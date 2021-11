VN xin WHO biến VN thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine. SG: gần 1.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc trong 10 tháng.

- Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark T. Esper viết hồi ký trong chính phủ Trump, bị Bộ QP cắt 60 trang, liền kiện

VN xin WHO biến VN thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine. SG: gần 1.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc trong 10 tháng. Ba HS Việt sáng chế mũ ngăn nCoV được WIPO vinh danh. SG: Các trường xây dựng kịch bản ứng phó khi F0 xuất hiện trong trường học. Hà Nội sẽ thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà. Hà Nội: Xem xét cho học sinh cấp 3 đi học trực tiếp từ ngày 6/12. Đồng Nai: Thiếu nhân lực điều trị COVID-19 tầng 3. Đồng Nai: Xuất hiện tình trạng làm giả giấy xét nghiệm COVID.

- gian lận: đệ tử Trump sau thất bại lật ngược kết quả 2020, sẽ lật ngược bầu cử tương lai 2022 và 2024

- DB Ronny Jackson (cựu bác sĩ Bạch Ốc của Trump): Dân Chủ bịa ra biến chủng Omicron để thắng bầu cử giữa kỳ 2022

- tuần này họp, Tòa Tối Cao sẽ quyết định: hoặc cho phá thai như cũ, hoặc cấm bằng cách xóa hồ sơ 1973

- Nga: Putin-Biden sẽ họp thượng đỉnh năm nay, sẽ bàn về nhiều vấn đề trong đó có tình hình Ukraine

- Pfizer kiện 1 cựu nhân viên gốc Hoa trộm 12,000 hồ sơ về vaccine chống COVID-19 và 2 loại thuốc ung thư

- DB Greene (Cộng Hòa-GA) đòi xóa ngân sách của OSHA vì Biden dùng kỹ thuật cộng sản để ép chích ngừa

- báo St Louis Post-Dispatch: cần điều tra TNS Josh Hawley (Cộng Hòa) vì đã hoan nghênh bạo loạn 6/1/2021

- dân biểu Nancy Mace (Cộng Hòa) lăng ba vi bộ: nói trên Fox News rằng miễn nhiễm tự nhiên chống COVID gấp 27 lần tiêm chủng, rồi lên CNN khuyên dân nên chích ngừa

- tuần này sẽ đưa Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) sang Bộ Tư Pháp truy tố hình sự

- Amazon: thương vụ Thứ Sáu Đen 2021 tới kỷ lục cao lịch sử, không thấy lạm phát làm dẫn Mỹ do dự

- New York: 1 phụ nữ gốc Á 61 tuổi bị 1 người 33 tuổi cầm đá đánh vào đầu tới nguy kịch. Hung thủ đã bị bắt

- Vatican: ấn hành sách nghiên cứu về các nữ tu trẻ trong các dòng tu bị lạm dụng bằng đức vâng lời

- HỎI 1: Người có lương $800,000/năm được Biden tài trợ mua xe Tesla? ĐÁP 1: Hầu hết là sai.

- HỎI 2: Khi trẻ trâu bảo phải xóa sổ "Tiên học lễ, hậu học văn"? ĐÁP 2: Cụ Nguyễn Trãi (1380 – 1442) bảo đừng.

QUẬN CAM (VB-29/11/2021) --- Khi một nữ tu trẻ tại 1 dòng Công Giáo ở Đông Âu nói với Mẹ bề Trên rằng 1 linh mục đã tìm cách sờ mó cô, cô bị Mẹ Bề Trên nói có lẽ lỗi của nữ tu này đã khiêu gợi linh mục kia. Khi các nữ tu gốc Phi tại Minnesota hỏi vì sao họ cứ phải đi xúc tuyết thì được nói vì các nữ tu này trẻ và khỏe, bất kể các nữ tu da trắng cùng tuổi đang sống cùng trong tu viện.

Một cuốn sách mới, nhan đề "Veil of Silence" viết bởi Salvatore Cernuzio, một phóng viên của Vatican News, tờ báo mạng Vatican, là tác phẩm nghiên cứu về những lạm dụng trong giới nữ tu. Tác phẩm này được chấp thuận từ thẩm quyền Vatican.

Cernuzio kể lại kinh nghiệm của 11 nữ tu và nỗi khó khăn của họ khi Mẹ Bề Trên và các cấp linh hướng yêu cầu tuyệt đối vâng lời, vài trường hợp dẫn tới thô bạo và ô nhục.

--- Trump và thủ hạ đang lên kế hoạch để đưa những tay chân trung thành vào các chức vụ kiểm soát các cuộc bầu cử tương lai, sau khi thất bại trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng Thống 2020, khi tất cả việc kiểm phiếu đều cho thấy Biden thắng phiếu.

Tại Michigan, các lãnh đạo Cộng Hòa bổ nhiệm người cuồng nhiệt với Trump vào các hội đồng giám sát bầu cử. Tại 2 cộng đồng Pennsylvania, những người MAGA đã thắng các cuộc bầu cử tháng 11/2021 để vào các chức thẩm phán và thanh tra. Tại Colorado, Cộng Hòa thúc giục người MAGA nộp đơn vào các phòng bầu cử.

Người Cộng Hòa trong nỗ lực chiếm các văn phòng tổ chức và giám sát bầu cử vẫn liên tục nhồi sọ cử tri rằng bầu cử 2020 là gian lận bất kể không có chứng cớ gì. Báo Washington Post viết hôm Thứ hai rằng trong các kỳ bầu cử tương lai, họ có thể lật ngược kết quả nhiều địa phương bằng các thách thức pháp lý địa phương do các thẩm phán MAGA xét xử.

Hiện thời cũng đang có các ứng cử viên liên hệ QAnon ra ứng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh, trong đó có Rachel Hamm tại California, Jim Marchant tại Nevada, Kristina Karamo tại Michigan, Mark Finchem tại Arizona, và Dân biểu Jody Hice (Cộng Hòa-GA) tại Georgia.

Bộ Trường Hành Chánh Colorado là Jena Griswold (Dân Chủ) cảnh báo rằng Trump và thủ hạ từ thất bại lật ngược kết quả 2020 sang kế hoạch lật ngược bầu cử tương lai 2022 và 2024, và "nếu kết quả bầu cử tương lai có phiếu sát nút thì họ dễ dàng lật ngược."

--- Bác sĩ Ronny Jackson (cựu bác sĩ Bạch Ốc từng nói sức khỏe Trump là tuyệt hảo, và bây giờ là Dân biểu Cộng Hòa từ Texas) nói rằng biến chủng Omicron của COVID-19 chỉ là tin giả do Dân Chủ dàn dựng để sẽ thắng bầu cử giữa kỳ 2022.

Jackson phóng tweet hôm Thứ Bảy, nói Omicron là "Midterm Election Variant" (Biến chủng Bầu cử Giũa kỳ) chỉ là mưu đồ cho "cử tri toàn quốc Mỹ ngồi nhà bầu phiếu qua bưu điện" nhằm chôm bầu cử 2022.

Bác sĩ Jonathan Reiner, giáo sư y khoa tại George Washington University, đã chỉ trích Jackson trên CNN hôm Chủ Nhật vì loan ting ỉa nguy hiển vể COVID-19. Ông nói, chính những người như Jackson là lý do 50 triệu dân Mỹ chưa chịu chích ngừa, và rồi cứ chết dịch liên tục.

--- Công ty dược Pfizer nộp đơn kiện 1 cựu nhân viên vì đã trộm hơn 12,000 hồ sơ --- trong đó có nhiều hồ sơ mật --- chứa đựng thông tin về thuốc chủng vaccine chống COVID-19 và 2 loại thuốc chống ung thư.

Đơn kiện tố rằng Chun Xiao (Sherry) Li hồi tháng 10/2021 đã chuyển nhiều hồ sơ Pfizer từ 1 máy laptop công ty lên tài khoản cá nhân ở Google Drive và các thiết bị cá nhân khác trước khi bà chấp nhận sang làm việc ở Xencor, một hãng nhò bào chế kháng thể chống nhiều loại ung thư. Pfizer hiện bán cách chữa trị kháng thể cho ung thư "bladder cancer" (ung thư bàng quang) và đang bào chế tương tự cho "blood cancer" (ung thư máu).

--- Tuần này sẽ căng thẳng: Tòa Tối Cao sẽ nghe tranh luận về hồ sơ phá thai hay không phá thai vào Thứ tư này. Các thẩm phán có htể tái xác nhận quyền hiến định có từ 1973 (hồ sơ Roe v. Wade) cho phép phá thai trong nhiều trường hợp. Nhưng cũng có thể sẽ lật ngược, xóa bỏ quyền phá thai trong Hiến Pháp.

Hiện nay 9 thẩm phán trên Tòa Tối Cao có tỷ lệ 6-3 nghiêng về bảo thủ. Sherif Girgis, Giáo sư luật tại đại học Notre Dame, nói Tòa này sẽ không có biện pháp lưng chừng vì hoặc là cho như cũ hoặc là cấm bằng cách xóa hồ sơ 1973. Girgis từng là thư ký cho Thẩm phán Samuel Alito.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 28/11 đến 16h ngày 29/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.770 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 13.758 ca ghi nhận trong nước (tăng 830 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.601 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.554), Cần Thơ (913), Tây Ninh (719), Bình Dương (697), Bà Rịa - Vũng Tàu (648), Đồng Tháp (608), Sóc Trăng (588), Bình Thuận (576), Trà Vinh (560), Vĩnh Long (559), Đồng Nai (548), Bạc Liêu (544), Bình Phước (516), Kiên Giang (443), Hà Nội (429), Cà Mau (396), An Giang (375), Bến Tre (335), Khánh Hòa (308), Hậu Giang (294), Bình Định (195), Lâm Đồng (174), Hà Giang (163), Bắc Ninh (145), Nghệ An (143), Long An (122), Thừa Thiên Huế (119), Đắk Nông (88), Thanh Hóa (87), Quảng Nam (84), Hải Dương (69), Đà Nẵng (65), Ninh Thuận (56), Nam Định (55), Phú Thọ (54), Vĩnh Phúc (50), Tiền Giang (50), Quảng Ngãi (47), Hòa Bình (46), Thái Nguyên (39), Hải Phòng (36), Phú Yên (35), Tuyên Quang (30), Gia Lai (26), Hưng Yên (22), Lạng Sơn (20), Quảng Bình (18), Quảng Trị (18), Yên Bái (17), Cao Bằng (13), Hà Nam (11), Bắc Giang (11), Quảng Ninh (9), Ninh Bình (9), Kon Tum (7), Thái Bình (7), Điện Biên (4), Lào Cai (3), Sơn La (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 28/11 đến 17h30 ngày 29/11 ghi nhận 173 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (62) trong đó có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (7), Bạc Liêu (1), Bến Tre (1), Quãng Ngãi (1), Đồng Nai (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Bình Dương (22), Đồng Nai (12), An Giang (10), Tiền Giang (10), Cần Thơ (10), Tây Ninh (8), Vĩnh Long (7), Kiên Giang (7), Đồng Tháp (6), Long An (5), Cà Mau (3), Trà Vinh (2), Sóc Trăng (2), Bình Thuận (2), Khánh Hòa (1), Đắk Nông (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1), Bạc Liêu (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 158 ca.



Ba học sinh Việt sáng chế mũ ngăn nCoV được WIPO vinh danh. Bản tin VnExpress ghi rằng Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới đã trao danh hiệu Đại sứ trẻ sở hữu trí tuệ cho nhóm các nhà sáng chế của Việt Nam. Buổi vinh danh diễn ra sáng 29/11 (giờ địa phương) trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva, Thụy Sĩ, theo thông cáo Bộ Ngoại giao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ công bố trao danh hiệu cho nhóm sáng chế trẻ Việt Nam vì sáng tạo ra "mũ chống dịch Vihelm". Đây là 3 học sinh đầu tiên của khu vực châu Á Thái Bình Dương được WIPO trao tặng danh hiệu này. Mũ chống dịch Vihelm được nhóm của Đỗ Trọng Minh Đức, sinh năm 2005, trường Montverde Academy (Mỹ) và Trần Nguyễn Khánh An, sinh năm 2006, Trường Song ngữ Quốc tế Hà Nội và Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2007, trường quốc tế Pháp Lfay Hà Nội sáng chế. Các tác giả thiết kế dựa trên cơ chế mặt nạ phòng độc, giúp người dùng ngăn ngừa lây nhiễm virus, nhưng được thiết kế với kết cấu đơn giản hơn. Khi đội mũ bảo hộ, không khí sẽ được bơm liên tục qua một bộ màng lọc khiến virus không thể lây xuyên qua. Với hệ thống quạt làm thoáng khí được thiết kế, mũ sẽ không bị đọng hơi nước bên trong. Mỗi chiếc mũ đều có gắn với găng tay để giúp cho các hoạt động như gãi ngứa trên mặt, lau mồ hôi, hắt hơi, lau chùi mũ... vừa ngăn ngừa lây nhiễm chéo, vừa đảm bảo thoải mái, an toàn. Sản phẩm này đã vào chung kết cuộc thi sáng tạo quốc tế ICAN 2020.

VN xin WHO biến VN thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ nhiều đề xuất của Việt Nam về vaccine. Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Thuỵ Sĩ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ ý tưởng biến Việt Nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine; đồng thời bày tỏ nhất trí sẵn sàng có thông điệp nhân ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12 năm nay theo sáng kiến của Việt Nam. Chile sẵn sàng hợp tác và chia sẻ vaccine với Việt Nam; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế. VN đề nghị COVAX tiếp tục phân bổ và điều chuyển vaccine tới Việt Nam càng sớm càng tốt, ưu tiên vaccine cho trẻ em. Về vaccine, Giám đốc Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) Seth Berkley và Giám đốc Điều hành Chương trình COVAX Aurélia Nguyen khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ cung cấp vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể. Tổng Giám đốc WHO ủng hộ ý tưởng biến Việt Nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine, sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của WHO.





SG chưa tiêm vaccine COVID-19 mũi 3. Bộ Y tế chưa đồng ý để TPHCM tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 thời điểm này. Tập trung tiêm phủ vaccine mũi 1, mũi 2. Thông tin về tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 được bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cung cấp trong họp báo chiều 29.11.

SG: gần 1.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc trong 10 tháng. Chiều 29/11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, nếu như trong năm 2020, Thành phố chỉ có 597 nhân viên y tế nghỉ việc thì trong 10 tháng năm 2021 đã có đến 968 người xin nghỉ việc.

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, dựa trên đơn xin nghỉ việc, lý do chủ yếu là vì hoàn cảnh gia đình hoặc yếu tố cá nhân. Qua phân tích, số nhân viên nghỉ việc có sự tăng nhẹ ở vị trí điều dưỡng và bác sĩ ở tuyến trạm y tế. "Đối với ngành y tế, nếu bác sĩ không làm trong hệ thống công lập thì họ sẽ ra hệ thống y tế tư nhân làm việc. Do đó, dù làm việc ở hệ thống công hay tư đều có thể chăm sóc sức khỏe cho người dân", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói. Theo chia sẻ của nhân viên các tuyến y tế cơ sở, kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, khối lượng công việc của nhân viên y tế tăng lên gấp nhiều lần; đội ngũ nhân viên y tế còn phải đi sớm về khuya khi tham gia chống dịch như lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, theo dõi và điều trị F0 tại nhà, tiêm vaccine, hướng dẫn cách ly y tế… Trong đó, rất nhiều nhân viên y tế đã 5 - 6 tháng chưa được về nhà.





SG: Các trường xây dựng kịch bản ứng phó khi F0 xuất hiện trong trường học. Ngày 29/11, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, ngành giáo dục Thành phố đã xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức đón học sinh trở lại trường; trong đó, các cơ sở giáo dục phải chuẩn bị kịch bản, phương án cụ thể và tổ chức diễn tập xử lý nếu xuất hiện F0, F1. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, qua khảo sát ban đầu, có 93% phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, tuy nhiên trên thực tế khi tổ chức tiêm mũi 1, tỷ lệ đồng thuận lên đến 98%.

SG đề nghị người dân 'không hoang mang, không chủ quan' trước biến chủng Omicron. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đề nghị người dân không hoang mang, không chủ quan, giảm thói quen tụ tập trong bối cảnh số ca nhiễm tăng, tử vong tăng và biến chủng Omicron xuất hiện ở nhiều quốc gia. Chiều 29.11, tại buổi họp báo định kỳ, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết diễn biến dịch Covid-19 những ngày qua có 4 điều cần quan tâm: số ca mắc mới còn cao, có ngày lên đến hơn 1.700 ca; số ca tử vong cao, có ngày lên đến 72 ca; số ca nhập viện những ngày qua cao hơn số ca xuất viện và biến chủng Omicron xuất hiện ở một số quốc gia trên thế giới. Ông Hải đề nghị người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan lơ là, tuân thủ các quy định của ngành y tế, đặc biệt là nguyên tắc 5K, cố gắng thay đổi nhanh nhất, nhiều nhất các thói quen của mình, chú ý đeo khẩu trang, khử khuẩn; giảm các thói quen tụ tập, la cà…

Hà Nội sẽ thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà.

Hà Nội: Xem xét cho học sinh cấp 3 đi học trực tiếp từ ngày 6/12

Buôn Ma Thuột

Đồng Nai: Thiếu nhân lực điều trị COVID-19 tầng 3.

1,3 triệu người "tháo chạy" về quê:

Đồng Nai: Xuất hiện tình trạng làm giả

Khi dân biểu Cộng Hòa lăng ba vi bộ:

Bạn là người gốc Á

Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark T. Esper

Công ty Amazon

Dmitry Peskov, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh

Trả lời phỏng vấn của CNN

Dân Biểu Marjorie Taylor Greene

Hôm Chủ Nhật

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

Đó là nội dung thống nhất của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố chiều 29/11/2021. Hiện có 5.585 trường hợp F1 cách ly tại nhà. Trung bình mỗi ngày ghi nhận 284 ca/ngày, tăng so với tuần từ ngày 14/11 - 20/11 ghi nhận trung bình 226 ca/ngày. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 có xu hướng gia tăng nhanh. Trên địa bàn đã ghi nhận một số ổ dịch cộng đồng phức tạp, bùng phát nhanh, không rõ nguồn lây, liên quan nhiều đơn vị và nhiều sự kiện tập trung đông người… Sẽ triển khai thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo dõi, phân luồng, cơ số thuốc điều trị để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị. Thường xuyên cập nhật trên phần mềm theo dõi, quản lý F0 của Thành phố.. Thường trực Thành ủy yêu cầu thực hiện việc cho học sinh cấp 3 đi học trực tiếp từ 6/12 và tiếp tục nghiên cứu cho học sinh cấp 2 tiếp tục đến trường sau khi hoàn thành việc tiêm phủ theo kế hoạch. Thực hiện việc cho học sinh cấp 3 đi học trực tiếp từ đầu tuần tới; nghiên cứu cho học sinh cấp 2 tiếp tục đến trường sau khi hoàn thành việc tiêm phủ vaccine cho học sinh theo kế hoạch. Đây là nội dung đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều 29/11.siết kiểm soát dịch COVID-19 từ 6 giờ ngày 30/11. Ngày 29/11, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn hỏa tốc số 5284, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 khi vẫn ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng trong thời gian gần đây.Thành phố Buôn Ma Thuột tạm dừng các hoạt động, cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: Vũ trường, karaoke, mát-xa, quán bar, cơ sở làm đẹp, riêng cắt tóc được hoạt động nhưng đảm bảo thợ cắt tóc, nhân viên phục vụ, người đến cắt tóc đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, phục vụ không quá 3 người và không dùng máy điều hòa. Thành phố tạm dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Các trường học tiếp tục dạy học theo hình thức trực tuyến, truyền hình, giao bài tự học.Tỉnh Đồng Nai đã giải thể nhiều cơ sở cách ly y tế tập trung để thay thế cho biện pháp cách ly F1, F0 tại nhà. Ngành y tế của tỉnh cũng đang thiếu nhân lực điều trị COVID-19 tầng 3. Theo Sở Y tế Đồng Nai, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh trở lại, trong khi đó nhân lực chuyên môn ngành y tế trong tỉnh có hạn, cán bộ y tế ngoài tỉnh đến hỗ trợ hầu hết đã kết thúc thời gian hỗ trợ tại tỉnh Đồng Nai. Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết: Hiện nay các khu hồi sức COVID-19 tầng 3 trong tỉnh không thiếu máy móc, thiết bị, nhưng thiếu nhân lực do lực lượng hỗ trợ đã rút về gần hết. Do đó Sở Y tế sẽ chia nhỏ tầng 3 đến các bệnh viện đa khoa khu vực, mỗi bệnh viên phải đảm nhận ít nhất 20 giường điều trị COVID-19 tầng 3.Không nên tập trung quá nhiều LĐ ở các "siêu đô thị"? Bản tin VOV ghi nhận rằng hiện tại sức hút từ các đô thị lớn với người lao động vẫn vô cùng mạnh mẽ, song nhìn từ làn sóng dịch chuyển lao động từ các tỉnh phía Nam về quê trong mùa dịch, các chuyên gia cho rằng, về lâu dài không nên quy tụ quá nhiều KCN, người lao động tại một vài TP lớn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ việc xây dựng phương án hiệu quả khắc phục tình trạng số lượng lớn người lao động di chuyển tự phát khỏi các tỉnh, thành phố lớn, các vùng kinh tế trọng điểm. Theo thống kê mới đây của Bộ LĐ-TB-XH, do tác động của dịch Covid-19 đến nay đã có khoảng 1,3 triệu lao động từ TP.HCM và các tỉnh trọng điểm phía Nam về các địa phương. Một số tỉnh có số lao động lớn trở về là Thanh Hóa, Nghệ An, Đắc Lắk, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Hậu Giang…giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm tại các doanh nghiệp và cộng đồng tăng nhanh, do đó kéo theo nhu cầu làm xét nghiệm SASR-CoV-2 của người dân tăng cao nhằm kịp thời phát hiện các ca nhiễm, nghi nhiễm để có các biện pháp cách ly điều trị kịp thời. Bên cạnh đó kết quả xét nghiệm SASR-CoV-2 cũng là cơ sở để người lao động được nghỉ việc và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cũng như chế độ chính sách khác đối với người được xác định là F0, F1. Từ nhu cầu đó đã dẫn đến phát sinh các tiêu cực trong lĩnh vực này. Cụ thể, qua báo cáo của BVĐK Đồng Nai đã xuất hiện tình trạng làm giả phiếu xét nghiệm SASR-CoV-2 của bệnh viện này.---Dân Biểu Nancy Mace (Cộng Hòa-NC) trả lời phỏng vấn trên đài Fox News hôm Chủ Nhật, nói với phóng viên Jason Chaffetz rằng bà tin vào "miễn nhiễm tự nhiên của cơ thể và không cần gì phải chích ngừa" thế rồi vài giờ đồng hồ sau, bà nói trên CNN rằng dân Mỹ cần phải khẩn cấp chích ngừa đầy đủ.DB Mace trên Fox News cũng chỉ trích cơ quan CDC là đã không công nhận vai trò "miễn nhiễm tự nhiên" và theo các nghiên cứu tôi đọc thì miễn nhiễm tự nhiên cho bạn sự bảo vệ gấp 27 lần chống lại COVID so với thuốc chủng ngừa."Chưa đầy 24 giờ sau, DB Mace bẻ quẹo câu trả lời phỏng vấn của phóng viên CNN Kaitlan Collins: "Dịch COVID-19 là chuyện nguy kịch. Tôi khuyến khích dân Mỹ hãy nói chuyện với bác sĩ và thảo luận về chuyện chích ngừa. Tôi mới đây bị lây dương tính, tôi bị bệnh suyễn và bị dính COVID-19 cách hồi một năm rưỡi. Bây giờ vẫn còn thấy ảnh hưởng tai hại một năm rưỡi sau."---, hãy cẩn trọng khi đi lại ở vài nơi trong thành phố New York. Cảnh sát N.Y. đang điều tra vụ tấn công 1 phụ nữ gốc Á 61 tuổi ở quận Queens lúc 8 giờ sáng hôm Thứ Sáu, làm bị thương nghiêm trọng ở mặt và đầu.Hung thủ là người đàn ông 33 tuổi đã cầm viên đá đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Hung thủ đã bị bắt hôm Thứ Bảy và đã bị truy tố về tội bạo lực vì căm ghét.Kể từ ngày 19/3/2020 tới ngày 30/9/2021, có 10,370 trường hợp tấn công vì căm ghét nhắm vào dân Mỹ gốc Á và dân vùng Thái Bình Dương được báo cáo tới Stop Hate AAPI, một trung tâm theo dõi các vụ tấn công và kỳ thị nhắm vào người gốc Á.---đã kiện Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm Chủ Nhật, nói Bộ cắt bỏ bản thảo của ông, "bôi đen nhiều chữ, câu và đoạn nhiều tới khoảng 60 trang" trên bản thảo chưa in của ông mà không giải thích sau khi ông niệp bản thảo theo thủ tục để Bộ đọc trước.Esper viết trong đơn kiện nộp hôm Chủ Nhật rằng những chữ và câu bị Bộ cắt bỏ thực ra là quan trọng đối với cuốn hồi ký chân thực của ông, và những chỗ bị cắt bỏ đó không chứa đựng thông tin mật nào và cũng cũng làm suy yếu an ninh quốc gia.Tác phẩm hồi ký của Esper có tên là "A Sacred Oath" (Một Lời Tuyên Thệ Thiêng Liêng) dự kiến sẽ phát hàng tháng 5/2022, ghi lại thời kỳ đáng nhớ và nguy hiểm khi Espr giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng trong chính phủ Trump.Esper bị Trump sa thải bằng một dòng tweet vào tháng 11/2020 vì "không đủ trung thành" với Trump, một lý do trước đó vì Esper từng chống lệnh của Trump yêu cầu đưa lính vào các thành phố đàn áp những cuộc biểu tình hồi mùa hè 2020 của phong trào bảo vệ mạng sống người da đen (MLB).---nói hôm Chủ Nhật rằng thương vụ Thứ Sáu Đen năm nay lên tới kỷ lục cao lịch sử. Dave Clark, Tổng quản trị Amazon Worldwide Consumer nói với CBS rằng thương vụ kỷ lục xảy ra giữa thời kỳ từ Lễ Tạ Ơn cho tới Ngày Thứ Hai Mua Trên Mạng (Cyber Monday), trong đó Thứ Sáu Đen đã cao vượt tất cả các kỷ lục khác.Clark nói rằng ông không thấy dấu hiệu lạm phát làm người mua sắm do dự trong mùa lễ này, và công ty Amazon rất lạc quan về những gì đang xảy ra.---, nói hôm Chủ Nhật rằng Nga hy vọng sẽ có hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng Thống Nga Vladimir Putin và Tổng Thống Mỹ Joe Biden trước khi kết thúc năm 2021.Peskov nói rằng chưa có ngày ấn định giữa 2 nước, nhưng hội nghị nhiều phần sẽ là viễn liên. Mới đầu tuần này, Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov nói là 2 nước đang thảo luận về ngày giờ hội nghị thượng đỉnh, và xác nhận Putin và Biden chắc chắn sẽ nói về vấn đề Ukraine, nơi đang chịu nhiều áp lực từ Nga.---trên giờ "State of the Union" với người dẫn chương trình Dana Bash, Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-CA) nói rằng Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn quyết định đưa Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) sang Bộ Tư Pháp truy tố hình sự có thể là tuần này. Lý do vì Meadows đã chống lại trát đòi của Ủy ban gọi ra điều trần về ngày bạo loạn 6/1/2021.DB Schiff nói rằng Ủy ban sẽ theo dõi các chứng cớ xem có liên hệ tới dân Biểu nào không, và trong khi trì trệ chống cuộc điều tra thì có Trump và Bannon và vài người khác, thì lại có hàng chục người tự nguyện ra trước Ủy ban để trả lời các câu hỏi liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2021.---(Cộng Hòa-GA) kêu gọi các dân cử Cộng Hòa hãy xóa ngân sách của Sở Y Tế và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA) sau khi bà chụp mũ, tố cáo OSHA đang dùng các kỹ thuật cộng sản để cưỡng bách chích ngừa.Trong tweet phóng ra hôm Chủ Nhật, DB Greene chỉ trích TT Biden dùng OSHA để cưỡng bách các công ty có hơn 100 nhân viên đều phải chích ngừa chống COVID. Tuy nhiên, lệnh Biden cưỡng bách chích ngừa đang bọ Tòa kháng án chận lại.DB Greene viết rằng điều quan trọng nhất mà Cộng Hòa có thể phá sập chiến dịch chích ngừa của Biden là gỡ bỏ ngân sách của chiến dịch cưỡng bách chích ngừa, vì cưỡng bách chích ngừa là kiểu cộng sản và lệnh ép chích ngừa là vi hiến vì lấy quyềnt ự do của dân Mỹ.---, ban biên tập nhật báo St Louis Post-Dispatch kêu gọi Ủy ban Đạo Đức Thượng Viện Hoa Kỳ hãy điều tra Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa-MO) về sự liên hệ có thể có giữa TNS Hawley với cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.Có một tấm hình cho thấy TNS Hawley đưa tay cao lên chào những người bạo loạn trong khi họ xông vào khuôn viên tòa nhà Quốc Hội. Báo này nhắc tới tấm hình, kêu gọi điều tra chính thượng nghị sĩ của tiểu bang nhà của báo này.Bài báo viết rằng 10 tháng sau khi 1 nhóm Thượng nghị sĩ Dân Chủ nộp đơn than phiền về hành vi cũa các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Hawley (Missouri) và TNS Ted Cruz (Texas) về liên hệ 2 dân cử này với người bạo loạn ngày 6/1/2021, nhưng Ủy ban Đạo Đức Thượng Viện chưa thấy phản ứng gì.Bài báo nói rằng không chỉ hoan nghênh bọn bạo loạn, 2 Thượng nghị sĩ này đã tiếp tay các lời dối trá của Trump, bịa đặt về gian lận bầu cử tháng 11/2020 mà không đưa ra chứng cớ gì, và chính các lời bịa đặt đó đã dẫn tới bạo loạn 6/1/2021. Bài báo hối thúc Ủy Ban Đạo Đức phải phản ứng.---Người có lương $800,000/năm được Biden tài trợ mua xe Tesla?: Hầu hết là sai. Dân Biểu Chris Jacobs (Cộng Hòa) nói trên một làn sóng phát thanh bảo thủ hôm 19/11/2021 rằng "Người có lương $800,000/năm cũng được Biden tài trợ mua xe Tesla." Câu nói đó chỉ đúng rất ít. Dự luật Build Back Better được Hạ Viện thông qua trong đó có tặng tín dụng thuế cho việc mua xe hơi chạy điện đối với vợ chồng khai thuế chung có lương tới $500,000/năm, hay là tài trợ cho cá nhân có lương cao tới $250,000/năm. Một phiên bản trước đó ghi rằng tài trợ cho vợ chồng có lương cao tới $800,000/năm, nhưng phiên bản thực tế thông qua đã giảm mức này xuống. Dân Biểu Chris Jacobs nói rằng tài trợ như thế là "xài sang kiểu chủ nghĩa xã hội." Phiên bản dự luật đó đã thay đổi, mức lương để tài trợ mua xe điện cũng đã giảm. Nghĩa là, con số đúng chỉ là tài trợ tín dụng thuế để mua xe với vợ chồng có lương $500,000/năm.Tuy nhiên, Thượng Viện chưa bỏ phiếu cho dự luật này. Và để thông qua ở Thượng Viện, dự luật có thể sẽ phải thương lượng thay đổi nữa.Chi tiết:---Khi trẻ trâu bảo phải xóa sổ "Tiên học lễ, hậu học văn"?: Cụ Nguyễn Trãi (1380 – 1442) bảo đừng.

Trích Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi, phần về Con Cái:

Với Con Cái

Ngày con đã biết chơi biết chạy,

Đừng cho chơi cầm gậy, trèo cao,

Đừng cho chơi búa chơi dao,

Chơi vôi, chơi lửa, chơi ao có ngày.

225. Lau cho sạch không hay dầm nước,

Ăn cho vừa, đừng ước cao lương,

Mùa đông tháng hạ thích thường,

Đừng ôm ấp quá, đừng suồng sã con.

Dạy từ thuở hãy còn trứng nước,

230. Yêu cho đòn bắt chước lấy người,

Trình thưa, vâng dạ, đứng ngồi,

Gái trong kim chỉ, trai ngoài bút nghiên.

Gần mực đen, gần đèn thì sáng,

Ở bầu tròn, ở ống thì dài,

235. Lạ gì con có giống ai,

Phúc đức tại mẫu là lời thế gian.(*)

Làm mẹ chớ ăn càn, nói dở,

Với con đừng chửi rủa quá lời,

Hay chi thô tục những người,

240. Hôm nay cụ cụ, ngày mai bà bà.

Gieo tiếng ra chết cây, gãy cối,

Mở miệng nào có ngọn có ngành,

Đến tay bụt cũng không lành,

Chồng con khinh rẻ, thế tình mỉa mai!

245. Ấy những thói ở đời ngông dại,

Khôn thì chừa, mới phải giống người,

Sinh con thì dạy thì nuôi,

Biết câu phải trái lựa lời khuyên răn.

Mời xem đầy đủ Gia Huấn Ca:

http://vietsciences.free.fr/vietnam/vanchuong/giahuanca.htm

.