Tổng Giám Mục hồi hưu Desmond Tutu, người được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1984 và là người có công chiến đấu bất bạo động cho nhân quyền và cho bình đẳng màu da tại Nam Phi dưới thời chính phủ thượng tôn da trắng cầm quyền, đã từ trần hôm Chủ Nhật, hưởng thọ 90 tuổi.



.

- Tổng Giám Mục Desmond Tutu, giải Nobel Hòa Bình 1984, người suốt đời vì nhân quyền, đã từ trần, thọ 90 tuổi.

- Hà Nội: Dừng hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch. Hà Nội: 96% bệnh nhân COVID-19 tử vong ở BV Thanh Nhàn chưa tiêm vaccine. SG đã tiêm trên 300.000 liều vaccine mũi 3, nhiều nhất cả nước. Việt Nam đã tiếp nhận hơn 183,1 triệu liều vaccine. Quảng Trị mua 30 tỉ đồng kit test Việt Á: Công an tỉnh vào cuộc. Hơn 160 ca mắc COVID-19 tại một doanh nghiệp, Hải Phòng ghi nhận ổ dịch mới. Quảng Ninh tăng tốc để hoàn thành tiêm mũi 3 trước Tết Nguyên đán 2022. Nhiều lái xe dương tính, siết chặt phòng dịch tại cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng.

- Từ ngày 1/1/2022, tăng lương tối thiểu ở 21 tiểu bang; Cali: lương tối thiểu $15/giờ đối với hãng có hơn 25 người

- Trong khi làm Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump nhận $4 triệu đô từ chính phủ Anh cứu trợ các sân golf

- Cảnh sát Las Vegas chận 1 xe truck vì lỗi vi cảnh, thấy đầu người bị cắt lìa sau xe, liền bắt giam tài xế

- HỎI 1: Đảng Dân Chủ có Plan B nếu Biden không tái tranh cử 2024? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có hiểm họa thánh chiến ở Miến Điện? ĐÁP 2: Có thể.

.

QUẬN CAM (VB- 26/12/2021) --- Lương tối thiểu sẽ tăng khắp Hoa Kỳ khi năm 2022 tới. Mức tăng lương sẽ thực hiện từ tuần sau, ngay từ ngày đầu năm, tại 21 tiểu bang và hành chục thánh phố Hoa Kỳ.

.

Cả hai California và New York sẽ có lương tối thiểu $15/giờ đối với nhiều công nhân. Từ ngày đầu năm, lương tối thiểu California sẽ tăng tới $15/giờ đối với công ty có hơn 25 nhân viên, và tới $14/giờ với công ty có 25 nhân viên hay ít hơn.

.

Sau đây là lương tối thiểu từ ngày 1/1/2022 tại các tiểu bang sau:

.

Arizona: $12.15 tăng tới $12.80

California: $14 tăng tới $15 với hãng lớn, $13 tăng tới $14 với hãng nhỏ

Colorado: $12.32 tăng tới $12.56

Delaware: $9.25 tăng tới $10.50

Illinois: $11 tăng tới $12

Maine: $12.15 tăng tới $12.75

Maryland: $11.75 tăng tới $12.50 với hãng lớn, $11.60 tăng tới $12.2với hãng nhỏ

Massachusetts: $13.50 tăng tới $14.25

Michigan: $9.65 tăng tới $9.87

Minnesota: $10.08 tăng tới $10.33 với hãng lớn, $8.21 tăng tới $8.42 với hãng nhỏ.

Missouri: $10.30 tăng tới $11.15

Montana: $8.75 tăng tới $9.20

New Jersey: $12.00 tăng tới $13.00

New Mexico: $10.50 tăng tới $11.50

New York: Biểu đồ tăng rất phức tạp.

Ohio: $8.80 tăng tới $9.30

Rhode Island: $11.50 tăng tới $12.25

South Dakota: $9.45 tăng tới $9.95

Vermont: $11.75 tăng tới $12.55

Virginia: $9.50 tăng tới $11.00

Washington: $13.69 tăng tới $14.49

.

--- Trong khi làm Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump lãnh nhiều triệu đôla từ Anh quốc. Báo Independent ghi rằng các sân golf ở Sctland của Trump đã khai để xin tiền cứu trợ kinh doanh mùa dịch, và nhận $4 triệu đôla từ chính phủ Anh quốc.

.

Lý do được chính phủ Anh cứu trợ: Báo này ghi rằng Golf Recreation Scotland Ltd, công ty làm chủ sân Trump Turnberry, khai lỗ $4.6 triệu đô, và sân Aberdeenshire của Trump khai lỗ $1.7 triệu đôla.

.

Hiến Pháp Mỹ, theo Điều 1, Khoản 9 (Article 1, Section 9 of the U.S. Constitution) cấm các viên chức liên bang nhận tiền từ các chính phủ ngoại quốc.

.

--- Các cảnh sát Las Vegas kinh ngạc khi thấy 1 đầu người nằm phía sau một xe truck, theo tin của đài 8 News. Cảnh sát đã chận chiếc xe lái bởi Eric Holland, 57 tuổi, hôm Thứ Năm về lỗi vi cảnh, khi thấy người này phóng chạy liền dí súng điện taser bắt lại.

.

Sau khi bắt Holland, cảnh khám xét xe truck, thấy nhiều thùng giữ lạnh lớn, nơi đó thấy nhiều mảnh xách người, trong đó có 1 đầu người đã cắt lìa. Holland bị truyt ố tội sát nhân. Chưa có thông tin về nạn nhân.

.

--- Tổng Giám Mục Desmond Tutu, người được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1984 và là người có công chiến đấu bất bạo động cho nhân quyền và cho bình đẳng màu da tại Nam Phi dưới thời chính phủ thượng tôn da trắng cầm quyền, đã từ trần hôm Chủ Nhật, hưởng thọ 90 tuổi.

.

Ngái có tên đầy đủ là Desmond Mpilo Tutu (7/10/1931 – 26/12/2021) là 1 vị Tổng Giám Mục Anh giáo Nam Phi và là nhà thần học, kết hợp thần học d đen vào thần học Phi châu. Kết hôn với cô Nomalizo Leah Tutu, hai người có nhiều con.





Năm 1960, Ngài trở thành linh mục Anh giáo; năm 1966, dạy tại chủng viện Federal Theological Seminary của Nam Phi, và rồi tại đại học University of Botswana, Lesotho and Swaziland.

.

Tại quốc gia Nam Phi chia rẽ vì chủng tộc, ngài được tôn kính bởi dân da đen và hầu hết dân da trắng, là lời kêu gọi hòa giải, hòa bình, tôn trọng nhân quyền. Ngài từ trần bình an tại viện chăm sóc y tế Oasis Frail Care Center ở Cape Town.

.

Cố Tổng Giám Mục Tutu đã nhập viện nhiều lần từ năm 2015, sau khi chẩn đoán có dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt (prostate cancer) năm 1997.

.

Sau khi chế độ kỳ thị da đen sụp dổ, và sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của Nam Phi năm 1994, Ngài Tutu đón mừng xã hội mới bằng cách gọi đó là một "đất nước cầu vồng," ám chỉ rằng nhiều màu của cầu vồng cùng xuất hiện, và cũng là nêu lên tư tưởng bình đẳng và bao dung từ lâu của ngài đối với người đồng tính.

.

Tổng Giám Mục Tutu và Nelson Mandela (người lãnh giải Nobel Hòa Bình 1993) là hai nhân cách vĩ đại của Nam Phi. Hai người đã chung sức xây dựng lại quốc gia Nam Phi. Chính ngài Tutu là đại diện vị trí tôn giáo trong nghi thức đăng quang Tổng Thống cho Mandela, người ngồi tù 27 năm dưới thời chính phủ da trắng Nam Phi vì đấu tranh cho bình đẳng sắc tộc.

.

Tổng Giám Mục Tutu và Đức Đạt Lai Lạt Ma (Giải Nobel Hòa Bình 1989) là bạn thân và đã chung sức cho nhiều dự án hòa bình trên toàn cầu. Trong hoạt động nhân quyền, Tổng Giám Mục Tutu không phân biệt tôn giáo dù là với Phật Giáo hay Hồi Giáo, không phân biệt bộ phái dù là với Công Giáo hay Tin Lành...





.

Thái độ yêu thương không phân biệt lộ ra cả trong lời tuyên bố thần học của Ngài trong một hội nghị Liên Hiệp Quốc: "Nếu Thượng Đế, như người ta nói, là đấng kỳ thị chống người đồng tính, tôi sẽ không bao giờ thờ phượng Thượng Đế đó."





.

Trong khi vận động trí thức Nam Phi chống nhà nước thượng tôn da trắng khoảng trước năm 1986, Ngài Tutu nói: "Nếu bạn trung lập trước tình trạng bất công, bạn đã chọn đứng về phía người đàn áp. Nếu con voi đặt chân lên đuôi 1 con chuột và bạn nói bạn trung lập, con chuột sẽ không biết ơn thái độ trung lập của bạn."

.

Trước khi Ngài lên đường tới Oslo, Na Uy, để lãnh Giải Nobel Hòa Bình, ngài nói chuyện ở khách sạn Waldorf-Astoria Hotel tại New York City, và kể câu chuyện ngài thường kể: "Khi các nhà truyền giáo tới Châu Phi, họ có cuốn Kinh Thánh và chúng tôi có đất. Họ nói "chúng ta hãy nhắm mắt và cầu nguyện." Khi chúng tôi mở mắt, chúng tôi có quyển Kinh Thánh và họ có đất."

.

Ngài Tutu nói lên một sự thật, nhưng bản thân ngài vẫn biết ơn tôn giáo ngài được học, thấm nhuần từ thơ ấu. Sự thật lịch sử: các nhà truyền giáo không cướp đất. Nhưng binh đội đi theo các nhà truyền giáo đã tịch thu đất cho vương triều đế quốc Anh, và các vị vua thuộc địa do đế quốc bổ nhiệm đã trao đất tặng cho các nhà thờ, các chủng viện.

.

Sau đây là vài câu nói nổi tiếng của Tổng Giám Mục Desmond Tutu:

.

--- Giấc mơ của Thượng Đế là: bạn và tôi và tất cả chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta là chung gia đình, rằng chúng ta được tạo ra để vì chung nhau, vì thei65n làng, và vì từ bi.

.

--- Nếu bạn muốn hòa bình, bạn đừng nói với bạn của bạn. Bạn ah4y nói với kẻ thù của bạn.

.

--- Hy vọng là có thể thấy rằng có ánh sáng, bất kể tất cả đang trong bóng tối.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 25/12 đến 16h ngày 26/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.218 ca nhiễm mới, trong đó 36 ca nhập cảnh và 15.182 ca ghi nhận trong nước (giảm 377 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 9.635 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.910), Tây Ninh (928), Vĩnh Long (889), Bình Định (800), Đồng Tháp (781), Khánh Hòa (763), Cần Thơ (715), Cà Mau (579), Trà Vinh (572), TP. Hồ Chí Minh (544), Bạc Liêu (489), Bến Tre (430), Thừa Thiên Huế (375), Thanh Hóa (341), Sóc Trăng (281), Đắk Lắk (270), Bắc Ninh (267), Hải Phòng (267), Lâm Đồng (253), An Giang (252), Hưng Yên (238), Kiên Giang (230), Bình Dương (230), Đồng Nai (206), Bình Thuận (164), Nghệ An (159), Bà Rịa - Vũng Tàu (155), Kon Tum (137), Quảng Nam (137), Tiền Giang (129), Quảng Ngãi (126), Hà Giang (120), Quảng Ninh (120), Đà Nẵng (116), Gia Lai (113), Hải Dương (108), Vĩnh Phúc (104), Nam Định (96), Đắk Nông (79), Hà Nam (79), Long An (68), Quảng Bình (66), Thái Bình (57), Phú Thọ (52), Hậu Giang (42), Bình Phước (40), Bắc Giang (40), Ninh Thuận (39), Lạng Sơn (35), Quảng Trị (35), Thái Nguyên (27), Hòa Bình (26), Cao Bằng (24), Sơn La (19), Hà Tĩnh (15), Yên Bái (15), Lai Châu (8 ), Lào Cai (7), Tuyên Quang (6), Điện Biên (4), Bắc Kạn (3), Phú Yên (2).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 25/12 đến 17h30 ngày 26/12 ghi nhận 207 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (36) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: An Giang (1), Bến Tre (1), Tây Ninh (1), Đồng Nai (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (24), Tiền Giang (16), Tây Ninh (15), Đồng Nai (15), Vĩnh Long (13), Đồng Tháp (12), Kiên Giang (12), Bình Dương (9), Sóc Trăng (8 ), Bến Tre (7), Cà Mau (7), Cần Thơ (6), Trà Vinh (5), Bình Định (4), Bình Thuận (4), Hà Nội (3), Long An (3), Khánh Hoà (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Lạng Sơn (1), Quảng Ngãi (1), Phú Yên (1), Bạc Liêu (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 235 ca.

.

Hà Nội: 96% bệnh nhân COVID-19 tử vong ở BV Thanh Nhàn chưa tiêm vaccine

Quảng Ninh tăng tốc

Nhiều lái xe dương tính, siết chặt phòng dịch

Chiều 26/2: Việt Nam đã tiếp nhận hơn 183,1 triệu liều vaccine

SG đã tiêm trên 300.000 liều vaccine mũi 3

Dừng hoạt động không thiết yếu

Dấu hiệu suy hô hấp

Quảng Trị mua 30 tỉ đồng kit test Việt Á:

ơn 160 ca mắc COVID-19 t

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Miến Điện: Gần 40 người Công Giáo bị sát hại trong dịp Giáng Sinh

Thụy My, RFI

. Trong hơn 1.200 F0 nhập viện Thanh Nhàn điều trị từ cuối tháng 4 tới nay có 48 người tử vong. 100% bệnh nhân COVID-19 tử vong ở bệnh viện này đều có bệnh lý nền; 96% chưa tiêm vaccine và 82% ở độ tuổi trên 70 - thông tin được Bệnh viện Thanh Nhàn báo cáo với Đoàn Kiểm tra số 2 của Bộ Y tế do TS. Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - làm Trưởng đoàn, chiều 25/12. Trong hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 nhập viện Thanh Nhàn, có 946 người đã ra viện, 89 ca phải chuyển viện. Đây cũng là cơ sở đã điều trị thành công ca bệnh chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) sau gần 50 ngày điều trị.để hoàn thành tiêm mũi 3 trước Tết Nguyên đán 2022. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đang huy động tối đa lực lượng để hoàn thành việc tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân trước Tết Nguyên đán 2022, thay vì hết Quý 1/2022 như kế hoạch đặt ra trước đó. Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 từ ngày 18.12.2021 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, là một trong số ít địa phương đầu tiên trên toàn quốc tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19.tại cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng. Chỉ trong ít ngày qua, khu vực thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận hơn 70 ca nhiễm COVID-19 mới. Chính quyền địa phương đã tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo ghi nhận, tại khu vực lối mở Nà Đoỏng thuộc cửa khẩu Trà Lĩnh hiện vẫn có hàng trăm xe chở hàng hóa đang chờ thông quan nhiều tuần qua. Một số lái xe xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 khiến nguy cơ lây lan dịch tại khu vực nay hiện ở mức cao. Mặc dù từ ngày 25/12, phía Trung Quốc có thông báo tạm dừng nhập một số mặt hàng như đồ đông lạnh, hoa quả tươi nhưng vẫn có khoảng 130 xe ùn ứ, trong khi lượng xe thông quan hàng ngày cũng chỉ khoảng 15-20 xe. Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh cùng các lực lượng chức năng tiếp tục có nhiều giải pháp nhằm hạn chế dịch có thể lây lan như: Bố trí khu vực dừng, nghỉ cho phương tiện, lái xe; Kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của lái xe, hạn chế tối đa việc tiếp xúc ra bên ngoài khu vực dừng nghỉ…phòng COVID-19. Từ tháng 3/2021 đến hết ngày 24/12/2021, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 183,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong tổng số 183,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 110 đợt với tổng số 166,8 triệu liều, còn khoảng 16,3 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng., nhiều nhất cả nước. Việt Nam có 33 tỉnh, thành phố đã tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho người dân với tổng cộng 1,16 triệu liều. Theo thống kê của Bộ Y tế, TP.HCM tiêm nhiều nhất với hơn 300.000 liều vaccine phòng Covid-19 mũi 3. Cập nhật đến 14h ngày 26/12, cả nước đã tiêm trên 145,5 triệu liều vaccine phòng Covid-19, trong đó ngày 25/12, tiêm được 1.081.656 liều vaccine các loại.để phòng, chống dịch ở Hà Nội. Các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm (Hà Nội) dừng hoạt động không thiết yếu để phòng, chống COVID-19. Các dụng cụ thể dục ngoài trời ở khu vực hồ Tây, quận Tây Hồ, đều được chăng dây., bác sĩ hướng dẫn F0 điều trị tại nhà cần liên hệ y tế ngay. Những ngày qua, dịch Covid-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, số F0 điều trị tại nhà tăng nhanh. Bác sĩ lưu ý khi cảm thấy tức ngực, khó thở, không thể nói hết câu dài... cần liên hệ y tế ngay. Từ đầu năm 2021 đến nay, TP Hà Nội đã ghi nhận 37.557 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 13.539 ca cộng đồng, 24.018 ca là đối tượng đã được cách ly. Giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP từ ngày 11-10 đến nay, Hà Nội ghi nhận 33.446 ca mắc, trong đó 12.007 ca trong cộng đồng, 17.611 ca tại khu cách ly, 3.828 ca tại khu phong tỏa.Công an tỉnh vào cuộc. Trước thông tin Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị và Sở Y tế tỉnh Quảng Trị mua hơn 30 tỉ đồng kit test Việt Á, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc. Ngày 26.12, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm này, Bộ Công an chưa đến tìm hiểu việc CDC Quảng Trị và Sở Y tế mua sắm kit test của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị có đến khảo sát, nắm thông tin liên quan đến việc mua sắm kit test Việt Á, nên Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị CDC Quảng Trị cung cấp đầy đủ các hồ sơ.ại một doanh nghiệp, Hải Phòng ghi nhận ổ dịch mới. Qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện 161 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch công ty Lucky ở Hải Phòng. Thông tin cho PV, đại diện UBND phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, theo thông báo một bệnh viện ở Hải Phòng vừa ghi nhận 161 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, đây là những người lao động làm việc tại công ty Lucky có địa chỉ trên địa bàn phường. Cụ thể, vào ngày 22/12, qua xét nghiệm PCR phát hiện 1 công nhân công ty Lucky có kết quả khẳng định dương tính, ngay sau đó công ty này tổ chức lấy mẫu xét nghiệm hơn 2.000 công nhân.---Đảng Dân Chủ có Plan B nếu Biden không tái tranh cử 2024?Đúng vậy. Nội bộ Đảng Dân Chủ đang cân nhắc nhiều kịch bản cho trường hợp Tổng Thống Biden không tái ứng cử 2024, khi Biden lúc đó là 82 tuổi. Viễn ảnh Biden không tái ứng cử là điều có thể thấy rõ sau bầu cử 2022, khi kết quả bầu cử giữa kỳ có thể đem thêm cho Dân Chủ chiến thắng hay sẽ làm mất thế đa số ở lưỡng viện.Theo các nhà phân tích, sẽ có 10 chính khách Dân Chủ ra ứng cử Tổng Thống nếu Biden không ra năm 2024:- Phó Tổng Thống Kamala Harris. Nghiên cứu của Morning Consult cho thấy 31% cử tri Dân Chủ hiện nay nghiêng về giải pháp Harris nếu Biden không ra tái ứng cử.- Bộ Trưởng Giao Thông Pete Buttigieg. Nghiên cứu của Morning Consult cho thấy 11% cử tri Dân Chủ hiện nay nghiêng về Pete Buttigieg nếu Biden không ra tái ứng cử.- Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Mass.). Theo Morning Consult, Warren hàng thứ ba với 8% ủng hộ.- Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-N.Y.) ngang điểm với TNS Warren, với 8% điểm ủng hộ. Nhưng Ocasio-Cortez, 32 tuổi, không lộ ra ý tranh cử sơ bộ Tổng Thống 2024.- Thượng nghị sĩ Cory Booker (Dân Chủ-N.J.) từng tranh sơ bộ Tổng Thống Dân Chủ 2020 nhưng đã rời bỏ cuộc vận động trước khi Iowa sơ bộ tháng 1/2020. Điểm ủng hộ là 5%, theo Morning Consult.- Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ - California). Điểm ủng hộ là 3%. Hồi tháng 9/2021, trở thành Thống Đốc California thoát cuộc bầu cử bãi nhiệm, lúc đó cho thấy Dân Chủ toàn quốc ủng hộ Newsom thoát nạn truất phế của Cộng Hòa. Nhưng Newsom chưa lộ ý định tranh Bạch Ốc.- Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Dân Chủ-Minn.) từng tranh sơ bộ Dân Chủ 2020, với 3% ủng hộ, theo Morning Consult.- Ứng cử viên Thống Đốc Stacey Abrams của Georgia. Từng bày tỏ ý định tranh cử Tổng Thống.- Thống Đốc Roy Cooper của North Carolina. Sẽ là Hội Trưởng Các Thống Đốc Dân Chủ (Democratic Governors Association) từ 2022. Từng nói sẽ ủng h6ọ Biden năm 2024.- Mitch Landrieu, cựu Thị Trưởng New Orleans, Phó Thống Đốc Louisiana từ 2004 tới 2010. Trong gia đình Dân Chủ thế lực, trong đó có bà chị là cựu Thượng Nghị Sĩ Mary Landrieu (Dân Chủ-La.).Chi tiết:---Có hiểm họa thánh chiến ở Miến Điện?Có thể.Tại Miến Điện, hôm 25/12/2021 đã diễn ra một vụ thảm sát tại bang Kayah gần biên giới Thái Lan. Gần 40 nạn nhân một làng Công Giáo bị chết cháy trong ngày lễ Giáng Sinh, được cho là do quân đội tấn công. Tổ chức phi chính phủ Save the Children loan báo đình chỉ hoạt động tại nhiều vùng, sau khi hai nhân viên «mất tích».

Từ Rangoon, thông tín viên Carol Isoux cho biết thêm chi tiết :

«Những thi thể cháy đen của gần bốn chục người gồm trẻ em, phụ nữ, người già dường như bị thiêu sống, đã được tìm thấy vào sáng nay tại làng Hpruso thuộc bang Kayah, một làng có đa số dân theo Công Giáo nằm gần biên giới Thái Lan. Dân làng là những người tị nạn đã phải di tản vì các vụ đụng độ với quân đội Miến Điện, và theo các nguồn tin địa phương, có lẽ họ đã tập họp lại để ăn mừng lễ Giáng Sinh.

Những tuần lễ gần đây, các trận đánh giữa dân quân và Tatmadaw - tên gọi Quân Đội Miến Điện - diễn ra đặc biệt dữ dội trong vùng, mỗi bên có khoảng mấy chục người chết. Bang Kayah là một trong những vùng kháng chiến mạnh mẽ trước quân đội, nhất là người Karen, một sắc tộc thiểu số hầu hết theo đạo Thiên Chúa.

Trong khi đó tại Rangoon, hồng y Charles Bo vốn đã nhiều lần lên tiếng phản đối chính quyền quân sự và đòi hỏi bảo vệ thiểu số Công Giáo, mới đây được nhìn thấy trong một bức ảnh cùng cắt chiếc bánh Noel với thủ lãnh tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing, gây kinh ngạc cho những người đấu tranh».

Tổ chức Save the Children cho biết hai nhân viên trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ nhân đạo đã bị «mất tích», xe chở họ bị tấn công và đốt cháy. Những tấm hình trên mạng xã hội hôm qua cho thấy hai chiếc xe tải và một xe hơi bị đốt trên một con đường làng ở Hpruso với nhiều xác chết bên trong.

Trả lời Reuters, Inger Ashing, giám đốc điều hành của tổ chức này bày tỏ sự «kinh hoàng» trước bạo lực đối với thường dân vô tội và những nhân viên phi chính phủ đang giúp đỡ hàng triệu trẻ em Miến Điện.

Một nhân chứng nói với AFP đã nhận diện được 27 nạn nhân. Về phía tập đoàn quân sự, một phát ngôn viên nhìn nhận các vụ đụng độ đã xảy ra tại Hpruso hôm thứ Sáu 24/12 khi các quân nhân định chặn lại bảy chiếc xe «khả nghi» và đã giết chết một số người. Theo Hiệp hội trợ giúp tù nhân chính trị (AAPP), trong 10 tháng qua, đã có trên 1.300 thường dân Miến Điện thiệt mạng.

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211226-mi%E1%BA%BFn-%C4%91i%E1%BB%87n-g%E1%BA%A7n-40-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%C3%B4ng-gi%C3%A1o-b%E1%BB%8B-s%C3%A1t-h%E1%BA%A1i-trong-d%E1%BB%8Bp-gi%C3%A1ng-sinh

.

.