Hôm nay, Biden-Putin họp. Mỹ: nếu Nga tấn công Ukraine, sẽ bị phạt kinh tế nặng và sẽ tăng lính Mỹ ở Đông Âu - Quốc ca VN bị cấm hát trong trận bóng đá VN-Lào. Mì Hảo Hảo bị thu hồi tại Pháp. VN kêu gọi các doanh nghiệp y dược, vaccine nước ngoài hợp tác với Việt Nam. Đề xuất thí điểm bay quốc tế thường lệ từ ngày 15/12. Bộ Y tế: Người biểu hiện ho, sốt, đau họng không nên đến chợ, trung tâm thươn

VN kêu gọi các doanh nghiệp y dược, vaccine nước ngoài hợp tác với Việt Nam. Bộ Y tế: Người biểu hiện ho, sốt, đau họng không nên đến chợ, trung tâm thương mại. Quốc ca VN bị cấm hát trong trận bóng đá VN-Lào. Mì Hảo Hảo bị thu hồi tại Pháp.

.

- Hôm nay, Biden-Putin họp. Mỹ: nếu Nga tấn công Ukraine, sẽ bị phạt kinh tế nặng và sẽ tăng lính Mỹ ở Đông Âu

- Quốc ca VN bị cấm hát trong trận bóng đá VN-Lào. Mì Hảo Hảo bị thu hồi tại Pháp. VN kêu gọi các doanh nghiệp y dược, vaccine nước ngoài hợp tác với Việt Nam. Đề xuất thí điểm bay quốc tế thường lệ từ ngày 15/12. Bộ Y tế: Người biểu hiện ho, sốt, đau họng không nên đến chợ, trung tâm thương mại. Bộ Y tế yêu cầu xác minh việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 ngoài luồng. SG: đề xuất chưa cho mầm non và lớp 1 đi học trực tiếp. Ca mắc cộng đồng ở Đà Nẵng tăng cao.

- Angela Merkel, 67 tuổi, trưởng thành từ Đông Đức cộng sản, rời ghế Thủ Tướng Đức sau 16 năm cầm quyền

- Missouri: 1 học sinh lớp 2 cầm súng của ba mẹ vào trường, khoe súng với bạn, bị cảnh sát tịch thu

- Mike Pence cho cựu Chánh văn phòng Marc Short ra khai trước Ủy Ban Điều Tra, kể hết bí mật của Trump

- Christie giễu chuyện bị Trump phun COVID, chuyện Youngkin học theo Melania, chuyện Trump không ưa đọc chữ

- không nhà ngoại giao hay viên chức Mỹ nào tới Thế Vận Mùa Đông 2022 ở Beijing, vì TQ đàn áp nhân quyền

- Biden kêu gọi Thượng Viện OK kế hoạch "Tái Thiết Tốt Hơn" ("Build Back Better") để giảm giá thuốc biên toa

- DB Devin Nunes sẽ từ nhiệm Dân Biểu để sẽ giữ chức Tổng Quản Trị công ty truyền thông mới lập của Trump

- Cử tri California có thể quyết định xem có nên cho lương tối thiểu sẽ là $18/giờ trong bầu cử 2022

- Nội chiến Cộng Hòa tại Georgia: Trump ủng hộ Perdue ứng cử Thống Đốc, để bứng ghế Brian Kemp (Cộng Hòa)

- Dân tỵ nạn Rohingya kiện Facebook, đòi bồi thường $150 tỷ đô vì hỗ trợ quân đội Miến Điện diệt chủng thiểu số

- nhân viên tư doanh ở thành phố New York phải chích ngừa chống COVID, lệnh này sẽ hiệu lực từ 27/12/2021

- Omicron lây nhanh thần tốc, nhưng không gây bệnh nặng; GSK có kháng thể Sotrovimab hiệu lực chống Omicron

- Thứ Bảy 11/12/2021 bầu chung kết Hội Đồng Thị Xã New Orleans City: nghị viên Cyndi Nguyen xin phiếu bầu

- HỎI 1: Thành phố tội lỗi nhất Hoa Kỳ? ĐÁP 1: Dĩ nhiên, đó là Las Vegas.

- HỎI 2: Quân đội Nhật mạnh cỡ nào? ĐÁP 2: Mạnh thứ 5 thế giới về quân lực, chỉ sau Mỹ, Nga, TQ, Ấn Độ.

.

QUẬN CAM (VB-7/12/2021) --- Cựu Thống Đốc New Jersey -- ông Chris Christie (Cộng Hòa) cũng là bạn thân của Trump và được Trump mời làm cố vấn huấn luyện trước khi Trump tranh luận với Biden trong vận động bầu cử 2020 --- hôm cuối tuần đã nói giễu rằng bản thân ông Christie dính COVID là do Trump lây qua.

.

Christie nói như thế trong buổi họp kín của hội The Gridiron Club tại thủ đô Washington DC, theo báo Politico. Christie nói, "Tôi tặng Trump lòng trung thành của tình bạn, để rồi Trump tặng tôi bệnh dịch COVID." Christie nói như thế, sau khi một sách mới của Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng của Trump) viết rằng Trump dính COVID ba ngày trước khi tranh luận với Biden.

.

Christie cũng giễu về sự im lặng của cựu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump: "Tôi hy vọng cho tương lai Cộng Hòa. Nghĩa là, hãy nhìn tiểu bang Virginia... Glenn Youngkin thắng cử ghế Thống Đốc Virginia... bằng cách hưởng lợi từ tên của Trump mà không cần đứng chung phòng với Trump. Các bạn biết Youngkin học chién lược đó từ ai? Đó là từ Melania Trump, thực thế.”

.

Giễu thói quen lười đọc của Trump, kể cả không chịu đọc các bản tin tình báo, Christie nói: "Tôi có chút quan ngại rằng Trump sẽ nổi giận khi đọc sách mới tôi viết. Nhưng rồi tôi nhớ ra: đây là cuốn sách, không đời nào Trump đọc."

.

Christie trong mấy tuần gần đây công khai kêu gọi Trump từ bỏ những lời bịa đặt về "gian lận bầu cử 2020" vì như thế mới có lợi cho Cộng Hòa và Hoa Kỳ.

.

--- Người tỵ nạn Rohingya đã kiện Facebook hôm Thứ Hai đòi bồi thường $150 tỷ đôla vì mạng xã hội này mở cửa cho phóng tin giả, lời tuyên truyền căm thù, thúc đẩy bạo lực nhắm vào người thiểu số.

.

Đơn kiện nộp ở tòa California, nói các tin giả và lời kích động trên Facebook đã trở thành hiện thực đẫm máu. Dân thiểu số Rohinya hầu hết là Hồi Giáo bị tràn ngập tin giả tại Miến Điện, gây căm thù hỗ trợ hành vi quân đội Miến Điện diệt chủng, xua hàng trăm ngàn dân Rohinya chạy qua biên giới Bangladesh năm 2017.

.

--- Hôm nay, Thứ Ba 7/12/2021, Tổng Thống Hoa Kỳ Biden sẽ nói chuyện viễn liên, hội thoại video với Tổng Thống Nga Putin. Nhiều giờ trước khi nói chuyện, Bạch Ốc trong đêm Thứ Hai cảnh cáo Nga là nếu Nga xâm chiếm Ukraine, Mỹ sẽ trừng phạt kinh tế nặng nề và sẽ tăng hiện diện lính Mỹ tại Đông Âu. Nhưng Mỹ không nói là sẽ đưa quân Mỹ can thiệp ở Ukraine.

.

Trước khi họp với Putin, Biden đã nói chuyện với các lãnh đạo Pháp, Đức, Italy, Anh hôm Thứ Hai... sau đó các lãnh tụ đồng thuận là phải cấm Nga tấn chiếm Ukraine. Hiện đang có hàng chục ngàn lính Nga áp sát biên giới Ukraine.

.

--- Angela Merkel, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Đức quốc, chính thức rời ghế Thủ Tướng sau khi người kế nhiệm bà là Olaf Scholz ký một thỏa ước cho liên minh cầm quyền. Merkel, trưởng thành từ Đông Đức cộng sản, đã giữ ghế Thủ Tướng Đức trong 16 năm, từ ngày 22/11/2005 và trở thành lý tưởng cho nhiều thiếu nữ Đức. Merkel năm nay 67 tuổi.

.

--- Tất cả người dân thành phố New York làm trong khu vực tư doanh đều phải chích ngừa chống COVID-19 theo lệnh mới, do Thị Trưởng Bill de Blasio ban hành hôm Thứ Hai, cũng là lệnh đầu tiên tại Mỹ áp đặt toàn bộ tư doanh --- sẽ hiệu lực từ 27/12/2021 tức là 4 ngày trước khi ông rời chức vụ.

.

Lệnh cưỡng ép chích ngừa áp dụng cho 184,000 cơ sở kinh doanh tư, dự kiến sẽ bị kiện ra tòa. Thị trưởng de Blasio nói ông ra lệnh vì muốn chận trước làn sóng biến thể Omicron sắp tới New York. Nếu tòa không chận lệnh cưỡng ép này lại, cũng có thể sẽ bị tân Thị Trưởng New York City, người vừa đắc cử năm nay chận lại. Evan Thies, phát ngôn nhân cho tân Thị Trưởng Eric Adams nói tân Thị trưởng sẽ cân nhắc dựa vào khoa học, hiệu quả, sự cần thiết để có quyết định sau.

.

--- Các nhà khoa học nói rằng Omicron, biến chủng mới của siêu vi coronavirus, lây lan nhanh thần tốc, nhưng dấu hiệu ban đầu có thể không làm bệnh nặng như các biến chủng cũ. Các nhà nghiên cứu ở Pretoria, thủ đô Nam Phi, nhận thấy bệnh nhân dính Omicron bệnh nhẹ hơn so với các bệnh nhân trước đó, và họ nhập viện hầu hết vì lý do khác, và không có triệu chứng COVID.

.

Võ quýt dày thì móng tay nhọn: Hãng dược GlaxoSmithKline Plc (GSK) nói rằng nghiên cứu cho thấy chữa trị bằng kháng thể của GSK hiệu lực chống lại toàn bộ các biến chủng của tân biến chủng Omicron. Thử nghiệm trong ống nghiệm cho thấy thuốc Sotrovimab (cách chữa kháng thể của GSK) xóa sổ toàn bộ 37 biến thể của biến chủng Omicron.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 06/12 đến 16h ngày 07/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.840 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 13.835 ca ghi nhận trong nước (giảm 723 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.306 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (965), Cần Thơ (898), Tây Ninh (869), Sóc Trăng (746), Hà Nội (737), Đồng Tháp (697), Bình Dương (645), Bình Phước (640), Cà Mau (615), Vĩnh Long (529), Bà Rịa - Vũng Tàu (491), Khánh Hòa (486), Bến Tre (441), Bạc Liêu (434), Tiền Giang (340), An Giang (325), Thừa Thiên Huế (306), Hậu Giang (293), Bình Định (281), Đồng Nai (272), Trà Vinh (254), Kiên Giang (229), Bắc Ninh (190), Nghệ An (179), Gia Lai (178), Bình Thuận (170), Hải Phòng (156), Đà Nẵng (141), Đắk Nông (137), Đắk Lắk (131), Lâm Đồng (100), Thanh Hóa (97), Hà Giang (86), Ninh Thuận (84), Long An (83), Phú Yên (63), Quảng Nam (53), Vĩnh Phúc (51), Hưng Yên (42), Quảng Ngãi (40), Quảng Ninh (37), Hòa Bình (33), Hải Dương (32), Phú Thọ (32), Kon Tum (32), Nam Định (31), Quảng Bình (28), Quảng Trị (25), Yên Bái (25), Bắc Giang (19), Thái Bình (18), Thái Nguyên (17), Hà Tĩnh (9), Hà Nam (9), Cao Bằng (5), Tuyên Quang (4), Bắc Kạn (2), Sơn La (2), Lào Cai (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 06/12 đến 17h30 ngày 07/12 ghi nhận 217 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (57) trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Dương (2), Đồng Tháp (1), Tiền Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Bình Dương (37), An Giang (19), Đồng Nai (18), Tây Ninh (14), Tiền Giang (13), Long An (10), Bình Thuận (7), Cần Thơ (7), Vĩnh Long (6), Kiên Giang (6), Đồng Tháp (5), Bạc Liêu (5), Cà Mau (3), Trà Vinh (3), Sóc Trăng (3), Bình Định (1), Quảng Bình (1), Đà Nẵng (1), Phú Yên (1).





.

VN kêu gọi các doanh nghiệp y dược, vaccine nước ngoài hợp tác với Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mong muốn Vương quốc Bỉ, Liên bang Nga và Vương quốc Anh, cá nhân các Ngài Đại sứ tiếp tục ủng hộ và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, kêu gọi các công ty, tập đoàn dược phẩm, vaccine, trang thiết bị y đầu tư vào Việt Nam... Sáng 7/12, tại Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã tiếp và làm việc với Ngài Paul Jansen, Đại sứ Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam; Ngài Gennady Bezdetko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam; Ngài Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam về các nội dung liên quan đến công tác hợp tác y tế và hoạt động phòng chống dịch COVID-19, trong đó đặc biệt là các hợp tác về sản xuất, chuyển giao công nghệ vaccine phòng COVID-19, thuốc điều trị...

.

Bộ GTVT đề xuất thí điểm bay quốc tế thường lệ từ ngày 15/12. Bộ Giao thông Vận tải vừa có đề xuất 2 giai đoạn thí điểm mở lại các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam từ 15/12/2021. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 2 giai đoạn thí điểm. Trong giai đoạn 1 (hai tuần từ thời điểm áp dụng, dự kiến bắt đầu thực hiện từ 15/12/2021), tổ chức chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và các thị trường có hệ số an toàn cao gồm Bắc Kinh (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Vientiane (Lào), Phnompenh (Campuchia), San Francisco hoặc Los Angeles (Hoa Kỳ). Đây là các thị trường có quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị đối ngoại quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam, có số lượng lớn các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nước ngoài có nhu cầu sang làm việc, tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, số lượng công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ này nhiều và có nhu cầu hồi hương cao.





.

Bộ Y tế: Người biểu hiện ho, sốt, đau họng không nên đến chợ, trung tâm thương mại. Ngày 7/12, Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng". Hướng dẫn nêu rõ, người lao động, bán hàng và khách không đến khu dịch vụ nếu có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà. Người dân đi đến khu vực trên cần luôn thực hiện thông điệp 5K, trong đó lưu ý đeo khẩu trang đúng cách và thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định, hạn chế tiếp xúc với người khác, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn…

.

Bộ Y tế yêu cầu xác minh việc mua bán thuốc điều trị COVID-19. Cục Quản lý Dược đề nghị khẩn trương kiểm tra việc phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc điều trị Molnupiravir đang được thử nghiệm lâm sàng tại TP.HCM. Ngày 7/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra, xác minh việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc chưa được cấp phép lưu hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.





.

F0 điều trị tại nhà tăng cao, SG mua thêm 300.000 gói thuốc. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản về việc mua bổ sung 300.000 gói thuốc điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà. Theo UBND TPHCM, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố đang có diễn biến phức tạp, số ca F0 cách ly tại nhà đang tăng cao (hiện đang quản lý 66.874 ca). Mỗi ngày Thành phố có từ 1.300 đến 1.700 ca phát sinh mới. Bên cạnh đó, hiện nay đang có sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Trong bối cảnh này, cần kịp thời cấp phát thuốc cho người dân, không để F0 không tiếp cận được thuốc và sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

.

SG: đề xuất chưa cho mầm non và lớp 1 đi học trực tiếp. Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết đã có kế hoạch trình UBND TPHCM xem xét chưa cho bậc mầm non lứa học sinh lớp lá (5 tuổi) và học sinh lớp 1 đi học trực tiếp.





.

SG sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 như thế nào?

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đính chính phát ngôn về 2 lô vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Ca mắc cộng đồng ở Đà Nẵng tăng cao

Vĩnh Phúc thêm ổ dịch mới liên quan đến trường học chưa rõ nguồn lây.

Quốc ca VN bị cấm hát trong trận bóng đá VN-Lào

Mì Hảo Hảo bị thu hồi tại Pháp

-Hôm Thứ Hai 6/12/2021

Trên CNN hôm Thứ Hai 6/12/2021,

Chính phủ Joe Biden

Tổng Thống Joe Biden

Trump xác nhận

Cử tri California

Nội chiến Cộng Hòa tại Georgia

Nếu bạn là cử tri gốc Việt ở New Orleans

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Từ ngày 10/12/2021, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19 bổ sung cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Theo đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ sử dụng loại vaccine COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt và cung cấp theo nguyên tắc: Nếu đã tiêm trước đó cùng 1 loại vaccine thì tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA. Nếu các mũi đã tiêm trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Nếu đã tiêm liều cơ bản hoặc liều bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mRNA, hoặc vaccine AstraZeneca. Thời gian tiêm sẽ bắt đầu từ ngày 10/12/2021 và dự kiến, lộ trình thực hiện tùy theo nguồn cung ứng vaccine. Cụ thể, tháng 12/2021 tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày và tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng.Tối 7/12, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - đã có thông tin tới báo chí liên quan đến phát ngôn "Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine tăng hạn sử dụng". Phát ngôn này ông Cương trao đổi tại phiên thảo luận tổ đại biểu của kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI chiều 7/12 về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đề cập về việc tiêm vaccine cho trẻ em. Theo vị Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội, phát ngôn này "do chưa nắm được đầy đủ thông tin". Ông khẳng định việc phát ngôn trên là chưa đúng thẩm quyền., nhiều ca phát hiện qua lấy mẫu đại diện gia đình. Số ca nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng những ngày qua liên tục tăng. Hôm nay số ca cộng đồng chiếm hơn một nửa. Ngày 7/12, TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 141 ca mắc COVID-19, gồm 4 ca cách ly tập trung, 66 ca cách ly tạm thời tại nhà và 71 ca chưa cách ly. Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm cộng đồng, có tới 27 ca phát hiện qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu); 5 ca tự test nhanh dương tính tại nhà, nhiều trường hợp là tiểu thương, công nhân… Quận Liên Chiểu là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 70 người, trong đó có phường Hòa Khánh Bắc có tới 53 ca. ​Tại huyện Lập Thạch, ổ dịch mới liên quan đến các trường học và khu dân cư với 23 trường hợp, trong đó có 21 ca liên quan đến trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Sơn Đông. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 7/12, tỉnh ghi nhận 51 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 31 ca trong cộng đồng. Đặc biệt, tại huyện Lập Thạch đã phát hiện ổ dịch mới liên quan đến các trường học và khu dân cư với 23 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 21 ca liên quan đến trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Sơn Đông. Tất cả học sinh trên đều chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo tin từ huyện Lập Thạch, các ca bệnh dương tính với SARS-CoV2 trên địa bàn huyện đều chưa rõ nguồn lây, có thể có thêm các ca bệnh dương tính mới đối với người cùng nhà, cùng lớp học... và các trường hợp có tiếp xúc gần.. Báo Người Lao Động kể rằng vào tối 6-12, khán giả theo dõi trận Việt Nam - Lào tại giải AFF Cup trên nền tảng YouTube đã không nghe được bài "Tiến quân ca" trong khi người xem qua truyền hình vẫn có thể nghe rõ ca khúc này. "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm" - trên màn hình của kênh Next Sports đã đăng dòng thông báo như vậy ngay trước trận đấu. Trong khi đó, Bộ VH-TT-DL khẳng định ca khúc "Tiến quân ca" là "Quốc ca" của Việt Nam, yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam. Sáng 7-12, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố doanh nghiệp ngắt âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020 diễn ra ngày 6-12-2021 trên một số nền tảng số trái quy định pháp luật.đã xuất khẩu từ tháng 7/2021. Bản tin TTXVN ghi rằng trước thông tin mì tôm chua cay Hảo Hảo, hủ tiếu và phở ăn liền Ricey, mì Đệ Nhất và mì lẩu thái của Acecook Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Pháp yêu cầu bị thu hồi do các sản phẩm trên chứa 2-chloroetanol (2- CE, chất chuyển hóa từ ethylene oxide - EO) vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn của EU, đại diện Bộ Công Thương cho hay: Đây là lô hàng đã được xuất khẩu từ tháng 7/2021. Ngay sau khi sản phẩm của Acecook bị thu hồi tại Ireland và cảnh báo ở Hà Lan, Đức tháng 8 vừa qua, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát và kiểm tra lại toàn bộ danh mục sản phẩm cũng như quy trình sản xuất sản phẩm đang phân phối của doanh nghiệp. Theo đó, kết quả cho thấy các sản phẩm được bán trong nước của Acecook Việt Nam đều không chứa EO. Trước đó, ngày 20/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô mì ăn liền do có chứa chất ethylene oxide; trong đó, có mì tôm chua cay Hảo Hảo và phở Good của Acecook Việt Nam, ngoài ra còn có mì hải sản Yato xuất xứ Trung Quốc. Theo website của cơ quan này, EO không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở thị trường EU.--, đài KSDK loan tin rằng một học sinh lớp 2 tại 1 trường công lập ở St. Louis, Missouri đã mang một khẩu súng đã nạp đạn từ nhà vào khoe với các bạn trong lớp.Một phát ngôn nhân Học khu nói rằng may mắn là 1 giáo viên thấy em này khoe súng trong giờ nghỉ. Do vậy cảnh sát Ty St. Louis Metropolitan Police Department và an ninh học khu tới ngôi trường trên đường Enright Avenue, tịch thu khẩu súng.Cảnh sát nói, học sinh kia kể là em thấy súng trong một hộp dưới giường ba mẹ, nên cầm vào trường khoe bạn. Cảnh sát nói sẽ không truy tố ai, chỉ nhắc nhở phụ huynh cảnh giác.---phóng viên Jamie Gangel suy đoán rằng cựu Phó Tổng Thống Mike Pence đã ban phép lành cho cựu Chánh văn phòng của ông là Marc Short ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra 6/1/2021 về trận bạo loạn 6/1/2021 --- là để ngáng đường Trump trở lại Bạch Ốc.Gangel nói như thế là cho thấy Pence đã átch rời Trump, Pence đã cho biết muốn tranh cử Tổng Thống, và chuyện hỗ trợ Shiort ra điều trần để làm hỗn loạn hàng ngũ của Trump, và để có lối đi khác trong cử tri Cộng Hòa.Gangel nói hiển nhiên Trump không ưa, chính vào ngày 7/1/2021 Trump đưa ra lệnh cấm Marc Short bước vào Bạch Ốc vì Trump giận dữ vì Pence không lật ngược kết quả bầu cử 2020.Là Chánh văn phòng cho cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, Short là người trung thành với Pence, và cũng là 1 nhân chứng quan trọng trong nhiều diễn tiến của bạo loạn 6/1/2021. Short có mặt trong buổi họp ngày 4/1/2021 tại Bạch Ốc, khi Trump và luật sư John Eastman áp lực Mike Pence... Và trong ngày 6/1/2021, Short có mặt bên Mike Pence, khi bọn bạo loạn đòi treo cổ Mike Pence.---sẽ tẩy chay ngoại giao Thế Vận, không gửi bất kỳ nhà ngoại giao hay viên chức nào tới Thế Vận Mùa Đông 2022 tại Beijing, vì lý do Trung Quốc đàn áp nhân quyền và gây tội ác chống nhân loại tại Tân Cương và các vi phạm nhân quyền khác.Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki nói như thế hôm Thứ Hai, nhưng chính phủ Biden sẽ hỗ trợ toàn diện cho các lực sĩ tham dự Thế Vận, sẽ hoan nghênh họ tranh tài từ quê nhà, nhưng sẽ không cho Thế Vận Bắc Kinh có cớ ầm ĩ tuyên truyền.Khi các phóng viên hỏi rằng chuyện TQ hăm dọa trả đũa nếu Mỹ tẩy chay ngoại giao như thế, Psaki nói rằng TQ nên giải quyết các vấn đề nhân quyền trước, rồi thế giới sẽ đáp ứng.---nói hôm Thứ Hai rằng giá thuốc biên toa tại Mỹ "giá đắt kinh khủng" trong bài nói chuyện về kế hoạch "Tái Thiết Tốt Hơn" ("Build Back Better") là giá thuốc biênt oa sẽ giảm đối với nhiều triệu dân Mỹ.Biden nói giá thuốc cao ngất ảnh hưởng tất cả mọi người, vì nó làm tăng giá bảo hiểm sức khỏe. Biden nhấn mạnh rằng để giải quyết vấn đề này (làm giảm giá thuốc biên toa), chúng ta cần Thượng Viện hãy làm theo Hạ Viện để thông qua dự luật "Build Back Better" của tôi.---rằng Dân biểu Devin Nunes (Cộng Hòa, CA) sẽ từ nhiệm Dân Biểu vào cuối năm nay để sẽ giữ chức Tổng Quản Trị công ty truyền thông mới lập của Trump. Trump nói trên đài Newsmax, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ nhiệm Nunes vào chức chỉ huy mạng xã hội mới của Trump.Dân Biểu Devin Nunes hiện đại diện địa hạt 22 California, đầu tiên đắc cử Dân Biểu năm 2002 và đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 10 ở Hạ Viện. Địa hạt 22 bao gồm một số phần của 2 quận Fresno và Tulare ở Bắc California.---có thể sẽ quyết định xem có nên cho mức lương tối thiểu tại California sẽ là $18/giờ trong bầu cử 2022, bởi vì vật giá leo thang và chi phí đắt đỏ đã làm khó đời sống các gia đình người lao động tại Califonria.Joe Sanberg, một nhà đầu tư và là nhà hoạt động chống nghèo khó tại Los Angeles, đưa ra dự luật "Living Wage Act of 2022" nộp lên Bộ Tư Pháp Tiểu Bang California hôm Thứ Sáu. Sanberg nói ông sẽ tài trợ tiến trình thu thâp chữ ký để dự thảo này được đưa vào bầu phiếu ở tiểu bang California vào bầu cử tháng 11/2022.Dự luật sẽ tăng lương tối thiểu vào năm 2023, rồi tăng tới mức $18/giờ cho tất cả các cơ sở kinh doanh vào năm 2026. Lương tối thiểu California hiện nay là $15/giờ cho tất cả các cơ sở kinh doanh lớn từ tháng 1/2022, và đối với tất cả cơ sở kinh doanh từ 2023. Lương tối thiểu California hiện nay là $14/giờ đối với cơ sở kinh doanh có 26 nhân viên trở lên, và là $13/giờ cho cơ sở kinh doanh nhỏ hơn.---. Trump hôm Thứ Hai lên tiếng ủng hộ David Perdue, người kết thúc nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ Georgia từ tháng 1/2021, để Perdue ra tranh cử Thống Đốc Georgia.Trump nói là Trump ủng hộ Perdue tranh ghế Thống Đốc vì Brian Kemp (Thống Đốc đương nhiệm Georgia và sẽ tái ứng cử 2022) đã làm hỏng bầu cử Georgia, làm Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đại diện Georgia mất ghế khi tái ứng cử ngày 5/1/2021 và làm Trump thua phiếu Tổng thống ở Georgia vì "gian lận" bầu cử.Trước đó trong ngày Thứ Hai, Perdue loan báo tranh cử Thống Đốc Georgia, kình với đương nhiệm Brian Kemp trong sơ bộ Cộng Hòa 2022. Bình luận gia Gloria Borger của CNN nói rằng Trump muốn trả thù Kemp, vì Trump đã áp lực Kemp sau ngày bầu cử tháng 11/2020 ra sức lật ngược phiếu bầu của Joe Biden nhưng Kemp từ chối.Borger nói Trump ủng hộ Perdue chỉ vì Trump muốn trả thù để bứng ghế Kemp, bất kể Cộng Hòa sẽ xâu xé nhau. Mới đầu năm nay, Trump nói Trump sẽ ưa thích nhìn thấy Stacey Abrams (Dân Chủ) bứng được ghế Thống Đốc của Kemp bất kể Kemp là Cộng Hòa bảo thủ.---, thì đây là tin cần chú ý: Thứ Bảy 11/12/2021 sẽ là bầu cử chung kết tất cả các ghế trong Hội Đồng Thị Xã New Orleans City, chỉ trừ một ghế.Tại quận E, nghị viên đương nhiệm Cyndi Nguyen sẽ tranh phiếu chung kết để kình với cựu nghị viên Oliver Thomas. Trong bầu cử sơ bộ tháng 11/2021 vừa qua, Thomas lên hàng đầu với 45% phiếu.Nghị viên Nguyen kêu gọi cử tri hãy cho bà giữ ghế nghị viên thêm 1 nhiệm kỳ nữa, vì ba năm rưỡi không đủ thực hiện lời bà hứa giúp cử tri quận E, nên bà xin phiếu để làm nghị viên 4 năm nữa. Cindy Nguyen nói bà muốn phát triển kinh tế quận, muốn thúc đẩy các nơi Lincoln Beach, Six Flags tăng tốc để các khu thương mại khác nương vào đầu tư.---Thành phố tội lỗi nhất Hoa Kỳ?: Dĩ nhiên, đó là Las Vegas. Thống kê cho biết, thói quen cờ bạc đã làm người tiêu thụ Hoa Kỳ mất hơn $100 tỷ/năm. Công ty WalletHub so sánh hơn 10 thành phố Mỹ theo 37 thang điểm để chọn ra thành phố tội lỗi nhất, dựa vào các thói quen tội lỗi: giận dữ, ghen tỵ, xài quá độ, lười biếng...Thành phố tội lỗi nhất:1. Las Vegas, NV2. St. Louis, MO3. Houston, TX4. Los Angeles, CA5. Denver, CO6. Philadelphia, PA7. Atlanta, GA8. Miami, FL9. Chicago, IL10. Memphis, TNCác thành phố ít tội lỗi nhất:182. Port St. Lucie, FL181. Fremont, CA180. Columbia, MD179. Cape Coral, FL178. Pearl City, HI177. Bridgeport, CT176. South Burlington, VT175. West Valley City, UT174. Yonkers, NY173. Irvine, CA---: Quân đội Nhật mạnh cỡ nào?: Nhật mạnh thứ 5 thế giới về quân lực, chỉ sau Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Ngân sách quốc phòng Nhật Bản hàng thứ 6 trong năm 2021, trong danh sách sức mạnh 140 quốc gia thế giới, theo thống kê Global Firepower.Nhật hiện đã xây dựng kho vũ khí gần 1,000 chiến đấu cơ, hàng chục tàu chiến và tàu ngầm. Sức mạnh quân sự Nhật ngang hàng Anh, Pháp.Heigo Sato, giáo sư ở viện Institute of World Studies tại Takushoku University in Tokyo nhận xét: "Nhật Bản gặp nhiều cơ nguy. Bắc Hàn liên tục thử phi đạn tối tân hơn, trong khi tàu cá và tàu duyên phòng Trung Quốc khiêu khích, và Nga cũng vẫn liên tục biểud iễn phi đạn và hải quân."Chi tiết: