- thăm dò ABC News-Ipsos: 58% dân Mỹ nói rằng Trump gánh phần lớn trách nhiệm bạo loạn 6/1/2021

- VN ghi nhận 24 ca bệnh nhiễm biến chủng mới Omicron. Một số người nổi hạch sau tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 3. Cả nước tiêm hơn 4,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi. Từ trưa 3/1, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu. Hải Dương: Mở cửa trở lại các nhà hàng, quán ăn từ ngày 4/1. Bắc Ninh ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục. Vụ thu tiền test Covid-19 công nhân giá “cắt cổ”: xin ý kiến Bộ Y tế để xử phạt. Thị trường lao động TP.HCM thích ứng với dịch: Nhiều cơ hội việc làm. VN bắt tổng giám đốc lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt hơn 1 triệu USD.

- DB Cheney: có lời khai trực tiếp là cô Ivanka ít nhất 2 lần xin ông bố chận bạo động ngày bạo loạn 6/1/2021

- DB Greene bị cấm vĩnh viễn vì tin giả COVID, liền gọi Twitter là "kẻ thù" và tố các dân cử Dân Chủ là cộng sản

- Kevin McCarthy (Cộng Hòa): Dân Chủ tưởng niệm bạo loạn, chia rẽ Hoa Kỳ (hay nên vinh danh bạo loạn)

- cựu viên chức Văn Khố: Trump dùng điện thoại di động bàn quốc sự cũng là tài liệu phải nộp, không giấu được

- Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ dính COVID-19 triệu chứng nhẹ, sẽ cách ly 5 ngày kế tiếp và làm việc từ xa

- gần 1/3 mẫu thử nghiệm từ nai lấy từ Ohio và Iowa cho thấy đã bị lây nhiễm siêu vi coronavirus

- Michigan: cụ bà 82 tuổi chết vì COVID lây từ 1 bạn dính dương tính nhưng giấu để vào bàn ngồi chơi bài chung

- Israel sẽ chích mũi thứ 4 phòng chống COVID-19 đối với người trên 60 tuổi và với các nhân viên y tế

- Nhật: năm 2021 có 18 trường hợp tàu chính phủ TQ vô biển Nhật, áp sát tàu Nhật, trong khi 2020 chỉ có 8 vụ

- San Diego: 1 người bị xô xuống tuyến đường xe lửa, bị đụng chết tại chỗ; cảnh sát xin thông tin về hung thủ

- Quận Cam: chính quyền thành phố Newport Beach đóng cửa, ngừa dịch, chỉ làm qua điện thoại, trực tuyến

- HỎI 1: Cộng Hòa ủng hộ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021? ĐÁP 1: Có 40% cử tri Cộng Hòa ủng hộ mạnh mẽ hay phần nào.

- HỒ SƠ: Văn hóa của người có quyền - bài của Nguyễn Đình Cống.

QUẬN CAM (VB-3/1/2022) --- Quận Cam cảnh báo dịch COVID-19. Tòa thị chính thành phố Newport Beach sẽ đóng cửa, cũng như các trung tâm cộng đồng và nơi khác trong thành phố sẽ hầu như đóngc ửa với công chúng kể từ Thứ Hai 3/1/2022 vì tình hình biến chủng Omicron của siêu vi COVID-19 tăng vọt.

Tại Newport Beach, các nhân viên không của thành phố bị cấm vào một số khu vực công sở, nhưng tất cả dịch vụ thành phố vẫn hoạt động hoặc qua điện thoại, qua trực tuyến hay qua các thùng nhận đơn, thư. Người nào cần nộp hồ sơ bản giấy hay trả tiền, sẽ có thể bỏ vào thùng bên cửa vào Tòa Thị Chính. Tình hình đóng cửa trực tiếp dự kiến sẽ kéo dài tới giữa tháng 1/2022. Đây là lần thứ 3, chính quyền Newport Beach đóng cửa ngăn dịch.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong ngày 3/1: Có 15.936 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành; Hà Nội nhiều nhất 2.100 ca. Bản tin dịch COVID-19 ngày 3/1 của Bộ Y tế cho biết có 15.936 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành; Hà Nội nhiều nhất 2.100 ca; trong ngày có hơn 24.400 bệnh nhân khỏi; 190 trường hợp tử vong

- Tính từ 16h ngày 02/01 đến 16h ngày 03/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước (giảm 998 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.017 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.100), Hải Phòng (1.749), Tây Ninh (919), Vĩnh Long (842), Cà Mau (821), Khánh Hòa (786), TP. Hồ Chí Minh (662), Bình Phước (619), Bình Định (547), Trà Vinh (517), Bắc Ninh (460), Bạc Liêu (330), Thừa Thiên Huế (321), Hưng Yên (285), Bến Tre (267), Lâm Đồng (255), Hà Giang (236), Thanh Hóa (224), Quảng Ninh (189), Hải Dương (177), Gia Lai (172), An Giang (168), Quảng Ngãi (161), Nam Định (160), Đà Nẵng (159), Hòa Bình (158), Kiên Giang (156), Quảng Nam (153), Sóc Trăng (150), Cần Thơ (140), Đồng Tháp (132), Bình Thuận (126), Sơn La (111), Nghệ An (106), Thái Nguyên (99), Vĩnh Phúc (99), Phú Thọ (94), Hậu Giang (94), Bắc Giang (84), Hà Nam (78), Bình Dương (75), Bà Rịa - Vũng Tàu (73), Đồng Nai (72), Thái Bình (70), Đắk Nông (65), Bắc Kạn (64), Yên Bái (64), Lạng Sơn (59), Tiền Giang (58), Quảng Bình (55), Quảng Trị (53), Lào Cai (51), Long An (50), Ninh Thuận (40), Ninh Bình (39), Kon Tum (34), Tuyên Quang (29), Cao Bằng (28), Điện Biên (23), Lai Châu (8 ).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 02/01 đến 17h30 ngày 03/01 ghi nhận 190 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (31) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: An Giang (2), Tiền Giang (2), Long An (1), Bình Phước (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (19), Đồng Tháp (14), Vĩnh Long (13), Cần Thơ (13), Tây Ninh (12), Bình Dương (11), Bến Tre (10), Bình Phước (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (9), Sóc Trăng (8 ), Tiền Giang (7), Cà Mau (6), Bình Thuận (5), Bạc Liêu (5), Huế (4), Long An (3), Bình Định (2), Trà Vinh (2), Khánh Hoà (2), Kiên Giang (2), Hậu Giang (2), Phú Yên (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 222 ca.





VN ghi nhận 24 ca bệnh nhiễm biến chủng mới Omicron. Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 2.1 đến 16h ngày 3.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron.

Một số người nổi hạch sau tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 3. Dù được cảnh báo là những triệu chứng ít gặp nhưng gần đây phản ứng nổi hạch trở nên phổ biến hơn ở một số người sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi thứ 3. TS.BS Nguyễn Huy Luân - trưởng đơn vị tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết khi tạo ra các đáp ứng miễn dịch thì cơ thể đồng thời cũng sinh ra các phản ứng, hầu hết đều là trạng thái bình thường và nổi hạch là phản ứng ít gặp phải. "Với các phản ứng thường gặp như sốt, đau đầu, đau chỗ tiêm, mệt mỏi... thường sẽ xảy ra sau vài tiếng tiêm ngừa, hết trong 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, phản ứng nổi hạch thường bắt đầu trễ và kéo dài hơn. Theo CDC Hoa Kỳ, thời gian bắt đầu nổi hạch sau tiêm vắc xin Modena và Pfizer là 2 - 5 ngày. Thời gian nổi hạch kéo dài của vắc xin Pfizer-BioNTech có thể lên đến 10 ngày", BS Luân nhận định.





Cả nước tiêm hơn 4,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi. Bộ Y tế cho biết cả nước tiêm hơn 4,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 bổ sung và nhắc lại (mũi 3); trong đó TP HCM tiêm nhiều nhất với hơn 1,23 triệu liều; tiếp đến là Hà Nội với hơn 493.000 liều. Cập nhật đến 15h30 ngày 3/1 trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, cả nước đã tiêm trên 153,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tính đến ngày 2/1, số liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 140.008.471 liều, trong đó có 70.027.320 mũi 1; 63.944.871 mũi 2; 1.206.220 mũi 3 (đối với vaccine Abdala ); 1.689.360 liều bổ sung và 3.140.700 liều nhắc lại.

Từ trưa 3/1, quận Thanh Xuân (Hà Nội) tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu. Từ 12h trưa 3/1, quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày... UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ra quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó từ 12h trưa 3/1, tạm ngừng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày; tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các chợ cóc, chợ tạm; tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao nơi công cộng. Hoạt động tại các cơ quan, công sở: Hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến.

Thị trường lao động TP.HCM thích ứng với dịch: Nhiều cơ hội việc làm. Nhu cầu tuyển dụng dịp Tết tại TP.HCM là trên 50.000 chỉ tiêu, trong đó, lĩnh vực kinh doanh, thương mại dịch vụ chiếm 42%; kỹ thuật chiếm 20% và lao động ngành may mặc, gỗ và thủy hải sản chiếm 35%. Theo Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HBA), hiện hầu hết các doanh nghiệp trong và ngoài 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao của thành phố đã hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp đã khôi phục nhanh và thích ứng với việc sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục nhận thêm các đơn hàng, đồng thời tăng tốc, hoạt động hết công suất trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, Tết kéo dài.





Hải Dương: Mở cửa trở lại các nhà hàng, quán ăn từ ngày 4/1. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm nhanh hoặc kiểm tra kết quả xét nghiệm Realtime-PCR của khách hàng (có thời hạn 72 giờ); kết quả âm tính mới được vào ăn, uống. Kể từ 0 giờ ngày 4/1/2022, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch, không phục vụ quá 50% công suất và không quá 20 người trong một phòng; phải đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hoặc quét mã QR-code. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm nhanh hoặc kiểm tra kết quả xét nghiệm Realtime-PCR của khách hàng (có thời hạn trong 72 giờ); kết quả âm tính mới được vào ăn, uống.

Bắc Ninh ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay. Huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất của tỉnh Bắc Ninh với cùng 166 ca; thành phố Bắc Ninh 101 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, từ 6 giờ ngày 2/1/2022 đến 6 giờ ngày 3/1/2022, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 533 ca mắc COVID-19; trong đó có 403 ca tại cộng đồng, 130 ca ở khu cách ly, phong tỏa, xâm nhập, nhập cảnh. Đây là ngày tỉnh Bắc Ninh ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Vụ thu tiền test Covid-19 công nhân giá “cắt cổ”: Sở Y tế Bình Dương xin ý kiến Bộ Y tế để xử phạt. Việc Phòng khám Đa khoa An Thuận (tỉnh Bình Dương) thu tiền test Covid-19 của công nhân với giá quá cao đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã tham mưu cho Bộ Y tế hướng xử phạt đối với đơn vị này. Chiều 3-1, bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết lãnh đạo Sở Y tế đã họp với các bên liên quan về sai phạm của Phòng khám đa khoa An Thuận (KP An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Sở Y tế đã có tham mưu cho Bộ Y tế hướng xử phạt đối với Phòng khám đa khoa An Thuận.

--- VN bắt tổng giám đốc lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt hơn 1 triệu USD. Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ông Đỗ Văn Dũng - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á - để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 3-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đỗ Văn Dũng (45 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á - viết tắt là Công ty Đông Nam Á) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào tháng 3-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, vào tháng 7-2020, ông Đỗ Văn Dũng đã ký kết với Công ty ND Private Capital (trụ sở tại Mỹ) do ông Nicholas Dang là đại diện ký hợp đồng cung cấp găng tay y tế. Thực hiện theo hợp đồng đã ký, Công ty ND Private Capital đã đặt cọc cho Công ty Đông Nam Á số tiền 1.099.000 USD. Tuy nhiên, quá thời hạn phải giao hàng, Công ty Đông Nam Á vẫn không thực hiện việc giao hàng và cũng không hoàn trả tiền cho Công ty ND Private Capital.

--- Đi xe điện, xe lửa nhớ coi chừng. Chuyện này xảy ra ở San Diego, California, tại bến xe điện Old Town Trolley Station sáng Thứ Bảy 1/1/2022: sau khi hai người đàn ông bước ra khỏi một tàu điện sáng ngày đầu năm, một người quay sang xô người kia xuống đường tàu điện khác đang chạy tới.

Văn hóa của người có quyền

Nguyễn Đình Cống

Nạn nhân bị đụng chết ngay tại chỗ, trong khi hung thủ nhảy lên một tàu điện khác, biến mất. Cảnh sát nói rằng theo các nhân chứng, không hề có gì khiêu khích dẫn tới vụ xô người như thế..Cảnh sát San Diego yêu cầu ai có thông tin hãy gọi tới Crime Stoppers ở số 888-580-8477. Nghi can được kể là có làn da sáng, người gầy, cao khoảng giữa 5'7" và 5'9"; khi chuyện xảy ra, nghi can mặc toàn đen.---xin Văn Khố Quốc Gia giấu nhiều tài liệu liên bang liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2021 mà Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn đang yêu cầu Văn Khố trao. Một Chánh án tòa khu vực đã phán là phải trao ra, vì "Tổng Thống Không phải là vua."Thế là Trump kiện lên Tòa kháng án, và cũng bị phán là phải trao tài liệu cho Ủy Ban Điều Tra. Trump liền đưa lên Tòa Tối Cao, xin dìm hồ sơ, vì cho đó là đặc quyền hành pháp.Phóng viên Jose Pagliery của báo The Daily Beast đã phỏng vấn 2 cựu văn khố viên ở Văn Khố liên bang: Don W. Wilson và John W. Carlin.John W. Carlin nói rằng có những chi tiết trong các tài liệu Trump muốn giấu có thể sẽ dẫn tới cửa nhà tù, nếu tài liệu củng cố sự kiện rằng tài liệu là chứng cớ phạm tội hình sự không thể chối cãi. Như trường hợp Nixon, biết rõ các băng ghi âm là chứng cớ không chối cãi, nên Nixon muốn giấu tới cùng, nhưng vì các băng ghi âm ở Bạch Ốc, thi tự động là chuyện liên bang, không phải chuyện cá nhân gì.Wilson kể rằng cũng có chuyện các băng ghi âm là khi ông làm việc trong cương vị Văn Khố QG từ 1987 tới 1993: "Nếu sử dụng điện thoại di động để bàn chuyện quốc sự, thì đó trên nguyên tắc là tài liệu Tổng Thống, tài liệu liên bang, ngay cả khi nói trên điện thoại di động. Tất cả tài liệu đó đều phải chuyển về Văn Khố khi nhiệm kỳ Tổng Thống kết thúc."---(Cộng Hòa-CA) than phiền rằng Dân Chủ đang dùng ngày tưởng niệm tròn 1 năm Ngày Bạo Loạn 6/1/2021 để "chia rẽ đất nước chúng ta." Bi hài vì McCarthy đã giúp Trump vu cáo về "gian lận" bầu cử để làm cớ kích động bạo loạn và cũng là lý do Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn muốn xem bản chép các cú điện thoại giữa McCarthy và Trump trong ngày bạo loạn.Báo The Hill ghi rằng McCarthy gửi một lá thư tới các Dân Biểu Cộng Hòa hôm Chủ Nhật 2/1/2022, lên án bạo loạn là "phi pháp và sai trái," rồi than phiền rằng vậy mà một năm sau, Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn lại dùng cuộc điều tra bạo loạn làm vũ khí để chia rẽ đất nước chúng ta. Hòa giải?May quá, Mike Pence suýt bị treo cổ, Pelosi suýt bị bắn giữa trán, và bây giờ Cộng Hòa nói không cần điều tra... McCarthy nói y hệt như một ông chồng đánh vợ thê thảm, rồi lại trách tại sao công tố muốn chia rẽ vợ chồng khi tìm cách điều tra xem có phải ông chồng đã muốn giết vợ nhưng thất bại.---trong tuần lễ tưởng niệm đệ nhất chu niên ngày bạo loạn 6/1 cho thấy đa số dân Mỹ nói Trump chịu trách nhiệm một pjhần về cuộc bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.Thăm dò thấy:- 72% nói rằng người dự bạo loạn hầu hết là đe dọa nền dân chủ;- 25% nói rằng người dự bạo loạn hầu hết để bảo vệ nền dân chủ;- 58% nói rằng Trump gánh phần lớn trách nhiệm bạo loạn 6/1/2021;- 41% nói Trump trách nhiệm nhẹ, hay không trách nhiệm gì.Thăm dò này, thực hiện tuần lễ cuối năm 2021, cũng cho thấy:- 65% nói rằng Biden thắng cử 2020 là bầu cử hợp pháp, chính đáng.- 33% nói rằng Biden thắng cử 2020 là bầu cử không chính đáng.---nói hôm Chủ Nhật rằng chính phủ Israel chấp thuận chích mũi thứ 4 phòng chống COVID-19 đối với người trên 60 tuổi và với các nhân viên y tế.Bennett nói một lần nữa Israel sẽ đi đầu thế giới về nỗ lực ngăn chận đại dịch. Quyết định trên đưa ra vài ngày sau khi Israel chấp thuận chích mũi thứ 4 cho những người có hệ miễn nhiễm suy yếu và cho cao niên trong nhà dưỡng lão.--- Ccho biết hôm Chủ Nhật đã vĩnh viễn ngưng tài khoản của Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene vì bà này liên tục vi phạm chính sách về loan tin vịt về đại dịch COVID-19.Trước đó, tài khoản của DB Greene cũng từng bị treo nhiều lần vì loan tin vịt về bầu cử 2020, cũng như đăng về các thuyết âm mưu. Hễ vi phạm để bị treo lần thứ 5 là bị vĩnh viễn ngưng tài khoản.Lập tức, Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) phóng ra bản văn nói rằng mạng xã hội Twitter là "một kẻ thù." Rồi sau đó, bổ túc bản văn thêm phần chụp mũ rằng các Dân cử Dân Chủ là "bọn cộng sản" và thanh minh thanh nga rằng bà không biết rằng bà đã nhận định về COVID-19. Nón cối tưng bừng...---đang ráo riết làm việc, và một dấu hiệu cho thấy cô Ivanka Trump có thể sắp bị gọi ra điều trần về ngày bạo loạn. Nói chuyện với đài ABC News, Dân biểu Liz Cheney nói rằng Ủy ban đã có "lời khai trực tiếp" rằng Ivanka đã xin ông bố lên tiếng kêu gọi người bạo loạn ngưng tấn công để rời tòa nhà Quốc Hội. Lời khai trực tiếp có nghĩ là lời nhân chứng trực tiếp.DB Cheney nói: "Chúng tôi biết rằng cô Ivanka --- chúng tôi có lời khai trực tiếp rằng Ivanka ít nhất 2 lần xin thân phụ chận lại sự bạo động kia."Nếu cô Ivanka bị gọi ra điều trần, và dự kiến sẽ là buổi điều trần công khai, trước ống kính truyền hình, dù cô có giữ im lặng theo Tu Chính Án số 5, cả nước sẽ nhìn thấy những "chuy65n bây giờ mới kể" từ Bạch Ốc của Trump.---Hoa Kỳ Lloyd J. Austin III đã dính dương tính COVID-19 theo bản văn hôm Chủ Nhật của Bộ Quốc Phòng. Bộ Trưởng nói ông bị triệu chứng nhẹ trong khi nghỉ lễ ở nhà.Ông cho biết sẽ cách ly 5 ngày kế tiếp và sẽ làm việc từ xa. Austin, 68 tuổi, viết trong bản văn rằng ông có tiếp xúc với Tổng Thống Biden ngày 21/12/2021, tức là hơn một tuần trước khi có triệu chứng. Nghĩa là, Biden an toàn.--- Lchống COVID-19 được? Dĩ nhiên là bất khả. Nghiên cứu mới cho thấy dịch COVID đang lây lan nhanh chóng trong loài nai: gần 1/3 mẫu thử nghiệm từ nai lấy từ Ohio và Iowa cho thấy đã bị lây nhiễm siêu vi coronavirus biến chủng cũ.Chưa có chứng cớ loài nai đã hay đang lây siêu vi COVID sang loài người. Nhưng các nhà khoa học đang lo sợ các biến chủng mới có thể lây vào nai, và như thế dễ lây ngược sang người.---đã chết vì dính COVID-19 lây từ một người bạn dính dương tính nhưng cố ý giấu để được vào bàn ngồi chơi bài chung. Cô Lauren Nash nói trên đài WXYZ rằng bà ngoại cô là Barb Bartolovich rất cảnh giác đối với COVID.Cụ bà đã chích ngừa, hạn chế tiếp xúc người khác. Trước khi vào dự ván bài cuối năm 2021, cụ bà Bartolovich hỏi rằng mọi người chích ngừa chưa, và ai cũng nói chích rồi. Nhưng một người trong ván bài thực sự có chích ngừa nhưng đang dính dương tính.Cô Nash từ chối nói tên người giấu chuyện dương tính trên đài. Hóa ra, sau đó, người kia lây dịch cho bà ngoại của cô. Cụ bà Bartolovich có tiền sử ung thư máu, do vậy hệ miễn nhiễm suy yếu, và đã chết ngày 21/12/2021. Cô Nash kêu gọi, hễ ai dương tính thì nên tự cách ly, đừng giấu, vì có thể làm ah5i người khác.---Thêm nhiều tàu Trung Quốc tiếp cận tàu cá Nhật Bản. Bản tin NHK ghi rằng Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết trong năm 2021 đã gặp thêm nhiều tàu chính phủ TQ tìm cách tiếp cận tàu đánh cá Nhật Bản trong lãnh hải Nhật Bản ngoài khơi quần đảo Senkaku trên Biển Đông Trung Hoa.Theo tin này, trong năm 2021 có 18 trường hợp tàu chính phủ TQ tiếp cận tàu thuyền Nhật Bản, trong khi năm 2020 chỉ có 8 trường hợp. Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku, nơi Trung Quốc và Đài Loan vẫn tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng không tồn tại vấn đề về chủ quyền.Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cũng báo cáo 34 trường hợp tàu chính phủ Trung Quốc đi vào vùng biển của Nhật Bản trong năm ngoái, tăng 10 trường hợp so với năm trước đó. TQ đang tăng cường hoạt động trên biển. Tháng 2 năm ngoái, nước này đã ban hành một đạo luật cho phép tàu hải cảnh của mình được phép cưỡng chế tàu nước ngoài nếu họ cho rằng những tàu đó xâm nhập trái phép vùng biển của Trung Quốc và sử dụng vũ khí nếu như các tàu nước ngoài không tuân thủ một số mệnh lệnh.---Cộng Hòa ủng hộ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021?Có 40% cử tri Cộng Hòa ủng hộ mạnh mẽ hay phần nào. Đó là bản thăm dò Politico-Morning Consult phổ biến hôm Chủ Nhật, trong đó cho biết:- 40% cử tri Cộng Hòa hoặc ủng hộ mạnh mẽ hay ủng hộ phần nào đối với việc làm của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021;- 44% cử tri Cộng Hòa hoặc chống lại mạnh mẽ hay chống phần nào đối với Ủy Ban;- 16% nói không có ý kiến.Phía cử tri Dân Chủ, thăm dò này nói:- 82% nói ủng hộ Ủy Ban;- 12% chống lại;- 6% không có ý kiến.Phía cử tri độc lập:- 58% nói ủng hộ Ủy Ban;- 27% chống lại.Tính chung tất cả thành phần:- 61% cử tri ghi danh nói ủng hộ Ủy Ban;- 26% chống lại.Chi tiết:---Văn hóa của người có quyền - bài của Nguyễn Đình Cống.-- ngày 3/1/2022Gần đây, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 14/12/2021, khắp nơi rộ lên nhiều hy vọng. Để góp thêm tiếng nói, tôi xin bàn về thói quen vô văn hóa thể hiện bởi sự khinh người của rất đông cán bộ có quyền hành ở Việt Nam ngày nay. Đó là việc không thèm trả lời thư, kiến nghị của cá nhân hoặc tập thể, trong đó kể cả thư của những người nổi tiếng, những lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu.

Đây là một thói quen mới xuất hiện chứ trong truyền thống văn hóa của dân tộc không có. Nó từ đâu sinh ra hay học được từ ai? Phải chăng học từ Trung Cộng hay từ Tổng thống Truman của Mỹ. Chẳng là vào năm 1945-46 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho TT Truman tám lá thư mà không nhận được trả lời. Đó là một thất bại của nền ngoại giao.

Khi bạn viết thư, trừ những thư kể chuyện tầm phào hoặc không có gì cần trao đổi thì rất muốn được trả lời, ít nhất cũng trả lời vắn tắt là đã nhận được thư, thế mà bặt vô âm tín, mặc dầu biết chắc là thư đã đến tay người nhận. Phải chăng đó là thái độ vô văn hóa của người nhận thư.

Không biết ở các nước Đông Âu trước đây và các nước Triều Tiên, Cuba thế nào, chứ hồi tôi ở Liên Xô và Lào, được biết rằng họ không có thói quen vô văn hóa kiểu “Im lặng là vàng” khi cán bộ lãnh đạo cần trả lời thư của dân.

Tôi từng nghe chuyện ở các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Úc, Đức và nhiều nơi khác, người đứng đầu nhà nước vẫn trả lời thư cho dân, ngay cả cho những đứa bé ít tuổi. Ở ta, xin tường thuật một cuộc phỏng vấn tưởng tượng của phóng viên (PV) với một vị lãnh đạo cấp rất cao (LĐ).

PV: Thưa ngài xin cho biết tại sao những vị như ngài và nhiều cán bộ cấp dưới có thói quen không trả lời thư của dân?

LĐ: Đó không phải thói quen mà là việc không cần làm.

PV: Việc không cần làm? Căn cứ vào đâu mà ngài nói như vậy?

LĐ: Trong lời thề và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, chúng tôi đều nói rõ ràng là tuyệt đối thực hiện tốt những nhiệm vụ ghi trong Hiến pháp và tuân thủ Pháp luật. Thế mà trong Hiến pháp và Pháp luật không có điều nào về việc phải trả lời thư.

PV: Thưa ngài, trong Hiến pháp không ghi, nhưng liệu có một chủ trương như thế không ạ, vì không chỉ các ngài ở cấp tối cao mà gần như toàn thể các cán bộ có chức quyền đều làm như thế?

LĐ: Chủ trương ngầm thì có, nhưng không phổ biến công khai, không có văn bản, trừ một Nghị quyết nói xa nói gần đến việc đó mà không nói trực tiếp.

PV: Dạ, nghị quyết nào thế ạ?

LĐ: Đó là nghị quyết về việc cán bộ cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới. Hễ việc gì cấp trên làm, cấp dưới cứ thế học mà làm theo.

PV: Nhưng liệu việc này có vi phạm vào nếp sống có văn hóa không ạ?

LĐ: Tôi không biết và không cần biết. Tôi nghe loáng thoáng, có một định nghĩa rằng văn hóa là những cái gì còn lại, sau khi người ta đã quên đi những thứ khác. Điều bạn đề cập đang còn lại, vậy nó là văn hóa.

PV: Xin cám ơn ngài đã trả lời phỏng vấn.

