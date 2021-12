Cựu DB Cộng Hòa David Jolly: truy tố Trump theo đề nghị của Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn sẽ là giây phút lịch sử - Vụ Việt Á xỏ mũi cả nước: Cần xem xét trách nhiệm của không chỉ Bộ Y tế. Phạm Minh Chính hối thúc đẩy điều tra, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á. Công an không tìm ra nhà máy sản xuất kit test COVID-19 của Công ty Việt Á. Sắp có thuốc molnupiravir 'made in Việt Nam'. Bộ Công an làm

Vụ Việt Á xỏ mũi cả nước: Cần xem xét trách nhiệm của không chỉ Bộ Y tế. Ngứa mũi, Phạm Minh Chính hối thúc đẩy điều tra, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á. Công an không tìm ra nhà máy sản xuất kit test COVID-19 của Công ty Việt Á. Sắp có thuốc molnupiravir 'made in Việt Nam'. Bạc Liêu kéo dài giới nghiêm đêm.

.

- Cựu DB Cộng Hòa David Jolly: truy tố Trump theo đề nghị của Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn sẽ là giây phút lịch sử

- Ali Alexander (người tổ chức biểu tình để thành bạo loạn 6/1/2021): Trump sẽ bị Ủy Ban Điều Tra gửi trát đòi

- Biden khen ngợi Trump tự nói đã chich mũi thứ 3. Trump ngạc nhiên vì Biden khen, bày tỏ lòng cảm ơn

- Trump nói trên đài phát thanh: bạo loạn ngày 6/1/2021 tấn công tòa nhà Quốc Hội có thể do FBI dàn dựng

- Steve Schmidt (Cộng Hòa): 2024 an toàn, vì Trump lộ nguyên hình ghét da màu, thượng tôn da trắng, miệt thị phụ nữ

- Arizona: DB tiểu bang Quang Nguyen trình dự luật tăng án phạt đối với các tội liên hệ chất gây nghiện fentanyl

- Cộng Hòa độc chiêu ở Georgia: quận Lincoln County dẹp 6 phòng phiếu, chỉ để lại 1 phòng duy nhất cho quận

- ngày 6/1/2022 sẽ tưởng niệm tròn 1 năm bạo loạn 6/1/2021: Quốc Hội sẽ nghiêm và buồn, Trump sẽ tưng bừng...

- 1 giáo sư Harvard University bị truy tố tội nói dối, trốn thuế về các khoản tiền nhận từ 1 đại học TQ

- Mỹ sẽ trở thành nước xuất cảng khí hóa lỏng LNG nhiều nhất thế giới năm 2022, và có thể nhiều năm tới

- 1 giáo sư Stanford University: có lộ trình năng lượng 100% điện gió, thủy điện, và điện mặt trời vào năm 2050

- New York City: 1 nữ cảnh sát tố cáo, kiện vì bị cấp trên là Đại úy cảnh sát Jeffrey Brienza liên tục hiếp dâm

- West Virginia: cặp tình nhân gốc Việt vào tù, vì bị truy tố tội say rượu lái xe với 2 con nhỏ trên xe

- Tòa San Diego: học khu San Diego ép chích ngừa COVID-19 với học sinh 16 tuổi trở lên là sai luật tiểu bang

- HỎI 1: Có thể gọi biến chủng Omicron như loại cúm bình thường? ĐÁP 1: Không.

- HỒ SƠ: Vụ kit test Việt Á có thể là “mồ chôn uy tín của đảng và nhà nước” -- RFA

.

QUẬN CAM (VB-22/12/2021) --- Hoa Kỳ sẽ trở thành nước xuất cảng khí tự nhiên hóa lỏng (liquefied natural gas - LNG) nhiều nhất trong năm 2022, vượt qua Qatar và Australia, và có thể giữ vị trí hàng đầu trong nhiều năm.

.

Nhu cầu thế giới về LNG tăng đều trong khi Trung Quốc và nhiều nước lớn ở Châu Âu và Châu Á tìm nguồn năng lượng để sưởi ấm và sản xuất điện, cùng lúc giảm bớt sử dụng điện than, vị trí Hoa Kỳ với nguồn tài nguyên khổng lồ LNG xuất cảng tăng kỷ lục từng năm, kể từ 2016 và tiếp tục trong năm 2022.

.

Sở Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ USEIA nói rằng Mỹ sẽ xuất cảng 11.5 tỷ cubic-feetngày (bcfd) trong năm 2022. Như thế là chiếm 22% tổng lượng xuất cảng của thế giới, dự kiến nhu cầu thế giới là 53.3 bcfd trong năm tới.

.

Trung bình 1 tỷ cubic feet đủ cung cấp khí đốt cho 5 triệu gia đình Mỹ một ngày.

.

--- Mark Jacobson, một giáo sư tại Stanford University, đưa ra mô hình nghiên cứu để tìm lộ trình cho Hoa Kỳ đáp ứng tổng số năng lượng cần dùng với 100% sử dụng điện gió, thủy điện, và điện mặt trời vào năm 2050. Nghiên cứu này in trong tạp chí Renewable Energy.

.

Mô hình này không dùng năng lượng nguyên tử, không dùng điện than, không dùng năng lượng trực tiếpt ừ không khí (direct air capture), không dùng điện khí hydrogen (blue hydrogen). Mô hình cũng tính mức độ đáp ứng theo mức tăng dân số.

.

Thực tế, các mô hình cách mạng kiểu này khó qua được Quốc Hội Mỹ, bởi vì khi xóa sổ hàng loạt nhà máy điện năng lượng cổ điển là sẽ thất nghiệp ào ạt, trong khi tiểu bang West Virginia của Thượng nghị sĩ Joe Manchin từ lâu đã không đóng cửa nổi các mỏ than.

.

--- Một nữ cảnh sát hồi hưu từ Ty Cảnh Sát Thành Phố New York (NYPD) nói rằng chị nghỉ việc bởi vì bị cấp trên là Đại úy cảnh sát Jeffrey Brienza liên tục hiếp dâm chị, lần đầu là tháng 6/2020 trong 1 phòng vệ sinh ở sân vận động Bronx và rồi cưỡng bức tình dục trong cả năm sau đó. Đơn kiện đưa lên chống lại thành phố và Brienza.

.

Nữ cảnh sát này 47 tuổi, có 20 năm trong ngành cảnh sát, đã làm việc ở đồn 50th Precinct tại thị trấn Riverdale thì được chuyển về sân vận động Yankee Stadium từ tháng 3/2020, dưới quyền Brienza, 48 tuổi. Ba tháng sau, tức là tháng 6/2020, chị bị Brienza cưỡng bức trong nhà vệ sinh, ép chị khẩu dâm. Tình hình này kéo dài cả năm, có lúc ngay trong xe.

.

Sau khi chị báo cáo với Phòng Điều Tra Nội Bộ, Brienza bị đổi về đồn cảnh sát 25th Precinct một tháng sau đó. NYPD nói là đang điều tra, không bình luận về đơn kiện. Thời gian ngắn sau, chị xin về hưu, và nói chị không tin bao nhiêu về cuộc điều tra, nhưng đưa đơn kiện để không ai bị cưỡng bức như thế ở NYPD.

.

--- Trump nói trên làn sóng phát thanh podcast của bình luận gia Candace Owens rằng cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tấn công tòa nhà Quốc Hội có thể là do FBI dàn dựng. Phần âm thanh này mới phổ biến hôm Thứ Tư 22/12/2021.

.

Trump nói rằng Trump suy luận như thế vì người bị cho là gài bom ống tại bản doanh trụ sở Đảng Dân Chủ ngày 5/1/2021 vẫn chưa bị bắt. Owens cũng nói với Trump rằng nghi ngờ FBI dàn dựng bạo loạn đã nêu ra từ các bình luận gia, như Tucker Carlson của Fox News.

.

Trump cũng bênh vực người bạo loạn, nói rằng "nhiều người bị đối xử bất công. Những gì không bao giờ xảy ra ở nước chúng ta hay bất kỳ nước nào lại đã xảy ra cho họ." (Có vẻ như Trump ca ngợi Bắc Hàn, TQ, VN... đối xử tử tế với người bất đồng chính kiến?)

.

Trump nói rằng ngày 6/1/2021 chỉ là biểu tình, không phải bạo loạn, vì "bạo loạn là ngày 3/11/2020, ngày bầu cử...Tại sao họ không tìm ra người gài bom ống?"

.

--- Steve Schmidt, cựu chiến lược gia Cộng Hòa và là đồng sáng lập nhóm bảo thủ Lincoln Project, nói trên đài MSNBC đêm Thứ Ba 21/12/2021 rằng ngay cả nếu Trump khi tìm cách tranh cử vào Bạch Ốc năm 2024, Trump cũng không là vấn đề lớn đối với dân Mỹ, vì vấn đề là với với dân Mỹ: xã hội nào dân Mỹ muốn sống? Chúng ta muốn như thế ư?

.

Schmidt nói rằng bầu cử 2024 sẽ không phải là trưng cầu dân ý về Trump, vì dân Mỹ không còn cần tìm hiểu gì về Trump nữa, vì Trump không còn lời nói dối nào nữa, tất cả chiến thuật câu phiếu của Trump đều xài cả rồi: kỳ thị sắc tộc, da trắng thượng tôn, miệt thị phụ nữ, tấn công bệnh hoạn... lộ nguyên hình rồi

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 21/12 đến 16h ngày 22/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.555 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 16.522 ca ghi nhận trong nước (tăng 206 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.938 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.646), Cà Mau (1.193), TP. Hồ Chí Minh (979), Tây Ninh (923), Vĩnh Long (846), Khánh Hòa (798), Đồng Tháp (784), Cần Thơ (757), Bạc Liêu (678), Trà Vinh (515), Bến Tre (466), Hải Phòng (449), Sóc Trăng (383), Bình Định (359), Thừa Thiên Huế (351), Hậu Giang (343), Bà Rịa - Vũng Tàu (297), Đắk Lắk (297), Lâm Đồng (295), An Giang (291), Kiên Giang (275), Đồng Nai (265), Hưng Yên (261), Bình Thuận (259), Bắc Ninh (246), Tiền Giang (199), Thanh Hóa (196), Quảng Ngãi (194), Gia Lai (180), Đà Nẵng (171), Bình Dương (149), Quảng Ninh (134), Phú Yên (129), Nghệ An (121), Hà Giang (100), Lạng Sơn (90), Quảng Nam (85), Thái Bình (72), Long An (71), Đắk Nông (71), Hải Dương (67), Vĩnh Phúc (62), Bình Phước (61), Ninh Thuận (55), Nam Định (54), Quảng Trị (53), Phú Thọ (39), Quảng Bình (34), Hòa Bình (32), Bắc Giang (30), Thái Nguyên (28), Hà Nam (24), Tuyên Quang (21), Lào Cai (10), Kon Tum (10), Cao Bằng (8 ), Yên Bái (7), Sơn La (5), Bắc Kạn (3), Lai Châu (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 21/12 đến 17h30 ngày 22/12 ghi nhận 210 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (46) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: An Giang (1), Tiền Giang (1), Trà Vinh (1), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Bình Định (1), Trà Vinh (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (27), Bình Dương (17), Tiền Giang (15), Tây Ninh (13), Đồng Tháp (12), Sóc Trăng (11), Cần Thơ (11), Kiên Giang (10), Vĩnh Long (8 ), Bình Thuận (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Hà Nội (5), Bạc Liêu (5), Cà Mau (5), Long An (4), Trà Vinh (3), Bình Định (2), Bến Tre (2), Đắk Lắk (1), Hậu Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 234 ca.





.

Hơn 141 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam. Trong ngày 21/12/2021 có 1.037.045 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 141.083.958 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 76.224.394 liều, tiêm mũi 2 là 63.306.216 và tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 1.553.348 liều.

.

Thủ tướng: chớ tập trung đông người dịp Tết. Ngày 22/12, cả nước có 16.555 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tăng nhẹ so với ngày trước đó; trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 1.646 ca F0. Trước tình hình đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai mọi biện pháp giảm tử vong do COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, bộ ngành, cơ quan, đơn vị rà soát, rút kinh nghiệm, cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.





.

Vụ Việt Á xỏ mũi cả nước: Chính ngứa mũi, hối thúc điều tra, mở rộng vụ án. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9373/VPCP-NC ngày 22/12/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Văn bản nêu rõ, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của tình hình dịch bệnh COVID-19, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức, cá nhân liên quan, vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất, đấu thầu kit xét nghiệm COVID-19 nhằm trục lợi. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

.

Báo Tiền Phong ghi lời Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khoá XIII: Cần xem xét trách nhiệm của không chỉ Bộ Y tế. Tình trạng thông thầu, nâng giá thiết bị, vật tư y tế đã được đề cập nhiều trong thời gian qua. Nhiều cán bộ quản lý trong ngành y tế, ngay cả cấp thứ trưởng cũng đã bị khởi tố, điều tra. Đó chính là điều đáng báo động trong ngành y tế. Đặc biệt vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương cùng nhiều đối tượng liên quan để làm rõ nghi vấn vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng lưu ý, đã có rất nhiều tỉnh, thành bị mua kit xét nghiệm COVID-19 với giá “trên trời”. Trong điều kiện bình thường, việc tăng giá như vậy đã phải xử lý nghiêm, còn trong bối cảnh này lại tăng giá thiết bị, vật tư y tế như vậy, càng phải xử lý nghiêm khắc hơn. Trong vụ việc này, theo tôi (ông Tiến), một mình Công ty Việt Á không thể nâng giá kit xét nghiệm COVID-19 như thế được. Do vậy, nếu phát hiện ai trong cơ quan nhà nước “chống lưng”, hay “bảo kê” cho việc này phải xử lý nghiêm. Đồng tiền đã làm cho con người không còn giữ được phẩm giá. Các đối tượng đã lợi dụng dịch bệnh, làm mọi giá để kiếm tiền, điều đó không thể chấp nhận.





.

Báo Lao Động hỏi: Nhà máy sản xuất kit test COVID-19 của Công ty Việt Á ở đâu? Công ty Việt Á cung cấp hàng triệu kit xét nghiệm COVID-19 với doanh thu 4.000 tỉ đồng... Có một điều dư luận rất quan tâm, đó là khi vụ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á "toang", phóng viên các báo "truy tìm", nhưng chỉ phát hiện được hai địa chỉ ở TPHCM và Bình Dương. Theo ghi nhận của phóng viên, trụ sở chính của Công ty Việt Á có địa chỉ trụ sở chính tại số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận (TP.HCM), nhưng đây chỉ là nơi treo biển nhờ. Còn chi nhánh ở Bình Dương, địa chỉ 9/1A, Quốc lộ 1, khu phố Bình Đường 2, TP Dĩ An, chỉ là căn nhà ở làm nhà kho chứa một số thùng đựng kit test, thiết bị y tế, nhưng không có dây chuyền, máy móc thiết bị như một nhà xưởng sản xuất. Xin lưu ý, tại văn bản gửi các tỉnh thành cập nhật danh mục và giá kit test, vật tư y tế, Bộ Y tế giới thiệu bộ kit test Việt Á ở vị trí số 1, với khả năng cung ứng 3 triệu kit test/tháng, giá 470.000 đồng/kit test... Cho nên, cần phải tổ chức đoàn kiểm tra quy trình sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á để dư luận được rõ. Còn nhà máy sản xuất ở đâu chắc phải nhờ Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế chỉ giúp, bởi vì hai Bộ này công nhận và cấp phép sản phẩm này.

.

Bộ Công an làm việc với Giám đốc CDC Nghệ An về mua kit test của Công ty Việt Á. C03 (Bộ Công an) đang làm việc với ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, và kế toán của đơn vị này, để làm rõ các thông tin liên quan đến việc mua kit test của Công ty CP công nghệ Việt Á.

Chiều 22.12, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo ông Chu Trọng Trang, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, tạm thời đảm nhiệm điều hành công việc tại CDC Nghệ An thay ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An.





.

Sắp có thuốc molnupiravir 'made in Việt Nam'. Bộ Y tế đang trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, dự thảo xin cơ chế cấp phép với các thuốc điều trị Covid-19; một số doanh nghiệp đã nhận chuyển giao công nghệ và nguyên liệu thuốc molnupiravir, chờ được phê duyệt sản xuất. Một tấn nguyên liệu để bào chế 4.750.000 viên nén molnupiravir thương hiệu Movinavir 200 mg điều trị Covid-19 của Công ty Optimus Pharma (Ấn Độ), đã theo chuyên cơ đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ Ấn Độ về Việt Nam, hai ngày trước. Số nguyên liệu này đã được bàn giao cho Công ty cổ phần hóa - dược phẩm Mekophar, một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc). Đại diện Mekophar cho biết trước đó đã nộp hồ sơ và đang đợi Bộ Y tế xem xét cấp số đăng ký lưu hành thuốc Movinavir. Công ty này đã hoàn tất nhận chuyển giao công nghệ từ Ấn Độ, dự kiến khi được Bộ Y tế phê duyệt sẽ nhập thêm nguyên liệu và bắt tay ngay vào sản xuất.

Cần phát hiện sớm ca COVID-19, điều trị giảm bệnh nặng, tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương. Trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt giám sát phát hiện sớm, điều trị giảm bệnh nặng, tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine do thời tiết chuyển mùa Đông - Xuân thuận lợi cho sự phát triển, lây lan, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 sắp tới…Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các Bộ liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế, đồng ý Kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao, trước mắt là Bắc Kinh/ Quảng Châu (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia), San Francisco/ Los Angeles (Hoa Kỳ), trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 01.01.2022. Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Bộ Ngoại giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế đàm phán sớm thống nhất với các nước, vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau “hộ chiếu vaccine”, ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm.Thực hiện nghị quyết 128 gần 3 tháng qua, đến nay Bạc Liêu vẫn còn quy định cấm người dân ra đường vào ban đêm như khi còn thực hiện chỉ thị 16. Ngày 22-12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định cập nhật, công bố cấp độ dịch và áp dụng bổ sung quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động -- đưa ra một số quy định khá "cứng" áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể: từ 20h đến 4h sáng hôm sau mọi người không được ra đường, trừ một số trường hợp như khi có yêu cầu công vụ, cấp cứu y tế, xử lý sự cố khẩn cấp; công nhân đi làm ca đêm và một số loại hình kinh doanh đặc thù do chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Các cơ sở, quán ăn, uống, nhà hàng chỉ được bán mang về và chỉ được phép hoạt động từ 4h sáng đến 19h hằng ngày. Các hoạt động như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, Internet, trò chơi điện tử, dịch vụ làm tóc, cắt tóc, làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện cũng bị dừng…---nói trên đài MSNBC đêm Thứ ba rằng theo ông suy luận dựa vào các tin đã có, khi Ủy Ban Hạ Viện Đều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 thu thập đủ thông tin để truy tố hình sự một dân biểu hay là cựu Tổng Thống Trump, Chủ Tịch Hạ Viện có nhiệm vụ chuyển hồ sơ qua Bộ Tư Pháp của chính phủ Biden.Và khoảnh khắc Bộ Tư Pháp nhận được hồ sơ đề nghị truy tố từ Ủy Ban Điều Tra, đó sẽ là khoảnh khắc chính phủ Biden vĩnh viễn được định hình trong lịch sử. Jolly nói, truy tố cựu Tổng Thống hay không truy tố, đó là khoảnh khắc lịch sử. Nếu Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland không truy tố, thì thật là mắc cỡ cho Garland.---tổ chức cuộc biểu tình “Stop the Steal” buổi sáng ngày 6/1/2021 để vài giờ sau trở thành cuộc bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội, cũng là người ra khai 8 giờ đồng hồ trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Ali Alexander nói chiều Thứ Ba rằng Trump sẽ bị trát đòi để ra trước Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn để trả lời về cuộc bạo loạn 6/1/2021, vì Ủy Ban muốn tìm một mạng lưới nối kết giữa những người bạo loạn, một động cơ chung. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, Ủy Ban vẫn chưa gửi trát đòi tới bất kỳ dân biểu nào liên hệ.---(Cộng Hòa, Arizona) hôm 20/12/2021 nói rằng ông đã trình dự luật tăng án phạt đối với các tội liên hệ chất gây nghiện fentanyl. Dự luật tên là HB 2021 sẽ cho các công tố thêm lựa chọn để đối phó bọn mua bán thuốc gây nghiện fentanyl.Nguyen nói vì loại ma túy này đang giết hàng chục ngàn dân Mỹ mỗi năm, và nhiều gia đình tại quận Yavapai County tan nát vì ma túy này, dự luật này sẽ cho các công tố thêm cứng rắn để phạt nặng hơn.---tại thị trấn Morgantown, tiểu bang West Virginia, rủ nhau vào tù sau khi bị truy tố về tội say rượu lái xe với 2 con nhỏ trên xe ở quận Marion County.Hôm 20/12/2021, cảng sát thuộc Ty Cảnh Sát Fairmont Police đang lái xe tuần cảnh ở Fairmont thì gặp 1 chiếc xe xám hiệu Lexus GS SUV lái lạng quạng, cán lằn vàng, lằn trắng... nên chận lại xét.Tới gần xe, cảnh sát thấy 2 trẻ em ngồi băng sau xe. Người lái là Hung Hoang, 40 tuổi; người ngồi bên hàng trước là Phuong Nguyen, 36 tuổi, đều ở thị trấn Morgantown. Cảnh sát nói nhìn thấy mắt Hoang lờ đờ, nói chuyện bốc mùi rượu.Cảnh sát hòi có phải Hoang mới uống rượu, Hoang nói mới nốc xong 2 chai rượu. Cảnh sát thử nghiệm độ rượu, và bắt Hoang ngay tại chỗ. Cảnh sát hỏi cô Nguyen, được cô nói cô cũng mới uống xong nửa chai rượu. Thử độ rượu trong hơi thở của cô là “0.97%” nên Nguyen cũng bị bắt luôn tại chỗ. Cảnh sát cũng ghi rằng 1 em bé 3 tuổi ngồi băng sau không được buộc thích nghi.---, tiểu bang Georgia: quận sẽ dẹp hết tất cả các phòng phiếu, chỉ để lại 1 phòng duy nhất, lấy cớ là để làm cho việc bỏ phiếu "dễ dàng hơn, thuận lợi hơn." Báo Augusta Chronicle ghi rằng trong kỳ bầu cử 2020 có 7 phòng phiếu ở quận Lincoln County, bây giờ sẽ đóng cửa 6 phòng phiếu.Các viên chức quận nói rằng giữ duy nhất 1 phòng phiếu cho quận sẽ tránh di chuyển các thiết bị bầu phiếu tới nhiều địa điểm. Tuy nhiên, nhà hoạt động Denise Freeman, cũng là cựu ủy viên học khu Lincoln County, nói với báo Augusta Chronicle rằng Cộng Hòa không muốn dân đi bầu đông.Freeman giải thích, quận Lincoln County là quận nông thôn, có người sống cách xa quận lỵ Lincolnton tới 23 dặm, nên xóa bỏ 6 phòng phiếu là không muốn dân đi bầu đông. Lưỡng viện Georgia do Cộng Hòa kiểm soát đầu năm nay đã ra luật xóa bỏ Hội Đồng Bầu Cử Quận Lincoln County.Tình hình rất là khó khăn cho các ứng viên Dân Chủ trong bầu cử 2022, khi Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen ra tranh cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia.---hôm Thứ Hai đưa ra phán lệnh chống 1 học khu San Diego, California, nói rằng lệnh buộc chích vaccine để ngừa COVID-19 đối với học sinh 16 tuổi trở lên là sai luật tiểu bang. Học khu trước đó yêu cầu học sinh 16 tuổi trở lên phải chích ngừa trước ngày 24/1/2022.Chánh án John Meyer nói rằng lệnh học khu cưỡng bách chích ngừa là cần thiết và hợp lý, nhưng bênh vực đơn kiện của các phụ huynh trong nhóm ‘Let Them Choose’ không muốn con em họ chích ngừa, nói cưỡng bách là sai luật tiểu bang. Chánh án chưa ký vào phán lệnh, còn để thêm 5 ngày trước khi ký. Chưa rõ Học khu có kháng án hay không.---hôm Thứ ba khen ngợi Donald Trump đã tiết lộ rằng Trump đã chích mũi tăng cường thứ 3, trong nỗ lực thuyết phục người bảo thủ hãy tin vào vaccine và hãy đi chích ngừa.Biden nói rằng đa đa số những người chết vì COVID-19 gần đây là trong những người chưa chích ngừa, thêm rằng "các bác sĩ của chúng ta cho biết chích mũi tăng cường sẽ bảo vệ mạnh nhất chống lại COVID-19."Biden khen ngợi Biden đã thú nhận chích mũi tăng cường trước đám đông, bất kể lúc đó bị dân bảo thủ la ó phản đối. Biden nói, "Đó có thể là 1 trong vài chuyện mà tôi và Trump đồng ý. Những người chích mũi tăng cường được bảo vệ an toàn hơn. Hãy cùng chích ngừa."Bản tin Fox News chiều Tghứ Ba loan tin rằng Donald Trump đã bày tỏ "kinh ngạc" và "biết ơn" rằng Tổng Thống Biden đã ca ngợi Trump trong nỗ lực kêu gọi dân Mỹ chích ngừa.Trump nói trên Fox News rằng Trump biết ơn Biden đã ghi công Trump: Tôi rất biết ơn, tôi ngạc nhiên khi nghe [Biden] nói thế. Tôi nghĩ điều đó tuyệt vời, và tôi nghĩ điều đó làm nhiều người hạnh phúc."--hẳn nhiên là sẽ có nhiều buổi lễ tưởng niệm những người chết vì bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Dĩ nhiên là Tổng Thống Biden và các lãnh đạo Quốc Hội sẽ đọc diễn văn, với thái độ nghiêm và buồn... Vậy rồi Trump sẽ làm gì?Phóng viên Evan Perez nói trên CNN hôm Thứ Ba rằng ông nghe tin rằng Trump đang cùng các phụ tá nghĩ tới một chương trình tưng bừng cho ngày 6/1/2022 tại Mar-a-Lago, mục đích đề làm loãng các bản tin về tưởng niệm 1 năm bạo loạn. Không rõ Little Saigon có sự kiện gì chăng?---62 tuổi, giáo sư ngành kỹ thuật nanotechnology tại đại học Harvard University đã bị truy tố về tội nói dối với chính phủ Mỹ về liên hệ với 1 đại học Trung Quốc và 1 chương trình tuyển lựa tài năng của chính phủ TQ.Một bồi thẩm liên bang hôm Thứ Ba phán rằng Lieber có tội sau khi công tố đưa ra chứng cớ Lieber tham dự vvới tư cách "nhà khoa học chiến lược" tại đại học Wuhan University of Technology, và tại chương trình Thousand Talents Program, mà chính phủ Mỹ tin là để móc nối gián điệp kinh tế.Lieber bị cho là nói dối về liên hệ với Bộ Quốc Phòng Mỹ và Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ (NIH), nơi đã trao cho Lieber $15 triệu đôla để nghiên cứu. Công tố nói, Lieber bị thúc đẩy bởi tham vọng thắng giải Nobel.Lieber được cho là lãnh tiền từ đại học TQ tới $50,000/tháng, cộng với hơn $150,000/năm tiền chi phí đời sống. Công tố nói Lieber không khai lương đầy đủ trong 2 bản khai thuế 2013 và 2014.---Có thể gọi biến chủng Omicron như loại cúm bình thường?Không. Các viên chức y tế không xem biến chủng Omicron như loại cúm bình thường. Biến chủng Omicron của siêu vi COVID-19 lần đầu dò ra là tháng 11/2021, có các đặc điểm rất khác với các vi khuẩn cúm bình thường.Richard Watanabe, giáo sư ngành y tế phòng ngừa tại University of Southern California, nói rằng siêu vi coronavirus và các biển chúng (mới nhất là Omicron) thì đặc tính nhiễm sắc thể rất khác với cúm và các loại vi khuẩn khác, "y hệt như loài người và loài bò rất là khác nhau."World Health Organization nói rằng biến chủng Omicron có hơn 50 đột biến (mutations), lây nhanh và dễ dàng, hiện thời tạo ra biến chứng nhẹ, nhưng không có dấu hiệu tương lai là sẽ kém nguy hiểm hơn biến chủng Delta.Chi tiết:---Vụ kit test Việt Á có thể là “mồ chôn uy tín của đảng và nhà nước” -- RFA, 21/12/2021Dư luận cả nước đang xôn xao trước thông tin về vụ án công ty Việt Á cung cấp bộ xét nghiệm COVID-19 với giá thành cao, và đặc biệt là những cáo buộc tham nhũng của quan chức nhà nước từ trung ương cho đến địa phương xung quanh vụ việc này.

Giới quan sát đánh giá rằng vụ án này sẽ có tác động mạnh mẽ đến uy tín của đảng Cộng Sản Việt Nam, đặc biệt là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang sử dụng chiến dịch chống tham nhũng để duy trì tính chính danh của đảng cầm quyền.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, nhà quan sát và bình luận chính trị cho Đài Á Châu Tự Do biết quan điểm của ông:

“Nếu như ban chuyên án và Đảng và nhà nước không lãnh đạo, chỉ đạo để làm sáng tỏ cái đại án này, thì tôi nói vấn đề công ty Việt Á sẽ là mồ chôn cái uy tín của đảng và Nhà nước.

Vì đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng chứ không phải chỉ là một cái chuyện tham nhũng, hối lộ, hàng gian hàng giả bình thường.”

Trước đó, hôm 17/12/2021, Bộ Công an Việt Nam bắt giữ Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt, và Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến.

Hai ông này cùng với 5 người khác bị khởi tố và bắt tạm giam vì bị cho là đã bắt tay nhau nâng khống giá để hưởng lợi từ bộ xét nghiệm COVID-19 do Việt Á và Học viện Quân y sản xuất.

Sau đó, báo chí nhà nước mới vỡ lẽ ra rằng, bộ xét nghiệm của công ty này chưa bao giờ được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp, như quảng cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ hơn một năm trước đó. Ông Đinh Kim Phúc nhận định thêm:

“Nếu như làm đường ăn hối lộ, làm không đúng chất lượng con đường thì rõ ràng nó làm nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của một công trình nhưng mà cái ảnh hưởng đó về lâu về dài.

Còn cái vấn đề các bộ xét nghiệm là dởm, và không đúng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh mạng của con người trong đại dịch vừa qua.

Mà chúng ta thấy rõ ràng mấy chục ngàn người dân đã phải chết vì COVID-19, ngân sách nhà nước đã phải mất hàng ngàn tỷ đồng để phục vụ cho cái việc chống dịch, và cả nước phải đổ mồ hôi, xương máu vào cái việc chống dịch.

Thì không thể nào chấp nhận có những cán bộ làm giàu trên xương máu của nhân dân.”

.

Chống tham nhũng hiện vẫn đang được cho là nỗ lực lớn nhất của đảng Cộng Sản nhằm giữ uy tín và duy trì tính chính danh của đảng cầm quyền.

Tuy nhiên, Giáo sư Mạc Văn Trang, một cựu đảng viên đảng Cộng sản lại cho rằng sự việc của ông ty Việt Á chứng tỏ việc chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn chỉ diễn ra trên bề mặt chứ không thực chất. Cụ thể, ông bình luận:

“Sự thật là có chống tham nhũng, tiêu cực mạnh bao nhiêu thì nó cũng chỉ là bề ngoài thôi, chữa từ ngọn thôi chứ không chữa được gốc. Cái gốc của nó vẫn là vấn đề độc đảng, toàn trị, không có cạnh tranh không có tam quyền phân lập, không có đối trọng để giám sát, công khai, minh bạch thì chỉ vẫn chỉ một chiều thôi.

Ngay cả truyền thông cũng chỉ một chiều thôi, cho nên rất là nguy hiểm. Khi mà cái công ty Việt Á này có một cái tuyên bố gì là được bộ Khoa học Công nghệ hay Y tế công nhận một cái thì tất đài báo đưa tin giống nhau hết. Không có một cái điều tra độc lập khách quan nào hết. Không có một ý kiến nào phản biện trái chiều hết.

Thành thử ra cái đó là vừa đá bóng vừa thổi còi lúc nào cũng chỉ tuyên truyền một chiều thì sẽ làm cho xã hội méo mó đi. Rồi thì cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra thôi, không thể che giấu nhân dân được.”

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/the-viet-a-company-can-be-discredit-vietnam-communist-party-12212021032847.html

.

.