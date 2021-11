SG: Có 2 huyện thuộc cấp độ dịch nguy cơ cao. SG vừa mở hàng quán ra, liền tính siết lại. VN cán mốc tiêm chủng hơn 90 triệu liều vaccine. Xuất khẩu thủy sản 'lội ngược dòng', tăng 47% sau 2 tháng giảm sâu.

- Mỹ gỡ rào đường bộ và hàng không, cho vào từ Mexico, Canada và hầu hết Châu Âu, điều kiện đã chích ngừa

- SG: Có 2 huyện thuộc cấp độ dịch nguy cơ cao. SG vừa mở hàng quán ra, liền tính siết lại. VN cán mốc tiêm chủng hơn 90 triệu liều vaccine. Bộ trưởng Bộ Y tế: Cuối năm nay tiêm mũi vắc xin thứ 3. Đề xuất mở lại chuyến bay quốc tế thường lệ từ đầu năm 2022. SG dự kiến cho học sinh đến trường từ đầu tháng 12. Trường SG đầu tiên mở cửa có ca dương tính. Huyện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cho học sinh trở lại trường. Xuất khẩu thủy sản 'lội ngược dòng', tăng 47% sau 2 tháng giảm sâu.

- ngay cuối ở Bạch Ốc, Trump dọa rời Đảng Cộng Hòa để lập đảng riêng, rồi đổi ý vì sẽ mất cả trăm triệu đôla

- Dân Biểu Greene (Cộng Hòa): Biden cưỡng ép công chức và quân đội chích ngừa là y hệt cộng sản

- Trump nổi giận vì dự luật Biden đưa ra được thông qua được nhiều dân cử Cộng Hòa bỏ phiếu hỗ trợ

- Bộ Trưởng Năng Lượng Mỹ: lo ngại giá xăng Mỹ tăng đều đặn, dự tính mở kho xăng chiến lược

- Trump khoe công trên Fox News, hứa tham dự sâu cho bàu cử 2022, nhưng Cộng Hòa lo ngại Trump sẽ quậy

- Đại học Luật đầu tiên ở California sẽ đổi tên vì người sáng lập Serranus Clinton Hastings diệt chủng thổ dân Yuki

- Fort Wayne, Indiana: thân nhân và bạn hữu đi tuần hành, nhờ tìm giùm Kevin Nguyen, mất tích năm 25 tuổi

- Boston: Biểu tình chống và bênh cưỡng bách chích ngừa xô xát, cảnh sát vào giữa can. Cảnh sát bắt 2 người.

- Tây Ban Nha giúp phụ nữ, dù đồng tính hay chuyển giới, có bầu với cách "Thụ tinh trong ống nghiệm" miễn phí

- Nhật Bản: hôm Chủ Nhật lần đầu trong 15 tháng không ai chết vì dịch. Hiện 70% dân đã chích ngừa

- bếp ăn từ thiện khắp Hoa Kỳ mở rộng, nhờ kinh nghiệm cứu đói mùa đại dịch, khi dân nghèo thiếu ăn

- Năm 2020, chồng Hàn cưới vợ ngoại có 16.177 cặp, đông nhất là cô dâu Việt (23,5%), TQ (21,7%), Thái Lan (10,7%). Quốc tịch vợ ngoại đập bầu nhiều nhất là VN (38,8%), TQ (17,7%), Philippines (6%).

- California: Tin Nguyen thọ án chung thân, sau 2 thập niên bị tù, học xong cử nhân trong tù, được trả tự do

- HỎI 1: Cô giáo môn sử mất việc vì nói Trump đang là Tổng Thống Mỹ? ĐÁP 1: Cô cũng nói vaccine là công cụ độc tài.

- HỎI 2: Trong tiệc Lễ Tạ Ơn, ai ghét ăn gà tây? ĐÁP 2: Gần 30% dân Mỹ ghét ăn gà tây.

QUẬN CAM (VB-9/11/2021) --- Đất nước cần tăng dân số. Bộ Trưởng Y Tế Tây Ban Nha hôm Thứ Sáu đã ký lệnh để sẽ giúp tất cả các phụ nữ, dù là đồng tính hay là chuyển giới, nếu muốn có bầu, sẽ được hệ thống y tế công cộng của chính phủ giúp có bầu qua phương pháp "vitro fertilization" (Thụ tinh trong ống nghiệm).

Tây Ban Nha nói rằng chính sách này sẽ giúp cho khoảng 8,500 người miễn phí. Các tổ chức giới tính thứ ba LGBTQ đã khen ngợi chính sách này, điều mà họ kêu gọi từ lâu.

--- Bản tin Reuters ghi rằng Nhật Bản trong ngày Chủ Nhật lần đầu tiên trong 15 tháng không có ai chết vì dịch COVID-19. Trước hôm Chủ Nhật, ngày nào cũng có người chết vì COVID-19 kể từ ngày 2 tháng 8/2020.

Các trường hợp nhiễm dịch và chết dịch đã giảm khắp nước Nhật Bản nhờ chích ngừa tăng, đã bao phủ hơn 70% dân số Nhật Bản.

--- Boston: đánh nhau vì lệnh chích ngừa. Chuyện xảy ra hôm Chủ Nhật. Báo The Hill kể rằng 1 cuộc biểu tình phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa và cưỡng bách mang khẩu trang đã tổ chức tại Bosotn, và rồi nhiều người bênh vực lệnh cưỡng bách đã tới biểu tình đễ chống lại biểu tình kia.

Báo The Boston Globe kể rằng các rào cảnh cảnh sát đã bị vượt qua để xô xát. Cảnh sát đã bắt 2 người. Báo này ước tính hàng trăm người cực hữu biểu tình chống lệnh cưỡng bách, trong khi hàng trăm người biểu tình bênh vực lệnh cưỡng bách. Và hàng trăm cảnh sát đứng làm rảo cản giữa hai nhóm.

--- Các bếp ăn từ thiện khắp Hoa Kỳ đang có các dự án mở rộng, một phần nhờ kinh nghiệm cứu đói mùa đại dịch, khi dân nghèo thiếu ăn và bùng nổ nhu cầu bếp từ thiện.

Ginette Bott, Tổng quản trị bếp ăn từ thiện Utah Food Bank, nói có quá nhiều người chưa bao giờ xin giúp thực phẩm, thế rồi khi cần thì không biết xin giúp ở đâu, "y hệt như bật nút một ngọn đèn." Bây giờ thì đã giảm nhu cầu xin giúp thức ăn tươi và đóng gói, nhưng nhu cầu xin giúp vẫn còn cao hơn thời chưa xảy ra đại dịch.

--- Chính phủ Mỹ hôm Thứ Hai gỡ rào lưu thông từ một danh sách nhiều quốc gia trong đó có Mexico, Canada và hầu hết vùng Châu Âu, cho phép hành khách đi lại vào và ra Hoa Kỳ, sau hơn một năm rưỡi đóng cửa biên giới vì đại dịch.

Kể từ Thứ hai 8/11/2021, Mỹ chấp nhận những người đã chích ngừa vào các sân bay và cửa khẩu biên giới vào nội địa Mỹ. Người đi phi cơ vào phải có giấy chứng minh chích ngừa và xét nghiệm âm tính với COVID-19. Người đi đường bộ vào Mỹ từ Mexico và Canada cần chứng kinh chích ngừa, nhưng không cần xét nghiệm.

--- Trong ngày cuối cùng giữ chức Tổng Thống, Trump hăm dọa sẽ rời Đảng Cộng Hòa và lập đảng riêng. Trump nói như thế với Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc, rằng Trump sẽ lập đảng riêng.

Nhưng rồi Trump đổi ý, sau khi các lãnh đạo Cộng Hòa hăm dọa có các biện pháp làm Trump mất nhiều triệu đôla, theo tác phẩm mới nhan để "Betrayal" (Phản Bội) viết bởi Jonathan Karl, phóng viên ABC News.

Khi Ronna McDaniel và Trump nói chuyện qua điện thoại, trên dây điện thoại hội thoại còn có con trai Trump là Donald Trump Jr. Khi bà McDanie nói lờit ừ biệt Trump, lúc đó cậu con chen vào, nói là Cộng Hòa không trung thành với Trump.

Trước đó, trong ngày bạo loạn 6/1/2021, cậu Trump Jr. nói trong cuộc biểu tình ở thủ đô rằng Đảng Cộng Hòa cũ không còn nữa. Trump nói với McDaniel: "Tôi xong rồi, tôi đang thiết lập đảng riêng của tôi."

McDaniel nói với Trump [qua điện thoại hội thoại]: "Ông không thể làm thế. Nếu ông làm thế, chúng ta sẽ thua vĩnh viễn."

Trump nói: "Đúng thế. Quý vị thua vĩnh viễn, nếu không có tôi. Tôi không bận tâm."

