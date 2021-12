BEE NGUYEN - ỨNG VIÊN SECRETARY OF STATE (BỘ TRƯỞNG HÀNH PHÁP)* TIỂU BANG GEORGIA - CÓ THỂ SẼ LÀ NGƯỜI CỨU NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ !

Bee Nguyen, người đã lãnh đạo cuộc chiến của đảng cô chống lại các hạn chế bỏ phiếu do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn, có thể chứng minh điều quan trọng trong việc xây dựng tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và khôi phục lòng tin của cử tri ở Georgia.

Theo Timothy Pratt in Atlanta, Georgia – The Guardian: Dân Biểu tiểu bang Georgia, Bee Nguyễn, dường như đã được định sẵn để tiến hành các trận chiến hoành tráng ở tiểu bang đang thay đổi nhanh chóng của cô ấy kể từ khi thay thế Stacey Abrams - lãnh đạo Dân Chủ nổi tiếng toàn quốc đang tranh cử chức Thống Đốc Georgia - trong quốc hội Georgia bốn năm trước , tuyên bố lần đầu tiên ứng cử chức Secretary of State - Bộ Trưởng Hành Chánh* - Tiểu Bang Georgia .

Có thể là do cựu tổng thống Hoa Kỳ gốc Georgia Jimmy Carter đã quyết định, hơn 40 năm trước, tăng gấp đôi số người tị nạn được nhận vào Hoa Kỳ từ Việt Nam - bao gồm cả cha mẹ của cô ấy. Bee Nguyễn sinh ra ở Iowa, nhưng đã sống ở Georgia kể từ khi cha mẹ cô chuyển đến đây lúc cô lên bảy.

Hôm nay, các sự kiện trong những tháng gần đây đã làm rõ ràng hơn bao giờ hết những gì đang đe dọa Nguyễn trong nỗ lực tiếp theo của cô: trở thành Bộ Trưởng Hành Pháp Georgia, chịu trách nhiệm giám sát các cuộc bầu cử và các nhiệm vụ khác ở một tiểu bang dường như được đặt là trung tâm của cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 và cũng là chiến trường quan trọng trong cuộc đua tổng thống năm 2024.

Những sự kiện này, cùng với những lời đe dọa liên tục chống lại các quan chức bầu cử Georgia và những người làm công tác thăm dò, đã khiến Georgia trở thành biểu tượng của sự hỗn loạn xung quanh việc bỏ phiếu và bầu cử ở Mỹ. Tình hình kết quả đã khiến văn phòng hành pháp tiểu bang từng bị coi thường có tầm quan trọng mới, Bee Nguyễn nói.

Trong bối cảnh đó, “Chúng tôi không còn coi đây là một vấn đề của Georgia nữa,” cô nói. "Đó là một vấn đề của Hoa Kỳ!"

Kể từ khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên trong cơ quan lập pháp của Georgia, cô đã dẫn đầu cuộc chiến của đảng mình chống lại các hạn chế bỏ phiếu do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn. Giờ đây, nếu Bee Nguyễn trở thành ứng cử viên của đảng mình cho vị trí bộ trưởng hành pháp tiểu bang, những ý tưởng của cô ấy có thể chứng tỏ là quan trọng trong việc xây dựng tính toàn vẹn của cuộc bầu cử hầu khôi phục lòng tin của cử tri ở Georgia, và ở những nơi khác tại Mỹ vào thời điểm mà nền dân chủ Hoa Kỳ có vẻ đang lâm nguy.

Bee Nguyễn có thể vừa nhận được một sự tiếp sức khi Abrams công bố ý định tranh cử thống đốc một lần nữa. Nếu thành công, Abrams sẽ trở thành thống đốc phụ nữ da đen đầu tiên của quốc gia. Adrienne Jones, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Morehouse cho biết, việc Abrams có tên trong lá phiếu đã “huy động các nguồn lực và khiến mọi người nhận thức được mức độ nghiêm trọng” của cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới.

Theo Nguyễn, việc Abrams tại vị cũng có thể hỗ trợ cho việc bảo vệ các cuộc bầu cử ở Georgia. “Chúng tôi cần Stacey Abrams phủ quyết việc xói mòn thêm quyền biểu quyết,” cô nói - đặc biệt nếu luật liên bang về quyền biểu quyết không được thông qua.

Tuy nhiên, những thách thức mà Nguyễn phải đối mặt bao gồm Georgia là một trong ba tiểu bang mà Donald Trump đã tán thành các ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho vị trí Bộ trưởng Hành Pháp tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "đánh cắp", cùng với Arizona và Michigan. Kế hoạch của Trump là để giúp bầu các quản trị viên bầu cử, những người sẽ khiến Trump khó thua vào năm 2024. Trump đã đến thăm Georgia để gây khó khăn cho thành viên hiện tại của Quốc hội Jody Hice, người đang hy vọng sẽ lật đổ Brad Raffensperger - cùng một quan chức ghi âm cuộc điện thoại ngày 2 tháng 1 của Trump, trong đó cựu tổng thống yêu cầu Bộ Trưởng Hành Pháp đương nhiệm (Raffensperger) tìm “11.780 phiếu bầu”. Luật sư quận Fulton Fani Willis đang dẫn đầu một cuộc điều tra để xác định xem Trump có phạm tội trong cuộc gọi đó hay không và các nỗ lực khác nhằm thay đổi kết quả bầu cử năm ngoái.

Đồng thời, những thách thức đối với Bộ Trưởng Hành Pháp kế tiếp của Georgia không chỉ giới hạn ở việc giám sát các cuộc bầu cử ở một tiểu bang mà hàng triệu cử tri vẫn tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp. Hoặc thậm chí phân loại các tác động của luật bầu cử mới của tiểu bang, cho phép cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát tiếp quản các hội đồng bầu cử địa phương và là đối tượng của một số vụ kiện cáo buộc rằng luật này khiến hàng nghìn người khó bỏ phiếu hơn.

Nếu đắc cử, Nguyễn cũng sẽ phải đối mặt với thực tế là Georgia đã phải vật lộn với các vấn đề an ninh mạng trong cuộc bầu cử trước năm 2020, dẫn đến việc một thẩm phán liên bang ra lệnh cho cựu bộ trưởng hành pháp và hiện là thống đốc Brian Kemp loại bỏ toàn bộ hệ thống của tiểu bang - một sự kiện lịch sử đầu tiên. Sau đó, cơ quan lập pháp bỏ qua các chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng và mua một hệ thống dễ bị tấn công khác - được sử dụng lần đầu trên toàn tiểu bang trong cuộc bầu cử năm ngoái. Cũng có một báo cáo năm 2018 của Ủy ban Dân quyền Hoa Kỳ đã đánh giá Georgia là một trong những tiểu bang tồi tệ nhất vì vi phạm quyền của cử tri.

Trong bối cảnh đó, Bee Nguyễn đã áp dụng một cách tiếp cận rõ ràng và thực tế cho chiến dịch của mình. Liên lạc qua điện thoại sau khi trở về Atlanta từ các cuộc họp với các nhóm cộng đồng ở ven biển Georgia, cô ấy đề cập đến câu hỏi mà cô ấy nhận được về cơ quan lập pháp bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát xác nhận các cuộc bầu cử theo luật mới. “Tôi đã nói, chúng tôi không thể làm gì về điều đó. Văn phòng Bộ trưởng Hành Pháp là người bảo vệ nền dân chủ - nhưng đó không phải là sự quyết định việc thành công (viên đạn bạc – a silverbullet). "

Nói chuyện thành thực và rõ ràng với quần chúng, chống lại các thông tin sai lệch, đánh giá các cuộc bầu cử trước đây về lý do thành công hay thất bại, là các chìa khoá để bảo vệ tiến trình bầu cử, John S Cusick nói. Ông là cố vấn tại Quỹ Giáo dục và Quốc phòng Hợp pháp NAACP, người đại diện cho các nguyên đơn trong các cuộc bầu cử vừa qua trước pháp luật. Ông nói: “Mặc dù có những hạn chế, nhưng cũng có những cơ hội.

Bee Nguyễn có một loạt ý tưởng để "giúp bù đắp" luật mới, cũng như khôi phục lòng tin của cử tri. Điều này bao gồm việc xây dựng kiến thức chuyên môn về an ninh mạng cho văn phòng hành pháp tiểu bang, cô nói. “Điều tôi hình dung là thuê các chuyên gia bảo mật hàng đầu,” cô nói. Nhiệm vụ của họ sẽ bao gồm giám sát các mối đe dọa đối với hệ thống bầu cử, cũng như thông tin sai lệch và âm mưu trực tuyến, đồng thời liên lạc với 159 quận của tiểu bang và các quan chức bầu cử của họ trong thời gian thực.

Với tư cách là một nhà lập pháp, Bee Nguyễn đã bỏ phiếu chống lại hệ thống bầu cử vi tính trị giá hơn 100 triệu đô la hiện tại, được lựa chọn mặc dù các chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng khuyến nghị rằng Georgia nên sử dụng các lá phiếu giấy được đánh dấu bằng tay, như ở nhiều tiểu bang khác.

Quyết định này là điều mà Richard DeMillo, chủ tịch trường An ninh mạng và Quyền riêng tư của Georgia Tech gọi là “tội gốc” cơ bản trong tình trạng hiện tại của Georgia. “Họ đã phủ nhận sự thật cơ bản… rằng đây là những hệ thống không rõ ràng có lỗ hổng bảo mật,” ông nói. "Điều này không phụ thuộc vào việc cuộc bầu cử [2020] có bị tấn công hay không, dù không có bằng chứng rõ ràng là cuộc bầu cử này bi hacked."

Tuy nhiên, việc loại bỏ toàn bộ hệ thống bây giờ có nghĩa là các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa “sẽ phải thừa nhận họ đã mắc lỗi”, Bee Nguyễn nói. Kế hoạch của cô ấy ít nhất sẽ biến an ninh mạng lần đầu tiên trở thành một phần chức năng trung tâm của văn phòng bộ trưởng hành pháp tiểu bang. Cô ấy hy vọng sẽ trả cho nó bằng quỹ liên bang.

Các ý tưởng khác bao gồm giao tiếp qua thư, văn bản và email với những cử tri đã đăng ký khi cố gắng duy trì các danh sách cử tri hiện hành, thay vì chỉ sử dụng thư và sau đó "loại bỏ" những cử tri khỏi các danh sách cử tri khi họ không phản hồi.

Bee Nguyễn nói: “Chính quyền nên làm mọi thứ có thể để thông báo cho cử tri, bao gồm cả về những thay đổi như thời hạn mới để yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt hoặc địa điểm bỏ phiếu mới.

Ngoài ra, cô ấy sẽ cung cấp thêm thông tin về việc bỏ phiếu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh - một thông lệ vẫn còn gây tranh cãi ở Georgia. Và, cô ấy muốn lắp đặt các ki-ốt được vi tính hóa trong các cửa hàng tạp hóa nằm ở những khu vực có truy cập Internet rõ ràng, để cho phép cử tri làm mọi thứ từ cập nhật đăng ký đến gửi phiếu bầu vắng mặt.

Đối với những người làm việc tại phòng phiếu - người giấu tên trong lịch sử và ngày càng bị đe dọa là chìa khóa để tiến hành các cuộc bầu cử - “những gì tôi đã chứng kiến với tư cách là thành viên của Ủy ban Các vấn đề của Chính phủ [của cơ quan lập pháp] là bộ trưởng hành pháp không hoạt động như một đối tác hợp tác” với các hội đồng bầu cử địa phương, Bee Nguyên nói. Cô ấy muốn thay đổi điều đó, cải thiện đào tạo và, cô ấy hy vọng, sử dụng quỹ liên bang để giúp các quận có được thiết bị cần thiết để tránh các vấn đề như dân xếp hàng dài do thiếu máy bỏ phiếu.

Mặc dù Bee Nguyễn cho rằng một số ý tưởng này có vẻ “ít hấp dẫn”, nhưng cô ấy nói rằng chúng là “những phần cần thiết để bảo vệ nền dân chủ, "Đây là những gì chúng tôi có thể làm."

Một điều mà Nguyễn công nhận là cần thiết để tranh cử Bộ trưởng Hành Pháp tiểu bang thời hậu Trump là một kế hoạch an ninh cá nhân.

Là một phụ nữ Mỹ gốc Á trong mắt công chúng, cô đã quá quen với sự cố chấp; cô lưu ý rằng ai đó đã đăng trên Twitter vài ngày trước, "Hãy trở lại đất nước tồi tệ của bạn (go back to your shit hole country / lời của Trump)" Nhưng “trước năm ngoái, có sự quấy rối chung,” cô nói. "Bây giờ nó là nhiều mối đe dọa chết chóc hơn."

Cuối năm ngoái, Nguyen đã đích thân tiếp xúc với các cử tri từ danh sách mà nhóm luật sư Rudy Giuliani của Trump đã tổng hợp, sau khi người quảng bá Big Lie cáo buộc họ đã bỏ phiếu gian lận. Nguyên đã chứng minh lời buộc tội là sai. Video về lời khai của cô đã được xem rộng rãi. (https://youtu.be/MB2l0d3VEGI) Cô nhận được nhiều đe doạ sẽ bị ám sát. Cô liên lạc với các quan chức thực thi pháp luật; họ khuyên cô ấy nên loại bỏ thông tin cá nhân khỏi Internet càng nhiều càng tốt. “Tôi đã yêu cầu các thành viên trong gia đình khóa tài khoản mạng xã hội của họ,” cô nói thêm. Cảnh sát lái xe ngang nhà cô để tuần tra .

Tình huống trớ trêu đối với Nguyên không phải là không có. “Tôi có một hệ quy chiếu từ cha mẹ mình,” cô nói. “Họ đã thấy mất quyền tự do dân sự (khi ở Việt Nam). Bố tôi đã bị chính quyền (CSVN) bỏ tù trong ba năm. Họ đã nói với tôi rằng họ không bao giờ tin rằng họ sẽ mất nước (VNCH mất năm 1975). Tôi rất lo ngại - chúng ta đang phải đối mặt với các mối đe dọa, thông tin sai lệch, những người tích cực cố gắng phá bỏ nền dân chủ. Tôi tin rằng chúng ta có một khoảng thời gian giới hạn để chuyển hướng chính mình”.

Secretary of State: Người dịch chọn “Bộ trưởng hành pháp” vì người Tổng Thư Ký Tiểu Bang đứng đầu mọi vấn đề hành chánh trong tiểu bang, sau Thống Đốc và Phó Thống Đốc tiểu bang. Chức vụ này tương đương với “Bộ trưởng phủ Tổng Thống” trong một quốc gia. Dịch là “Tổng Thư Ký” thì sát nghĩa nhưng không đúng nhiệm vụ . Dịch là “ngoại trưởng” theo cách dịch vai trò Secretary of State của Liên Bang thì lại hoàn toàn không đúng với chức vụ . Tại tiểu bang, người “Secretary of State” kiểm soát và điều hành mọi thủ thục hành chánh trong tiểu bang, KHÔNG có nhiệm vụ ngoại giao nào như chức “Ngoại Trưởng Hoa Kỳ”, chuyên về đối ngoại .

Bee Nguyễn sinh ngày 18 tháng 7, 1981 tại Iowa, Hoa Kỳ. Cô có đủ tư cách, khả năng, hoài bão giúp người, giúp đời cho lý tưởng “vì dân”, và có thể đạt đến chức vị cao nhất của Hoa Kỳ là Tổng Thống Hoa Kỳ, nếu được chúng ta hỗ trợ . Cô đang tự mình nỗ lực đi vào con đường rất đúng, và tiến rất nhanh, vì có tấm lòng lo cho đa số người dân khốn khó dựa trên căn bản giá trị nhân bản của Hoa Kỳ .

Nếu quý đồng hương Mỹ gốc Việt có hoài bão củng cố dân chủ, xây dựng thể chể cộng hoà đã mất tại Việt Nam, xin nỗ lực hỗ trợ Bee Nguyễn. Xin vào trang nhà của Bee Nguyễn để theo dõi và hỗ trợ: https://www.beeforgeorgia.com/

Nếu không tiện trực tiếp tham gia vận động, quý vị có thể tài trợ tại đây: https://secure.ngpvan.com/ miv-CQ6jRkKABxqEi6yAxw2

Xin mời xem video Bee Nguyễn chứng minh các cáo buộc phiếu bầu gian lận tại Georgia là sai bằng cách tiếp xúc từng cá nhân bị cáo buộc.

https://youtu.be/MB2l0d3VEGI