.

- Ủy ban Điều Tra muốn biết về cú phone ngày 6/1/2021 Trump gọi nhóm thân tín trước khi bạo loạn tràn vào Capitol

- Bất chấp COVID-19, thu hút FDI tăng hơn 9%, vượt mốc 31 tỷ USD. Túi thuốc C không được phép bán trên thị trường. Không để người đang cách ly, tự điều trị COVID-19 tại nhà không có Tết. Hà Nội: Chủ nhà hàng vùng cam càng cố càng lỗ. Lâm Đồng dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch. Hành khách đi máy bay từ SG, Cần Thơ không cần xét nghiệm. Hà Nội yêu cầu người nhập cảnh từ quốc gia có biến chủng Omicron phải cách ly tập trung. SG: Sau 2 tuần học trực tiếp đã phát hiện 47 F0 trong trường học.

- Đệ tử Trump dọa Dân Biểu Debbie Dingell (Cộng Hòa-MI): băng ghi âm lời hăm dọa giết chết bà và gia đình bà

- BS Ashish Jha: 2022 sẽ là năm đại dịch COVID-19 được kiểm soát vì các công cụ chống đại dịch ngày càng cải tiến

- Đa số dân Mỹ không tin vào mạng xã hội. Chỉ 10% nói Facebook có ảnh hưởng tích cực vào xã hội.

- Texas: cựu đại úy cảnh sát ra tòa vì lãnh $266,400 từ nhóm cực hữu để tìm phiếu ma, dí súng bắt oan anh thợ điện

- HỎI 1: Thương vụ trực tuyến mùa lễ 2021 tăng vọt so với 2019? ĐÁP 1: Đúng vậy, tăng 61%.

- HỎI 2: Tiểu bang nào thích nghi nhất cho người về hưu? ĐÁP 2: Maine.

.

QUẬN CAM (VB-27/12/2021) --- Năm 2022 sẽ là năm đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Đó là nhận định của Bác sĩ Ashish Jha, Khoa Trưởng Y Tế Công Cộng tại Đại Học Brown University, khi trả lời phỏng vấn của đài ABC.

.

BS Jha nói rằng hiện đang nhìn thấy tình hình lây nhiễm tăng vọt khắp thế giới vì biến chủng Omicron, đồng thời cũng phải thấy là sẽ có thêm nhiều biến chủng khác của COVID-19, nhưng ông tin rằng các công cụ để chống đại dịch này ngày càng cải tiến, hiệu lực hơn.

.

--- Bản thăm dò mới của Washington Post-Schar School dân Mỹ không tin nhiều vào các mạng xã hội Facebook, TikTok và Instagram. Chỉ 10% nói rằng Facebook có ảnh hưởng tích cực vào xã hội.

.

Có tới 64% nói rằng chính phủ nên làm nhiều hơn để điều hợp các công ty kỹ thuật lớn. Có tới 72% người dùng mạng nói rằng họ tin chút ít vào Facebook là có trách nhiệm xử lý các dữ kiện và thông tin cá nhân của họ.

.

--- Mark Aguirre, 63 tuổi, cựu đại úy cảnh sát ở Houston đã nhận $266,400 từ nhóm cực hữu Liberty Center for God and Country (bản doanh ở Houston) để truy lùng phiếu ma, phiêu dỏm, để chứng minh rằng Trump thất cử 2020 vì "gian lận" bầu cử.

.

Hồ sơ tòa kể rằng vào tháng 10/2020 (trước bầu cử tháng 11/2020), Aguirre đã lái xe SUV tông vào xe truck của một người đàn ông, chỉa súng buộc người này nằm áp sát xuống mặt đất, tố cáo người này đã chở 750,000 phiếu gian lận. Hóa ra, người lái xe đó là anh David Lopez-Zuniga, một thợ điện lạnh vô tội.

.

Aguirre bị truy tố trong tuần này vì tội tấn công người bằng vũ khí chết chóc. Kim Ogg, Công tố quận Harris (Texas), đưa ra bản văn nói Aguirre đã vượt lằn ranh, từ chính trị dơ bẩn để thực hiện tội bạo lực, "và chúng ta may mắn không thấy ai chết."

.

Một ngày sau khi Aguirre bắt xe "phiếu dỏm" nhưng thực sự chỉ là hư vô, tổ chức Liberty Center for God and Country bơm $211,400 vào trương mục ngân hàng đại úy cảnh sát này. Cảnh sát houston điều tra thấy rằng không hề có chuyện gì gọi là phiếu ma, phiếu dỏm.

.

--- Vào ngày 6/1/2021, trong thời gian ngắn trước khi dân ủng hộ Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội, Trump điện thoại tới nhóm cố vấn thân tín đang tụ họp ở khách sạn Willard Hotel tại thủ đô để hỏi là còn cách nào ngăn cản Quốc Hội lưỡng viện xác minh phiếu đại cử tri của Joe Biden.

.

Bây giờ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn muốn biết những gì nói trong nhiều cú điện thoại đó. Trong đó, Trump yêu cầu nhóm này -- trong đó có Rudy Giuliani, John Eastman, và Steve Bannon -- hãy tìm 1 giải phẩp khẩn cấp để phá hoại tiến trình Quốc Hội xác minh phiếu bầu Biden. Báo The Guardian viết rằng Ủy Ban có thể gửi trát đòi Rudy Giuliani ra để hỏi về nội dung trong các cú điện thoại giờ chót đó.

.

--- Lên đài CNN sáng Chủ Nhật để mô tả bầu không khí độc hại trong nội bộ Cộng Hòa ở Quốc Hội trong thời gian Trump làm Tổng Thống, Dân Biểu Debbie Dingell (Cộng Hòa-MI) cho nghe băng ghi âm lời hăm dọa giết chết bà và gia đình bà từ người cuồng nhiệt mê Trump.

.

Giọng đàn ông hù dọa, nói qua điện thoại, "Tao hy vọng gia đình mày chết trước mắt tao. Tao cầu nguyện với Thượng Đế, nếu mày có con thì tụi con của mày chết trước mặt của mày."

.

Video dài 9:50 phút:

https://youtu.be/yXVkzQ6CQg4

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 26/12 đến 16h ngày 27/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.872 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 14.867 ca ghi nhận trong nước (giảm 315 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 10.418 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.948), Tây Ninh (943), Hải Phòng (931), Vĩnh Long (892), Khánh Hòa (791), Cần Thơ (711), Đồng Tháp (701), Bạc Liêu (595), TP. Hồ Chí Minh (560), Trà Vinh (544), Bình Định (501), Cà Mau (433), Thừa Thiên Huế (381), Bắc Ninh (326), Bến Tre (281), Lâm Đồng (263), Thanh Hóa (249), Hưng Yên (234), Sóc Trăng (223), Đồng Nai (216), An Giang (213), Kiên Giang (204), Quảng Ngãi (201), Bà Rịa - Vũng Tàu (162), Bình Thuận (140), Gia Lai (136), Đắk Lắk (134), Tiền Giang (134), Sơn La (126), Hà Giang (122), Phú Yên (112), Quảng Ninh (103), Đắk Nông (98), Hà Nam (98), Quảng Nam (96), Nghệ An (93), Đà Nẵng (86), Vĩnh Phúc (85), Nam Định (78), Bình Dương (77), Hậu Giang (63), Thái Nguyên (59), Ninh Thuận (56), Quảng Trị (53), Phú Thọ (50), Hòa Bình (45), Long An (45), Thái Bình (42), Bắc Giang (40), Bình Phước (30), Tuyên Quang (28), Kon Tum (24), Cao Bằng (22), Yên Bái (21), Lào Cai (19), Hà Tĩnh (18), Quảng Bình (14), Điện Biên (9), Lai Châu (8 ).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 26/12 đến 17h30 ngày 27/12 ghi nhận 204 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (30) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Đồng Nai (2), Tiền Giang (2), Long An (1), Đồng Tháp (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (22), Đồng Nai (17), Bình Dương (15), Tây Ninh (14), Sóc Trăng (13), Tiền Giang (13), Vĩnh Long (12), Kiên Giang (12), Bà Rịa - Vũng tàu (11), Cần Thơ (11), Bến Tre (8 ), Cà Mau (7), Bạc Liêu (6), Khánh Hoà (3), Bình Thuận (3), Trà Vinh (3), Quảng Nam (1), Bình Định (1), Nghệ An (1), Đắk Lắk (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 232 ca.

