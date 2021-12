1 ngày sau bầu cử 2020, Rick Perry (cựu Bộ Trưởng Năng Lượng của Trump) xúi lật phiếu Biden thành phiếu Trump - Đau đầu nhưng không khai báo, một học sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin. Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông vào dịp Tết 2022. Khẩn: Rà soát tất cả người nhập cảnh từ 28/11/2021 mắc COVID-19 để giải trình tự gen xác định biến thể Omicron. Công bố cấp độ dịch SG:

Cảnh sát quận Los Angeles truy lùng tên trộm có bí danh là Cục Đá Lúc Hai Giờ Sáng (Two O’Clock Rock) bị xem là liên hệ tới ít nhất 60 vụ trộm trong khu vực San Fernando Valley trong năm nay.

.

.

QUẬN CAM (VB-18/12/2021) --- Cảnh sát quận Los Angeles đang truy lùng tên trộm có bí danh là Cục Đá Lúc Hai Giờ Sáng (Two O’Clock Rock) bị xem là liên hệ tới ít nhất 60 vụ trộm trong khu vực San Fernando Valley trong năm nay.

.

Tên trộm này có thói quen ném đá cho bể cửa kính các cơ sở knh doanh trong phố vào lúc sau nửa đêm và rạng sáng rồi vào trộm. Tập trung các vụ trộm trong năm nay kiểu này là ở Van Nuys, North Hollywood, San Fernando, Burbank và các cộng đồng khác.

.

.

Tên trộm này cao cỡ 5-foot-10, nặng từ 150-180 pounds, thường mặc trang phục màu sậm với áo may liền mũ che đầu, quần jeans xanh, giày đen và đôi khi mang mắt kính. Cảnh sát nói y được thấy có lúc đi xe đạp, có lúc đi xe màu sậm đời đầu các năm 2000s hiệu Nissan Maxima hay Sentra.

.

--- Nhiều bản tin cho biết, bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo trên thực tế nhưng đã bị lật đổ của Myanmar, đã xuất hiện trong một phiên toà ở thủ đô Naypyitaw hôm thứ Sáu, trong trang phục tù nhân. Bản tin NHK ghi theo The Irrawaddy, một tờ báo trong Myanmar, dẫn các nguồn tin cho biết bà mặc áo trắng và quấn một tấm sa-rông nâu, kiểu trang phục nhà tù điển hình của Myanmar. Theo tờ báo, bà Aung San Suu Kyi “thể hiện sự bình tĩnh và dũng cảm” trong phiên toà.

.

Trước đó tháng này, bà bị kết án 4 năm tù giam vì tội xúi giục và các tội khác. Sau đó án tù của bà được giảm một nửa theo lệnh ân xá của người đứng đầu Hội đồng Hành chính Nhà nước, cơ quan có quyền quyết định cao nhất do quân đội lập ra. Bà sẽ được giữ tại nơi hiện bị giam giữ để chấp hành án phạt, thay vì phải ngồi tù. Nhà lãnh đạo trên thực tế và đã bị lật đổ này vẫn đang bị xét xử cho ít nhất 10 tội khác, trong đó có tội tham nhũng. Các nhà phân tích cho rằng quyết định để bà tham dự phiên toà trong trang phục tù nhân cho thấy mưu đồ của quân đội muốn làm suy yếu quyền lực của bà.

.

--- Theo bản tin của báo Politico, Ali Alexander -- một trong những người tổ chức cuộc biểu tình "Stop the Steal" vài giờ trước khi trở thành bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội -- đã tiết lộ tên các dân cử Cộng Hòa mà y liên lạc trước sự kiện 6/1/2021.

.

Bản tin ghi rằng Alexander tiết lộ tên các dân cử trong đơn kiện y nộp để xin tòa ngăn không cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn lấy các bản chép những cú điện đàm và tin nhắn từ các công ty viễn thông.

.

Đơn kiện nộp lúc khuya Thứ Sáu 17/12/2021, Alexander thú nhận y có vài cú điện đàm với Dân Biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-AZ) và có tin nhắn qua điện thoại với Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL)."

.

Alexander cũng tiết lộ y trực tiếp gặp Dân Biểu Andy Biggs (Cộng Hòa-AZ) nhưng "không qua điện đàm hay tin nhắn, theo tôi nhớ," theo lời các luật sư của y.

.

Báo Politico nói rằng như thế, cuộc bạo loạn có chủ mưu hay tiếp tay từ nhiều Dân Biểu Cộng Hòa, nhưng Ủy Ban Điều Tra chưa yêu cầu Dân Biểu nào ra bằng trát đòi.

.

Bản tin cũng nói Alexander có liên lạc với ban vận động của Trump qua Kimberly Guilfoyle (bạn gái của Donald Trump Jr.) vào buổi sáng bạo loạn, nhưng chỉ là cú điện thoại từ cô này cảm ơn y đã tổ chức biểu tình.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 17/12 đến 16h ngày 18/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.895 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 15.883 ca ghi nhận trong nước (tăng 668 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.493 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Cà Mau (1.341), Hà Nội (1.244), TP SG (1.019), Tây Ninh (941), Bến Tre (826), Đồng Tháp (785), Cần Thơ (749), Bình Phước (715), Khánh Hòa (601), Vĩnh Long (595), Bạc Liêu (475), Trà Vinh (454), Sóc Trăng (447), Kiên Giang (398), An Giang (374), Thừa Thiên Huế (361), Hậu Giang (340), Bình Thuận (328), Đồng Nai (319), Bình Định (279), Bà Rịa - Vũng Tàu (270), Tiền Giang (264), Bắc Ninh (249), Lâm Đồng (225), Hải Phòng (208), Đà Nẵng (193), Thanh Hóa (192), Bình Dương (167), Quảng Ngãi (121), Gia Lai (119), Nghệ An (99), Phú Yên (94), Quảng Nam (86), Vĩnh Phúc (86), Đắk Nông (72), Thái Bình (70), Nam Định (67), Quảng Ninh (63), Hưng Yên (63), Hà Giang (59), Hòa Bình (57), Long An (57), Quảng Bình (47), Sơn La (44), Hải Dương (43), Ninh Thuận (40), Phú Thọ (36), Quảng Trị (34), Thái Nguyên (28), Ninh Bình (25), Hà Nam (24), Bắc Giang (23), Kon Tum (20), Tuyên Quang (16), Lào Cai (13), Yên Bái (5), Hà Tĩnh (5), Cao Bằng (4), Lai Châu (2), Điện Biên (2).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 17/12 đến 17h30 ngày 18/12 ghi nhận 248 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (65) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (1), Bình Dương (1), Tiền Giang (1), An Giang (1), Cà Mau (1), Thái Nguyên (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (24), An Giang (23), Tiền Giang (15), Kiên Giang (15), Bình Dương (14), Đồng Tháp (12), Cần Thơ (12), Sóc Trăng (11), Tây Ninh (9), Long An (9), Vĩnh Long (9), Khánh Hòa (7), Bình Thuận (7), Cà Mau (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bạc Liêu (3), Quảng Ngãi (1), Gia Lai (1), Lạng Sơn (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 249 ca.





.

Khẩn: Rà soát tất cả người nhập cảnh từ 28/11/2021 mắc COVID-19 để giải trình tự gen xác định biến thể Omicron. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28/11/2021 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 để giải trình tự gen xác định biến thể Omicron. Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron. Bộ Y tế nhấn mạnh hiện Việt Nam chưa ghi nhận trưởng hợp mắc biến thể Omicron. Tuy nhiên, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào nước ta là rất lớn. Để chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc biến thể Omicron và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur triển khai một số nội dung, cụ thể: UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28/11/2021 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp NAAT (Nucleic Acid Amplification Test), PCR trong vòng 14 ngày (kể từ ngày nhập cảnh), phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron.

.

Đau đầu nhưng không khai báo, một học sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin. Đau đầu nhưng không khai báo, một học sinh ở Quảng Nam tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin ngừa COVID-19, cơ quan y tế khẳng định không phải do sốc phản vệ sau khi tiêm. Tối 18-12, Lãnh đạo UBND TP Hội An, Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân khiến một nam sinh lớp 11 tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin. Trước đó, ngày 15-12, ngành y tế TP Hội An tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho 1.054 học sinh trường THPT Nguyễn Trãi. Trước khi tiêm nam học sinh lớp 11 có triệu chứng đau đầu, nhưng lại không khai báo trong tờ khai y tế. Cho rằng em này sức khỏe bình thường nên cán bộ y tế đã tiến hành tiêm vắc xin. Sáng 18-12, khi cơn đau đầu ngày càng nặng, em được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương (TP Hội An) điều trị. Sau đó chuyển đến Bệnh viện C Đà Nẵng thì tử vong.





.

Đại dịch COVID-19 khiến 60% nhân viên y tế phải làm việc tăng lên. Khoảng 60% nhân viên y tế đã phải cáng đáng khối lượng công việc và thời gian làm việc tăng lên đáng kể trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Khoảng 40% trong số họ cho biết họ gặp phải những khó chịu và suy giảm về sức khỏe thể chất và 70% bị lo lắng và trầm cảm... Đây là một trong những kết quả của Nghiên cứu về "Tình trạng lương khu vực công đối với nhân viên y tế tuyến đầu trong COVID-19" với 2.700 nhân viên y tế các cấp do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid), Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng (Trường Đại học Y Hà Nội) và Viện Kinh tế và Công nghệ Y tế thực hiện từ tháng 9-11/2021 vừa được công bố ngày 18/12 tại hội thảo chính sách "Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến sức khỏe và các điều kiện kinh tế - xã hội - việc làm của cán bộ y tế Việt Nam". Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối các điểm cầu ở Hà Nội, TP HCM và miền Trung.

.

Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông vào dịp Tết 2022. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khai báo y tế và Khoảng cách) của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, theo Bộ Y tế.





.

Bộ Y tế đã phân bổ 300.000 liều thuốc Molnupiravir điều trị có kiểm soát ca COVID-19 thể nhẹ tại 46 tỉnh, thành. Đến nay, Bộ Y tế đã phân bổ 300.000 liều thuốc Molnupiravir cho 46 tỉnh, thành đang triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng. Hiệu quả trong điều trị có kiểm soát ca COVID-19 thể nhẹ của thuốc Molnupiravir. Sáng 18/12, Bộ Y tế cho biết trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19 đã công bố trên thế giới cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong.

.

Công bố cấp độ dịch SG: quận 10 lên mức nguy cơ cao. TP.HCM vẫn ở cấp độ dịch mức 2-nguy cơ trung bình, riêng quận 10 tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 so với tuần trước. UBND TP.HCM vừa công bố cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo đó, cấp độ dịch tại TP.HCM vẫn ở mức 2-nguy cơ trung bình, riêng quận 10 tăng thay đổi cấp độ từ mức 2 lên 3-nguy cơ cao, so với tuần trước.





.

Hà Nội: Thành lập ngay Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 17-12-2021 đã ký ban hành Chỉ thị 25/CT-UBND tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. Cập nhật đầy đủ danh sách F0 điều trị tại nhà, đảm bảo việc cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị và hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly, điều trị, xét nghiệm đối với người bệnh trong vòng 24 giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm. Thành lập ngay Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà (trước ngày 20-12-2021), với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai. Nhiệm vụ của Tổ hỗ trợ là thực hiện tiếp nhận thông tin từ người nhiễm Covid-19 tại nhà theo quy định, cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý F0, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của người cách ly thì thông báo ngay cho cán bộ y tế của Trạm y tế.

.

Ghi nhận 1.412 ca mắc Covid-19 mới, thêm quận trung tâm Hà Nội nâng cấp độ dịch. Sở Y tế Hà Nội tối 18-12 thông báo trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 1.412 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 411 ca cộng đồng. Một số quận, huyện đã nâng cấp độ dịch. Sở Y tế Hà Nội tối 18-12 thông báo trong 24 giờ qua, TP ghi nhận 1.412 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 411 ca cộng đồng, 958 ca trong khu cách ly và 43 ca trong khu phong tỏa. Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố Hà Nội về cấp độ dịch COVID-19, quận Hai Bà Trưng được xác định ở màu cam - nguy cơ cao về dịch COVID-19.

Trường Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lớp học ngoại khóa cho học sinh bằng hình thức Livestream các địa điểm tại Đài Loan

Khiết Nhi, RTI

ở tất cả các xã, phường từ ngày 20/12. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, đến ngày 20/12 sẽ không còn thực hiện thí điểm việc điều trị F0 tại nhà mà sẽ triển khai ra tất cả các xã, phường trên địa bàn. Chiều 18/12, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn trong hai ngày qua đang trong tầm kiểm soát, số ca mắc mới dưới 200 ca/ngày. Ngành y tế và các đơn vị trên địa bàn cần phối hợp chặt chẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, khoanh vùng khống chế dịch không để lây lan.Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiến nghị mở rộng phạm vi đón khách quốc tế sang đường biển, đường bộ; cho người Việt Nam học tập, sinh sống ở nước ngoài tham gia chương trình thí điểm đón du khách quốc tế. Sau khoảng 1 tháng thí điểm đón khách du lịch quốc tế (DLQT) đến Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vừa có báo cáo sơ kết. Để thúc đẩy hoạt động du lịch, Bộ VH-TT-DL kiến nghị Chính phủ xem xét chấp thuận khôi phục lại chế độ miễn thị thực dưới 15 ngày đối với du khách từ một số thị trường, chính sách đã có trước khi Việt Nam đóng cửa vào tháng 3-2020, nhằm tạo nhu cầu cho du khách và tăng tính cạnh tranh với các nước trong khu vực. Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty Du lịch Bàn Chân Việt - Vietfoot Travel, nhận định khi vấn đề này được giải quyết, chắc chắn Việt Nam sẽ có nguồn khách lớn từ những thị trường vốn là đối tác quen thuộc của Việt Nam.---được lệnh phải ra điều trần trước một đại bồi thẩm đoàn về cuộc phỏng vấn Trump hồi 6 năm trước, và đây là một tia sáng chiếu vào cuộc điều tra về gian lận tài chánh trong kinh doanh của Trump.Phóng viên Randall Lane trước đó đã chống lại trát đòi với cớ Tu Chánh Án số 1, nhưng rồi 1 thẩm phán buộc anh phải ra đại bồit hảm để trả lời về bài viết của anh về tổng tài sản của Trump.Đài MSNBC nói rằng dị thường là khi tòa thắc mắc về bài viết của 1 phóng viên hồi 6 năm trước. Nhưng cuộc điều tra bây giờ chỉ là tài sản do Trump phóng đại thì nhiều hơn sự thực, trong khi TRump khi khai thuế lại dìm trị giá tài sản xuống để trốn thuế.---loan tin rằng chiếc điện thoại của Rick Perry (cựu Thống Đốc Texas) đã được dùng để gửi tin nhắn tới cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows vào đúng ngày 4/11/2020, một ngày sau ngày bầu cử 2020, đề nghị dùng 1 kế hoạch lật ngược chiến thắng của Tổng Thống tân cử Joe Biden.Tin nhắn qua điện thoại đó ghi rằng tại sao Cộng Hòa đang kiểm soát lưỡng viện của các tiểu bang như Georgia, North Carolina, Pennsylvania, và các tiểu bang khác lại không tuyên bố rằng bầu cử 2020 là bầu cử dỏm và sẽ cử lên đại cử tri riêng để bầu phiếu? (Nghĩa là, dùng các dân cử cấp tiểu bang xé bỏ Hiến Pháp để giữ Trump trong Bạch Ốc.)Tuy nhiên, bây giờ Perry đã chối, xuyên qua 1 phát ngôn nhân, nói rằng Perry không gửi tin nhắn đó, nhưng phát ngôn nhân thú nhận là "không giải th1ich được" vì sao tin nhắn đó lại gửi từ điện thoại của Perry, người cũng giữ chức Bộ Trưởng Năng Lượng trong chính phủ của Trump từ 2017 tới 2019.Trump sau đó đã dựa vào ý kiến trong tin nhắn của Perry để xúi giục cựu Phó Tổng Thống Mike Pence hãy bác bỏ kết quả bầu cử và yêu cầu các tiểu bang gửi lại các đại cử tri khác do lưỡng viện địa phương chọn lên.---mới phổ biến hôm Thứ Sáu từ Tiểu Ban Hạ Viện về Khủng Hoảng Siêu Vi Coronavirus tiết lộ rằng chính phủ Trump đã can thiệp vì lý do chính trị đối với công trình của các nhà khoa học, kể cả tại CDC, và đã "có trách nhiệm gây ra một loạt thảm bại làm suy yếu khả năng Hoa Kỳ đối phó với đại dịch."Nhan đề bản phúc trình là "The Trump Administration’s Persistent Political Interference in the Pandemic Response Contributed to One of the Worst Failures of Leadership in American History" (Can thiệp chính trị liên tục của chính phủ Trump vào đáp ứng đại dịch đã gây ra một trong những thảm bại tệ hại nhất về lãnh đạo trong lịch sử Mỹ.)Chính phủ TRump cũng cố ý làm giảm số lượng xét nghiệm và gây cản trở trong khi dịch lúc đó lây lan thần tốc. Tiểu Ban ghi trong báo cáo rằng các viên chức chính phủ Trump đã đưa ra chiến lược "miễn dịch bầy đàn" nguy hiểm ngay trong Bạch Ốc, kể cả sắp xếp các sự kiện bàn tròn giữa Trump và một nhóm đề cao miễn dịch bầy đàn -- và rồi làm nhiều triệu mạng sống dân Mỹ nguy kịch.Các viên chức của Trump cũng ngăn cản CDC họp báo, cấm các viên chức CDC lên các đài truyền hình nói về đại dịch, và tìm cách hoàn tất chung kết bản hướng dẫn chống dịch mà không tham khảo CDC. Tiểu ban cũng nhận thấy các viên chức Bạch Ốc bỏ lơ nhiệm vụ chống dịch để tập trung vào vận động bầu cử và đưa ra lời bịa đặt rằng có bầu cử gian lận.Bản báo cáo ghi rằng các nhà khoa học được lệnh từ Bạch Ốc là "hủy bỏ chứng cớ có sự can thiệp chính trị... Một viên chức CDC xác nhận rằng bà được chỉ thị từ 1 viên chức do Trump bổ nhiệm chính trị, rằng bà phải phá hủy chứng cớ can thiệp chính trị... điều dị thường và không thoải mái từ Giám Đốc CDC lúc đó là Robert Redfield.Cũng có dấu hiệu tham nhũng hay phí phạm hay thiên vị, khi các viên chức Bạch Ốc của Trump liên hệ tiến trình của Bộ Ngân Khố chấp thuận 1 khoản cho vay $700 đối với 1 công ty xe vận tải. Người ta không rõ vì sao cho công ty xe tải đó vay, vì tiền này lẽ ra cho các công ty vay với lý do an ninh quốc gia. Riêng 1 khoản cho vay đó chiếm tới 95% ngân sách toàn bộ chương trình rồi.---54 tuổi --- người đội chiếc mũ đỏ mang dòng chữ “Florida for Trump” và mặc áo khoác hình cờ Hoa Kỳ, cũng là người cầm khúc gỗ tấn công và cầm một bình cứu hỏa xịt vào các cảnh sát trong ngày bạo loạn 6/1/2021 --- đã bị tòa kêu án 63 tháng tù giam hôm Thứ Sáu 17/12/2021.Palmer đã thú tội dùng một vũ khí nguy hiểm để tấn công cảnh sát. Trong lá thư gửi Chánh án, Palmer nói ông "thực sự mắc cỡ" và bây giờ biết rằng "những người ủng hộ Trump đã bị Trump liên tục lừa gạt" về gian lận bầu cử và nhiệm vụ người dân là phải nổi loạn.---Phi trường Quốc Tế Los Angeles dự kiến sẽ có 3.5 triệu hành khách đi qua cổng phi trường từ Thứ Năm 16/12/2021 tới ngày 3/1/2022.Bản nghiên cứu của hội Automobile Club of Southern California tiên đoán rằng những ngày lễ này sẽ là bận rộn kỷ lục hàng thứ ba cho vùng Nam California. Cao điểm số người đii lại là những ngày Thứ Sáu 17/12/2021, Chủ Nhật 19/12/2021, Chủ Nhật 26/12/2021 và Chủ Nhật 2/1/2022, với khoảng hơn 200,000 hành khách đi qua cổng phi trường LAX mỗi ngày.---đã sa thải huấn luyện viên trưởng của môn bóng chày (baseball) sau khi nhiều sinh viên cầu thủ nói rằng Trưởng Ban Huấn Luyện Viên Rob Penders ưa sử dụng ngôn ngữ miệt thị người da đen.Ban Giám Hiệu Đại Học St. Edward’s University đã đưa ra bản văn ngày 3/12/2021 xác nhận đã sa thải HLV Penders hiệu lực tức khắc, vì ngôn ngữ và thái độ của Penders "không phù hợp với giá trị của đại học chúng tôi." Tân trưởng ban huấn luyện bóng chày là Bryan Faulds.---hôm Thứ Sáu cho biết đã sa thải Erin Marquis, biên tập viên về duyệt sản phẩm, sau khi biết rằng cô này đã điện thoại tới một tổ chức về súng và để lại lời nói "không thích nghi" trong thư thoại (voicemail).Hồi đầu tháng 12/2021, sau khi xảy ra vụ bắn súng trong trường trung học Oxford Michigan High School làm 4 học sinh chết và hơn một chục người bị thương, biên tập viên Erin Marquis điện thoai tới tổ chức Great Lakes Gun Rights, để lại trong máy lời nhắn đầy những tiếng chửi mắng, dịch cho nhẹ nhàng là: "Tao gọi từ báo The New York Times, tao để cho mọi người trong báo The New York Times biết rằng tụi bay là một lũ khốn nạn [chửi thề]... Chúc mừng tụi bay vừa mới thảm sát nữa."Khi biết như thế, báo N.Y.T. đã cho cô Marquis tạm nghỉ, và tuần này là kết thúc luôn hợp đồng làm việc của cô. Danielle Rhoades Ha, phát ngôn nhân báo New York Times, giải thích về sa thải vì hành vi của Marquis không thích hợp, trong khi báo N.Y.T. đòi hỏi nhân viên phải giữ đạo đức tiêu chuẩn cao.---Trump nói Trump đề nghị gửi 10,000 Vệ Binh canh gác Quốc Hội trước ngày 6/1/2021 nhưng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bác bỏ?: Trump bịa đặt. Trong khi Ủy Ban Hạ Viện Đièu Tra Bạo Loạn 6/1/2021 tiến hành phỏng vấn hàng trăm người liên hệ vụ bạo loạn 6/1/2021, Trump đi khắp nới, thanh minh thanh nga rằng Trump đã đề nghị gửi 10,000 Vệ Binh tới canh gác Quốc Hội trước ngày 6/1/2021 nhưng Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã bác bỏ. Sự thật là Trump không hề đề nghị gì như thế.Tất cả các bản phúc trình đều nói rằng các quan chức quân sự và cảnh sát đều không chuẩn bị, và phản ứng chậm chạp đối với cuộc bạo loạn do Trump xúi giục. Kết quả vụ người cuồng Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội là 4 người chết, và hơn 600 người bị bắt.Thực ra lời nói của Trump hoàn toàn trái nghịch với lời kiểm chứng thông tin từ tháng 3/2021, sau khi TRump lần đầu nói trên Fox News về chuyện 10,000 lính Vệ Binh mà bà Pelosi từ chối. Hoàn toàn không có dấu vết nào về chuyện Trump nói, và các văn thư ở Bạch Ốc và Quốc Hội cũng không có chuyện gì như đề nghị đưa Vệ Binh tới trước ngày bạo loạn.Drew Hammill, phát ngôn nhân của Pelosi, nói với báo USA TODAY rằng văn phòng Pelosi không được tham khảo hay liên hệ gì về chuyện Vệ Binh trước ngày 6/1/2021, và thực tế Chủ Tịch Hạ Viện cũng không có thẩm quyền bác bỏ yêu cầu nào như thế.Phát ngôn nhân Pentagon là John Kirby trước đó đã nói rằng không hề có dấu tích nào từ Pentagon về yêu cầu động binh như thế.Sổ nhật lệnh của Bộ Quốc Phòng chỉ có ghi rằng vào ngày 4/1/2021 có chuẩn bị cung cấp 340 Vệ Binh Thủ Đô theo yêu cầu của Đô Trưởng Muriel Bowser nhằm giúp kiểm soát xe cộ và để có lực lượng phản ứng nhanh nếu chính quyền dân sự cần tới.Chi tiết:---: Đài Loan mở trường Đài Bắc tại Sài Gòn?: Bản tin từ RTI.--- 16/12/2021Từ tháng 1 năm 2020, Việt Nam phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên cho đến nay, tình hình dịch bệnh có diễn biến khá là phức tạp, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong hơn nửa năm nay, là nơi có số ca nhiễm nhiều nhất cả nước, ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống và kinh tế của người dân địa phương.

Ông Giang Xuân Nhân- Hiệu trưởng trường Đài Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ, học sinh của trường Đài Bắc từ mẫu giáo đến cấp 3, hiện nay đều phải học ở nhà, rất nhiều hoạt động trước đây giờ đều phải tổ chức trực tuyến, như lễ khai giảng, ngày họp phụ huynh, ngày nhà giáo…, gần đây họ còn thử nghiệm dạy học ngoại khóa dã ngoại bằng hình thức trực tuyến lần đầu.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, đi lại giữa các nước không dễ dàng, ông Giang Xuân Nhân chỉ ra, do xét đến việc nhiều em học sinh từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay đã không còn được về Đài Loan cũng gần 2 năm, nên trường Đài Bắc đã hợp tác cùng với đối tác Đài Loan, dùng hình thức livestream, đưa các em học sinh trong trường Đài Bắc đi “dã ngoại” tại Đài Loan.

Hoạt động dạy học ngoại khóa của trường Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh được chia ra làm 5 lần theo các khối lớp khác nhau, học sinh lớp 1 và 2 sẽ tham quan vườn bách thú Muzha, lớp 3, 4 tham quan Viện bảo tàng Suối nước nóng Beitou, lớp 5,6 tham quan cảng cá Danshui, lớp 7 và 9 tham quan Lâm trường Luodong, lớp 10 và 12 tham quan trường đại học Phụ Nhân.

Trong ngày tổ chức hoạt động tham quan lâm trường Luodong, giáo viên trong trường còn đặc biệt mặc đồng phục trường cùng các em học sinh; còn bên kia đường dây, chính là hai học sinh của trường Trung học thương mại Luodong, làm hướng dẫn viên giới thiệu lâm trường để mọi người cùng tiến hành buổi học ngoại khóa, tìm hiểu về ngành lâm nghiệp của Đài Loan vào thời kỳ người Nhật chiếm lĩnh Đài Loan, và trong lúc giới thiệu, nếu có học sinh nào thắc mắc, các bạn cũng sẽ giúp giải đáp câu hỏi.

Ông Giang Xuân Nhân nói, rất nhiều người đều cảm thấy nghi ngờ về hiệu quả của việc học trực tuyến, nhưng ông cho rằng, học trực tuyến có ưu điểm của học trực tuyến, ví dụ như nhờ có phụ huynh ở nhà để học cùng con, nên mối quan hệ giữa phụ huynh, giáo viên và con cái cũng sẽ trở nên gần gũi, khắn khít hơn; ngoài ra, phụ huynh cũng có thể trực tiếp thấy được khả năng dạy học của giáo viên.

Trường Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh là do Văn phòng Thủ tướng Việt Nam phê chuẩn thành lập năm 1997, thuộc Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh nằm tại khu vực quận 7, xung quanh là trường Hàn Quốc và trường Nhật Bản, là 3 trường học trực thuộc sự quản lý của lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam.

Trường Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh có tất cả 1117 học sinh, trong đó có 901 học sinh có quốc tịch Đài Loan, 216 người có quốc tịch nước ngoài. Các học sinh trong trường đa số là con em doanh nhân Đài Loan hay cán bộ Đài Loan tại Việt Nam, 80% học sinh có quốc tịch Đài Loan; ngoài ra có 10% học sinh mang quốc tịch Trung Quốc. Do ngày càng có nhiều người nước ngoài thích học tiếng Hoa, hiện nay trường Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh còn thu hút được nhiều học sinh quốc tế gốc Anh Quốc, Hàn Quốc, Nga… đến học.

.

.