tháng 10/2021: tỷ lệ chết cao hơn 6 lần ở các quận đông Cộng Hòa nhất, so với các quận đông Dân Chủ nhất - Hà Nội siết lại: Có thể dừng các dịch vụ không thiết yếu tùy cấp độ dịch. Bộ Y tế: Tăng cường nhân lực điều trị COVID-19 ở 5 tỉnh, thành miền Nam. Bộ Quốc phòng cử đoàn công tác giúp Cần Thơ chống dịch. SG: Dịch cấp độ 2, có 3 quận huyện tăng cấp độ dịch. SG chuẩn bị kịch bản ứng phó biến ch

- 2 tướng Lục quân bị tố hoãn đưa Vệ Binh QG cứu Quốc Hội ngày 6/1/2021, rồi đổ tội cho chính Vệ Binh

- tụ họp Lễ Tạ Ơn xong, dương tính tại Mỹ tăng vọt, chết trung bình tuần qua là 1,651 dân Mỹ chết/ngày

- Trump nói trước nhóm bảo thủ: truyền thông Mỹ là bọn súc vật hư hỏng, Tướng Milley là "thằng ngu mẹ rượt"

- Trump: sa thải GĐ/FBI James Comey để dìm hồ sơ Nga giúp ở bầu cử 2016. Mueller: Trump 10 lần cản trở công lý

- Miến Điện: Bà Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, bị kêu án 4 năm tù về 2 cáo buộc, còn đang xử 10 cáo buộc khác

- LHQ, Mỹ chỉ trích quân đội Miến điện đàn áp biểu tình, tông xe chết 4 người, bắn chết 1 người

- Mỹ quan ngại: thử nghiệm bắn bể vệ tinh nhân tạo cho thấy cơ nguy chiến tranh không gian giữa Mỹ với Nga-TQ

- TQ dọa trả đũa dữ dội: Mỹ tính tẩy chay ngoại giao Thế Vận Mùa Đông Beijing 2022 vì nhân quyền Tân Cương

- Quốc Hội cờ rủ, vinh danh Bob Dole, người giữ chức Thượng nghị sĩ 27 năm, đã từ trần, thọ 98 tuổi

- Irvine (Quận Cam, California) kỷ lục Mỹ: tội bạo lực thấp nhất, tỷ lệ người thành niên hút thuốc thấp nhất

- HỎI 1: Việt Nam và Ấn Độ tương đồng về chính sách ngoại giao? ĐÁP 1: Đài RFI phân tích như thế.

- HỎI 2: Đất, tội lỗi, và sự khốn cùng... ĐÁP 2: Tác giả Nguyễn Thông nói về quan chức ăn đất.

.

QUẬN CAM (VB-7/12/2021) --- Trong bài viết dài 36 trang gửi cho báo Politico, một cựu viên chức cao cấp Vệ Binh Quốc Gia tại Thủ Đô tố cáo 2 tướng Lục quân nói dối về quyết định hoãn đưa Vệ Binh Quốc Gia vào đối phó với người bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, rồi đổ tội cho chính Vệ Binh.

.

Đại Tá Earl Matthews nói rằng Đại Tướng Charles Flynn (Phó Chánh Văn Phòng Hành Quân ngày 6/1/2021) và Trung Tướng Walter Piatt (Giám đốc thường vụ Lục quân) là những người nói dối, đã có ý muốn viết lại lịch sử cuộc đáp ứng của quân đội đối với sự kiện 6/1/2021. Matthews nói họ không đưa quân cứu Quốc Hội kịp thời, rồi nói dối với Quốc Hội.

.

Flynn là em trai của cựu Đại Tướng Michael Flynn (cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Trump). Đại Tá Matthews lúc đó là Luật sư chính cho Thiếu Tướng William Walker, lúc đó là Tướng Tư Lệnh Vệ Binh Quốc Gia tại thủ đô, kể vào ngày bạo loạn 6/1/2021, ông và Tướng Walker đang hội thoại trên điện thoại lúc 2:30 p.m. thì "nghe Flynn tự cho biết là Flynn và Flynn nói rằng có mặt Vệ Binh QG tại tòa nhà Quốc Hội là một vấn đề không đẹp mặt. Cả Piatt và Flynn đều gọi người bạo loạn là người biểu tình ôn hòa."

.

về sau, Piatt và Flynn đổ tội xuất quân chậm trễ cho chính Vệ Binh, rằng Vệ Binh chưa sẵn sàng cứu Quốc Hội, rồi đổ cho chậm trễ của Bộ Quốc Phòng. Matthews viết rằng 2 tướng đã tẩy xóa lịch sử y hệt một tay tuyên truyền kiểu Stalin hay Bắc Hàn.

.

--- Điện Capitol, nơi có tòa nhà làm trụ sở lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, đang treo cờ rủ để vinh danh Bod Dole, người Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ suốt 27 năm (từ 1969-1996) và là ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa 1996, vừa từ trần hôm Chủ Nhật 5/12/2021, hưởng thọ 98 tuổi.

.

Tổng Thống Joe Biden ca ngợi trọn đời phục vụ của cựu TNS Bob Dole sau khi có tin vị này từ trần trong giấc ngủ tại Kansas. Biden viết trong bản văn rằng tuy 2 người thuộc 2 đảng khác nhau tại Thượng Viện, nhưng ông ngưỡng mộ tấm lòng Bob Dole muốn thăng tiến đời sống dân Mỹ. Biden nói ông sẽ nhớ cách Dole nói kiểu "khôi hài u mặc đúng chỗ, đúng lúc" và mang ơn 50 năm tình bạn với Dole.

.

Tên đầy đủ là Robert Joseph Dole, sinh ngày 22/7/1923, từ trần ngày 5/12/2021, là luật sư và là Thượng nghị sĩ đại diện Kansas từ 1969 tới 1996. Ông là lãnh tụ Cộng Hòa Thượng Viện trong 11 năm cuối ở Thượng Viện, nơi ông có 27 năm Thượng nghị sĩ. Trước đó, ông là Dân Biểu liên bang từ 1961 tới 1969.

.

--- Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Hai nói rằng tình hình Hoa Kỳ sắp công bố tẩy chay ngoại giao Thế Vận Mùa Đông Beijing 2022 (tổ chức trong tháng 2/2021) sẽ là một "khiêu khích chính trị toàn diện" đối với TQ.

.

Phát ngôn nhân Zhao Lijian nói rằng Thế Vận thực hiện là vì các lực sĩ và người ái mộ thể thao, chứ không phải cho chính khác Mỹ, và hăm dọa TQ sẽ có "biện pháp trả đũa cứng rắn" nếu Mỹ tẩy chay Thế Vận.

.

Hôm Chủ Nhật, truyền thông Mỹ nói Tổng Thống Biden tuần này sẽ công bố tẩy chay ngoại giao Thế Vận Beijing, nói lực sĩ Mỹ sẽ được tham dự tranh tài, nhưng không có hiện diện các quan chức Mỹ vì TQ đàn áp nhân quyền ở Tân Cương.

.

--- Chiến tranh nơi mặt đất chưa đủ, bây giờ lại lo chiến tranh nơi bầu khí quyển. Nói chuyện trên Fox News hôm Chủ Nhật 5/12/2021, Tướng Tư Lệnh Phó Không Gian Mỹ David Thompson cảnh cáo rằng TQ là hiểm họa trên các tầng mây, cũng như nơi mặt đất.

.

Thompson nói TQ không chỉ có nhiều vệ tinh nhiều nhất trong không gian vào cuối thập niên này, nhưng khả năng TQ vũ khí hóa vệ tinh và phá hủy vệ tinh đang làm Mỹ lo ngại.

.

Ông nói những cuộc thương thuyết giữ Mỹ với Nga, với TQ đều không êm xuôi, vì họ từ chối tôn trọng nguyên tắc quốc tế về hành vi trách nhiệm trong không gian. Tuyên bố của Thompson đưa ra 1 tháng sau khi Nga thành công trong việc bắn bể một vệ tinh của Nga.

.

--- Bà Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, đã bị kêu án 4 năm tù giam vì, theo tòa án Miến Điện, đã kích động bạo loạn và vi phạm luật phong tòa trong thời đại dịch COVID-19. Bà trước đây từng bị quản thúc tại gia 15 năm trước khi được bầu vào chức dân cử và rồi giữ chức Cố vấn Cấp cao Miến Điện.

.

Đảng Liên Đoàn Dân Chủ (National League for Democracy) của bà thắng cử lớn trong cuộc bầu cử cuối năm 2020, nhưng quân đội đã đảo chánh hồi tháng 2/2021 và bắt giữ bà Suu Kyi, giam taị gia vì cho là bầu cử gian lận. Cựu Tổng Thống Win Myint cũng bị kêu án 4 năm tù về cùng cáo trạng.

.

Hơn 10,600 người biểu tình đòi dân chủ đã bị quân đội bắt giam từ tháng 2/2021 và ít nhất 1,303 người đã bị quân đội giết trong khi đàn áp biểu tình, hay đã xử bắn. Vị trí người đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền của bà Suu Kyi bị sứt mẻ khi thế giới chỉ trich cách bà đối phó khủng hoảng khi quân đội Miến Điện bắn phá, trục xuất dân sắc tộc Rohingya năm 2017, và khi bà ra Tòa Quốc Tế của LHQ biện rồ rằng Miến Điện không hề diệt chủng khi đàn áp dân Rohinya.

.

Bản án 4 năm tù là cho 2 tội danh, trong khi bà Aung San Suu Kyi đối mặt với ít nhất 12 tội danh khác nhau và đang bị xét xử tại phiên tòa đặc biệt ở thủ đô Naypyitaw. Bà Aung San Suu Kyi cho biết bà không biết có tuyên bố nào được đưa ra sau khi bị bắt giữ và bác bỏ tội trạng.

.

Bà Aung San Suu Kyi là người được trao giải Nobel Hòa Bình 1991 hiện còn đang bị truy tố vì tội vi phạm luật bí mật quốc gia và tham nhũng. Dự kiến bà cũng sẽ phải chịu những bản án khắc nghiệt dưới sự xét xử của tòa do quân đội khống chế hiện nay.

.

Hôm Thứ Hai 6/12/2021, Tổng Tư lệnh quân đội Miến Điện là Thống tướng Min Aung Hlaing tuyên bố giảm nửa bản án đối với bà Aung San Suu Kyi đối với bản án 4 năm tù giam do một tòa Miến Điện đưa ra trước đó.

.

--- Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích Quân đội Miến Điện về cuộc trấn áp biểu tình của thanh niên ở thành phố Yangon, thành phố lớn nhất nước này, khiến 5 người bị chết. Bản tin NHK ghi rằng hôm Chủ Nhật, ông Ramanathan Balakrishnan, quyền điều phối viên văn phòng LHQ tại Miến Điện đã ra một tuyên bố sau khi cuộc bạo động diễn ra trước đó cùng ngày.

.

Truyền thông địa phương trích dẫn lời những người chứng kiến nói rằng một chiếc xe của quân đội đã đâm vào một nhóm khoảng 20 người biểu tình từ phía sau khiến 4 người bị chết và lực lượng an ninh bắn chết một người khác. Ông Balakrishnan nói: "Tôi lên án cuộc tấn công này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người bị giết hại hoặc bị thương".

.

Ông cũng nói: "Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người và hành động ngày hôm nay của lực lượng an ninh là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những người sử dụng vũ lực thái quá và không phù hợp chống lại dân thường không vũ khí cần phải chịu trách nhiệm vì hành động này". Tòa Đại Sứ Mỹ tại Miến Điện cũng ra một tuyên bố lên án hành động bạo lực này.

.

--- Lần đầu trong 2 tháng, Mỹ có trung bình hơn 100,000 người mới dính COVID-19 mỗi ngày, chỉ thời gian ngắn sau khi nhiều triệu dân Mỹ du hành dịp Lễ Tạ Ơn. Tính trung bình 7 ngày các bệnh nhân mới là 121,437 người, tính vào hôm Thứ Bảy 4/12/2021, theo đại học Johns Hopkins University (JHU).

.

Cùng tăng số người dương tính là tăng số người tử vong: trung bình 7 ngày là 1,651 dân Mỹ chết mỗi ngày, tính vào hôm Thứ Bảy. Đại đa số dương tính mới tại Mỹ vẫn là biển thể Delta, nhưng CDC cho biết hiện đã có biến thể Omicron tại ít nhất 11 tiểu bang, tính vào hôm Thứ Bảy.

.

--- Những người sống trong các quận, nơi đại đa số bầu cho Trump năm 2020 thì nhiều phần chết vì COVID-19 hơn là những người sống trong các quận nơi đại đa số bầu cho Joe Biden, theo nghiên cứu mới của NPR.

.

Số liệu về COVID-19 cho thấy những người sống trong các quận, nơi 60% hay cao hơn bầu cho Trump hồi tháng 11/2020 thì có 2.7 lần cao hơn tỷ lệ chết so với nơi bầu cho Biden. Số liệu NPR phân tích bao gồm các số liệu từ tháng 5/2021 tại khoảng 3,000 quận. Các báo cáo về thời kỳ trước đó cũng thấy tương tự.

.

Nhà phân tích y khoa Charles Gaba nói với NPR rằng trong tháng 10/2021, tỷ lệ chết cao hơn 6 lần tại các quận đông cử tri Cộng Hòa nhất, so với các quận đông cử tri Dân Chủ nhất.

.

Nhà phân tích Liz Hamel của hội bất vụ lợi y khoa Kaiser Family Foundation nói rằng một người không chích ngừa thì có xác suất gấp 3 lần là nghiêng về Cộng Hòa hơn là Dân Chủ, "Nếu tôi muốn đoán xem có ai chích ngừa rồi hay chưa, tôi có thể chỉ cần biết 1 điều về họ thì tôi có thể đoán, là hỏi xem họ theo đảng nào."

.

Tại sao không chịu chích ngừa? Có phải để vu vạ cho Tổng Thống đương nhiệm Joe Biden? Chủ yếu là do tin giả: NPR nói tỷ lệ chết tăng là do tin giả, sau khi Kaiser Family Foundation thăm dò thấy rằng 94% Cộng Hòa tin vào 1 hay nhiều hơn tin giả về COVID-19, trong khi chỉ 14% người Dân Chủ tin vào (các) tin giả đó.

.

--- Trong Quận Cam, chỉ cách thủ đô người Việt tị nạn Little Saigon 17 phút lái xe, tức là xa chỉ 13.3 dặm (21,4 kilômét), có một thiên đường hạ giới, theo bản phân tích của WalletHub sau khi so sánh hơn 180 thành phố Hoa Kỳ.

.

- Thành phố Irvine (trong Quân Cam, California) là nơi tỷ lệ tội bạo lực thấp nhất Hoa Kỳ, chỉ là 0.51 (tội bạo lực trên mỗi 1,000 cư dân), tức là 46.1 lần thấp hơn tại thành phố Memphis (Tennessee), nơi cao nhất ở mức 23.52.

.

- Cũng Irvine là nơi có tỷ lệ người thành niên hút thuốc thấp nhất Hoa Kỳ, ở tỷ lệ 8.50%, tức là gấp 3.4 lần thấp hơn ở Detroit, nơi tỷ lệ hút thuốc cao nhất ở mức 29.30%.

.

-- Nỗi căm hờn chưa tan. Báo The Guardian loan tin rằng, Trump đọc diễn văn trong bữa tiệc ăn tối của một tổ chức bảo thủ tại Mar-a-Lago trong đó Trump gọi truyền thông Mỹ là "bọn súc vật hư hỏng" (“crooked bastards”) và gọi Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley là "thằng ngu [tục tĩu]" (“fucking idiot”).

.

Bài diễn văn của Trump trước tổ chức Turning Point USA được nhiều quan khách dùng điện thoại thu hình và phóng lên các mạng xã hội. Trump nói truyền thông Mỹ đã bất lương, làm mất lòng tin dân Mỹ...

.

Trump chỉ trích Tướng Milley, người do Trump bổ nhiệm làm Tham Mưu Trưởng Liên Quân, khi bàn về rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, nói: "Tôi không bao giờ quên Milley nói với tôi, 'Thưa ngài. Để lại thiết bị quân sự ở Afghanistan sẽ rẻ hơn là mang đi.'"

.

Trump kể, Trump đáp là "ông nghĩ để lại sẽ rẻ hơn, để họ đổ đầy bình xăng và bay sang Pakistan hay bay trở ngược về Mỹ?" Trump nói, Milley đáp: "Thưa ngài, tôi nghĩ để lại rẻ hơn." Trump nói trong một tràng cười hô hố: "Đó là khi tôi nhận ra Milley là một thằng ngu mẹ đ..." (“That’s when I realized he was a fucking idiot.”)

.

Bạn có thể xem Trump trên video dài 32 giây đồng hồ:

.

--- Trump trả lời phỏng vấn của đài Fox News, khoe rằng Trump đã cản trở công lý thành công. Trump nói Trump đã sa thải cựu Giám Đốc FBI James Comey, bởi vì nếu không, FBI sẽ lập hồ sơ cho thấy Trump móc nối với Nga trong bầu cử 2016.

.

Trump nói, nếu Trump không sa thải Comey thì "quý vị có thể không nói chuyện với tôi bây giờ về cuốn sách tuyệt đẹp về 4 năm trong Bạch Ốc của tôi và chúng ta sẽ xem về tương lai... Tôi không nghĩ tôi sống sót nổi, nếu tôi không sa thải Comey."

.

Bản báo cáo của công tố đặc biệt Robert Mueller nói rằng họ không xem lại có hay không chuyện Trump phạm luật trong bầu cử 2016 bởi vì Mueller theo ý kiến của Phòng Pháp Lý rằng Tổng Thống không thể bị truy tố trong khi còn nhiệm kỳ. Nhưng Mueller nói rằng Muller khám phá ra ít nhất 10 trường hợp Trump cản trở công lý để ngăn chận cuộc điều tra nhắm vào Trump.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 05/12 đến 16h ngày 06/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.591 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 14.558 ca ghi nhận trong nước (tăng 246 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.227 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Cần Thơ (1.189), TP SG (1.174), Tây Ninh (859), Sóc Trăng (793), Bến Tre (699), Đồng Tháp (695), Cà Mau (639), Bình Phước (637), Hà Nội (587), Bà Rịa - Vũng Tàu (569), Vĩnh Long (535), Bình Thuận (485), Bạc Liêu (481), Trà Vinh (466), Khánh Hòa (461), Kiên Giang (364), An Giang (345), Đồng Nai (308), Hậu Giang (291), Tiền Giang (285), Đắk Lắk (269), Bình Dương (226), Bình Định (222), Lâm Đồng (207), Hải Phòng (154), Bắc Ninh (136), Đà Nẵng (125), Gia Lai (111), Long An (103), Đắk Nông (102), Hà Giang (100), Thanh Hóa (82), Hưng Yên (63), Quảng Ngãi (63), Thái Nguyên (62), Thừa Thiên Huế (61), Quảng Nam (60), Phú Yên (59), Nam Định (53), Quảng Bình (51), Hải Dương (48), Ninh Thuận (44), Vĩnh Phúc (41), Tuyên Quang (37), Lạng Sơn (34), Phú Thọ (33), Thái Bình (29), Yên Bái (26), Quảng Trị (26), Hà Tĩnh (20), Hòa Bình (12), Bắc Giang (10), Lào Cai (7), Ninh Bình (6), Hà Nam (5), Cao Bằng (3), Sơn La (2), Quảng Ninh (2), Điện Biên (2).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 05/12 đến 17h30 ngày 06/12 ghi nhận 223 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (94) trong đó có 8 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Tháp (1), Lâm Đồng (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Cần Thơ (1), Thanh Hóa (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Long An (20), Cần Thơ (18), An Giang (15), Đồng Nai (14), Tây Ninh (13), Tiền Giang (10), Kiên Giang (8), Bình Thuận (5), Sóc Trăng (5), Trà Vinh (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (3), Bạc Liêu (3), Cà Mau (2), Quảng Trị (1), Quảng Ngãi (1), Lâm Đồng (1),Nam Định (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1), Bến Tre (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 201 ca.





.

Có thể hạn chế, dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn TP. Hà Nội theo cấp độ dịch. Văn bản do UBND TP. Hà Nội nêu, có thể kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ, bao gồm việc hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu. UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4358/UBND-KGVX ngày 5-12-2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm "4 tại chỗ". Các địa phương thành lập Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà để hỗ trợ cho các Trạm Y tế lưu động gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ, Đoàn Thanh niên, sinh viên, giáo viên... (tuổi dưới 50, đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19) thực hiện nhiệm vụ: Tiếp nhận thông tin từ người nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà, thông báo ngay cho cán bộ y tế của Trạm y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao; được hưởng các chế độ phòng, chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương theo phương châm "4 tại chỗ".

.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường nhân lực điều trị COVID-19 ở 5 tỉnh, thành miền Nam; rà soát tiêm vaccine cho người có nguy cơ cao. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhắc các tỉnh, thành phố phải thực hiện chiến dịch "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lập danh sách tất cả những người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho nhóm đối tượng này. Chiều ngày 6/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh đang có ca mắc COVID-19, số ca tử vong gia tăng trong thời gian gần đây là TP Cần Thơ, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bà Rịa- Vũng Tàu và An Giang.

Bộ Quốc phòng cử đoàn công tác giúp Cần Thơ chống dịch.

Thông báo khẩn của SG:

SG chuẩn bị kịch bản ứng phó biến chủng Omicron.

SG vận động phụ huynh cho học sinh lớp 1 đến trường.

.

Trên 75% bệnh nhân tử vong tại nhiều địa phương chưa tiêm

Hải Phòng chỉ đạo hoả tốc

Long An: Tỉnh miền Tây đầu tiên

HỎI 1

ĐÁP 1:

Tương đồng về chính sách ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam

Thanh Phương, RFI

Ngày 6/12, đoàn công tác gồm 39 bác sĩ, điều dưỡng quân y thuộc Bộ Quốc phòng đã được cử đến để hỗ trợ TP Cần Thơ chống dịch COVID-19. Đón tiếp đoàn công tác, Bác sĩ Trần Quốc Luận - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 30 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện tại, có 410 bệnh nhân đang điều trị; trong đó 80% thuộc tầng 3, còn lại là bệnh tầng 2. Cũng theo bác sĩ Luận, dự báo các ca nặng sắp tới vẫn sẽ tăng. Thành phố đã có phương án chuẩn bị sẵn giường bệnh nặng, huy động tất cả các bệnh viện công lập và tư nhân cùng tham gia, sẵn sàng giường điều trị cho bệnh nặng tầng 3. Riêng, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ hiện đã được tăng cường 100 giường, cùng máy móc và thiết bị từ TP Hồ Chí Minh hỗ trợ.Dịch cấp độ 2, có 3 quận huyện tăng cấp độ dịch. Sáng 6-12, UBND TP.HCM có thông báo khẩn về cấp độ dịch trên địa bàn TP.HCM theo nghị quyết 128. Theo đó, dịch tại TP.HCM vẫn đạt cấp độ 2. TP có 3 quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước. Đối với cấp quận huyện, có 8 địa phương đạt cấp độ 1 là quận 1, 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh, Củ Chi. Có 13 địa phương đạt cấp độ 2 là quận 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, TP Thủ Đức và huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè. Có 1 địa phương ở cấp độ 3 là quận 4. Như vậy, có 3 quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11, huyện Cần Giờ từ cấp 1 lên cấp 2 và quận 4 từ cấp 2 lên cấp 3. Quận Tân Phú là địa phương duy nhất giảm cấp độ dịch, từ cấp 2 xuống cấp 1.Bệnh viện dã chiến số 12, đặt tại TP Thủ Đức, được dành riêng để thu dung, điều trị những F0 nhiễm biến chủng Omicron, mặc dù TP HCM chưa ghi nhận ca nào. Bệnh viện dã chiến số 12 ở quận 2 cũ (khối chung cư lô R5, khu tái định cư 38,4 ha, phường An Khánh, TP Thủ Đức), đang để trống, dự phòng cho tình huống thành phố xuất hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron, Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết tại họp báo về tình hình dịch Covid-19, chiều 6/12. Các khu nhà biệt lập trong bệnh viện khá thuận tiện để phân loại, sàng lọc từng nhóm đối tượng, như người nghi ngờ mắc bệnh và người dương tính, nhằm có biện pháp xử trí kịp thời, từ đó khống chế biến chủng Omicron lây lan ra các bệnh viện, khu vực khác trong thành phố.Chiều 6-12, tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết qua khảo sát có 70% phụ huynh không đồng ý cho học sinh lớp 1 đến trường. Ông Dũng cho biết theo kế hoạch ngày 13-12, các em sẽ quay lại học trực tiếp, tuy nhiên 70% phụ huynh không đồng ý cho học sinh lớp 1 đến trường. Nguyên nhân do phụ huynh lo lắng, khi tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.vắc xin Covid-19. Chiều 6-12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 5 tỉnh, thành phố đang có số ca mắc, tử vong do Covid-19 gia tăng trong thời gian gần đây, đó là Cần Thơ, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu và An Giang. Tại cuộc họp, báo cáo của nhiều địa phương cho thấy, có đến hơn 75% bệnh nhân tử vong chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.việc cách ly F1, F2 tại nhà. Ngày 6.12, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 9436/UBND-VX chỉ đạo về việc thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Hải Phòng thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà/nơi lưu trú (nếu đáp ứng các điều kiện được ban hành kèm theo Công văn số 5599/BYT-MT) 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định; lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu và ngày kết thúc cách ly. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR ít nhất 2 lần đều âm tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc việc cách ly tại nhà/nơi lưu trú, chuyển sang tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo, không tự ý ra khỏi nhà khi chưa thông báo với chính quyền địa phương, không tụ tập đông người, thực hiện 5K. Các trường hợp F2 cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong khi chờ kết quả xét nghiệm Real time RT- PCR của F1.cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ngày đầu học sinh trở lại trường tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, các trường không chủ quan mà luôn theo sát, thực hiện tốt phương án phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 6-12, học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh Long An trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến. Hiện toàn tỉnh có hơn 43.000 học sinh THPT với 46 đơn vị trường có cấp học. Hầu hết các em đều được tiêm vắc-xin mũi 1, một số em chưa được tiêm do là F0, F1, có bệnh nền...---: Việt Nam và Ấn Độ tương đồng về chính sách ngoại giao?Đài RFI phân tích như thế.-- 6/12/2021Từng là đại sứ Pháp tại Ấn Độ trong 4 năm, tháng 10 vừa qua, ông Claude Blanchemaison vừa cho xuất bản tại Pháp một cuốn sách về Ấn Độ, tựa đề “L’Inde, contre vents et marées” ( Ấn Độ, bất chấp bao trở ngại ). Cuốn sách của Blanchemaison gây chú ý đặc biệt, bởi vì ông vừa là tác nhân, vừa là nhà quan sát tình hình địa chính trị của quốc gia đông dân hàng thứ hai của hành tinh chúng ta và hiện là nền kinh tế đứng hàng thứ 5 thế giới.

Cuốn sách “L’Inde, contre vents et marées” của vị cựu đại sứ Pháp tại Ấn Độ chủ yếu nêu lên những thách thức đối với quốc gia đang có tham vọng vươn lên thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba thế giới, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Để đạt được mục tiêu đó, liệu Ấn Độ có thể dựa vào một dân số trẻ, vào trình độ công nghệ số, sự đa dạng văn hóa và chế độ chính trị đa nguyên của nước này? Theo tác giả Claude Blanchemaison, muốn thực hiện được tham vọng nói trên, trước hết các nhà lãnh đạo ở New Delhi phải giải quyết các vấn đề về cơ cấu trong nước và duy trì thế cân bằng trong quan hệ với các đối tác bên ngoài. Nhưng bối cảnh hiện nay không mấy thuận lợi, sau khi phe taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, gây khó khăn rất nhiều cho chính sách chống khủng bố của Ấn Độ. Thêm vào đó, việc nước Úc lập liên minh AUKUS với Anh Quốc và Mỹ đang ảnh hưởng đến thế cân bằng trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trước khi làm việc ở New Delhi, ông Claude Blanchemaison cũng đã từng là đại sứ Pháp tại Việt Nam từ năm 1989 đến 1993, một quốc gia mà ông vẫn còn giữ nhiều mối liên hệ. Vị cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội đã là tác giả của cuốn sách “La Marseillaise du général Giap”, xuất bản vào tháng 10/2013. Cho nên, có thể nói ông là người nắm rất rành tình hình quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam, hai quốc gia mà theo ông có những mối tương đồng về chính sách ngoại giao.

“ Từ khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, Nehru, thủ tướng đầu tiên của nước này đã là một trong những người, cùng với Sukarno ( cố tổng thống Indonesia ), Nasser ( cố tổng thống Ai Cập ), sáng lập phong trào phi liên kết, quy tụ các nước không nghiêng về phe nào, không theo khối Liên Xô mà cũng không theo khối phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ.

Cho dù đó là chuyện đã thuộc về lịch sử, nhưng nên nhớ rằng phong trào phi liên kết vẫn còn tồn tại và vẫn thường xuyên họp lại. Nhưng nay thời thế đã thay đổi, Ấn Độ đã có một chính phủ thuộc một đảng khác. Nước này vào ngày 15/08 năm tới sẽ kỷ niệm 75 năm độc lập. Trước khi bùng phát đại dịch, Ấn Độ đã là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ 5. Hiện chưa biết là đại dịch tác động như thế nào đến vị trí kinh tế này của Ấn Độ, nhưng tôi tin là kinh tế Ấn Độ có khả năng phục hồi rất mạnh và sẽ nhanh chóng trở lại con đường tăng trưởng nhanh.

Trước hết, Ấn Độ có một dân số trẻ, năng động, với 55% dân số dưới 25 tuổi. Thứ hai, nước này đã có những điều kiện vững chắc cho sự tăng trưởng kinh tế. Khi mới giành được độc lập, Ấn Độ còn gặp nạn đói, phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu lương thực, nhưng ngày nay Ấn Độ không chỉ tự túc về lương thực, mà còn xuất khẩu ngũ cốc, sữa, thậm chí xuất khẩu thịt đến một số nước châu Á. Trong lĩnh vực dịch vụ, Ấn Độ nay là nhà vô địch thế giới về dịch vụ tin học.

Về quan hệ quốc tế, Ấn Độ không muốn liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, từ cách đây khoảng 20 năm, nước này đã thiết lập đối tác với rất nhiều quốc gia. Các quan hệ đối tác này, đối tác chiến lược, hoặc đối tác tăng cường, có nội dung khác nhau tùy theo quốc gia. Pháp đã là một trong những quốc gia đầu tiên ký hiệp định đối tác chiến lược với Ấn Độ, cụ thể là vào năm 1998, dưới thời tổng thống Jacques Chirac. Mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển rất nhiều từ đó đến nay, với các cuộc thảo luận về chính trị và chiến lược giữa bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng, cũng như giữa lãnh đạo quân đội của hai bên.”

Cũng theo tác giả Blanchemaison, đường lối ngoại giao hiện nay của Ấn Độ cũng chính là kế thừa từ thời kỳ thành lập phong trào phi liên kết:

“ Có thể nói nước này đã kế thừa văn hóa ngoại giao phi liên kết, một văn hóa mà tôi gọi là chiến lược theo đủ mọi hướng, một chính sách phần nào tương tự như Việt Nam. Ấn Độ muốn làm bạn với mọi nước, thậm chí không muốn là kẻ thù của Trung Quốc, cho dù Trung Quốc là đối thủ lớn, là láng giềng có tranh chấp biên giới với Ấn Độ.

Ấn Độ xử lý quan hệ với Trung Quốc một cách rất mềm dẻo, mà tôi có thể nói là theo kiểu châu Á, tức là không phải chúng ta có bất đồng về một vài điểm, chẳng hạn như về biên giới, là chúng ta bất đồng trên mọi thứ, có nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác với nhau, như trường hợp đối với Trung Quốc, cũng như đối với nhiều nước khác.

Ấn Độ hiện nay cũng thừa kế từ thời Nehru một mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với Nga, mà trước đây là Liên Xô. Trong lịch sử, có thể nói Liên Xô đã từng là quốc gia bảo bọc Ấn Độ. Ngay cả bây giờ, khi Pakistan gây khó dễ cho Ấn Độ trên vấn đề Cachemire, cũng chính Nga bảo vệ Ấn Độ ở Hội Đồng Bảo An và dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn việc thảo luận về hồ sơ này. Nga vẫn còn là nguồn cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ, tuy là cung cấp với quy mô nhỏ hơn so với cách đây 30 năm, nhưng Nga vẫn là một đối tác quan trọng.”

Một mặt phát triển quan hệ với Hoa Kỳ, mặt khác Ấn Độ cũng ngày càng mở rộng bang giao với các nước châu Á, theo quan sát của cựu đại sứ Blanchemaison:

“Đối với châu Á, Ấn Độ thi hành một chính sách “hướng Đông” rất năng động, nhất là với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Trước khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có quan hệ rất chặt chẽ với Ấn Độ, điều mà bản thân tôi đã nhận thấy khi còn là đại sứ Pháp ở Việt Nam. Đại sứ Ấn Độ là một nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam.

Nay Ấn Độ thắt chặt hơn nữa quan hệ với nhiều nước ASEAN. Chỉ có điều New Delhi cảm thấy khó xử đối với Miến Điện do cuộc đảo chính quân sự, vì họ không muốn thấy phe quân sự nắm quyền ở một nước láng giềng và nhất là vì điều này làm gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Ngoài ASEAN, Ấn Độ cũng đã tăng cường quan hệ với các nước châu Á khác, như Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như với các nước nam Thái Bình Dương. Từ vài năm nay, Ấn Độ cũng tham gia các cuộc tập trận trên biển với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Bốn nước này nằm trong một nhóm gọi là QUAD ( Bộ Tứ ), nhưng chính phủ New Delhi không muốn nhóm không chính thức này thiên về các vấn đề quân sự, mà muốn các nước trong nhóm hợp tác về phát triển bền vững, hợp tác y tế, để QUAD không có vẻ là một tổ chức quân sự. Cho dù có quan hệ phức tạp với Trung Quốc, Ấn Độ dứt khoát không muốn đi theo con đường như của Úc, lập liên minh quân sự với Hoa Kỳ và Anh Quốc để chống Trung Quốc."

Tuy nhiên, theo cựu đại sứ Pháp tại New Delhi, Ấn Độ cũng có lập trường giống các nước phương Tây, như Pháp, hay các nước thành viên khác của QUAD, tức là phải bảo vệ quyền tự do lưu thông ở Biển Đông, chống lại việc Bắc Kinh bồi đắp các đảo nhân tạo ở vùng biển này. Nhưng ông Blanchemaison cho rằng cả Ấn Độ lẫn Việt Nam đều bằng mọi giá cố tránh xung đột quân sự với Trung Quốc. Cựu đại sứ Pháp tại New Delhi và Hà Nội nhấn mạnh đến sự tương đồng về chính sách ngoại giao giữa hai nước:

“Tôi nghĩ Ấn Độ là một đối tác rất tốt đối với Việt Nam và ngược lại, Việt Nam cũng là một đối tác rất tốt đối với Ấn Độ. Như tôi có nói lúc nảy, hai nước có những điểm tương đồng, tức là có một chính sách ngoại giao theo mọi hướng, làm mọi với mọi nước, cố làm sao không có quốc gia kẻ thù. Chỉ có do vấn đề lịch sử, hậu quả của việc Anh Quốc phân chia lãnh thổ, nên Ấn Độ vẫn có một quốc gia đối dịch là Pakistan.

Cũng như đa số các quốc gia châu Á, Ấn Độ có đối tác thương mại chính là Trung Quốc. Đó là một thực tế. Ấn Độ cho rằng phải tiếp tục chính sách hợp tác với Trung Quốc trên toàn bộ những lĩnh vực mà giữa hai nước không có mâu thuẫn, đối đầu. Tôi nghĩ Việt Nam cũng có cùng một chính sách.

Dĩ nhiên là Việt Nam có rất nhiều tranh chấp với Trung Quốc, nhất là trên vấn đề Biển Hoa Nam, mà tôi gọi theo tên Việt Nam là Biển Đông, và trông chờ vào sự yểm trợ của nhiều nước. Yểm trợ ở đây không có nghĩa là liên minh quân sự giống kiểu NATO. Cả hai nước, Ấn Độ và Việt Nam đều không muốn thấy có một liên minh quân sự như thế này ở châu Á.

Nhưng để tạo một tác động răn đe, Việt Nam mời các công ty dầu khí Ấn Độ đến thăm dò, khai thác ở Biển Đông, vì Ấn Độ cũng đang có nhu cầu rất lớn về năng lượng, tuy rằng sẽ không đầu tư rất nhiều vào dầu khí vì làm như vậy sẽ là trái với cam kết của Ấn Độ tại hội nghị COP 26 về trung hòa carbon.”

Cũng theo tác giả Blanchemaison, ngay cả về việc trang bị vũ khí, Việt Nam cũng đi theo hướng đa dạng hóa nguồn cung cấp, giống...

Xin mời xem tiếp:

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-vi%E1%BB%87t-nam/20211206-t%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91%E1%BB%93ng-v%E1%BB%81-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-ngo%E1%BA%A1i-giao-gi%E1%BB%AFa-%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99-v%C3%A0-vi%E1%BB%87t-nam

.

--- HỎI 2: Đất, tội lỗi, và sự khốn cùng... ĐÁP 2: Tác giả Nguyễn Thông nói về quan chức ăn đất.

.

Đất, tội lỗi, và sự khốn cùng

Nguyễn Thông, Báo Tiếng Dân -- 06/12/2021

.

Hôm nay 6.12, Sài Gòn mở phiên tòa xử đám quan chức ăn đất. Nhân vật chính là phó chủ tịch thành phố Trần Vĩnh Tuyến, cùng đám quan tham Lê Tấn Hùng em cựu bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải…

Sắp tới, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cũng được ưu tiên nhận tội. Và còn nhiều kẻ nữa trong bộ máy cai trị phải đối mặt với pháp luật, dù dân chúng không tin vào pháp luật xứ này cho lắm.

Không chỉ Tuyến, Cang, Hùng, những Nguyễn Thành Tài, rồi thượng tướng đô đốc Nguyễn Văn Hiến, đám đầu lĩnh chính quyền ở Khánh Hòa, Đà Nẵng… đều chết nghẹn bởi đất. Đất là cái mồ chôn sự nghiệp, danh tiếng của chúng. Nhưng đất cũng đẩy dân chúng lương thiện vào sự khốn cùng. Lôi kẻ phạm tội ra vành móng ngựa thì đồng thời cũng phải trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân bị tước đoạt đất đai.

Nhớ trong quyển sách hồi nào, cuốn “Những con đường đói khát” của nhà văn Brazil G.Amado có câu “Đất hỡi, mi ăn gì mà quá khát/Sao uống nhiều nước mắt, máu tươi”, rất đúng với hiện trạng đất và người ở xứ ta nhiều năm nay.

Vừa rồi, cơ quan thanh tra đã phanh phui vụ 43 hecta đất vàng ở Bình Dương liên quan tới kẻ chủ trò, không phải ai khác mà là đứa quan đầu tỉnh, bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam. Nói trắng ra, y cũng chỉ là phần lộ của tảng băng chìm trong cái bộ máy cầm quyền tham nhũng tham lam đặc trưng của xứ này.

Dân muốn hỏi những đầu lĩnh bộ máy cai trị, các ngài có định lôi hết những đứa như Tuyến, Tài, Nam, Cang, Hiến, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Nguyễn Chiến Thắng… còn trong bóng tối ra hỏi tội không.

Chẳng hạn, vụ 160 hecta đất tái định cư cho người dân Thủ Thiêm bị mất đất do quy hoạch, đứa nào đã ngang nhiên chiếm đoạt, vi phạm chỉ đạo của chính phủ, để hàng vạn người dân đến nay màn trời chiếu đất, vật vờ, bơ vơ, ăn hờ ở đậu, không nơi ổn cư. Đã xử đến đâu rồi. 1.600.000 mét vuông không phải con muỗi nhé. Đứa nào cầm đầu vụ ăn 160 mẫu Tây này, thiên hạ biết cả. Đám Trần Vĩnh Tuyến, Nguyễn Thành Tài, Tất Thành Cang chưa là cái đinh gì. Hãy lôi Lê Thanh Hải ra để ông ta trả lời cho rõ ràng, ít nhất ở cương vị trùm sỏ khi xảy ra chuyện.

Thanh tra Chính phủ cứ đi tới đi lui, hẹn lần hẹn lữa, rồi mất hút con mẹ hàng lươn. Đám Nguyễn Thiện Nhân, Quyết Tâm hồng phúc hứa hẹn bao lần, tới nay đã khô nước bọt lâu rồi, nhưng dân Thủ Thiêm bị mất đất, trong đó có những người bị mất chỗ tái định cư trên 160 hecta ấy vẫn cứ dài cổ chờ trong nỗi tuyệt vọng. Lò tôn đâu, chả nhẽ chìm xuồng do không thể sờ sịt vào vùng cấm. Chả nhẽ vùng cấm là có thật chứ không phải chỉ lời đồn.

https://baotiengdan.com/2021/12/06/dat-toi-loi-va-su-khon-cung/

.

.