Chiều 27/12, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 2 tuần thí điểm học trực tiếp, tính đến ngày 23/12, TP Hồ Chí Minh phát hiện 47 trường hợp F0 trong trường học ở 15 quận, huyện.Ông Phạm Đức Hải cho biết, trong số 47 trường hợp F0 được phát hiện có 40 F0 là học sinh và 7 F0 là giáo viên. Những trường hợp F0 này đều đã được xử lý theo quy trình và đã được thông báo rõ ràng cho tất cả phụ huynh học sinh nên phụ huynh rất an tâm để cho học sinh tiếp tục đến trường.từ quốc gia có biến chủng Omicron phải cách ly tập trung. Hà Nội yêu cầu người nhập cảnh từ quốc gia có biến chủng Omicron phải cách ly tập trung, bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19 trước đó. TP Hà Nội đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, quản lý, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh, người lao động về lưu trú tại địa phương, đặc biệt là người trở về từ các quốc gia đã ghi nhận sự có mặt của biến chủng Omicron. Cùng với đó, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, giảm hoặc mất vị giác/khứu giác, khó thở để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là các trường hợp có yếu tố dịch tễ là người nhập cảnh hoặc thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài.COVID-19. Quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải cho phép hành khách bay từ TP.HCM, Cần Thơ không cần xét nghiệm âm tính trong 72 giờ khi đi máy bay.COVID-19 từ SG đi Đà Lạt. Các chốt kiểm soát dịch trên QL20 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng đã chính thức dừng hoạt động. Người dân vào tỉnh Lâm Đồng từ TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam đã "nhẹ gánh" ùn tắc., quán xá vùng vàng thấp thỏm. Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống lo lắng khi thành phố liên tục mở rộng địa bàn dừng hoạt động không thiết yếu. Thậm chí, nhiều người phải đắn đo, lựa chọn giữa việc đóng hay tiếp tục mở hàng quán để duy trì kinh doanh bởi “càng cố càng lỗ”. Thiệt hại chồng chất, càng cố càng lỗ.tự điều trị COVID-19 tại nhà không có Tết. Kết luận nêu rõ, trong dịp Tết Nguyên đán, tổ COVID-19 cộng đồng, công an, dân quân, y tế và các lực lượng ở địa phương cần tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để tiêm vét vaccine, phát hiện, hỗ trợ người bệnh, không để người nào đang cách ly, tự điều trị tại nhà không có Tết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 349/TB-VPCP ngày 27/12/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm.Đây là thông tin được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết tại buổi họp báo chiều ngày 27/12. Liên quan đến phản ánh việc người dân tự mua thuốc điều trị COVID-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM nhận định, người dân sử dụng thuốc không được chỉ định, kê đơn sẽ rất nguy hiểm. Lấy ví dụ về túi thuốc B (kháng đông, kháng viêm), bà Mai cho biết, trước đây, túi thuốc này có thể được cấp nhiều hơn về số liều. Tuy nhiên hiện số lượng đã được rút lại còn 1 liều duy nhất, người bệnh sẽ uống trước khi lên xe cấp cứu để di chuyển tới bệnh viện. Túi thuốc C (thuốc kháng virus molnupiravir) hiện không được bán trên thị trường. Theo đó, người dân không thể mua hoặc nếu mua được thì khả năng rất cao là mua những sản phẩm không đảm bảo chất lượng.Về địa phương thu hút FDI, Hải Phòng vượt qua Long An vươn lên dẫn đầu trong cả năm với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5,26 tỷ USD, chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/12/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Đầu tư nước ngoài cho biết mặc dù, tổng vốn FDI tăng so với cùng kỳ song số lượng dự án đăng ký năm 2021 giảm khá mạnh. Nguyên nhân là do chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam là một trong những nguyên nhân loại bỏ các dự án quy mô nhỏ, ít giá trị gia tăng vào Việt Nam thời gian qua. “Việc hạn chế nhập cảnh và chính sách cách ly dài ngày trong những tháng dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam cũng làm chững lại các đoàn chuyên gia và nhóm phát triển dự án vào Việt Nam khảo sát và làm các thủ tục đầu tư,” Cục Đầu tư nước ngoài cho biết. Cùng với đó, việc phong tỏa nhà máy và hạn chế di chuyển của người lao động trong các khu công nghiệp làm đình trệ sản xuất, giảm công suất và sản lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng cũng góp phần làm ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư mới đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam.---Thương vụ trực tuyến mùa lễ 2021 tăng vọt so với 2019?Đúng vậy, tăng 61%. Bản phúc trình Mastercard SpendingPulse hôm Chủ Nhật do công ty Mastercard đưa ra cho thấy thưiơng vụ trực tuyến của dân Mỹ trong mùa lễ năm 2021 (từ ngày 1/11/2021 tới 24/12/2021) đã tăng 61% so với 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 tràn tới.Trong khi đó, tính chung thương vụ bán lẻ (bao gồm cả vào tiệm và lên trực tuyến) mùa lễ năm 2021 tăng 8.5% so với năm 2020. Tính riêng thương mại trực tuyến mùa lễ 2021 tăng 11% so với 2020.Chi tiết:---: Tiểu bang nào thích nghi nhất cho người về hưu?Maine. Bản khảo sát của công ty The Motley Fool về nơi thích nghi nhất cho người về hưu, tức là người có thu nhập cố định, tuổi cao, cần giá nhà rẻ, cần chăm sóc y tế thượng hạng và rẻ, cần nơi ít tội hình sự, gần nơi thiên nhiên cho hoạt động ngoài trời.Năm tiểu bang tuyệt vời nhất cho người nghỉ hưu là:Maine: 1Vermont: 2New Hampshire: 3Kentucky: 4West Virginia: 5Năm tiểu bang tệ hại nhất cho người nghỉ hưu là (Calif. hạng chót vì giá đắt đỏ):Alaska: 46Arizona: 47Washington: 48Nevada: 49California: 50Chi tiết: