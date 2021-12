Pennsylvania: bắt 2 thiếu niên, tịch thu 5 súng AR-15, dự định sẽ nổ súng trong 1 trường trung học - SG lập tổng đài tư vấn sức khỏe miễn phí. Huế đón du khách quốc tế trở lại vào cuối tháng 12. Vĩnh Long: Hơn 7.000 người tiêm mũi 3, trên 93% học sinh đã tiêm đủ 2 mũi. Nhiều địa phương có số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục. Bộ Y tế: Thuốc kháng virus Favipiravir dùng điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và

Pennsylvania: bắt 2 thiếu niên, tịch thu 5 súng AR-15, dự định sẽ nổ súng trong 1 trường trung học

QUẬN CAM (VB-12/12/2021) --- Tưởng là ngồi chật sân vận động, vậy mà trống quá nhiều. Dĩ nhiên, Trump mất hứng. Sự kiện hôm Thứ Bảy 11/12/2021 do Trump và Bill O'Reilly (cựu bình luận viên Fox News) tại sân FLA Live Arena ở thị trấn Sunrise, Florida là buổi đầu tiên trong 4 sự kiện Trump gọi là "Chuyến Đi Tour Lịch Sử" cùng với O'Reilly. Ngày Chủ Nhật 12/12/2021 sẽ là sự kiện ở Orlando.

Báo South Florida Sun-Sentinel kể về sự kiện ở Sunrise rằng đám đông nhiều ngàn người ủng hộ Trump đã đội nón dã cầu hay mặc áo với huy hiệu MAGA của Trump đã hô khẩu hiệu 'Let’s go, Brandon' (Câu tiếng lóng để chửi mắng Biden) trong khi chờ Trump và O'Reilly bước ra. Vé bán chậm, nên trống ghế nhiều. Ban tổ chức phải dồn ghế xuống, gọi là nâng cấp vé.

Vé rẻ nhất là $100 sẽ ngồi trên cao, hàng xa. Ghế hàng dưới cao hơn, ghế VIP là nhiều ngàn đô la. Người mua vé VIP sẽ được chụp hình lưu niệm với Trump và O’Reilly. Tuần sau sẽ là 2 sự kiện tương tự ở Houston và Dallas.

--- Một vị phụ huynh mật báo đã giúp ngăn cản 1 vụ thảm sát bằng súng dự kiến tấn công 1 trường trung học ở Pennsylvania tuần này. Cảnh sát nói 5 khẩu súng tấn công kiểu AR-15 đã bị tịch thu ở nhà của 1 trong 2 nghi can: Preston Hinebaugh, 16 tuổi, học sinh trung học Westmont Hilltop Junior-Senior High School tại Johnstown.

Nghi can kia là Logan Pringle, 17 tuổi, cựu học sinh trước đó bị trục xuất vì từng hăm dọa "sẽ nổ súng trong trường" này, theo đài WJAC-TV.

Hôm Thứ Ba 7/12/2021, Hinebaugh đã để cho Pringle (cậu này không được phép vào sân trường này) vào trường bằng cách mở cửa có khóa. Băng video giám sát cho thấy 2 cậu lang thang ở các hành lang, quan sát các điểm đặt máy camera. Rồi Hinebaugh đăng 1 tấm hình Pringle trong tòa nhà với thông điệp mà Cảnh sát trưởng Donald Hess mô tả như kiểu hăm dọa là sẽ có chuyến trở về.

Sau khi 1 phụ huynh mật báo, cảnh sát lục soát nhà của Hinebaugh và gặp các vũ khí. Các vũ khí AR-15 này là "súng ma" nghĩa là không có số serial, không dò ra gốc nào. Có ai đó trong gia đình Hinebaugh đã mua phụ tùng và tự ráp thành súng. Hai cậu vị thành niên bị truy tố như người lớn, kể cả tội âm mưu khủng bố. Biện Lý Greg Neugebauer nói với WJAC: "Tôi tin là đã cản được 1 thảm kịch."

--- Một phụ nữ San Francisco đã bị truy tố 120 lần vì tội vô tiệm trộm đồ bây giờ lại bị bắt lần nữa. Cảnh sát đã bắt Aziza Graves tuần qua sau khi bà bị bắt gặp trộm đồ trong thương xá Westfield San Francisco Centre.

Bà Graves trước đây đã bị bắt hồi tháng 11/2021 vì trộm các món hàng trị giá hơn $40,000 tại tiệm Target trong khu vực Stonestown Galleria. Bà đã bị tuy tố 8 tội trộm đại hình và 120 tội trộm vặt.

--- Tại sao những vụ trộm đồ trong tiệm bây giờ xảy ra nhiều hơn? Ngày xưa, không có chợ công khai bán những món hàng trộm được trong tiệm. Bây giờ ai cũng có thể đưa món hàng lên mạng bán dễ dàng. Đó là lý do các tiệm bán lẻ muốn Quốc Hội can thiệp.

Tổ chức Retail Industry Leaders Association (Hội Các Lãnh Đạo Ngành Bán Lẻ) trong đó bao gồm Walmart, Home Depot, Walgreens, Target, và nhiều tiệm khác đang thúc giục Quốc Hội ngăn chận các mạng bán trực tuyến những món đồ trộm từ các tiệm của họ.

Tổ chức này đã gửi thư đề ngày 9/12/2021 lên Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, D-Calif. Chủ tịch Khối đa số Thượng viện Chuck Schumer và nhiều lãnh đạo dân cử, nói rằng họ ủng hộ dự luật có tên "Integrity, Notification and Fairness in Online Retail Marketplaces (INFORM) for Consumers Act" vì luật này sẽ hiện đại hóa luật bảo vệ người tiêu thụ để giúp người tiêu thụ không mua các món hàng đã bị bọn trộm rao bán.

--- Hillary Clinton nói rằng bà tin rằng Trump sẽ tranh cử Tổng Thống lần nữa vào năm 2024, nói rằng lúc đó là thời điểm "thắng lớn hay sụp đổ" đối với Hoa Kỳ. Bà là cựu Ngoại Trưởng, đã tranh cử và thua Trump trong bầu cử 2016, đã trả lời phỏng vấn của NBC đêm Thứ Sáu.

Bà nói Trump là hiện thân của những lời nói dối, của những tin bịa đặt, của những nỗ lực làm suy yếu pháp quyền và các định chế Hoa Kỳ. Và do vậy sẽ là nguy hiểm nếu Trump có thể thành công tương lai. Bà Clinton thắng phiếu phổ thông năm 2016 nhưng thua phiếu đại cử tri (Bà có 227 phiếu đại cử tri, Trump có 304). Bà nói trong năm 2017 rằng nên xóa bỏ cách bầu theo đại cử tri.

Trump bây giờ chưa nói sẽ tranh cử Tổng Thống 2024 sau khi thất cử 2020 trước Tổng Thống Joe Biden, nhưng ám chỉ là sẽ đưa ra quyết định sau bầu cử giữa kỳ 2022. Trump hiện nay là hàng đầu Cộng Hòa trong các ứng viên, nếu Trump ứng cử nữa, theo bản khảo sát của Washington Post tháng trước.

--- Trong một bài viết trên trang MSNBC, cựu luật sư về đạo đức Bạch Ốc trong chính phủ George W. Bush phân tích về hồ sơ cần truy tố Sidney Powell (cựu luật sư của Trump) về các tội gian lận hình sự vì moi tiền người ủng hộ nhiều triệu đôla để điều tra về "gian lận" bầu cử 2020.

Tác giả Richard Painter cũng là Cộng Hòa, viết rằng Powell (hiện này Powell cũng đang bị kiện bởi công ty Dominion Voting Systems) cần phải bị truy tố hình sự vì vét tiền vào túi $14 triệu đôla bằng các quy chụp vô căn cứ gọi là "gian lận" trong bầu cử 2020. Bài viết nói bà Powell vượt qua ngưỡng tự do phát biểu, và cũng vượt qua ngưỡng tội hình sự, vì Tu Chính Án số 1 không cho nói dối để vơ vét tiền vào túi riêng.

--- Gavin Newsom, Thống Đốc California, nói ông sẽ soạn luật để cho công dân bình thường nộp đơn kiện "bất kỳ ai sản xuất, phân phối, hay bán vũ khí tấn công hay các bộ để ráp súng ma hay các phụ tùng súng ở Californa."

Quyết định ra luật như thế là mô phỏng theo luật cấm phá thai của Texas, nơi cho dân bình thường biện bất kỳ ai thực hiện hay giúp phá thai, và Tòa Tối Cao đang xét, từ chối bác bỏ luật mới của Texas.

Newsom chưa nói cụ thể bao giờ soạn xong luật cho thưa kiện về súng, chỉ nói ông đã ra lệnh ban phụ tá làm việc chung với lưỡng viện tiểu bang và Bộ Trưởng Tư Pháp Rob Bonta soạn luật mới, cho dân thường kiện hãng sản xuất hay phân phối súng.

--- Các trận lốc xoáy hôm Thứ Bảy đã quét qua 5 tiểu bang đã làm chết ít nhất 78 người và làm ra nhiều kỷ lục. Chặng đường lốc xoáy này dài hơn 250 dặm, đè bẹp một xưởng làm đèn cầy, làm sập 1 viện dưỡng lão, và đánh tan tác 1 trung tâm phân phối của Amazon.

Xưởng đèn cầy tại Kentucky khi bị bão quét qua đang có 110 công nhân làm việc trong xưởng, và là nơi hàng chục người chết.

Riêng về nhà kho của Amazon tại Illinois có ít nhất 6 người chết, 45 người thoát chết.

--- Từng là vị Giám mục trẻ nhất Tây Ban Nha, nhưng bây giờ, Xavier Novell i Gomà, 52 tuổi, đã cởi áo tu để cưới một phụ nữ. Ngài đã lấy lý do cá nhân để từ nhiệm ra khỏi các chức vụ trong Giáo Hội Công Giáo từ tháng 9/2021 sau khi truyền thông Tây Ban Nha tìm hiểu về đời tư của 1 nhà văn nữ tên là Silvia Caballol, 38 tuổi, nổi tiếng về loại tiểu thuyết chủ đề nhục cảm Satan (Satanic-themed erotica).

Bây giờ, giáo hội đã tước bỏ các chức vụ giáo hội của cựu Giám mục Novell. Trong bản văn gửi báo Guardian, các viên chức giáo hội xác nhận Novell đã kết hôn và không còn quyền gì trong hội thánh.

Novell bây giờ đang làm việc trong ngành nông nghiệp, tại 1 công ty chuyên về cấy tinh trùng heo đực để thụ tinh nhân tạo cho heo nái. Người vợ của ông làm việc ở 1 y viện tâm thần, bên cạnh việc sáng tác các tiểu thuyết bị xem như dị giáo, thí dụ như tiểu thuyết nhan đề "The Hell of Gabriel's Lust" (Địa ngục của sa ngã nhục cảm của [thiên thần] Gabriel).

--- Chửi thề vang dội Bạch Ốc, theo lời kể của cựu Chánh văn phòng Mark Meadow ghi lại trong sách 'The Chief's Chief" đang ấn hành, đã bùng phát dữ dội ngay sau khi Fox News tuyên bố Biden đã thắng phiếu ở Arizona trong đêm bầu cử. Và lúc đó Meaows đã gọi Fox News xin thu hồi bản tin đó.

Báo Business Insider dẫn ra sách của Meadow kể rằng, "Tôi đã đi bộ xuống phòng Map Room, nơi các nhà phân tích của chúng tôi đang báo cáo các tin tốt lành từ mạng xã hội. Các tweet phóng trên Twitter lúc đó cho thấy lạc quan [với Trump]. Thế rồi đột nhiên, tôi nghe một loạt tiếng la hét và chửi thể từ phòng kế. Fox News tiên đoán Arizona bầu cho Joe Biden." Meadows nói rằng ông thấy tiên đoán đó là quá sớm.

Thế rồi Meadows nghi là có "Dân Chủ nằm vùng" trong Fox News loan tin, nên đã điện thoại cho Bill Sammon (lúc đó là Trưởng ban Biên tập Fox News Washington), nói với Sammon là chưa có dữ kiện để bạn tiên đoán Trump thua ở Arizona.

Chung cuộc thì Biden thắng phiếu ở Arizona, và kiếm phiếu lại, đếm đi đếm lại, thì Trump vẫn thua nơi đây.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 11/12 đến 16h ngày 12/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.638 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 14.621 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.483 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 9.377 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. SG (1.216), Hà Nội (980), Tây Ninh (920), Đồng Tháp (745), Bến Tre (722), Cà Mau (675), Cần Thơ (669), Khánh Hòa (590), Vĩnh Long (584), Bạc Liêu (563), Sóc Trăng (524), Trà Vinh (475), Đà Nẵng (442), Kiên Giang (384), Bà Rịa - Vũng Tàu (381), Bình Dương (375), Tiền Giang (367), Đồng Nai (366), Thừa Thiên Huế (359), Hậu Giang (338), An Giang (319), Đắk Lắk (315), Bình Định (279), Bình Thuận (256), Lâm Đồng (194), Bắc Ninh (189), Hải Phòng (123), Thanh Hóa (109), Ninh Thuận (94), Hà Giang (92), Hưng Yên (92), Phú Yên (82), Long An (75), Đắk Nông (74), Quảng Nam (74), Nghệ An (63), Thái Nguyên (61), Thái Bình (45), Quảng Ngãi (44), Hải Dương (42), Quảng Trị (36), Quảng Bình (36), Nam Định (32), Vĩnh Phúc (32), Lạng Sơn (28), Quảng Ninh (25), Sơn La (21), Phú Thọ (20), Yên Bái (18), Hà Tĩnh (15), Hòa Bình (13), Cao Bằng (12), Tuyên Quang (10), Hà Nam (10), Bắc Giang (9), Điện Biên (4), Gia Lai (2), Lai Châu (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 11/12 đến 17h30 ngày 12/12 ghi nhận 228 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (78) trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Sóc Trăng (2), Bà Rịa (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Tiền Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Bình Dương (23), An Giang (18), Đồng Nai (17), Tiền Giang (17), Đồng Tháp (8 ), Vĩnh Long (7), Sóc Trăng (7), Bạc Liêu (7), Tây Ninh (7), Long An (7), Kiên Giang (7), Cần Thơ (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bến Tre (3), Quảng Nam (3), Trà Vinh (2), Bình Thuận (2), Bình Định (1), Đắk Lắk (1), Lâm Đồng (1), Cà Mau (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 226 ca.

Hội An, thành phố đầu tiên của Việt Nam cam kết sẽ không tiêu thụ thịt chó, mèo

Lệ Phương, RTI

COVID-19 Moderna cho người đã tiêm mũi 1 Pfizer hoặc AZ. Ngày 12/12, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất nêu rõ: Trong trường hợp nguồn vaccine phòng COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do Pfizer hoặc AstraZeneca. Ngày 12/12, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quân Y, Tổng Cục hậu cần (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất với các vaccine phòng COVID-19 khác.hơn 132 triệu liều vắc xin. Hôm 12/12/2021: Tổng số liều vắc xin đã tiêm trên cả nước là hơn 132 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 hơn 74 triệu liều, tiêm mũi 2 hơn 57 triệu liều. Đã có 4.226 người ở TP.HCM tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19. Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến 7 giờ 30 ngày 12.12, TP.HCM đã tiêm 500 liều vắc xin Covid-19 bổ sung và 3.726 liều nhắc lại cho các đối tượng theo quy định. Tính đến nay, TP.HCM đã tiêm hơn 14,8 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó, mũi 1 hơn 7,9 triệu liều, mũi 2 gần 6,9 triệu liều. Trong đó, người từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 1 là 7,2 triệu liều, đạt hơn 100%; mũi 2 là 6,2 triệu liều, đạt 86%. Với người từ 50 tuổi trở lên, mũi 1 tiêm 1,7 triệu liều, đạt 90%; mũi 2 tiêm hơn 1,7 triệu liều, đạt 86%.vì ‘không đúng theo chỉ đạo’. Sau khi có văn bản xin trả lại lô vắc xin trong diện gia hạn, Sở Y tế Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc xin thu hồi văn bản nói trên. Tối 12-12, Sở Y tế Quảng Trị xác nhận vừa có văn bản hỏa tốc thu hồi văn bản xin trả lô vắc xin trong diện quá hạn đã ban hành trước đó. Lý do được cơ quan này đưa ra là vì trong quá trình soạn thảo có nhiều nội dung không đúng theo chỉ đạo. Văn bản xin thu hồi được sở này gửi hỏa tốc đến Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và "mong được chấp thuận". Trước đó, Sở Y tế Quảng Trị có tờ trình gửi hai cơ quan nói trên xin không sử dụng và đề nghị Bộ Y tế thu hồi lô vắn xin mà bộ đã cấp cho Quảng Trị để tiêm cho lứa tuổi 12 - 17. Lô vắc xin này của Hãng Pfizer có hạn sử dụng ghi trên bao bì là 30-11-2021, nhưng sau đó được Bộ Y tế cho gia hạn sử dụng đến 28-2-2022. Lý do được sở này đưa ra là vì kết quả khảo sát được Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị thực hiện với nhóm tuổi này cho thấy có đến 94% số người không đồng ý tiêm.Theo Bộ Y tế, để tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, Bộ Y tế triển khai tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine); Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV; người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng... Bà Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia cho biết: Tiêm nhắc mũi 3 đã được tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, tuy nhiên các quốc gia đều mới triển khai mũi tiêm thứ 3 này.dùng điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và trung bình. Tại quyết định mới nhất của Bộ Y tế, thuốc kháng virus Favipiravir được dùng điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ và trung bình trong 5-7 ngày, thay vì trước đó chỉ dùng cho bệnh nhân nhẹ và thời gian từ 7-14 ngày. Ngày 12/12/2021, Bộ Y tế ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19. Tại quyết định, Bộ Y tế nêu rõ, nguyên tắc điều trị đối với thuốc kháng virus là: Đối với thuốc chưa được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành, chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới: việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế. Đối với thuốc đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành, hoặc được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất 1 nước trên thế giới thì cho phép sử dụng theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất kèm theo khi nhập khẩu (như thuốc remdesivir, favipiravir,...).có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay. Theo nhiều chuyên gia, gia tăng ca mắc mới một phần là do người dân chủ quan, lơ là thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, với tâm lý yên tâm khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Ngày 12/12, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp khi địa phương liên tục phát hiện nhiều trường hợp F0 trong cộng đồng và xuất hiện một số ổ dịch tại các địa phương trong tỉnh.: Hơn 7.000 người tiêm mũi 3, trên 93% học sinh đã tiêm đủ 2 mũi. Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 7.403 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch và trên 93% học sinh đã tiêm mũi 2. Theo báo cáo của Sở Y tế Vĩnh Long, về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên tính đến nay tỉnh Vĩnh Long đã tiêm cho 6.947 đối tượng trong ngày, cộng dồn là 1.499.281 mũi tiêm. Với số mũi 1 là 764.905 đối tượng, tỷ lệ 99,4%; Số đã tiêm mũi 2 là 726.973 đối tượng, tỷ lệ 94,5%. Cũng trong ngày, tỉnh này đã tiêm mũi 3 cho hơn 4.000 người nâng tổng số đã tiêm mũi 3 tại tỉnh là 7.403 đối tượng, tỷ lệ 0,96%.trở lại vào cuối tháng 12. TT-Huế sẽ đón khách du lịch quốc tế vào cuối tháng 12 theo cơ chế “hộ chiếu vắc xin”, bảo đảm tuân thủ tuyệt đối quy định phòng chống dịch, triển khai qua 3 giai đoạn, tiến tới mở cửa trở lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế đến Huế. Chiều 12/12, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, ngành du lịch tỉnh sẽ tổ chức đón khách du lịch quốc tế trở lại vào cuối tháng 12 tới. TT-Huế ưu tiên đón khách quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tiêm chủng và độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như Đông Bắc Á, châu Âu, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, châu Úc...; có đường bay quốc tế đến Việt Nam và đến Huế., Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế có giải pháp. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế phải có giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Từ đầu năm 2021 đến nay, TP HCM có gần 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc và xu hướng nghỉ việc trong lĩnh vực y tế tiếp tục gia tăng. Rất nhiều yếu tố khác nhau đã tác động đến quyết định thôi việc của những người nơi tuyến đầu chống dịch, trong đó có áp lực công việc, thu nhập, khủng hoảng tâm lý.Hội Y học phối hợp hai Sở Y tế, Thông tin và Truyền thông lập tổng đài tư vấn sức khỏe do bác sĩ chuyên gia đầu ngành phụ trách, miễn phí cước gọi. Người có nhu cầu gọi 1022, nhấn phím 5 và tiếp tục theo các phím bấm để chọn chuyên khoa cần tư vấn. Hơn 200 bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm của Hội Y học tham gia tư vấn vào tất cả các ngày trong tuần, theo khung giờ 8-10h, 14-16h, 19-21h. Người bệnh được trao đổi trực tiếp để tìm hiểu vấn đề sức khỏe, từ đó hướng dẫn dùng thuốc, tư vấn về lối sống, chế độ ăn uống, luyện tập, chỉ định thăm khám hay xét nghiệm bổ túc hoặc giúp chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị thích hợp. Ngành y tế TP HCM kỳ vọng tổng đài giúp người dân có thể hạn chế việc đi lại, giảm nguy cơ lây nhiễm khi đến các cơ sở y tế, tiết kiệm thời gian và chi phí... Hoạt động của tổng đài còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện trong bối cảnh phải đối phó với dịch bệnh đang kéo dài nhờ sàng lọc và xử trí những trường hợp chưa cần đến bệnh viện.---Về giáo dục trẻ em dưới 3 tuổi: Na Uy xài $30,000/trẻ em, Phần Lan xài $23,000, Đức xài $18,000, và Mỹ xài $500?: Đúng thế. Câu nói đó là của kinh tế gia Robert Reich (cựu Bộ Trưởng Lao Động Hoa Kỳ) viết trong một tweet hôm 24/11/2021 khi phân tích về ngân sách liên bang cho giáo dục trẻ em. Robert Reich viết thêm rằng ngân sách công quyền giáo dục cho trẻ em dưới 3 tuổi (early childhood) của Mỹ chỉ bằng 1/60 của Na Uy, "vậy rồi làm sao xây dựng tương lai tốt hơn nếu chúng ta từ chối đầu tư vào trẻ em?" Reich bây giờ là giáo sư kinh tế tại đại học University of California, Berkeley, đã dẫn ra nguồn từ ngân sách tiêu xài công quyền. Các con số đó được tính tròn từ bản khảo cứu đăng ngày 6/10/2021 trên báo New York Times trong loạt bài của ông, trong đó dẫn ra nghiên cứu của tổ chức Organization for Economic Cooperation and Development, và của Elizabeth Davis và Aaron Sojourner cho dự án Hamilton Project về chi phí công quyền giáo dục trẻ em dưới 3 tuổi:- Na Uy: $29,726/trẻ em.- Phần Lan: $23,353- Đức quốc: $18,656- Hoa Kỳ: $500.Ba con số đầu là từ nghiên cứu của OECD trong bản báo cáo "Education at a Glance 2021." Giáo dục chi xài là cho chương trình trẻ em dưới 3 tuổi trong tương đương dạy 2 giờ/ngày và 100 ngày/năm.Theo cách tính khác từ nghiên cứu khác, nhóm 4 con số trên sẽ thấp hơn, nhưng Mỹ vẫn là thấp nhất trong tiêu xài giáo dục trẻ em trước mẫu giáo, thua xa so với Na Uy, Phần Lan, Đức.Chi tiết:---Hội An, thành phố đầu tiên của Việt Nam cam kết sẽ không tiêu thụ thịt chó, mèo?Đúng vậy. Bản tin từ thông tấn RTI của Đài Loan nhưs au.-- 11/12/2021Một số người Việt Nam tin rằng, ăn thịt chó có thể giúp họ giải vận xui, ước tính hàng năm tại Việt Nam có 5 triệu con chó bị ăn thịt, xếp thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Nhưng, ngày 10/12, quan chức Việt Nam cho biết, thành phố du lịch Hội An sẽ dẫn đầu Việt Nam, dần dần loại bỏ việc tiêu thụ thịt chó, mèo.

Thành phố Hội An là một thương cảng nổi tiếng trong lịch sử và được xếp vào danh sách Di sản thế giới. Quan chức địa phương và Tổ chức bảo vệ động vật (Four Paws) đã ký kết thỏa thuận, cam kết sẽ dần dần loại bỏ việc buôn bán và ăn thịt chó, mèo.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết: “Chúng tôi mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật thông qua việc xóa sổ bệnh dại, loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo và đưa thành phố trở thành địa điểm du lịch hàng đầu.”

Bà Julie Sanders, đại diện của Four Paws cho biết, đây là một bước ngoặt lớn, Hội An tiên phong thực hiện để các địa phương khác trên cả nước nối tiếp.

Năm nay, tổ chức Four Paws đã thực hiện một cuộc thăm dò dân ý, cho thấy, trong số 600 người Việt Nam được thăm dò, chỉ có khoảng 6,3% người ăn loài động vật bốn chân này, và 88% ủng hộ lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo.

Khi thu nhập tăng và những người giàu có nuôi chó, mèo làm thú cưng, phong tục ăn thịt chó, mèo đã dần dần biến mất, nhưng vẫn có thể dễ dàng mua thịt chó ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, có một số người đã phớt lờ vấn đề phúc lợi động vật. Phan Văn Cường, người dân Hà Nội nói với hãng tin AFP, cho biết: “Tôi nghĩ rằng, không nên cấm ăn thịt chó, đây là văn hóa của chúng tôi.”

Các quan chức ở Hà Nội khuyến khích người dân ngừng ăn thịt chó trong năm 2018, vì nó gây tổn hại đến danh tiếng của thủ đô và có những lo ngại về sức khỏe, có thể dẫn đến bệnh dại gây chết người.

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006456

