Hôm nay tưng bừng diễn hành Lễ Tạ Ơn: xe hoa, bong bóng khí cầu khổng lồ, ban nhạc, chàng hề, Ông Giá Nô En ​ - Bệnh viện dã chiến SG lại kín bệnh nhân COVID-19. Hãng Mỹ nhượng VN quyền sản xuất thuốc Molnupiravir chữa trị COVID. VN nhận hơn 1,5 triệu liều vaccine do Nhật Bản viện trợ. Bộ Y Tế kết luận: 3 người chết sau khi tiêm vaccine VeroCell vì sốc phản vệ. SG: F0 được cách ly tại nhà

Hôm nay Thứ Năm 25/11/2021, cuộc diễn hành thường niên trong ngày Lễ Tạ Ơn có tên là Macy's Thanksgiving Day Parade lần thứ 95 diễn ra tại thành phố New York từ 9 giờ sáng giờ Miền Đông (tức 6 giờ sáng giờ California).

- Hôm nay tưng bừng diễn hành Lễ Tạ Ơn: xe hoa, bong bóng khí cầu khổng lồ, ban nhạc, chàng hề, Ông Giá Nô En ​

- Bệnh viện dã chiến SG lại kín bệnh nhân COVID-19. Hãng Mỹ nhượng VN quyền sản xuất thuốc Molnupiravir chữa trị COVID. VN nhận hơn 1,5 triệu liều vaccine do Nhật Bản viện trợ. Bộ Y Tế kết luận: 3 người chết sau khi tiêm vaccine VeroCell vì sốc phản vệ. SG: F0 được cách ly tại nhà nếu gia đình không thuộc nhóm nguy cơ. Cục HKVN xin bay nội địa bình thường từ đầu năm 2022. Khôi phục hoạt động 80% chợ truyền thống phía nam. Số ca mắc tăng nhanh, nhiều tỉnh miền Bắc lên phương án ứng phó. Lần đầu tiên Cần Thơ mắc dịch 4 con số. Bắt Tổng giám đốc Thuduc House liên quan vụ chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài.

- Lara Trump: Biden muốn cứu mạng hàng chục triệu con gà tây nên cố ý làm tăng giá để dân Mỹ bớt ăn gà tây

- Biden: sẽ xóa luật nộp tiền tại ngoại để tránh các vụ như mới đây phóng xe giết 6 người, bị thương 40 người

- 65% Cộng Hòa tin phiếu đã đếm sai hồi năm 2020, và 53% nói cũng sẽ đếm sai ở bầu cử giữa kỳ 2022

- Mỹ sẽ lập ban đặc nhiệm tìm hiểu các vật lạ bay, xem có phải dĩa bay của người hành tinh thăm địa cầu

- University of Utah điều tra chuyện kỳ thị sắc tộc trong trường: 2 sinh viên da trắng miệt thị dân da đen

- quân y tới giúp Michigan khẩn cấp: gần 4,000 bệnh nhân COVID trong các bệnh viện Michigan, tăng 87%

- California: 75.8% đã chích ít nhất 1 mũi, đã có 73,365 người chết vì dịch, trung bình 53 người/ngày chết dịch

- Điểm Biden giảm: 42% người chấp thuận Biden về kinh tế, mức thấp nhất từ khi đăng quang tháng 1/2021.

- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa) ra dự luật để thưởng Kyle Rittenhouse huy chương vàng Quốc hội

- Dân Biểu Don Bacon (Cộng Hòa-NE) thú nhận trên CNN sau cả năm chê đủ thứ: Biden điều hành kinh tế giỏi

- Trump lãnh đai đen 9 đẳng danh dự môn võ Taekwondo từ Kukkiwon; Putin cũng lãnh như thế năm 2013

- Ghét nhất Biden, ghét nhì mang khẩu trang: Bà Katrina Alspaugh gây rối ở sân bay McCarran, bị bắt

- bồi thẩm Georgia vụ anh da đen Ahmaud Arbery bị 3 người da trắng dí theo bắn chết: 3 người có tội

- Bạch Ốc: 96.5% công chức liên bang đã chích ngừa chống COVID ít nhất là 1 mũi, hay là đã xin đặc miễn

- Auto Club: 4.4 triệu dân Nam California sẽ du hành mùa Lễ Tạ Ơn 2021, đa số đi xe hơi, bất kể giá xăng tăng

- HỎI 1: Có phải trạm xăng, nơi khởi đầu xung đột giữa Kyle Rittenhouse và người biểu tình, do ông bà nội/ngoại Rittenhouse là chủ? ĐÁP 1: Không phải.

- HỎI 2: Dân quân biển TQ siết Biển Đông của VN? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/11/2021) --- Có phải Joe Biden chợt động lòng từ bi, muốn cứu mạng hàng chục triệu con gà tây, nên làm tăng giá bằng thủ thuật lạm phát để dân Mỹ bớt ăn thịt gà tây trong Lễ Tạ Ơn? Cô Lara Trump (vợ Eric Trump, con trai Donald Trump) tuyên bố như thế trên Fox News.

Cô nói lạm phát đã đẩy giá gà tây lên, đúng kiểu phe tả muốn "chuyển hóa" nước Mỹ để xóa sổ truyền thống Lễ Tạ Ơn ăn thịt gà tây. Hay một điểm, cô Lara Trump nói nghiêm túc, không lộ ý giỡn. Thực tế, chính phủ Biden đang ép lạm phát xuống, mở kho xuất 50 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược để ép giá xăng xuống, nhằm ép giá dây chuyền.

Khoảng 8,000 người tham dự diễn hành này, đi xuyên qua các đường phố của thị trấn Manhattan, tiếp tục truyền thống gần một thế kỷ nay.



Diễn hành năm nay có 15 bong bóng khổng lồ làm mô phỏng theo các nhân vật được dân Mỹ ưa chuộng, 28 xe hoa, 36 bong bóng khổng lồ mô phỏng theo di sản văn hóa và truyền thống, hơn 800 chàng hề giúp vui, 10 ban nhạc diễn hành, 9 nhóm nghệ sĩ trình diễn, các ngôi sao ca nhạc Hoa Kỳ, và nhiều Ông Giá Nô En.





Các bong bóng khổng lồ mô phỏng nhân vật thêm vào năm nay có Pikachu và Evee from chuỗi trò chơi Pokémon, có Grogu từ phim The Mandalorian của hãng Disney... và một số nhân vật khác được trẻ em ưa thích.



Chiếu trực tiếp Diễn Hành là các băng tần truyền hình NBC, CBS và Telemundo. Sẽ chiếu lại trên NBC từ 2 p.m. tới 5 p.m. giờ New York.

Nếu bạn không xem trên TV, bạn có thể xem bất cứ khi nào bằng cách vào YouTube, gõ chữ "Thanksgiving parade 2021" để xem.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 24/11 đến 16h ngày 25/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.450 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.429 ca ghi nhận trong nước (tăng 640 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 6.842 ca trong cộng đồng).

​- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.582), Cần Thơ (741), Tây Ninh (683), Bình Dương (678), Bà Rịa - Vũng Tàu (658), Bạc Liêu (617), Đồng Tháp (609), Đồng Nai (543), Vĩnh Long (491), Sóc Trăng (486), Bình Thuận (402), Bến Tre (401), Kiên Giang (397), Bình Phước (342), Trà Vinh (294), Cà Mau (287), Hà Nội (264), An Giang (248), Hậu Giang (239), Lâm Đồng (235), Khánh Hòa (191), Bình Định (159), Hà Giang (135), Gia Lai (128), Tiền Giang (123), Bắc Ninh (122), Nghệ An (118), Long An (110), Thừa Thiên Huế (96), Đắk Lắk (93), Quảng Nam (92), Quảng Bình (91), Đắk Nông (69), Thanh Hóa (69), Đà Nẵng (66), Hòa Bình (64), Thái Bình (60), Vĩnh Phúc (54), Nam Định (42), Quảng Ngãi (39), Phú Thọ (34), Ninh Thuận (32), Tuyên Quang (28), Quảng Trị (26), Hà Tĩnh (26), Phú Yên (24), Bắc Giang (20), Quảng Ninh (19), Hà Nam (18), Điện Biên (17), Lạng Sơn (13), Hưng Yên (13), Thái Nguyên (10), Sơn La (9), Cao Bằng (8 ), Ninh Bình (5), Hải Dương (5), Lào Cai (2), Hải Phòng (2).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 24/11 đến 17h30 ngày 25/11 ghi nhận 164 ca tử vong tại: TP.SG có 59 ca tử vong trong đó có 12 trường hợp là người dân của các tỉnh, thành phố sau: An Giang (1), Bạc Liêu(1), Bình Dương(1), Bình Thuận(1), Đồng Tháp(1), Khánh Hòa(1), Long An(4), Quảng Trị (1), Tiền Giang(1). Tại các tỉnh, thành phố khác: Tiền Giang (13), An Giang (17), Bình Dương (13), Kiên Giang (10), Tây Ninh (8), Đồng Nai (8), Cần Thơ (8), Long An (7), Vĩnh Long (6), Sóc Trăng (5), Đồng Tháp (2), Bạc Liêu (2), Đắk Lắk (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Hậu Giang (1), Quảng Ngãi (1), Trà Vinh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 133 ca.





Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận hơn 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Nhật Bản viện trợ Việt Nam. Tối 25/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Tại Sân bay Quốc tế Nội Bài diễn ra lễ trao tặng hơn 1,5 triệu liều vaccine do Chính phủ Nhật Bản viện trợ. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận số vaccine này. Đoàn bàn giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại diện Bộ Y tế số vaccine do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ Việt Nam phòng COVID-19 là 1.540.000 liều vaccine AstraZeneca. Như vậy, đến nay, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ cho Việt Nam tổng cộng 5,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác.

Tập đoàn MSD nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir. ​Nguồn tin của Tiền Phong chiều 25/11 xác nhận, Tập đoàn dược phẩm MSD của Mỹ đã có văn bản gửi Bộ Y tế Việt Nam đồng ý nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc Molnupiravir để điều trị F0. Trước đó, ngày 1/11/2021, Tập đoàn dược phẩm MSD đã có công văn số 016/2021-EA-MSD thông báo rằng họ đã ký thoả thuận với Quỹ Bằng sáng chế thuốc (Meidcines patent pool-MPP). Theo đó, các cơ sở sản xuất muốn được nhượng quyền tự nguyện để sản xuất thuốc Molnupiravir sẽ nộp hồ sơ tới MPP. Ngay sau khi nhận được thông tin, hôm nay 25/11, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có công văn gửi đến Hiệp Hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam. Theo công văn do Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Nguyễn Thanh Lâm ký, Hiệp Hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam sớm thông báo đến các cơ sở sản xuất thuốc thành viên có nhu cầu liên hệ với MSD hoặc MPP để nộp hồ sơ nhằm trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc Molnupiravir.





Tiêm vaccine VeroCell xong, là tắt thở vì sốc phản vệ. Kết luận nguyên nhân gây tai biến sau tiêm vaccine tại Thanh Hóa. Theo kết luận được đưa ra trong cuộc họp Hội đồng tư vấn chuyên môn, nguyên nhân của 3 trường hợp tử vong và 1 trường hợp nguy kịch là sốc phản vệ sau tiêm vaccine VeroCell phòng COVID-19. Tối 25/11, Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đánh giá của Hội đồng tư vấn chuyên môn về nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn giầy Kim Việt, huyện Nông Cống (thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống). Nguyên nhân của 3 trường hợp tử vong và 1 trường hợp nguy kịch là sốc phản vệ sau tiêm vaccine VeroCell phòng COVID-19. Đây là kết luận được đưa ra trong cuộc họp Hội đồng tư vấn chuyên môn tổ chức tại Công ty trách nhiệm hữu hạn giầy Kim Việt, huyện Nông Cống vào chiều 25/11.

Thanh Hoá: Tạm dừng tiêm vắc xin Vero Cell tại huyện Nông Cống, chờ chỉ đạo. Ngay sau khi xảy ra sự cố tiêm vắc xin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo huyện Nông Cống tạm dừng tiêm vắc xin Vero Cell cho người dân trên địa bàn cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chuyên môn cấp trên. Được biết, trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 16 năm 2021, huyện Nông Cống được phân bổ khoảng 30.000 liều vắc xin Vero Cell.





SG: F0 được cách ly tại nhà nếu gia đình không thuộc nhóm nguy cơ. Hướng dẫn này được đưa ra trong bối cảnh số ca F0 tăng cao, kéo theo bệnh nhân nặng tăng; người già có nhiều bệnh nền lại mắc thêm COVID-19 nên nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân COVID-19 (F0) được cách ly tại nhà khi trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, mắc bệnh nền, béo phì, mang thai... Nội dung này là điểm mới trong “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật ngày 23/11 trên trang web của Sở, thay thế cho phiên bản được đưa ra cuối tháng 8/2021. Hướng dẫn này được đưa ra trong bối cảnh số ca F0 tăng cao, kéo theo bệnh nhân nặng tăng; người già có nhiều bệnh nền lại mắc thêm COVID-19 nên nguy cơ tử vong cao. Theo thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, dù độ phủ vaccine tốt nhưng số lượng F0 tăng, trong đó có khoảng 15-20% diễn tiến nặng, chủ yếu là người cao tuổi, kèm bệnh nền.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất khai thác bay nội địa bình thường từ đầu năm 2022. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách nội địa thường lệ giai đoạn tới. Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất khai thác bay nội địa bình thường từ đầu năm 2022. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đề xuất này nhằm thay thế Quy định tạm thời ban hành kèm theo các Quyết định 1840/QĐ-BGTVT và 1887/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (quy định tạm thời về triển khai đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng với COVID-19). Theo đó, cơ quan này đề xuất tăng tần suất khai thác giai đoạn đường bay Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh/Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng.





Bệnh viện dã chiến SG lại kín bệnh nhân COVID-19. Dưới thời tiết oi bức, số lượng bệnh nhân quá tải cùng với tiếng tít tít phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây càng khẩn trương. Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình (TP.HCM) chiều 24-11, tất cả các giường bệnh từ hồi sức bệnh nặng, trung bình, nhẹ đến cấp cứu đều kín bệnh nhân. Dọc hành lang khu D (khu bệnh nhẹ) phải kê thêm nhiều giường xếp cho bệnh nhân bệnh nhẹ nằm. Dưới thời tiết oi bức, số lượng bệnh nhân quá tải cùng với tiếng tít tít phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây càng khẩn trương. Các y bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên phải căng mình chăm sóc, điều trị rất nhiều bệnh nhân. Có nhiều người phải dùng các túi đá để làm mát cơ thể mới tiếp tục làm việc.

Nga tặng TP.SG 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Lô 10.000 ống thuốc Cytoflavin do Công ty Polysan (Liên bang Nga) tài trợ mà TP.HCM tiếp nhận được phân phối đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện nhân dân Gia Định... để phục vụ điều trị người nhiễm Covid-19. Ngày 25.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tiếp nhận 10.000 ống thuốc Cytoflavin dùng điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 do Công ty Polysan (Liên bang Nga) tài trợ.





Khôi phục hoạt động 80% chợ truyền thống phía nam. Tính đến ngày 24/11, TPHCM đã có 180/234 chợ truyền thống khôi phục lại hoạt động, đạt tỉ lệ 76,9%. Tương tự, chợ truyền thống tại các tỉnh phía nam cũng đã dần hoạt động trở lại khoảng 80%. Thị trường tại các tỉnh không có biến động bất thường, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm.

Công an SG: không lập chốt kiểm soát người như trước. Hiện số lượng các ca F0 có tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nên SG chưa có chủ trương tái lập lại các chốt kiểm soát như trước. Tại buổi họp báo chiều 25/11, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, ngày 22/11, Công an TP đã ban hành thông báo về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19. Đại diện công an TP khẳng định, hiện chưa có chủ trương về tái lập lại các chốt kiểm soát như trước. Hiện nay, tuy số lượng các ca F0 có tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của TP. Việc lập chốt kiểm soát sẽ là giải pháp cuối cùng. Trước đó, nhiều người dân thắc mắc về việc quản lý di, biến động dân cư có phải đồng nghĩa với việc tái lập các chốt kiểm soát như trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch hay không.

Số ca mắc tăng nhanh, nhiều tỉnh miền Bắc lên phương án ứng phó. UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) được yêu cầu tạm dừng hoạt động không thiết yếu, trong khi Bắc Ninh chuẩn bị triển khai mô hình điều trị F0 tại nhà sau khi số ca mắc tăng cao.





Lần đầu tiên Cần Thơ có ca COVID-19 ở mức 4 con số. Cần Thơ lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức 4 con số. Trong khi Bạc Liêu, Sóc Trăng cũng ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục từ trước đến nay. Tối 25-11, Sở Y tế TP Cần Thơ công bố trong ngày thành phố ghi nhận 1.310 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca bệnh COVID-19 ghi nhận trong ngày ở mức 4 con số sau 3 ngày liên tiếp trước đó đều có trên 900 ca/ngày. Như vậy đến nay tổng số ca mắc COVID-19 tại TP Cần Thơ là 21.334 ca, trong đó có 10.497 ca đã khỏi bệnh, có 168 ca tử vong, riêng trong ngày 25-11 có 6 ca tử vong.

Hòa Bình thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường. Ngày 24.11, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định về việc thành lập bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 (Bệnh viện dã chiến) được thành lập với quy mô 150 giường bệnh. Địa điểm hoạt động tại cơ sở 03 của Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình, địa chỉ tổ 6, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. Chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hòa Bình.

Khánh Hòa đón du khách quốc tế đầu tiên sau 2 năm tạm dừng. Sau gần 2 năm bị tạm dừng vì dịch COVID-19, tỉnh Khánh Hòa vừa đón tiếp những vị khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine đầu tiên. Chiều 25/11, chuyến bay của Bamboo Airways mang số hiệu QH9451 thực hiện hành trình Seoul (Hàn Quốc) - Nha Trang (Việt Nam) chở theo 293 du khách Việt kiều quốc tịch Mỹ, Canada có hộ chiếu vaccine tới Khánh Hòa đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh.

Bắt Tổng giám đốc Thuduc House liên quan vụ chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài. Báo Thanh Niên ghi nhận rằng liên quan đến vụ bắt giữ Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, chiều 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thông tin nhiều tình tiết về vụ việc. Theo đó, C03 đang điều tra vụ án “buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía nam và một số đơn vị liên quan. Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên. Quá trình điều tra xác địnhTrịnh Tiến Dũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam; ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng; lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.5 triệu USD ra nước ngoài. Hiện, C03 đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.

--- Bạch Ốc tái xác nhận ý định sẽ kết thúc truyền thống cho các bị can nộp tiền tại ngoại sau khi xảy ra vụ tông xe SUV vào đoàn diễn hành lễ hội Wisconsin làm chết 6 người và bị thương 40 người.

Người lái xe là Darrell Brooks Jr. từng có nhiều tiền án hình sự trong hơn 2 thập niên. Dù vậy, 10 ngày trước khi xảy ra vụ tông xe giết người ở thị trấn Waukesha, tiểu bang Wisconsin, các công tố viện ở Milwaukee hồi đầu tháng này chỉ đòi Brooks nộp $1,000 làm tiền tại ngoại sau khi y bị bắt và truy tố về tội đánh cô bạn gái và lấy xe rượt cô này.

Da màu bị kỳ thị ở Utah.

Chính phủ liên bang sẽ gửi quân y

Bộ Y Tế California

Điểm chấp thuận Tổng Thống Joe Biden

Dân Biểu Marjorie Taylor Greene

Nói chuyện trên đài CNN

Cựu Tổng Thống Donald Trump

Bất kể không có chứng cớ gian lận

Một phát ngôn nhân Bạch Ốc

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ

The Auto Club

Ghét nhất Biden, ghét nhì mang khẩu trang?

Một bồi thẩm đoàn ở Georgia

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc củng cố dân quân biển nhằm kiểm soát Biển Đông

Trọng Nghĩa, RFI

---Hôm Thứ Tư 24/11/2021, đài ABC4 kể rằng đại học University of Utah đang điều tra về 1 chuyện kỳ thị sắc tộc xảy ra trong trường hồi tháng 9/2021. Lúc đó là cuối tháng 9/2021, một nhân viên hợp đồng chở hàng tới khu nhà nội trú trong trường, khi tới chỗ đưa hàng xuống, 2 sinh viên trong 1 căn phòng phía trên hò hét chữ N-word (=đồ mọi).Các sinh viên này đã néo hạt dẻ và tạt cà phê qua cửa sổ nhắm vào người giao hàng kia, theo 1 bản tin từ đại học viết. Đại học Utah nói đã biết được danh tánh các hung thủ và đang điều tar xem như tội thù ghét kỳ thị.Taylor Randall, Viện trưởng đại học University of Utah, viết trong bản văn là sẽ tạo 1 môi trường an toàn, thân hữu, bình đẳng, tôn trọng, đa dạng và bao dung trong trường... và sẽ không có chỗ cho các hành vi kỳ thị.Mới gần đây cũng xảy ra các chuyện kỳ thị ở sân trường. Tại Midlothian, Texas, 1 học sinh trung học bị quay video lúc đang gọi người da đen bằng các chữ miệt thị và bảo họ phải đi về Châu Phi. Trong khi đó, đại học UMass Amherst đã thuê 1 công ty an ninh mạng để điều tra về một chuỗi các email miệt thị sinh viên da đen.---tới tiểu bang Michigan để giúp đối phó tình hình tăng vọt COVID-19 nơi đây. Hai đơn vị quân y, nỗi đơn vị 22 người, gồm cả bác sĩ, y tá và chuyên viên về hô hấp, sẽ giúp các bác sĩ ở các bệnh viện điều hành bởi Michigan Health & Hospital Association, nơi xin Thống Đốc Gretchen Whitmer xin liên bang giúp.Gần 4,000 bệnh nhân COVID đang chữa trị trong bệnh viện ở Michigan, tăng 87% so với tháng trước. Brian Peters, Tổng quản trị Hospital Association, nói nhiều bệnh viện ở tiểu bang đã quá tải, phải hoãn các chữa trị không khẩn cấp, và phải chia nhỏ các đơn vị cấp cứu khẩn cấp, và Michigan đang "tuyệt vọng xin liên bang" tới giúp.---hôm Thứ Tư 24/11/2021 đưa ra bản văn, kêu gọi tất cả cư dân chưa chích ngừa COVID thì hãy đi chích, nếu chưa chích đầy đủ thì hãy chích đầy đủ, nếu chưa chích mũi tăng cường thì hãy đi chích mũi tăng cường.Bản văn nói, người chưa chích ngừa thì gấp 7.2 lần cơ nguy dính COVID-19, gấp 13.1 lần cơ nguy nhập viện vì COVID, gấp 15.8 cơ nguy chết vì COVID.Tình hình California hiện nay là:- 57,512,046 liều vaccine đã chích ngừa.- 75.8% người đủ điều kiện chích (5+ tuổi) đã chích ngừa ít nhất 1 mũi.- 189,282 người/ngày chích ngừa chống COVID ở California.- California có 4,780,867 trường hợp đã dính COVID.- đang có 3,400 bệnh nhân COVID-19 trong các bệnh viện California.- Từ khởi đầu dịch, đã có 73,365 người chết vì COVID-19.- mỗi ngày trung bình 53 dân Calif. chết vì COVID-19.- Ghi danh chích ngừa ở đây: myturn.ca.gov hay gọi 1-833-422-4255.---đã xuống thấp, theo bản thăm dò NPR/Marist mới phổ biến hôm Thứ Tư 24/11/2021: Chỉ còn 42% người trả lời chấp thuận điểm làm việc của Biden, mức thấp nhất kể từ khi Biden đăng quang tháng 1/2021.Một lý do chính là lạm phát đã cao mức 30 năm, tăng 6.2% trong thời khoảng 12 tháng tính kết thúc vào tháng 10/2021. Giá xăng và giá thực phẩm đã tăng, đặc biệt là ngày cận lễ, buộc Biden mở kho dầu dự trữ chiến lược để xuất 50 triệu thùng dầu để hạ giá dầu thị trường.Thăm dò cho thấy quan tâm kinh tế của cử tri là lạm phát (39%), lương (18%), thiếu lao động (11%) và giá xăng và thất nghiệp cùng mức quan tâm (9%).Có 52% dân Mỹ không hài lòng cách Biden làm kinh tế, 42% nói hài lòng. Hồit háng 4/2021, có 54% hài lòng về cách Biden điều hành kinh tế.---(Cộng Hòa-Ga.) hôm Thứ Ba 23/11/2021 đã trình dự luật để tặng thưởng Kyle Rittenhouse huy chương vàng Quốc hội (Congressional Gold Medal) vì đã "bảo vệ cộng đồng" ở Kenosha, Wisconsin, trong khi người bênh vực da đen Black Lives Matter (BLM) biểu tình ngày 25/8/2020.Huy chương này là cao quý nhất Quốc Hội giành cho 1 người hay 1 tổ chức. Dự kiến dự luật của Green sẽ bị chận lại trong Hạ Viện và Thượng Viện đang do Dân Chủ kiểm soát.Một điểm khó đi xa cho dự luật: chưa có dân cử nào đứng tên đồng bào trợ, kể cả các dân biểu Cộng Hòa. Rittenhouse từ tiểu bang Illinois lái xe tới Wisconsin, xách súng vào phố, bắn chết 2 người, bắn bị thương 1 người, đã được tòa Kenosha tuyên xử "vô tội" vì cớ tự vệ và được Trump khen ngợi như là anh hùng.Một phát ngôn nhân của Dân biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-Fla.), người đưa ra lời mời Rittenhouse vào thực tập ở văn phòng của ông, nói với báo The Washington Post về dự luật của Greene rằng ông lo ngại nếu thưởng huy chương sẽ gây ra kiêu ngạo trong khi thực tập ở văn phòng ông. Vì thực tế, Dân Biểu Matt Gaetz có hoạt động trọn đời cũng chưa chắc kiếm được huy chương này.---, sau khi bản báo cáo nhân dụng được Bộ Lao Động phổ biến, Dân Biểu Don Bacon (Cộng Hòa-NE), người thường xuyên chỉ trích chính phủ Biden, thú nhận với người dẫn chương trình Jim Sciutto rằng chính phủ Biden điều hành kinh tế khá.Bacon nói rằng ông phải nói rằng ông hài lòng vì thất nghiệp giảm, và đây là con số thất nghiệp thấp kỷ lục kể từ năm 1969, không dễ xuống dưới 5% như thế. DB Bacon nói rằng ông hài lòng vì thất nghiệp ở Nebraska là 1.9%, thấp nhất trong 50 tiểu bang, duy chỉ còn tệ hại là lạm phát 6.25%, cao nhất trong 30 năm.DB Bacon cũng nói rằng tỷ lệ tham gia lao động ở tiểu bang Nebraska là 61%, nghĩa là thấp, lẽ ra nên 66% hay 67%, nghĩa là khoảng 50% công ty ở tiểu bang này muốn thuê nhân viên thì lại khó tìm.---hôm cuối tuần đã nhận lãnh đai đen 9 đẳng danh dự môn võ Taekwondo từ Lee Dong-sup, chủ tịch Kukkiwon, một hội quốc tế về môn võ này, tại Florida.Lễ trao đai đen danh dự 9 đẳng thực hiện ở Mar-a-Lago tại Palm Beach, Fla. Trang web của Kukkiwon đã đăng hình Trump mặc võ phục với đai đen, với giải thích rằng 9 đẳng là cao nhất trong môn võ này.Trong những trao đổi quà tặng lưu niệm giữa Trump và võ sư Lee Dong-sup tại nghi lễ ở khu vực này, người ta cũng thấy một tấm hình đóng khung trong đó Trump bắt tay lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.Theo báo The New York Post, Trump không phải lãnh tụ quốc tế đầu tiên lãnh đai đend anh dự 9 đẳng. Tổng Thống Nga Vladimir Putin cũng đã được vinh dự đó khi viếng thăm Nam Hàn năm 2013. Cả Putin và Trump đều không tập võ Taekwondo. Nhưng Putin nổi tiếng giỏi võ Judo.---diện rộng trong bầu cử 2020, hầu hết cử tri Cộng Hòa tin rằng bầu cử giữa kỳ năm tới sẽ không được đếm công bằng, theo cuộc thăm dò phổ biến hôm Thứ Ba bởi viện Center for Election Innovation and Research.Viện này cho thấy gần 2/3 (=65%) cử tri Cộng Hòa & cử tri Trump không tin phiếu khắp Hoa Kỳ được đếm chính xác trong năm 2020, và 53% nói họ sẽ không được đếm công bằng vào bầu cử giữa kỳ 2022.Chỉ 38% cử tri Cộng Hòa & cử tri Trump tin là phiếu của họ sẽ được đếm. Ngược lại, người tự nói là Dân Chủ (87%) và độc lập (62%) tin vào bầu cử công bằng năm 2022.---nói hôm Thứ Tư rằng 96.5% công chức liên bang đã chích ngừa chống COVID theo lệnh của chính phủ Biden ít nhất là 1 mũi, hay là đã xin đặc miễn. Bạch Ốc sẽ phổ biến chi tiết sau.---hôm Thứ Ba nói rằng sẽ thành lập 1 ban đặc nhiệm mới về dĩa bay tìm xem cội nguồn các vật lạ bay trên cao (unidentified aerial objects, viết tắt là UFO) và xem nhân loại có nên lo ngại về hiện tượng đó hay không.Nhóm đặc nhiệm mới sẽ tiếp nối công trình nhóm trước đó của Hải quân Mỹ tìm hiểu về các vật bay lạ và đã đưa ra bản báo cáo về 144 trường hợp gặp UFO trong 2 năm qua. Bản văn hôm Thứ ba nói bất kỳ vật lạ nào bay vào bầu trời Mỹ đều có thể là hiểm họa cần tìm hiểu.---dự đoán rằng 4.4 triệu dân Nam California sẽ du hành trong những ngày của Lễ Tạ Ơn năm nay, đa số sẽ đi bằng xe hơi, bất kể giá xăng tăng vọt.Khoảng 3.8 triệu dân Nam California sẽ đi trên đường bộ, 494,000 người sẽ bay đường hàng không, và 79,000 người sẽ dùng phương tiện khác, như xe lửa, xe buýt, tàu du lịch.---Đúng vậy, bà Katrina Alspaugh, 51 tuổi, cư dân Las Vegas, không giấu được 2 nỗi căm ghét đó. Hôm Chủ Nhật 21/11/2021, bà Katrina Alspaugh bị bắt ở sân bay McCarran International Airport sau khi từ chối mang khẩu trang ở sân bay, và rồi gây hỗn loạn trên chuyến bay Allegiant Air của bà.Báo Las Vegas Review-Journal ghi lời cảnh sát kể là sau khi bà Alspaugh bị đuổi xuống chuyến bay, bà tuyên bố sẽ không bước ra khỏi sân bay, và rồi gây lộn với cảnh sát. Bản báo cáo của cảnh sát ghi rằng đã bắt bà vì sau đó bà hô lớn những tiếng chửi thề tục tĩu kèm với khẩu hiệu chống Biden "Let's go, Brandon" (câu này là ám hiệu của Cộng Hòa, đồng nghĩa với: Đ .m. Biden.)---đã tuyên án trong hồ sơ anh da đen Ahmaud Arbery, 25 tuổi, bị ba người da trắng dí theo bắn chết: Greg McMichael, 65 tuổi, và con trai là Travis McMichael, 35 tuổi, có tội giết chết Arbery.Hai bố con nhà McMichaels đã ngồi xe truck, cầm súng, rượt theo Arbery sau khi thấy Arbery chạy qua xóm nhà họ ở gần Brunswick, Georgia, năm ngoái. Người hàng xóm William "Roddie" Bryan Jr., 52 tuổi, cũng đã nhảy lên xe truck rượt theo, quay băng video cảnh Travis McMichael bắn Arbery, cũng bị kết tội sát nhân. Cả 3 bị can sẽ đối diện tối thiểu là án chung thân, nhưng còn tùy theo Chánh án.Điểm ghi nhận rằng sau khi Arbery bị bắn chết, tới 74 ngày sau cảnh sát mới bắt 2 nghi can, mặc dù có chứng cớ 3 người này là sát thủ.---: Có phải trạm xăng, nơi khởi đầu xung đột giữa Kyle Rittenhouse và người biểu tình, do ông bà nội/ngoại Rittenhouse là chủ?: Không phải. Tin đồn loan đi rằng trạm xăng, nơi khởi đầu xung đột giữa Kyle Rittenhouse và người biểu tình,do ông bà nội/ngoại Rittenhouse là chủ; thực ra, không đúng như thế. Rittenhouse không bị tấn công ở một trạm xăng trước khi xảy ra vụ nổ súng. Không có chứng cớ nào cho thấy trạm xăng, nơi Rittenhouse tới trước khi xảy ra các vụ nổ súng là của ông bà nội/ngoại Rittenhouse. Trong khi điều trần trước tòa án, Rittenhouse nói rằng người bà (nội hay ngoại không nói rõ) là một trong các thành viên gia đình y đang sống ở Kenosha, không hề nói tới chuyện ông bà (nội/ngoại) đang làm chủ 1 trạm xăng ở Kenosha.Rittenhouse khai rằng trong đêm nổ súng, có một thời điểm y có mặt ở trạm xăng Ultimate, rằng khi y đi bộ từ trạm xăng Ultimate tới một chỗ đậu xe thì "bị phục kích" và rồi y nổ súng. Trạm xăng Ultimate thuộc sở hữu của 1 cư dân Kenosha tên là Maher Bassam Shahin, theo hồ sơ doanh nghiệp tiểu bang Wisconsin. Không có chứng cớ ông bà của Rittenhouse làm chủ trạm xăng này.Chi tiết:---Dân quân biển TQ siết Biển Đông của VN?: Đúng thế. Bản tin từ RFI kể thêm nhiều chi tiết.-- 24/11/2021.Trong những năm gần đây, các nước có tranh chấp với Bắc Kinh về Biển Đông đã rất khổ sở khi phải đối phó với đội tàu “đánh cá”, nhưng thực ra là dân quân biển của Trung Quốc. Trong một bản báo cáo công bố hôm 18/11/2021, Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), trụ sở tại Washington (Hoa Kỳ) đã cung cấp một hồ sơ được cho là “toàn diện nhất” về một lực lượng mà Bắc Kinh không ngừng củng cố và mở rộng để khẳng đinh quyền kiểm soát trên Biển Đông.

Trong bản nghiên cứu mang tựa đề “Vén bức màn che phủ lực lượng dân quân biển Trung Quốc” (Pulling Back the Curtain on China’s Maritime Militia) dài gần 90 trang, các chuyên gia Mỹ đã đi sâu vào tìm hiểu lịch sử hình thành, cách thức tổ chức, phương thức hoạt động của lực lượng mà Bắc Kinh gọi là “Hải Thượng Dân Binh”, đồng thời nhận dạng gần 200 chiếc tàu cụ thể trong lực lượng này cho dù thông tin từ phía Trung Quốc không rõ ràng.

Theo CSIS, ý đồ của Trung Quốc khi tăng cường lực lượng này rất rõ ràng. Trong phần mở đầu bản báo cáo, các tác giả đã ghi nhận: “Kể từ khi hoàn thành việc xây dựng các tiền đồn trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa vào năm 2016, Trung Quốc đã chuyển trọng tâm sang khẳng định quyền kiểm soát đối với Biển Đông. Một phần quan trọng của sự chuyển đổi này là việc mở rộng lực lượng dân quân hàng hải, một lực lượng bề ngoài là hoạt động đánh bắt cá nhưng trong thực tế lại góp sức cho lực lượng thực thi pháp luật và quân đội Trung Quốc để đạt các mục tiêu chính trị trong vùng biển tranh chấp”.

Đối với các chuyên gia Mỹ, các chiến thuật mà lực lượng này sử dụng đã đặt ra một thách thức đáng kể đối với việc duy trì một trật tự hàng hải theo luật pháp quốc tế, đặc biệt trên Biển Đông.



Việt Nam và Philippines: Hai nạn nhân chính của dân quân biển Trung Quốc

Vai trò của dân quân biển Trung Quốc trong các sự cố mà Bắc Kinh gây ra trên Biển Đông đã được nêu bật trong phần nói về lịch sử hoạt động của lực lượng này, với Việt Nam và Philippines là hai nạn nhân chính.

Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế, sự kiện đầu tiên đánh dấu việc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển trong mục tiêu áp đặt quyền kiểm soát trên Biển Đông xẩy ra từ năm 1974 trong chiến dịch đánh chiếm toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam.

Sau đó, Việt Nam tiếp tục là đối tượng bị sách nhiễu, đặc biệt khi Bắc Kinh bắt đầu thúc đẩy việc cản trở các hoạt động dầu khí của các láng giềng trên Biển Đông, kể từ đầu những năm 2000.



Sách nhiễu hoạt động dầu khí

Theo CSIS, nổi bật nhất là những vụ việc xẩy ra năm 2011 khi Trung Quốc tung dân quân biển sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí Viking 2 của Na Uy nhưng hoạt động cho tập đoàn dầu khí PetroVietnam. Trước đó, tàu cảnh sát biển Trung Quốc cũng đã sách nhiễu tàu khảo sát Bình Minh 02 của Việt Nam, một hành vi đã được lập lại một năm rưỡi sau đó.

Nổi cộm nhất và rõ ràng nhất chính là vụ Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào cắm sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam năm 2014. Vào khi ấy, để đối phó với Việt Nam, Trung Quốc đã điều động một lực lượng đáng kể tàu hải quân và cảnh sát biển đến nơi, và dĩ nhiên là vô số tàu thuộc lực lượng dân quân biển. Vào giữa tháng năm năm 2014 chẳng hạn, Việt Nam cho biết là có đến 130 chiếc tàu Trung Quốc trên hiện trường.

Dĩ nhiên, không chỉ có Việt Nam là bị dân quân biển Trung Quốc sách nhiễu. Một nạn nhân đáng kể khác là Philippines, với việc để mất bãi cạn Scaborough vào tay Trung Quốc, hay gần đây hơn là những sự cố gần đảo Thị Tứ hay khu vực Đá Ba Đầu.

Các hoạt động của lực lượng dân quân biển Trung Quốc tại khu vực Trường Sa đã gia tăng đáng kể và trở thành thường xuyên hơn từ khi Bắc Kinh hoàn tất các tiền đồn quân sự trên 7 đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp.



Hai thành phần của dân quân biển

Bản báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế còn nêu bật nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tài trợ và hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng dân quân biển, đặc biệt là dưới thời chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đội dân quân biển Trung Quốc, theo CSIS, bao gồm hai loại tàu: tàu chuyên dụng đặt căn cứ tại 10 hải cảng, một nửa ở tỉnh Quảng Đông, 5 cảng còn lại ở tỉnh đảo Hải Nam, và đặc biệt là đội tàu đánh cá thương mại thuộc lực lượng gọi là "đội tàu đánh cá hỗ trợ vùng Nam Sa”, tên tiếng Hoa là “Nam Sa cốt cán bộ đội” - Nam Sa là tên Trung Quốc đặt cho vùng quần đảo Trường Sa.

CSIS ghi nhận là để có thể gia nhập vào đội tàu hỗ trợ Trường Sa này, các con tàu phải đáp ứng những kích thước tối thiểu (dài 35 mét và và trọng tải 200 tấn). Theo các tài liệu của chính phủ Trung Quốc mà CSIS tham khảo được, các con tàu phải hoạt động ít nhất hai trăm tám mươi ngày một năm trong “các khu vực hàng hải cụ thể, được phân định theo mục tiêu bảo vệ tổ quốc để được hưởng nguyên thù lao”.

Nghiên cứu của CSIS nêu rõ ví dụ về hai chiếc tàu Quế Bắc Ngư (Gui Bei Yu) 88603 và 39198, bị phát hiện trong số cả trăm chiếc tàu tập trung vào tháng 03-04/2021 ở vùng Đá Ba Đầu, trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.



Hoạt động không có gì là thương mại hay hòa bình

Điểm đáng ngại được Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc tế CSIS nêu bật là mục tiêu không có gì là thương mại hay hòa bình của lực lượng dân quân biển Trung Quốc.

Báo cáo của CSIS ghi nhận: “Trong suốt những năm 2000, dân quân biển Trung Quốc đã chuyển trọng tâm hoạt động qua việc do thám và quấy phá hoạt động quân sự của các nước khác”, kể cả việc cố ý va chạm, rải chướng ngại vật trên đường đi, dùng vòi rồng tấn công hay tham gia các hoạt động di chuyển nguy hiểm khác.

Theo ông Greg Poling, giám đốc Chương Trình Đông Nam Á và cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI) của CSIS, đồng tác giả của bản báo cáo, thì “giá trị của dân quân biển nằm ở chỗ Trung Quốc có thể phủ nhận trách nhiệm về hành động của lực lượng này”, cho đấy không phải là tàu Nhà nước.

Đối với chuyên gia Poling Bắc Kinh hoàn toàn có thể cho rằng đó là những chiếc tàu cá bình thường, nhưng “bằng chứng thu thập từ xa và ảnh vệ tinh cho thấy có thể phân biệt rõ giữa tàu dân quân biển và tàu cá thông thường”.



Dân quân biển là điển hình cho chiến thuật vùng xám

Theo giới chuyên gia, dân quân biển Trung Quốc là ví dụ điển hình về "chiến thuật vùng xám" của Trung Quốc nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, cho phép Trung Quốc tiếp tục phớt lờ luật biển quốc tế, nhất là phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực bác bỏ yêu sách "quyền lịch sử" và "đường 9 đoạn" tại Biển Đông.

Trả lời kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera ngày 19/11 vừa qua, ông Collin Koh, chuyên gia về Biển Đông tại Singapore nhận định: “Việc Trung Quốc sử dụng chiến thuật vùng xám như vậy đặt ra thách thức trực tiếp và nghiêm trọng với trật tự dựa trên luật lệ, vốn quy định việc các nước tương tác với nhau và giải quyết bất đồng trên cơ sở bình đẳng”.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211124-chuy%C3%AAn-gia-m%E1%BB%B9-trung-qu%E1%BB%91c-c%E1%BB%A7ng-c%E1%BB%91-d%C3%A2n-qu%C3%A2n-bi%E1%BB%83n-nh%E1%BA%B1m-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng

