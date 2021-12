Ủy ban Emily’s List chính thức ủng hộ DB/TB Bee Nguyen (Dân Chủ) tranh ghế Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia.

- Tư Pháp New York đòi Trump ra tòa ngày 7/1/2022 vụ gian thuế. Trump phải ra tòa, nhưng có thể xin im lặng.

- Kiều hối về Việt Nam dự kiến lập kỷ lục mới, hơn 18 tỷ đô. Hà Nội: Xe máy gắn tủ thuốc lưu động hỗ trợ F0, F1 tại nhà. Đồng Nai: Giảm thời gian cách ly, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. VN: tiêm ngay vaccine COVID-19 cho những người chưa được tiêm. Phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội. Bộ Y tế điều 2 bệnh viện TW vào hỗ trợ Bà Rịa- Vũng Tàu chống dịch. Dân ngoài tỉnh đến SG khám bệnh cũng được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3. Sau 5 ngày đến trường, học sinh lớp 1 Đà Nẵng quay lại học trực tuyến. Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

- Tòa kháng án: Văn Khố phải trao các tài liệu Trump dính tới bạo loạn 6/1/2021. Trump sẽ kiện lên Tòa Tối Cao

- Ali Alexander (người tổ chức biểu tình 6/1/2021 để thành bạo loạn) vừa khai ở Hạ Viện xong là bị kiện

- Tòa Kháng Án Anh: cho dẫn độ Julian Assange qua Mỹ để xét xử 17 tội gián điệp chống lại Mỹ.

- Chánh án tại Texas phán Luật SB-8 của Texas ngăn cản phá thai là vi hiến. Phán lệnh này sẽ bị kháng án

- DB Cộng Hòa Brett Guthrie chích ngừa đầy đủ, mới xét nghiệm dương tính. Có thể nhiều DB khác cũng bị dính.

- Michigan: thêm 1 quan chức Cộng Hòa chống vaccine kịch liệt (và chống Biden dữ dội) tắt thở vì COVID-19

- Chính phủ New Zealand ra luật mới: cấm trẻ em từ 14 tuổi trở xuống trọn đời không được hút thuốc lá.

- trong 2 tháng hè 2021, có 700 cụ trong viện dưỡng lão chết oan vì COVID vì nhân viên các viện này ít chích ngừa

- Pfizer: tình hình biến chủng Omicron lây thần tốc, nên sẽ cần chích mũi vaccine thứ 4 sớm hơn dự kiến.

- Michigan: 2 đơn kiện đòi Học khu bồi thường $200 triệu đô vì sơ ý để 1 học sinh 15 tuổi bắn chết 4 bạn học

- xe tải lật ở Mexico: 54 người chết, 105 bị thương, đa số từ Trung Mỹ muốn băng qua Mexico để trốn vào Mỹ.

- chuyến bay Delta từ thủ đô về L.A. ngừng bất ngờ ở Oklahoma để bàn giao FBI 1 hành khách quậy phá

- CPJ: thế giới có 293 nhà báo đang bị giam, nhiều nhất là TQ với 50 nhà báo bị giam, VN giam 23 nhà báo

- HỎI 1: Có phải Trump nói hôm 8/12/2021: Giá xăng chỉ có "$1.86 khi tôi rời Bạch Ốc"? ĐÁP 1: Trump đã nói nhảm.

- HỎI 2: Nợ thẻ tín dụng, rủi ro nhất là ở Miami (FL), ít rủi ro nhất là Fremont (CA)? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/12/2021) --- Một xe tải khổng lồ chở di dân đã gặp tai nạn, bị lật xe ở tỉnh Chiapas, Mexico, đêm Thứ Năm 9/12/2021 làm 54 người chết và 105 người bị thương, theo lời cảnh sát Mexico. Phần đông nạn nhân là người nước ngoài, từ Trung Mỹ muốn băng qua Mexico để vượt biên vào Mỹ.

Trong 105 người bị thương, có 83 là nam và 22 là nữ. Ngoại trưởng Mexico là Marcelo Edbrard nói là đã thông báo cho các chính phủ có công dân tử nạn. Đa số nạn nhân là công dân của Guatemala.

--- Một Tòa Kháng Án Anh quốc đã chấp thuận cho dẫn độ Julian Assange từ Anh vào Mỹ vì không tin là Julian Assange sẽ tự sát trong khi bị Mỹ tạm giam và vì tin rằng nhà tù Mỹ sẽ đối xử với Assange nhân đạo, bất kể Assange sẽ bị xét xử về 17 tội hían điệp và 1 tội lạm dụng máy điện toán chống lại Mỹ.

Assange là chủ trì trang WikiLeaks, nơi đăng hồ sơ mật của Mỹ bị trộm. Hồ sơ bây giờ sẽ tùy theo Bộ Trưởng Nội vụ Anh suy tính có nên hay không, và nếu nên thì khi nào Anh sẽ dẫn độ y sang Mỹ.

Assange còn biện pháp nữa: kiện lên tòa Tối Cao Anh quốc. Nếu bị bác bỏ nữa, là Assange có thể kiện lên Tòa Nhân Quyền Châu Âu (European Court of Human Rights).

--- Chuyến bay Delta Flight 342 từ thủ đô Washington, D.C., về Los Angeles đã bất ngờ ngừng ở Oklahoma City đêm Thứ Năm, sau khi 1 hành khách đấm đá 1 tiếp viên hàng không, làm 1 cảnh sát hàng không phải can thiệp.

Delta nói hành khách hung dữ cũng đã tấn công người cảnh sát hàng không, nhưng rồi phi hành đoàn xúm lại trói hành khách hung dữ kia lại, rồi chuyển y sang các viên chức an ninh khi hạ cánh khẩn xuống phi trường Oklahoma City.

Tính vào ngày 7/12/2021, Sở Hàng Không Liên Bang đã lập hồ sơ báo cáo 5,553 hành khách hung dữ trong cả năm nay.

--- Hôm thứ Năm, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) thông báo rằng tính đến ngày 1/12/2021, trên thế giới có 293 nhà báo đang bị giam giữ. Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu tiến hành thống kê vào năm 1992, theo bản tin NHK.

Theo ủy ban, "Trung Quốc năm thứ 3 liên tiếp là nước có số nhà báo bị giam giữ cao nhất thế giới" với 50 người. Tiếp theo là Myanmar với 26 người, Ai Cập 25 người, Việt Nam 23 người và Belarus 19 người. Báo cáo đề cập đến ông Jimmy Lai, người sáng lập tờ Apple Daily ở Hong Kong. Tờ báo nổi tiếng là chỉ trích Bắc Kinh và hiện đã bị đóng cửa. Ông bị truy tố với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong.

Theo ủy ban nói trên, "Myanmar đứng thứ hai do các hành động đàn áp truyền thông kể từ sau cuộc đảo chính của quân đội vào ngày 1/2". Ủy ban cho biết thêm rằng tính đến thời điểm này trong năm nay có ít nhất 24 nhà báo bị giết vì hoạt động tác nghiệp của mình.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN: Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 09/12 đến 16h ngày 10/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.839 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 14.819 ca ghi nhận trong nước (giảm 481 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.843 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. SG (1.226), Sóc Trăng (894), Tây Ninh (893), Cà Mau (822), Đồng Tháp (744), Bến Tre (712), Cần Thơ (675), Hà Nội (637), Khánh Hòa (587), Bình Phước (579), Bạc Liêu (570), Vĩnh Long (556), Đồng Nai (434), Bình Dương (381), Bà Rịa - Vũng Tàu (381), Tiền Giang (376), An Giang (355), Trà Vinh (352), Hậu Giang (335), Kiên Giang (328), Bình Định (232), Bình Thuận (219), Đà Nẵng (198), Thanh Hóa (192), Lâm Đồng (186), Thừa Thiên Huế (182), Hải Phòng (180), Bắc Ninh (146), Hưng Yên (144), Nghệ An (124), Quảng Nam (122), Hải Dương (101), Hà Giang (94), Ninh Thuận (88), Phú Yên (74), Gia Lai (67), Quảng Bình (57), Lạng Sơn (55), Long An (55), Đắk Nông (54), Thái Nguyên (52), Vĩnh Phúc (48), Hòa Bình (48), Quảng Ngãi (44), Nam Định (34), Thái Bình (31), Quảng Trị (29), Quảng Ninh (28), Lào Cai (22), Phú Thọ (15), Yên Bái (14), Hà Tĩnh (12), Bắc Giang (11), Sơn La (8 ), Điện Biên (6), Tuyên Quang (6), Hà Nam (4).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 09/12 đến 17h30 ngày 10/12 ghi nhận 216 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (71) trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Tây Ninh (2), Tiền Giang (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Gia Lai (1), Vĩnh Long (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (33), Bình Dương (15), Tây Ninh (14), Tiền Giang (12), Bạc Liêu (11), Cần Thơ (11), Đồng Tháp (8 ), Bình Thuận (7), Vĩnh Long (7), Kiên Giang (7), Sóc Trăng (7), Long An (5), Trà Vinh (3), Cà Mau (2), Hà Nội (1), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 221 ca.





Hà Nội: Xe máy gắn tủ thuốc lưu động hỗ trợ F0, F1 tại nhà. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa đưa Trạm y tế lưu động (cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19) vào hoạt động, đồng thời triển khai mô hình xe máy gắn với tủ thuốc lưu động để chăm sóc, điều trị tại nhà đối với người trường hợp F0, F1. Trạm y tế lưu động – cơ sở đầu tiên của quận Bắc Từ Liêm thực hiện thu dung, điều trị người mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Đây là nơi có thể thu nhận được khoảng 300 bệnh nhân F0 trong số 2.000 giường mà quận đã chuẩn bị.

Đồng Nai: Giảm thời gian cách ly, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sở Y tế Đồng Nai thống nhất giảm thời gian cách ly đối với các trường hợp người nước ngoài đã tiêm đủ 2 liều vaccine từ 14 ngày xuống còn 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo. Ngày 10/12, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ có văn bản giải quyết kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn United Jumbo và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hwa Seung Vina về thời gian cách ly tập trung đối với các chuyên gia nước ngoài của hai doanh nghiệp này nhập cảnh vào tỉnh. Theo văn bản, Sở Y tế Đồng Nai thống nhất giảm thời gian cách ly đối với các trường hợp người nước ngoài đã tiêm đủ 2 liều vaccine từ 14 ngày xuống còn 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo.





VN: tiêm ngay vaccine COVID-19 cho những người chưa được tiêm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, khẩn trương rà soát, tiêm ngay cho các đối tượng chưa được tiêm, chưa tiêm đủ mũi, nhất là đối với người cao tuổi, người mắc bệnh nền. Sáng 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố. Phấn đấu cuối tháng 1/2022 hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng khác về tiêm vaccine, trong đó phấn đấu đến 15/12 và chậm nhất tới 31/12 phải hoàn thành bằng được việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Cùng với đó, khẩn trương thực hiện sớm nhất có thể, phấn đấu đến hết quý I/2022 hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3, ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu, người trên 50 tuổi và có bệnh nền. Phấn đấu tới 31/1/2022, hoàn thành việc tiêm 2 mũi cho người từ 12 đến 18 tuổi.

Bộ Y tế điều 2 bệnh viện TW vào hỗ trợ Bà Rịa- Vũng Tàu chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định phân công Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phụ sản TW hỗ trợ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong quản lý, điều trị COVID-19, hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vũng Tàu. Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phụ sản TW phải cử cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn chuyên môn tại chỗ, hội chẩn từ xa, tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực và giám sát chất lượng về cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế các tỉnh, thành phố.





Phong tỏa nhiều tuyến phố cổ Hà Nội. Chiều 10/12, Hà Nội ghi nhận hơn 800 ca dương tính với COVID-19, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị phong tỏa, trong đó có các tuyến phố cổ ở trung tâm Thủ đô.

Dân ngoài tỉnh đến SG khám bệnh cũng được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3. Ngày 10.12, đã có 9 quận, huyện tại TP.HCM triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 là liều bổ sung, nhắc lại cho người dân theo thứ tự ưu tiên. Theo Sở Y tế, nếu đủ điều kiện tiêm vắc xin Covid-19, cơ sở chủ động tổ chức tiêm tại đơn vị. Đối với người bệnh đang được quản lý, điều trị tại cơ sở thì thực hiện các hình thức thông báo, phổ biến để người bệnh đến tiêm; tổ chức buổi tiêm riêng hoặc lồng ghép với hoạt động khám chữa bệnh tại đơn vị, đảm bảo thuận lợi cho người bệnh và cơ sở y tế. Lưu ý, đối với người bệnh từ tỉnh, thành phố khác đến khám, chữa bệnh tại đơn vị, nếu đúng đối tượng được tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại, đơn vị tạo điều kiện tiêm cho người bệnh và lập danh sách riêng để báo cáo việc sử dụng vắc xin. Nếu không đủ điều kiện tiêm chủng, cơ sở phổ biến cho người bệnh về việc tiêm vắc xin Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại, hướng dẫn người bệnh về địa phương đăng ký tiêm hoặc đến cơ sở tiêm chủng đã phối hợp trước để được tiêm vắc xin đúng hạn.





Dịch bệnh lưu hành trong cộng đồng, khả năng bùng phát bất cứ lúc nào. Bộ Y tế cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã lưu hành trong cộng đồng, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới, có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào. Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống COVID-19 sáng 10/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tại Việt Nam, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương (trong tuần, số mắc cộng đồng tăng tại 40 tỉnh, thành phố). Dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới, khả năng bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn.

Sau 5 ngày đến trường, học sinh lớp 1 Đà Nẵng quay lại học trực tuyến. Tối 10-12, Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng thông tin sẽ tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13-12. Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng cho hay sau 1 tuần học sinh lớp 1 đến trường, đã có nhiều vấn đề phát sinh. Tính đến ngày 10-12, trên địa bàn thành phố có 29 trường tiểu học chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp hoặc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến vì trường ở vùng dịch COVID-19 có cấp độ 3. Có 18 trường tiểu học phải kết hợp hai hình thức dạy học đối với những lớp có bệnh nhân COVID-19 liên quan giáo viên, học sinh, hoặc thầy trò đang ở vùng dịch COVID-19 có cấp độ 3.





Hải Phòng dừng chốt kiểm soát dịch tại các bến tàu, bến xe, nhà ga. Từ 18h ngày 10/12, Hải Phòng dừng hoạt động chốt kiểm soát COVID-19 tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, bến bãi do các quận, huyện quản lý và tăng cường kiểm soát tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản hỏa tốc số 9593/UBND-VX về việc từ 18h ngày 10/12, dừng hoạt động chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, bến bãi do các quận, huyện quản lý và tăng cường kiểm soát tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Y tế hướng dẫn Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh qua cửa khẩu cảng.

Đề nghị xét nhập cảnh cho khách Nga đến Nha Trang du lịch. Dự kiến, chuyến đầu tiên từ Nga đến Cam Ranh ngày 25-12-2021 với số lượng khoảng 336 khách Nga. Ngày 10-12, Tổng Cục Du lịch có công văn gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh về việc doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Công văn cho biết, ngày 15-11, Tổng Cục Du lịch nhận được hồ sơ phương án đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Việt Nam) ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Kiều hối về Việt Nam dự kiến lập kỷ lục mới.

Hoa Kỳ là đất nước của những trận mưa đơn kiện.

Hôm Thứ Năm 9/12/2021,

Một cuộc điều tra về gian lận tài chánh tại New York

Tòa kháng án liên bang

Dân Biểu Brett Guthrie

Một quan chức Cộng Hòa địa phương ở Michigan

Chính phủ New Zealand

Báo Boston Globe

Bây giờ thì bạn sẽ cần tới mũi vaccine thứ 4

Emily’s List

Hai đơn kiện dân sự

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2:

---Ngày 10/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trương Quốc Cường (sinh năm 1961, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược). Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trương Quốc Cường do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) ký, nhằm đảm bảo thực hiện công tác truy tố và xét xử trong vụ án hình sự "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế”. Trước đó, ngày 3/11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đối với bị can Trương Quốc Cường về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Thời điểm khởi tố bị can Trương Quốc Cường, Cơ quan An ninh điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can.---Bản tin VnExpress ghi rằng bất chấp Covid-19, kiều hối về Việt Nam năm nay dự kiến đạt hơn 18 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và thuộc top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất. Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD) dự báo lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 tăng 5% so với năm ngoái lên 18,06 tỷ USD (chiếm 4,9% GDP). Với mức này, lượng kiều hối của Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và xếp thứ 8 thế giới. Tại Việt Nam, TP HCM là một trong những địa phương có lượng kiều hối cao nhất, chiếm khoảng 30%, sau đó là các tỉnh miền Trung, miền Bắc và miền Tây.---.. Ali Alexander, người tổ chức cuộc biểu tình buổi sáng ngày 6/1/2021 ở thủ đô DC để rồi buổi chiều sẽ trở thành cuộc bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội, hôm Thứ Năm 9/12/2021 đã bị trao một đơn kiện dân sự trong khi bước ra khỏi buổi điều trần kín ở Hạ Viện với Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Alexander đi giữa các luật sư của y, vây quanh là các phóng viên, khi y bước ra khỏi tòa nhà Quốc Hội chiều Thứ Năm, theo một băng video của phóng viên Zachary Petrizzo của báo Daily Beast. Bỗng 1 người đàn ông tới gần Alexander chìa ra sấp giấy và nói, "Ông Alexander, tôi có văn kiện tòa gửi ông. Đây là thủ tục giá trị."Alexander lờ đi và cứ bước đi. Nhưng người kia bám theo tới 1 chiếc xe đang chờ và nói: "Tôi có văn kiện tòa cho ông. Làm ơn cầm, nếu không, tôi sẽ để lên mui xe của ông." Khi Alexander bước vào ghế sau xe, người kia đặt văn kiện kế chỗ ngồi của Alexander và nói, "Văn kiện tòa ông nhận xong đấy." Rồi bước đi."---một chánh án tại Texas đã ra phán lệnh ngăn chận luật mới về cấm phá thai của Texas là vi hiến. Luật mới của Texas tên là SB-8 ngăn cấm tất cả mọi cuộc phá thai sau khi cấn thai 6 tuần lễ, thời điểm nhiều phụ nữ chưa biết là có bầu, nhưng không cấm theo hình sự mà cấm theo thủ tục dân sự, cho phép tất cả người đời thường kiện thai phụ và tất cả những ai giúp phá thai, kể cả bác sĩ hay người tài xế chở thai phụ đi.Luật SB-8 của Texas lòng vòng như thế bởi vì đó là cách để gỡ rào: Hiến Pháp Mỹ từ năm 1973 cho phép phá thai với một số điều kiện. Tổ chức Texas Right to Life nói với báo Texas Tribune là tổ chức này sẽ nộp đơn kháng án.Tuy nhiên, Hiến Pháp Mỹ có thể sắp bị thay đổi: Tòa Tối Cao đang cứu xét 1 đơn kiện chống phá thai ở tiểu bang Mississippi trong đó tìm cách lật ngược hồ sơ Roe v. Wade (năm 1973) trong Hiến Pháp, và nếu Tòa Tối Cao lật ngược Roe v. Wade thì có nghĩa là Hiến Pháp Mỹ sẽ cấm phá thai. Có thể Tòa Tối Cao sẽ ra phán lệnh thuận hay chống, dự kiến sớm là vài ngày nữa.---có thể gây thiệt hại tai chánh lớn cho công ty của Trump, theo phân tích của Tristan Snell, một cựu phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp New York khi lên đài MSNBC hôm Thứ Năm 9/12/2021 giải thích về diễn biến mới: văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York yêu cầu Trump ra tòa ngày 7/1/2022 trả lời về cuộc điều tra dân sự nghi là có gian lận bên trong Trump Organization.Snell nói rằng ông tin rằng bản tin đó cho thấy có ai trong công ty của Trump hợp tác với Bộ Tư Pháp và ra khai chống lại Trump. Nhưng Snell thêm rằng thực ra không cần ai ra khai, vì tự hồ sơ tài chánh của Trump mới đăng trên Washington Post cho thấy có gian lận: Trump Organization khai với nơi cho vay (lenders) rằng trị giá 1 tài sản địa ốc là $527 triệu đô, vài tháng trước khi khai với sở thuế rằng tài sản địa ốc này chỉ có giá $16.7 triệu đô.Snell nói, khai như thế là cách biệt 3,300%. Khai với ngân hàng giá cao để vay nhiều, nhưng khai ít với sở thuế để gian thuế. Các con số tự nó đã làm Trump kẹt, "Donald Trump đã không để ai vào chơi kiểu gian lận, mà chính Trump đã chôm tiền kiểu này với quá nhiều cách biệt."Snell nói nhiều người chỉ muốn TRump bị truy tố hình sự (criminal charges) để Trump vào tù ngồi, chứ không muốn kiểu điều tra dân sự (còn gọi là hộ sự - civil investigation) sẽ bị phạt tiền chứ không vào tù. Snell nói nhưng đây sẽ là tiền phạt cộng tiền thuế nợ hàng trăm triệu đô, vừa gian lận với tiểu bang, vừa gian lận với các chủ ngân hàng cho vay, thế là thê thảm về tài chánh.Snell nói Trump lãnh 2 búa tạ: cuộc điều tra dân sự từ Bộ Tư Pháp New York là độc lập với cuộc điều tra hình sự từ Biện Lý khu vực Manhattan. Bây giờ cuộc điều tra hộ sự đã tới bước mới: buộc Trump trực tiếp ra tòa để bị chất vấn.Trong khi đó, Paul Butler (giáo sư luật Georgetown University) đêm Thứ Năm lên đài MSNBC nói rằng nếu Trump không ra tòa vào ngày 7/1/2022 theo lệnh Bộ Tư Pháp New York, cảnh sát sẽ tới bắt ngay, lôi ra tòa, y như đã buộc Eric Trump (con trai của Donald Trump) ra tòa rồi.Butler nói, cách duy nhất là Trump ra tòa ngồi, và xin giữ im lặng theo Tu Chánh Án thứ 5 bởi vì những câu trả lời có thể tự đưa TRump vào tròng.Đó là điều bi hài của luật nhân quả. Dân cuồng Mỹ chỉ thích nhìn thấy những người hùng cầm súng ra phố, chứ không thích nhìn thấy người hùng ra ngồi trước tòa và xin im lặng.---, với quyết định của 3 thẩm phán, hôm Thứ Năm 9/12/2021 ra phán lệnh rằng Trump không có lý do gì để buộc Văn Khố phải giấu hàng trăm tài liệu Bạch Ốc liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2021. Trước đó, Tổng Thống Biden đã từ chối dùng đặc quyền hành pháp để dìm các hồ sơ Trump liên hệ bạo loạn.Bây giờ, Tòa Tối Cao là hy vọng cuối cùng để Trump xin dìm các hồ sơ bạo loạn, để không cho Văn Khố trao các tài liệu Bạch Ốc về 6/1/2021 cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Tòa kháng án ra phán lệnh hôm Thứ Năm là dựa theo tiền lệ 1977 khi Tòa Tối Cao không cho Tổng Thống Nixon dùng đặc quyền hành pháp giấu tài liệu ở Văn Khố. Phán lệnh sẽ hiệu lực trong 14 ngày, tức là cho Trump hai tuần lễ để nộp đơn tiếp lên Tòa Tối Cao, nơi Trump đã bổ nhiệm 3 Thẩm phán tối cao trong thời gian TRump làm Tổng Thống.---(Cộng Hòa-KY) nói rằng ông dính "triệu chứng nhẹ" của siêu vi COVID-19 sau khi xét nghiệm dương tính. Ông nói như thế sau khi tham dự cuộc tranh luận ở sàn Hạ Viện trong nhiều giờ đồng hồ chiều Thứ Tư.Guthrie là Dân Biểu Cộng Hòa cao cấp trong Tiểu Ban Y Tế của Ủy Ban Hạ Viện về Năng Lượng và Thương Mại, trước đó điều hành một cuộc tranh luận về nhiều dự luật liên hệ tới tình hình chữa bệnh của dân Mỹ.Guthrie đã chích ngừa đầy đủ, và xét nghiệm dương tính chiều Thứ Tư, nghĩa là, có thể nhiều Dân biểu khác cũng có thế dính dương tính.----- người từng từ chối xác nhận chiến thắng của Biden trong quận Wayne County và là người chống vaccine kịch liệt -- đã chết vì COVID-19.William Hartmann, 63 tuổi, chết vì coronavirus hôm 30/11/2021 trong 1 bệnh viện ở thị trấn Wyandotte, Michigan. Hartmann là người phun toàn tin giả về bầu cử qua trang Facebook và là một quan chức Cộng Hòa trong hội đồng có tên là Board of Canvassers (Hội Đồng Giám Sát Bầu Cử) của quận Wayne County.Ban đầu, Hartmann và người đồng nhiệm Cộng Hòa là Monica Palmer bác bỏ kết quả bầu cử 2020 trong quận sau khi có kết quả Biden được 68% phiếu trong quận và Trump 31% phiếu trong quận. Hội đồng gồm 4 người, với 2 người kia là Dân Chủ.Những lời bịa đặt không đứng nổi trước lá phiếu: ban đầu Hartmann và Palmer từ chối xác nhận Biden chiến thắng, nhưng đếm hoài vẫn thấy Trump thua, thế nên đành công nhận Biden thắng. Khi các luật sư của Trump áp lực, thì Hartmann và Palmer tuyên bố đổi ý xác nhận phiếu, nhưng trễ rồi.Hartmann cũng là người hùng chống vaccine, nói thông hành vaccine là luật của Đức Quốc Xã. Bây giờ thì Hartmann tắt thở vì COVID-19.---có kế hoạch để kết thúc chuyện hút thuốc lá: cấm trẻ em từ 14 tuổi trở xuống trọn đời không được hút thuốc lá. Luật mới đưa ra hôm Thứ Năm 9/12/2021 và sẽ thông qua năm tới, với tuổi tối thiểu mua thuốc lá sẽ tăng đều mỗi năm.Nghĩa là, theo bài toán này, 65 năm sau khi luật này hiệu lực, người mua thuốc lá lúc đó phải chứing minh rằng họ ít nhất là 80 tuổi (vì 79 tuổi vẫn còn bị cấm, vào thời điểm tương lai đó).Theo luật mới, kể từ năm 2024, số lượng tiệm bán thuốc lá có giấy phép sẽ giảm từ 8,000 tiệm còn 500 tiệm.---loan tin rằng một cuộc nghiên cứu mới, với kết quả đăng trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine hôm Thứ Tư viết rằng hàng trăm cái chết ở các viện dưỡng lão liên hệ tới COVID-19 lẽ ra ngăn được nếu chích ngừa vaccine nhiều hơn tại các viện này.Nghiên cứu này viết rằng hơn 4,770 trường hợp dính COVID-19 và hơn 700 cái chết liên hệ COVID tại các viện dưỡng lão Hoa Kỳ lẽ ra ngăn được chỉ trong thời kỳ 2 tháng trong mùa hè này (mùa hè 2021), nếu các nhân viên viện dưỡng lão chịu chích ngừa đầy đủ và nhiều hơn.Nghiên cứu này nhận ra các bản đồ rằng tại các quận có nhiều lây nhiễm thì các viện dưỡng lão có nhan viên ít chích ngừa sẽ có gấp đôi số người cao niên trong viện dính COVID-19, và gần gấp 3 lần số người chết vì COVID-19 so với các viện dưỡng lãi só tỷ lệ nhânv iên chích ngừa cao.---mới gọi là được bảo vệ. Báo Washington Post ghi lời Albert Bourla, Tổng quản trị công ty dược Pfizer, nói rằng biến chủng mới có tên là Omicron nhiều phần sẽ buộc nhiều người cần chích mũi thứ 4 sớm hơn dự kiến.Albert Bourla trước đó đã dự kiến rằng mũi vaccine thứ 4 sẽ cần vào thời điểm 12 tháng sau mũi thứ 3. Nhưng khi trả lời phỏng vấn của CNBC về tốc độ lây lan của biến chủng Omicron, ông nói thời điểm chích mũi thứ 4 phải sớm hơn.---(Ủy ban Hành động Chính trị Hỗ trợ các phụ nữ Đảng Dân Chủ) hôm Thứ Năm 9/12/2021 đưa ra lời kêu gọi ủng hộ 3 nữ ứng cử viên Dân Chủ tại tiểu bang Georgia đang tranh ghế cấp tiểu bang trong bầu cử giữa kỳ 2022.Ủy ban Emily’s List cho biết ủng hộ:- tiểu thuyết gia Stacey Abrams tranh ghế Thống Đốc Georgia;- Thượng nghị sĩ tiểu bang Jen Jordan tranh ghế Bộ Trưởng Tư Pháp Georgia;- Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen tranh ghế Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia.Trường hợp Abrams không có đối thủ trong vòng sơ bộ Dân Chủ, vì toàn đảng Dân Chủ đều dồn riêng nỗ lực giúp Abrams. Nhưng cả Jordan và Nguyen đều cần phải thắng các đối thủ Dân Chủ trong vòng sơ bộ (tháng 5/2022) trước khi tranh cử chống đối thủ Cộng Hòa vào bầu cư giữa kỳ 11/2022.Cả 3 nữ ứng viên Dân Chủ này đều làm nên lịch sử, nếu thắng cử. Abrams sẽ có thể là phụ nữ da đen đầu tiên đắc cử Thống Đốc tại Hoa Kỳ. Jordan sẽ có thể là nữ Bộ Trưởng Tư Pháp đầu tiên của Georgia. Và Bee Nguyen sẽ có thể là phụ nữ gốc Á đầu tiên (và là nữ gốc Việt đầu tiên) thắng cử cho một ghế cấp tiểu bang ở Georgia.---đã nộp lên tòa để đòi bồi thường tổng cộng $200 triệu đôla nhắm vào Học khu ở Michigan, nơi tuần trước 1 học sinh 15 tuổi đã đưa súng vào trường và bắn chết 4 bạn học.Geoffrey Fieger, luật sư đại diện gia đình có 2 anh em học ở trường trung học Oxford High School gần Detroit, nói người bị kiện là Tổng giám đốc học khu và một số người khác. Riley Franz, 17 tuổi, bị bắn trúng cổ trong khi đang ngồi kế bên cô em gái là Bella.Đơn kiện nói Học khu đã không làm đầy đủ để giữ an toàn cho học trò. Đơn kiện nói Học khu đã bỏ lơ các dấu hiệu, kể cả những lời hăm dọa đăng lên mạng của sát thủ là cậu Ethan Crumbley. Đơn kiện cũng nói Hiệu trưởng Steven Wolf của trường đã xem nhẹ các nguy hiểm đối với học trò trong những ngày gần tới vụ tấn công. Hai giáo viên cố vấn cũng bị kiện.---Có phải Trump nói hôm 8/12/2021: Giá xăng chỉ có "$1.86 khi tôi rời Bạch Ốc"?: Trump đã nói nhảm. Lúc đó Trump trả lời phỏng vấn của Hugh Hewitt. Sự thực là, khi Trump rời Bạch Ốc, giá xăng không phải $1.86/gallon. Lúc đó (khi Trump rời Bạch Ốc), giá xăng trung bình toàn quốc Hoa Kỳ là $2.38/gallon, tức là đắt hơn 28% so với giá xăng Trump nói. Trump nói sai như thế là để chỉ trích Biden.Cũng trong tuần lễ Trump rời Bạch Ốc, giá xăng trung bình ở California là $3.21/gallon, tức là 73% cao hơn giá Trump nói.Chi tiết:---Nợ thẻ tín dụng, rủi ro nhất là ở Miami (FL), ít rủi ro nhất là Fremont (CA)?Đúng thế. Trong nhóm 10 thành phố có cư dân nợ thẻ tín dụng rủi ro nhiều nhất Hoa Kỳ tập trung ở Florida và Texas, 2 tiểu bang đa số Cộng Hòa. Trong nhóm 10 thành phố có cư dân nợ thẻ tín dụng ít rủi ro nhất Hoa Kỳ tập trung ở California, nơi đa số theo Dân Chủ. Nghiên cứu cho thấy dân Mỹ vào đầu năm nợ thẻ tín dụng hơn $900 tỷ đôla. Công ty WalletHub đưa ra dự đoán rằng tới cuối năm 2021, nợ thẻ tín dụng sẽ tăng thêm $100 tỷ đôla.Nghiên cứu về nợ thẻ tín dụng của 182 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ, cho thấy nhiều thành phố nhiều rủi ro hơn nơi khác. Sau đây là danh sách từ nghiên cứu này.Nợ thẻ tín dụng, nhiều rủi ro nhất là ở:1. Miami, FL2. Hialeah, FL3. Knoxville, TN4. Gulfport, MS5. Missoula, MT6. Dallas, TX7. San Antonio, TX8. El Paso, TX9. Tucson, AZ10. Reno, NVNợ thẻ tín dụng, ít rủi ro nhất là ở:1. Fremont, CA2. San Francisco, CA3. Irvine, CA4. Jersey City, NJ5. San Jose, CA6. Madison, WI7. Columbia, MD8. New Haven, CT9. Seattle, WA10. Philadelphia, PAChi tiết: