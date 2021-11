SG: hơn 40.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Thừa Thiên Huế: lây dịch cao kỷ lục. Côn Đảo có ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng. Bình Thuận: Cấm ra hay vào vùng đỏ. SG đề xuất đón khách du lịch quốc tế theo tour trọn gói từ tháng 12.2021.

- California: 80 người bịt mặt, cầm xà beng vô tiệm Nordstrom, chôm đồ, tấn công 3 nhân viên, 1 phút sau là phóng đi

- SG: hơn 40.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Thừa Thiên Huế: lây dịch cao kỷ lục. Hà Nội: Trường học ở các huyện, thị xã sẵn sàng đón học sinh. Côn Đảo có ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng. Bình Thuận: Cấm ra hay vào vùng đỏ. TP Thanh Hóa phong tỏa 2 phường. Lâm Đồng chỉ đạo xét nghiệm Covid-19 ba ngày/1 lần gây xôn xao dư luận. SG đề xuất đón khách du lịch quốc tế theo tour trọn gói từ tháng 12.2021. Hàng trăm đoàn khách đang chờ vào Việt Nam.

- Tướng Mỹ báo động: phi đạn siêu thanh của Mỹ vẫn "chưa tối tân" như của Trung Quốc hay Nga

- Texas: 1 nữ sinh da trắng tấn công cô giáo da đen, chửi cô tục tĩu, phone về mẹ ở nhà, cô giáo kham nhẫn

- Trump ra sức bứng ghế 6 Thống Đốc Cộng Hòa phải tái ứng cử năm 2022; Pence nói sẽ giúp giữ ghế

- WHO: Châu Âu có thể có thêm 500,000 người chết vì COVID-19 tính từ bây giờ tới tháng 3/2022

- Joe Biden nói sẽ ứng cử Tổng Thống 2024 (Joe Biden sinh ngày 20/11/1942, mừng sinh nhật thứ 79 tuần này).

- Thánh chiến: xả súng bắn chết 1 người, bắn bị thương 3 người khác, hung thủ Hamas bị bắn chết

- ưu tiên chính trị hơn chống dịch, Peter Navarro bị Hạ Viện gọi ra điều trần; Trump bảo Navarro đừng ra

- Anh: TQ hãy cho biết về Peng Shuai, người biến mất sau khi tố bị cựu Phó Thủ Tướng Zhang Gaoli hiếp dâm

- Forbes: thành qủa kinh tế của Biden 2021 đè bẹp thành quả kinh tế của Trump khi còn trong Bạch Ốc.

- bị lây dịch COVID, uống thuốc an thần fluoxetine hay fluvoxamine có thể giảm 25% cơ nguy tử vong

- đặc vụ Sở Thuế có quyền mang súng và sử dụng súng. Nhưng vô ý súng nổ nhiều hơn là cố ý nổ súng

- nếu Hunter Biden còn kinh doanh ở TQ, có thể hại cho Dân Chủ trong bầu cử 2022 và tổng tuyển cử 2024

- HỎI 1: Giá xăng thấp mua ở đâu? ĐÁP 1: Tại Costco, BJ's Wholesale Club và Sam's Club.

- HỎI 2: Mỹ cấm TQ tấn công tàu Philippines ở Biển Đông? ĐÁP 2: Đúng, Mỹ cấm TQ.

QUẬN CAM (VB-21/11/2021) --- Thánh chiến bất tận. Một người Palestine trong tổ chức Hamas đã bị an ninh Israel giết sau khi người này xả súng bắn chết 1 người, bắn bị thương 3 người khác sáng Chủ Nhật gần khu cổng đền thờ Al-Aqsa Mosque, nơi linh thiêng thứ ba của Hồi Giáo và là nơi có 2 ngôi đền Do Thái Giáo.

Vụ bắn này là vụ tấn công thứ nhì trong 4 ngày qua tại thánh địa Jerusalem và xả ra sau khi Anh quốc cấm Hamas hoạt động và đưa vào danh sách khủng bố.

--- Cấm mở miệng. Trump đang khuyến khích cựu cố vấn thương mại Peter Navarro của ông hãy chống lại trát đòi điều trần của một Ủy ban Hạ Viện do Dân Biểu James Clyburn (Dân Chủ, South Carolina) làm Chủ tịch. Navarro cũng là cựu Giám đốc Phòng Thương Mại và Chính Sách Sản Xuất trong chính phủ Trump.

Trát đòi đưa ra vì Clyburn muốn điều tra về chuyện Navarro bị cho là "ưu tiên chính trị hơn là đối phó đại dịch" với tập trung vào phóng đại lời bịa đặt của Trump về bầu cử 2020. Trump nói, các hồ sơ Navarro có tính đặc quyền hành pháp.

--- Tưng bừng chôm đồ. Khoảng 80 người mang mặt nạ trượt tuyết và tay cầm xà beng đã xông vào 1 tiệm bách hóa Nordstrom ở thị trấn Walnut Creek, California, vơ vét hàng hóa bỏ vào bao và tấn công 3 nhân viên trong tiệm. Mọi chuyện chớp nhoáng, chỉ 1 phút đồng hồ.

Một nhân chứng kể 25 chiếc xe đậu trước tiệm, trong khi vụ xông vào chôm đồ xảy ra, và các xe này chở 80 tên trộm phóng đi. Có 3 người chậm chân, bị cảnh sát bắt tại chỗ, theo NBC.

--- Cô giáo da đen gặp 1 nữ sinh da trắng quá dữ. Một băng video cho thấy 1 nữ sinh da trắng tại Texas dùng tay đánh vào cánh tay cô giáo da đen rồi đứng trong lớp điện thoại cho mẹ ở nhà, nói: "Bà [giáo này] da đen, bả làm con nổi giận." Cô nữ sinh này cũng dùng chữ tục tĩu mắng cô giáo. Cô giáo kham nhẫn, trước mặt học sinh cả lớp đang ngồi nhìn.

Chuyện xảy ra ở trung học Castleberry High School tại thị trấn Fort Worth, Texas. Bạn có thể xem và nghe từ băng video dài 1:25 phút:

https://youtu.be/0EppN5N6Vws

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 20/11 đến 16h ngày 21/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.889 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 9.882 ca ghi nhận trong nước (tăng 364 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 5.361 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.265), Bình Dương (683), Đồng Nai (604), Bà Rịa - Vũng Tàu (541), Đồng Tháp (508), Bình Thuận (493), Tây Ninh (410), Sóc Trăng (399), Kiên Giang (361), Bạc Liêu (356), Cần Thơ (341), Cà Mau (330), Vĩnh Long (311), Trà Vinh (260), An Giang (242), Bến Tre (220), Hà Nội (216), Hậu Giang (193), Khánh Hòa (170), Bình Phước (155), Quảng Nam (143), Tiền Giang (143), Bình Định (123), Hà Giang (121), Thừa Thiên Huế (119), Bắc Ninh (116), Vĩnh Phúc (101), Long An (93), Lâm Đồng (85), Nghệ An (83), Nam Định (68), Bắc Giang (68), Thái Bình (53), Quảng Ngãi (47), Phú Thọ (42), Quảng Bình (42), Ninh Thuận (38), Đà Nẵng (37), Hải Dương (35), Thanh Hóa (35), Đắk Nông (32), Hà Tĩnh (31), Tuyên Quang (29), Hà Nam (24), Điện Biên (17), Quảng Ninh (17), Quảng Trị (14), Gia Lai (13), Ninh Bình (12), Cao Bằng (9), Hưng Yên (9), Lạng Sơn (8 ), Phú Yên (8 ), Hòa Bình (4), Thái Nguyên (2), Hải Phòng (2), Yên Bái (1)





Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 20/11 đến 17h30 ngày 21/11 ghi nhận 76 ca tử vong tại TP. SG (0), Bình Dương (15), Long An (8 ), An Giang (7), Đồng Nai (7), Tiền Giang (6), Cần Thơ (6), Tây Ninh (5), Kiên Giang (5), Sóc Trăng (4), Bạc Liêu (4), Bình Thuận (3), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Quảng Ngãi (1), Cà Mau (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 97 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.761 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

Thừa Thiên Huế: số ca mắc COVID-19 trong một ngày cao kỷ lục. Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận 119 ca mắc COVID-19. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh này ghi nhận số ca mắc trong ngày vượt mốc 100 ca. Tối 21/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ghi nhận thêm 119 ca COVID-19. Trong 119 ca bệnh này, phát hiện tại khu cách ly tập trung 1 ca, khu phong toả 20 ca, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 1 ca, giám sát y tế tại nhà 2 ca, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 37 ca, tại cộng đồng 58 ca.





Hà Nội: Trường học ở các huyện, thị xã sẵn sàng đón học sinh. Chiều 21-11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, tính đến 17h cùng ngày, tổng hợp báo cáo từ các phòng giáo dục và đào tạo của 17 huyện, thị xã cho biết, các trường học đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Như vậy, cùng với học sinh lớp 9 của các trường học ở huyện Ba Vì đã được đi học từ ngày 8-11-2021, học sinh lớp 9 của các trường học ở 17 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cũng được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 22-11-2021. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, có thể bố trí thời gian đi học của học sinh cho phù hợp, chậm nhất trước ngày 24-11-2021.

SG: hơn 40.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày, thành phố phát hiện thêm 1.200 đến 1.400 trường hợp mới mắc COVID-19, riêng ngày 18/11 ghi nhận 1.609 ca. Hiện nay, số ca nhập viện mỗi ngày đang cao hơn số ca xuất viện, hơn 40.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Số ca tử vong mỗi ngày cũng đang ở mức cao với trên dưới 40 trường hợp. Để thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới khi F0 đã được điều trị bằng thuốc kháng virus, vắc xin cơ bản đã đạt độ bao phủ ở nhóm người trưởng thành, Sở Y tế TPHCM vừa có đề xuất khẩn với Bộ Y tế cho phép thành phố thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đã tiêm 2 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7.





Côn Đảo có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết ngày 20/11, trên địa bàn huyện vừa xuất hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Ca nhiễm này là phụ nữ 33 tuổi, đang ở trọ tại khu dân cư số 10; đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. Trước đó, ngày 10/11, chị đi từ Côn Đảo về huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thăm cha mẹ. Chiều cùng ngày, chị di chuyển đến TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương làm nhân viên cho một quán Karaoke. Tại đây sau đó xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 nên đến trưa 12/11, chị lên TP HCM đi máy bay trở về Côn Đảo. Ngày 13/11, người này có hiện tượng đau họng và đi test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 18/11, chị tiếp tục đến Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo xét nghiệm và có kết quả test nhanh dương tính. Sáng 20/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo kết quả xét nghiệm PCR của chị dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, huyện Côn Đảo đã truy vết được 34 trường hợp F1, 48 trường hợp F2.

TP Thanh Hóa phong tỏa 2 phường. TP Thanh Hóa tạm thời phong tỏa các cụm dân cư trên địa bàn phường Đông Hương và phường Long Anh. Ngày 21-11, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ban hành các quyết định về việc áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời các cụm dân cư trên địa bàn phường Đông Hương và phường Long Anh để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.





Bình Thuận: Cấm ra hay vào vùng đỏ. Dịch COVID-19 lan rộng, người dân không được ra, vào vùng đỏ. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu người dân vùng đỏ không ra đường từ 19h đến 5h sáng, trừ những trường hợp đặc biệt. Theo công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong ký, tại vùng đỏ, người dân ở tất cả các vùng không được ra/vào, trừ trường hợp đặc biệt. Yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết và phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72h…

Lâm Đồng chỉ đạo xét nghiệm Covid-19 ba ngày/1 lần gây xôn xao dư luận. Tỉnh Lâm Đồng cũng quy định người từ địa phương khác phải có chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ) mới được vào tỉnh Lâm Đồng. UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản số 8.403 trong đó chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày/1 lần. Những người có chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực mới được vào tỉnh... Theo văn bản số 8.403, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày/1 lần; yêu cầu các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác phải tiêm đủ số mũi vắc-xin Covid-19 và xét nghiệm âm tính trong thời hạn quy định. Cũng theo văn bản này, người từ địa phương khác phải có chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ) mới được vào tỉnh Lâm Đồng. Nhiều ý kiến cho rằng việc xét nghiệm 3 ngày/lần sẽ gây tốn kém và khó khăn trở ngại cho người dân và người lao động tỉnh Lâm Đồng.





SG đề xuất đón khách du lịch quốc tế theo tour trọn gói từ tháng 12.2021. TP.HCM đề xuất đón khách quốc tế đến du lịch TP.HCM từ tháng 12.2021 với một số điều kiện nhất định, trong đó yêu cầu khách đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 hoặc là F0 khỏi bệnh, có xét nghiệm âm tính và bảo hiểm du lịch, tour trọn gói. Văn bản đề xuất đón khách quốc tế được UBND TP.HCM gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ VH-TT-DL. Tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao đang tạm thời công nhận “hộ chiếu vắc xin” của hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ và đang trao đổi với gần 80 đối tác khác để công nhận lẫn nhau đối với “hộ chiếu vắc xin”; 5 địa phương (Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng) đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương thí điểm đón khách quốc tế sử dụng “hộ chiếu vắc xin”. Đây là những điều kiện tiền đề cho việc mở lại hoạt động du lịch quốc tế đến TP.HCM.

Sau Phú Quốc, đến lượt Sa Pa

Hàng trăm đoàn khách đang chờ vào Việt Nam

An thần, chết giảm.

Một công ty đầu tư

Bộ Ngoại Giao Anh quốc

Sức mạnh phi đạn siêu thanh

Tạp chí Forbes

Phân nửa trong 16 Thống Đốc Cộng Hòa

Một số nhân viên đặc vụ

Bác sĩ Hans Kluge,

Tổng Thống Joe Biden nói rằng ông sẽ ra tranh cử Tổng Thống 2024

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

Biển Đông: Mỹ cảnh cáo Trung Quốc sau sự cố tại Bãi Cỏ Mây với Philippines

RFI,

sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại. Lào Cai - Sa Pa đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới. Ngày 21.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai - khẳng định, Lào Cai đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới. Cụ thể, theo ông Thắng, Lào Cai đã chuẩn bị tốt trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh cũng như tạo ra sự hấp dẫn trong chương trình du lịch, sẵn sàng đăng cai thí điểm đón khách quốc tế sau Phú Quốc.. Ông Đinh Việt Phương, giám đốc điều hành Vietjet Air, cho biết ngay sau khi Hãng hàng không Vietjet công bố mở lại chuyến bay thương mại đón du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc, hãng nhận được thông tin có cả hàng trăm đoàn khách ở Nhật Bản, Đài Loan... đã đăng ký đến Phú Quốc vui chơi. "Từ đó thấy rằng sự mong mỏi của khách quốc tế đến Việt Nam sau một thời gian vật lộn với đại dịch COVID-19 là rất lớn. Sau chuyến bay hôm nay, chúng tôi sẽ triển khai một loạt những chuyến bay kế tiếp để đưa du khách vào Phú Quốc", ông Phương nói.---Có chứng cớ cho thấy một loại thuốc an thần phổ biến có thể giảm mức độ nghiêm trọng các hội chứng và tỷ lệ chết sau khi bị lây nhiễm COVID-19.Các nhà nghiên cứu từ đại học University of California và đại học Stanford University School of Medicine nghiên cứu về 83,584 người bị nhiễm COVID-19, và thấy rằng những người uống các loại thuốc SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors = tên chung của các loại thuốc an thần phổ biến nhất) thì xác suất ít hơn 8% bị chết vì COVID-19.Trong nhóm thuốc an thần SSRI, những ai dùng thuốc fluoxetine hay fluvoxamine thì giảm 26% cơ nguy chết vì COVID-19. Các nhà khoa học đang nghiên cứu tới Giai đoạn 3 để xem có thể ứng dụng khám phá này để chữa trị hàng loạt hay không.---từng có Hunter Biden trong cương vị người sáng lập đã giúp 1 công ty Trung Quốc mua 1 trong những mỏ cobalt (một hóa chất kim loại giống như kền, nhưng màu xám) từ 1 công ty Mỹ, theo bản tin trên báo The New York Times.Hunter Biden đã thành lập công ty Bohai Harvest RST (BHR) Equity Investment Fund Management Company cùng với 2 người Mỹ và vài người Trung Quốc năm 2013. Nhóm người Mỹ kiểm soát 30% hoạt động của công ty này ở bản doanh Shanghai. Công ty hoàn tất 1 thương vụ năm 2016 để chuyển một mỏ cobalt và mỏ đồng ở Congo từ hãng Mỹ Freeport-McMoRan sang cho China Molybdenum với giá $2.65 tỷ đôla.BHR mua $1.14 tỷ cổ phiếu từ công ty Lundin Mining của Canada (công ty nắm giữ một phần mỏ Congo này). Thế rồi China Molybdenum mua cổ phần BHR trong mỏ này 2 năm sau, theo hồ sơ khai ở thị trường chứng khoán Hong Kong. Do vậy China Molybdenum làm chủ 80% mỏ này, phần còn lại là của công ty mỏ quốc doanh Congo.Báo NYT nói Hunter Biden nắm giữ 10% BHR xuyên qua Skaneateles LLC, một công ty ở thủ đô Washington. Chris Clark, một luật sư của Hunter Biden, nói anh này không còn nắm giữ gì, trực tiếp hay gián tiếp, dù là ở BHR hay Skaneateles, và hồ sơ TQ cho thấy Hunter Biden không còn là thành viên vào tháng 4/2020.Nhưng Fox News đọc hồ sơ này vào tháng 4/2021 cho thấy Hunter Biden còn giữ 10% chủ quyền trong công ty Bohai Harvest RST Equity Investment Fund Management Co. xuyên qua hãng của Hunter là Skaneateles LLC. Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Psaki lúc đó nói theo cô biết Hunter Biden đã tháo gỡ các sở hữu ở TQ, và bản thân Hunter Biden là một doanh nhân bình thường thì chẳng có gì để thắc mắc. Một thực tế có thể có hại cho chính phủ Biden trong bầu cử giữa kỳ 2022 và trong tổng tuyển cử 2024 là hồ sơ Hunter Biden kinh doanh tại TQ.Nhưng có hại tới mức độ nào thì chưa rõ, còn tùy. Theo tạp chí Forbes ngày 22/9/2020, chính phủ TQ đã cấp 41 nhãn hiệu cầu chứng (trademarks) cho các công ty của cô Ivanka Trump, tính vào tháng 4/2019. Ivanka Trump lúc đó là cố vấn cao cấp Bạch Ốc của Trump.---kêu gọi chính phủ Trung Quốc cung cấp chứng cớ có thể xác minh về sự an toàn và nơi chốn của cầu thủ quần vợt TQ Peng Shuai (Bành Soái). Không ai biết tin gì về cô này kể từ ngày 2/11/2021, sau khi cô tố cáo cựu Phó Thủ Tướng Zhang Gaoli (Trương Cao Lệ) hiếp dâm cô.Truyền thông TQ đã đăng hình và video của cô Bành Soái, nhưng sự chân thực của hình và video không được xác minh là thực hay ngụy tạo. Gần nhất là hình cô xuất hiện hôm Chủ Nhật 21/11/2021 tại 1 sự kiện thiếu niên trên báo Global Times, nhưng không có video phỏng vấn hay họp báo nào. Tất cả các thông tin tiếng Anh này không xem được trong Hoa Lục.Bộ Ngoại Giao Anh quốc trong bản văn nói rằng ai cũng nên có quyền nói ra mà không sợ bị trả thù, và tất cả các thông tin về tấn công tình dục, dù bất cứ nơi nào trên thế giới, đều cần được điều tra.---của Mỹ vẫn "chưa tối tân" như của Trung Quốc hay Nga, theo lời Tướng Tư lệnh Lực lượng Không gian Hoa Kỳ David Thompson nói hôm Thứ Bảy tại diễn đàn an ninh Halifax International Security Forum tại Canada, cho thấy Hoa Kỳ đang đi sau về kỹ thuật phi đạn mới này.Tướng Thompson nói rằng tình hình kỹ thuật vũ khí này của Mỹ chậm hơn 2 nước kia có thể là mối nguy cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ, và Mỹ cần chạy đua phát triển chương trình siêu thanh (hypersonic).Tin này đưa ra sau khi TQ bắn thử phi đạn có sức chở đầu đạn nguyên tử bay vòng quanh địa cầu hồi mùa hè. Nga cũng bắn thử 1 phi đạn ở Bắc cực ngày 18/11/2021. Nhưng CNN cho biết Mỹ thất bại trong lần bắn thử phi đạn siêu thanh hồi tháng 10/2021.Trong tài khóa tính suốt 2022, Mỹ sẽ xài $3.8 tỷ để nghiên cứu phi đạn siêu thanh, tức là vũ khí bay tốc độ Mach 5 hay nhanh hơn. Tướng Thompson nói phi đạn siêu thanh đang "thay đổi trò chơi" vì khó dò được đường bay của phi đạn bắn vào Mỹ hơn.---nói rằng Trump sẽ mất vui vì thành qủa kinh tế của Biden sẽ đè bẹp các thành quả kinh tế của Trump khi còn trong Bạch Ốc.Cụ thể, chỉ số S&P 500 hôm Thứ Năm đóng cửa ở mức cao tới 4,704.54 (lần thứ 3 trên mức 4,700) và hôm Thứ Sáu suýt thêm kỷ lục mới khi giảm 6.58 điểm, tức giảm 0.14% để còn 4,697.96. Chỉ số Nasdaq đóng cửa ở kỷ lục cao 16,057, tức là lần đầu trên mức 16,000 trong khi chỉ số Dow Industrials ở mức 35,601, gần 1,000 điểm dưới mức kỷ lục.Nhưng nếu tính riêng 2021, chỉ số S&P 500 vượt kỷ lục 66 lần, cũng là con số cao thứ nhì so với 77 lần trong năm 1995. Con số kỷ lục của Biden cũng hơn năm tốt nhất của Trump là 2017, khi chỉ số vượt mức cao mọi thời 62 lần.---phải tái ứng cử vào năm 2022 đang gặp các đối thủ Cộng Hòa do Trump đưa ra hay hỗ trợ, vì Trump công khai thúc giục bứng ghế các Thống Đốc Cộng Hòa bị xem là kém trung thành với Trump.Và nơi đây xuất hiện cựu Phó Tổng Thống Mike Pence. Trong khi đó, Pence nói với các Thống Đốc Cộng Hòa đang bị Trump ra sức bứng ghế rằng Mike Pence sẽ hỗ trợ tận lực các Thống Đốc Cộng Hòa đương nhiệm.Pence nói trước một buổi họp các Thống Đốc Cộng Hòa rằng, "Tôi muốn nói minh bạch. Tôi sẽ ủng hộ các Thống Đốc Cộng Hòa đương nhiệm."---Sở Thuế IRS được cấp súng để sử dụng. Đôi khi, họ lại tự gây bị thương. Bản báo cáo của Tổng Thanh Tra Ngân Khố Cho Sở Thuế (Treasury Inspector General for Tax Administration - TIGTA) cho biết các đặc vụ tại Cục Điều Tra Hình Sự Sở Thuế (IRS-CI) vô ý nổ súng nhiều hơn là cố ý nổ súng.Hồ sơ từ tất cả 26 văn phòng CI và các cơq aun liên hệ cho thấy có 8 trường hợp cố ý nổ súng và 11 vụ vô ý nổ súng trong các tài khóa 2009 tới hết 2011. Thêm nữa, một số đặc vụ thuế không được huấn luyện đầy đủ về sử dụng súng.---giám đốc khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nói hôm Thứ Bảy rằng Châu Âu có thể có thêm 500,000 người chết vì COVID-19 tính từ bây giờ tới tháng 3/2022, nếu không có hành động quyết liệt.Kluge nói cần siết chặt biện pháp, như mang khẩu trang, chích ngừa, xét nghiệm COVID sẽ giúp giàm số người chết vì dịch.---, theo báo Washington Post hôm Thứ Bảy. Lời tuyên bố đưa ra để trấn an nhiều người Dân Chủ trong khi Biden mừng sinh nhật thứ 79 hôm Thứ Bảy (Joe Biden sinh ngày 20/11/1942).Bác sĩ cũng nói Joe Biden không có trở ngại sức khỏe nào. Dự kiến đối thủ Tổng Thống Cộng Hòa của Joe Biden nhiều phần là Donald Trump (75 tuổi rồi).---Giá xăng thấp mua ở đâu?Tại Costco, BJ's Wholesale Club và Sam's Club. Giá xăng cao ngất trời. Nhưng các công ty bán lẻ Costco, BJ's Wholesale Club và Sam's Club có xăng bán rẻ hơn thị trường trung bình có thể tới 30 cents thấp hơn giá ở trạm xăng. Cụ thể, tại Costco, giá xăng thấp hơn 20 cents/gallon. Trong khi BJ's nói giá rẻ hơn 10 cents/gallon dưới giá th5i trường.Chi tiết:---Mỹ cấm TQ tấn công tàu Philippines ở Biển Đông?: Đúng, Mỹ cấm TQ. Bản tin RFI như sau.20/11/2021Hoa Kỳ, ngày hôm 19/11/2021, lên tiếng tố cáo việc tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế của Philippines ở Biển Đông là đã có những hành vi “nguy hiểm, khiêu khích và phi lý”. Washington đồng thời nhắc lại rằng một cuộc tấn công vũ trang vào các tàu Philippines có thể dẫn đến việc kích hoạt các cam kết bảo vệ lẫn nhau giữa Mỹ và Philippines.

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price, Hoa Kỳ sát cánh cùng đồng minh kết ước là Philippines trong bối cảnh đã xảy ra một vụ “leo thang đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực”. Trong một thông cáo, phía Mỹ cho rằng Bắc Kinh “không có quyền can thiệp vào các hoạt động hợp pháp của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines".

Bản thông cáo tái khẳng định rằng “Một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các tàu công vụ của Philippines ở Biển Đông sẽ dẫn đến (việc áp dụng) các cam kết phòng thủ chung của Hoa Kỳ”.

Các cam kết bảo vệ của Washington đối với Manila cũng đã được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin nhắc lại trong một cuộc điện đàm với đồng nhiệm Philippines Delfin Lorenzana vào hôm 19/11.

Hôm thứ Năm 18/11, Philippines đã lên án “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” hành động của ba tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố cáo là đã ngăn chặn và phun vòi rồng vào các tàu tiếp tế của Manila trên đường đi đến Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), một đảo san hô do Philippines kiểm soát ở vùng Trường Sa thuộc Biển Đông, bên trên có một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Philippines đồn trú.

Theo hãng tin Anh Reuters, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Mỹ xin giấu tên, đã gọi các hành động của Hải Cảnh Trung Quốc là “nguy hiểm, khiêu khích và phi lý”, xem đó là động thái mới nhất “trong một loạt các hành động của Bắc Kinh nhằm đe dọa và khiêu khích các quốc gia khác, phá hoại hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”.

Washington đã nhiều lần lên án việc Trung Quốc hung hăng áp đặt các yêu sách lãnh thổ rộng khắp ở Biển Đông, nơi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền.

Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên để thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Vào tháng Hai vừa qua, bộ Ngoại Giao Mỹ đã lên tiếng tỏ ý quan ngại về một bộ luật mới của Trung Quốc cho phép lực lượng Hải Cảnh của họ sử dụng vũ lực, kể cả việc dùng vũ khí để áp đặt các yêu sách của Trung Quốc.

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20211120-my-canh-cao-trung-quoc-sau-su-co-bai-co-may-o-bien-dong

