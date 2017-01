Vốn Đầu Tư Chiếu Khán EB5 Có Thể Tăng 170% Sau Tháng 4-2017?

Lê Minh Hải

Con đường nào thích hợp cho những đương đơn người Việt Nam xin chiếu khán (visa) kinh doanh EB5? Làm Doanh Nhân thực sự hay dựa vào Trung Tâm Vùng?Câu trả lời sẽ tùy vào số tiền mà người này muốn đầu tư, và nếu họ muốn tích cực tham dự vào việc kinh doanh và kiểm soát mặt tài chánh của thương vụ của mình hay không.Có ba loại loại chiếu khán đầu tư EB5:(1) Một triệu Mỹ kim Đầu Tư Trực Tiếp.(2) Nửa triệu Mỹ kim Đầu Tư Trực Tiếp ở một vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao.Dù đầu tư 1 triệu Mỹ kim hay 500 ngàn Mỹ kim Đầu Tư Trực Tiếp, các doanh nhân ngoại quốc phải hiện diện và phải tham gia năng nổ trong việc điều hành doanh nghiệp này. Họ trực tiếp kiểm soát tài chánh kinh doanh.(3) Một cách khác là đầu tư 500 ngàn Mỹ kim trong một doanh vụ thuộc Trung Tâm Vùng. Một Trung tâm Vùng không có một liên hệ nào với chính phủ. Đây là một cơ sở tư nhân đầu tư tài chánh sắp xếp vốn đầu tư cho những thương vụ đáp ứng những đòi hỏi mà các doanh nhân ngoại quốc phải đáp ứng. Người đầu tư ngoại quốc chỉ đơn giản chuyển 500.000 Mỹ kim và một lệ phí khởi sự cho Trung Tâm Vùng. Sau đó, Trung Tâm Vùng hoàn toàn kiểm soát số tiền đầu tư và tài chánh trở về túi của người đầu tư thường… rất ít.Đối với những chương trình Trung Tâm Vùng có tín nhiệm, họ sẽ bỏ số tiền 500 ngàn Mỹ kim đầu tư trong một quỹ tín dụng cho đến khi Sở di trú chấp thuận cấp chiếu khán cho người đầu tư. Nếu một Trung Tâm Vùng nào nói rằng họ sẽ bắt đầu sử dụng số tiền đầu tư ngay khi nhận được tiền và sẽ không chờ Sở Di Trú chấp thuận chiếu khán thì các nhà đầu nên quan tâm về việc này.Vào ngày 11 tháng Giêng năm 2017 vừa qua, Bộ Nội An Hoa Kỳ đã phổ biến một Thông Báo Về Dự Luật sẽ thay đổi rất nhiều về Chương Trình Đầu Tư Di Trú EB-5. Nhưng cần lưu rằng hiện nay dự luật này mới chỉ ở trong giai đoạn thảo luận mà thôi. Vào tháng Tư tới, Bộ Nội An sẽ loan báo cho chúng ta biết dự luật này có hiệu lực hay không. Hiện nay, Bộ Nội An chỉ đang thu thập những góp ý. Qúy vị có thể tin rằng sẽ chẳng có nhiều ý kiến ủng hộ sự thay đổi này.Sau đây là những đề nghị của Bộ Nội An Hoa Kỳ:1. Bộ Nội An đề nghị tăng số tiền đầu tư kinh doanh trực tiếp căn bản từ 1 triệu Mỹ kim lên 1 triệu 800 ngàn Mỹ kim. Có nghĩa là sẽ tăng 80%. Đối với những người muốn đầu tư vào những vùng mà công việc làm cần quan tâm (tức Targeted Employment Area - gọi tắt là TEA), Bộ Nội An đề nghị tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 500 ngàn Mỹ kim lên 1 triệu 350 ngàn mỹ kim, tức sẽ tăng 170%. Thêm vào đó, Bộ Nội An đề nghị sẽ thực hiện những điều chỉnh dựa trên chỉ số vật giá tiêu thụ gia tăng mỗi 5 năm, bắt đầu 5 năm kể từ ngày những điều luật đề nghị kể trên có hiệu lực.2. Việc hoạch định những vùng công việc làm cần quan tâm. Có thể có những thay đổi quan trọng về những vùng được quan tâm này. Bộ Nội An đề nghị cho phép bất cứ thành phố hay thị trấn nào có dân số 20.000 người và tỷ lệ thất nghiệp trung bình ít nhất 150% so với tỷ lệ trung bình trên toàn quốc, được xem đủ tiêu chuẩn là những vùng mà công việc làm cần quan tâm. Bộ Nội An cũng đề nghị hủy bỏ quyền của tiểu bang được hoạch định những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, thay vào đó, Bộ Nội An sẽ quyết định trực tiếp.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Qúy vị thích loại đầu tư EB5 nào?- Đáp: Chúng tôi chưa thấy một loại đầu tư EB5 nào được ưa thích cả. Nó thực sự tùy thuộc vào người đầu tư muốn kiểm soát tích cực việc làm ăn của mình, hoặc họ muốn cho phép một Trung Tâm Vùng làm tất cả cho họ và không kiểm soát việc đầu tư của họ. Cả hai cách Đầu Tư Trực Tiếp và đầu tư Trung Tâm Vùng đều có nguy cơ rủi ro. Không có gì bảo đảm người đầu tư sẽ có lợi nhuận. Nếu việc làm ăn thất bại, người đầu tư sẽ phải bắt đầu lại… từ đầu. Vì vậy phải nghiên cứu kỹ càng mọi yếu tố quan trọng trước khi quyết định đầu tư.- Hỏi: Về việc đầu tư EB5, thách thức nào lớn nhất mà những nhà đầu tư có khả năng ở Việt Nam sẽ phải đối diện?- Đáp: Các phương thức kế toán và kinh doanh ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam khác nhau rất nhiều, vì thế người đầu tư có khả năng ở Việt Nam có thể gặp khó khăn khi phải cung cấp một chuỗi giấy tờ chứng minh nguồn tài chánh và số liệu chuyển khoản mà họ dự định đầu tư ở Hoa Kỳ.- Hỏi: Về những thân nhân của người đầu tư sẽ ra sao?- Đáp: Người hôn phối và các con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình có thể nhập cảnh Hoa Kỳ cùng với người đầu tư. Vợ/chồng và những người con này sẽ được quyền làm việc và đi học tại Hoa Kỳ. Nếu việc đầu tư được Sở di trú chấp thuận sau 2 năm kinh doanh, cả gia đình người đầu tư có thể được chấp thuận cấp Thẻ Xanh.- Hỏi: Sau khi người đầu tư có Thẻ Xanh, họ phải đợi bao lâu mới có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ?- Đáp: Họ có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh dài hạn 10 năm sau hai năm nhận thẻ xanh có điều kiện, và phải đợi 5 năm mới có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ.- Hỏi: Nếu người đầu tư chuyển số tiền 500 ngàn Mỹ kim cho một Trung Tâm Vùng, nhưng Sở di trú không chấp thuận đơn xin chiếu khán của người đầu tư thì sẽ ra sao?- Đáp: Một Trung Tâm Vùng lương thiện sẽ giữ số tiền 500 ngàn Mỹ kim trong một qũy tín dụng và sẽ trả lại cho người đầu tư nếu Sở di trú từ chối đơn xin chiếu khán EB5.Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. 