- 3 tướng Mỹ cảnh báo cú bạo loạn 2024 sẽ có thể chia đôi quân đội Mỹ và nhấn chìm Mỹ vào cuộc nội chiến mới.

- Nguy hiểm: dân lùng mua thuốc trị Covid-19 xách tay. Sinh viên SG trở lại trường. Nhiều người hối hận vì không chịu tiêm vắc xin Covid-19. VN cảnh giác nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập. Giáng sinh buồn của xóm đạo Sài Gòn mùa dịch. Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng dừng hàng ăn tại chỗ, tập thể dục ngoài trời. Tỉnh đầu tiên ở miền Tây cho học sinh cấp 2 đến trường. Cố tình khai báo y tế gian dối, phạt 15 triệu đồng. Hải Dương xuất hiện ổ dịch mới trong doanh nghiệp, thêm nhiều ca mắc cộng đồng. CDC TP.HCM: 'Không mua kit test của Công ty Việt Á'. CDC Hà Nội: Dùng kit xét nghiệm của nhiều đơn vị, trong đó có Việt Á.

- TQT Ryanair: với "bọn ngu" không chích vaccine, phải cấm họ vào bệnh viện, đi xe điện, đi chợ, cấm lên phi cơ

- Washington: TNS/TB Doug Ericksen (Cộng Hòa), người chống vaccine dữ dội, dính COVID, nhập viện 3 tuần rồi chết

- Michigan: 1 nữ nhân viên trung học Jefferson Middle School bị sa thải, bị bắt giam vì rải thư dọa bạo lực

- Trump sắp bị truy tố hình sự về gian lận tài chánh theo luật tiểu bang New York, và Trump sẽ trì hoãn liên tục

- Florida: khám phá thêm 6 người trong quận Lake County đã bầu phiếu hai lần trong bầu cử 11/2020.

- California: dọn ra tiểu bang tăng 12%, dọn vào giảm 40%, California cơ nguy sẽ mất 1 ghế Dân Biểu

- Thành phố Los Angeles: buộc lái xe chậm hơn từ 1/1/2022 vì 640 người bị xe đụng chết ở phố L.A. từ 2016-2020

- Quận Cam: 2 người gốc Việt thú tội gạt tiền vay mua nhà lên tới $15 triệu đô, sẽ bị tuyên án vào ngày 10/1/2022.

- HỎI 1: Nơi đến ưa chuộng nhất tại Mỹ trong mùa lễ từ Giáng Sinh tới Tết Tây 2022? ĐÁP 1: Đứng đầu là Orlando (Florida), thứ 2 là Anaheim (California).

- HỒ SƠ: Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi! Bài của Phạm Đình Trọng.

QUẬN CAM (VB-19/12/2021) --- Một cuộc nghiên cứu mới của viện California Police Lab cho biết số người dọn vào tiểu bang California đã giảm nhiều kể từ khi đại dịch khởi phát, và số người dọn ra khỏi tiểu bang này đang tăng dần.

.

Trong tháng 9/2021, số người dọn vào California đã giảm gần 40% so với tháng 3/2020. Trong khi đó, lại tăng 12% số người dọn ra khỏi California. Tình hình này gây ra nỗi lo tương lai: California có thể sẽ mất 1 ghế Dân Biểu liên bang lần đầu tiên trong lịch sử.

.

--- Thành phố Los Angeles sẽ buộc người lái xe phải lái chậm hơn kể từ ngày đầu của năm 2022. Ghi nhận rằng thành phố Los Angeles là 1 trong 88 thành phố nằm trong quận Los Angeles, do vậy luật lái xe chậm hơn chỉ áp dụng riêng thành phố L.A. Chậm cỡ nào sẽ tùy từng khu phố và các ngã tư.

.

Kể từ ngày 1/1/2022, nhiều đường phố trong hàng trăm khu thương mại trong thành phố Los Angeles sẽ buộc lái xe chậm lại. Lý do có luật mới là vì: 640 người bộ hành đã bị xe đụng chết trên đường phố Los Angeles từ 2016 tới 2020.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 18/12 đến 16h ngày 19/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.110 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 16.093 ca ghi nhận trong nước (tăng 210 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.542 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.405), Cà Mau (1.345), TP. SG (1.014), Tây Ninh (941), Bến Tre (838), Cần Thơ (793), Đồng Tháp (780), Khánh Hòa (599), Vĩnh Long (593), Bình Phước (559), Bạc Liêu (537), Trà Vinh (493), Bình Định (434), Sóc Trăng (425), Đồng Nai (417), Hải Phòng (417), Thừa Thiên Huế (362), An Giang (344), Kiên Giang (312), Tiền Giang (277), Lâm Đồng (245), Bình Dương (245), Đắk Lắk (239), Bà Rịa - Vũng Tàu (221), Bắc Ninh (219), Thanh Hóa (186), Đà Nẵng (143), Quảng Ninh (139), Quảng Ngãi (137), Bình Thuận (135), Nghệ An (124), Gia Lai (108), Phú Yên (96), Hưng Yên (80), Long An (69), Quảng Nam (69), Hà Giang (67), Nam Định (67), Vĩnh Phúc (67), Hải Dương (59), Lạng Sơn (54), Ninh Thuận (51), Đắk Nông (51), Thái Bình (44), Bắc Giang (41), Quảng Bình (37), Hà Tĩnh (37), Thái Nguyên (31), Phú Thọ (26), Hà Nam (22), Quảng Trị (18), Sơn La (17), Tuyên Quang (16), Yên Bái (14), Lào Cai (11), Hòa Bình (7), Cao Bằng (7), Điện Biên (5), Hậu Giang (3), Lai Châu (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 18/12 đến 17h30 ngày 19/12 ghi nhận 215 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (57) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Dương (2), Tiền Giang (1), Sóc Trăng (1), Tây Ninh (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (23), Bình Dương (18), An Giang (16), Tiền Giang (13), Cần Thơ (12), Sóc Trăng (11), Đồng Tháp (11), Tây Ninh (9), Bình Thuận (7), Bình Phước (6), Vĩnh Long (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Trà Vinh (5), Hà Nội (3), Bến Tre (3), Khánh Hòa (3), Bạc Liêu (3), Long An (2), Quảng Ngãi (1), Hậu Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 247 ca.





.

Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2. Theo đó, nội dung Công điện nêu rõ, đại dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng Omicron. Hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn nhiều trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với biến chủng Delta. Đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay khi đã được tiêm vaccine đủ 2 mũi thì nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng Omicron vẫn cao hơn đáng kể so với chủng Delta. Kể cả trong trường hợp độc lực của chủng Omicron thấp hơn chủng Delta nhưng với tốc độ lây lan nhanh hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải dẫn tới tử vong nhiều người. Trong nước, dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến chủng Omicron nhưng số người nhiễm bệnh, số bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải, phải chi viện từ Trung ương và các địa phương khác.

.

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng dừng hàng ăn tại chỗ, tập thể dục ngoài trời. Từ 12h ngày 19/12, quận Hai Bà Trưng yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về; dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời; học sinh lớp 12 chuyển sang học trực tuyến. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ủy ban Nhân dân các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đã có thông báo điều chỉnh về các biện pháp hành chính tương ứng trên địa bàn. Từ 12h ngày 19/12, quận Hai Bà Trưng yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về; dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Học sinh lớp 12 các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy-học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự thực hiện các hoạt động trực tuyến; trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ điều kiện: có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; không tập trung quá 20 người; tuân thủ nghiêm ngặt 5K... Các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động không quá 50% công suất; chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.





.

CDC Hà Nội: Dùng kit xét nghiệm của nhiều đơn vị, trong đó có Việt Á. Ngày 19.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội) nói: "Hà Nội từ trước đến nay đã dùng số lượng rất nhiều loại kit xét nghiệm COVID-19, từ nhiều đơn vị cung cấp khác nhau. Đa số là cho tặng, biếu, tài trợ, rất nhiều đơn vị tài trợ. Chủ yếu là tài trợ chứ giờ có mua sắm gì được đâu". Phóng viên Báo Lao Động tiếp tục hỏi: "Trong số đơn vị từng cung cấp kit xét nghiệm cho Hà Nội có cả Công ty Việt Á đúng không?", ông Tuấn nói: “Đúng rồi”... Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng. Theo Bộ Công an, để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và các đối tượng liên quan đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/Kit. Thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

.

CDC TP.HCM: 'Không mua kit test của Công ty Việt Á'. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) không mua bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Thông tin này vừa được lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM xác nhận với Tuổi Trẻ Online. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-12, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết ngoài các đơn vị y tế địa phương, tại TP.HCM có nhiều đơn vị y tế của trung ương đóng trên địa bàn, do đó chưa thể xác định cụ thể được đơn vị nào mua và sử dụng kit test của Công ty Việt Á. Tuy nhiên riêng về phía TP.HCM, cụ thể là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong thời gian qua không mua kit test của công ty này. Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cũng cho hay, thời điểm TP.HCM tổ chức đấu thầu mua sắm kit test, Công ty Việt Á cũng đến tham dự. Tuy nhiên do giá của công ty này đưa ra khá cao (thấp nhất 470.000 đồng/bộ), TP.HCM quyết định không mua. HCDC chọn mua của một số công ty có thương hiệu (có sản phẩm bán rộng rãi cả nước) với giá tối ưu, phải chăng, thấp hơn nhiều giá mà Việt Á đưa ra.





.

Nguy hiểm: dân lùng mua thuốc trị Covid-19 xách tay. Số ca mắc Covid tăng lên cùng với việc cho điều trị F0 thể nhẹ tại nhà, nhiều người dân đã xoay sở tìm cách mua thuốc trị Covid-19 ở nước ngoài về để phòng sẵn khi cần. Báo Tiền Phong ghi lời PGS Nguyễn Hữu Đức – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP HCM, hiện nay các thuốc kháng virus trị Covid-19 bắt buộc phải được bác sĩ chỉ định và người bệnh có cam kết. Các thuốc được Bộ Y tế cấp phép mới đảm bảo an toàn cho người bệnh còn các thuốc trôi nổi, xách tay trên thị trường thì người dân không nên tìm mua vừa mất tiền vừa chưa rõ hiệu quả như thế nào. PGS Đức cho biết kháng virus cũng có chỉ định cho từng người không phải ai cũng dùng được, thuốc dùng sai như con dao hai lưỡi có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ người uống. Ông khuyên người dân nếu muốn thì chỉ nên mua thuốc hạ sốt, thêm các vitamin, không tự ý mua các thuốc phải kê đơn. Theo BS Nguyễn Quốc Thái – Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, F0 được quyền cung cấp thuốc kháng virus, nếu ai cũng lo xa đi mua thì chính bản thân người đó tước đi quyền của mình khi nhiễm Covid-19. Bác sĩ Thái cho rằng việc người dân tự đi mua thuốc càng làm cho thị trường thuốc kháng virus thêm phức tạp, thuốc thực có thể bị “tuồn” ra chợ đen để bán. Vì vậy cách tốt nhất không mua thuốc bừa bãi.

.

Giáng sinh buồn của xóm đạo Sài Gòn mùa dịch: Đơn sơ đèn, cây thông, chỉ mong bình an. Báo Thanh Niên ghi nhận rằng người dân xóm đạo Gò Vấp (TP.HCM) nói chưa bao giờ họ đón một mùa Giáng sinh buồn đến vậy. Tuy nhiên, họ vẫn trang trí đơn sơ một số đèn màu, cây thông, hang đá để vực dậy tinh thần mọi người, mong bình an vượt qua Covid-19. Xóm đạo Gò Vấp nằm trên khu đường Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu và Thống Nhất (Q.Gò Vấp) là nơi tập trung gần 10 nhà thờ với trung tâm là nhà thờ Hạnh Thông Tây và nhà thờ Thái Bình. Nơi đây nổi tiếng là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân TP.HCM mỗi dịp Giáng sinh. Tuy nhiên Giáng sinh năm nay với giáo dân xóm đạo lại là một mùa lễ “lịch sử”, buồn chưa từng thấy. Giáo xứ Tân Hưng (hẻm 862, đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp) lại buồn hiu trong chiều tối 17.12, khi còn một tuần nữa tới Giáng sinh. Hầu hết những cư dân trong xóm đạo này đều đóng cửa then cài nhà cửa. Còn giáo xứ Lam Sơn (hẻm 1244, đường Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp) những ngày này cũng đang có vài nhánh đèn màu được mắc dọc con hẻm. Hầu hết trước nhà người dân đều đóng cửa, không trang trí nhiều.





.

Nhiều người hối hận vì không chịu tiêm vắc xin Covid-19. Báo Vietnamnet kể rằng Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình (TP.HCM) ghi nhận trường hợp dưới 40 tuổi tử vong vì Covid-19. Bệnh nhân có bệnh nền và từ chối tiêm vắc xin Covid-19 trước đó. Giữa tháng 11, chị N.T.K.N (40 tuổi) và mẹ là bà N.T.L (67 tuổi) tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM bị nhiễm Covid-19. Cả 2 người đều chưa tiêm vắc xin dù được địa phương vận động nhiều lần. "Xem clip trên mạng thấy người ta nói tiêm sẽ bị sốc, nên mẹ sợ không dám tiêm vì có nhiều bệnh nền. Tôi bán hủ tiếu, nghe nói tiêm về nhức tay chân, không buôn bán được nên chần chừ. Hôm mẹ nhức đầu chóng mặt, tôi tưởng mẹ trúng gió thôi. Mấy ngày không khỏi, mua test về thử thì cả hai mẹ con đều dương tính", chị K.N nhớ lại. Chỉ khoảng 5 ngày sau, bà L. bị tụt oxy, khó thở nên chuyển đến Bệnh viện quận Bình Tân. Vì diễn tiến nặng, bà lên khu hồi sức, chị K.N không còn được chăm sóc mà trông cậy vào y bác sĩ. Dù được điều trị tích cực, thở oxy dòng cao sau đó đặt nội khí quản, nhưng bà L. qua đời vào ngày 15/12. "Tôi hối hận quá, nếu tôi cố khuyên mẹ tiêm vắc xin thì mẹ đã không mất…", chị K.N cay đắng vì sự chần chừ phải đổi bằng cái giá quá đắt. Tại TP.HCM, cơ quan chức năng xác nhận rất nhiều trường hợp sẵn sàng ký không tiêm vào giấy tiêm chủng kể cả đã đến tận nhà vận động. Thực tế này gây khó khăn cho mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân, kéo giảm ca mắc và giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19. Hiện nay, TP còn ít nhất 37.000 người trên 18 tuổi chưa tiêm vắc xin Covid-19.

.

Sinh viên SG trở lại trường. Hơn 2.500 sinh viên cao đẳng, trung cấp năm cuối học trực tiếp trong hai tuần thí điểm, một số đại học cũng cho sinh viên trở lại trường từ ngày mai, 20/12. Bốn trường cao đẳng, gồm Cao đẳng nghề TP HCM, Kỹ thuật Cao Thắng, Lý Tự Trọng, Đại Việt Sài Gòn, và Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương dạy trực tiếp các môn lý thuyết, thực hành cho hơn 2.500 học viên từ tuần sau. UBND TP HCM đã chấp thuận đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cho phép các trường nghề mở cửa. Sau thời gian thí điểm 20/12-7/1/2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế đánh giá kết quả, đề xuất phương án dạy học tiếp theo cho các trường cao đẳng, trung cấp. Để chuẩn bị đón sinh viên, các trường đã tổ chức tập huấn phương án phòng, chống dịch và kịch bản xử lý khi phát hiện F0 tại trường.





.

Hải Dương xuất hiện ổ dịch mới trong doanh nghiệp, thêm nhiều ca mắc cộng đồng. Theo ngành Y tế Hải Dương, trong số 59 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày hôm nay, trên địa bàn còn xuất hiện ổ dịch tại 1 doanh nghiệp ở huyện Kim Thành và nhiều ca mắc sàng lọc cộng đồng.

.

Tỉnh đầu tiên ở miền Tây cho học sinh cấp 2 đến trường. Học sinh cấp tiểu học và mầm non ở Long An sẽ đi học trực tiếp trở lại từ ngày 3-1-2022. Ngày 19-12, ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, cho biết hiện ngành giáo dục và các trường học THCS trong tỉnh đã sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp vào ngày 20-12. Các trường THCS đã tiến hành vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phương án dạy học trực tiếp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Cố tình khai báo y tế gian dối, phạt 15 triệu đồng.

Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi!

Phạm Đình Trọng, Báo Tiếng Dân -

Một trường hợp mắc COVID-19 cố tình khai báo y tế gian dối đã bị lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái xử phạt 15 triệu đồng.---Thượng nghị sĩ tiểu bang Doug Ericksen (Cộng Hòa, Washington), người có lập trường gay gắt chống vaccine từ lâu và mới đây bị xét nghiệm dương tính, bây giờ đã có tin từ trần hôm Thứ Sáu 17/12/2021, hưởng dương 52 tuổi.Bản tin KOMO News loan tind ựa theo bản Cáo Phó từ gia đình Thượng nghị sĩ tiểu bang Ericksen. KOMO News nói rằng Ericksen xét nghiệm dương tính COVID-19 trong khi ở El Salvador hồi tháng trước, liền được đưa về nhập viện ở Florida, nơi đây bác sĩ nói đã đưa Ericksen về tình trạng ổn định và đang hồi phục.Thế rồi tuần trước, báo Bellingham Herald loan tin rằng TNS/TB Ericksen bặt tin luôn 3 tuần liền. Ericksen là người chống vaccine dữ dội, cuối năm 2020 ông đưa ra dự luật chống lại các lệnh cưỡng bách chích vaccine tại tiểu bang Washington. Bây giờ ông đã tắt thở, các báo nêu thắc mắc không rõ Eicksen đã chích ngừa hay chưa.---Tổng quản trị công ty hàng không Ryanair, nói trên báo The Telegraph, đề nghị chính phủ phải có thái độ đối với những "bọn ngu" chống lại vaccine, không chịu chích ngừa, rằng với người chưa chích ngừa phải cấm họ vào bệnh viện, cấm đi xe điện, cấm vô siêu thị đi chợ, cấm bước vào bất kỳ chuyến bay nào.Ông nói chính phủ phải cấm để bọn ngu không lây dịchc ho người khác, và phải mạnh tay đối phố bọn chưa chích ngừa sao cho chúng "lên bờ, xuống ruộng, đầy những gian nan" vì chúng ta tôn trọng quyền của họ muốn làm "kẻ ngu" nhưng không cho phép họ lây cho người khác.---đã thú tội lừa gạt tiền vay mua nhà tổng cộng $15 triệu đôla, và sẽ bị tuyên án vào ngày 10/1/2022. Jimmy Phan, 47 tuổi, và Vinh Phan, 46 tuổi, thú tội hôm Thứ Năm 16/12/2021. Hai người cùng họ Phan, nhưng không phải bà con.Một đồng phạm khác tên là Stephen Nguyen, 59 tuổi, hiện đang đào tẩu. Có 12 nạn nhân của trò lừa từ 3 bị can trên, bị gạt qua 10 giao dịch địa ốc riêng biệt nhau, với tổng số bị mất là $15 triệu đôla.---của Hoa Kỳ cùng viết chung một bài trên báo Washington Post hôm Thứ Sáu, cảnh báo rằng một cú đảo chánh kế tiếp trong năm 2024 sẽ có thể chia đôi quân đội Mỹ và nhấn chìm Hoa Kỳ vào cuộc nội chiến mới.Ba tướng này là cựu Thiếu Tướng Bộ Binh Paul Eaton, cựu Chuẩn Tướng Steven Anderson và cựu Thiéu Tướng Bộ Binh Antonio Taguba. Bài viết nêu lên rằng với Hoa Kỳ đã chia rẽ gay gắt, chúng ta cần chuẩn bị cho viễn ảnh tệ hại nhất.Ba tướng này bày tỏ nỗi lo về bầu cử Tổng Thống 2024, và ba tướng này thấy lạnh buốt trong xương khi nghĩ về 1 cú đảo chánh sau bầuc ử 2024. Lúc đó sẽ thê thảm hơn bạo loạn 6/1/2021 nếu có những thành phần trong quân đội đứng về phía bọn bạo loạn.Bài viết chỉ ra rằng có những cựu chiến binh và những chiến binh đương nhiệm tham dự bạo loạn 6/1/2021, và viễn ảnh các cấp chỉ huy quân lực Mỹ có thể chia đôi khi một vài cấp chỉ huy đứng về phía đảo chánh, thì nội chiến sẽ bùng nổ. Một số đơn vị sẽ tuân lệnh Bộ Tư Lệnh Quân Đội, nhưng một số đơn vị khác có thể "theo phe thất cử của Trump... và đó là nội chiến," theo các tướng cảnh báo.Ba vị tướng ghi trong bài viết rằng sau bầu cử 2020, quân đội Mỹ không sẵn sàng cho tình hình chia rẽ, trong khi "quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng của Trump là Christopher Miller đã khai rằng ông đã cố ý ngăn cản quân lực, không đưa quân tới bảo vệ tòa nhà Quốc Hội trước ngày 6/1/2021." (that he deliberately withheld military protection of the Capitol before Jan. 6,” the generals noted.)Ba tướng viết rằng không thể cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa. Bộ Quốc Phòng phải hành động bây giờ để củng cố "sự thống nhất chỉ huy" và ra lệnh tức khắc phải "duyệt lại tinh thần công dân" đối với mọi người [trong Bộ Quốc Phòng] dù là chiến binh hay dân sự về quan điểm về Hiến Pháp và về tôn trọng luật bầu cử.Ba tướng viết rằng trong một viễn ảnh đen tối, Bộ Quốc Phòng cần tập trận giả sử như có 1 cuộc nổi loạn hậu bầu cử để tìm ra các điểm yếu [nhằm chận trước]. Và mọi người cần làm khẩn cấp [để ngăn chận].---trong trường trung học cơ sở Jefferson Middle School tại thị trấn St. Clair Shores, Michigan, đã bị bắt giam, sau khi phụ nữ này bị tố giác đã rải các thư hăm dọa bạo lực nơi khu vực các giáo viên, nhằm để cho trường đóng cửa.Khi khám phá ra thư hăm dọa để trường nghỉ, nữ nhân viên này đã bị cho tạm nghỉ, rồi bị bắt giam sau khi các máy camera giám sát nhận diện phụ nữ này là người rải các thư viết tay ghi những lời hăm dọa bạo lực.---về tội gian lận tài chánh theo luật của tiểu bang New York. Đó là nhận định của nhà báo David Cay Johnston, người thắng giải báo chí Pulitzer Prize. Johnston nói vào chiều Thứ Bảy 18/12/2021 rằng lệnh truy tố sẽ từ cuộc điều tra của Biện Lý Cy Vance, khu vực Manhattan District.Johnston nói rằng khi bị truy tố, Trump sẽ đổ tội cho người khác, và dự kiến công tố sẽ chứng minh rằng nếu Allen Weisselberg (Trưởng ban Tài chánh Trump Organization) giả mạo chứng từ tài chánh thì cũng là theo lệnh của Trump.Johnston nói trên đài MSNBC, trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình Yasmin Vossoughian, rằng sẽ không thuần túy truy tố về trốn thuế hay gian thuế, nhưng sẽ truy tố về "kinh doanh bất lương" (racketeering), và chứng cớ nằm trong 5 triệu trang hồ sơ tài chánh công tố đã nhận từ Trump Organization.Johnston nói lúc đó Trump sẽ ra tòa, sẽ được tạm tha, và rồi Trump sẽ mở chiến dịch trì hoãn pháp lý, sẽ tố cáo cảnh sát và công tố hư hỏng, và mọi thứ chỉ để trì hoãn. Đó là kỹ thuật Trump khi mới lớn đã học từ Roy Cohn.---3 cụ già trong làng cao niên Florida vì ủng hộ Trump nên mỗi người bầu phiếu 2 lần trong bầu cử tháng 11/2020, các viên chức bầu cử lại khám phá ra thêm 6 người khác trong quận Lake County cũng đã bàu phiếu hai lần trong bầu cử 11/2020.Wesley Wilcox, Chủ tịch hội các Giám sát viên Bầu cử Florida (Florida Supervisors of Elections’ association), đã nói với báo South Florida Sun Sentinel rằng: "Truy tố những người bầu gian lận sẽ là ngăn chận hữu hiệu. Cho dù tôi phải mất 1 năm để bắt được họ, nhưng tôi cũng sẽ bắt được."---Nơi đến ưa chuộng nhất tại Mỹ trong mùa lễ từ Giáng Sinh tới Tết Tây 2022?Đứng đầu là Orlando (Florida), thứ 2 là Anaheim (California). Đó là nhận định của hội AAA sau khi quan sát rằng sẽ có 109 triệu dân Mỹ du lịch ra khỏi nhà trong khoảng từ Giáng Sinh tới Tết Tây 2022, tức là tăng 34% hơn năm ngoái. Khi nghiên cứu dữ liệu nơi đén và nơi đặtc hỗ khách sạn, nghiên cứu này tìm ra 11 nơi dân Mỹ ưa chuộng tìm tới trong mùa lễ năm nay. Đứng đầu là Orlando (Florida), thứ 2 là Anaheim (California). Thị trấn Anaheim là tu=rung tâm Quận Cam, nằm kế Little Saigon. Lý do dân Mỹ ưa tới Orlando vì nơi đó có Disney World, và tới Anaheim vì nơi này có Disneyland.Các nơi đựa ưa chuộng tìm tới sau đó là: Las Vegas, New York City, Maui, Honolulu, Miami, Fort Lauderdale (Florida), Tampa (Florida), Phoenix (Arizona), San Diego (California).Chi tiết:---Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi! Bài của Phạm Đình Trọng.- 18/12/2021Ngày 14.12.2021 tòa án Hà Nội xử nhà báo Phạm Đoan Trang 9 năm tù.

Ngày 15.12.2021 tòa án Hà Nội xử hai nông dân ngoại thành Hà Nội, ông Trịnh Bá Phương 10 năm tù. Bà Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù.

Ngày 16.12.2021 tòa án tỉnh Nam Định xử người thợ Đỗ Nam Trung 10 năm tù.

Ngày 24.12.2021 tòa án cấp cao sẽ xử phúc thẩm hai mẹ con nông dân Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư. Án sơ thẩm đã xử bà mẹ nông dân Cấn Thị Thêu 8 năm tù và con trai Trịnh Bá Tư 8 năm tù.

Ngày 31.12.2021 chính quyền Hà Nội sẽ dẫn giải thầy giáo Lê Trọng Hùng ra toà xử.

Tất cả những công dân phải nhận những án tù đằng đẵng từ sáu đến mười năm trời đều là người dân lương thiện, không hề có bất kì tội hình sự cỏn con nào.

Không có tội với dân. Họ chỉ nói những mong muốn, những đòi hỏi chính đáng, khẩn thiết của người dân. Tự do, Dân chủ đang là khát khao của cả trăm triệu người dân Việt Nam. Nói tiếng nói chính đáng của cả xã hội đòi tự do dân chủ thì không có tội. Mảnh đất sống của người dân, tài sản thiêng liêng thấm đẫm mồ hôi và cả máu của dân bị quyền lực đồng tiền núp bóng quyền lực chính quyền cướp đoạt trắng trợn. Người dân phải phẫn nộ gào thét, tập hợp đấu tranh, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ tài sản chính đáng, bảo vệ cả lẽ phải, bảo vệ cả đạo lí xã hội thì không có tội. Pháp luật nghiêm minh phải trị tội bạo quyền, bảo vệ tài sản chính đáng của dân chứ không thể buộc tội dân.

Không có tội với nước. Không chỉ sẵn sàng mang cả tính mạng ra bảo vệ Tổ quốc, công dân còn phải có trách nhiệm bảo vệ những giá trị của nhân phẩm con người, những giá trị của xã hội công bằng, văn minh. Những giá trị làm nên vẻ đẹp, làm nên sự giầu có đời sống văn hoá, tinh thần của đất nước cũng làm nên sức sống vững bền của dân tộc của quốc gia. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách là vậy. Nói tiếng nói trách nhiệm công dân thì không có tội.

Không có tội với pháp luật. Người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo đảm thì không thể bị buộc tội. Hiến pháp là văn bản pháp luật cơ bản của nhà nước, là bộ luật nền móng để từ đó dựng lên những tầng lầu, xây lên những gian phòng là các bộ luật chuyên biệt của từng lĩnh vực đời sống xã hội, tạo lên toà nhà pháp luật nghiêm minh và bền vững của đất nước.

Luật pháp của bất kì nước nào, của bất kì thể chế chính trị nào cũng phải tuân theo nguyên tắc tối cao, bất di bất dịch là: Các bộ luật chuyên biệt không được trái Hiến pháp. Bộ luật nào, điều luật nào trái Hiến pháp đều vi Hiến, đều không có giá trị pháp lí, đều phản bội ý chí nhà nước và nhân dân. Luật vi Hiến gây tổn hại, mất mát, đau khổ cho dân, gây bất ồn xã hội còn là tội ác.

Hiến pháp không những là những lời vàng danh dự, trang nghiêm của một nhà nước, một thể chế chính trị mà Hiến pháp còn là tiếng nói lịch sử khắc vào thời gian, là tiếng nói long trọng của một quốc gia với thế giới. Bằng điều 25, Hiến pháp 2013, Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói lời vàng danh dự với dân, nói lời long trọng với thế giới rằng: Người dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin là: Người dân có quyền phát biểu, trao đổi, trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước và thế giới, có quyền viết trên mạng xã hội, viết báo, viết sách, tạo ra, lưu giữ và phổ biến các văn bản, tài liệu bộc lộ tư tưởng, chính kiến về mọi vấn đề chính trị, xã hội của đất nước, của thời đại. Chỉ khi tuyên truyền lối sống đồi truỵ, chỉ những tư tưởng, chính kiến kích động hận thù, bạo lực, chiến tranh mới không được phép.

Dân trao quyền lực cho chính quyền. Dân đóng thuế nuôi chính quyền và dành cho chính quyền những ưu đãi cao nhất để chính quyền phục vụ dân và lo việc nước. Dân là chủ thể đất nước và chính quyền là công bộc của dân. Với tư thế chủ thể đất nước, với quyền tự do ngôn luận, đương nhiên người dân có quyền nhận định, đánh giá, phê phán đường lối chính sách hiện hành của nhà nước, có quyền khen chê, thậm chí chế giễu, lên án những công bộc mà người dân phiền lòng về năng lực và đạo đức. Đó là điều phổ quát ở mọi xã hội dân chủ trên thế giới. Không quyền lực nào được phép coi sự đánh giá, phê phán của những chủ thể đất nước với chính quyền là “tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách, chống nhà nước, phỉ báng chính quyền, gây hoang mang trong nhân dân” để hình sự hoá quyền tự do ngôn luận của công dân.

Bộ Luật Hình sự 2015 có hai điều vi Hiến vô hiệu điều 25 Hiến pháp vu tội người dân khi người dân thực hiện quyền tư do ngôn luận là:

Điều 117. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a. Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b. Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c. Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

Điều 331. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Điều 117 và điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015 đã ngang nhiên vô hiệu điều 25 Hiến pháp 2013.

Nhà báo Phạm Đoan Trang, những nông dân Cấn thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, người thợ Đỗ Nam Trung, thầy giáo Lê Trọng Hùng và hàng trăm công dân trung thực có ý thức trách nhiệm công dân như thầy giáo Đinh Đăng Định, thầy giáo Đào Quang Thực, nhà văn Phạm Thành, nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ, kĩ sư tin học Lê Hữu Minh Tuấn, sinh viên Trần Hoàng Phúc, Kĩ sư thuỷ sản Nguyễn Ngọc Ánh,… đều phải nhận những bản án tù cả chục năm trời vì điều luật vi Hiến 117 của bộ Luật hình sự 2015.

Những chữ vàng chói lọi của điều 25 Hiến pháp 2013 nghiêm trang xác nhận quyền tư do ngôn luận của người dân Việt Nam. Nhưng bộ Luật Hình sự 2015 với điều 117 và điều 331 vi Hiến đã chống lại điều 25 Hiến pháp, hình sự hoá quyền tự do ngôn luận.

Hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang bị công an bắt dẫn giải đi trong đêm vắng như đêm Trung cổ, trên đường phố hun hút là hình ảnh tội ác của những điều luật vi Hiến 117 và 331 bộ Luật Hình sự năm 2015 đang được khắc ghi vào thời gian, đang được khắc ghi vào lịch sử.

.

Phạm Đoan Trang lúc bị bắt. Ảnh trên mạng

.

Hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang hai tay bị còng vẫn phải cầm cây bút viết trong đồn công an là hình ảnh nhức nhối của quyền tự do ngôn luận bị còng bởi điều luật vi Hiến 117 và 331 trong bộ Luật Hình sự năm 2015.

.

Phạm Đoan Trang ký biên bản làm việc nhưng vẫn bị còng tay. Ảnh trên mạng

.

Tự do ngôn luận với con người như không khí với sự sống. Sự sống không thể thiếu không khí. Con người không thể thiếu quyền tự do ngôn luận. Điều 117 và điều 331 vi Hiến trong bộ Luật Hình sự 2015, hình sự hoá quyền tự do ngôn luận đã biến cả trăm triệu dân Việt Nam đều trở thành người có tội, đều là những người tù dự bị, có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

Điều 117 và điều 331 vi Hiến trong bộ Luật Hình sự 2015 đã biến quyền tự do ngôn luận không thể thiếu của con người thành bóng trăng ảo ảnh xa lắc trên trời cao và người dân Việt Nam chỉ là bấy chó đói hóng bóng trăng tự do ngôn luận vời vợi trên cao xanh như nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm với tâm hồn nhạy cảm nghệ sĩ đã thảng thốt kêu lên:

.

“Tất cả chúng ta đều bị theo dõi

Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi

Tất cả chúng ta như bầy chó đói

Ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi!”

.

Những ngày đen tối của tháng mười hai, 2021, dồn dập những phiên Toà vi Hiến tuyên án tù Quyền Tự do Ngôn luận.

.

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2021/12/18/tat-ca-chung-ta-sap-bi-bat-roi/

.

.