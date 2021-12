Tam Dinh Pham bị tòa phán 45 ngày tù giam vì dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Nhiều nghi can chỉ tù treo - Trẻ mắc Covid-19 ở SG nhập viện tăng. Y bác sĩ Bệnh viện K vào Nam chống dịch lần thứ 6. SG vẫn là vùng vàng, quận 1 tăng cấp độ dịch vào nguy cơ trung bình. Cấp phát ngay thuốc kháng virus nhanh, sớm nhất cho người nhiễm. Quận trung tâm ở Hà Nội bất ngờ nâng cấp độ dịch. Công ty trừ tiền xét nghiệ

Trẻ mắc Covid-19 ở SG nhập viện tăng. Y bác sĩ Bệnh viện K vào Nam chống dịch lần thứ 6. SG vẫn là vùng vàng, quận 1 tăng cấp độ dịch vào nguy cơ trung bình. Cần Thơ yêu cầu không tập trung quá 10 người nơi công cộng...

- Tam Dinh Pham bị tòa phán 45 ngày tù giam vì dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Nhiều nghi can chỉ tù treo

- Trump lên Fox News, chối không xúi bạo loạn, nói "tôi không có gì để giấu" và "lời tôi nói rất an bình"

- 2 ngày trước bạo loạn, nhiều dân cử Cộng Hòa nhận được hồ sơ 38 trang về lộ trình Trump tuyên bố đất nước lâm nguy và tự tuyên bố thắng cử 2020

- Jenna Ellis (luật sư của Trump) giận dữ vì báo Politico đăng 2 mật thư của bà xúi Pence lật ngược bầu cử

- Georgia: 1 nhân viên bầu cử hôm 4/1/2021 bị 2 người tới nhà dọa sẽ bị tù nếu không thú tội gian phiếu chống Trump

- Michigan: dọa nổ súng làm 3 trường đóng cửa và cả Học khu học trực tuyến. Quận sẽ truy tố 23 học sinh ra tòa

- 6/10 dân Mỹ: quá nhiều người viện cớ tôn giáo để trốn chích ngừa, lý do tôn giáo chống chích ngừa là phi lý

- các trận lốc xoáy đánh vào 5 tiểu bang, quét xa 240 dặm, làm chết ít nhất từ 50 cho tới 100 người.

- quán rượu bị kiện vì khách say rượu lái xe đụng chết 2 người: gia đình nạn nhân được bồi thường $301 tỷ đô

- Mỹ: trừng phạt 15 cá nhân và 10 pháp nhân từ TQ, Bắc Hàn, Miến Điện và Bangladesh vì vi phạm nhân quyền.

- chỉ thị của đảng CS Trung Quốc: 95 triệu đảng viên CSTQ phải có trách nhiệm sinh ít nhất là 3 đứa con

- HỎI 1: Chưa ai chết vì biến chủng Omicron? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Phó Tổng Thống Kamala Harris gọi người không chích ngừa là "bọn cuồng Trump dở bẩn"? ĐÁP 2: Không hề nói như thế.

QUẬN CAM (VB-11/12/2021) --- Trump đã lên đài Fox News đêm Thứ Sáu 10/12/2021 trả lời phỏng vấn của Laura Ingraham, chối rằng Trump không hề kích động bạo loạn trong bài diễn văn sáng ngày 6/1/2021 ở thủ đô, nơi vài giờ sau biểu tình đã biến thành bạo loạn, tấn công tòa nhà Quốc Hội, làm chết 5 người.

Trump nói về tình hỉnh Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 đã gửi trát đòi các phụ tá của Trump về điều nghi ngờ là Trump muốn xé bỏ Hiến Pháp và lật ngược bầu cử, rằng bài diễn văn của Trump "rất mực bình lặng" ("extremely calming") và "nói một cách lương thiện nhé, tôi không có gì để giấu" ("Honestly, I have nothing to hide").

Thực tế, trong bài nói chuyện buổi sáng ngày 6/1/2021, Trump kêu gọi người ủng hộ hãy "chiến đấu như hỏa ngục [bùng nổ]" ("fight like hell"). Và đơn kiện của Trump vẫn đang xin tòa buộc Văn Khố giấu các hồ sơ Bạch Ốc cho thấy Trump liên hệ tới bạo loạn (đơn kiện vừa bị Tóa kháng án bác bỏ, dự kiến Trump sẽ đưa lên Tòa Tối Cao xin giữ bí mật tiếp).

Trong khi trả lời Fox News đêm Thứ Sáu, Trump lại vu cáo cho Joe Biden rằng, "Phản loạn thực ra xảy ra ngày 3 tháng 11/2021, tức là Ngày Bầu Cử."

--- Trang thông tin của nhà nước Trung Quốc China Reports Network hôm Thứ Sáu viết rằng 95 triệu đảng viên CSTQ nên có trách nhiệm sinh ít nhất là 3 đứa con. Thời gian ngắn sau đó, ngay trong ngày Thứ Sáu, bản tin trên bị xóa ra khỏi mạng nhà nước CRN.

Không rõ vì sao xóa, nhưng bản chụp màn hình bản tin được chuyền đi ở một số mạng xã hội. Bản tin viết: "Không đảng viên nào, viện bất kỳ lý do khách quan hay cá nhân nào, để không kết hôn hay để không có con, cũng không được viện cớ nào để có chỉ 1 con hay 2 con." Sinh xuất của TQ đang suy giảm tới mức nguy hiểm, theo các chuyên gia dân số TQ.

--- Bản thăm dò mới của hai viện nghiên cứu về tôn giáo và liên tôn --- Public Religion Research Institute (PRRI) và Interfaith Youth Core (IFYC) --- cho thấy 10% dân Mỹ tin rằng chích vaccine để ngừa COVID-19 là trái với giáo lý của tôn giáo họ đang theo.

- Trong khi đó, 59% dân Mỹ nói có quá nhiều người đang viện cớ tôn giáo để trốn chích ngừa.

- 60% dân Mỹ nói lý do tôn giáo chống chích ngừa là phi lý, nhưng con số này thay đổi với người da trắng Evangelicals (Tin lành Phúc âm).

- chỉ 41% người da trắng Evangelicals nói đức tin tôn giáo không ngăn cản chích ngừa.

--- Trong khi nhiều thành phần dân cuồng chụp mũ Biden là cộng sản và có thái độ đầu hàng TQ, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu 10/12/2021 đưa ra danh sách trừng phạt mới, nhắm vào 15 cá nhân và 10 pháp nhân từ Trung Quốc, Bắc Hàn, Miến Điện và Bangladesh vì vi phạm nhân quyền.

Cùng lúc, Mỹ cấm vận đối với công ty SenseTime Group Limited của TQ, nói nơi này sử dụng kỹ thuật cao trong ngành gián điệp để nhận diện những người sắc tộc Uyghurs.

--- Một bồi thẩm đoàn Texas đưa ra bản án phạt tiền lớn kỷ lục trong hồ sơ 2 người chết vì 1 người say rượu lái xe. Dự kiến, gia đình nạn nhân sẽ không nhận được đồng nào, cho dù tòa buộc nơi gây ra tai nạn bồi thường $301 tỷ đôla.

Vào ngày 12/11/2017, bà Tamra Kay Kindred trên đường về nhà, ghé chở cháu ngoại 16 tuổi là cô Aujuni Tamay Anderson, lái xe ngang qua 1 giao lộ ở thị trấn Corpus Christi (Texas) thì 1 người đàn ông vượt đèn đỏ, tông trúng, làm hai bà cháu Kindred và Anderson chết tại chỗ. Người lái xe gây tai nạn kia là Joshua Delbosque cũng chết, lúc đó là đang say rượu.

Gia đình của Kindred và Anderson kiện quán rượu mà Delbosque vừa mới uống xong và lái về, nói rằng tiếp viên quán rượu đã cho Delbosque uống quá độ. Bồi thẩm đoàn ra phán lệnh hôm Thứ Sáu rằng gia đình của Kindred và Anderson phải được bồi thường $301 tỷ đô. Vấn đề là, quán rượu Beer Belly đã sập tiệm, và chủ cũ không có tiền để trả tiền phạt.

--- Hai ngày trước ngày bạo loạn 6/1/2021, nhiều Thượng nghị sĩ và Dân biểu Cộng Hòa đã nhận được hồ sơ 38 trang viết trên nhu liệu PowerPoint, giải thích về lộ trình để Trump lật ngược bầu cử 2020: Trump sẽ tuyên bố đất nước lâm nguy, tuyên bố toàn bộ phiếu điện tử là vô giá trị, tự tuyên bố Trump đã chiến thắng bầu cử Tổng Thống 2020. (Bi hài: các tướng lãnh Miến Điện làm đúng lộ trình này...)

Báo The Guardian đăng bản tin vào đêm Thứ Sáu 10/12/2021 rằng hồ sơ lộ trình 38 trang đó gửi tới nhiều dân cử Cộng Hòa vào ngày 4/1/2021, nhưng không nói các dân cử này là ai. Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã nộp hồ sơ 38 trang cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn, nói ông nhận được hồ sơ đó, nhưng không thực hiện.

--- Các trận lốc xoáy đã đánh vào 5 tiểu bang hôm Thứ Sáu 10/12/2021, càn quét tàn khốc, tàn phá xa tới 240 dặm, làm chết ít nhất 50 người, và có thể tới 100 người. Riêng tại Kentucky đã thống kê được chết ít nhất 50 người, nhưng có thể là chết tới 70 hay 100 người.

Các trận lốc xoáy này cũng quét vào Arkansas, Illinois, Missouri, và Tennessee. Nhiều tòa nhà sụp đổ. Các thị trấn gần một trụ sở khí tượng National Weather Service tại Missouri phải di tản.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 10/12 đến 16h ngày 11/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.141 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 16.104 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.285 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 9.478 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. SG (1.441), Bình Phước (1.164), Tây Ninh (903), Khánh Hòa (794), Bến Tre (756), Đồng Tháp (750), Cà Mau (722), Cần Thơ (689), Sóc Trăng (617), Vĩnh Long (576), Hà Nội (548), Tiền Giang (545), Bạc Liêu (505), Bà Rịa - Vũng Tàu (498), Trà Vinh (456), Bình Dương (418), Kiên Giang (409), Đồng Nai (390), An Giang (368), Hậu Giang (347), Bình Thuận (317), Bình Định (286), Thừa Thiên Huế (240), Bắc Ninh (213), Hải Phòng (212), Lâm Đồng (198), Đà Nẵng (186), Gia Lai (177), Thanh Hóa (148), Quảng Nam (139), Ninh Thuận (123), Hưng Yên (110), Nghệ An (92), Hà Giang (81), Đắk Nông (79), Long An (71), Quảng Ninh (69), Vĩnh Phúc (62), Phú Yên (45), Thái Bình (45), Thái Nguyên (40), Hải Dương (34), Quảng Ngãi (34), Quảng Bình (30), Phú Thọ (27), Nam Định (25), Hòa Bình (18), Kon Tum (15), Hà Nam (14), Lào Cai (14), Sơn La (13), Cao Bằng (11), Yên Bái (10), Bắc Giang (10), Hà Tĩnh (7), Điện Biên (6), Tuyên Quang (4), Quảng Trị (2), Bắc Kạn (1).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 10/12 đến 17h30 ngày 11/12 ghi nhận 209 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (67) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Phước (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (1), Trà Vinh (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (17), An Giang (13), Bình Dương (13), Cần Thơ (13), Tây Ninh (12), Kiên Giang (11), Đồng Tháp (10), Tiền Giang (10), Long An (8 ), Sóc Trăng (7), Bình Thuận (7), Bến Tre (5), Cà Mau (4), Trà Vinh (4), Bình Định (2), Bến Tre (2), Khánh Hòa (2), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 221 ca.





Thủ tướng: Dẹp ngay các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương trái với chủ trương, chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, bãi bỏ ngay các biện pháp phòng, chống dịch áp dụng tại các địa phương trái với chủ trương, quy định, chỉ đạo của Trung ương, không để ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của nhân dân và quá trình khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là yêu cầu 5K đối với cá nhân và an toàn COVID-19 đối với cơ quan, tổ chức. Chỉ đạo hệ thống y tế và chính quyền cơ sở bố trí nhân lực, phương tiện để ghi nhận, tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ và quản lý người nhiễm COVID-19; không để xảy ra tình trạng người nhiễm có yêu cầu nhưng không nhận được hỗ trợ của chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế, khi vượt quá khả năng phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế để có phương án hỗ trợ, không để chuyển nặng, tử vong vì không được cấp cứu, điều trị kịp thời, không để quá tải hệ thống y tế vì yếu tố chủ quan.

Y bác sĩ Bệnh viện K vào Nam chống dịch lần thứ 6. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 10/12, Bệnh viện K tổ chức Lễ xuất quân lần 6 đưa chuyên gia, cán bộ y tế vào phía Nam chống dịch COVID-19. Đoàn công tác gồm 17 chuyên gia, y bác sĩ sẽ nhận nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang. Trước đó, từ tháng 7/2021 đến nay, Bệnh viện K đã cử 5 đoàn công tác tham gia chi viện các tỉnh thành phía Nam như TP HCM và Đồng Nai phòng chống dịch.





Cấp phát ngay thuốc kháng virus nhanh, sớm nhất cho người nhiễm COVID-19. Văn phòng Chính phủ đưa ra chỉ thị: Cấp phát ngay thuốc kháng virus nhanh nhất, sớm nhất cho người nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà và cộng đồng, kịp thời đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu thực tế.

SG vẫn là vùng vàng trong phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 11-12, UBND thành phố Hồ Chí Minh thông báo cấp độ dịch mới nhất trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố vẫn là cấp độ 2 (vùng vàng). Quận 4 vẫn là địa phương duy nhất cấp độ 3 (vùng cam). Cụ thể, đối với cấp quận, huyện, có 8 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh) là các quận: 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú và các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn. 13 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng) gồm các quận: 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức và các huyện Cần Giờ, Nhà Bè. Quận 4 vẫn duy trì cấp độ 3 (vùng cam). Quận 1 tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2 (cấp độ 2 là vùng vàng – nguy cơ trung bình).





Trẻ mắc Covid-19 ở SG nhập viện tăng. Theo Sở Y tế TP HCM, số ca mắc Covid-19 mới là trẻ em tăng cao trong những ngày gần đây, phần lớn nguyên nhân là trẻ bị lây từ người thân trong gia đình. Điều này cho thấy chủng Delta lây lan rất cao. PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng Bộ môn Nhi, Trường ĐH Y Dược kiêm Trưởng Đơn vị Điều trị Covid-19 - Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP HCM), cho biết những trẻ có triệu chứng nhẹ sẽ được hướng dẫn cách ly, điều trị tại nhà. Riêng với các trường hợp có triệu chứng nặng, mắc bệnh nền sẽ được nhập viện điều trị.

Quận trung tâm ở Hà Nội bất ngờ nâng cấp độ dịch

Công ty trừ tiền xét nghiệm giá cao vào lương công nhân?

Đà Nẵng: Thiết lập 2 trạm y tế lưu động tại 2 khu công nghiệp.

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu người dân quét mã QR code

Cần Thơ yêu cầu không tập trung quá 10 người

Đắk Lắk

Hải Phòng

Thừa Thiên Huế

Luật sư Jenna Ellis,

Nếu Tam Dinh Pham da trắng, có thể sẽ không bị tù giam ngày nào?

, đổi 'màu cam' nguy cơ cao. 13 xã/phường thuộc 6 quận/huyện của Hà Nội vào danh sách cấp độ 3 - màu cam, nguy cơ cao. Đống Đa là quận duy nhất ở Thủ đô nâng lên cấp độ 3. UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 842/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật tới 9h ngày 10/12. Theo đó, Hà Nội điều chỉnh cấp độ dịch cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường so với báo cáo đánh giá 7 ngày trước. Cụ thể, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng). 8 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh), giảm 1 địa bàn so với công bố vào ngày 3/12; 21 quận, huyện ở cấp độ 2 (giảm 2 quận, huyện) và 1 quận ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam). Với 1.336 ca cộng đồng được ghi nhận trong 14 ngày qua, tương ứng với 177 ca cộng đồng/100.000 dân/tuần, Đống Đa là quận duy nhất ở Hà Nội đang ở cấp độ 3.Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hàng chục công nhân là F0 khi nhận lương tháng 10.2021 đã bị trừ tiền phí xét nghiệm PCR quá cao. Việc này khiến công nhân gặp khó khăn dịp cuối năm. Vụ việc trừ phí xét nghiệm PCR quá cao gây xôn xao trên mạng liên quan đến công ty sản xuất linh kiện phần mềm ôtô trên đường số 6 phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo phản ánh của công nhân, vào cuối tháng 10.2021, nhiều người test nhanh và phát hiện bị dương tính với COVID-19. Sau đó, công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm PCR của một đơn vị y tế ở bên ngoài và cho biết chi phí xét nghiệm sẽ được trừ vào tiền lương. Đến ngày 10.12, khi nhận lương, công nhân tá hỏa thấy bị trừ một khoản tiền lớn. Có người bị trừ 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm PCR).Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp sớm xây dựng kế hoạch thành lập 2 trạm y tế lưu động tại 2 khu công nghiệp. Tối 11.12, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng (BCĐ), Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nhận định, tình hình dịch Covid-19 đang nóng ở 2 quận Sơn Trà và Liên Chiểu, ca nhiễm đang tăng nhanh trong đó có nguyên nhân do người dân chủ quan, không thực hiện nghiêm quy định 5K. Bà Yến chỉ đạo các quận, huyện tập trung thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch tại các điểm phong tỏa, phân tích kỹ các ổ dịch để đưa các biện pháp phù hợp nhất.khi đến nơi công cộng. Để giảm thiểu ca mắc mới, ca nặng và tử vong, Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tổ chức giám sát chặt chẽ các ca F1, F0 điều trị, cách ly tại nhà. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 10/12 đến 18h ngày 11/12/2021, tỉnh này ghi nhận 496 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.7 quận, huyện 'màu đỏ',nơi công cộng. Tính đến thời điểm hiện tại, TP Cần Thơ đang thuộc cấp độ dịch 3. Trong đó, có 7 quận huyện thuộc cấp độ 4 và 2 quận, huyện còn lại cấp độ 3. Trước tình hình trên, UBND TP Cần Thơ đã có công văn yêu cầu thực hiện một số biện pháp quyết liệt, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. TP Cần Thơ yêu cầu không tập trung quá 10 người tại 1 địa điểm nơi công cộng; đám hỏi, cưới, tang và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng được phép hoạt động. Yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết; người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến những nơi tập trung đông người. Cạnh đó, các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động, phục vụ không quá 10 người tại cùng một thời điểm.đã có hơn 9.000 ca mắc COVID-19, lập nhiều trạm y tế lưu động ở 'điểm nóng'. Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Đắk Lắk vẫn liên tiếp được ghi nhận. Việc tuân thủ 5K một số nơi vẫn chưa được thực hiện tốt, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tính từ 27/4 đến ngày 11/12, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 9.052 ca mắc COVID-19. Trong đó, đang điều trị 2.346 ca; đã khỏi bệnh 6.657 ca; tử vong 49 ca. Nhiều nơi phát hiện ca bệnh là tại các buôn làng, ý thức phòng dịch COVID-19 của người dân chưa được nâng cao.kêu gọi người dân tự test nhanh Covid-19 tại nhà. Chủ tịch UBND Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kêu gọi toàn dân mua kit test Covid-19 và máy đo nồng độ oxy trong máu để tự xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe của mình. Lời kêu gọi trên được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đưa ra tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 11/12. Nguyên nhân là ngành y tế không đủ nhân lực để làm việc này. Thành phố cũng đang thực hiện cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà do số lượng quá lớn. Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu tất cả quận, huyện, doanh nghiệp khẩn trương tổng hợp trường hợp chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 gửi về Sở Y tế, kể cả lao động vãng lai đang làm việc, sinh sống trên địa bàn.lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế. Ngày 11/12, ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh đã có kế hoạch về việc tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến Thừa Thiên Huế. Theo đó, việc tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Thừa Thiên Huế với mục đích từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế, khôi phục lại các hoạt động du lịch và tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế, dịch vụ có liên quan. Góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Lộ trình tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Thừa Thiên Huế được chia ra làm 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ cuối tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022) thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói/khép kín thông qua hình thức tổ chức chuyến bay charter đến Thừa Thiên Huế.---một người cuồng nhiệt ủng hộ Trump, hôm Thứ Sáu 10/12/2021 đã phản ứng giận dữ sau khi báo Politico đăng các thư ghi nhớ của bà trong đó đưa ra quan điểm rằng Phó Tổng Thống Mike Pence hãy từ chối xác nhận kết quả phiếu bầu 2020.Theo báo Politico, Ellis lý luận rằng Pence trong khi chủ tọa lưỡng viện đếm phiếu đại cử tri, Pence nên ngưng tiến trình khi đọc theo vần mẫu tự tới Arizona và lúc đó "hãy tuyên bố rằng tiểu bang này [Arizona] không đủ tiêu chuẩn pháp lý để xác nhận các phiếu đại cử tri và hãy yêu cầu thủ tục xác minh cuối cùng các đại cử tri phải hoàn tất trước khi tiếp tục."Nghĩa là, xé bỏ Hiến Pháp. Lúc đó viết như thế, bây giờ thì thanh minh hanh nga. Trong bản văn gửi Politico, Ellis chối rằng bà muốn Pence lật ngược bầu cử, nhưng nói rằng Pence nên ngừng xác minh và gửi chuyện đếm phiếu lại cho các tiểu bang.Bà viết rằng trong cương vị luật sư cố vấn cho Tổng Thống Trump lúc đó, bà không xúi lật ngược bầu cử, cũng không nói Pence có quyền đó, chỉ nói là có những lựa chọn pháp lý khác nằm trong Hiến Phán và luật pháp.Thế rồi, một thời gian ngắn sau, Ellis lại chỉ trích Politico đã đăng các thư ghi nhớ của bà, bất kể các thư này có giá trị thông tin vì các thư của bà Ellis kêu gọi Pence ngừng thủ tục hợp hiến trong việc xác minh phiếu đại cử tri. Bà nói Politico không có đạo đức báo chí vì đăng 2 mật thư của bà thuộc loại đặc quyền giữa luật sư và thân chủ.---Và có thể tù giam chuyển thành tù treo? Pham là cựu cảnh sát Houston đã tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 đã bị tòa hôm Thứ Sáu 10/12/2021 tuyên án 45 ngày tù giam. Và đó là bản án tù giam duy nhất trong các bản án liên hệ tới bạo loạn của phiên tòa hôm qua.Công tố nói với Chánh án Timothy Kelly rằng Pham lẽ ra biết hơn người khác, vì bản thân là cảnh sát. Tòa hôm Thứ Sáu cũng tuyên án cho 5 người tham dự bạo loạn khác, nhưng chỉ là án tù treo.Andrew Ericson, 24 tuổi, từ Oklahoma về thủ đô tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021, đã mở một tủ lạnh trong văn phòng của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đế lấy ra 1 lon bia uống. Ericson bị án 24 tháng tù treo.Trong khi đó, 2 người tham dự bạo loạn có tên Brandon Nelson và Abram Markofski, hai người lái xe xuyên đêm từ Wisconsin về thủ đô DC và rồi lái xe trở lại sau bạo loạn, cũng bị tuyên án 24 tháng tù treo hôm Thứ Sáu.Rồi buổi chiều Thứ Sáu, Felipe Marquez, người cùng 1 nhóm bạo loạn vào văn phòng của Thượng nghị sĩ Jeff Merkley hôm 6/1/2021 chỉ bị kêu án 18 tháng tù treo.Một phiên tòa khác cũng trong hôm Thứ Sáu, Chánh án Randolph Moss ra phán lệnh ra bản án 36 tháng tù treo cho Nicholas Reimler, người mang lá cờ Trump màu trắng làm mũ và đã đăng nhiều video tham dự bạo loạn vào mạng Snapchat.Hôm Thứ Sáu, chỉ duy Tam Dinh Pham bị án tù giam, và án đó là 45 ngày tù giam. Pham nói rằng anh không hề có hành vi bạo động, chỉ muốn vào để chứng kiến lịch sử, và nói hôm Thứ Sáu với chánh án: "Tôi rất tiếc về những gì tôi đã làm. Tôi đã có lựa chọn tệ hại nhất trong đời tôi. Tôi đã không có kế hoạch vào tòa nhà Quốc Hội. Tôi đã ngu ngốc đi theo người ta vào."Phóng viên Eric Flack của Đài WUSA-TV tường thuật rằng Pham nước mắt ràn rụa khi nói với Chánh án: "Trong ngày tôi lên TV (sau khi bị bắt) thì chị tôi ở Việt Nam đã điện thoại và nói cả làng đã xem bản tin về tôi. Tôi đã làm mất uy tín, mất sự nghiệp và làm xấu hổ cho gia đình tôi, đặc biệt các con tôi. Tôi làm xấu hổ cả ty [cảnh sát]."Video dài 2 phút khi Tam Dinh Pham bước ra khỏi tòa:

https://youtu.be/-pYZbDLSYPE

--- Trevian Kutti, nhà hoạt động quần chúng, bị cáo buộc là đã tới Georgia vài tuần sau ngày bầu cử 2020 và áp lực 1 nhân viên phòng phiếu phải thú nhận gian lận phiếu bầu, cho phù hợp lời chụp mũ của Trump và đàn em. Bất kể họ muốn chứng minh là Trump thắng cử ở Georgia, các phiên tòa đã bác bỏ các quy chụp bịa đặt đó.

Theo Reuters, bà Trevian Kutti hôm 4/1/2021 đã cùng một người đàn ông không rõ tên đã tới tận nhà của nhânv iên bầu cử tên là Ruby Freeman, 62 tuổi. Bà Trevian Kutti nói với bà Freeman rằng Kutti là đại diện cho một người chức rất cao, tới gặp bà Freeman để ra tối hậu thư: "Phải thú tội gian lận phiếu bầu chống Trump, nếu không sẽ có người tới nhà bắt bà Freeman trong vòng 48 giờ đồng hồ để đưa bà Freeman vào tù."

Kinh hoàng, bà Ruby Freeman gọi 911. Khi 1 cảnh sát quận Cobb County tới nhà bà Freeman, khuyên 2 phía nên nói chuyện tại đồn cảnh sát. Sau đó, bà Kutti nói với bà Freeman như cũ. Bản ghi âm được thông tấn Reuters ghi lại.

--- Nhiều trường trung học tại Michigan đang gặp các lời hù dọa nổ súng tương tự như vụ 1 học sinh 15 tuổi vào bắn giết ở trung học Oxford High School: 3 trường trung học phải đóng cửa hôm Thứ Sáu, và rồi Học khu quận Wayne County quyết định phải cho học trực tuyến cho tới sau Tết Dương Lịch.

Các lời hăm dọa làm đóng cửa trường đã gây phẫn nộ cho Kym Worthy, công tố quận Wayne County. Bà Worthy nói với đài WXYZ rằng bà phải truy tố đối với bất kỳ ai hăm dọa bạo lực. Văn phòng công tố của Worthy đã lập 23 hồ sơ truy tố các trẻ vị thành niên liên hệ vụ hăm dọa và dự kiến sẽ tăng gấp đôi hồ sơ truy tố đó vào tuần tới.

Hành vi báo cáo sai về khủng bố hay chết chóc có thể bị kêu án 20 năm tù, và nếu hăm dọa nổ bom sai lạc có thể tối đa là lãnh 4 năm tù.

--- HỎI 1: Chưa ai chết vì biến chủng Omicron?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các nghiên cứu sơ khởi cho thấy biến chủng Omicron không gây ra triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng như các biến chủng đời trước. Tính tới ngày 10/12/2021, chưa ai dính dương tính Omicron mà chết. Nhưng biến chủng Omicron lây lan thần tốc so với các biến chủng trước. Tuy Omicron chưa làm ai chết, nhưng tình hình có thể sẽ thay đổi nhanh chóng và chết chóc nhiều hơn khi biến chủng Omicron có những đột biến.

https://www.snopes.com/fact-check/omicron-deaths/

--- HỎI 2: Phó Tổng Thống Kamala Harris gọi người không chích ngừa là "bọn cuồng Trump dở bẩn"?

ĐÁP 2: Không hề nói như thế. Phó Tổng Thống Kamala Harris không hề gọi người không chích ngừa là "bọn cuồng Trump dở bẩn" hay gọi bằng các chữ nặng nề tương tự. Tin đồn phóng lên mạng nói bà Harris nói thế trong cú điệnt hoại với Ban Đặc Nhiệm Y Tế Bạch Ốc về COVID-⁠19. Symone Sanders, phát ngôn nhân của bà Harris, nói không hề có cú điện thoại nào như thế, và bà Harris không hề nói như thế. Trang web có tên là The Real Raw News đăng lời tuyên bố đó chỉ là tin vịt do nơi này phóng lên cho vui, chớ nên tưởng thật.

https://www.politifact.com/factchecks/2021/dec/08/instagram-posts/no-kamala-harris-didnt-call-unvaccinated-americans/

.