Sách này ghi lại rằng các lãnh đạo Cộng Hòa cao cấp nói rõ với Trump là họ sẽ ngưng trả chi phí pháp lý của Trump trong các thách thức pháp lý hậu bầu cử, và sẽ làm cho danh sách email của Trump mất giá trị.

Karl viết, chính nhờ danh sách đó Trump đã cho các ứng cử viên thuê với giá trên trời, "Danh sách đó được các quan chức Cộng Hòa ước tính là trị giá $100 triệu đôla."

Và 5 ngày sau, Trump đổi ý, rút lời hăm dọa. Cả Trump và McDaniel chối rằng họ không nói chuyện như thế.

--- Cô dâu Việt Nam, và cô dâu nước khác, lấy chồng Hàn Quốc giảm vì đại dịch. Theo “Thống kê biến động dân số đa văn hóa năm 2020” công bố ngày 8/11 của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, số cặp kết hôn đa văn hóa trong năm ngoái là 16.177 cặp, giảm 8.544 cặp (34,6%) so với năm 2019.

Bản tin KBS ghi rằng sau khi ghi nhận xu hướng tăng liên tục trong ba năm, từ 21.900 cặp trong năm 2017 lên 24.700 cặp trong năm 2019, đây là lần đầu tiên số cặp kết hôn đa văn hóa giảm xuống dưới 20.000 cặp kể từ khi thực hiện thống kê liên quan năm 2008. Cục Thống kê quốc gia giải thích nguyên nhân số cặp vợ chồng gia đình đa văn hóa giảm trong năm ngoái là do dịch COVID-19 bùng phát khiến việc di chuyển giữa các nước giảm mạnh.

Tỷ lệ số cặp vợ chồng đa văn hóa đăng ký kết hôn chiếm 7,6% trong năm 2019 đã giảm xuống còn 2,7% trong năm 2020. Kết hôn đa văn hóa giữa người Hàn Quốc với vợ là người nước ngoài chiếm 66,4%, chồng là người nước ngoài 18,7%, trường hợp có vợ hoặc chồng đã nhập tịch là 14,9%.

Độ tuổi kết hôn bình quân lần đầu trong kết hôn đa văn hóa đối với người chồng là 36 tuổi, giảm 0,8 tuổi so với một năm trước; và đối với người vợ là 29,2 tuổi, tăng 0,8 tuổi so với năm 2019.

Xét theo quốc tịch, trường hợp vợ là người Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất với 23,5%, tiếp sau đó là vợ người Trung Quốc (21,7%) và Thái Lan (10,7%).

Số vụ ly hôn trong gia đình đa văn hóa là 8.685 vụ, giảm 1.183 vụ (12%) so với năm 2019, chiếm 8,2% trong tổng số các vụ ly hôn ở Hàn Quốc, giảm 0,7%.

Thời gian hôn nhân trung bình của gia đình đa văn hóa ly hôn là 8,9 năm, lâu hơn 4,2 năm so với chỉ số này ở năm 2010. Số trẻ sinh ra trong gia đình đa văn hóa năm 2020 là 16.421 trẻ, giảm 1.518 trẻ so với năm 2019. Tỷ trọng trẻ sinh ra trong gia đình đa văn hóa so với toàn bộ số trẻ sinh ra ở Hàn Quốc là 6%.

Độ tuổi sinh con trung bình ở gia đình đa văn hóa là 30,7 tuổi, tăng 2,7 tuổi so với năm 2018 (28 tuổi). Quốc tịch người mẹ chiếm nhiều nhất là Việt Nam với 38,8%, tiếp theo là Trung Quốc 17,7% và Philippines 6%.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 07/11 đến 16h ngày 08/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.988 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 7.954 ca ghi nhận trong nước (tăng 323 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 2.237 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.316), Đồng Nai (969), Bình Dương (823), An Giang (531), Tiền Giang (392), Kiên Giang (363), Tây Ninh (354), Đồng Tháp (351), Bình Thuận (267), Bạc Liêu (229), Cà Mau (222), Cần Thơ (178), Bà Rịa - Vũng Tàu (149), Vĩnh Long (149), Long An (136), Hà Giang (133), Đắk Lắk (133), Hà Nội (111), Khánh Hòa (80), Bình Phước (79), Bến Tre (69), Bắc Ninh (68), Nam Định (67), Đắk Nông (60), Gia Lai (59), Nghệ An (58), Phú Thọ (57), Bắc Giang (56), Hậu Giang (54), Ninh Thuận (52), Trà Vinh (51), Bình Định (50), Quảng Bình (30), Lâm Đồng (29), Thanh Hóa (27), Đà Nẵng (21), Hưng Yên (18), Hà Tĩnh (17), Hải Phòng (16), Thái Nguyên (16), Thừa Thiên Huế (14), Quảng Ngãi (14), Quảng Nam (14), Sơn La (11), Hải Dương (11), Quảng Ninh (10), Hà Nam (9), Vĩnh Phúc (9), Phú Yên (7), Kon Tum (4), Điện Biên (4), Ninh Bình (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2), Thái Bình (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 07/11 đến 17h30 ngày 08/11 ghi nhận 67 ca tử vong tại TP HCM (35), Đồng Nai (11), Bình Dương (8 ), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), An Giang (2), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Hậu Giang (1), Đắk Lắk (1), Sóc Trăng (1), Bạc Liêu (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 67 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.598 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





SG: Có 2 huyện thuộc cấp độ dịch nguy cơ cao. Theo dữ liệu từ cổng thông tin COVID-19 tính đến tối 7/11, hiện TP HCM vẫn đang ở cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình). Có 2 địa phương từ cấp độ 2 đã chuyển sang cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao) đó là huyện Nhà Bè và huyện Hóc Môn. Trước đó, từ trước ngày 6/11 đến thời điểm TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội, trên địa bàn TP chỉ phủ toàn màu xanh và vàng thì đến nay đã thêm màu cam. Thực tế tình hình dịch COVID-19 tại nhiều phường, xã ở một số huyện trên địa bàn TP HCM dần chuyển biến xấu khi liên tục ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng thời gian gần đây. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, từ ngày 23/10 đến 5/11, toàn huyện có 6.712 ca F0 qua test nhanh ghi nhận chủ yếu từ cộng đồng tại 3.433 hộ gia đình.

SG vừa mở ra, liền tính siết lại. TP HCM đang đánh giá lại việc bán ăn uống tại chỗ! Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nói ông nhận được nhiều ý kiến cho rằng khi tình hình dịch đang tăng lên mà thành phố lại cho mở ra nhiều dịch vụ. Bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sáng 8-11, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí xung quanh tình hình dịch của thành phố cũng như tiến độ mở cửa thêm các dịch vụ trong bối cảnh mới. Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất vừa được Cổng thông tin Covid-19 TP HCM công bố, thành phố vẫn ở cấp độ 2 là vùng vàng, nguy cơ trung bình. Tuy nhiên, huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè đã nâng cấp độ dịch từ 2 lên 3 là vùng cam, nguy cơ cao. Đáng chú ý, tuần qua số ca mắc Covid-19 tại TP HCM cũng có xu hướng tăng. Huyện Hóc Môn trở thành địa bàn nóng khi phát sinh 25 ổ dịch trong vòng 2 tuần liên tiếp và số ca F0 có chiều hướng tăng cao.





Bộ GDĐT rà soát để mở cửa trường, học sinh đi học trở lại. Thứ Trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh cho biết, từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát ở hầu hết các tỉnh, thành phố đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế, an sinh xã hội, trong đó có ngành Giáo dục. Trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đã phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp. “Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 đến nay, tổng số ca F0 trong cán bộ, giáo viên, trẻ em, học sinh sinh viên là 47.497 trường hợp. Số ca F0 đang điều trị hiện nay là 14.745 người (cán bộ, giáo viên là 1.728; học sinh sinh viên là 13.017).

VN cán mốc tiêm chủng hơn 90 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Theo thông tin trên Cổng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tính đến 9h sáng ngày 8/11, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam đã tiêm vượt mốc 90 triệu. 13 địa phương đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 trên 95%. Theo đó, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm đến thời điểm này là 90,803,650, trong đó ngày 7/11 đã tiêm được 1,064,030 liều. Như vậy, đến nay khoảng hơn 61 triệu người đã được tiêm mũi 1, hơn 29 triệu người đã tiêm mũi 2. Trước đó 1 ngày, trong ngày 6/11 có 1.214.737 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Trên cả nước tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là khoảng trên 83% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều là khoảng gần 40% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 13/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên là: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương.





Bộ trưởng Bộ Y tế: Cuối năm nay tiêm mũi vắc xin thứ 3. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, nguồn cung vắc xin dồi dào hiện nay đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm nay, đồng thời triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vào cuối năm nay và đầu năm sau. “Số lượng vắc xin hiện tại đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm nay; đồng thời triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vào cuối năm nay và đầu năm sau”, Bộ trưởng Y tế thông tin, đồng thời cho biết hiện Việt Nam là 1 trong 20 nước trên thế giới có số liều vắc xin tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và là 1 trong nhóm 3 nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới tính theo số liều tiêm theo ngày và theo tuần.

chuyến bay quốc tế thường lệ từ đầu năm 2022. Ngày 8-11, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất Thủ tướng cho phép mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đi, đến Việt Nam theo 3 giai đoạn, thực hiện từ quý 1-2022. Bộ Giao thông vận tải vừa có đề xuất kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam như: Các chuyến bay công dân Việt Nam tự trả chi phí cách ly (combo): thực hiện theo hướng dẫn tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước do Bộ Ngoại giao ban hành; Các chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến một số địa phương: thực hiện theo hướng dẫn tạm thời do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ban hành; Đối với các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam, thực hiện theo 3 giai đoạn.cho học sinh đến trường từ đầu tháng 12. Địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1, 2, 3 ở TP.HCM có thể cho học sinh các cấp đến trường từ ngày 10/12. Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng mốc thời gian này hợp lý vì từ nay đến ngày 10/12 là đủ thời gian để đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp thí điểm ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ). Cơ sở vật chất, vệ sinh trường học ở những trường được trưng dụng đã được tu sử xong. Học sinh 12 - 17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Phương án này được Sở GD&ĐT TP.HCM báo cáo với Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng Nhân dân TP.HCM, trong cuộc họp chiều 8/11.mở cửa có ca dương tính. Nam sinh lớp 6 THCS-THPT Thạnh An được phát hiện dương tính qua test nhanh định kỳ cho tất cả học sinh, khi các em bước vào tuần thứ ba đi học trực tiếp. Thông tin được ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ báo cáo tại buổi làm việc với Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP HCM chiều 8/11. Theo ông Xuân, nam sinh trường THCS - THPT Thạnh An được phát hiện dương tính từ 1/11. Toàn bộ học sinh lớp này phải chuyển sang học trực tuyến. Thông tin đến nay mới được nhà chức trách công bố. Cụ thể hơn, bà Võ Thị Diễm Phượng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giờ cho biết, việc test nhanh ngày 1/11 được trường thực hiện theo kế hoạch định kỳ. Nam sinh sau đó được đưa đi cách ly và điều trị tại thị trấn Cần Thạnh. Hiện sức khoẻ và tinh thần của em ổn định.ở Đồng bằng sông Cửu Long cho học sinh trở lại trường. Ngày 8/11, học sinh khối lớp 9 và 12 ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang quay lại trường sau thời gian dài nghỉ dịch COVID-19. Đây là huyện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chính thức cho học sinh học trực tiếp trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại 5 điểm trường của huyện Tân Phú Đông, trước khi vào lớp học, các em học sinh được rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách... Để học sinh bắt nhịp với việc học trực tiếp, trước đó nhà trường đã có thông báo học sinh chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, ôn tập lại những bài học trực tuyến qua Internet., tăng 47% sau 2 tháng giảm sâu. Sau khi sụt giảm sâu trong 2 tháng liên tiếp do giãn cách xã hội, với việc nới lỏng giãn cách và mở cửa trở lại tại các địa phương để phục hồi sản xuất, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 10 đã có những tín hiệu tích cực. Ngày 8/11, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho hay, xuất khẩu (XK) thủy sản tháng 10/2021 đạt 918 triệu USD, tăng 47% so với tháng 9 và đạt gần tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số tăng trưởng cho thấy, sản xuất XK thủy sản đang dần ổn định và hồi phục. Trong đó, XK hầu hết các sản phẩm chính đều tăng trưởng trở lại: cá ngừ và mực - bạch tuộc đều tăng 18%; cua ghẹ tăng 13%; tôm tăng 1,6%. Riêng mặt hàng cá tra vẫn giảm 18% do thiếu nguyên liệu, hoạt động sản xuất, chế biến cá tra ở các địa phương vẫn cầm chừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.thị trường lao động mới trở lại bình thường? Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dự báo hết quý I và đầu quý II/2022, nếu không có diễn biến phức tạp, thị trường lao động có khả năng phục hồi trở lại như bình thường. Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhìn nhận đại dịch đã ảnh hưởng rất lớn nhưng trong hơn 1 tháng qua, tình hình đang tiến triển khả quan. Theo báo cáo của các tỉnh phía Nam, tình hình phục hồi sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất dao động 50-80%, số lao động phục hồi 70-75%, cá biệt có địa phương tới 90%. “Hết quý I và đầu quý II/2022, nếu không có diễn biến phức tạp, thị trường lao động có khả năng phục hồi trở lại như bình thường”, Bộ trưởng Dung dự báo.---Hoa Kỳ Jennifer Granholm hôm Chủ Nhật cảnh báo rằng giá xăng có thể sẽ tăng vì ảnh hưởng nguồn cung cấp năng lượng. Bà nói với CNN rằng bà hy vọng giá xăng không lên tới $4/gallon.Bà cũng nói chính phủ đang cứu xét sử dụng nguồn dự trữ xăng chiến lược, cũng như các giải pháp khác. Bà cũng nói là lo lắng cho Châu Âu nơi gặp vấn đề về khí đốt thiên nhiên.---đưa ra 1 bản văn, chỉ trích các Dân cử Cộng Hòa đã giúp thông qua dự luật lưỡng đảng xây hạ tầng trị giá $1.2 ngàn tỷ đôla, đặc biệt chỉ trích lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell.Trump nói bỏ phiếu như thế là làm lợi cho Dân Chủ. Trump gọi các dân cử Cộng Hòa đó là các RINO (Cộng Hòa giả hiệu), và bâyg iờ Dân Chủ đang vận động cho gói dự luật sắpt ới là $1.9 ngàn tỷ đôla, cũng với hỗ trợ từ các RINO.---phóng ra chiều Chủ Nhật, Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa) đưa ra thuyết âm mưu mới, nói rằng các lệnh cưỡng bách do Biden đưa ra đối với công chức chính phủ, kể cả đối với quân đội, để buộc chích ngừa hay sẽ bị sa thải, chính là kiểu cộng sản đã lật đổ chính phủ Mỹ.DB Greene nói rằng hành vi sa thải các công chức và chiến binh không chịu chích ngừa chính là "thanh trừng bất cứ ai không chịu vâng lời nhà độc tài" và đó là dấu ấn quyết định của các nhà nước cộng sản.---độc quyền trên đài Fox News, cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông sẽ tham dự rất nhiều vào bầu cử giữa kỳ 2022. Tuy nhiên, giới phân tích ngờ vực rằng, chính nhở Trump đứng xa bầu cử vừa qua ở Virginia, nên ứng viên Cộng Hòa mới thắng ghế Thống Đốc Virginia.Trump tự nhận công đã giúp cho Esteban 'Steve' Bovo (Cộng Hòa), người thắng cử chức thị Trưởng ở Hialeah, FL. Nhưng khi Trump tuyên bố ủng hộ Bovo, thì Bovo đã là ứng cử viên hàng đầu, được thăm dò sẽ thắng cử.Trump cũng kể công đã ủng hộ ứng cử viên Mike Cary (Cộng Hòa) tranh chức Dân biểu địa hạt 15 Ohio. Nhưng trong tổng tuyển cử, Cộng Hòa chỉ thắng sát nút, trong khi địa hạt này truyền thống là bầu Cộng Hòa, chỉ trừ 2 năm trong 55 năm qua.---đầu tiên của California --- tên là UC Hastings College of the Law --- sẽ đổi tên để không còn liên hệ tới người sáng lập là Serranus Clinton Hastings, người đóng vai chính trong các cuộc thảm sát tập thể người da đỏ bản xứ.Trường đã cân nhắc đổi tên, sau khi 1 cựu giáo sư hợp đồng viết 1 bài về chuyện bộ lạc thổ dân Yuki bị Hastings săn lùng, giết tập thể hồi các năm 1850s và 60s.Viện trưởng David Faigman nói ủy ban duyệt xét đã kết luận rằng "Hastings tổ chức diệt chủng sắc tộc Yuki" để kiếm lợi riêng. Chính Hastings đã giết và lưu đày hàng trăm thổ dân Yuki, rồi chiếm đất thổ dân, trả cho tiểu bang $100,000 để xây lên đại học Luật này. Phó Tổng Thống Kamala Harris và Dân biểu Jackie Speier (Dân Chủ-CA) là sựu sinh viên nơi đây.---. Nhưng nhiều tù nhân này đã được trả tự do về đời thường, sau khi họ học xong bằng cử nhân, theo bản tin hôm cuối tuần của báo Los Angeles Times: nhóm 25 tù nhận tốt nghiệp đại học từ phòng giam của họ đã bước vào giữa sân trại tù, trong khi ba mẹ, bạn hữu và các giáo sư ngồi nhìn từ một sân khấu dựng lên nơi sân bóng rỗ nhà tù, bên kia một bức tranh tường màu xanh da trời sơn chữ "Hãy tha thứ" ("Forgive").Allen Burnett, mặc áo sơ mi trắng và quần đen, ngồi trong đám đông và nhìn các tù nhân trong trại tù California State Prison ở thị trấn Lancaster chọn ghế ngồi.bước vào sân nhà tù hôm đó lần đầu trong gần 2 năm với cương vị khách, chứ không phải tù nhân.Hồi mùa hè, Burnett và Nguyen đã vượt qua một chặng khác ở đại học Cal State Los Angeles; Burnett tốt nghiệp cử nhân điểm xuất sắc (magna cum laude), Nguyen tốt nghiệp cử nhân điểm xuất sắc cao nhất (summa cum laude).Burnett, 48 tuổi, và Nguyen, 48 tuổi, trong nhóm 37 tù nhân tốt nghiệp bằng cử nhân (trong đó có người đã được tự do sau khi tốt nghiệp và có người còn bị giam). Chương trình học để ra tù khởi động ở Cal State Los Angeles từ sáng kiến của giáo sư Bidhan Chandra Roy, người có chương trình Words Uncaged để dạy tù nhân viết văn như phương pháp trị liệu.Cùng với Burnett và Nguyen, 10 trong nhóm 37 tù nhân tốt nghiệp cử nhân bây giờ đã tự do, và thêm 1 người nữa sẽ được thả vào tháng 3/2022.Trong ngày đầu ra tù sau 27 năm bị giam, Burnett mau đôi giày từ 1 tiệm giá rẻ, vào siêu thị Target, và ngừng nơi bờ biển để ngửi gió biển. Rồi tới thăm nơi anh mơ nhiều nhất trong khi ngồi tù: đại học Cal State L.A.Burnett bị án tù chung thân vì hình sự thực hiện năm anh 18 tuổi, trong vụ cướp xe và gây chết người. Burnett được tự do năm 2020. Trong tù, Burnett học được văn bằng cán sự 2 năm (associate degree), rồi năm 2016 được ghi danh học ở Cal State L.A.Tin Nguyen trong lễ tốt nghiệp cử nhân hồi tháng 7/2021 có cảm giác như thắng giải Super Bowl, trong khi mẹ và các chị/em gái tưng bừng rắc hoa confetti chúc mừng. Trong khi ngồi tù, Nguyen học các lớp cao đẳng cộng đồng, kiếm đủ tín chỉ để chuyển trường vào học ở Cal State. Ngồi trong lớp, Nguyen không còn cảm giác là tù nhân hay là 1 con số -- đã cảm thấy như 1 cá nhân.Nguyen kể, Nguyen vẫn trong tường bê-tông, trong rào kẽm gai, nhưng khi bước vào lớp, khi giáo sư bắt tay và đóng cửa lại, thì "tôi tự do." Nguyen lớn lên giữa 2 nền văn hóa Việt-Mỹ, kém tiếng Việt và cũng dở tiếng Anh. Rồi chơi băng đảng từ niên thiếu, khi thấy bạn thân bị bắn chết trước mặt, Nguyen đã nổi giận.Nguyen vào tù lần đầu là năm 17 tuổi. Năm 24 tuổi, Nguyen bị án chung thân không cơ hội ân giảm tại ngoại vì giết 1 người trong khi cướp. Nguyen đã có 2 thập niên ngồi tù trong California State Prison trước khi án chung thân được giảm và rồi được tự do. Lúc đó, vừa ra, là bị ICE bắt để tiến hành trục xuất về Việt Nam, nhưng may mắn 10 tháng sau thì Nguyen được trả tự do.Bây giờ, Nguyen đang ghi danh học văn bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.---nơi thị trấn Fort Wayne, Indiana, hôm 7/11/2021 loan tin rằng gia đình và bạn hữu củađã tổ chức buổi đi bộ gây ý thức, nhờ tìm giùm Kevin Nguyen, bị mất tích năm 25 tuổi.Họ mang biều ngữ và đi bộ từ tiệm Arby’s trên đường West Jefferson – nơi tiệm này có băng hình giám sát cho thấy lần cuối cùng Nguyen được thấy trước khi mất tích là hình ảnh Nguyen đi bộ nơi sân đậu xe lúc 2:45 a.m. ngày 9 tháng 12/2018. Từ đó, không còn tin gì về Kevin Nguyen.Trước khi bặt dấu, Kevin Nguyen đứng bên ngoài tiệm The Brass Rail, điện thoại gọi chị/em gái ra đón về nhà. Băng hình tiệm Arby’s chiếu cảnh ngoài sân cho thấy Nguyen đi bộ, lúc đó là 2:45 giơ sáng. Gia đình tới tìm ở tất cả các bệnh viện, nhà tù địa phương đều không có dấu tích nào của Kevin Nguyen.Nếu bạn có tin gì về Kevin Nguyen, xin gọi số (260) 427-1222. Thân nhân và nhóm bạn tìm Kevin Nguyen ở FB là:---: Cô giáo môn sử mất việc vì nói Trump đang là Tổng Thống Mỹ?: Đúng, cô cũng nói vaccine là công cụ độc tài. Cô giáo trong bản tin CBS ngày 7/11/2021 được ẩn danh, dạy ở trung học cơ sở Anacapa Middle School, Học Khu Ventura Unified, tiểu bang California. Cô mất việc vì nói với học trò rằng:- Trump hiện vẫn đang là Tổng Thống Hoa Kỳ;- Hunter Biden (con trai của Tổng Thống Joe Biden) đang có các thương vụ với Trung Quốc và Ukraine nơi y bơm tiền sang bất hợp pháp;- Hunter Biden có hình sex trẻ em trong máy laptop;- thuốc chích ngừa chống COVID-19 chỉ là công cụ kiểm soát quyền lực, "nếu thai phụ nào sinh con trong bệnh viện, sẽ không được nhận con về, cho tới khi thai phụ đó chích ngừa COVID-19 xong."Hiện vẫn chưa rõ cô giáo còn làm việc ở Học Khu Ventura Unified hay không.Một học sinh lớp 8 về kể với mẹ rằng em sẽ không chích ngừa, rồi hỏi mẹ có biết rằng Trump vẫn đang là Tổng Thống Mỹ. Bà mẹ kể với CBS rằng cô giáo nói những điều như thế trong lớp đông học trò.Marieanne Quiroz, một phát ngôn nhân Học Khu, đã gửi bản văn tới báo Ventura County Star, nói rằng trường đã điều tra sau khi nhận được bản ghi âm những gì cô giáo nói hôm 18/10/2021. Học Khu nói Học Khu không cho phép thảo luận các vấn đề ngoài học trình trong lớp.Cô giáo đã bày tò "ân hận sâu xa" về những gì cô đã nói trong lớp.Người mẹ em học trò lớp 8 bây giờ có nỗi lo mới: cậu học trò lớp 8 nói rằng cậu tin mọi thứ cô giáo nói, "rằng bố sai rồi. Cô giáo nói đúng. Cô biết mọi thứ." Cậu không tin ba mẹ nữa, cậu nghĩ ba mẹ nói dối với cậu.Chi tiết:---Trong tiệc Lễ Tạ Ơn, ai ghét ăn gà tây?: Gần 30% dân Mỹ ghét ăn gà tây. Lễ Tạ Ơn sắp tới, sẽ là ngày Thứ Năm 25/11/2021. Trang The Vacationer khảo sát xem dân Mỹ ghét ăn gì trong bữa tiệc Lễ Tạ Ơn, đã khám phá ra rằng gần 30% dân Mỹ ghét ăn gà tây.Danh sách thực phẩm trong tiệc Lễ Tạ Ơn truyền thống:1. Cranberry Sauce (nước sốt quả dâu cranberry): 29.92% ghét.2. Gà tây: 28.09% ghét.3. Khoai lang ngọt (yam): 24.25% ghét.4. Đậu xanh Casserole: 24.61% ghét.5. Hỗn hợp nhồi trong ruột gà tây khi nướng hay là sốt sà lách: 23.42% ghét.6. Sà lách Coleslaw: 21.68% ghét.7. Thịt Ham: 21.23% ghét.8. Bánh Pumpkin Pie: 20.77% ghét.9. Khoai tây nghiền: 17.57% ghét.10. Nui Macaroni và Cheese: 14.73% ghét.11. Bắp: 13.82% ghét.12. Cà rốt: 12.08% ghét.Chi tiết: