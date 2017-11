Chùa Phổ Linh Trang Nghiêm Tổ Chức Lễ Tạ Ơn Năm Thứ 5

Trong Lễ Tạ Ơn tại Chùa Phổ Linh.

Westminster (Bình Sa)- - Chùa Phổ Linh tọa lạc tại số 11612 Dale St, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 204-8933, do Ni Sư Thích Thiền Tuệ làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức tiệc chay nhân ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving 2017) lần thứ 5 tại nhà hàng Seafood Palace Westminster vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017.

Hơn 800 Chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự. Chứng minh buổi lễ có: Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Hội Phước Tiểu Bang New Mecico, TT. Thích Chúc Long trú xứ chùa Hội Phước tiểu bang New Mexico. Quý Ni sư: Chúc Liên, Ánh Liên, Tâm Tâm, các Sư Cô: Phước Quang, Trung Châu, Hỷ An, Thanh Diệu Châu, Thanh Diệu Hiền (Tu Viện Đại Bi, Santa Ana), Sư Cô Liên Hữu đến từ Tổ Đình Minh Đăng Quang và quý Sư Cô: Đức Huy, Tịnh Vân, Huệ Nhàn, Nhuận Hòa thuộc chùa Phổ Linh. Quan khách có Thị Trưởng Thành phố Garden Grove, ông Steven R. Jones, Phó Thị Trưởng ông Phát Bùi và phu nhân, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và song thân, một số các cơ quan truyền thông

Điều hợp chương trình MC. Mộng Lan

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán do (nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đàn và hát quốc ca VNCH.)

Tiếp theo Ni Sư Thiền Tuệ lên Niệm Phật cầu gia hộ và sau đó mời Thị Trưởng và Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove lên phát biểu, trong lời phát biểu Thị Trưởng, Phó Thị Trưởng đã ca ngợi những đóng góp của chùa Phổ Linh trong sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc trong thành phố, sau đó ông Thị Trưởng đã trao tặng cho Ni Sư Viện Chủ bằng tưởng lệ.

Tiếp theo Ni Sự Thiền Tuệ, Viện Chủ, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử tham dự. Ni Sư tiếp:“Hòa quyện với niềm vui bất tận của Ngày Lễ Tạ Ơn trên quê hương thứ hai, đó là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ của người Việt tỵ nạn, ban tổ chức chùa Phổ Linh vô cùng hân hoan chào đón những bước chân thênh thang, những nụ cười tươi đẹp và những ánh mắt rạng ngời yêu thương của toàn thể liệt qúy vị trong buổi tiệc thanh trai mừng Lễ Tạ Ơn đêm nay. Chân thành gửi đến liệt quý vị lời cầu chúc sức khỏe và luôn gặt hái những thành quả tốt đẹp dưới bầu trời cẩm thạch của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ…

Đêm nay tại nhà hàng Seafood Palace đang rộn rã niềm vui và âm hưởng của mùa Lễ Tạ Ơn. Hai chữ Tạ Ơn thật tuyệt vời và đong đầy ân tình vô tận. Hai chữ Tạ Ơn như đã, đang và khẽ nói với ta:

Cảm ơn Người, cảm ơn Đời,

Cảm ơn Đất Nước một trời Tự Do.

Chính vì ý nghĩa cao đẹp ấy mà hôm nay nhân mùa Lễ Tạ Ơn, ban tổ chức chùa Phổ Linh xin hướng về quê hương thứ hai, đó là thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để bày tỏ lòng tri ân, ngưỡng vọng Trời cao ban phước lành cho Hoa Kỳ mãi mãi là một cường quốc, mãi mãi là một Hiệp Chủng Quốc, và Hoa Kỳ mãi mãi là một vì sao sáng trên giải ngân hà để soi rọi và tiếp xúc từng trái tim, từng khối óc, từng thế hệ này tiếp nối thế hệ khác.. .

Trong khi chúng ta đang cùng nhau tận hưởng hương vị ngọt ngào và hân hoan trong bầu không khí đại gia đình vui mừng của ngày Tạ Ơn nơi trời Tây thì chắc chắn ai trong chúng ta đang ngồi đây như tâm tư đang trĩu nặng và ánh mắt xa xăm vẫn đang khắc khoải hướng về người thân và đồng bào bên kia bờ đại dương miền Trung của bản đồ hình chữ S; nơi mà những cơn thiên tai bão lụt đã và đang trút xuống dồn dập.

Để chia sẻ những nỗi đau thương, mất mát đó, trong cuối tháng 9 năm 2017, chùa Phổ Linh đã hiến tặng 600 phần quà, và hôm nay chùa Phổ Linh mạo muội tổ chức tiệc Happy Thanksgiving lần thứ 5 như để thắp mãi tình yêu thương, lòng tri ân nơi bến bờ tự do.

Xin tri ân công sinh thành dưỡng dục cao cả và thiêng liêng của cha mẹ. Xin tri ân tình nghĩa anh em trong một mái ấm gia đình và tình bằng hữu bàng bạt khắp mọi nơi của kiếp nhân sinh. Xin tri ân những ánh mắt, những nụ cười, những cử chỉ thân thương hay một lời chào xã giao dù chỉ một lần trong cuộc đời đã đi qua. Xin tri ân cây cỏ lá hoa và không khí trong lành v.v.. . và vân vân. Xin tri ân công đức của hơn 800 tâm hồn thánh thiện đang hiện diện nơi đây, hòa quyện vào nhau hướng về những nơi mà đâu đó còn đang gánh chịu thiên tai, bão lụt; đâu đó còn đang đẫm máu của điên cuồng khủng bố, đâu đó còn đang vang dội của làn khói chiến tranh, và đâu đó, nạn đói khổ nghèo nàn vẫn cứ rình rập cướp đi bao nhiêu sinh linh vô tội.

Sau cùng, Ni Sư cho biết: Nếu bữa tiệc Tạ Ơn có được chút thành quả dù nhỏ dù to thì ban tổ chức chùa Phổ Linh xin hướng về những nơi còn đang bất hạnh, còn đang vật lộn với những tháng ngày khốn khổ điêu linh trên vạn nẻo đường đời. Giờ đây, ban tổ chức chùa Phổ Linh xin chính thức khai mạc buổi tiệc Happy Thanksgving lần thứ 5. Xin hân hoan chào đón liệt quý vị!”





Sau đó Ban Hợp ca của đạo tràng chùa Phổ Linh trình bày hợp ca nhạc phẩm “Về Dưới Mái Nhà.”

Phật tử Tâm Quả thay mặt Phật tử đạo tràng chùa Phổ Linh lên phát biểu Cảm Tưởng nhân ngày lễ Thanksgiving.

Tiếp theo Thượng Tọa Thích Thánh Minh đại diện chư tôn đức Tăng, Ni lên ban đạo từ. Trong lời đạo từ ngắn gọn, TT. ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của Ni Sư Thiền Tuệ, cầu chúc những việc làm đầy từ tâm của Ni Sư thành công viên mãn, và chúc mọi người một ngày lễ Thanksgiving vui vẻ bên gia đình.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong lời phát biểu đã cảm ơn Ni Sư Thiền Tuệ qua những đóng góp giá trị trong sinh hoạt chung của cọng đồng đa sắc tộc, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa cổ truyền tại quê người.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương rình văn nghệ mở màn với vũ điệu La Pepop, nhạc phẩm Smooth Criminal. Đặc biệt có phần biểu diễn đàn tranh của em Linh Toàn, xen lẫn chương rình văn nghệ có phần xổ số với những giải trúng giá trị, trong đó có Giải Nhất là một I Phone Plus 10, 6 Giải Nhì và 8 Giải Ba trúng các tặng phẩm giá trị do các cơ sở thương mại cũng như qúy Phật tử bảo trợ.

Theo lời Ni Sư cho biết, tất cả số tiền thu được trong tiệc mừng Thanksgiving năm nay sẽ được Ni Sư trao tặng lại cho những người bất hạnh qua những trận thiên tai đã xãy ra..

Qúy đồng hương Phật tử muốn biết về những sinh hoạt của chùa Phổ Linh xin liên lạc điện thoại số: (714) 204-8933 hoặc email: putixin1980@yahoo.com