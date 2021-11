Hải quân Nhật và Mỹ tập trận tàu ngầm ở Biển Đông (của Việt Nam), lần đầu tàu ngầm tập trận nơi đây - Tăng cường 20 tổ quân y cho 3 quận SG. Hàng quán SG được mở đến 22h, bán rượu, bia tại địa bàn cấp độ 1, 2. Bệnh nhân COVID-19 tử vong ở SG: nữ nhiều hơn nam, 86% trên 50 tuổi với hơn một nửa trên 65 tuổi. Thêm 1 triệu liều vắc-xin Moderna do Mỹ tặng đến VN. Cả nước đã tiêm trên 102 triệu liều. B

Bắt chước thánh rắc muối, một anh bán bún bò Đà Nẵng bị công an quậy. Bản tin của RFA kể chuyện Đà Nẵng: Dân bị công an triệu tập sau khi bắt chước “thánh rắc muối”... (Photo: RFA)

.

- Hải quân Nhật và Mỹ tập trận tàu ngầm ở Biển Đông (của Việt Nam), lần đầu tàu ngầm tập trận nơi đây

- Tăng cường 20 tổ quân y cho 3 quận SG. Hàng quán SG được mở đến 22h, bán rượu, bia tại địa bàn cấp độ 1, 2. Bệnh nhân COVID-19 tử vong ở SG: nữ nhiều hơn nam, 86% trên 50 tuổi với hơn một nửa trên 65 tuổi. Thêm 1 triệu liều vắc-xin Moderna do Mỹ tặng đến VN. Cả nước đã tiêm trên 102 triệu liều. Bộ Y tế: Các tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Hà Nội: Điều trị F0 '4 tại chỗ', đáp ứng kịch bản 100.000 ca bệnh. Tây Ninh khởi tố chủ quán cơm làm lây lan COVID-19 cho hơn 100 người. Chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế đến VN.

- Giảng viên 9 đại học thuộc hệ UC của California sẽ đình công 2 ngày, phản đối chính sách đối xử bất công

- Tập-Biden chưa bàn Thế Vận Mùa Đông ở Bắc Kinh. Washington Post: có tin Mỹ sẽ tẩy chay vì nhân quyền

- Cháu gái của PTT Kamala Harris kêu gọi phụ huynh dạy lý thuyết sắc tộc phê phán cho con em ở nhà.

- Lindell than phiền: TV Mỹ làm kiểu Hitler, không loan tin Tòa Tối Cao sắp đưa Trump vào lại Bạch Ốc

- Hôm nay Hạ Viện bỏ phiếu khiển trách DB Paul Gosar (Cộng Hòa-AZ) vì 1 video trong đó ông giết 1 DB khác

- tham dự bạo loạn, dí súng điện bắn té xỉu 1 cảnh sát, khai với FBI là ân hận, bây giờ ra tòa xin xóa lời khai

- Alyssa Farah (cựu GĐ Truyền thông của Trump): Trump tự thú thua phiếu 2020, nhưng bị xúi lật ngược, bám ghế

- DB Jackie Speier (Dân Chủ, CA) loan báo về hưu 2022 nhằm vào thời kỳ bầu cử gian nan cho Dân Chủ 2022

- Thượng nghị sĩ TB John Bizon (Cộng Hòa, Michigan) nhập viện, ôm 2 cô y tá, bị cảnh sát truy tố

- Riêng thuế và lệ phí đã chiếm 25% chi phí 1 gallon xăng tại California: ít nhất $1.18/gallon là thuế và phí

- Báo động: dương tính COVID tại Mỹ tăng 27% trong 3 tuần lễ, tính kể từ giữa tháng 10/2021

- 46% dân Mỹ sẽ về hưu trong khi mang nợ, làm hư nhiều kế hoạch về hưu, buộc nhiều người đi làm lâu hơn

- HỎI 1: TQ bí mật mua hãng quân sự làm robot bay của Italy? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhà ngoại giao Nhật ám sát Hoàng hậu Đại Hàn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-17/11/2021) --- Nợ là chuyện muôn đời của hầu hết dân Mỹ: 46% dân Mỹ dự kiến sẽ về hưu trong khi mang nợ, theo bản khảo sát trên MagnifyMoney. Ismat Mangla, Giám đốc điều hành trang MagnifyMoney, nói rằng nợ có thể làm hỏng nhiều kế hoạch về hưu của dân Mỹ.

.

Nghĩa là, nợ sẽ buộc nhiều người đi làm lâu hơn dự tính. Tổng số nợ của dân Mỹ trên 70 tuổi đã tăng 614% tính tới năm nay 2021, từ năm 1999, để tới $1.27 ngàn tỷ đôla, theo số liệu của Federal Reserve Bank of New York.

.

--- Andrew Bates, Phó trưởng ban báo chí Bạch Ốc, nói với các phóng viên hôm Thứ Ba rằng Tổng Thống Biden trong buổi họp trực tuyến với Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình đã không bàn về thế Vận Mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh.

.

Các bản tin trước đó nói rằng Tập sẽ mời Biden dự Thế Vận Mùa Đông Beijing (tổ chức từ 4/2/2022 tới 20/2/2022). Tuy nhiên, báo Washington Post nói rằng chính phủ Biden dự kiến sẽ tuyên bố tẩy chay ngoại giao (a diplomatic boycott) đối với Thế Vận này vì TQ đã vi phạm nhân quyền trầm trọng. Không rõ "tẩy chay ngoại giao" có nghĩa là vận động viên sẽ tham dự với tư cách riêng? Chưa có tin chính thức từ phản ứng của Mỹ.

.

--- Các giảng viên tại 9 trường đại học thuộc Viện đại học UC trong tiểu bang California sẽ đình công 2 ngày, hủy bỏ các lớp của họ vào Thứ Tư (hôm nay) và Thứ Năm để phản đối chính sách đối xử bất công.

.

Hôm cuối tuần, 91% thành viên công đoàn giàng viên đã bỏ phiếu, đồng ý đình công. Hệ thống đại học UC có khoảng 6,000 giảng viên. Chưa rõ sẽ có bao nhiêu giảng viên tham dự đình công. Hiện thời các giảng viên dạy khoảng 1/3 các tín chỉ tại hệ thống đại học UC.

.

--- Bắt chước thánh rắc muối, một anh bán bún bò Đà Nẵng bị công an quậy. Bản tin của RFA kể chuyện Đà Nẵng: Dân bị công an triệu tập sau khi bắt chước “thánh rắc muối”: Hôm 16 tháng 11, công an Đà Nẵng tới tận nhà trao giấy triệu tập cho ông Bùi Tuấn Lâm, sự việc diễn ra chỉ năm ngày sau khi ông Lâm đăng một video lên trên trang Facebook cá nhân nhại lại động tác của “thánh rắc muối” Salt Bae khi phục vụ món bò dát vàng đắt đỏ cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

.

.

Phía công an không đưa ra lý do chi tiết về lần triệu tập này, nội dung duy nhất liên quan đến lệnh triệu tập được đề cập trong văn bản là “để làm việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý nguồn tin tội phạm”. Video quay lại quang cảnh buổi làm việc với công an sáng ngày 16 tháng 11 do ông Lâm cung cấp cũng cho thấy cho dù đương sự yêu cầu phía công an giải thích rõ lý do triệu tập, nhưng hai sĩ quan công an xuất hiện trong video vẫn không đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

.

Trả lời phỏng vấn của Đài Á châu Tự do, ông Bùi Tuấn Lâm cho biết về sự việc: “Sáng nay người ta có ghé qua nhà, đi gồm có hai nhân viên của cơ quan an ninh thành phố Đà Nẵng, đi chung với lại một anh cảnh sát khu vực, rồi đương nhiên không thiếu những an ninh thường phục đứng ở ngoài quay phim. Lần này họ đưa cho tôi giấy triệu tập, cũng với nội dung là yêu cầu tôi lên làm việc với cái vấn đề là cung cấp thông tin về xử lý tội phạm, mở ngoặc đóng ngoặc là theo điều 188 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Thì tôi từ chối và nói là nếu như thay đổi nội dung trong giấy triệu tập, ghi một cách rõ ràng hơn thì tôi sẽ làm việc, tại vì theo nguyên tắc khi mà đưa giấy triệu tập thì phải thể hiện rõ ràng ở trên đó là cái vụ án nào, người nào bị khởi tố và cái mức độ liên quan của mình ở trong đó chứ không thể nào ghi kiểu chung chung như vậy.”

.

Sau khi nghe phần lập luận của ông Lâm, phía công an đe dọa rằng nếu ông không hợp tác thì sẽ bị cưỡng chế áp giải sau ba lần gửi giấy triệu tập. Ông chủ xe bún bò hôm 10-11 đăng tải lên trang Facebook cá nhân một video, trong đó ông tự gọi mình là "thánh rắc hành", một hình thức nhại lại động tác rắc muối của đầu bếp nổi tiếng Salt Bae trong vụ lùm xùm phục vụ một quan chức cộng sản Việt Nam gần đây.

Tuy nhiên, ông Bùi Tuấn Lâm nhận định rằng video trên có thể không phải là lý do chính dẫn đến lệnh triệu tập này, mà trên thực tế phía công an đã gửi giấy mời lên làm việc đến ông từ cách đây nhiều tháng, nhưng cũng vì nội dung không rõ ràng và do dịch bệnh nên ông liên tiếp từ chối.

.

Việc thực hiện video bắt chước hành động rắc muối đó, theo ông Lâm, có chăng chỉ khiến phía công an cảm thấy thêm phần tức tối, ông nói: “Với tôi thì tôi nghĩ rằng cái clip đó, nếu như có (ảnh hưởng) gì thì cũng chỉ là cái sự bức bối trong cái việc họ đi đưa giấy triệu tập thôi, chứ còn tôi nghĩ thì cái giấy triệu tập này nó đã có trong cái suy nghĩ của người ta từ trước rồi chứ không phải vì tôi làm cái clip này mà bị triệu tập.”

.

RFA ghi thêm: "Dù không cho rằng hành động bắt chước thánh rắc muối của bản thân, đặc biệt là trong bối cảnh vụ việc Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò dát vàng đang gây xôn xao dư luận, là nguyên do chính của việc bị triệu tập, nhưng ông Bùi Tuấn Lâm không thể tìm ra nguyên do nào khác dẫn đến việc bản thân bị phía công an tìm đến. Được biết đến với cái tên Peter Lâm Bùi trong giới hoạt động xã hội ở Việt Nam, ông Bùi Tuấn Lâm từng là một trong những nhà hoạt động năng nổ trong các vấn đề như nhân quyền, dân oan, hay thiện nguyện."

.

Độc giả có thể xem video dài 1:02 phút trên YouTube:

https://youtu.be/jPZrwCowngw

.

--- Cháu gái của Phó Tổng Thống Kamala Harris đã viết một bài bình luận trên báo Washington Post hôm Thứ Hai, kêu gọi các phụ huynh nên dạy lý thuyết sắc tộc phê phán (critical race theory) cho con em họ ở nhà.

.

Cô Meena Harris viết rằng các tổ chức cực hữu đã mở cuộc thánh chiến chống lại lý thuyết này, mặc dù rất nhiều người không hiểu lý thuyết này là gì, trong khi các trường công từ lâu đã tránh né các sự thật về chủ nghĩa kỳ thị sắc tộc.

.

Lý thuyết CRT theo định nghĩa của Encyclopedia Britannica là khái niệm cho thấy sắc tộc đã ngấm sâu vào hệ thống luật pháp Mỹ nhằm duy trì ưu thế cho dân da trắng, giữ mãi bất công và bất đình đẳng về kinh tế, xã hội, chính trị giữa dân da trắng và da màu. Do vậy, xã hội Mỹ là hệ thống kỳ thị tự căn bản.

.

--- Báo động: Báo The Hill cho biết các trường hợp dương tính COVID-19 tại Mỹ đã tăng 27% chỉ trong 3 tuần qua sau những ngày tăng đều từ giữa tháng 10/2021, theo số liệu của Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

.

Bản báo cáo CDC ghi rằng tính vào ngày 14/11/2021, ljượng trung bình 7 ngày là 80,823 người/ngày dương tính COVID, tăng từ 63,852 trường hợp trong ngày 24/10/2021, tức là tăng 26.6% chỉ trong ba tuần lễ.

.

--- Hải quân Nhật và Mỹ tập trận tàu ngầm ở Biển Đông (của Việt Nam), tức là Biển Nam Trung Hoa (tên quốc tế). Bản tin NHK từ Tokyo ghi rằng Lực lượng Phòng vệ Trên biển (MSDF) của Nhật Bản cho biết đã tiến hành tập trận chung với Hải quân Mỹ ở Biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) vào hôm thứ Ba. Đây cũng là lần đầu tiên tàu ngầm được điều động tham gia một cuộc tập trận như vậy.

.

MSDF cho biết ngoài tàu ngầm còn có hai tàu khu trục và một máy bay tuần tra cũng đã tham gia cuộc diễn tập. Hải quân Mỹ đã cử một tàu khu trục và máy bay tuần tra. Tin cho biết, nội dung cuộc tập trận bao gồm huấn luyện chống tàu ngầm, trong đó có việc truy vết một tàu ngầm đang di chuyển dưới nước.

.

NHK cũng nhận định rằng việc tiết lộ vị trí và hoạt động của các tàu ngầm là điều bất thường, vì nhiệm vụ của tàu ngầm là giám sát và tuần tra mà không bị phát hiện. MSDF cho biết đây là lần đầu tiên Nhật Bản và Mỹ tiến hành một cuộc tập trận chung trên Biển Nam Trung Hoa với sự tham gia của tàu ngầm. Giới quan sát nhận định cuộc tập trận chung này là nhằm nhấn mạnh quan hệ đối tác Nhật-Mỹ, và có mục đích là hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như để kiềm chế Trung Quốc.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 16/11 đến 16h ngày 17/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.849 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 9.839 ca ghi nhận trong nước (tăng 198 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 4.956 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.337), Đồng Nai (664), Bình Dương (601), An Giang (527), Tiền Giang (526), Bình Thuận (489), Đồng Tháp (489), Bà Rịa - Vũng Tàu (428), Kiên Giang (396), Tây Ninh (376), Sóc Trăng (364), Bạc Liêu (323), Vĩnh Long (290), Cà Mau (233), Hà Nội (218), Bình Phước (217), Đắk Lắk (188), Bến Tre (180), Long An (153), Trà Vinh (152), Cần Thơ (145), Khánh Hòa (144), Hà Giang (134), Bắc Ninh (107), Thừa Thiên Huế (96), Hậu Giang (94), Bình Định (87), Hải Dương (81), Bắc Giang (79), Quảng Ninh (79), Nghệ An (77), Quảng Nam (70), Thái Bình (60), Nam Định (51), Đà Nẵng (37), Quảng Ngãi (36), Ninh Thuận (34), Đắk Nông (32), Quảng Bình (29), Thanh Hóa (29), Tuyên Quang (25), Ninh Bình (19), Hà Nam (18), Phú Thọ (17), Cao Bằng (16), Quảng Trị (15), Hà Tĩnh (14), Phú Yên (13), Hưng Yên (12), Vĩnh Phúc (11), Hải Phòng (7), Kon Tum (7), Hòa Bình (6), Thái Nguyên (3), Điện Biên (3), Lào Cai (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 16/11 đến 17h30 ngày 17/11 ghi nhận 67 ca tử vong tại TP. SG (26), Bình Dương (12), An Giang (7), Tây Ninh (4), Long An (4), Cần Thơ (3), Sóc Trăng (3), Bình Thuận (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Tháp (1).- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 82 ca.- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.337 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.





.

Cả nước đã tiêm trên 102 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Cập nhật theo số thực trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến 13h ngày 17/11, cả nước đã tiêm trên 102 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong ngày 16/11, số mũi tiêm cả nước đạt 1.168.017. Trên cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 là khoảng 88% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 50% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 79,8% và 41,9%; miền Trung là 85,9% và 34,1%; Tây Nguyên là 84,4% và 14,0%; miền Nam là 95,0% và 66,0%. 18/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên là: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Hậu Giang.

.

Thêm 1 triệu liều vắc-xin Moderna do Mỹ tặng đến VN. Thông qua cơ chế COVAX, Mỹ trao tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc-xin Moderna. Như vậy, đến nay Mỹ đã trao hơn 16 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam. Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 17-11 cho biết vừa có thêm 1 triệu liều vắc-xin Moderna do Mỹ trao tặng đã đến Hà Nội thông qua hợp tác với COVAX. Số vắc-xin này đã nâng tổng số vắc-xin ngừa Covid-19 Mỹ tặng Việt Nam tới nay lên hơn 16 triệu liều, không kèm theo bất kì điều kiện ràng buộc nào.





.

Bộ Y tế: Các tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, không để vaccine phòng COVID-19 tồn trong kho. Chiều ngày 17/11, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Hội nghị kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh "vaccine phòng COVID-19 về tới đâu là Bộ Y tế phân bổ ngay tới đó", vì vậy các tỉnh, thành cũng cần thực hiện nghiêm "vaccine về đến đâu phải tiêm đến đó", không để vaccine tồn trong kho... Thông tin tại cuộc họp cho biết, tính đến chiều ngày 17/11, cả nước đã phân bổ 129,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó khu vực miền nam được phân bổ nhiều nhất với hơn 59,3 triệu liều, tiếp đến là khu vực miền Bắc với gần 49 triệu liều, khu vực miền Trung hơn 14,1 triệu liều và khu vực Tây Nguyên là hơn 4,7 triệu liều.

.

Tăng cường 20 tổ quân y cho 3 quận SG. Trước tình trạng dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh lân cận có chiều hướng gia tăng trở lại, Bệnh viện Quân y 175 đã điều động 60 nhân viên y tế bao gồm bác sĩ, điều dưỡng tăng cường cho TP.HCM. Ngày 17/11, 60 nhân viên y tế của Bệnh viện Quân y 175, thuộc Bộ Quốc phòng đã lên đường thay thế các đơn vị quân y phía Bắc tiếp tục hỗ trợ cho TP.HCM chống dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM có chiều hướng gia tăng trở lại trong khi các đơn vị quân y tăng cường đã rút quân. Nhằm hỗ trợ thành phố và thay thế các tổ quân y đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của dịch COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 tăng cường 20 tổ quân y gồm 60 nhân viên y tế hỗ trợ cho 3 quận. Cụ thể, quận Gò Vấp có 10 tổ (30 người), quận Bình Tân 4 tổ (12 người), quận Tân Phú 6 tổ (18 người).

Bệnh nhân COVID-19 tử vong ở SG

Hàng quán SG được mở đến 22h, bán rượu, bia tại địa bàn cấp độ 1, 2

Hà Nội: Điều trị F0 '4 tại chỗ', đáp ứng kịch bản 100.000 ca bệnh.

Tây Ninh khởi tố chủ quán cơm

Đà Nẵng: Trên 95% bệnh nhân

Chuyến bay đầu tiên

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nguy cơ dịch bùng phát

Dân Biểu Jackie Speier

Riêng thuế và lệ phí đã chiếm tới 25%

Mike Lindell,

John Bizon

Hôm nay, Thứ Tư 17/11/2021

Mới hồi tháng trước

Alyssa Farah

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2:

Phát hiện bức thư của nhà ngoại giao Nhật Bản tham gia vụ sát hại Hoàng hậu Myeongseong

KBS

: nữ nhiều hơn nam, 86% trên 50 tuổi với hơn một nửa trên 65 tuổi. Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết đến ngày 16-11 cả nước có 23.270 ca tử vong, trong đó tại TP.HCM có 17.263 người, chiếm 74%. Theo phân tích số liệu về giới tại TP.HCM, số tử vong ở nam thấp hơn nữ: nam chiếm 41,5% và nữ chiếm 58,5%. Về độ tuổi, 86,5% người tử vong là người trên 50 tuổi. Trong đó, người 50-54 tuổi chiếm 7,8%; từ 55-59 tuổi chiếm 11,6%; 60-64% chiếm 14,8% và trên 65 tuổi chiếm 52,3%. Trong số các trường hợp tử vong có 38 trẻ em và 62 thai phụ.. Ngoài việc được hoạt động đến 22h, hàng quán ăn uống ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 được hoạt động bình thường, bán rượu, bia. UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến 22h hằng ngày từ nay đến hết ngày 30.11. Theo đó, đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1 (vùng xanh) và cấp độ 2 (vùng vàng), các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới. Như vậy, hàng quán ăn uống ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2 được phép phục vụ rượu bia. Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 3 (vùng cam), các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn, uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 4 (vùng đỏ), các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn, uống tại chỗ.Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tới đây TP Hà Nội sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động. Ông Tuấn cũng thông tin, mô hình hoạt động trạm y tế lưu động của Hà Nội hơi khác với TP Hồ Chí Minh. Ở TP Hồ Chí Minh F0 ở nhà, gọi điện liên hệ với nhân viên y tế đến khám, cấp thuốc. Nhưng ở Hà Nội các trạm y tế lưu động sẽ vẫn có nhiệm vụ điều trị thu dung tập trung F0 tại một cụm. Các quận, huyện, xã, phường đều phải có địa điểm để điều trị cho F0 không triệu chứng.làm lây lan COVID-19 cho hơn 100 người. Trong thời gian địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, chủ quán cơm Lộc ở Tây Ninh vẫn lén lút cho quán hoạt động, làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với bà Đặng Thị Minh Hằng (SN 1972, nghề nghiệp buôn bán, ngụ 20 đường Hoàng Lệ Kha, khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng”. Theo CDC Tây Ninh, liên quan tới quán cơm Lộc, có 96 F0 và 61 F1 trong cộng đồng. Nhà nước phải chi 1,2 tỷ đồng chi phí điều trị, cách ly...mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh cho hay, trong 258 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị thì 96,5% ca bệnh không có triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ. Bác sĩ Thạnh đề nghị các địa phương rà soát đánh giá mức độ dịch phù hợp, mạnh dạn hạ cấp độ nếu đủ điều kiện. Tại buổi họp, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Trần Thanh Thủy kiến nghị UBND thành phố về việc tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 15 tuổi trong thời gian tới; dự kiến thành phố sẽ tiêm cho học sinh lớp 8, 9 vào ngày 20 - 22/11.thí điểm đón du khách quốc tế đến VN. Để tham gia các chuyến bay thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, hành khách cần đáp ứng các điều kiện gồm có “hộ chiếu vaccine” và là tiền đề để triển khai “bong bóng du lịch.” Chuyến bay đầu tiên chở du khách quốc tế đến Việt Nam trong chương trình thí điểm đón du khách quốc tế đã hạ cánh an toàn lúc 15 giờ 55 chiều nay (ngày 17/11). Chuyến bay được thực hiện bởi Vietnam Airlines, mang số hiệu VN417, có hành trình từ Seoul (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng. Chuyến bay chở các hành khách mang quốc tịch nước ngoài gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo, Séc, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy, Australia. Các hành khách đến Việt Nam với mục đích du lịch hoặc thăm thân.diện rộng thời gian tới 'rất đáng báo động'. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định số ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh liên tục tăng đáng kể; nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới là rất đáng báo động. Tính đến 12 giờ ngày 17.11, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận có 428 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có đến 347 ca ngoài cộng động. TP.Vũng Tàu là địa phương có ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng cao nhất với 170/190 người, tiếp đó là TX.Phú Mỹ ghi nhận 102/132 ca nhiễm ngoài cộng đồng. Đây là 2 địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và có nhiều chùm ca nhiễm Covid-19 trong các doanh nghiệp, công trình xây dựng.---(Dân Chủ, California) nói hôm Thứ Ba rằng bà sẽ không tái ứng cử năm 2022, và trở thành Dân Biểu Dân Chủ loan báo về hưu trong thời kỳ bầu cử gian nan cho Dân Chủ 2022.Năm nay 71 tuổi, DB Speier đại diện 2 quận San Mateo County và San Francisco từ năm 2008, là đồng minh thân cận với Chủ tịch Hạ Viên Nancy Pelosi. Trong thời gian ở Hạ Viện, bà đấu tranh tích cực cho nữ quyền, quyền đồng tính, phong trào #MeToo.DB Speier kể rằng bà hiến trọn đời cho phục vụ công cộng từ 43 năm trước, đúng vào tuần này, sau khi Dân Biểu Leo J. Ryan bị bắn chết trong vụ thảm sát Jonestown ở Guyana. Lúc đó, bà làm phụ tá cho DB Ryan, và bà bị bắn trúng 5 phát đạn.Trong khi nằm ở sân bay chờ tản thương, bà tự thề là sẽ hiến trọn đời cho lý tưởng phục vụ nếu thoát chết. Khi thông báo cho DB Pelosi rằng bà về hưu, Pelosi nói rằng Speier còn quá trẻ để về hưu. Speier nói là suy tính về hưu từ 4 năm rồi, và lý do chính là cần thêm thì giờ với chồng.---chi phí của một gallon xăng tại tiểu bang California. Bản phân tích đưa ra từ Stillwater Associates cho thấy dân California đang chi trả ít nhất $1.18/gallon là riêng cho thuế và lệ phí.Một vài trạm xăng trong vùng Los Angeles đang có giá cao hơn $5.00/gallon xăng vào hôm Thứ Hai 15/11/2021.---Tổng quản trị công ty MyPillow, hôm Thứ Ba 16/11/2021 nói rằng cuộc điều tra nhắm vào Tina Peters, Thư ký ban bầu cử Colorado và là một người cuồng Trump, là âm mưu của nhà nước ngầm để làm hỏng đơn kiện của Lindell trình lên Tòa Tối Cao mà Lindell tin là Tòa Tối Cao sẽ đuổi Biden ra và đưa Trump vào lại Bạch Ốc.Xuất hiện trên làn sóng phát thanh của Steve Bannon, Lindell đang quậy phá các đồng minh của Lindell vì sợ sức mạnh của đơn kiện. Lindell nói rằng đúng vào ngày 23/11/2021, các tiểu bang sẽ kiện chính phủ Biden lên Tòa Tối Cao, lúc đó là chính phủ Biden thê thảm.Lindell than phiền nhiều đài TV, kể cả đài Fox News lâu nay không chịu loan tin về chuyện Lindell kiện lên Tòa Tối Cao nhằm nhồi sọ dân Mỹ tin rằng Trump sẽ không lật ngược được kết quả bầu cử 2020 để vào lại Bạch Ốc, và như thế các đài TV Mỹ đang làm đúng kiểu Hitler ngày xưa, tẩy não dân Mỹ để họ tin rằng Trump thua rồi.Một điểm để ghi chú: Lễ Tạ Ơn là ngày 25/11/2021. Ngày 23/11 tức là trước Lễ Tạ Ơn hai ngày, sẽ là ngày mà Lindell nói là cuộc Tổng Công Kích Pháp Lý của Trump... sợ khó thực hiện vì dân Mỹ lúc đó đang lái xe đường trường hay đang ở phi trường chờ bay về nhà dự lễ.---, một Thượng nghị sĩ tiểu bang của Michigan và bản thân là một bác sĩ, đã bị truy tố về khinh tội tấn công sau khi bị tố giác đã ôm một nữ y tá và thân mật siết vòng eo của cô không chính đáng, theo báo MLive.com.Bizon và cô y tá đang nói về chuyện thuốc uống, thì Bizon nổi giận sau khi bị từ chối một toa thuốc không liên hệ tới việcc hẩn đoán của ông, theo bản báo cáo của Ty Cảnh Sát Marshall Police Department.Bizon thò cánh tay phải ra ôm cô nơi vòng eo, kéo cô vào sát thân thể của Bizon, bàn tay phải Bizon siết hông của cô, và nói với cô rằng Bizon là bác sĩ tai mũi họng. Cô y tá bảo không muốn ôm như thế, và yêu cầu cảnh sát truy tố.Khi cảnh sát tới, Thượng nghị sĩ tiểu bang John Bizon (Cộng Hòa) nói là đang dính COVID và đã cách ly từ ngày ôm cô y tá. Cảnh sát nói, một nữ y tá thứ nhì cũng tố cáo Bizon đã ôm cánh tay trái cô này, nói với cô rằng "huyết áp của anh bỗng tăng vọt từ khi em bước vào phòng" khi cô tìm cách lấy các xét nghiệm từ ông.---, Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu về 1 nghị quyết nhằm khiển trách Dân Biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-AZ) sau khi ông này phóng 1 video trong đó có hình ảnh ông giết chết nữ Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-NY).Theo báo Politico, nghị quyết khôngc hỉ khiển trách, nhưng cũng trục xuất Gosar ra khỏi Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện, nơi Gosar đang làm việc chung ủy ban với DB Ocasio-Cortez.Nghị quyết sẽ cho phép Gosar giữ ghế trong Ủy ban Tài Nguyên Thiên Nhiên (Natural Resources Committee), nghĩ là không bị tước bỏ toàn bộ các nhiệm vụ trong các ủy ban như DB Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) bị đầu năm nay.---, Danny "DJ" Rodriguez, người từng tham dự bạo loạn 6/1/2021, đã thú tội trước FBI rằng anh là "1 thằng ngu" vì đã dùng súng điện taser tấn công cảnh sát đô thị Mike Fanone cho tới khi Fanone ngất xỉu.Rodriguez nói với FBI rằng anh ngu tệ hại, và lo ngại mẹ của anh sẽ biết những gì anh đã làm. Anh nói anh không biết tại sao anh dí súng điện vào cảnh sát Fanone. Anh ân hận vì đã tấn công cảnh sát.Bây giờ, anh ra tòa, khai rằng anh ân hận vì lỡ khai như thế, và anh xin hồ sơ tòa xóa lời anh khai trước FBI vì lúc đó anh "bị bức cung." Thẩm phán Amy Berman Jackson nói bà nhiề phần sẽ vẫn giữ lời khai trong hồ sơ tòa rồi xét sau.---(cựu Giám Đốc Truyền thông của chính phủ Trump) kể với CNN hôm Thứ Bảy rằng Trump đã thú nhận rằng đã thua bầu cử 2020: "Chỉ thời gian ngắn sau bầu cử 11/2020, Trump nói với tôi rằng Trump biết là thua phiếu Biden rồi. Nhưng rồi nhiều người tới bày mưu kế cho Trump lật ngược, Trump nghĩ là có thể lật ngược để giữ ghế."Thế rồi hôm Thứ Hai, Trump chỉ trích cô Farah, gọi cô là "trò hề," là "chẳng ai biết tới"... Trump đưa ra bản văn hôm Thứ Hai chỉ trích cô nhân viên cũ rằng cô ra đi với sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ Trump và nhiều người ở Bạch Ốc, nhưng khi ống kính CNN chiếu vào mặtc ô, hay khi tiền đưa tới thì những người như cô Farah đổi giọng liền.Cô Farah trước đó đã giữ chức phát ngôn nhân cho Phó Tổng Thống Mike Pence và Bộ Quốc Phòng. Cô cũng mới kết hôn. Sau khi bị Trump tấn công hôm Thứ Hai, Farah phóng tweet trả lời: "Tôi thấy là tôi có tuần trăng mật với lời chúc lành từ ông sếp cũ của tôi. Quá tử tế."Cô Farah từ chức hồi tháng 12/2020, sau khi thấy thực tế chính trị bi đát, sau khi Trump thất cử. Trong khi đó, bạn đồng sự của cô Farah là Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Kayleigh McEnany liên tục bịa đặt rằng Trump thua vì có gian lận.---TQ bí mật mua hãng quân sự làm robot bay của Italy?Đúng thế. Bản tin của báo Taiwan News ghi rằng báo Wall Street Journal kể rằng 1 công ty quốc doanh Trung Quốc đã mua 1 công ty sản xuất phic ơ robot quân sự (military drone) trong năm 2018. Các phi cơ không người lái này được quân đội Itay sử dụng ở chiến trường Afghanistan. Mua xong, kỹ sư TQ dò ngược lại tiến trình sản xuất để học kỹ thuật quân sự Italy, và tạo cho quân đội TQ khả năng mới. Các phi cơ robot này có thể mang trên vai một chiến binh và chỉ cần 1 người điều hành từ dưới đất là có thể phóng bay lên trời. Khi hãng TQ mua hãng Italy, chính phủ Italy và các chính phủ Liên Âu đều không biết, và bây giờ chính phủ Italy mới điều tra chuyện này.Các phân tích gia nói với báo WSJ rằng vụ TQ bí mật mua hãng sản xuất thiết bị quân dụng Italy chỉ là một trong nhiều trường hợp tương tự. Các công ty quốc doanh TQ giả làm hãng tư đi tìm mua các công ty quốc tế có kỹ thuật chiến lược, rồi chuyển dây chuyềns ản xuất mới về TQ.Cảnh sát Italy chỉ biết chuyện TQ thâu tóm sau khi điều tra công ty Alpi nêu trên về 1 thương lượng khả nghi khác --- nghi lúc đó là bán tiết bị phi cơ cho Iran, nghĩa là vi phạm cấm vận.Thế rồi cảnh sát Italy mới biết công ty mua tên là Mars Information Technology bản doanh ở Hong Kong, rồi mới dò ra đường dây mua kỹ thuật quân sự Italy có ngọn nguồn là các hãng quốc doanh TQ.Chi tiết:---: Nhà ngoại giao Nhật ám sát Hoàng hậu Đại Hàn?Đúng thế. Bản tin sau đây là của thông tấn KBS., 16/11/2021Báo Asahi của Nhật Bản đã đưa tin về việc phát hiện được 8 lá thư của một quan chức ngoại giao Nhật Bản từng tham gia "Biến sự năm Ất Mùi", vụ Nhật Bản cử người đột nhập vào cung điện ám sát Hoàng hậu Myeongseong (Minh Thành), vợ vua Gojong (Cao Tông) cuối triều Joseon vào ngày 8/10/1895.Người viết lá thư này là ông Horiguchi Kumaichi, trợ lý Lãnh sự thuộc Lãnh sự quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, để gửi cho một học giả là bạn cùng quê ở tỉnh Niigata. Thời điểm gửi 8 bức thư được phỏng đoán là từ ngày 17/11/1894 tới ngày 18/10/1895, ngay sau khi Hoàng hậu Myeongseong bị sát hại.Báo Asahi cho biết trong lá thư thứ 6 có ghi lại chi tiết việc ông này, một thành viên trong nhóm thích khách Nhật Bản, đã vượt qua tường thành, xâm nhập vào cung điện và sát hại Hoàng hậu. Tác giả bức thư còn hồi tưởng lại rằng việc đột nhập vào cung điện và sát hại Hoàng hậu đã diễn ra dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên.Theo báo Asahi, những bức thư trên được một nhà sưu tầm người Mỹ gốc Nhật Steve Hasegawa (77 tuổi) sống tại thành phố Nagoya mua từ một chợ đồ cũ. Dựa theo địa điểm mà bức thư được lưu giữ, nội dung bên trong, dấu niêm phong, báo Asahi phỏng đoán những bức thư này do chính ông Horiguchi Kumaichi viết.Báo Asahi đánh giá việc phát hiện một tài liệu gốc của một thành viên trong nhóm ám sát hơn 120 năm sau "Biến sự năm Ất Mùi" mang một ý nghĩa to lớn trong bối cảnh vẫn đang có rất nhiều nghiên cứu về hành vi man rợ của Nhật Bản trên bán đảo Hàn Quốc trong quá khứ.Nguồn: