Dịch tăng, SG ra văn bản khẩn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Hà Nội lại lây dịch kỷ lục. Hơn 120 trẻ nhập viện sau tiêm, Thanh Hóa dừng lô vaccine. Nên nới lỏng cách ly 7 ngày với khách quốc tế từ thị trường an toàn. Cần Thơ: Dịch bệnh đang ở mức nguy hiểm.

.

- Trump lên đài GBN: bùng nổ ngày 6/1/2021 là chứng cớ Trump đã thắng phiếu ở bầu cử 2020

- VN tiếp tục tiêm vắc xin cho trẻ em, lên kế hoạch tiêm mũi 3 cho người lớn. Người mắc Covid-19 sẽ được phát thuốc kháng virus. Argentina tặng VN 500.000 liều vaccine Astra Zeneca. Dịch tăng, SG ra văn bản khẩn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Hà Nội lại lây dịch kỷ lục. F0 tại nhà tăng, SG đề xuất Bộ Quốc phòng hỗ trợ đến hết năm 2021. Hơn 120 trẻ nhập viện sau tiêm, Thanh Hóa dừng lô vaccine. Nên nới lỏng cách ly 7 ngày với khách quốc tế từ thị trường an toàn. Cần Thơ: Dịch bệnh đang ở mức nguy hiểm.

- Georgia: 2 mẹ con bị tố sai lầm là gian phiếu cho Biden, bị người cuồng Trump khủng bố, dọa giết

- Georgia: Stacey Abrams (Dân Chủ) sẽ ứng cử Thống Đốc 2022, hy vọng là nữ Thống đốc da đen đầu tiên ở Mỹ

- Ủy Ban Điều Tra OK Bộ Tư Pháp truy tố Jeffrey Clark, nhưng cho cơ hội cuối là Thứ Bảy ra xem từng câu hỏi

- kinh tế Biden rực rỡ: tháng 11 có 14,875 việc làm bị cắt, giảm 77% tính theo năm, thấp nhất trong 28 năm

- California: khô hạn tới năm thứ 3. từ 2022 sẽ hạn chế nước, ưu tiên là cấp nước cho y tế và an toàn của dân

- CDC báo động: 1 dân San Francisco, đã vaccine đầy đủ, bay tới Nam Phi, trở về bị lây Omicron, hội chứng nhẹ

- Đức: không chích ngừa sẽ bị cấm bước vào các tiệm ăn, rạp hát, các tiệm không thiết yếu, chợ Giáng Sinh...

- UCLA: cả ngàn cái chết trên hè phố vì quá liều thuốc lẽ ra có thể ngăn ngừa được

- 80%-90% bệnh nhân COVID mất khứu giác vài tháng, nhưng 16% sẽ mất khứu giác nửa năm hay lâu hơn

- tại 900 bệnh viện: chi phí nhân viên bệnh viện tăng 12.6% trong vòng 1 năm qua, tăng 14.8% trong 2 năm

- thành phố đắt đỏ nhất: 1. Tel Aviv; 2. Paris; 3. Singapore (đồng hạng 2 với Paris); 4. Zurich; 5. Hong Kong

- WTA tuyên bố ngưng các cuộc thi quần vợt tại TQ vì lo an nguy nữ cầu thủ Bành Soái; cô Bành lại nói với IOC

- Michigan: truy tố sát thủ bắn chết 4 học sinh, bị thương 7 người khác; công tố suy tính truy tố cả ba mẹ cậu

- Tổng Giám Mục của Paris từ chức sau khi thú nhận có "quan hệ mơ hồ" với một phụ nữ hồi năm 2012

- HỎI 1: Quân Nhật và Mỹ sẽ vào cứu, nếu TQ đánh Đài Loan? ĐÁP 1: Đó là lời cựu Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe.

- HỎI 2: Dân số Nhật giảm đều? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-2/12/2021) --- Đức Giáo Hoàng Francis đã chấp thuận đơn xin từ chức của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Paris sau khi vị này thú nhận có một "quan hệ mơ hồ" với một phụ nữ hồi năm 2012.

.

Tổng Giám Mục Michel Aupetit loan báo hôm Thứ Năm rằng ông tự nguyện từ chức để giáo phận không bị phân hóa vì nghi ngờ và mất lòng tin đang tiếp diễn cứ gây ra. Vatican cho biết đã bổ nhiệm vị kế nhiệm Tổng Giáo Phận Paris là Đức ông Georges Pontier.

.

Việc từ chức đưa ra trong khi dư chấn vẫn còn, sau bản báo cáo tháng 10/2021 viết rằng khoảng 3,000 linh mục Pháp đã lạm dụng tình dục trong hơn 70 năm qua, và mới năm 2020 Đức Giáo Hoàng chấp nhận đơn từ chức của 1 Hồng y Pháp liên hệ vụ bưng bít chuyện một linh mục lạm dụng hàng chục bé trai.

.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 hôm Thứ Tư đã bỏ phiếu đồng thuận chuyển hồ sơ sang Bộ Tư Pháp truy tố Jeffrey Clark (cựu Thứ Trưởng Tư Pháp của Trump) về tội coi thường Quốc Hội vì chống lại trát đòi ra điều trần.

.

Tuy nhiên, sẽ chưa đưa ra khoáng đại Hạ Viện bỏ phiếu, vì luật sư của Clark đêm Thứ Ba tuyên bố rằng Clark dự định dùng quyền im lặng (trong Tu Chánh Án số 5) để không tự kết tội mình.

.

Do vậy, Chủ tịch ủy Ban Điều Tra là Dân biểu Bennie Thompson nói sẽ cho Clark cơ hội cuối cùng, là Thứ Bảy 4/12/2021 yêu cầu ra trước Ủy Ban để trả lời nhiều câu hỏi, trong đó câu nào Clark muốn sử dụng quyền giữ im lặng. Clark bị xem là một trong những người chủ mưu lật ngược kết quả bầu cử 2020 để Trump bám ghế.

.

--- Những con số Cộng Hòa không muốn thấy: Biden làm kinh tế xuất sắc nhất 3 thập niên --- chính xác là 28 năm, tính kể từ 1993 --- khi số việc làm bị cắt giảm trong tháng 11/2021 đã giàm 34.8% thấp hơn tháng 10/2021, theo thống kê của Challenger, Gray & Christmas Inc. phổ biến hôm Thứ Năm.

.

Trong tháng 11 có 14,875 việc làm bị cắt giảm, tức là giảm 77% tính theo năm và là thấp nhất kể từ tháng 5/1993. Hiện tượng này có là nhờ vaccine chống COVID-19 đã giúp hồi phục hậu đại dịch.

.

Tính riêng trong năm nay (2021) đã có tổng cộng 8,904 nhân viên bị cắt giảm vì COVID-19, trong khi 1,105,599 người bị cắt giảm trong 11 tháng đầu năm 2020 (vì COVID).

.

--- Tiểu bang California kể từ năm 2022 sẽ hạn chế cấp nước tới nhiều thành phố và các khu vực dẫn thủy cho nông trại (farm-irrigation districts) đang nằm trong chương trình cấp nước State Water Project.

.

Karla Nemeth, Giám đốc Bộ Tài Nguyên Nước California, tiên đoán sẽ có năm thứ 3 bị khô hạn trong khi các hồ trữ nước đã cạn gần kỷ lục lịch sử. Nemeth nói, hạn chế không có nghĩa là không cấp nước, nhưng chi là sẽ cấp nước theo các ưu tiên: mức ưu tiên cao nhất là cấp nước cho y tế và an toàn của cư dân.

.

--- Biến chủng Omicron của siêu vi Covid-19 đã tới California, theo thông báo của CDC. Người bị nhiễm Omicron là cư dân San Francisco, đã chích ngừa đầy đủ, đã bay tới Nam Phi và mới trở về California hôm 22/11/2021, bị hội chứng nhẹ vào ngày 25/11/2021 nên đi xét nghiệm hôm Chủ Nhật 28/12 và có kết quả hôm Thứ Hai 29/12/2021 là dương tính Omicron.

.

Tất cả những người liên hệ, tiếp cận người đã đưa vào tự cách ly, tất cả đều xét nghiệm âm tính. Người bị dương tính ở tuổi từ 18 tới 49 tuổi (không nói rõ là nam hay nữ, cũng như không cho biết chính xác tuổi, vì Bộ Y Tế muốn giữ bí mật các thông tin). Cộng Hòa đang lo ngại, và có ít nhất một quan chức (DB Ronny Jackson, cựu bác sĩ Bạch Ốc của Trump, nói Dân Chủ bịa ra biến chủng Omicron) nói rằng biến chủng chỉ là tin giả do Dân Chủ tung ra để sẽ thắng bầu cử giữa kỳ 2022 vì sẽ tăng số người bầu qua thư.

.

--- Mỹ là thiên đường của người ghét chích ngừa. Trong khi đó, những người không chích ngừa tại khắp Đức Quốc sẽ nhận lệnh phong tỏa: cấm họ bước vào tất cả các tiệm ăn, quán rượu, rạp hát, phòng thể dục, và các tiệm không thiết yếu -- kể cả cấm vào các chợ Giáng Sinh truyền thống.

.

Thủ Tướng Angela Merkel và Thủ Tướng sắp nhậm chức Olaf Scholz sẽ họp các lãnh đạo địa phương vào Thứ Năm để nói về luật mới này. Theo Reuters, gần 69% dân Đức đã chích ngừa đầy đủ. Hôm Thứ Năm, Đức có hơn 73,000 người mới dính COVID và 388 người chết.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 01/12 đến 16h ngày 02/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.698 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 13.677 ca ghi nhận trong nước (giảm 829 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.538 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.738), Cần Thơ (985), Tây Ninh (768), Sóc Trăng (747), Bà Rịa - Vũng Tàu (637), Đồng Tháp (606), Vĩnh Long (594), Bến Tre (507), Bình Thuận (502), Hà Nội (499), Cà Mau (496), Bạc Liêu (492), Đồng Nai (475), Bình Phước (472), Bình Dương (414), Kiên Giang (405), Khánh Hòa (394), Hậu Giang (296), An Giang (271), Trà Vinh (202), Lâm Đồng (197), Tiền Giang (176), Bình Định (169), Thừa Thiên Huế (143), Hà Giang (120), Thanh Hóa (94), Bắc Ninh (94), Thái Nguyên (87), Đắk Nông (86), Đà Nẵng (82), Long An (81), Nghệ An (69), Ninh Thuận (68), Quảng Nam (66), Nam Định (63), Đắk Lắk (58), Hưng Yên (55), Hòa Bình (47), Phú Yên (44), Hải Dương (39), Quảng Ngãi (38), Hải Phòng (37), Tuyên Quang (33), Lạng Sơn (29), Gia Lai (27), Thái Bình (26), Vĩnh Phúc (24), Phú Thọ (20), Bắc Giang (19), Quảng Ninh (16), Quảng Bình (15), Quảng Trị (14), Cao Bằng (12), Yên Bái (8 ), Lào Cai (7), Hà Nam (5), Kon Tum (5), Sơn La (2), Điện Biên (1), Bắc Kạn (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 01/12 đến 17h30 ngày 02/12 ghi nhận 210 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (80) trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Nai (2), Bình Dương (1), Đồng Tháp (1), Kiên Giang (2), Sóc Trăng (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (23), Cần Thơ (16), An Giang (14), Kiên giang (12), Long An (11), Tây Ninh (8), Bình Dương (8), Tiền Giang (8), Bạc Liêu (6), Đồng Tháp (5), Sóc Trăng (4), Bình Thuận (3), Khánh Hoà (2), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Hà Nội (1), Hà Giang (1), Lâm Đồng (1), Bình Phước (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1).





.

Tiếp tục tiêm vắc xin cho trẻ em, lên kế hoạch tiêm mũi 3 cho người lớn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải có kế hoạch rất cụ thể, chi tiết để bảo đảm tới giữa tháng 12, cơ bản tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên; tiếp tục tiêm cho người từ 12 tuổi; xây dựng kế hoạch phù hợp và triển khai tiêm mũi thứ 3.

.

VN tiếp nhận 500.000 liều vaccine phòng COVID-19 Astra Zeneca do Argentina trao tặng. Trưa 2/12, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine phòng COVID-19 Astra Zeneca của Chính phủ Argentina tặng Chính phủ Việt Nam phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Bộ Y tế có kế hoạch sử dụng số vaccine phòng COVID-19 do Chính phủ và nhân dân Argentina trao tặng một cách hợp lý nhất nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.





.

Người mắc Covid-19 sẽ được phát thuốc kháng virus. Hôm nay 2.12, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vắc xin; quản lý, điều trị người bị nhiễm Covid-19. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế phân bổ ngay thuốc kháng virus dạng viên để các tỉnh, thành cấp phát cho tất cả những người bị nhiễm Covid-19 uống ngay sau khi được xác định dương tính.

.

Dịch tăng, SG ra văn bản khẩn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Ngày 2-12, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn về việc các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh COVID-19, trong đó có nhiều yêu cầu quan trọng, đề nghị các cơ sở y tế báo cáo trước 10-12. Căn cứ thực tế và các kịch bản ứng phó tương ứng với các tình huống diễn tiến của dịch bệnh, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn TP nghiêm túc tái cấu trúc và chức năng bệnh viện để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện ca bệnh, quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo.





.

Hà Nội lây dịch kỷ lục: 509 ca nhiễm mới, có 233 ca cộng đồng. Hà Nội vừa ghi nhận số ca mắc kỷ lục trong 24 giờ: Tất cả quận/huyện/thị xã đều có ca mới, tổng phát hiện 509 người mắc COVID-19, trong đó có 233 ca cộng đồng. Bản tin COVID-19 Hà Nội tối 2/12, thông báo 24 giờ qua phát hiện 509 ca COVID-19 mới, cao hơn hôm qua 40 ca. Trong số này có 233 ca cộng đồng, 198 ca trong khu cách ly và 78 ca trong khu phong tỏa. Trong 5 ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận trên 300 ca nhiễm mới và hơn 200 ca cộng đồng mỗi ngày. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay ở Thủ đô, cũng là ngày đầu tiên ghi nhận 100% quận/huyện/thị xã đều phát hiện ca mới.

.

F0 tại nhà tăng, SG đề xuất Bộ Quốc phòng hỗ trợ đến hết năm 2021. Sở Y tế TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM đề xuất Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ duy trì hoạt động 85 trạm y tế lưu động với số lượng 153 nhân viên y tế trên địa bàn thành phố đến hết tháng 12/2021. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa có công văn gửi đến UBND TP.HCM, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố về việc tiếp tục hỗ trợ lực lượng y tế mà Bộ Quốc phòng tham gia trạm y tế lưu động đến hết tháng 12/2021. Theo Sở Y tế, công văn trước đó vào cuối tháng 10 của UBND TP.HCM đã đề nghị Bộ Quốc phòng cho tiếp tục duy trì và hỗ trợ các trạm y tế lưu động đến hết tháng 11/2021. Hiện nay, ngành y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện và TP.Thủ Đức đang xây dựng lộ trình đảm bảo nhân sự tại chỗ để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình trạm y tế lưu động khi lực lượng quân y rời thành phố.





.

Hơn 120 trẻ nhập viện sau tiêm, Thanh Hóa dừng lô vaccine. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ghi nhận hơn 120 học sinh nhập viện sau tiêm vaccine Pfizer, có 17 em dấu hiệu nặng song hiện không nguy kịch; quyết định dừng tiêm lô vaccine này. Ngày 2/12, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết từ hôm 30/11 đến trưa nay có 27 huyện thị, thành phố thuộc tỉnh tiêm vaccine Pfizer mũi một cho trẻ 15-17 tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình tiêm, một số học sinh có dấu hiệu buồn nôn, khó thở, sốt cao... Toàn tỉnh có tổng cộng hơn 120 em nhập viện điều trị sau tiêm. Trong đó có 17 trẻ phản ứng nặng, gồm 5 em ở huyện Vĩnh Lộc; huyện Hậu Lộc và thị xã Nghi Sơn mỗi nơi 3, huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn đều 2, Thạch Thành và Cẩm Thủy mỗi nơi một. Đến trưa nay, sức khỏe các cháu đã ổn định, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Nên nới lỏng cách ly 7 ngày với khách quốc tế từ thị trường an toàn

Đà Nẵng

Kiên Giang

Cần Thơ: Dịch bệnh đang ở mức nguy hiểm

Đó là những cái chết có thể ngăn ngừa

nhiều phần bạn kinh nghiệm được biến đổi của khứu giác

Chi phí nhân viên bệnh viện tăng đều,

Trump trả lời phỏng vấn

Cuộc nghiên cứu của Economist Intelligence Unit

Cậu nhóc cầm súng

Cộng Hòa trở thành đảng khủng bố?

Stacey Abrams (Dân Chủ) sẽ tranh cử chức Thống Đốc Georgia

Hội Quần Vợt Phụ Nữ Thế Giới

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm

. Nếu chậm mở cửa thị trường quốc tế, các doanh nghiệp hàng không, du lịch sẽ cạnh tranh rất yếu so với các nước ngoài, khả năng phục hồi của thị trường cũng sẽ chậm. Đại diện các hãng hàng không cho rằng quy định hiện nay là khách nước ngoài đến Việt Nam phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm PCR âm tính, sau khi nhập cảnh phải cách ly y tế 7 ngày tại các cơ sở theo quy định, khiến khách không mặn mà do đội chi phí, mất nhiều thời gian. Dẫn chứng thực tế nhiều nước châu Âu và cả các nước như Singapore, Thái Lan, Campuchia đã mở trở lại, ông Trịnh Hồng Quang, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines nhìn nhận Việt Nam càng mở chậm sẽ càng mất cơ hội cạnh tranh với các nước trên thị trường du lịch. Do đó, ông kiến nghị mở lại đường bay với các thị trường an toàn trước và không thực hiện cách ly với khách đến từ các thị trường này. Với quan điểm chuyên gia dịch tễ, ông Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, quy định khách tiêm đủ liều vaccine, khách khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng đến Việt Nam phải cách ly 7 ngày là thận trọng do các nước xung quanh Việt Nam đều đã mở cửa và có quy định về y tế đơn giản hơn. Đơn cử, Thái Lan chỉ yêu cầu xét nghiệm 72 tiếng trước đó và xét nghiệm sau khi đến Thái Lan, có hộ chiếu vaccine. Như vậy, khách đến Thái Lan chỉ nghỉ một đêm ở khách sạn, hôm sau xét nghiệm PCR âm tính là không cần cách ly.công bố 17 đơn vị đủ điều kiện thí điểm đón khách quốc tế. 17 đơn vị cung ứng dịch vụ đủ điều kiện tham gia thí điểm đón khách quốc tế gồm 5 cơ sở lưu trú, 3 điểm tham quan du lịch và 9 doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển du lịch. Ngày 2/12, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết đã thẩm định, xét chọn được 17 đơn vị cung ứng dịch vụ đủ điều kiện tham gia chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Đà Nẵng. Việc lựa chọn đơn vị đủ điều kiện để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch nhằm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.nâng cấp độ dịch toàn tỉnh lên 'nguy cơ cao'. UBND tỉnh Kiên Giang vừa nâng đánh giá cấp độ dịch COVID-19 toàn tỉnh từ cấp 2 lên cấp 3 - có nguy cơ cao (màu cam). Riêng 2 huyện Kiên Hải và Gò Quao cùng cấp độ 3 và xã Vĩnh Tuy (thuộc huyện Gò Quao) là cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (màu đỏ). Trong tháng 11/2021, mỗi ngày, Kiên Giang đều có ca tử vong do COVID-19 và ghi nhận vài trăm ca mắc mới. Từ ngày 2-29/11, Kiên Giang có 145 ca tử vong, đặc biệt, ngày 28/11 có tới 17 ca tử vong.. Cần Thơ tiếp tục là tâm điểm của đợt dịch Covid-19 đang gia tăng nhanh tại các tỉnh, thành miền Tây khi mỗi ngày ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm mới. Dịch bệnh đang ở mức nguy hiểm. Tính riêng từ ngày 25.11 đến nay, Cần Thơ có hơn 8.000 ca nhiễm Covid-19 mới. BS.CK2 Phạm Phú Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, cho rằng F0 tăng nhanh là khó tránh khỏi khi người dân đi lại thoải mái, cùng với đó ý thức thực hiện 5K đang bị nhiều người xem nhẹ. “Số ca nhiễm tăng nhanh nhưng may mắn là tới giờ tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của Cần Thơ đã khá cao nên F0 đa phần không có triệu chứng, ít triệu chứng. Cái đáng lo nhất hiện nay là tầng 3, tức là những ca chuyển biến nặng. Thành phố đang phải củng cố lại để tránh quá tải”, BS Giang nói. Đến trưa 2.12, theo cập nhật nhanh của Sở Y tế Cần Thơ, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm gần 500 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số F0 lũy kế từ ngày 8.7 đến nay lên gần 28.000 ca; có 12.907 người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh nhưng cũng đã có 203 bệnh nhân tử vong. Hiện tại, số bệnh nhân nằm ở tầng 3 của Cần Thơ là 310 ca; trong đó 156 trường hợp nặng, nguy kịch.---. Nghiên cứu của đại học University of California at Los Angeles (UCLA) cho thấy có tổng cộng 1,493 người chết trên đường phố Los Angeles trong thời đại dịch, từ tháng 3/2020 tới tháng 7/2021.Số người chết trên có 35% là chết trên lối đi hè phố, 13% trên trong các sân đậu xe phố thị.Số người chết trên đường phố đó nhiều phần là không nhà, và hầu hết cái chết là quá liều thuốc gây nghiện hay ma túy. Thống kê trên không kể những người chết trong xe, trong nhà tạm trú cho vô gia cư, hay trong bệnh viện,.--- Nếu bạn đã từng dương tính COVID-19,: mới vài giờ trước, bạn uống tách cà phê thơm, ngửi hương hoa trong vườn. Thế nhưng bây giờ, các mùi đó biến mất, không ngửi gì được.Bệnh nhân trẻ và già đều bị ảnh hưởng y hệt --- từ hơn 80% cho tới 90% bị dương tính đều có hội chứng đó. Hầu hết người bệnh hồi phục khứu giác trong vài tháng, nhưng 16% sẽ cần tới nửa năm hay lâu hơn để hồi phục. Bản tin KHN ghi rằng có 1.6 triệu dân Mỹ bị trở ngại khứu giác kinh niên vì đã bị dính COVID-19.---trong khi y tá yêu cầu lương tăng. Theo phân tích của Kaufman Hall về 900 bệnh viện, thì tổng chi phí cho người lao động tại bệnh viện Mỹ đã:. tăng 12.6% từ tháng 10/2020 tới tháng 10/2021;. tăng 14.8% từ tháng 10/2019 tới tháng 10/2021.Trong khi đó, số lượng nhân viên toàn thời gian trên mỗi giường bệnh đã giảm 4.5% tính theo năm, trong khi chi phí lao động trên mỗi trường hợp bệnh nhân xuất viện tăng 16.3%, nghĩa là lương đã tăng thêm trong khi toàn quốc thiếu nhân viên y tế.---của người dẫn chương trình Nigel Farage trên truyền hình GBN, rằng cuộc bạo loạn (mà Trump gọi là cuộc biểu tình) bùng nổ hôm 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội là chứng cớ Trump đã thắng phiếu trong bầu cử 2020. Phỏng vấn thực hiện hôm Thứ Hai và chiếu lên làn sóng GBN hôm Thứ Tư 1/12/2021. Các clip này có thể tìm trên YouTube và Twister.Trump từ chối mô tả sự kiện 6/1/2021 là "một lỗi lầm" bất kể đã xảy ra cuộc tấn công vào nhà Quốc Hội. Trump nói, "Ngày 6 tháng 1 là một cuộc biểu tình. Tôi chưa bao giờ nói chuyện trước một đám đông như thế. Không ai từng nói trước đông người như thế. Và rồi, bất hạnh thay, vài chuyện tồi tệ xảy ra."Trong phỏng vấn, Trump cũng chỉ trích Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA) là không sửa soạn an toàn cho tòa nhà Quốc Hội, bất kể Trump kích động đám đôngt iến vào tòa nhà Quốc Hội. Trump nói Trump hiểu đám đông cảm xúc ra sau: "Họ quá phẫn nộ, quá bất mãn, và nhiều người khóc. Nếu bạn thất cử, người ta không làm như thế. Và họ biết rằng chúng tôi đã thắng phiếu cuộc bầu cử, và họ đã tới đó."Video do GBN phỏng vấn Trump ở đây:---về các thành phố chi phí đắt đỏ nhất, tính bằng đô la Mỹ về hàng hóa và dịch vụ, tại 173 thành phố lớn trên thế giới, cho thấy đắt đỏ nhất là Tel Aviv của Do Thái. Nghiên cứu này so sánh về các yếu tố như tiền tệ, lạm phát, giá hàng, tiền chợ, chi phí giao thông vận chuyển.Sau đây là 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới: 1. Tel Aviv; 2. Paris; 3. Singapore (đồng hạng 2 với Paris); 4. Zurich; 5. Hong Kong; 6. New York; 7. Geneva; 8. Copenhagen; 9. Los Angeles; 10. Osaka,---vào trường Oxford High School ở Michigan bắn khoảng 30 phát đạn, làm chết 4 người, bắn 7 người khác bị thương được cho biết tên là Ethan Crumbley, 15 tuổi, đang học lớp 10 trong trường này.Khẩu súng 9mm Sig Sauer dùng trong thảm sát là do thân phụ cậu này mua hôm Thứ Sáu Đen. Biện Lý đã truy tố Crumbley như 1 người thành niên về tội sát nhân, khủng bố, tấn công và sử dụng súng. Công tố cũng cân nhắc, có thể sẽ truy tố cả ba mẹ cậu này.Trước khi thảm sát, cậu Crumbley đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh súng, và hình ảnh cậu đang bắn súng. Công tố tin rằng cậu này đã mưu tính thảm sát trước, chứ không đột khởi. Trường này có 1,800 học sinh.---Bản tin Reuters kể về hai mẹ con làm việc trong ban bầu cử ở Georgia trong nhiều tháng sau ngày bầu cử đã bị chụp mũ gian lận, và bị khủng bố kinh hoàng: Wandrea “Shaye” Moss là thư ký trong phòng bầu cử quận Fulton County, mẹ là Ruby Freeman làm nhân viên tạm thời thuê vào đếm phiếu.Đầu tháng 12/2020, ban vận động của Trump chụp mũ họ, dựa vào 1 video phe hữu, rằng 2 phụ nữ da đen đã lôi các phiếu giả từ các va li giấu dưới bàn trong sân vận động hội trường State Farm Arena sau ngày bầu cử 3/11/2020.Thế là 2 phụ nữ này bị hăm dọa sẽ giết chết, người lạ tới đập cửa nhà tìm họ, buộc họ phải trốn sang nơi khác, tự giấu căn cước. Hai chị không dư tiền để thuê bảo vệ. Moss lương toàn thời gian là $36,000/năm, lương tạm của Freeman là $16/giờ.Nhiều nhân viên bầu cử ở Georgia, Pennsylvania và Arizona cũng bị khủng bố, nhưng họ là quan chức, có tiền thêu bảo vệ. Freeman cho cảnh sát xem 428 emails và tin nhắn trên điện thoại di động, tất cả là hăm dọa chị, nhưng cảnh sát không truy tố ai. Trên mạng xã hội còn hung dữ nữa, có người viết trên Facebook hăm dọa treo cổ 2 phụ nữ da đen này.Nhiều quan chức trong Ban bầu cử quận Fulton County đã xin nghỉ việc, trong đó có Giám đốc Richard Barron, vì sợ khủng bố. Nhưng chị Moss vẫn phải làm việc, bản thân chị là bà mẹ đơn thân, theo Reuters.---vào năm tới, theo báo Atlanta Journal-Constitution loant in hôm Thứ Tư. Quyết định này sẽ dẫn tới cuộc tái đấu giữa bà Abrams và Thống Đốc Brian Kemp (Cộng Hòa), người mà bà Abrams thua chưa tới 1.4% phiếu hồi năm 2018.Từ sau thất cử 2018, bà Stacey Abrams trở thành khuôn mặt lớn của Dân Chủ, đã giúp Tổng Thống Joe Biden và 2 Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock thắng phiếu Georgia trong năm ngoái (riêng 2 Thượng nghị sĩ bầu vào ngày 5/1/2021).Nếu Abrams thắng cử năm 2022, bà sẽ là Thống Đốc da đen đầu tiên ở Georgia, và là phụ nữ da đen đầu tiên ở Mỹ lãnh đạo 1 tiểu bang.---(The Women’s Tennis Association - WTA) loan báo sẽ tức khắc ngưng các cuộc thi quần vợt tại Trung Quốc vì lý do nữ cầu thủ quần vợt Bành Soái (Peng Shuai) biến mất khỏi nơi công chúng.Cô Bành Soái ngày 2/11/2021 đã viết trên mạng rằng cô từng bị Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli), cựu Phó Thủ Tướng, hiếp dâm. Vài phút sau, bản văn biến mất trên mạng, và cô Bành biến mất. Khi dư luận quốc tế nghi ngờ cô bị công an bắt giam,Ngày 21/11/2021, cô nói chuyện với Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (International Olympic Committee) qua video rằng cô bình an, đang nghỉ ngơi, nhưng không thuyết phục được rằng cô đang tự do. Đó là lý do WTA ngưng tất cả các giải đấu tại TQ vì không muốn để các cầu thủ quần vợt cảm thấy nguy hiểm.Hôm Thứ Tư 1/12/2021, Ủy ban IOC lại có một cú điện thoại từ cô Bành Soái và nói rằng cô Bành "tái xác nhận" cô an toàn nhưng đang ở trong một "tình hình khó khăn" -- theo lời kể của IOC hôm Thứ Năm 2/12/2021.---Quân Nhật và Mỹ sẽ vào cứu, nếu TQ đánh Đài Loan?Đó là lời cựu Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe. Ông Abe nói như thế hôm Thứ Tư 1/12/2021, rằng TQ cần phải hiểu rằng, Nhật và Mỹ sẽ không đứng ngó nếu TQ tấn công Đài Loan. Abe nói như thế trong một diễn đào qua mạng tổ chức bởi viện nghiên cứu Institute for National Policy Research của Đài Loan. Abe cũng nói rằng đảo Senkaku islands của Nhật, mà TQ gọi là Diaoyu Islands (Điếu Ngư đảo), cũng như hai đảo Sakishima islands và Yonaguni island của Nhật chỉ cách Đào Loan 100 kilometers. Abe nói tấn công vũ trang nhắm vào Đài Loan là nguy hiểm lớn cho Nhật.Quân đội Mỹ cũng đang trú đóng ở Nhật Bản, trong đó có đảo Okinawa, một chặng bay ngắn là tới Đài Loan, sẽ là chủ yếu để quân Mỹ giúp Đài Loan khi nơi này bị TQ tấn công.Chi tiết:---: Dân số Nhật giảm đều?: Đúng thế. Bản tin NHK viết như sau.Điều tra dân số quốc gia cho thấy dân số Nhật Bản tiếp tục giảm, cụ thể là giảm 0,7% trong giai đoạn 5 năm tính đến năm 2020.Hôm thứ Ba, Bộ Tổng vụ công bố kết quả điều tra dân số năm 2020.Kết quả cho thấy tính đến ngày 1/10 năm ngoái, dân số Nhật Bản là 126.146.099 người. Con số này giảm 948.646 người so với năm 2015, là năm đầu tiên ghi nhận sụt giảm dân số kể từ khi bắt đầu điều tra dân số vào năm 1920.Tính trên tổng số dân, số người mang quốc tịch Nhật giảm 1,4% so với điều tra dân số trước đó, trong khi số cư dân người nước ngoài cao kỷ lục là 2.747.137 người, tăng 43,6% trong thời gian 5 năm.Số người từ 65 tuổi trở lên là 36.026.632 người, chiếm 28,6% tổng dân số, tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay.