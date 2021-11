Nếu tình hình dịch xấu, SG sẽ giảm các hoạt động. SG lập đội đặc nhiệm kiểm dịch. Dịch chưa êm, lại bị nợ lương. VN đón khách quốc tế từ giữa tháng 11. Hơn 40.000 F0 tại nhà, SGM kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành. SG: Có tình trạng doanh nghiệp để F0 âm thầm về địa phương.

.

- Miến Điện: kêu án nhà báo Mỹ Danny Fenster tới 11 năm tù khổ sai vì loan tin giả, kích động bất ổn

- Nếu tình hình dịch xấu, SG sẽ giảm các hoạt động. SG lập đội đặc nhiệm kiểm dịch. Dịch chưa êm, lại bị nợ lương. VN đón khách quốc tế từ giữa tháng 11. Áo viện trợ cho Việt Nam 50.000 liều vaccine. JICA tặng VN thêm 1.600 hòm lạnh bảo quản vắc-xin. Gần 87% dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 vaccine. SG cần hơn 18 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho năm 2022. Hơn 40.000 F0 tại nhà, SGM kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành. SG: Có tình trạng doanh nghiệp để F0 âm thầm về địa phương.

- Trump khen ngợi đòi "treo cổ Mike Pence" ngày bạo loạn 6/1/2021 là suy nghĩ bình thường, hợp lý...

- Tòa kháng án xét đơn Trump xin giấu hồ sơ Trump xúi giục bạo loạn: sẽ tranh biện ngày 30/11/2021

- Lễ Cựu Chiến Binh: Trump nói quân đội Mỹ suy yếu từ khi Trump xuống, nhưng Trump hứa sẽ quay trở lại

- California: hàng trăm người biểu tình chống lệnh chích ngừa, chiếm cầu, xảy ra tai nạn làm 5 bị thương

- công ty Trump mất nhiều hợp đồng kinh doanh với New York City chỉ vì Trump xúi giục bạo loạn 6/1/2021

- Trump tố dự luật Biden chẳng có hạ tầng, Phòng Thương Mại Mỹ bênh Biden, nói có đầu tư lớn cho hạ tầng

- người ủng hộ Trump gửi 800 lời hăm dọa xử tử các dân cử tại 12 tiểu bang, nhưng Bộ Nội An không làm gì

- Thượng nghị sĩ tiểu bang Bob Hall (Cộng Hòa) phun tin giả: vaccine "đang giết nhiều người hơn là cứu người".

- dân số các cụ Santa Claus giảm: sẽ vắng các Ông Già Nô En, giảm 15% nhưng nhu cầu lại tăng 120%

- Los Angeles: cô Suni Lee, 18 tuổi, Huy chương vàng Thế Vận Tokyo bị kỳ thị, chửi mắng, xịt hơi cay

- Utah: bị bắt nạt, nữ sinh da đen 10 tuổi tự sát. Gia đình cảnh báo trường, học khu từ lâu, nhưng không ai can

- HỎI 1: Có phải Einstein từng cảnh báo là mặt trăng có thể đụng vào trái đất? ĐÁP 1: Sai, chỉ là phim thôi.

- HỎI 2: Giảng viên cao đẳng đại học Việt Nam ưa đến Hoa Lục? ĐÁP 2: Sai, tới Đài Loan.

.

QUẬN CAM (VB-12/11/2021) ---- Một tòa án của chính phủ quân đội Miến Điện hôm Thứ Sáu tuyên án nhà báo Mỹ Danny Fenster tới 11 năm tù khổ sai vì nhiều tội, trong đó có kích động bất ổn bằng cách loan tin giả. Fenster, 37 tuổi, Tổng Thư Ký tạp chí mạng Frontier Myanmar, cũng bị kết tội liên lạc với các tổ chức chống chính phủ và vi phạm luật về chiếu khán.

.

Luật sư kể rằng Fenster, người bị bắt tại sân bay Yangon International Airport ngày 24/5/2021 khi sắp lên phi cơ bay về Michigan để gặp gia đình, đã khóc trong phiên tòa sau khi nghe tuyên án.

.

Anh còn phải ra tòa án khác với 2 cáo buộc nữa: phạm luật chống khủng bố và tội nổi loạn. Hai tội này có thể làm anh lãnh thêm, tuần tự, án 10 năm tù, và thêm 7 tới 20 năm tù.

.

Anh là nhà báo ngoại quốc duy nhất bị kết tội nghiêm trọng từ khi quân đội đảo chánh chính phủ của bà Aung San Suu Kyi từ tháng 2/2021. Hiện thời đang có hơn 100 nhà báo Miến Điện đã bị quân đội bắt, phần lớn đã bị tuyên án nặng nề.

.

--- Bắc California: chống vaccine dữ dội, tới mức biểu tình. Đêm Thứ Năm nhiều người phản đối lệnh chích ngừa đã phản đối vaccine, đã gây tiếng vang bằng cách biểu tình ngăn cản xe chạy trên xa lộ hướng bắc trên cầu Golden Gate Bridge (cầu Cựu Kim Sơn).

.

Trong tình hình bất ngờ, một tai nạn xe xảy ra, làm 5 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát tuần cảnh CHP và 3 nhân viên cầu đường. Không ai bị nghiêm trọng.

.

Tai nạn xảy ra nơi lối vào thị trấn San Francisco vào cầu, do vì vài trăm người biểu tình chống vaccine trong cuộc gọi là "đi bộ toàn quốc" để phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa. Cảnh sát CHP đã chận lối đi về phía bắc sau khi hàng trăm người tràn tới đòi chiếm đường tới cầu này.

.

Băng hình video của NBC cho thấy một xe thể thao tiện ích SUV và một xe quét đường (sweeper truck) của Sở Cầu Đường đụng nhau nơi dải hẹp của làn đường. Rồi xe quét đường né qua, lủi vào đám đông, làm 5 người bị thương. Tiểu bang California hầu hết là Dân Chủ, trong khi phản đối lệnh ép chích ngừa phần lớn là người Cộng Hòa, cực hữu và một số là giáo phái cực đoan.

.

--- Tổng Thống OK chuyện treo cổ Phó Tổng Thống... Trump khen ngợi hành động đòi "treo cổ Mike Pence" trong ngày bạo loạn 6/1/2021 là chuyện bình thường, hợp lý. Trong băng phỏng vấn ghi âm với phóng viên Jonathan Karl của ABC News, được hỏi về chuyện người bạo loạn vào khuôn viên tòa nhà Quốc Hội hô hào "treo cổ Mike Pence" thì Trump nói "Dân chúng lúc đó rất giận dữ. Vì đó là chuyện suy nghĩ bình thường. Đó là suy nghĩ bình thường mà quý vị trên nguyên tắc phải bảo vệ... Làm sao quý vị có thể cho qua cuộc bầu cử gian lận sang Quốc Hội?" (Trump responded: “Well, the people were very angry.” Karl replied: “They were saying ‘Hang Mike Pence.’” Trump responded: “Because it’s common sense, Jon. It’s common sense that you’re supposed to protect... How can you pass on a fraudulent vote to Congress?”)

.

Cuộc phỏng vấn là hồi tháng 3/2021 được ghi lại trong sách nhan đề "Betrayal" của Jonathan Karl, dự kiến phát hành vào Thứ Ba tới.

.

Xin mời nghe video dài 36 giây đồng hồ, ghi lời Trump nói (nhấp chuột vào loa để nghe):

https://twitter.com/jonkarl/status/1459116740407930882?s=20

.

--- Cộng Hòa có ban ám sát để xử tử người trái ý? Lawrence O'Donnell, người dẫn chương trình đài MSNBC đêm Thứ Năm đã cho nghe những lời hăm dọa xử từ từ những người ủng hộ Trump đưa ra với nhiều dân cử.

.

Sau khi cho nghe 2 thoại thư dọa giết gửi tới Katie Hobbs, Bộ Trưởng Hành Chánh Arizona, O'Donnell nói rằng hăm dọa là tội hình sự liên bang, tại sao cảnh sát chưa đi tìm bọn hăm dọa này.

.

Tính chung, có khoảng 800 lời hăm dọa gửi tới các dân cử tại 12 tiểu bang, trong đó hơn 100 lời hăm dọa có thể truy tố được.

.

--- Thượng nghị sĩ tiểu bang Bob Hall (Cộng Hòa) hôm Thứ Tư phóng lên 1 video lên Facebook, tiếp tục chỉ trích vaccine thuốc chủng ngừa COVID-19, trong đó Hall kêu gọi toàn dân hãy đừng chích ngừa, và lại phun tin giả nguy hiểm rằng vaccine chỉ làm hại, không lợi ích gì cho sức khỏe.

.

Hall dè dặt nói mở đầu rằng ông không chống lại những người chích ngừa, nhưng rồi khẳng định rằng thuốc chủng vaccine chống COVID-19 lại "đang giết nhiều người hơn là đang cứu người."

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 11/11 đến 16h ngày 12/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.982 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 8.976 ca ghi nhận trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 4.180 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.388), Đồng Nai (813), An Giang (661), Bình Dương (654), Tiền Giang (634), Tây Ninh (517), Kiên Giang (403), Đồng Tháp (383), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Vĩnh Long (284), Cà Mau (258), Bạc Liêu (252), Cần Thơ (178), Bà Rịa - Vũng Tàu (177), Hà Nội (176), Khánh Hòa (170), Long An (110), Hậu Giang (101), Bình Phước (99), Trà Vinh (85), Bến Tre (84), Hà Giang (62), Đắk Nông (60), Bình Định (57), Thái Bình (54), Lâm Đồng (54), Bắc Ninh (49), Ninh Thuận (47), Nghệ An (47), Quảng Nam (45), Thừa Thiên Huế (44), Bắc Giang (42), Quảng Ngãi (38), Thanh Hóa (37), Đà Nẵng (34), Phú Thọ (34), Quảng Bình (33), Hải Dương (30), Quảng Trị (29), Nam Định (27), Gia Lai (23), Quảng Ninh (23), Hà Tĩnh (18), Hưng Yên (18), Hải Phòng (16), Hà Nam (11), Phú Yên (8 ), Lạng Sơn (6), Sơn La (5), Vĩnh Phúc (3), Thái Nguyên (2), Hòa Bình (2), Kon Tum (2), Điện Biên (2), Tuyên Quang (2).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 11/11 đến 17h30 ngày 12/11 ghi nhận 81 ca tử vong tại TP SG (42), Bình Dương (5), Tiền Giang (5), Long An (4), Kiên Giang (4), Bạc Liêu(4), Đắk Lắk (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Hà Giang (1), Trà Vinh (1), Thanh Hóa (1), Nghệ An (1), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Tháp (1), Cần Thơ (1), Cà Mau (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 74 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.930 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca nhiễm.





.

SG: Nếu tình hình dịch xấu sẽ giảm các hoạt động. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, độ mở của hoạt động kinh tế - xã hội tùy thuộc vào tình trạng dịch bệnh. Nếu tình hình dịch giảm, tức màu xanh rộng hơn thì hoạt động nhiều hơn, còn nếu màu vàng, cam, đỏ thì hoạt động sẽ giảm đi. F0 đang gia tăng trở lại nên phải cẩn trọng. Ngày 12.11, trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XV, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, việc F0 tăng nằm trong dự kiến bởi khi thành phố mở cửa giao thương, việc tiếp xúc, đi lại nhiều hơn. Theo ông Mãi, thực tế trong thời gian qua, các huyện Hóc Môn, Nhà Bè có số ca F0 tăng. Ở từng địa điểm cụ thể của các quận, huyện thì TPHCM và các địa phương tập trung phân tích, đánh giá, dùng biện pháp truy vết nhanh, bao vây… để xử lý kịp thời. “Thực ra, công tác phòng chống dịch đang diễn ra hàng ngày” - ông Phan Văn Mãi khẳng định.

.

TP Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12 có F0 tăng cao nhất SG. Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, 2 tuần qua, số ca mắc mới có xu hướng tăng dần. Những địa phương có số ca tăng cao nhất là huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân, TP Thủ Đức và quận 12. Tối 12-11, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu và giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 6 Phan Minh Hoàng tham dự chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" với chủ đề "Phòng, chống dịch COVID-19 khi tình hình có dấu hiệu phức tạp trở lại". Theo ông Châu, Sở Y tế đang theo dõi số ca mắc mới ở các địa bàn để kịp thời đưa các đội đặc nhiệm xuống hỗ trợ, kịp thời phát hiện ổ dịch mới để tránh lây lan cho cộng đồng.





.

Hơn 40.000 F0 tại nhà, SGM kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành được kích hoạt lại nhằm hỗ trợ hướng dẫn chăm sóc sức khỏe F0 qua tổng đài 1022 (bấm phím số 4). TP.HCM đang có số F0 cách ly tại nhà gia tăng. Ngày 12.11, Sở Y tế TP.HCM và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM quyết định kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành nhằm tăng cường tư vấn và hỗ trợ cho người bệnh Covid-19 (F0) đang có xu hướng tăng lại trong thời gian gần đây. Theo đó, khi cần tư vấn và hỗ trợ của thầy thuốc đồng hành, F0 hoặc người thân hãy gọi tổng đài 1022, bấm phím 4.

.

SG lập đội đặc nhiệm kiểm dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) ngày 12/11 ra mắt đội đặc nhiệm phòng chống Covid-19, hỗ trợ 22 quận, huyện và TP Thủ Đức khống chế, triệt tiêu nhanh các ổ dịch. Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành HCDC, cho biết khi các địa phương có ổ dịch, đội hỗ trợ qua điện thoại. Quận, huyện dập dịch không hiệu quả hoặc diễn biến phức tạp hơn, đội sẽ đưa quân đến trực tiếp hỗ trợ xử lý. Bước đầu, đội đặc nhiệm gồm 8 tiểu đội, mỗi tiểu đội 3 thành viên là cán bộ của HCDC. Trong đó, 6 đội phụ trách ở các cộng đồng dân cư, hai đội chuyên trách khu công nghiệp. Các đội linh hoạt thay đổi số lượng thành viên phù hợp với các cấp độ dịch tại cộng đồng.





.

SG: Có tình trạng doanh nghiệp để F0 âm thầm về địa phương. Chiều 11-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đi khảo sát và làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy các khu chế xuất và công nghiệp TP về công tác phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá cao những nỗ lực của Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp (Hepza) trong công tác phòng chống dịch. Ông Đức cho biết tuần qua, số ca nhiễm phát hiện tại khu chế xuất, khu công nghiệp vào khoảng 100 ca/ngày, có tăng so với các tuần trước. Ông Đức cho biết hiện nay có phản ánh về việc doanh nghiệp phát hiện F0 nhưng vẫn âm thầm để F0 về nhà. "Đây là lỗ hổng để lại hậu quả nhiều. Như Cần Giờ số ca nhiễm tăng, có trường hợp công nhân về với gia đình, 3-4 ngày mới biết được, lúc đó đã lây qua mấy chu kỳ", ông Đức nói. Phó chủ tịch UBND TP đề nghị các doanh nghiệp không để việc này xảy ra, mỗi doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm.

.

SG cần hơn 18 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho năm 2022. Ngày 12/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có văn bản khẩn gửi Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) báo cáo về số lượng tiếp nhận và đề xuất nhu cầu vaccine phòng COVID-19 cho năm 2022. Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Thành phố đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine mũi tăng cường cho người dân trên địa bàn 6 tháng/mũi trong năm 2022. Theo thống kê, trong năm 2022, Thành phố cần 18.135.505 liều vaccine để tiêm cho 3 nhóm đối tượng.





.

Áo viện trợ cho Việt Nam 50.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Áo cho biết Chính phủ liên bang Áo đã thông qua quyết định viện trợ thêm 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước đang có nhu cầu, trong đó có Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/11, Ngoại trưởng Áo Michael Linhart cũng cho biết, trong tổng số vaccine nêu trên, 50.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca sẽ được chuyển cho Việt Nam và 450.000 liều vaccine cũng của AstraZeneca sẽ được chuyển tới các nước Trung Á, trong khi 1 triệu liều vaccine công nghệ mRNA còn lại sẽ được chuyển tới các nước Tây Balkan và các nước "Đối tác phương Đông" như Moldova.

Gần 87% dân số trên 18 tuổi đã tiêm

Sẵn sàng đón khách quốc tế từ giữa tháng 11

JICA tặng VN thêm 1.600 hòm lạnh

Dịch chưa êm, lại bị nợ lương.

Mùa Giáng Sinh này sẽ thiếu

Cô Suni Lee

Một tòa kháng án

Một nữ sinh da đen

Hôm 11/11/2021

Công ty của Trump

Trump đã nổi giận

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Hơn một nửa giảng viên cao đẳng đại học Việt Nam muốn đến Đài Loan học tập tu nghiệp.

Khiết Nhi, RTI

mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Cập nhật đến 14h ngày 12/11, cả nước đã tiêm được gần 96,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19, gần 87% dân số trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1. Theo Bộ Y tế, đến nay các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ 82 đợt vaccine phòng COVID-19 với tổng số 112,9 triệu liều. Cập nhật đến 14h ngày 12/11, cả nước đã tiêm được gần 96,7 triệu liều vacccine phòng COVID-19. Đến ngày 11/11 trên cả nước tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 là 86,3% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là 44,3% dân số từ 18 tuổi trở lên.. Nhiều địa phương của Việt Nam đã sẵn sàng các điều kiện thí điểm đón khách quốc tế, trong đó, thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) sẽ đón đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên vào ngày 20-11 tới. Đó là nội dung thông tin được chia sẻ tại buổi tọa đàm trực tuyến "Du lịch Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách quốc tế" do Báo điện tử Dân Việt phối hợp cùng Tổng cục Du lịch tổ chức sáng nay, 12-11. Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường, hiện nay, lượng khách quốc tế đăng ký tới Việt Nam chưa cao, Vietnam Airline có 1 chuyến bay vào ngày 17-11, Vietjet Air có 25 chuyến bay từ nay đến cuối năm, chủ yếu từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.bảo quản vắc-xin trị giá 20 tỉ đồng. Ngày 12-11, JICA đã tiến hành trao tặng 1.600 hòm lạnh bảo quản vắc-xin kèm thiết bị theo dõi nhiệt độ cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE). Gói hỗ trợ này được mua thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) có trị giá 100 triệu yên Nhật (khoảng 20 tỉ đồng). Các hòm lạnh ký hiệu RCW 25 do hãng B Medical System sản xuất sẽ được dùng để vận chuyển vắc-xin từ kho lạnh trung tâm tới các điểm tiêm chủng trên toàn quốc. Hòm lạnh có kèm thiết bị kiểm tra nhiệt độ để đảm bảo cho vắc-xin luôn được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ lý tưởng từ 2℃-8℃.Công nhân Tae Young bị nợ lương khốn khổ đòi quyền lợi. Ngày 12.11, một số công nhân Công ty TNHH Tae Young Garments (Công ty Tae Young) đã đến trụ sở Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xin giấy triệu tập Giám đốc Công ty Tae Young vắng mặt 2 lần để lấy cơ sở kiện công ty ra toà nhưng Phòng này không giải quyết cho công nhân. Như Báo Lao Động đưa tin trước đó, Công ty Tae Young có địa chỉ tại thôn 1, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) nợ tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội của hàng trăm công nhân lao động. Chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh – công nhân bị Công ty Tae Young nợ lương cho biết, công ty đã nợ lương của chị nửa tháng 8 và cả tháng 9, tính ra khoảng gần 10 triệu đồng.---nhiều mặt hàng... trong đó nhiều nơi sẽ thiếu nhân vật Ông Già Noel. Đúng thế, sẽ thiếu rất nhiều Mr. Santa Claus.Công ty HireSanta.com, nơi cung cấp các ông già Santa Claus cho các sự kiện khắp Hoa Kỳ đang nhìn thấy thiếu vắng các cụ già Noel này, theo đài KOIN tại Oregon: năm nay số lượng các cụ Santa Claus sẽ ít hơn 15%, nhưng nhu cầu lại là 120% so với trước thời đại dịch.Có nhiều lý do, trước tiên là các cụ già thêm, do vậy nhiều cụ về hưu luôn, nhưng đại dịch COVID-19 là lý do chính yếu: nếu các cụ chưa bị coronavirus vật ngã, thì nỗi lo giãn cách 6 feet sẽ ngăn cản, không thể nào để trẻ em chưa chích ngừa ngồi trên đùi các cụ.Vậy thì, một số cụ Santa Claus có thể sẽ phải ngồi sau tấm kính ngăn. Thậm chí, nhiều cụ sẽ phải mang khẩu trang, thì làm sao mà chụp hình để có người đứng bên cạnh.---, 18 tuổi, người làm nên lịch sử tại Thế Vận Mùa Hè Tokyo trong cương vị phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên giành được huy chương vàng giải thể dục dụng cụ (gymnastics), kể rằng cô bị người kỳ thị sắc tộc chửi mắng.Báo Pop Sugar ấn bản Thứ Tư đã phỏng vấn cô Suni Lee, được kể rằng cô đang chờ xe Uber cùng với bạn tại los Angeles, tất cả các bạn này đều là Mỹ gốc Á. Một xe chạy ngang qua, người trong xe mắng ra ngôn ngữ kỳ thị, bảo Lee và các bạn hãy về lại quê cũ.Khi xe kia phóng đi, một trong nhóm người trên xe đó xịt hơi cay vào cánh tay cô Suni Lee. Đại diện của cô đã xác nhận chuyện đó với đài NBC News qua một email hôm Thứ Năm.Cô kể rằng cô nổi giận, nhưng chẳng làm gì với bọn kỳ thị, cô cũng không muốn dính vào các rắc rối đa sự. "Thôi thì cứ để vậy đi."Cô Suni Lee là ngưỡi Mỹ gốc Hmong từ Lào quốc, trong gia đình tỵ nạn từ Lào vào Mỹ sau năm 1975. Điểm thi thể dục dụng cụ cuối cùng của cô Lee trên bảng điểm Thế Vận Tokyo là 57.44, thắng huy chương vàng.Cô Suni Lee, 18 tuổi, cư dân Minnesota, là người Mỹ gốc Hmong đầu tiên tham dự Thế Vận, và bây giờ cũng là phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên thắng huy chương vàng trong cuộc thi thể dục dụng cụ vòng toàn diện (all-around). Thân phụ cô nói trên NBC rằng ông và vợ, và toàn bộ cộng đồng Hmong xem TV và nín thở khi cô tranh tài.---liên bang hôm Thứ Năm đã cho phép Trump khiếu nại về việc Trump muốn ém các hồ sơ Trump liên hệ tới bạo loạn ngày 6/1/2021 mà Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo loạn đòi xem.Lẽ ra hôm Thứ Sáu 12/11/2021 Văn Khố Quốc Gia sẽ trao một số tài liệu Bạch Ốc (đợt đầu là 46 tài liệu) cho Ủy ban Hạ Viện Điều Tra, nhưng 3 Thẩm phán Tòa kháng án ra lệnh hoãn trao tài liệu, và ấn định ngày tranh cãi khẩu biện trước tòa là ngày 30/11/2021.Trump nói hồ sơ Trump cần giữ bí mật, vì là đặc quyền hành pháp. Nhưng Thẩm phán Tòa sơ thẩm là Tanya Chutkan đã bác bỏ lý luận của Trump, rằng Tổng Thống không phải là vua, và Trump cũng không còn là Tổng Thống. Bây giờ Tòa kháng án cho phép Văn Khố hoãn trao tài liệu, nhưng nói rõ là quyết định cho hoãn để tranh biện không nên được suy diễn như là phần thắng hay thua gì hết.Nhóm 3 Thẩm phán Tòa kháng án xét đơn của Trump là: Patricia Millett và Robert Wilkins, cả 2 là do Obama bổ nhiệm; và Ketanji Brown Jackson, do Biden bổ nhiệm.Tính chung, hơn 700 tài liệu từ chính phủ Trump liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2021 dự kiến sẽ do Văn Khố trao cho Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo loạn trong tương lai gần, nếu Tòa kháng án ngày 30/11/2021 bác bỏ thỉnh cầu của Trump xin giữ bí mật các hồ sơ.---10 tuổi tại Utah đã tự sát bất kể gia đình cô bé đã nêu lên quan ngại với trường học của bé này về chuyện cô nữ sinh này bị bắt nạt ở trường.Cô bé Isabelle “Izzy” Tichenor học lớp 5, và mới chết hôm Thứ Bảy. Gia đình bé gái này hôm Thứ Hai đã kể rằng họ đã tới báo động với trường và học khu Davis School District nhiều lần về chuyện cô bé nữ sinh bị đối xử tệ hại từ bạn và cả từ các giáo viên, nhưng trường không can thiệp để ngăn chận chuyện bắt nạt.Tyler Ayres, luật sư của gia đình bé gái, nói với AP rằng cô bé bị các học sinh khác bắt nạt, gọi cô bé bằng chữ N-word (="Mọi đen"), nói với cô bé rằng cô bé hôi thúi, và giễu cợt chuyện cô bé tự kỷ. Gia đình đã báo cáo chuyện bị bắt nạt, nhưng Học khu và trường không cản lại.---là ngày Lễ Cựu Chiến Binh. Donald Trump trong ngày này đã đưa ra thông điệp ngắn bằng băng hình video, chỉ trích rằng quân đội Mỹ đã suy yếu từ khi Trump rời Bạch Ốc, nhưng Trump hứa sẽ quay trở lại.Trong bằng vide, Trump ngồi giữa bối cảnh, mô phỏng như trong Bạch Ốc, nói rằng Trump vinh danh các cựu chiến binh nhưng rồi lại quay sang chuyện chính trị, lại bịa đặt tiếp tục rằng bầu cử 2020 đã bị trộm cắp, và Trump hứa sẽ quay trở lại để làm cho Hoa Kỳ mạnh hơn.---cơ nguy mất sân golf New York City chỉ vì Trump kích động bạo loạn 6/1/2021. Thị Trưởng Bill de Blasio nói thành phố New York sẽ không liên hệ gì bất kỳ những ai liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2020, và do vậy đã cắt bỏ giấy phép Trump Organization kinh doanh ở sân Trump Golf Links tại công viên Ferry Point Park ở thị trấn Bronx.Trump Organization đã nộp đơn kiện, xin tái gia hạn hợp đồng, dự kiến sẽ hết hạn hợp đồng vào Chủ Nhật 14/11/2021. CNN nói tuy là 1 thẩm phán cho hoãn khai tử hợp đồng Trump thầu sân golf này, nhưng nhiều phần là Trump sẽ mất kinh doanh này vì không gì để ràng buộc gia hạn.Sân golf này do Trump Organization điều hành từ 2012, trong 10 tháng đầu năm nay đã thu vào hơn 8 triệu đôla. Bên cạnh cắt bỏ sân gold này của Trump, thành phố cũng đã ngưng hợp đồng Trump Organization điều hành kinh doanh sân chơi Central Park Carousel và 2 sân trượt băng nghệ thuật.---, chỉ trích dự luật xây dựng hạ tầng mới do Quốc Hội thông qua, và nói dự luật chẳng có gì là xây hạ tầng. Trump nói chỉ có 11% trong gói dự luật 1.2 ngàn tỷ đôla -- dự kiến Biden sẽ ký thành luật vào Thứ Hai tuần sau --- trong đó là sẽ chi cho xây dựng hạ tầng thực sự.Tuy nhiên, Neil Bradley, Trưởng phòng chính sách của Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, nói với CNN rằng Trump phun ra toàn các tin giả, tin sai lạc về dự luật này. Bradley nói trong gói dự luật đó hàng trăm tỷ đôla sẽ chi ra xây đường, cầu, hải cảng, sân bay... Dự luật cũng sẽ xây lại hạ tầng Internet cho đường truyền nhanh hơn (broadband) và mạng lưới điện.Bradley nói, sẽ khó mà nói Internet và điện lực không kể là xây hạ tầng.---: Có phải Einstein từng cảnh báo là mặt trăng có thể đụng vào trái đất?: Sai, chỉ là phim thôi. Có 1 video xuất hiện cho thấy nhà khoa học Albert Einstein cảnh báo sẽ có hiện tượng mặt trăng rơi vào địa cầu. Không thực đâu. Video đó là chiến dịch quảng cáo cho cuốn phim sắp tới của đạo diễn Roland Emmerich nhan đề “Moonfall.” Phim này sẽ chiếu năm 2022.Xem kỹ video cũng thấy là không thực: chú y miệng Einstein nói, chuyển động môi không tự nhiên. Cuối video lại có link tới: Moontruth.net. Đây là trang web quảng cáo phim mới này.Chi tiết:---: Giảng viên cao đẳng đại học Việt Nam ưa đến Hoa Lục?: Sai, tới Đài Loan. Sau đây là bản tin RTI từ Đài Loan.- 11/11/2021Gần đây, để khởi động lại giao lưu song phương, các trường đại học Đài Loan và Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc họp bàn thảo. Do nhiều giảng viên các trường cao đẳng đại học Việt Nam chỉ có học vị thạc sĩ, nhiều trường Việt Nam đều bày tỏ muốn đưa giảng viên đến Đài Loan học tiến sĩ.

Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục tổ chức hai buổi họp thảo luận giao lưu hợp tác quốc tế giữa các trường đại học cao đẳng Đài Loan và Việt Nam, thu hút hơn trăm trường tham gia hội nghị. Trong cuộc họp, các trường học của hai bên đã cùng đề xuất hơn 50 kế hoạch khác nhau, như vấn đề mở rộng thực hiện chính sách sinh viên trao đổi, khuyến khích giảng viên các trường cao đẳng đại học Việt Nam có thể đến Đài Loan học tập…

Theo ông Âu Quý Hi – Thư ký Ban Giáo dục Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại Việt Nam nhiều giảng viên giảng dạy trong trường đại học cao đẳng không có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, để nâng cao sự phát triển của giáo dục đại học, chính phủ Việt Nam khuyến khích giảng viên trong nước có thể ra nước ngoài học tập. Vì thế, trong cuộc họp lần này, phía Việt Nam rất quan tâm phương án đưa đội ngũ giáo viên Việt Nam đến Đài Loan học tập.

Ông nói, trường đại học Yangming Chiaotung, đại học Chinan, Đại học Sư phạm Chương Hóa đều có đề xuất kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên tương tự, một số trường còn đề cập vấn đề cung cấp học bổng, hi vọng có thể thu hút đội ngũ giáo viên Việt Nam đến Đài Loan học tập. Ngoài ra, trường Đại học Khoa học kỹ thuật Đài Loan còn đặt vấn đề, đưa sinh viên cao đẳng của Việt Nam đến Đài Loan học chương trình đại học.

Theo số liệu của Ban Giáo dục Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019, các trường cao đẳng đại học Việt Nam có tổng cộng 73312 giảng viên, trong đó có 21000 người có học vị tiến sĩ, chiếm 28%, khoảng 44700 người có học vị thạc sĩ, chiếm 60,9%, số giảng viên còn lại chỉ có học vị cử nhân.

Ông Chung Văn Chính- Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh trong lúc phát biểu đã nói, giáo dục đóng vai trò quan trọng trong chính sách hướng Nam mới của Đài Loan, hiện nay số sinh viên Việt Nam đến Đài Loan học tập ngày càng gia tăng. Năm 2020 có hơn 17000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đài Loan, trong số sinh viên quốc tế đến học tập tại Đài Loan, nhiều nhất là đến từ Việt Nam, trong số đó có hơn 60% là sinh viên học chính quy, dự kiến số sinh viên Việt Nam đến Đài Loan học tập năm 2021 cũng tương tự như năm 2020.

Ông Chung Văn Chính chỉ ra, từ ngày 21/8 năm nay, khi Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố là sẽ mở cửa lại cho sinh viên nước ngoài nhập cảnh Đài Loan, Văn phóng Kinh tế văn hóa Đài Bắc thành phố Hồ Chí Minh đã duyệt hồ sơ xin Visa của khoảng 600 sinh viên, tính từ ngày 1/1/2021, đã phê duyệt cho hơn 1000 sinh viên xin Visa sang Đài Loan học tập.

Nguồn:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006304

.

.