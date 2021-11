cựu Đô Đốc Nga tiết lộ sau 2 thập niên: tàu ngầm Kursk năm 2000 bị một tàu ngầm NATO đụng chìm - VN lập kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine. 5/9 huyện, thành phố của Bến Tre tăng lên cấp độ dịch nguy cơ cao. Hà Nội: Học sinh đến tiêm vaccine được cấp căn cước công dân gắn chíp. Bình Dương nói về 'xin' bổ sung 28.000 ca COVID-19. F0 ở Cần Thơ tăng mạnh, số điều trị ở bệnh viện đã vượt quá số giường bệnh. C

VN lập kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine. Bình Dương nói về 'xin' bổ sung 28.000 ca COVID-19. F0 ở Cần Thơ tăng mạnh, số điều trị ở bệnh viện đã vượt quá số giường bệnh.

QUẬN CAM (VB-23/11/2021) --- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ dự kiến sẽ chi trả $130 triệu đôla cho các gia đình nạn nhân trong vụ sát thủ Nikolas Cruz, 19 tuổi, xả súng bắn vào học sinh và ban giám hiệu ở trung học Marjory Stoneman Douglas High School tại Parkland, Florida, ngày 14/2/2018 làm chết 17 người và gây bị thương 17 người khác.

Lý do chính phủ bồi thường cho dân vì 6 tuần trước ngày thảm sát, 1 phụ nữ điện thoại, mật báo cho FBI sau khi nhìn thấy trên mạng xã hội hung thủ đang tích trữ súng và đạn, kem lời hăm dọa của hung thủ là sẽ vào 1 ngôi trường để bắn loạn xạ, nhưng FBI không chịu điều tra để ngăn chận.

Trước ngày thảm sát 5 tháng, FBI cũng được 1 người dùng YouTube mật báo về 1 bình luận dưới 1 trong các video người này nói là y sẽ trở thành "kẻ chuyên nghiệp bắn vào trường" và y ký tên là "Nikolas Cruz."

Vài ngày sau vụ xả súng, FBI thú nhận đã không điều tra từ 2 tin mật báo này. Cruz bây giờ 23 tuổi, mới thú tội 17 tội sát nhân trước tòa tháng trước, nói y "rất tiếc." Công tố nói sẽ xin tòa tuyên án tử hình.

--- Hai luật sư Gary D. Fielder và Ernest John Walker đã nộp đơn kiện đòi lật ngược kết quả bầu cử 2020 để trao Bạch Ốc cho Trump, và bây giờ Thẩm phán N. Reid Neureiter ở Colorado ra án phạt 2 luật sư này phải nộp gần $187,000 để làm gương, ngăn cản những người cứ kiện lung tung mà không chứng cớ.

Thẩm phán cũng phạt 2 luật sư trên phải trả $11,000 án phí cho Michigan và Pennsylvania, 2 tiểu bang bị ghi trong đơn kiện. Hai luật sư này nộp đơn kiện từ tháng 12/2020 nhân danh 160 triệu cử tri Mỹ, đòi trả Bạch Ốc cho Trump vì "gian lận" bầu cử.

Hai luật sư nói công ty Dominion Voting Systems và Mark Zuckerberg (sáng lập Facebook) đã sắp xếp gian lận, đòi bồi thường thiệt hại $160 tỷ đôla. Sau khi 2 luật sư này không đưa chứng cớ nào, đơn kiện bị tòa bác hồi tháng 4/2021, nhưng Thẩm phán đi xa hơn, tuần này tuyên án phạt 2 luật sư vì kiện vô chứng cớ.

--- Phóng viên Jonathan Karl của ABC News hôm Thứ Ba giải thích vì sao một tài khoản Gmail của Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) có thể có chứng cớ cho Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn làm sáng tỏ cuộc điều tra vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Karl nói trên CNN rằng sau cú điện thoại của Trump áp lực Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger phải "tìm ra 11,780 phiếu" để Trump thắng Biden ở Georgia, mà Raffensperger, nói: " Chúng tôi gọi quý vị 18 lần khác nhau, mà quý vị bỏ lơ."

Bản thân Raffensperger cũng nhận lời nhắn qua Gmail từ Meadows. Karl nói, như thế, qua Gmail riêng tư của Mark Meadows người ta có thể biết nhiều bí mật của vụ tìm cách lật ngược bầu cử 2020.

--- Tổng Thống Biden nói là sẽ đưa ra thị trường 50 triệu thùng dầu từ kho Dự Trữ Chiến Lược để làm nguội thị trường. Sau khi có tin trê, giá dầu thị trường giảm xuống còn $79/thùng Barrel.

Mỹ mở kho dự trữ chiến lược để đưa ra dầu ra thị trường cùng lúc và đồng bộ với việc xuất dầu dự trữ chiến lược của Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Hàn, Nhật Bản và Anh quốc.

--- Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho biết tăng lương các nhân viên hợp đồng liên bang, tới ít nhất $15/giờ. Mức lương tăng sẽ áp dụng cho tất cả các hợp đồng mới khởi sự từ ngày 30/1/2022.

Dự kiến sẽ có hơn 300,000 nhân viên hợp đồng liên bang được tăng theo lương mới. Hiện thời mức lương tối thiểu của nhân viên hợp đồng liên bang là $7.65/giờ (7 đôla, 65 xu/giờ).

--- Một viên chức Đảng Dân Chủ tại Illinois đã bị sa thải sau khi gây nổi giận vì lỡ lời bình luận về vụ xe SUV lao vào cuộc diễn hành lễ hội Giáng sinh ở thị trấn Waukesha, Wisconsin.

Đảng Dân Chủ Quận DuPage đưa ra bản văn hôm Thứ Hai, nói họ đã cắt mọi liên hệ với Mary Lemanski sau khi họ lời bình luận chị này trên mạng về vụ xe SUV lao vào diễn hành làm chết 5 người và gây bị thương gần 50 người: rằng Kyle Rittenhouse được tòa Wisconsin tha bổng sau khi bắn chết 2 người, bắn bị thương 1 người... dẫn tới nghiệp báo đổ về nhanh chóng tới công dân Wisconsin và quý vị lãnh quả những gì quý vị gieo xuống (“I just believe in Karma and this came around quick on the citizens of Wisconsin,” she reportedly wrote, adding that “you reap what you sow.”).

Nghiệp báo tới với chị Mary Lemanski tức khắc: đảng Dân Chủ sa thải chị này liền. Bất kể lời tweet và tài khoản Twitter của Lemanski được xóa đi nhanh chóng. Chủ tịch Đảng Dân Chủ Quận DuPage County là Ken Mejia-Beal viết trong bản văn rằng Lemanski không viết thay cho đảng bộ này, và chúng tôi bác bỏ các tuyên bố của bà Lemanski về sự kiện bi thảm ở Waukesha, Wisconsin.

Người lái chiếc xe SUV lao vào cuộc diễn hành làm chết 5 người và bị thương gần 50 người là Darrell Brooks, 39 tuổi. Cảnh sát nói vụ phóng xe chết người không phải khủng bố, và đã bắt Brooks.

--- Phu Thanh Huynh, 33 tuổi, hôm Thứ Hai 22/11/2021 bị tòa phạt bồi thường $20,000 và 1 năm tù treo vì làm giấy tờ kết hôn giả để đưa 1 phụ nữ Việt Nam vào Mỹ và tội nói dối với Bộ Nội An về quan hệ này.

.

Điều tra viên nói trước tòa rằng hồi tháng 9/2012, Huynh nói kết hôn với 1 phụ nữ Việt, được tòa cho ẩn danh là Jane Doe, trong hôn lễ dân sự ở Springfield. Nhưng đây là hôn nhân giả, vì họ không sống chung nhau, và Huynh được cô kia trả $20,000 để làm hồ sơ gian. Ba năm sau, Huynh dọn về South Carolina. Bị điều tra, Huynh đã thú tội làm hôn nhân giả vào ngày 4/8/2021.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 22/11 đến 16h ngày 23/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.132 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.126 ca ghi nhận trong nước (tăng 827 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 6.010 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.204), Bà Rịa - Vũng Tàu (709), Bình Dương (698), Tây Ninh (600), Đồng Tháp (597), Đồng Nai (571), Bình Phước (509), Vĩnh Long (505), Bình Thuận (493), Bạc Liêu (474), Sóc Trăng (395), Cần Thơ (354), Kiên Giang (350), An Giang (320), Trà Vinh (295), Hà Nội (260), Cà Mau (252), Bến Tre (236), Hậu Giang (195), Khánh Hòa (172), Thừa Thiên Huế (160), Long An (145), Tiền Giang (112), Bình Định (111), Bắc Ninh (99), Quảng Nam (95), Nghệ An (92), Hà Giang (79), Đắk Lắk (75), Vĩnh Phúc (70), Đà Nẵng (65), Quảng Ngãi (65), Lâm Đồng (65), Ninh Thuận (57), Đắk Nông (56), Thanh Hóa (52), Phú Yên (51), Thái Bình (50), Quảng Bình (46), Gia Lai (45), Quảng Ninh (44), Nam Định (40), Hòa Bình (35), Hà Tĩnh (32), Tuyên Quang (28), Phú Thọ (27), Bắc Giang (24), Hà Nam (22), Hải Dương (19), Hưng Yên (16), Quảng Trị (15), Lạng Sơn (10), Cao Bằng (7), Ninh Bình (6), Kon Tum (6), Điện Biên (4), Lào Cai (4), Sơn La (3), Thái Nguyên (2), Hải Phòng (2), Yên Bái (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 22/11 đến 17h30 ngày 23/11 ghi nhận 167 ca tử vong tại TP. SG (62), An Giang (28), Bình Dương (12), Đồng Nai (11), Long An (9), Kiên Giang (7), Cần Thơ (7), Tây Ninh (6), Tiền Giang (5), Đồng Tháp (3), Vĩnh Long (3), Cà Mau (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Quảng Ngãi (1), Trà Vinh (1), Lâm Đồng (1), Ninh Thuận (1), Bạc Liêu (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 121 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.118 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm.





Hà Nội: Học sinh đến tiêm vaccine được cấp căn cước công dân gắn chíp. Với cách làm sáng tạo, lực lượng Công an Hà Nội có thể tranh thủ làm thủ tục cấp căn cước công dân, đồng thời giúp học sinh hạn chế đi lại, tiếp xúc nhiều khi tình hình dịch còn diễn biến phức tạp. Ngày 23/11, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết thực hiện kế hoạch của Công an thành phố với mục tiêu trong năm 2021 cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho toàn bộ công dân thành phố từ đủ 14 tuổi trở lên, cùng với các đơn vị chức năng liên quan, Công an các quận, huyện, thị xã đang nỗ lực hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân. Tính đến ngày 15/11, lực lượng Công an đã thu nhận được 5.189.820 hồ sơ cấp căn cước công dân và đã trả 4.426.816 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Dịch COVID-19: 5/9 huyện, thành phố của Bến Tre tăng lên cấp độ nguy cơ cao. Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, tình hình dịch tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng tăng nhanh, đặc biệt là các ca mắc trong cộng đồng, khu công nghiệp. Theo đó, 5/9 đơn vị cấp huyện đã chuyển cấp độ dịch từ cấp 2, “màu vàng” (nguy cơ trung bình) sang cấp độ 3 - “màu cam” (nguy cơ cao). Cụ thể, Bến Tre hiện có 4 huyện có mức độ dịch cấp 2 là Ba Tri, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú; 5 đơn vị cấp độ 3, gồm huyện Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc và thành phố Bến Tre. Tỉnh có 17 xã cấp độ 4; 53 xã cấp độ 3; 82 xã cấp độ 2; 5 xã cấp độ 1. Tính đến 15 giờ ngày 23/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 5.036 ca mắc COVID-19, trong đó, 2.765 bệnh nhân đã được xuất viện, 58 trường hợp tử vong. Trong những ngày qua, số ca mắc trung bình là 207 ca/ngày, cao hơn 3 lần so với đỉnh dịch tháng 7/2021 (dưới 55 ca/ngày).





Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về 'xin' bổ sung 28.000 ca COVID-19: Không giấu giếm số mắc! Ngày hôm 23/11/2021, Sở y tế Bình Dương có văn bản 3041/SYT-NVY gửi Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đề nghị công bố bổ sung các ca bệnh COVID-19 có xét nghiệm RT-PCR.

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, tính đến hết ngày 22/11/2021, Bình Dương đã ghi nhận 245. 321 ca mắc COVID-19. Trong giai đoạn cao điểm của dịch, Bình Dương đã chấp hành chỉ đạo của Chính phủ trong việc "thần tốc" xét nghiệm sàng lọc xét nghiệm trên diện rộng để kịp thời phân loại các ca mắc mới bằng test nhanh, sau đó cách ly điều trị và xét nghiệm RT-PCR với số lượng rất lớn (có thời điểm lên đến 4.000 ca/ngày). Tuy nhiên, theo ông Chương "do yếu tố dịch tễ các thông tin cá nhân người nhiễm COVID-19 gửi về CDC Bình Dương không đầy đủ, kịp thời nên chưa công bố các trường hợp nhiễm COVID-19 theo quy định". Hiện nay, theo Sở Y tế Bình Dương, 28.000 trường hợp bổ sung này đã được rà soát đầy đủ thông tin theo quy định.

HỎI 1

ĐÁP 1

ĐÁP 2

vắc-xin Covid-19 với trường hợp đủ thời gian. Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát, thống kê trường hợp tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 để xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3, trong đó ưu tiên người trên 50 tuổi. Bộ Y tế cho biết từ tháng 3-2021 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận và phân bổ tổng số gần 135 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó vắc-xin Sinopharm nhiều nhất với 48,5 triệu liều, tiếp đến là AstraZeneca với hơn 46,7 triệu liều; vắc-xin Pfizer và Moderna hơn 33,3 triệu liều, còn lại là vắc-xin Abdala và Sputnik V.F0 ở Cần Thơ tăng mạnh, số điều trị ở bệnh viện đã. Ngày 23-11, tổng số trường hợp F0 đang điều trị tại các bệnh viện của thành phố Cần Thơ là 3.174, trong khi tổng số giường hiện có là 3.100 giường. Tình trạng quá tải đang tác động nặng nề đến hệ thống y tế thành phố này. Cụ thể, tại các bệnh viện dã chiến và bệnh viện ở tầng 1, TP Cần Thơ hiện có 8 bệnh viện với 1.850 giường. Ở tầng 2 hiện có 6 bệnh viện với 1.050 giường. Tầng 3 điều trị bệnh nhân nặng có 3 bệnh viện với tổng 200 giường. Tất cả các bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 đều đã trong tình trạng quá tải, phải kê thêm giường.Ngày 23-11, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch, trong đó yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà, đến nơi đông người. Ngày 23-11, UBND TP Cần Thơ có công văn về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 gửi giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành TP, chủ tịch UBND quận, huyện và phường, xã, thị trấn.thu hoạch cà phê do dịch COVID-19. Cà phê tại Đắk Nông thường chín rải rác từ tháng 10 và bắt đầu thu hái rộ từ tháng 11, 12. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, niên vụ 2021-2022, người nông dân tại tỉnh đối diện với nguy cơ thiếu nhân công thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà phê. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đã ra văn bản hướng dẫn đến các địa phương về việc tổ chức thu hoạch trong điều kiện dịch bệnh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, niên vụ 2021-2022, tỉnh Đắk Nông có hơn 130.000 ha cà phê và cần khoảng 13 triệu công lao động phục vụ thu hái. Tuy nhiên, lực lượng lao động tại chỗ chỉ đáp ứng được khoảng 50%. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lao động từ ngoài tỉnh không vào địa bàn thu, hái cà phê như những năm trước, do đó, nguy cơ khan hiếm nhân công là rất lớn.ghi nhận số ca mắc ngoài cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay. Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận tổng cộng 132 ca mắc mới, có 57 ca ngoài cộng đồng. Chiều 23/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 23/11), Nghệ An ghi nhận 82 ca mắc mới tại 11 địa phương. Trong đó, có 46 ca cộng đồng (Tân Kỳ: 42 ca, TP.Vinh: 3 ca, Thanh Chương: 1 ca), 1 ca trong khu vực phong toả, 1 ca phụ xe đường dài, 34 ca đã được cách ly từ trước (24 ca là F1, 10 ca từ các tỉnh miền nam về). Đáng chú ý trong các ca mắc ngoài cộng đồng có tới 36 em học sinh THCS, THPT ở hai địa phương (Tân Kỳ 35 em, Thanh Chương 1 em).thu sai cho hàng trăm ngàn người bệnh. Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đã có thông báo trên website bệnh viện về việc hoàn trả phí dịch vụ xét nghiệm thu sai của bệnh nhân trong thời gian từ ngày 20/9/2018-31/7/2019. Cụ thể, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức liệt kê chi tiết số tiền thu vượt của 286.785 lượt bệnh nhân, với tổng số tiền là 3,34 tỉ đồng. Người thu vượt được trả lại cao nhất khoảng 85.000 đồng, thấp nhất là 2.500 đồng. Theo thông báo trên website, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức hoàn tiền trong thời gian từ 23/11/2021 đến 23/11/2022; buổi sáng từ 7 - 12 giờ, buổi chiều từ 13 - 16 giờ.---đã về hưu nói rằng tai họa chìm tàu ngầm Kursk năm 2000 gây ra vì bị một tàu ngầm khối NATO đụng chìm, một nhận định không có chứngc ớ và trái với kết luận chính thức của Hải quân Nga là do một phi lôi có lỗi kỹ thuật.Đô Đốc Vyacheslav Popov (đã về hưu) lúc đó là Tư Lệnh Hạm Đội Phương Bắc của Nga khi tàu ngầm Kursk nổ và chìm trong khi tập trận ở Biển Barents Sea. Popov nói trong cuộc phỏng vấn phổ biến hôm Thứ Hai rằng 1 tàu ngầm NATO vô ý đụng chìm tàu ngầm Kursk khi trồi lên gần nhau.Popov nói tàu ngầm NATO cũng bị hư hại và đã gửi lời báo động từ khu vực đó. Popov xác nhận ông không có chứng cớ cụ thể. Chính thức là tàu ngầm Kursk chìm ngày 12/8/2000 vì 2 cú nổ lớn, chìm và được vớt lên vào tháng 10/2001. Toàn bộ 118 thủy thủ chết.---người được Trump ủng hộ, hôm Thứ Hai quyết định ngưng vận động tranh cử chức Thượng nghị sĩ 2022 tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania. Quyết định ngưng đưa ra vài giờ sau khi Tòa ra phán lệnh, giao quyền chăm sóc 3 đứa con cho người vợ đã ly thân của Parnell vì cớ Sean Parnell bạo hành vợ.Parnell đã điện thoại, thông báo cho Trump quyết định ngưng vận động. Hai vợ chồng Laurie Snell và Parnell ly thân năm 2018, vọ có 3 con ở tuổi 12, 11 và 8. Bà Laurie Parnell khai trước tòa rằng ông chồng Sean Parnell từng bóp cổ bà khi họ ngồi trên ghế phòng khách, tố chồng gọi bà là "con đĩ" và mắng bà bằng các chữ tục tĩu. Bà kể nhiều năm chịu đựng bạo hành như thế.Trump hồi tháng 9/2021 đã tuyên bố ủng hộ Parnell ứng cử chức Thượng nghị sĩ vì Parnell là "một ứng viên Thượng Viện vĩ đại." Jeff Bartos (Cộng Hòa), đối thủ của Parnell trong khi tranh cử sơ bộ, để tranh ghế bỏ trống vì TNS Pat Toomey (Cộng Hòa) về hưu, đã nhiều lần moi chuyện Parnell đánh vợ.---người sáng lập Amazon, tuyên bố trao tặng $100 triệu đô cho hội Obama Foundation (OF), và yêu cầu OF đặt tên 1 quảng trường bằng tên cố Dân biểu John Lewis (nhà hoạt động dân quyền) trong khu vực sắp hoàn thành của Obama Presidential Center ở phía nam Chicago.Một phần tiền trên sẽ giúp hỗ trợ các lãnh đạo đang vươn lên của Hoa Kỳ và thế giới. Món quà này do cố vấn từ Jay Carney, cựu Trưởng Phòng Báo Chí của Obama, và bây giờ là phụ trách quan hệ công chúng ở Amazon. Obama và Bezos không thân nhau, nhưng từng gặp gỡ trong nhiều năm qua.---hôm Thứ Hai 22/11/2021 đã khen ngợi cựu Phó Tổng Thống Al Gore là một người có tư cách vì biết chấp nhận thua cuộc bầu cử 2000, không giống như Trump cứ bám vào những lời nói dối về "gian lận" bầu cử 2020, và cho dù là Gore có cơ hội tốt hơn Trump để thách thức kết quả bầu cử.Walton nói như thế trong khi xét xử nghi can Adam Johnson, người tham dự bạo loạn 6/1/2021 bị chụp hình đang mang cái bục nói chuyện của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đi xuyên qua tòa nhà Quốc Hội. Johnson, 36 tuổi, đã thú tội hôm Thứ Hai.Johnson bị truy tố 3 tội hình sự liên bang, nhưng các tội này sẽ xóa bỏ sau khi thú tội. Trong thương lượng với công tố, y có thể bị 6 tháng tù, và cũng phải trà tiền bồi thường $500 vì các hư hại đã gây cho tòa nhà Quốc Hội.---rằng y đã tổ chức nhiều xe buýt để chở người từ Pennsylvania tới thủ đô Washington DC tham dự bạo loạn 6/1/2021, hôm Thứ Hai 22/11/2021 đã bị kêu án 60 ngày tù và bị phạt $5,000.Phán lệnh đưa ra bởi Thẩm phán Royce Lamberth của tòa khu vực thủ đô, nặng hơn án mà công tố xin là 14 ngày tù để cho Scavo chấp nhận thú tội. Trước khi đọc án, Thẩm phán Lamberth nói với Scavo rằng y không làm ai rơi vào chỗ nguyy hiểm, cũng không bạo động, nhưng "nếu không có ông và nhiều người khác thì vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội không thể xảy ra."---tránh đại dịch COVID-19? Bác sĩ Keith Armitage, chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Case Western Reserve University, nói rằng nếu bạn chích ngừa đầy đủ, thì nhiều phần an toàn. Nếu chưa chích thì khoan đi lại.Dù là đã chích đầy đủ, bạn cũng nên tránh đám đông không khẩu trang, tránh ngồi trong nhà chung với nhiều người. CDC nói nếu bạn thấy người suy yếu hay trở bệnh, thì đừng đi đâu cả, đặc biệt là nếu bạn xét nghiệm dương tính và chưa hết thời kỳ cách ly.Những người chưa chích ngừa thì nên xét nghiệm trong khoảng 1-3 ngày trước khi đi, và 3-5 ngày trước khi về lại. Tất cả hành khách đều phải mang khẩu trang khi trên xe lửa, phi cơ hay các khu vực vận chuyển công cộng trong nơi khép kín.---nghĩ rằng ưu tiên cao là phải dạy các con biết tạ ơn, bởi vì họ nghĩ đa số trẻ em bây giờ không biết mang ơn như thế hệ của họ ngày xưa, theo nghiên cứu của bệnh viện C.S. Mott Children's Hospital tại Michigan.Nghiên cứu từ khảo sát 1,125 bậc bố mẹ có ít nhất 1 con ở tuổi 4-10 và thấy rằng 81% ba mẹ đồng ý rằng trẻ em bây giờ "không mang ơn nhiều như họ" biết mang ơn ngày xưa.. Có 42% bậc ba mẹ nói họ đôi khix ấu hổ vì các con của họ có hành vi ích kỷ.. 76% ba mẹ nói cần ưu tiên dạy con em họ biết mang ơn, và về nhiều bài học khác nhau về lòng biết ơn.. 88% bậc ba mẹ dạy con bày tỏ biết hơn bằng cách bảo con nói "làm ơn" và "cảm ơn" hay bằng chữ viết lên các tấm thiệp cảm ơn để gửi đi.. 13% ba mẹ khuyến khích các con tặng tiền để bày tỏ lòng biết ơn.---của đại học Creighton University tiên đoán sẽ có mức tăng 10% thương vụ ở các tiệm bán lẻ trong mùa lễ này. Lý do chính cũng vì người mua sợ mua trên mạng sẽ bị bưu điện làm chậm trễ, nên họ sẽ tới các tiệm bán lẻ mua trực tiếp.Bất kể là giá hàng đã tăng và lạm phát cũng đã tăng tới 5%, thương vụ bán lẻ sẽ tăng vì người mua không còn chọn lựa khác. Goss nói năm nay sẽ khó mua giá rẻ, vì nguồn cung trở ngại và vì thiếu hàng.---quản nhiệm nhà thờ Our Lady of Sorrows Catholic Church tại các giáo xứ vùng đông nam Texas, đã từ trần ở tuổi 63 sau khi nhập viện ở bệnh viện St. Elizabeth Hospital sáng Chủ Nhật 21/11/2021.Sinh tại Việt Nam, linh mục Luong Tran được phong linh mục ngày 16/12/1989, bởi Giám Mục Bernard J. Ganter. Bản tin của Giáo phận không nói rõ Linh mục Luong Tran bị bệnh gì.---: Vatican có 1 ống kính thiên văn tên là Lucifer (Quỷ Vương)?: Không. Vatican không có 1 ống kính thiên văn nào tên là Lucifer (Quỷ Vương). Nhóm nghiên cứu của Đài Thiên Văn Vatican (Vatican Observatory) tại Arizona có cùng cơ sở với nhiều nhóm nghiên cứu khác. Một trong các nhóm đó đã gắn 1 ống kinh thiên văn, có một thời gian ngắn đặt bí danh cho ống kính này là “Lucifer” (Quỷ Vương, hay Ma Vương) xem như chữ viết tắt. Ống kính này thuộc sở hữu của nhiều nhóm khoa học gia dùng chung, nhưng không liên hệ gì tới Vatican. Nhưng tên gọi, dù là bí danh, như thế không thích nghi, nghe chướng tai, nên đổi tên thành ống kính thiên văn LUCI vào năm 2012.Đài Thiên Văn Vatican (Vatican Observatory) có 1 trung tâm nghiên cứu tại đài thiên văn Steward Observatory của đại học University of Arizona, nơi này chia sẻ không gian với nhiều nhóm khoa học gia khác.Các đài thiên văn mượn không gian đại học U.A. là trên ngọn núi có tên là Mount Graham International Observatory. Năm 2002, cơ sở trên núi này gắn ống kính Large Binocular Telescope, một trong những ống kính thiên văn lớn nhất thế giới, sở hữu và vận hành bởi nhiều viện nghiên cứu của Mỹ và thế giới, nhưng Vatican Observatory không phải là một trong các nhóm đó.Các khoa học gia gắn thêm nhiều ống kính nữa, một trong các ống kính dùng cho Large Binocular Telescope có tên rất dài là: "Large Binocular Telescope Near-infrared Spectroscopic Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research." Thế là các khoa học gia viết tắt tên này cho dễ nhớ là L.U.C.I.F.E.R. (nghĩa quen thuộc là: Quỷ Vương, hay Ma Vương).Sau khi người ta thấy trên núi này cũng có ống kính của Vatican, và Vatican bị tiếng đồn dính tới cái tên dễ nhớ, bèn đổi tên là LUCI từ năm 2012.Chi tiết:---Hãng Nhật tẩy chay Trung Quốc?: Nhiều hãng may Nhật ngưng mua bông vải Tân Cương., 22/11/2021Hai công ty may mặc lớn của Nhật Bản đã quyết định ngừng sử dụng bông vải từ Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc trong bối cảnh có cáo buộc cưỡng bức lao động tại đây.Sanyo Shokai cho biết sẽ không sử dụng bông vải từ khu vực này để sản xuất quần áo, bắt đầu từ các mặt hàng xuân hè sang năm.Công ty TSI Holdings cho biết đã ngừng sử dụng bông vải Tân Cương trong các mặt hàng thu đông năm nay và trước mắt không có kế hoạch nối lại sử dụng bông vải này.Công ty sản xuất đồ thể thao Mizuno và công ty quần áo World cũng áp dụng chính sách tương tự.Trong khi đó, Fast Retailing, công ty điều hành chuỗi cửa hàng quần áo Uniqlo, đã tự thành lập nhóm khảo sát nông dân trồng bông ở Tân Cương để xác định xem có vấn đề vi phạm nhân quyền hay không.Nguồn: