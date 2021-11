Lời giới thiệu Video:

NGHIỆP BÁO – KARMA



Tất cả hành động tốt và xấu đều tạo thành Nghiệp luôn cả thiện và bất thiện. Nghiệp ám chỉ những hành động được thúc đẩy bởi ý định, một hành động được thực hiện có chủ ý thông qua thân, khẩu hoặc ý. Nghiệp tuy không có hình tướng cụ thể, nhưng nghiệp có khả năng khiến cho con người phải khốn khổ.

All good and bad action constitutes Karma, including all moral and immoral volition. Karma refers to a deed done deliberately through body, speech, or mind. Although karma has no specific form, it has the ability to make people suffer.

https://youtu.be/dzLXmETZm0Q

--

Laura Thuy-Loan Nguyen, Ph.D.

Wisdom Today