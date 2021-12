Lễ Giáng Sinh tại VN mùa dịch trong bình thường mới: lo lắng, an ủi nhau, chúc nhau hy vọng và bình an - Bộ Y tế: Người nhập cảnh dưới 14 ngày không phải cách ly y tế. SG đề xuất không cách ly khách du lịch quốc tế có 'hộ chiếu vaccine'. Hải Phòng: Toàn thành phố ở cấp độ dịch nguy cơ cao, 2 huyện lọt 'vùng đỏ'. Thừa Thiên Huế: 'Đội shipper tình nguyện' hỗ trợ người dân cách ly chống dịch. Tỉnh Bắ

Lễ Giáng Sinh tại VN mùa đại dịch trong bình thường mới: lo lắng, an ủi nhau, chúc nhau hy vọng và bình an. Trong hình, Đoàn Trung ương GHPGVN tặng hoa chúc mừng đến Hội thánh Tin Lành Việt Nam. (Ảnh: Giacngo.vn)

QUẬN CAM (VB-24/12/2021) --- Trump thú nhận Biden đã thắng cử, và Trump đã thất cử 2020. Lời thú nhận muộn màng này đưa ra cận Lễ Giáng Sinh 2021, sau nhiều nỗ lực lật ngược phiếu, kiện tụng đều dẫn tới thảm bại.

Lời Trump thú nhận thất cử 2020 đưa ra trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Ba 21/12/2021, than phiền rằng Biden đã hủy bỏ dự án xây tườn biên giới Mỹ-Mễ: Trump nói với người phỏng vấn là phóng viên Gene Bailey rằng Mỹ có thể hoàn tất bước tường nếu xây thêm 4 tuần lễ nữa. Thực tế, Trump phóng đại, không thể có ai xây nhanh như thế.

Video dài 15 giây đồng hồ, cho thấy Trump thú nhận thua Biden:

https://twitter.com/RonFilipkowski/status/1473810902264827906?s=20

--- Lễ Giáng Sinh tại VN mùa đại dịch trong bình thường mới: lo lắng, an ủi nhau, chúc nhau hy vọng và bình an

Báo Giác Ngộ ghi nhận rằng vào chiều 22-12, chư tôn đức Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn đã đến Toà Tổng Giám mục TP.Hà Nội và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chúc mừng Giáng sinh 2021.

Trong khi đó, thông tấn VietnamNet ghi nhận rằng vào tối 24/12, tại Nhà thờ Lớn (Hà Nội) không khí đón Noel khá trầm lắng trong thời bình thường mới, trong khi đó các khu trung tâm thương mại ở quận 1 (TP.HCM) rộn ràng, nhiều tuyến đường ùn tắc. Khoảng 20h tối, các tuyến phố xung quanh Nhà thờ Lớn đã được các lực lượng chức nắng chốt chặn để đảm bảo người dân không tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19. Theo quy định, từ 18h ngày 24/12 đến 2h ngày 25/12, các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn và vùng phụ cận bị cấm.

Trong khi đó, tại Sài Gòn: Rộn ràng khu trung tâm. Tối 24/12, các khu trung tâm thương mại ở quận 1, TP.HCM khá đông người dân đưa con nhỏ lên chơi Noel, chụp ảnh dưới những ánh đèn lung linh. Nhiều người tuân thủ việc đeo khẩu trang và giãn cách, để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Báo Lao Động kể về Sài Gòn: Giao thông tại xóm đạo lớn nhất TPHCM kẹt cứng trong đêm Giáng sinh. Hàng nghìn người đổ về xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8) chơi Noel khiến nơi đây trong đêm giáng sinh đang trở nên "quá tải". Xóm đạo là khu vực bị ảnh hưởng khá nặng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua tại TPHCM. Vì vậy, không khí Giáng sinh năm nay ở xóm đạo buồn hơn mọi năm, quy mô trang trí cũng giảm đi rất nhiều.

Báo Người Lao Động kể: người dân nô nức đón Giáng sinh tại trung tâm TP HCM. Dòng người đổ về khu vực trung tâm TP HCM để đón Giáng sinh mỗi lúc một đông trong tối 24-12. Tuy nhiên, so với các năm trước, Giáng sinh năm nay có phần vắng lặng hơn nhiều. Tại các trung tâm thương mại lớn như SunWah Tower, Saigon Centre, Diamond Plaza, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1),… từ chiều tối, có khá đông người dân đến vui chơi, chụp ảnh.

Bản tin Kênh 14 kể, theo báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị: Giới trẻ TP.HCM nô nức đổ về trung tâm, khu quận 1 bây giờ "gấp lắm rồi" vì ai cũng lên đồ lung linh đón Giáng sinh! Tối 24/12 tại TP.HCM, đông đảo người dân - đặc biệt là các bạn trẻ đã có mặt tại các điểm vui chơi, giáo xứ trong thành phố để đón Noel. Hiện tại trên khắp những tuyến phố, các hàng quán, cửa hiệu đều đã decor lung linh với cây thông Giáng sinh. Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, dòng người đã tập trung về đây để cùng nhau thoả sức chụp ảnh check-in. Các cặp đôi nắm tay nhau, dẫn theo cả thú cưng, ai ai cũng nở nụ cười hân hoan đón Noel.

Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: Tối 24-12, nhiều tuyến đường đổ về khu vực trung tâm TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp hơn, các điểm trang hoàng Noel cũng hút bạn trẻ, nhiều gia đình đến check-in. Người dân vui chơi nhưng không quên phòng dịch COVID-19. Ghi nhận tại khu vực trung tâm thương mại như Diamond Plaza (Q.1, TP.HCM), Takashimaya (Q.1, TP.HCM), nhà thờ Tân Định (Q.3, TP.HCM), các cây thông Giáng sinh được trang hoàng đẹp mắt, không có cảnh chen lấn để chụp ảnh như các năm trước. Đa số người dân đều ghé ngang chụp vội tấm hình rồi đi, các bãi giữ xe ngay tại trung tâm quận 1 cũng không còn cảnh quá tải như các năm trước.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 23/12 đến 16h ngày 24/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.157 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 16.142 ca ghi nhận trong nước (giảm 225 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.528 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.834), Cà Mau (1.334), Tây Ninh (948), Vĩnh Long (868), Khánh Hòa (785), Cần Thơ (785), Đồng Tháp (782), TP. Hồ Chí Minh (679), Trà Vinh (568), Bình Định (543), Bạc Liêu (507), Thừa Thiên Huế (399), Bà Rịa - Vũng Tàu (359), Đồng Nai (354), Kiên Giang (353), Phú Yên (353), Sóc Trăng (323), An Giang (299), Hưng Yên (296), Bắc Ninh (289), Bến Tre (263), Đắk Lắk (263), Lâm Đồng (229), Thanh Hóa (222), Gia Lai (216), Bình Thuận (185), Tiền Giang (146), Đà Nẵng (140), Nam Định (121), Quảng Nam (119), Nghệ An (114), Vĩnh Phúc (104), Quảng Ninh (98), Bình Dương (94), Quảng Ngãi (90), Hà Giang (86), Đắk Nông (79), Hậu Giang (78), Long An (74), Quảng Trị (70), Thái Bình (61), Phú Thọ (59), Ninh Thuận (51), Hà Nam (48), Kon Tum (48), Hòa Bình (48), Hải Dương (44), Quảng Bình (42), Bình Phước (40), Thái Nguyên (37), Hà Tĩnh (35), Lạng Sơn (34), Bắc Giang (31), Tuyên Quang (28), Hải Phòng (19), Sơn La (19), Yên Bái (14), Lào Cai (12), Cao Bằng (10), Lai Châu (7), Điện Biên (4), Bắc Kạn (2).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 23/12 đến 17h30 ngày 24/12 ghi nhận 235 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (44) trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (3), Vĩnh Long (2), An Giang (2), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (20), An Giang (18), Tiền Giang (15), Đồng Tháp (13), Cần Thơ (13), Vĩnh Long (12), Bình Dương (11), Bến Tre (11), Tây Ninh (10), Kiên Giang (9), Sóc Trăng (7), Bình Định (6), Hà Nội (5), Bến Tre (5), Trà Vinh (5), Cà Mau (5), Khánh Hòa (4), Bình Thuận (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bạc Liêu (4), Bình Phước (2), Long An (2), Hậu Giang (2), Hải Phòng (1), Ninh Thuận (1), Lạng Sơn (1), Lâm Đồng (1).





Bộ Y tế: Người nhập cảnh dưới 14 ngày không phải cách ly y tế. Ngày 24-12, Bộ Y tế ban hành Công văn số 10943/BYT-MT về việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn mới cho phép người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế, nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

SG đề xuất không cách ly khách du lịch quốc tế có 'hộ chiếu vaccine'. Ngày 24/12, theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, thành phố đã xây dựng lộ trình đón khách du lịch quốc tế trở lại. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, thành phố đã xây dựng đề án đón khách quốc tế trở lại với các lộ trình, các giai đoạn, giải pháp cụ thể, trình xin ý kiến Bộ VHTT&DL. Sở Du lịch đã tham mưu UBND thành phố đề xuất với Bộ VHTT&DL, Chính phủ đón khách quốc tế trở lại và sẽ không áp dụng việc cách ly đối với khách đến TP.HCM có “hộ chiếu vaccine”.





Hải Phòng: Toàn thành phố ở cấp độ dịch nguy cơ cao, 2 huyện lọt 'vùng đỏ'. Việc liên tiếp ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 tăng cao trong cộng đồng, UBND TP Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch COVID-19 lên cấp độ 4 (vùng đỏ) đối với huyện An Dương và Cát Hải.

Thừa Thiên Huế: 'Đội shipper tình nguyện' hỗ trợ người dân cách ly chống dịch. Với tên gọi “Đội shipper tình nguyện”, những đoàn viên thanh niên huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trực tiếp đi chợ mua thực phẩm, thuốc men và đem tới cho người dân đang thực hiện cách ly, giám sát y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, "Đội shipper tình nguyện" gồm 20 đoàn viên, thanh niên sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chức đi chợ miễn phí, giúp người dân đang thực hiện cách ly giám sát y tế tại nhà trong việc mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men, y tế.





Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước 27/12. Hôm nay, 24/12, cùng với ghi nhận số ca F0 mắc mới trong ngày, cao nhất từ trước đến nay, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nam Định đã đánh giá tình hình, đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nam Định cho biết, diễn biến dịch COVID-19 tại tỉnh này đang có chiều hướng tiếp tục gia tăng mức độ phức tạp với số ca mắc, số ổ dịch tăng cao, nhiều ca mắc ngoài cộng đồng.

Tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng cách ly F0 tại nhà với số lượng lớn. Theo Trưởng Phòng Y tế huyện Tiên Du, khi thực hiện cách ly, điều trị F0 ở nhà, người bệnh có không gian nghỉ ngơi, sinh hoạt, cuộc sống không bị xáo trộn, thuận lợi trong điều trị, hồi phục. Huyện Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh được lựa chọn thí điểm cách ly F0 tại nhà, đến nay, sau hơn 2 tuần triển khai, địa phương này đã cách ly 12 F0 tại nhà. Việc triển khai cách ly F0 tại nhà không những giúp giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị, tận dụng nguồn lực sẵn có của gia đình mà còn tạo tâm lý thoải mái cho bệnh nhân.





TP Quy Nhơn dừng bán hàng ăn uống tại chỗ từ trưa 25-12. Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, chính quyền TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã thông báo về việc dừng hoạt động bán hàng ăn uống tại chỗ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao kể từ 12 giờ trưa mai, 25-12. Chiều 24-12, UBND TP Quy Nhơn đã ra thông báo về việc triển khai áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với cấp độ dịch trên địa bàn.

Bệnh viện 74 Trung ương đến hỗ trợ Hậu Giang phòng, chống dịch Covid-19. Tại tỉnh Hậu Giang, Đoàn công tác của Bệnh viện 74 Trung ương (trụ sở đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc) vừa đến hỗ trợ tỉnh này trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên Hậu Giang được chi viện trực tiếp theo phân công của Bộ Y tế. Đoàn công tác của Bệnh viện 74 Trung ương, gồm có 8 bác sĩ và 20 điều dưỡng. Đây là những bác sĩ, điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm trong công tác chống dịch và công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.





Tăng vọt khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin. Ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, ước tính đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ đón khoảng 3.500 khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin. Đây là một sự khích lệ rất lớn đối với ngành du lịch sau hơn 19 tháng không đón được khách quốc tế. Đầu năm 2022, dự báo khách có hộ chiếu vắc xin đến Việt Nam còn tiếp tục tăng lên. Theo ông Khánh, mục tiêu trong năm 2022, ngành du lịch Việt Nam sẽ đón khoảng 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin. Tổng thu từ du lịch trong năm 2022 dự kiến khoảng 400.00 tỷ đồng.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tần suất bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải việc triển khai kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Đáng chú ý, tại văn bản này Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tần suất bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).





Nhà nước phải thu lại tiền trong vụ Công ty Việt Á. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng viết trên báo Tuổi Trẻ, cho biết cảm xúc tóm lược như sau. Không thể kìm nén là bức xúc và bất bình của xã hội đối với hành vi thổi giá kit xét nghiệm chống dịch Covid-19 của Công ty Việt Á... hành vi thổi giá chỉ là một phần của vi phạm, phần không nhỏ khác là hành vi chiếm đoạt tài sản trí tuệ của Nhà nước... Theo những thông tin được truyền thông cung cấp và được VTV khẳng định, "nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCov)" mà Học viện Quân y và Công ty Việt Á thực hiện là một trong "bốn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất góp phần phòng chống dịch bệnh" được bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt cuối tháng 1-2020 và được Hội đồng Khoa học và công nghệ quốc gia nghiệm thu ngày 3-3-2020. Như vậy thành quả nghiên cứu này là tài sản trí tuệ của Nhà nước. Về mặt pháp lý, phần này phải được trả về cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ là Nhà nước. Nếu vì lợi ích quốc gia trong phòng chống dịch, Nhà nước chấp nhận từ bỏ quyền của mình thì giá của tài sản trí tuệ phải được khấu trừ trong giá thành sản phẩm. Thật ngược đời khi các cơ quan phòng chống dịch của Nhà nước lại phải bỏ tiền ra một lần nữa để mua chính tài sản trí tuệ của Nhà nước từ Công ty Việt Á...

--- Công ty hàng không United Airlines nói hôm Thứ Năm 23/12/2021 rằng công ty đã hủy bỏ hơn một trăm chuyến bay đã lên lịch trình vào Thứ Sáu 24/12/2021, vì tình hình tăng vọt các trường hợp lây nhiễm biến chủng Omicron đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhân sự phi hành đoàn và buộc 112 chuyến bay hủy bỏ.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, công ty hàng không Delta Airlines cũng cho biết hủy bỏ khoảng 85 chuyến bay đã lên lịch vào Thứ Sáu cũng vì lý do nhân sự bị ảnh hưởng lây dịch.

Tổng cộng 2 hãng hàng không này thông báo hủy bỏ hơn 190 chuyến bay vào đêm Thứ Năm.

--- Một thiếu nữ vị thành niên đã chết vì bị cảnh sát Los Angeles bắn lạc đạn, trong khi cảnh sát đấu súng với 1 người đàn ông trước đó đã tấn công 1 phụ nữ hôm Thứ Năm 23/12/2021. Nam nghi can cũng bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Cảnh sát nổ súng vào nghi can khi thấy y tấn công 1 người khác ở cửa tiệm trang phục Burlington Coat Factory tại North Hollywood.

Một viên đạn xuyên qua bức vách phòng thay áo quần, trúng một cô gái 14 tuổi, làm chết cô này. Trong khi đó, nạn nhân đầu tiên của hung thủ được chở tới bệnh viện, với thương tích từ trung bình tới nguy kịch.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 muốn tìm hiểu xem Trump làm gì trong 187 phút trước khi lên tiếng kêu gọi người bạo loạn về nhà, rút khỏi tòa nhà Quốc Hội.

Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) nói với báo Washington Post rằng Ủy ban được biết Trump quay video nhiều lần để chung kết đưa ra 1 video kêu gọi dân bạo loạn về nhà. Trước khi hoàn tất video cuối cùng, Trump nói nhiều đều sai, và được các phụ tá yêu cầu nói lại cho đúng.DB Thompson nói rằng Ủy Ban muốn biết ý định của Trump trong 187 phút im lặng, chứng kiến bạo loạn qua màn hình TV, và ý định đó có thể là cơ để chuyển hồ sơ Trump để yêu cầu Bộ Tư Pháp truy tố hình sự.---đang đứng nơi làn đường giữa đại lộ Euclid Avenue, gần đại học University of Arizona, vào đêm Thứ Tư thì bị một chiếc xe đụng chết.Cảnh sát thị trấn Tucson (tiểu bang Arizona) nói rằng vì Doan đứng giữa xa lộ nên là một yếu tố chính làm cho xe đụng vào Doan. Cứu thương chở Doan vào bệnh viện, sau đó Doan chết tại bệnh viện. Người lái chiếc xe d8ụng vào Doanh đã đứng lại ở hiện trường, hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.---lên Tòa Tối Cao hôm Thứ Năm 23/12/2021 sau khi Tòa Khánh Án ra phán lệnh cho phép Văn Khố trao Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn các tài liệu về Trump trong ngày bạo loạn 6/1/2021.Đơn kiện Trump đòi giữ bí mật gần 800 trang tài liệu về Trump trong ngày 6/1/2021 mà Trump nói Trump có đặc quyền hành pháp.Ba vị thẩm phán của Tòa Kháng Án -- Patricia A. Millett, Robert L. Wilkins và Ketanji Brown Jackson -- đã viết rằng Trump không có cớ gì giữ bí mật các tài liệu đó, vì sự kiện 6/1/2021 đã cho thấy mong manh của các cơ chế và truyền thống dân chủ Hoa Kỳ, trong khi Tổng Thống Biden và Quốc Hội thấy rằng cần tài liệu đó để giải quyết 1 vấn đề kẽ hở của Hiến Pháp.Luật gia Laurence Tribe của đại học Harvard Law viết bài bình luận nói rằng Tòa Tối Cao phải đồng thuận với Tòa Kháng Án để bác bỏ đơn xin giữ bí mật của Trump, vì Trump không còn cớ gì nữa, và nếu Tòa Tối Cao bênh vực Trump thì chính Tòa Tối Cao đã trở thành "một nhóm tà giáo áo đen thờ phượng Trump" (a black-robed extension of the Trump cult).Tribe trước đó mô tả luận cứ pháp lý của Trump là trò cười.---, dân Mỹ tưng bừng đi lại để về nhà mừng Giáng Sinh. Theo nghiên cứu của hội AAA, sẽ có gần 110 triệu dân Mỹ du hành từ 50 dặm trở lên trong mùa lễ này, theo định nghĩa là từ Thứ Năm 23/12/2021 tới ngày 2 tháng 1/2022.Nghiên cứu này nói rằng sẽ có 6.4 triệu người Mỹ bay đường hàng không trong mùa lễ này, gần gấp 3 lần số người đi phi cơ trong mùa lễ 2020, và gần mức của năm 2019 thời trước đại dịch là 7.3 triệu người.---dự kiến sẽ có 100 triệu dân Mỹ du hành mùa lễ này bằng cách lái xe hơi, tức là tăng hơn 20 triệu người so với năm 2020. Hiện nay giá xăng trung bình toàn quốc là $3.29/gallon -- tức là giảm 2 cents/gallon so vóit uần trước, và giảm 11 cents/gallon so với tháng trước.Tính vào hôm Thứ Năm 23/12/2021, nơi giá xăng trung bình đắt nhất Hoa Kỳ là tại:- California ($4.66/gallon);- Hawaii ($4.33),- Washington ($3.85),- Nevada ($3.85) và- Oregon ($3.76).Nơi xăng rẻ nhất là ở:- Texas ($2.88/gallon),- Oklahoma ($2.88),- Arkansas ($2.92),- Missouri ($2.94) và- Kentucky ($2.95).---tại California sẽ hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022: tiểu bang sẽ phải gửi phiếu bầu khiếm diện tới gần 22 triệu cử tri chuẩn bị cho tháng 6 (cho bầu cử sơ bộ) và tháng 11 (cho bầu giữa kỳ và tổng tuyển cử) trong các năm bầu cử.Dự luật có tên là AB-37 soạn thảo bởi Dân Biểu tiểu bang Marc Berman (Dân Chủ), đã ký bởi Thống Đốc Gavin Newsom từ ngày 27/9/2021. Lý do vì tiểu bang muốn càng nhiều người đi bầu càng tốt. Vì những ngày bầu cử theo luật là Thứ Ba trong tuần lễ đầu tháng 11 của năm tuyển cử, có thể nhiều người bận đi làm và không ra phòng phiếu xếp hàng để bầu phiếu được.---(passport) mới, hay xin tái cấp kể từ tuần sau sẽ tốn tiền hơn: lệ phí tăng 18%. Lệ phí mới này áp dụng kể từ ngày 27/12/2021.Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo rằng lệ phí cho 1 sổ thông hành sẽ tăng khoảng $20. Đối với người xin tái cấp thông hành qua đường bưu điện, lệ phí từ $110 sẽ tăng tới $130. Đối với người lần đầu xin thông hành, lệ phí sẽ tăng từ $145 lên tới $165.---COVID-19: hôm Thứ Năm 23/12/2021, Thượng nghị sĩ Chris Coons (Dân Chủ-DE) trở thành dân cử thứ 10 xét nghiệm có dương tính kể từ hôm Chủ Nhật. TNS Coons chỉ có triệu chứng nhẹ, nói sẽ tự cách ly và theo quy định của CDC.Trước đó, 2 dân biểu Barbara Lee (Dân Chủ-CA) và Nicole Malliotakis (Cộng Hòa-NY) xác nhận hôm Thứ Ba rằng họ cũng dính dương tính. Cả 2 đều chích ngừa đầy đủ, riêng Lee còn chích mũi tăng cường. Cả 2 đều triệu chứng nhẹ.Các dân biểu Matt Cartwright (DC-PA), Antonio Delgado (DC-NY), Jan Schakowsky (DC-IL), Jim Clyburn (DC-SC) và Jason Crow (DC-CO), cũng như các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (DC-MA) và Cory Booker (DC-NY) cũng đã dương tính.---Có phải người tuổi 18-45 chết vì quá liều Fentanyl trong năm 2020 nhiều hơn chết vì Covid, đụng xe, ung thư và tự tử cộng lại?Nửa phần đúng. Quá liều Fentanyl là sát thủ đệ nhất với dân Mỹ tuổi 18-45. Nửa phần sai là bài toán so sánh.Fentanyl là thuốc an thần tổng hợp tương tự như morphine nhưng mạnh từ 50 tới 100 lần hơn. Fentanyl la thuốc biên toa, nhưng có thể mua ngoài chợ đen.Trong năm kết thúc vào tháng 4/2021, dân Mỹ:- chết vì quá liều Fentanyl là 40,010 người, trong khi- chết vì đụng xe là 22,442 người,- chết vì COVID-19 là 21,335 người,- chết vì ung thư là 17,114 người,- chết vì tự sát là 21,678 người.- cộng lại chết vì 4 lý do sau là 82,569 người (hơn 2 lần chết vì quá liều Fentanyl).Chi tiết:---: Chiến lược nào cho Việt Nam khi Lào và Campuchia nằm trong tầm ảnh hưởng của Trung Quốc?-- 23/12/2021 -Cuối tháng 9/2021 vừa qua, dưới sự chủ trì của Hà Nội, một cuộc hội đàm ba bên đã diễn ra với sự hiện diện của lãnh đạo Vientiane và Phnompenh. Sau nhiều năm, sự kiện này được cho là một động thái quan trọng để Việt Nam tái khẳng định tầm ảnh hưởng của mối quan hệ lịch sử đối với Lào và Campuchia. Nhất là trong những năm gần đây, cả hai nước này đang nghiêng về Trung Quốc bởi lực hút kinh tế.

Mối quan hệ này có ý nghĩa đặc biệt thế nào với Việt Nam; với những lo ngại đầy thách thức cho Hà Nội trước “mưu đồ” Trung Quốc tại Đông Dương; chiến lược của Hà Nội trước thế cờ “bao vây” của Bắc Kinh; cùng những vấn đề liên quan sẽ được làm rõ trong cuộc phỏng vấn giữa RFI Tiếng Việt và tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải*.

**********

RFI Tiếng Việt: Thưa ông, trong nhiều thập kỷ, Lào và Campuchia được xác định là mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt của Việt Nam. Nếu đặt trong bối cảnh bành trướng của Trung Quốc, mối quan hệ này càng có ý nghĩa như thế nào đối với Hà Nội?

TS. Nguyễn Hồng Hải: Quan hệ của Việt Nam với hai nước này là đối tác chiến lược đặc biệt. Và, tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng, xét về mặt chiến lược, Việt Nam không chỉ xem mà còn thể hiện trên thực tế quan hệ này còn “hơn cả đặc biệt”. Câu nói “môi hở răng lạnh” có lẽ đúng với cách đặt vấn đề của Việt Nam trong quan hệ với Lào và Campuchia.

Giả định, nếu hai nước này hoàn toàn nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc thì sẽ khó khăn đủ đường cho Việt Nam. Khi đó, Trung Quốc ở phía Bắc, Lào ở phía Tây, Campuchia ở Tây Nam dưới sự ảnh hưởng của Bắc Kinh, và Biển Đông cũng dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Thử hình dung, khi bị bao vây tứ bề như vậy, thì an ninh quốc gia của Việt Nam sẽ nguy hại nghiêm trọng đến thế nào. Vì thế, Việt Nam phải giữ và duy trì bằng được quan hệ tốt đẹp với hai nước này, và ý nghĩa của việc tôi nói “hơn cả đặc biệt” là như vậy. Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố quan trọng khác, trong đó có vấn đề cộng đồng kiều dân Việt Nam ở Lào và Campuchia cũng góp phần làm nên ý nghĩa của quan hệ “hơn cả đặc biệt” này.

Không phải ngẫu nhiên mà chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn đặt thứ tự ưu tiên trước hết trong quan hệ với các nước láng giềng có chung biên giới. Đó là chưa kể quan hệ truyền thống lịch sử của Việt Nam với chế độ cầm quyền ở hai nước Lào và Campuchia hiện nay. Có 4 trụ cột chính trong khuôn khổ quan hệ của Việt Nam với Lào và Campuchia, bao gồm: tin cậy chính trị, hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác kinh tế, và giáo dục đào tạo. Trong đó, phương châm quan hệ Việt Nam - Lào được xác định bằng khuôn khổ 12 chữ: Hữu nghị vĩ đại - Đoàn kết đặc biệt – Hợp tác toàn diện. Và, khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Campuchia được xác định bằng phương châm 16 chữ: Láng giềng tốt đẹp – Hữu nghị Truyền thống – Hợp tác toàn diện – Bền vững lâu dài.

Phương châm quan hệ với cả hai nước là như vậy. Tuy nhiên, để chốt lại, việc Việt Nam coi trọng quan hệ với Lào và Campuchia, tôi rút ra nhận xét và tạm gọi là “quan hệ hai nguyên tắc”. Thứ nhất, Việt Nam “có thể làm được gì thì sẽ cố hết sức làm”. Về điểm này, chúng ta có thể thấy sự hỗ trợ của Việt Nam cho hai nước như thế nào trong điều kiện Việt Nam cũng không phải “khá giả gì”. Ví dụ, vừa rồi Việt Nam đã tài trợ xây Tòa nhà Quốc hội cho Lào. Và, vài ngày tới đây, trong chuyến viếng thăm của chủ tịch nước, Việt Nam cũng sẽ tài trợ xây dựng Tòa nhà Hành chính mới của Ban thư ký Quốc Hội Campuchia.

Thứ hai, Việt Nam “tránh được điều gì để không dẫn đến tổn thương quan hệ thì sẽ cố hết sức tránh”. Về điểm này, ta có thể thấy một số điểm khác biệt về lợi ích quốc gia khi Lào và Campuchia theo đuổi. Sự khác biệt có khi xung đột với lợi ích của Việt Nam. Dù vậy, Hà Nội cũng cố hạn chế bày tỏ để không tạo ra hố sâu khoảng cách. Cách tiếp cận chung là vậy, song trong quan hệ với từng nước, Hà Nội có cách ứng xử khác nhau.

Thực tế, trong những năm gần đây, mối quan hệ “hơn cả đặc biệt” này được cho là đầy thử thách với Hà Nội khi Bắc Kinh ngày càng nâng cao tầm ảnh hưởng tại Đông Dương, chủ yếu thông qua sáng kiến “Một vành đai một con đường” (BRI). Vậy, theo ông, Hà Nội đang đứng trước những lo ngại nào?

TS. Nguyễn Hồng Hải: Vì câu hỏi của chị đặt ra theo hướng giả định Bắc Kinh là nguy cơ đối với Việt Nam nên tôi sẽ trả lời theo hướng giả định đó, trong khi chúng ta cần có cơ sở vững chắc hơn để khẳng định điều này. Nếu không kể những lo ngại hiển nhiên khác như mất ảnh hưởng, mất lợi ích, v.v… Theo tôi, lo ngại duy nhất và lớn nhất đối với Việt Nam không phải là việc Vientiane hay Phnom Penh có chịu ảnh hưởng của Trung Quốc hay không, mà Hà Nội có thực sự hiểu và nắm bắt được ý đồ và mục đích của Bắc Kinh hay không để có ứng xử phù hợp với Lào và Campuchia.

Nói cách khác, lo ngại của Hà Nội chính là lo ngại về khả năng và thực lực của chính mình. Không cần phải nhắc lại vì ai cũng biết đầu tư và sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng tăng ở Lào và Campuchia như thế nào, đặc biệt trong hai năm qua. Ảnh hưởng kinh tế sẽ dẫn đến ảnh hưởng về chính trị, là quy luật tất yếu. Thực tế, nói một cách thẳng thắn rằng, Việt Nam không phải là Mỹ để có tiềm lực hay khả năng huy động lực lượng đối trọng ảnh hưởng với Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là nhà đầu tư duy nhất, và do vậy, đừng hoảng hốt khi chỉ thấy đầu tư của Trung Quốc tăng ở hai nước này. Hơn nữa, có thể Campuchia có sự thiên vị đôi chút với Trung Quốc, nhưng Lào có chính sách cân bằng hơn. Tôi cho rằng, ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc có thể có ảnh hưởng kinh tế nhất định đối với cả Lào và Campuchia. Nhưng, để có sự tin cậy đặc biệt cao về chính trị thì không dễ với Lào như Lào có với Việt Nam và với Campuchia, vì vai trò của Trung Quốc trong việc hậu thuẫn chế độ Pol Pot trước đây.

Như chúng ta thấy, dù muốn hay không, Trung Quốc đã kéo dần Phnom Penh và Vientiane ra khỏi quỹ đạo của Hà Nội, cùng với những hành động xâm lấn ngang nhiên của Bắc Kinh tại Biển Đông. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, đây là một thế cờ địa chính trị mà Bắc Kinh dàn trận để “bao vây” Việt Nam trên cả đất liền và vùng biển. Chắc hẳn, điều này đã làm cho Hà Nội không ít khó chịu và thậm chí giận dữ. Việt Nam đã và sẽ có những chiến lược gì để đối phó với “mưu đồ” này của Trung Quốc, thưa ông?

TS. Nguyễn Hồng Hải: Thế cờ của Bắc Kinh “bao vây” Việt Nam cũng là giả thiết mà tôi nêu ở trên. Theo tôi, để hóa giải thế cờ này, Hà Nội thực hiện chiến lược trên ba mặt. Thứ nhất, Việt Nam gìn giữ quan hệ tốt đẹp với cả hai nước Lào vào Campuchia, bằng cách thực hiện “quan hệ hai nguyên tắc” mà tôi đã rút ra ở trên. Thứ hai, Hà Nội tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, cũng như năng lực tự bảo vệ và răn đe của mình. Cuối cùng, Việt Nam phải trở thành trung tâm của khu vực và quốc tế.

Nói “trung tâm” là để nhấn mạnh và dễ hiểu, chứ không phải là cách nói bốc đồng hay tự sướng. Muốn là và để là “trung tâm”, Việt Nam không chỉ vươn ra khu vực và thế giới, mà phải làm sao cho khu vực và thế giới đến với mình – nghĩa là phải có hai chiều. Chính sách hội nhập, đa dạng hóa và đa phương hóa, thu hút đầu tư nước ngoài, tham gia các cơ chế và ký kết các hiệp định khu vực và quốc tế, hay chủ trương nâng tầm ngoại giao đa phương, v.v… đều là những cách thức để trở thành “trung tâm”.

Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, ở thời điểm hiện tại, Việt Nam mới chỉ đang vươn ra thế giới, còn để thế giới đến với mình, có lẽ còn phải làm nhiều hơn những gì hiện nay. Việt Nam là nước nhỏ hơn, nếu đứng một mình thì sẽ bị bắt nạt. Nhưng, nếu Việt Nam trở thành một phần quan trọng của khu vực và thế giới, nghĩa là Việt Nam phải ở trong thế giới rộng lớn chứ không phải trong thế giới của Trung Quốc, Hà Nội sẽ vững vàng trước Bắc Kinh.

Thưa ông, các nhà phân tích cho rằng, Hà Nội có thể sớm mất toàn bộ ảnh hưởng ở Vientiane vì Bắc Kinh không chỉ trở thành đối tác tin cậy nhất mà còn chính thức nắm giữ các tài sản chiến lược. Trong khi, dựa vào vị trí chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022, Phnom Penh sẽ nâng cao hơn nữa lợi ích với Bắc Kinh. Ông nghĩ sao về những vấn đề này?

TS. Nguyễn Hồng Hải: Lào và Campuchia, cũng giống như Việt Nam, sau hàng thập kỷ bị nghèo đói do chiến tranh, nay đều có nhu cầu phát triển để không bị tụt hậu. Do đó, nếu họ có mở rộng làm ăn kinh tế với Trung Quốc cũng đúng thôi, chúng ta phải chấp nhận xu thế đó. Nhưng, như tôi đã nói, Trung Quốc có thể là nhà đầu tư lớn nhất, nhưng không phải là duy nhất ở hai nước này. Nếu không có sự tin cậy chính trị, thì các quan hệ kinh tế cũng chỉ là “quan hệ hôn nhân” vụ lợi. Ý của tôi nói ở đây không phải là họ không có sự tin cậy chính trị đặc biệt trong tương lai, mà theo tôi, họ không dễ gì gây dựng được ngay khi chỉ nhờ vào hàng tỷ đô la đầu tư như hiện nay.

Trở lại câu hỏi, cũng như chị, có vẻ dư luận chung khi nhìn vào ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh và xét lại hai tiền lệ của Campuchia vào năm 2012 (với cương vị là chủ tịch ASEAN) và năm 2016 (sau phán quyết của Tòa án trọng tài ở La Hay về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc), Phnom Penh đều có những hành động có lợi cho Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, năm 2022 khi Campuchia ngồi vào vị trí chủ tịch ASEAN, tôi nghĩ kịch bản xấu nhất sẽ không xảy ra, nghĩa là ASEAN sẽ không ra được tuyên bố như năm 2012.

Dù ASEAN là một tập thể phức tạp, nhưng không thiếu những nhà ngoại giao khôn ngoan và đã rút ra bài học nên họ không để mọi thứ lặp lại như năm 2012. Tại thời điểm này, nhìn vào những ưu tiên trong chương trình nghị sự của ASEAN năm 2022 do Campuchia công bố và những phát ngôn gần đây của họ liên quan đến vấn đề Biển Đông, chúng ta chỉ có thể hy vọng là mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Ngoài ra, sự kiện đáng chú ý khác đó là Mỹ vừa cấm vận vũ khí với Campuchia vì liên quan đến Trung Quốc và phát động tẩy chay Olympic Mùa Đông Bắc Kinh, nhưng lại đang có kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN dự kiến vào tháng 01/2022. Vậy, chúng ta hãy chờ xem phản ứng của Campuchia trên cương vị là chủ tịch ASEAN và trong vai trò là một thành viên của ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh. Đến lúc đó, chúng ta có thể đánh giá rõ hơn việc Phnom Penh đem lại lợi thế và đứng về phía Bắc Kinh như thế nào.

RFI Tiếng Việt cảm ơn TS. Nguyễn Hồng Hải.

* Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải là nghiên cứu viên của Trung tâm Tương lai Chính sách, thuộc Khoa Nhân văn và Xã hội học, Trường Đại học Queensland, Úc Châu.

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-ti%C3%AAu-%C4%91i%E1%BB%83m/20211223-chien-luoc-vietnam-lao-cam-bot-anh-huong-trung-quoc

