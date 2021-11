y tế cao niên Medicare Part B sẽ tăng 14.5% năm 2022, từ $148.50/tháng lên $170.10/tháng trong năm 2022 - VN sắp cán mốc tiêm 100 triệu liều vaccine. Hàng trăm xã, phường VN 'chuyển màu' cấp độ dịch bệnh. Thủ Đức tái triển khai 2.300 nhân lực về phường chống dịch khi F0 tăng mạnh. 4% trẻ mắc COVID-19 biến chuyển nặng. Lâm Đồng số ca mắc kỷ lục, tái lập 38 khu cách ly tập trung. Đà Nẵng tái lập nhi

VN sắp cán mốc tiêm 100 triệu liều vaccine. Hàng trăm xã, phường VN 'chuyển màu' cấp độ dịch bệnh. Thủ Đức tái triển khai 2.300 nhân lực về phường chống dịch khi F0 tăng mạnh. 4% trẻ mắc COVID-19 biến chuyển nặng.

- y tế cao niên Medicare Part B sẽ tăng 14.5% năm 2022, từ $148.50/tháng lên $170.10/tháng trong năm 2022

- Cựu tướng Michael Flynn (cựu cố vấn an ninh quốc gia chính phủ Trump): Mỹ chỉ nên có duy nhất 1 tôn giáo

- Alyssa Farah (cựu GĐ Báo Chí của Pence, cựu GĐ Truyền Thông của Trump): Pence sẽ ứng cử chống Trump ở sơ bộ Cộng Hòa 2024

- New York: cùng biểu tình chống chích ngừa, các phe hữu quay qua chống nhau, chửi mắng nhau

- MSNBC: Ủy ban Điều tra nghi sổ tay của Trưởng phòng Báo chí của Trump có kế hoạch Tổng Công Kích 6/1/2021

- Chris Christie (cựu Thống Đốc New Jersey và là bạn thân của Trump): Trump có thể vướng bệnh tâm thần

- cựu GĐ Báo chí Bạch Ốc Stephanie Grisham: Trump xúi mọi người trì trệ để chờ 2022 Cộng Hòa thắng đa số Hạ Viện

- cựu luật sư của Nixon: Mark Meadows (Chánh văn phòng của Trump) biết sợ để giữ cho sự nghiệp tương lai

- Texas: 29,000 người chết vì COVID kể từ giữa tháng 1/2021, chỉ có 8% trong đó là chích ngừa đầy đủ

- Regeneron: thử thành công nhóm thuốc tổ hợp kháng thể đã giảm rủi ro dính COVID tới gần 82%

- California: Giá xăng trung bình Calif. lên tới $4.66/gallon chỉ thiếu 1 xu (penny) là tới mức cao kỷ lục mọi thời.

- Dallas: tranh cãi rồi tấn công 1 nhân viên Hàng không Southwest Airlines, 1 hành khách bị bắt

- HỎI 1: Có phải xe chở 4 nhà ngoại giao Mỹ ở Seoul đụng xe rồi bỏ chạy? ĐÁP 1: Báo Hàn nói có, Tòa đại sứ Mỹ nói không.

- HỎI 2: Bữa tiệc Lễ Tạ Ơn sẽ tốn kém hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-14/11/2021) --- Cựu tướng 3 sao Hoa Kỳ Michael Flynn, cũng là cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Trump, hôm Thứ Bảy nói rằng Mỹ chỉ nên có duy nhất một tôn giáo. Flynn nói như thế trên chương trình "Reawaken America" đêm Thứ Bảy 13/11/2021.

Cũng là người say mê thuyết âm mưu, Flynn cũng lặp lại những lời bịa đặt về "gian lận bầu cử" của Tổng Thống Biden. Cũng trong đêm Thứ Bảy, ứng cử viên Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Mandel (hiện đang giữ chức Bộ Trưởng Ngân Khố tiểu bang Ohio) tuyên bố, "Chúng tôi đứng chung với Tướng Flynn."

--- Một nhân viên Hàng không Southwest Airlines chiều thứ Bảy 13/11/2021 đã bị 1 hành khách tấn công sau cuộc tranh cãi, trong khi khách đang bước vào chuyến bay Southwest Flight 4976 từ Dallas Love Field để tới LaGuardia Airport (New York).

Hành khách hung bạo này đã bị bắt. Nhân viên Southwest Airlines bị tấn công đã nhập viện chữa trị và đang trong tình trạng ổn định, theo lời cảnh sát.

--- Alyssa Farah, cựu Trưởng Phòng Báo Chí của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, hôm Thứ Bảy 13/11/2021 nói rằng cô tin là Pence sẽ ra tranh cử kình lại Trump trong sơ bộ Cộng Hòa năm 2024.

Alyssa Farah (sau chức vụ Trưởng phòng Báo chí của Pence đã được lên chức Giám Đốc Truyền Thông Chiến Lược Bạch Ốc của Trump) chỉ trích Trump đã bênh vực những người bạo loạn 6/1/2021 về chuyện họ đòi treo cổ Mike Pence.

--- Cộng Hòa tưng bừng chiều Thứ Bảy 13/11/2021 ở New York: Các nhóm cùng tham dự biểu tình chống lệnh cưỡng bách chích ngừa trước bản doanh Pfizer ở New York đã xoay qua chỉ trích nhau, rồi biểu tình chống nhau.

Biểu tình ban đầu là do tổ chức New York Freedom thực hiện, kêu gọi quyền tự do khỏi chích ngừa, nhưng rồi chuyển hướng khi nhận ra tham dự biểu tình còn có các thành phần cực hữu da trắng thượng đẳng và có mặt Nick Fuentes, một viên chức hội cực hữu Unite the Right.

Nhóm tổ chức phóng lên mạng Telegram, minh danh nói rằng, "Nhửng người tổ chức biểut ình hôm nay hoàn toàn không liên hệ gì bọn trà trộn vào nhằm vu vạ những người đòi quyền tự do y khoa là từ bọn cực đoan, cụ thể là Nick Fuentes và ‘Vax Watch'.”

Fuentes cùng các bạn cục hữu hô lớn "boo" để phản đối khi bị cho là "các đồng minh chống chích ngừa" kỳ thị, vì "họ ghét chúng tôi hơn là họ ghét vaccine." Nhóm của Fuentes cũng hô những khẩu hiệu chống lại nhóm biểut ình chống vaccine: “shame, shame, shame” (đồ xấu hổ, đồ xấu hổ...).

--- Công ty sinh hóa Regeneron cho biết đã có một thành công lớn đối với nhóm thuốc kháng thể mới dùng để chống COVID-19. Công ty có bản doanh ở New York này nói rằng nhóm thuốc tổ hợp kháng thể này giảm rủi ro dính COVID tới gần 82%.

Công ty đã thử nghiệm nhóm thuốc uống chung này đã thấy thành công trong từ 2 tới 8 tháng sau khi uống thuốc. Không có ai trong thử nghiệm lại phải nhập viện trong vòng 8 tháng. Nhóm thuốc này đã được phép dùng khẩn cấp cho các bệnh nhân nhiều rủi ro.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ qua, tính từ 16h ngày 13/11 đến 16h ngày 14/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.176 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước (giảm 288 ca so với ngày trước đó) tại 52 tỉnh, thành phố (có 3.705 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (985), An Giang (695), Đồng Nai (674), Bình Dương (623), Đồng Tháp (382), Bình Thuận (369), Tây Ninh (332), Sóc Trăng (299), Vĩnh Long (288), Tiền Giang (274), Kiên Giang (274), Bạc Liêu (273), Cà Mau (243), Đắk Lắk (228), Khánh Hòa (209), Bà Rịa - Vũng Tàu (204), Bình Phước (184), Cần Thơ (146), Thái Bình (134), Trà Vinh (134), Bến Tre (98), Long An (95), Thừa Thiên Huế (93), Hà Nội (88), Hậu Giang (69), Hà Giang (56), Đắk Nông (52), Thanh Hóa (47), Phú Thọ (46), Nghệ An (44), Quảng Nam (43), Bắc Giang (41), Quảng Ngãi (39), Ninh Thuận (37), Quảng Ninh (37), Nam Định (36), Gia Lai (36), Quảng Trị (35), Bắc Ninh (32), Bình Định (30), Quảng Bình (29), Tuyên Quang (27), Hà Nam (21), Điện Biên (20), Đà Nẵng (18), Phú Yên (16), Lạng Sơn (9), Ninh Bình (9), Thái Nguyên (4), Cao Bằng (3), Yên Bái (2), Hà Tĩnh (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 13/11 đến 17h30 ngày 14/11 ghi nhận 64 ca tử vong tại TP. SG (22), Kiên Giang (8 ), An Giang (6), Bình Dương (5), Tiền Giang (5), Tây Ninh (4), Bình Thuận (2), Cần Thơ (2), Bạc Liêu (2), Ninh Thuận (2), Hà Nội (1), Hà Giang (1), Đắk Lắk (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháo (1), Vĩnh Long (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 79 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.082 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.





Việt Nam sắp cán mốc tiêm 100 triệu liều vaccine. Cập nhật đến 12h30 ngày 14/11, cả nước đã tiêm được hơn 99 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó ngày 13/11 tiêm được 1.096.895 liều – thấp hơn ngày 12/11 khoảng hơn 260.000 liều. Đến hết ngày 13/11, trên cả nước có tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là khoảng 87% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là khoảng 46% dân số từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế cho biết đến nay, 16/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương, Hậu Giang.

Rút ngắn khoảng cách tiêm 2 mũi vắc-xin AstraZeneca xuống còn 4 tuần ở Hà Nội. Dựa trên hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, với vắc-xin AstraZeneca, Hà Nội triển khai tiêm trả mũi 2 sau mũi 1 từ 4 tuần trở lên. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phương án rút khoảng cách giữa 2 mũi vắc-xin AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần. Trước đó, người đã tiêm mũi 1 vắc-xin AstraZeneca ở Hà Nội phải chờ tới 8 tuần trở lên mới tiêm mũi 2. Theo CDC Hà Nội, việc đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân nhanh nhất, an toàn và hiệu quả, đáp ứng công tác phòng, chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.





VN: Hàng trăm xã, phường 'chuyển màu' cấp độ dịch bệnh. Hàng trăm xã, phường thuộc nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã chuyển màu cấp độ dịch bệnh sang vùng xanh hoặc cam, đỏ, theo cập nhật của Bộ Y tế. Theo cập nhật của Bộ Y tế về cấp độ thích ứng an toàn Covid-19, cả nước hiện có 7.222 xã (phường) cấp 1 - vùng xanh; gần 3.500 xã cấp 2 - vùng vàng; 452 xã cấp 3 - vùng cam; 204 xã cấp 4 - vùng đỏ. Như vậy, so với lần đầu tiên cập nhật đầy đủ cấp độ dịch của tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc cách đây ba tuần, vùng xanh tăng thêm 300 xã; vùng cam tăng thêm hơn 354 xã; vùng đỏ tăng thêm 167 xã. Hôm 22/10, cả nước có 6.946 xã xanh; 2.790 xã vàng; 98 xã cam; 37 xã đỏ.

Thủ Đức tái triển khai 2.300 nhân lực về phường chống dịch khi F0 tăng mạnh. 2.300 công chức, viên chức, người tình nguyện của TP Thủ Đức sẽ được triển khai về các phường để đối phó với tình hình F0 gia tăng trong những ngày gần đây. Sáng 14-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức lễ ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu nhìn nhận tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra thêm nhiều khó khăn, thách thức khi số ca F0 phát sinh còn cao tại nơi làm việc, khu dân cư hoặc người dân tự xét nghiệm nhanh tại nhà cho kết quả dương tính.





4% trẻ mắc COVID-19 biến chuyển nặng. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn điều trị cho trẻ mắc COVID-19. Theo đó, trẻ mắc COVID-19 ít chuyển nặng như người lớn, nhưng vẫn có khoảng 4% chuyển nặng và tỉ lệ nguy kịch là 0,5%. Còn lại phần lớn không triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ với triệu chứng viêm hô hấp cấp trên hoặc tiêu hóa (55%), trung bình (40%). Trẻ nhũ nhi (dưới 12 tháng tuổi) có nguy cơ cao diễn tiến nặng.

Tiền Giang: TP.Mỹ Tho dịch Covid-19 lên cấp độ 3. TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã nâng cấp độ dịch Covid-19 lên mức nguy cơ cao (vùng cam - cấp độ 3). Ngày 14.10, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), đã ban hành thông báo khẩn về việc chuyển cấp độ dịch Covid-19 của thành phố từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam) để phòng chống dịch có hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo.

Đà Lạt: Nhiều hàng quán, khách sạn ngại đón du khách vì sợ phải đi cách ly.

Cần Thơ thêm 342 ca nhiễm

Thừa Thiên Huế:

Lâm Đồng số ca

Đà Nẵng

Trong 16 người bị trát đòi

Xuất hiện trên đài CNN

Nói chuyện với

Bộ Y Tế Texas

Theo một bản tin

Giá xăng

Chính phủ Biden

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2:

Ngày 14.11, gần 1 tháng tỉnh Lâm Đồng cho phép các khách sạn, nhà hàng mở cửa đón du khách, số ca nhiễm Covid-19 gia tăng; nhiều hàng quán, khách sạn ở TP.Đà Lạt ngại đón du khách vì sợ trở thành F0, F1 phải đi cách ly. Lo sợ phải đi cách ly tập trung nếu có F0 ghé vào: Dọc các đường phố Đà Lạt xuất hiện các bảng như “Không bán cho khách du lịch - xin thông cảm”, “Do tình hình dịch phức tạp quán hạn chế đón khách ngoài tỉnh - Xin lỗi vì sự bất tiện này”, hoặc “Quán từ chối đón khách đến từ SG - mong thông cảm”…. Ngày 14-11, TP Cần Thơ có thêm 342 ca nhiễm COVID-19 (gồm 159 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 98 ca trong khu phong tỏa và 85 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng); thêm 153 ca được điều trị khỏi và hai ca tử vong. Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 12.515 ca nhiễm, trong đó điều trị khỏi 7.758 ca, 129 ca tử vong.Quân đội gấp rút chuẩn bị khu thu dung và điều trị F0. Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đang gấp rút chuẩn bị, để sớm đưa vào hoạt động đối với 2 khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ ở thị xã Hương Trà. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định trưng dụng cơ sở Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam (tại Khu công nghiệp Tứ Hạ) và cơ sở Công ty TNHH Tân Bảo Thành ở phường Tứ Hạ để làm khu điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.mắc kỷ lục, tái lập 38 khu cách ly tập trung. Ngày 14-11, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục với 95 ca, thêm nhiều ổ dịch ngoài cộng đồng khiến tỉnh này cấp tốc tái thiết lập 38 khu cách ly tập trung để phòng chống dịch. Theo thông tin từ ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở y tế tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua toàn tỉnh ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao. Riêng sáng 14-11, có 95 ca (trong vòng 24 giờ qua), cao nhất từ trước đến nay.tái lập nhiều chốt kiểm soát. Từ 6h ngày 14/11, chính quyền Đà Nẵng tái lập 10 chốt kiểm soát trên địa bàn phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Hiện hai phường này đã nâng lên cấp độ dịch 3 (vùng cam), người dân tiêm hai mũi vaccine mới được ra vào. Trong số 10 chốt phòng dịch được tái lập có 6 chốt cứng và 4 chốt mềm, bố trị lực lượng trực 24/24. Động thái trên được đưa ra khi số ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng tăng nhanh; 7 phường ở quận Sơn Trà ghi nhận hơn 120 ca, trong đó riêng Nại Hiên Đông và An Hải Bắc hơn 90 ca.---trong tuần này để ra trước Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo loạn 6/1/2021, có trường hợp nổi bật là cựu Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Kayleigh McEnany, theo phân tích của 1 bình luận gia đài MSNBC là Betsy Woodruff Swan.Woodruff Swan nói hôm Thứ Bảy rằng Ủy ban muốn có các cuốn sổ tay của cô này trong vài tuần dẫn tới ngày 6/1/2021 để biết xem những gì đã thổi lên ngọn lửa bạo loạn 6/1/2021, và các cuốn sổ tay của cô McEnany có thể cho thấy nội bộ chính phủ Trump về chiến lược, mục tiêu và mong đợi với ngày 6/1/2021.---sáng Thứ Bảy để nói về bản văn truy tố hình sự đối với Steve Bannon, cựu luật sư Bạch Ốc John Dean thời Nixon nói rằng truy tố Bannon về hình sự chắc chắn đang làm lạnh cẳng Mark Meadows (cựu Chánh Văn Phòng của Trump) tới nổi Meadows sẽ phải nói chuyện với luật sư để xin ý kiến.Dean nói rằng Meadows sẽ có nhiều thiệt hại nếu bị kết tội coi thường Quốc Hội vì không ra điều trần về những gì xảy ra ở Bạch Ốc trong ngày 6/1/2021. Dean nói rằng Mark Meadows là một cựu dân biểu, và hành vi chống trát đòi do Ủy ban đưa ra tức là chống lại Quốc Hội, và điều này có thể dẫn tới truy tố hình sự.Bản thân Mark Meadows vừa có bằng hành nghề luật sư, vừa có tham vọng chính trị trong khi sự nghiệp còn dài (mới 62 tuổi), hiển nhiên Meadows sẽ cư xử rất thận trọng.Trong khi đó, đài MSNBC chiếu lại 1 băng video trong đó khi còn làm Dân Biểu năm 2018, Meadows chỉ trích một quan chức mà ông tố là dựngt ường trì trệ chống lại trát đòi của Quốc Hội lúc đó đưa ra từ chính phủ Trump.Khi trả lời phỏng vấn của Fox News trong mùa hè 2018, DB Meadows chỉ trích người lúc dó là Thứ Trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein vì không tuân theo trát đòi tìm hiểu thông tin từ cuộc điều tra của Công Tố Đặc Biệt Robert Mueller về chuyện Nga can thiệp vào bầu cử 2020 của Mỹ. Trước đó, Rosenstein đã cungc ấp nhiều ngàn trang tài liệu.Meadows lúc đó nói, "Toàn bộ chuyện này là làm sáng tỏ, để dân Mỹ có thể tự suy xét. Họ có thể bỏ lơ Quốc Hội, nhưng họ không thể bỏ lơ nhân dân Mỹ."---bình luận gia Jim Acosta của CNN chiều Thứ Bảy, cựu Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Stephanie Grisham tiết lộ rằng Trump khi còn làm Tổng Thống đã tích cực khuyến khích nhân viên vi phạm luật pháp khi cần thiết, vì Trump sẽ bảo kê cho họ.Thảo luận về chuyện nhiều viên chức Bạch Ốc thời Trump bị trát đòi để Ủy ban Hạ viện chất vấn về cuộc nổi loạn 6/1/2021, Grisham kể rằng Trump đã biết là họ đang mép bờ phạm luật và họ nói giỡn về chuyện như thế.Grisham nói rằng cô đoán là Trump vẫn bảo mọi người tiếp tục ngăn cản cuộc điều tra về ab5o loạn, và họ sẽ tiếp tục gây quỹ về chueỵn đó, còn Steve Bannon thì xem chuyện bị chính phủ Biden truy tố là huy chương dân dự và tự thân trở thành thánh tử đạo.Grisham nói rằng cô nhớ trong Bạch Ốc hàng chục người từng phạm luật Hatch Act (luật này cấm quan chức hành pháp, chỉ trừ Tổng Thống và Phó Tổng Thống, vận động chính trị, vì vận động bầu cử là chuyện của lập pháp) thì Bạch Ốc có chyện tiếu lâm: Trump thường nói với chúng tôi, "Các bạn biết ai phụ trách về Luật Hatch Act? Tôi đây, các bạn cứ tới luôn, hãy nói bất cứ gì muốn nói."Cô kể rằng cô xuất thân từ trong nội bộ nhóm Trump, nên tin rằng Trump sẽ đang nói mọi người ráng trì trệ, cản trở cuộc điều tra, cho tới khi bầu cử 2022 Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện, thì Ủy ban Điều tra sẽ bị giải thể.---đưa ra số liệu cho thấy: thuốc chủng vaccine ngăn cản nhiều cái chết vì COVID và là công cụ tốt nhất để chận đà lây lan của siêu vi coronavirus.Trong gần 29,000 người Texas chết vì các bệnh liên hệ COVID kể từ giữa tháng 1/2021, chỉ có 8% trong đó là chích ngừa đầy đủ, theo bản báo cáo của Bộ Y Tế Texas.Và hơn 1/2 số người chết nhưng đã chích ngừa lại là cư dân Texas cao niên, hơn 75 tuổi, nhóm tuổi dễ bị siêu vi này tấn công. Thống kê vừa dẫn là từ ngày 15/1/2021 tới ngày 1/10/2021.---từ báo The Guardian, dựa vào cuốn sách mới của Chris Christie (cựu Thống Đốc New Jersey và từng là bạn thân của Trump), Trump có thể vướng bệnh tâm thần khi Trump liên tục nói rằng bầu cử đã bị trộm từ Trump bất kể các chứng cớ cho thấy ngược lại.Trong sách nhan đề "Republican Rescue: Saving the Party from Truth Deniers, Conspiracy Theorists, and the Dangerous Policies of Joe Biden" (Cứu nguy Cộng Hòa: Cứu Đảng ra khỏi bọn bác bỏ sự thật, bọn lý thuyết âm mưu, và chánh sách nguy hiểm của Joe Biden) sẽ phát hành vào Thứ Hai, Christie đề ra toa thuốc chữa bệnh cho Cộng Hòa, phần lớn trong đó là phải quăng bỏ Trump vào quá khứ và nhìn về phía trước.---tại California cứ tăng vọt hoài. Giá xăng trung bình tại California bây giờ chỉ còn thiếu 1 xu (penny) nữa là tới mức cao kỷ lục mọi thời. Giá xăng sáng Thứ Bảy tại California trung bình là $4.66/gallon.Kỷ lục cao mọi thời là năm 2012 với giá $4.67/gallon. Trong khi bây giờ giá trung bình toàn quốc Hoa Kỳ là $3.41/gallon, tức là giảm 1 xu (penny). Như thế, giá xăng trung bình California là cao nhất Hoa Kỳ.---loan báo rằng tiền bảo phí cao niên Medicare Part B sẽ tăng 14.5% trong năm 2022. Như thế, bảo phí tiêu chuẩn mỗi tháng sẽ từ $148.50/tháng năm nay lên tới $170.10/tháng trong năm 2022, theo Centers for Medicare & Medicaid Service.Mức tăng này như thế là cao hơn ước tính trước đó ($158.50/tháng) cho bảo phí tiêu chuẩn trong năm 2022, theo CNBC.Như thế, tiền chiết khấu mỗi năm (annual deductible) cho những người hưởng Medicare Part B cũng sẽ tăng từ $203 trong năm nay để tới $233 trong năm 2022.Medicare Part B là chi trả cho cao niên dịch vụ bác sĩ, dịch vụ bệnh viện ngoại chẩn, một số dịchv ụ y tế tại gia, thiết bị y khoa, và một số dịch vụ y tế không được Medicare Part A chi trả.---Có phải xe chở 4 nhà ngoại giao Mỹ ở Seoul đụng xe rồi bỏ chạy?: Báo Hàn nói có. Một chiếc xe chở 4 nhà ngoại giao Mỹ (tính cả người lái) bị cho là đụng vào 1 xe taxi ở giữa thủ đô Seoul. Cảnh sát hôm Thứ Sáu 12/11/2021 nói nghi là xe chở các nhà ngoại giao Mỹ đụng vào bên phải từ phía sau 1 xe taxi trong khi đổi làn đường gần hầm Namsan No. 3 Tunnel hôm Thứ Tư 10/11/2021. Đụng xong, là xe chở các nhà ngoại giao Mỹ phóng đi luôn tới Cổng số 3 của trại lính Mỹ U.S. Army Garrison Yongsan. Tài xế taxi rượt theo tới cổng trại lính. Cảnh sát cũng chạy tới cổng này, đòi xem giấy tờ nhưng nhà ngoại giao lái xe từ chối, và cũng không cho thử độ rượu trong hơi thở. Nhóm 3 người cùng đi trên xe với tài xế cũng không hợp tác, cũng không mở cửa kính xe.Cảnh sát Nam Hàn phải cho xe kia chạy vào trại lính và cảnh sát dừng ở ngoài. Các nhà ngoại giao và gia đình được quyền đặc miễn ngoại giao để không bị truy tố theo luật Nam Hàn.Hôm sau, cảnh sát gửi văn thư tới Tòa Đại Sứ Mỹ ở Seoul, xin hợp tác điều tra. Cảnh sát nói có băng hình làm chứngc ớ, và sẽ xét xem có thể truy tố hay không. Tòa Đại Sứ Mỹ chối về chuyện xe đụng trên báo Nam Hàn viết, nhưng không nói rõ chi tiết nào họ bất đồng.Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nam Hàn Choi Young-sam nói hôm Thứ Năm, rằng hành vi phạm pháp từ các nhà ngoại giao sẽ được đối phó nghiêm khắc.Chi tiết:---: Bữa tiệc Lễ Tạ Ơn sẽ tốn kém hơn?Đúng thế. Lễ Tạ Ơn năm nay là ngày 25/11/2021, nghĩa là khoảng mươi ngày nữa. Hồi tháng 10/2021, chỉ số giá hàng tiêu thụ (consumer price index) --- bao gồm một rổ nhiều mặt hàng --- tăng 6.2% so với năm trước, và là ở mức cao kỷ lục trong 30 năm qua, theo thống kê Bộ Lao Động.Trong các con số, giá thực phẩm tăng 5.3% so với năm ngoái, trong đó tăng cao nhất là nhóm thịt, thịt gà, cá và trứng.Chi tiết: