Tòa: cho phép Bộ Ngân Khố trao hồ sơ thuế của cựu Tổng Thống Donald Trump cho Quốc Hội Hoa Kỳ - Khúc ruột ngàn dặm trao 3 tỷ đồng giúp chống COVID. SG chuẩn bị tinh thần sống chung với biến thể mới Omicron. SG: Số ca mắc mới có xu hướng giảm nhưng số ca chuyển nặng lại tăng. Y tế đang quá tải, Bình Dương sẽ có trường Đại học Y đầu tiên. Quận Đống Đa chằng chịt 'chốt cứng', dây thép gai phong toả.

Khúc ruột ngàn dặm trao 3 tỷ đồng giúp chống COVID. SG chuẩn bị tinh thần sống chung với biến thể mới Omicron. SG: Số ca mắc mới có xu hướng giảm nhưng số ca chuyển nặng lại tăng. Y tế đang quá tải, Bình Dương sẽ có trường Đại học Y đầu tiên. Quận Đống Đa chằng chịt 'chốt cứng', dây thép gai phong toả.

- Tòa: cho phép Bộ Ngân Khố trao hồ sơ thuế của cựu Tổng Thống Donald Trump cho Quốc Hội Hoa Kỳ

- Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-CA): Ủy Ban Hạ Viện thấy Trump có tội hình sự đối với ngày bạo loạn 6/1/2021

- bình luận gia nói trên Fox News rằng chính Trump kích động bạo loạn, liền bị đấu tố là đâm sau lưng Trump

- Hạ Viện bỏ phiếu: cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows coi thường Quốc Hội vì chống lại trát đòi

- Yale: câu nói trong năm là của TNS McConnell ngày bạo loạn 6/1/2021, "Cử tri, tòa án, và các tiểu bang đã nói lên rồi."

- David Chalian: Trump quậy đục môi trường Cộng Hòa, lặng lẽ đánh sập tương lai chính trị của Mike Pence

- Ossining (1 thị trấn nhỏ ở New York): Trump vừa trốn thuế kinh doanh, vừa moi tiền hoàn thuế chính quyền

- người tổ chức biểu tình ủng hộ Trump sáng 6/1/2021 nói người có trách nhiệm bùng nổ bạo loạn là Trump

- Cộng Hòa nhiều tiểu bang gõ cửa từng nhà, hỏi về bầu cử 2020, tìm bọn gian đã dìm phiếu bầu của Trump

- Florida: bắt 3 người gian lận, bầu nhiều phiếu tháng 11/2020. Cả 3 là cử tri Cộng Hòa, ủng hộ Trump cuồng nhiệt

- HỎI 1: Tư Dinh Thủ Tướng Nhật Bản có ma? ĐÁP 1: Tân Thủ Tướng Fumio Kishida nói chưa thấy.

- HỎI 2: Sẽ có 122 triệu dân Mỹ du hành mùa lễ tháng 12/2021? ĐÁP 2: Đó là thăm dò của báo The Vacationer.

QUẬN CAM (VB-15/12/2021) --- Trên làn sóng CNN sáng hôm Thứ Tư 15/12/2021, nhà phân tích David Chalian nói rằng Trump đang lặng lẽ ra sức đánh sập tương lai chính trị của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence. Theo ông, Trump cũng lộ ý là sẽ không cho Pence tương lai nào trong Cộng Hòa.

Phân tích của Trump cũng cho thấy Pence sẽ gặp rất nhiều gian nan trong khi vận động 2024, vì các chính khách ủng hộ Trump nhiều phần sẽ thắng sơ bộ Cộng Hòa 2024, và như thế sẽ làm môi trường Cộng Hòa vẫn đục trước lựa chọn, nơi đó Pence trở thành mờ nhạt vì trung thành với Hiến Pháp mà không trung thành với Trump.

--- Ossining, một thị trấn nhỏ ở New York, xác nhận là đã bị 2 trát đòi liên hệ từ 2 cuộc điều tra khác nhau về sân golf của Trump trong thị trấn này.

Thị trấn đã lượng giá sân Trump National Golf Club Westchester khoảng $15 triệu đô từ 2016, nhưng công ty của Trump cứ mỗi năm đều ép trị giá này thấp hơn, bất kể hồ sơ tài chánh Bạch Ốc ghi rằng sân này trị giá hơn $50 triệu đô, theo báo The Daily Beast.

Cựu công tố John Moscow, người làm việc 33 năm tại Phòng Biện Lý Manhattan District, nói ít nhất 1 trong hai con số trên là sai, "Đây là các tương đối rõ ràng để chứng minh ó sự khai gian để trốn thuế và đẩy gánh nặng thuế cho người dân lương thiện."

Các điều tra viên ở ba cấp -- liên bang, tiểu bang, địa phương -- đều đang tìm hiểu vấn đề, trong khi Bộ Trưởng Tư Pháp New York là Letitia James và Biện Lý Mimi Rocah của hạt Westchester District đã gửi trát đòi thị trấn Ossining hồ sơ của sân golf đó.

Báo The Daily Beast đã tìm ra các phó bản cho thấy Trump Organization nộp lên thị trấn nói trị giá sân golf là $7.5 triệu đô, thấp hơn phân nửa trị giá thị trấn ghi là $15.1 triệu đô.

Nhưng Tổng thư ký sân golf đã ký bản văn mừng sinh nhật 71 của Trump, ngày 14/7/2017, cùng ngày Trump ký hồ sơ tài chánh ghi rằng sân golf đó trị giá hơn $50 triệu đô.

Trump Organization đã kiện thị trấn Ossining năm 2020, và thị trấn đồng ý giảm $24.1 triệu đô trị giá sân golf trong 6 năm --- xóa 2 năm trị giá tiền thuế, và bây giờ thị trấn Ossining, hệ thống trường công thị trấn, ngôi làng Briarcliff Manor và quận Westchester County mỗi nơi đều nợ tiền hoàn thuế cho gia đình Trump. Nghĩa là, vừa trốn thuế, vừa moi tiền công quyền. Hồ sơ thuế của Trump vẫn chưa phổ biến cho công chúng xem.

--- Dân Biểu Eric Swalwell (Dân Chủ-CA) nói trên CNN hôm Thứ Tư 15/12/2021 rằng Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn có thể đã thấy Trump có trách nhiệm hình sự đối với những người bị thương trong trận bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021.

Swalwell nói trong những gì đã biết, với hàng ngàn trang tài liệu và các bản chép tin nhắn từ điện thoại của cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã cho thấy Trump có thể đã bên mép bờ trách nhiệm hình sự khi không chịu hành động để kêu gọi dân bạo loạn về nhà suốt 3 giờ đồng hồ.

DB Swalwell nói Dân Biểu Liz Cheney nói trong đêm Thứ hai ở sàn Hạ Viện cho thấy Trump có tội đã vi phạm luật "18 USC 1505" và có thể sẽ chuyển hồ sơ qua Bộ Tư Pháp để yêu cầu truy tố.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 14/12 đến 16h ngày 15/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.527 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 15.522 ca ghi nhận trong nước (tăng 319 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 9.940 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.270), Cà Mau (1.072), Bến Tre (1.035), Hà Nội (1.024), Tây Ninh (922), Đồng Tháp (732), Cần Thơ (720), Vĩnh Long (594), Khánh Hòa (593), Sóc Trăng (579), Bạc Liêu (505), Đồng Nai (464), Tiền Giang (411), Bình Dương (371), Trà Vinh (360), Kiên Giang (353), Hậu Giang (341), Thừa Thiên Huế (329), Bình Phước (316), Bắc Ninh (300), An Giang (294), Bình Thuận (266), Lâm Đồng (257), Bà Rịa - Vũng Tàu (238), Đà Nẵng (236), Bình Định (190), Gia Lai (164), Phú Yên (135), Thanh Hóa (129), Hải Phòng (116), Quảng Nam (115), Nghệ An (113), Hưng Yên (96), Long An (82), Thái Bình (62), Quảng Ngãi (60), Hà Giang (53), Hòa Bình (52), Ninh Thuận (51), Đắk Lắk (51), Lạng Sơn (50), Quảng Ninh (49), Đắk Nông (49), Phú Thọ (41), Hải Dương (41), Nam Định (36), Vĩnh Phúc (33), Thái Nguyên (33), Quảng Bình (26), Kon Tum (23), Sơn La (23), Bắc Giang (16), Tuyên Quang (12), Hà Nam (11), Hà Tĩnh (9), Lào Cai (7), Điện Biên (4), Quảng Trị (3), Yên Bái (3), Bắc Kạn (1), Lai Châu (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 14/12 đến 17h30 ngày 15/12 ghi nhận 283 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (74) trong đó có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tây Ninh (4), Đồng Nai (3),Long An (2), Bình Dương (1), Phú Yên (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (27), Bình Dương (25), Đồng Nai (22), Tiền Giang (18), Cần Thơ (23 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (15 ca trong 2 ngày), Long An (10), Sóc Trăng (9), Tây Ninh (9), Đồng Tháp (9), Bình Thuận (7), Kiên Giang (7), Bạc Liêu (5), Khánh Hòa (4), Bến Tre (3), Cà Mau (3), Hải Phòng (3), Trà Vinh (3), Bình Định (2), Bình Phước (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Hà Nội (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 241 ca.





Khúc ruột ngàn dặm trao 3 tỷ đồng giúp chống COVID. Ngày 15/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng Đại sứ Việt Nam tại Canada, Hà Lan, Thái Lan và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), San Francisco (Mỹ) đã thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trao số tiền hơn 3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ Vaccine phòng COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

SG: Số ca mắc mới có xu hướng giảm nhưng số ca chuyển nặng lại tăng. Ngày 15/12, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 7 ngày qua, số ca mắc mới tại thành phố có xu hướng giảm, tuy nhiên điều đáng lo nhất đó là số ca thở máy lại có xu hướng tăng. Ông Tăng Chí Thượng cho biết, cách đây 1 tuần, TP Hồ Chí Minh điều trị cho trên 85.000 trường hợp mắc ở cả 3 tầng nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống còn hơn 76.000 trường hợp. Tuy nhiên, điều đáng lo nhất hiện nay đó là số ca thở máy lại tăng. Hiện Thành phố đang có 511 trường hợp nặng phải thở máy; số ca tử vong tại TP Hồ Chí Minh trung bình mỗi ngày dao động từ 60 -70 ca. “Qua phân tích số ca thở máy và số ca tử vong có nhiều đặc điểm giống nhau, như có độ tuổi trên 50, người có bệnh nền và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19”, ông Tăng Chí Thượng nói.





SG chuẩn bị tinh thần sống chung với biến thể mới Omicron. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, TPHCM đang ở giai đoạn “bình thường mới”, tức là sống chung với dịch COVID-19 và cần chuẩn bị tinh thần sống chung với biến thể mới Omicron. Ông Nguyễn Văn Nên lưu ý, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Các nước đang nỗ lực ứng phó với biến thể mới Omicron. Tình hình dịch bệnh tại TPHCM diễn biến tương tự như các nước trên thế giới nhưng tín hiệu đáng mừng là đã cơ bản kìm chế được số ca mắc mới, số ca tử vong…

Quận Đống Đa chằng chịt 'chốt cứng', dây thép gai phong toả. Mặc dù UBND quận Đống Đa đã yêu cầu dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết. Tuy nhiên, một số cửa hàng trên địa bàn vẫn còn chưa tuân thủ, lơ là quy định phòng, chống dịch. Dịch COVID-19 Hà Nội_Quận Đống Đa chằng chịt 'chốt cứng', dây thép gai phong toả sau 2 tháng ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm. Theo đánh giá cấp độ dịch của UBND TP. Hà Nội, quận Đống Đa thuộc cấp độ 3, tức màu cam, nguy cơ cao. Trong đó 7 phường cũng thuộc cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) và một phường cấp độ 1 (bình thường mới).





Ca mắc tăng kỷ lục, Lâm Đồng hướng dẫn tiếp nhận, xử lý kết quả tự test nhanh. Ghi nhận số ca mắc tăng cao, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường truyền thông, hướng dẫn việc triển khai tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự test nhanh, giúp phát hiện và xử lý sớm ca bệnh. Số ca mắc COVID-19 tăng cao. Sáng 15/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết trên địa bản tỉnh ghi nhận 284 ca COVID-19 mới, đây là số ca nhiễm trong 24 giờ cao nhất từ trước đến nay. Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 11.617 trường hợp phòng dịch COVID-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 2.864 người, cách ly tập trung 471 người và cách ly tại nhà 8.282 người. Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 5.983 ca COVID-19; trong đó, đang cách ly điều trị 2.864 ca, ra viện 3.095 ca, tử vong 16 ca, về địa phương khác 8 ca.

Y tế đang quá tải, Bình Dương sẽ có trường Đại học Y đầu tiên. Bình Dương đã thống nhất chủ trương thành lập trường Đại học Y nhằm xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ đủ số lượng và đạt chất lượng. Hiện, ngành y tế tỉnh này đang quá tải khi vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân thông thường vừa phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 15/12, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho Tiền Phong hay, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương về việc thành lập trường Đại học Y trên địa bàn. Hiện các đơn vị liên quan đang xây dựng, hoàn thiện thủ tục pháp lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo lĩnh vực Y trong năm 2022. Theo kế hoạch, trường Đại học Y này sẽ đóng trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tận dụng cơ sở hạ tầng và quỹ đất hiện có. “Dự án mới có chủ trương và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục”, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương thông tin.





Số F0 từ các KCN ở Tiền Giang tăng

Gần 80% dân số từ 18 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine.

Hướng dẫn viên du lịch thê thảm.

Vé xe Tết Nguyên đán ế ẩm

Việt Nam cách ly người từ vùng không có dịch như Hong Kong là 'không hợp lý'.

Một Chánh án liên bang

Trên đài Fox News

Hạ Viện Hoa Kỳ

Bây giờ là tháng 12

Dustin Stockton

Hãy hình dung rằng có một nhóm người tới gõ cửa nhà của bạn,

Đúng là có bầu cử gian lận năm 2020

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

, hoạt động chống dịch tại cơ sở 'quá tải'. Hiện nay, số ca Covid-19 ở địa bàn tỉnh Tiền Giang ở mức cao, nhất là số F0 là công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp gia tăng đã gây áp lực cho công tác phòng chống dịch ở nhiều địa bàn xã, thị trấn. Gần đây, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có thêm từ 400-500 ca mắc Covid-19 mới; trong đó có nhiều F0 là các công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp. Thực hiện chủ trương điều trị F0 và cách ly y tế F1 tại nhà nên đã gây áp lực lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh đối với các xã, phường, thị trấn khi phát sinh nhiều ca dương tính.Cả nước đã tiêm trên 135,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 với gần 80% dân số từ 18 tuổi đã tiêm đủ liều. Có 5 địa phương đã cơ bản bao phủ 2 liều vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã tiếp nhận hơn 168,8 triệu liều vắc-xin Covid-19. Đến chiều 15-12, cả nước đã tiêm trên 135,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 các loại khác nhau. Hiện tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin Covid-19 là 96,8% và tỉ lệ tiêm đủ 2 liều là 79,8% dân số từ 18 tuổi trở lên.Bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều hướng dẫn viên du lịch phải chuyển sang làm đủ mọi nghề như shipper, bán hàng online, gia sư... để có nguồn thu nhập. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2021, khách du lịch nội địa tiếp tục giảm 16% (đạt 31,5 triệu lượt khách), tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 137.000 tỉ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện nay, lượng doanh nghiệp xin thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành trên 30% tổng số doanh nghiệp đã được cấp phép, chỉ còn khoảng 2.000 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trên toàn quốc, trong đó rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang đóng cửa hoặc dừng hoạt động., nhà xe 'đỏ mắt' chờ khách. Không diễn ra sôi động như những năm trước, hoạt động bán vé xe Tết Nguyên đán tại các bến xe của TP.HCM ghi nhận đến thời điểm này khá ảm đạm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động tại các bến xe ở TP. HCM hiện ảm đảm hơn rất nhiều so với thời điểm này các năm trước. Ghi nhận tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), toàn bến xe có khoảng 10 ki ốt mở bán vé nhưng thỉnh thoảng mới có người tới hỏi và chủ yếu để tìm mua vé đi ngay trong ngày. Cả buổi sáng chỉ có một người tới quầy vé đi Quảng Ngãi nhưng cũng chỉ “thăm dò” tình hình bán vé Tết chứ chưa quyết định đặt mua vé."Rất nhiều kiều bào đã bày tỏ nguyện vọng được về quê hương, trước là ăn Tết Nguyên đán, sau là đoàn tụ gia đình vì rất nhiều người vẫn còn cha mẹ, người thân tại Việt Nam" - tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Phạm Bình Đàm chia sẻ. Chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị Ngoại giao lần 31 diễn ra tại Hà Nội sáng 15-12, tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm cho biết hiện chưa có con số chính xác nhưng đã có hàng trăm người bày tỏ nguyện vọng được hồi hương với tổng lãnh sự quán. "Chúng tôi chỉ có thể nói với họ rằng mong bà con thông cảm, chờ thêm thông tin từ Việt Nam" - ông Đàm chia sẻ và cho biết không thể tổ chức chuyến bay giải cứu vì những người này không còn quốc tịch Việt Nam. "Cá nhân tôi cho rằng việc kiều bào về quê là một vấn đề lợi ích, vừa kích cầu nội địa ở một mức độ nhất định, vừa đáp ứng nhu cầu nguyện vọng tình cảm của bà con đối với người thân trong nước" - ông nêu. Hiện có 7.000 - 8.000 kiều bào đang sống tại Hong Kong (Trung Quốc). Ông Đàm cho biết đặc khu Hong Kong chống dịch COVID-19 rất tốt và rất nhiều tháng qua không có dịch trong cộng đồng.---tại thủ đô Washington, D.C. đã ra phán lệnh hôm Thứ Ba 14/12/2021 rằng Bộ Ngân Khố có quyền trao hồ sơ thuế của cựu Tổng Thống Donald Trump cho Quốc Hội Hoa Kỳ. Chánh án này là Trevor McFadden, do chính Trump đề cử.Tuy nhiên, Chánh án cho đông lạnh phán lệnh này trong 10 ngày nhằm cho Trump có thì giờ nộp đơn kháng án. Trump trước đó đã nộp đơn xin tòa ngăn cản Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện khi Ủy ban này năm 2019 đã yêu cầu nộp hồ sơ thuế của Trump (lúc đó, Bộ Ngân Khố của chính phủ Trump từ chối trao hồ sơ thuế của Trump).Tổng Thống Joe Biden đã chỉ thị cho Bộ Ngân Khố trao hồ sơ thuế của Trump cho Quốc Hộit heo thủ tục truyền thống. Nhưng Trump đã kiện ra tòa, nói cần giữ bí mật. Bây giờ phía Trump cho biết sẽ kháng án.---đêm Thứ Ba 14/12/2021 đã tranh cãi dữ dội sau khi Geraldo Rivera --- một cộng tác viên thường xuyên của Fox News và là Cộng Hòa truyền thống --- nói thẳng ra92ng Trump là người kích động bạo loạn 6/1/2021 để tấn công tòa nhà Quốc Hội.Người dẫn chương trình Sean Hannity thoạt tiên hỏi Rivera tại sao Quốc Hội chỉ điều tra về bạo loạn 6/1/2021 mà không điều tra về những cuộc biểu tình bùng phát nhiều tiểu bang sau khi người da đen George Floyd bị giết năm ngoái.Rivera trả lời rằng các cuộc bạo động đường phố ở nhiều tiểu bang không nhằm tấn công nền cộng hòa Hoa Kỳ và không nhằm lật ngược hệ thống công quyền như vụ 6/1/2021. Rivera nói: "Đây là cuộc bạo loạn thuc giục bởi, kích động bởi và cảm hứng bởi Tổng Thống Hoa Kỳ nhằm đánh vào trái tim nền dân chủ Mỹ."Dân cuồng dĩ nhiên là loanh quanh. Hannity thanh minh thanh nga rằng Trump đã kêu gọi dân bạo loạn hãy "ôn hòa" nhưng không nhắc chuyện Trump giữ im lặng hơn 3 giờ đồng hồ, từ chối bảo người bạo loạn ngưng tay tấn công cảnh sát và tòa nhà Quốc Hội.Rivera trả lời rằng chính trong ngày 6/1/2021 Hannity đã bấm tin nhắn qua điện thoại cho Meadows trong khi bạo loạn để xin Trump mở miệng can thiệp. Rivera nhắc rằng từ Fox News hôm đó cũng có 2 bình luận viên khác --- đó là Laura Ingraham và Brian Kilmeade --- cũng bấm tin nhắn xin Trump mở miệng can thiệp. Rồi nhắc rằng cậu con trai của Trump là Don Jr. cũng tin nhắn xin Meadows năn nỉ Trump bảo dân bạo loạn về nhà.Thế rồi lúc đó, người khách chương trình là Dan Bongino chen vào, nói Rivera không trung thành với Trump, nói rằng Rivera đâm sau lưng Trump. Hàm ý rằng, trung thành với Trump phải dìm sự thật, phải ém giấy thuế, phải bịa đặt về gian lận bầu cử?---đêm Thứ Ba 14/12/2021 đã bỏ phiếu, chấp thuận quy lỗi cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows có tội coi thường Quốc Hội vì chống lại trát đòi ra điều trần trước Ủy Ban Hạ viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Như thế, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1830s Hạ Viện bỏ phiếu quy lỗi 1 cựu Dân biểu về tội coi thường Quốc Hội. Tỷ phiếu là 222-208, gần như theo lập trường đảng, với 2 Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney và Adam Kinzinger bỏ phiếu cùng với Dân Chủ.---, tới lúc tổng kết nhiều chuyện trong năm. Thế rồi, Fred Shapiro, Giám đốc thư viện đại học luật Yale Law School, tổng kết những câu tuyên bố đáng trích dẫn nhất trong năm.Câu nói đứng hàng đầu được trích dẫn trong năm là trích từ bài diễn văn đọc ở sàn Thượng Viện Hoa Kỳ trước khi người bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021, khi Thượng nghị sĩ Lãnh tụ Thượng Viện Mitch McConnell thúc giục các Thượng nghị sĩ là đừng lật ngược kết quả Biden thắng phiếu, vì "Các cử tri, các tòa án, và các tiểu bang đều đã nói lên rồi." Vài giây đồng hồ sau, bạo loạn xông vào, các dân cử được an ninh đưa vào hầm di tản.Danh sách các câu nói trong năm 2021 sẽ bổ túc vào tác phẩm The New Yale Book of Quotations, biên tập bởi Shapiro và xuất bản bởi Yale University Press.Một câu nói khác cũng trong năm 2021, được đưa vào các câu nói về pháp lý này, là câu "Các tổng thống không phải là các ông vua" viết lên bởi Chánh án Tanya Chutkan trong hồ sơ Trump v. Thompson, ngày 9/11/2021.---, người tổ chức cuộc biểu tình "Stop the Steal" (Chận vụ Trộm [Bầu cử]), nói trên CNN với phóng viên Anderson Cooper hôm Thứ Ba 14/12/2021 rằng Trump phải có tar1ch nhiệm một phần trong vụ bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội 6/1/2021.Stockton là người đã điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn vài giờ trước khi lên CNN, nói rằng Trump đã xúi người biểut ình tiến về tòa nhà Quốc Hội trong khi không có đủ an ninh quanh tòa nhà này.Y nói, những người bạo lực, những người tấn công cảnh sát hay những người đập phá tài sản tòa nhà Quốc Hội phải chịu trách nhiệm cho việc họ làm, nhưng trách nhiệm chính là TRump, vì Trump biết nhiều hơn và Trump không thể chạy tội khi đã thúc giục người biểu tình tiến về tòa nhà để ngăn cản Quốc Hội đang họp.Stockton cũng nói các tin nhắn vào máy của Mark Meadows cho thấy Trump im lặng ngồi quan sát trong 3 giờ đồng hồ bạo loạn diễn tiến mới lên tiếng đã cho thấy ý định của Trump muốn gì.---và hỏi rằng có phải bạn đã bầu phiếu trong tháng 11/2020. Có phải Cộng Hòa đang khủng bố cử tri New Hampshire theo kiểu mới này?Bản tin trên báo Buzzfeed News kể rằng các thành viên trong nhóm New Hampshire Voter Integrity Group đang đi gõ cửa từng nhà trong tiểu bang để tìm chứng cớ bầu cử gian lận năm 2020. Thế là các chủ nhà kinh hoàng, xin các viên chức thành phố và cảnh sát ngăn chận.Không chỉ tại New Hampshire, nhiều tiểu bang khác cũng có chiến dịch gõ cửa tìm phiếu gian như thế, tại các tiểu bang Arizona, Colorado, Michigan, Pennsylvania, Florida, North Carolina, Utah, và Nebraska -- hy vọng dò ra chứng cớ rằng Trump thua vì phiếu bầu Trump đã bị giấu ở đâu đó chưa ai thấy.---: thêm 3 người gian bị lộ. Ba cư dân trong 1 cộng đồng người nghỉ hưu ở miền trung Florida đã bị bắt vì bầu phiếu hơn 1 lần trong bầu cử 2020, theo báo Orlando Weekly.Ba người bầu cử gian lận này là Jay Ketcik, Joan Halstead, và John Rider mỗi người bị cáo buộc đã bầu phiếu tại Florida xong, lại bầu thêm phiếu khiếm diện ngoài tiểu bang nữa. Cả 3 đều là cư dân The Villages tại quận Sumter của Florida. Cảnh sát nói, không có dầu hiệu họ biết lẫn nhau.Có phải 3 cử tri này là bầu cho Biden? Không phải. Họ cả 3 đều là cử tri ghi danh Cộng Hòa. Đài WKMG kể rằng có những bài viết ủng hộ Trump trên Facebook được tin là của Halstead và Ketcik.Theo hồ sơ tòa, Ketcik, 63 tuổi, và Halstead, 71 tuổi, đã tự trình diện ở nhà tù Sumter County Jail; Rider, 61 tuổi, bị bắt ở cầu tàu du thuyến Royal Caribbean tại quận Brevard County hôm 3/12/2021.Cả 3 người đều bị truy tố bầu hơn 1 phiếu trong bầu cử, tội đại hình có thể bị 5 năm tù. WKMG nói rằng bầu gian lận là chuyện hiếm ở khu vực này. Chưa từng ai bị bắt vì bầu nhiều phiếu tại các quận Brevard, Lake, Marion, hay Sumter từ 2000 tới 2020.---Tư Dinh Thủ Tướng Nhật Bản có ma?: Tân Thủ Tướng Fumio Kishida nói chưa thấy. Kishida nói với các phóng viên hôm 13/12/2021 rằng ông ngủ rất ngon, bất kể rằng truyền thuyết kể là có ma quậy phá tư dinh Thủ Tướng, nơi nằm kế văn phòng làm việc của Thủ Tướng. Kishida đã dọn vào ở tư dinh. Hai vị tiền nhiệm, Shinzo Abe và Yoshihide Suga, đều không dọn vào ở trong tư dinh. Như thế, Kishida là Thủ Tướng đầu tiên sống trong tư dinh Thủ Tướng trong 9 năm qua là bỏ trống. Nhiều người nói là từng gặp ma trong tu dinh Thủ Tướng. Nơi này đã xảy ra hai vụ đảo chánh dẫn tới thảm sát, năm 1932 và năm 1936.Thủ Tướng Kishida nói đơn giản với nụ cười, "Tôi chưa thấy ma. Đêm qua ngủ ngon lắm."Chi tiết:---Sẽ có 122 triệu dân Mỹ du hành mùa lễ tháng 12/2021?: Đó là thăm dò của báo The Vacationer. Nói mùa lễ 2021 sẽ dự kiến có 122 triệu người thành niên Hoa Kỳ du hành khoảng cách xa để mừng các lễ Hanukkah, Christmas và Kwanzaa. Nhưng bản thăm do đó thực hiện vào ngày 17/10/2021, trước khi thế giới khám phá ra biến chủng Omicron của COVID-19 xuất hiện.Nếu thăm dò này đúng, và nếu dân Mỹ bất kể biến chủng Omicron, thì số người du hành xa tăng 13.54% so với mùa lễ 2020. Dự kiến trong mùa lễ cuối năm 2021, trong số người du hành sẽ có 12.72% dân Mỹ bay đường hàng không, 60.7% người lái xe, 3.93% sẽ đi theo vận chuyểnc ông cộng khác.Tronmg những người du hành mùa lễ tháng 12/2021, dự kiến 37.15% nói sẽ đi dưới 99 dặm, 19.3% nói sẽ đi xa từ 100 tới 499 dặm, gần 8% nói sẽ đi từ 500 tới 999 dặm hay hơn 1,000 dặm.Chi tiết: