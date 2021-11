SG: Ca nhiễm tăng nhẹ, cho lập 40 trạm y tế lưu động. Bộ Y tế: thuốc Molnupiravir trị COVID-19 an toàn, hiệu quả. Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) bị 14 năm tù vì nhận hối lộ.

- Quốc Hội thông qua dự luật hạ tầng lưỡng đảng trị giá $1.2 ngàn tỷ đôla, trao chiến thắng lớn cho Biden

- SG: Ca nhiễm tăng nhẹ, cho lập 40 trạm y tế lưu động. Bộ Y tế: thuốc Molnupiravir trị COVID-19 an toàn, hiệu quả. Còn 18% trẻ em SG chưa chích vắc xin ngừa COVID-19. Tiếp nhận thiết bị y tế của kiều bào Anh, Pháp. SG phát hiện 9 điểm dịch ở hai xã thuộc 'vùng vàng' huyện Hóc Môn. Tháng 11 bắt đầu đón du khách quốc tế đến VN. Nhiều tỉnh tái lập chốt kiểm soát, siết dịch, ai ở đâu thì ở đó. Nhiều tỉnh, thành phía Nam cho F0 cách ly tại nhà. Nhiều tuyến đường SG ngập nặng. Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) bị 14 năm tù vì nhận hối lộ.

- dẫn độ 1 gián điệp TQ vào Mỹ, tòa Mỹ xử có tội trộm kỹ thuật phi cơ, có thể 60 năm tù và phạt $10.75 triệu đô

- hầu hết nước Mỹ sẽ đổi giờ lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật 7 tháng 11/2021: rạng sáng mai lùi 1 giờ

- Trump hốt bạc 6/1/2021: gần bạo loạn, tăng giá phòng khách sạn gấp 7.5 lần; ngày bạo loạn, tăng gấp 16.8 lần

- Dân Mỹ có thể không bao giờ biết sự thật về bạo loạn 6/1/2021: Trump tin Tòa Tối Cao sẽ ém hồ sơ của Trump

- cựu đại sứ LHQ Nikki Haley dành ghế Tổng Thống của Trump 2024: cần khám trí tuệ và nộp giấy thuế

- Cựu Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp của Trump từ chối ra khai trước Ủy ban Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021

- Các sếp Bộ Ngoại Giao thời Trump đã phù phép làm biến mất nhiều quà tặng trị giá hàng chục ngàn đô la

- Houston: 50,000 người dự lễ hội âm nhạc, xô đẩy làm 8 người chết, 23 nhập viện, 300 người bị thương nhẹ

- FAA chuyển 37 hồ sơ hành khách gây mất trật tự trên phi cơ sang FBI để có thể truy tố

- Washington: Duy Phuong Nguyen bị tòa xử 45 ½ năm tù vì bắn vào vợ và 2 người bạn, 1 chết 2 bị thương

- Houston: Vinh Q. Phan và Diana L. Phan bị truy tố rửa tiền, giao dịch lậu hàng chục triệu đô, có thể 35 năm tù/người

- HỎI 1: Kết hôn trên giường bệnh COVID-19? ĐÁP 1: Đó là anh Jonathan Johnson.

- HỎI 2: Liên Hiệp Quốc báo động nạn buôn phụ nữ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út? ĐÁP 2: Đó là bản tin RFI.

QUẬN CAM (VB-6/11/2021) --- Một gián điệp Trung Quốc đã bị kết tội trước tòa án Mỹ về tội trộm bí mật kỹ nghệ từ các công ty sản xuất phi cơ Mỹ, theo tin từ Bộ Tư Pháp Mỹ.

Gián điệp này tên Yanjun Xu, là sĩ quan tình báo TQ đầu tiên bị dẫn độ vào Mỹ để xét xử, theo Bộ Tư Pháp. Quyền Biện lý liên bang Vipal Patel nói hôm Thứ Sáu 5/11/2021 rằng Xu đã dùng chiến thuật cổ điển để trộm các bí mật kỹ thuật khoa học Mỹ.

Từ ít nhất là tháng 12/2013, Xu chi tiền cho các chuyên gia Mỹ vào TQ trong hình thức thuyết trình cho các đại học. Thế rồi, Xu quyết định trộm kỹ thuật máy quạt làm nguội động cơ phi cơ hỗn hợp của công ty GE Aviation, mà chưa công ty nào trên thế giới có thể sao chép.

Xu chiêu dụ 1 nhân viên của GE Aviation tại căn cứ Cincinnati, Ohio, theo lời Bộ Tư Pháp. Người này làm việc với FBI, sau đó bay tới Belgium (Bỉ quốc) để gặp Xu. Xu bị bắt ở Belgium hôm 1/4/2018, sau đó bị dẫn độ vào Mỹ. Xu cơ nguy bị 60 năm tù và bị phạt $10.75 million.

--- Đổi giờ, lùi 1 giờ. Xin nhớ, hầu hết nước Mỹ sẽ đổi giờ vào Chủ Nhật đầu tháng 11 hàng năm, chính thức bắt đầu vào lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 7 tháng 11/2021. Nghĩa là, rạng sáng mai.

Trước khi đi ngủ vào tối Thứ Bảy 6/11/2021, nhớ vặn đồng hồ của bạn lùi lại một tiếng đồng hồ, để cho phép ngủ thêm một giờ nữa.







Hầu hết chúng ta đều sẽ không cần phải vặn lại các thiết bị điện tử, bởi vì thời gian trên các máy điện toán, điện thoại cầm tay và xe hơi mới tự động chỉnh lại giờ theo giờ mới.

--- Trump hốt bạc trong chiến dịch kích động bạo loạn 6/1/2021, theo phân tích tài chánh của báo Forbes. Vào tháng 12/2021, Trump phóng tweet kêu gọi: "Sẽ biểu tình lớn ở thủ đô vào ngày 6/1/2021. Hãy tới tham dự, sẽ quậy tưng bừng." (“Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!”)

Thế rồi, giá phòng khách sạn của Trump ở mức rẻ nhất là $476/ngày tăng liền tới $1,999. Tức là, tăng giá ở mức phòng rẻ nhất gấp 4.2 lần.

Thế rồi một tuần sau, giá đó lên tới $3,600 (tức là, tăng gấp 7.5 lần), và rồi đúng ngày 6/1/2021 giá phòng rẻ nhất này tăng tới $8,000 (tức là tăng gấp 16.8 lần), theo Forbes.

--- Có ít nhất 8 người chết, 23 người nhập viện, 300 người được chữa trị cứu thương trong tai nạn xô tới gần sân khấu, giẫm đạp nhau trong lễ hội âm nhạc Astroworld đêm Thứ Sáu tại Houston, Texas.

Trưởng Ty Cứu Hỏa Houston là Samuel Peña đã xác nhận các con số thiệt hại trong buổi họp báo ngoài công viên NRG Park. Khủng hoảng xảy ra từ 9 giờ tối Thứ Sáu, khi đám đông nhiều ngàn người dồn tới trước để xem và nghe nhạc sĩ Travis Scott trình diễn rap. Nhiều người ngộp thở, xỉu, cao điểm là lúc 9:38 p.m.

Báo Houston Chronicle ghi rằng đám đông 50,000 người đã tới để dự lễ hội 2 ngày. Bây giờ thì ngày thứ nhì đã hủy bỏ.

--- Sở Hàng Không Liên Bang FAA nói đã chuyển 37 hồ sơ hành khách gây mất trật tự trên phi cơ sang FBI để có thể truy tố, nhưng không nói rõ bao nhiều người trong 37 hành khách đó sẽ bị truy tố.

Các công ty hàng không đã báo cáo hơn 5,000 trường hợp hỗn loạn liên hệ tới hành khách gây rối loạn năm nay, trong đó hơn 3,600 hành khách không chịu mang khẩu trang theo luật định.

--- Dân Mỹ có thể sẽ không bao giờ biết sự thật về bạo loạn 6/1/2021: Trump và thủ hạ tin là dằng dai pháp lý sẽ dẫn tới Tòa Tối Cao, và ra tới đây Tòa này sẽ cho Trump bưng bít các hồ sơ liên hệ tới bạo loạn 6/1/2021.

Robert Costa, phóng viên báo Washington Post, phân tích trên đài MSNBC đêm Thứ Sáu rằng Tổng Thống Richard Nixon trong cú xì căng đan Watergate 1972-1974 chỉ thua sau khi Chánh Thẩm Phán Tòa Tối Cao Warren Berger xử là phải phổ biến băng ghi âm vì "không Tổng Thống nào có quyền giữ bí mật các hồ sơ khi có tội hình sự liên hệ."

Costa nói đó là ngưỡng cửa cho Berger. Bây giờ không ai biết ngưỡng cửa nào để vượtq ua cho Tòa Tối Cao này. Costa nói nếu Tòa Tối Cao này bác bỏ yêu cầu của Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn để cho Trump giữ bí mật, và nếu Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện năm 2022 thì dân Mỹ sẽ không bao giờ biết những gì đã xảy ra trong ngày bạo loạn 6/1/2021, cho tới nhiều thập niên sau để chờ hồ sơ được giải mật.

Costa nói đó là lý do vì sao Trump, cũng như Steve Bannon (cố vấnc ủa Trump), cũng như cựu Thứ Trưởng Tư Pháp của Trump là Jeffrey Clark, từ chối ra điều trần ở Ủy ban, là chờ Tòa Tối Cao cân nhắc nên bảo vệ Trump hay không.

Người dẫn chương trình MSNBC là Nicole Wallace bày tỏ lo ngại, cô căng thẳng vì không tin Tòa Tối Cao này có muốn minh bạch lịch sử hay không.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 05/11 đến 16h ngày 06/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.491 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 7.480 ca ghi nhận trong nước (giảm 7 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.108 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Đồng Nai (1.085), TP SG (986), Bình Dương (921), An Giang (490), Kiên Giang (475), Cà Mau (318), Tây Ninh (267), Bạc Liêu (265), Tiền Giang (229), Bình Thuận (205), Sóc Trăng (203), Cần Thơ (201), Đồng Tháp (198), Hà Giang (146), Long An (142), Hà Nội (116), Vĩnh Long (97), Bà Rịa - Vũng Tàu (96), Bến Tre (84), Trà Vinh (73), Đắk Lắk (73), Phú Thọ (71), Gia Lai (63), Thừa Thiên Huế (63), Bắc Ninh (53), Khánh Hòa (50), Ninh Thuận (49), Nghệ An (48), Bắc Giang (44), Quảng Ninh (43), Thanh Hóa (37), Nam Định (29), Lâm Đồng (27), Quảng Nam (27), Điện Biên (23), Đà Nẵng (21), Hà Nam (18), Quảng Ngãi (18), Hưng Yên (16), Hà Tĩnh (16), Vĩnh Phúc (16), Quảng Bình (13), Lạng Sơn (11), Bình Định (11), Hải Phòng (10), Hải Dương (10), Lai Châu (7), Thái Bình (6), Kon Tum (3), Ninh Bình (2), Phú Yên (1), Thái Nguyên (1), Hòa Bình (1), Yên Bái (1), Tuyên Quang (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 05/11 đến 17h30 ngày 06/11 ghi nhận 58 ca tử vong tại TP SG (32), Bình Dương (5), Kiên Giang (5), Đồng Nai (4), Bạc Liêu (2), Cà Mau (2), Đồng Tháp (2), Bình Định (1), Sóc Trăng (1), Lâm Đồng (1), Bình Thuận (1), Long An (1), Cần Thơ (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 63 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





SG: Ca nhiễm tăng nhẹ, cho lập 40 trạm y tế lưu động. Theo đó, các Bệnh viện công lập và Bệnh viện tư nhân lập danh sách bác sĩ, điều dưỡng dự bị tham gia trạm y tế lưu động trước ngày 8/11, sẵn sàng hỗ trợ các quận huyện chăm sóc và quản lý F0 tại nhà khi được điều động. Luân phiên bác sĩ, điều dưỡng đến công tác tại các Bệnh viện dã chiến thành phố, đặc biệt các Bệnh viện dã chiến 3 tầng. Củng cố và duy trì đơn vị hoặc khoa COVID-19 để sẵn sàng tiếp nhận F0, các Bệnh viện tầng 3 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân chuyển lên từ tuyến dưới...

Bộ Y tế: thuốc Molnupiravir trị COVID-19 an toàn, hiệu quả. Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại 22 tỉnh/thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị... Sáng 6/11, Bộ Y tế đã thông tin về chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP HCM và một số tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đã triển khai chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng điều trị tại các cơ sở y tế, khu cách ly, khu thu dung điều trị và tại nhà.





Bộ Y tế tiếp nhận vật tư, thiết bị y tế điều trị COVID-19 của kiều bào Anh, Pháp. Trưa 6/11 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài đã diễn ra Lễ bàn giao thiết bị, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp nhận món quà ý nghĩa này. Trưa 6/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã về đến Hà Nội. Trưa cùng ngày, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao thiết bị, vật tư y tế và kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt Bộ Y tế nhận số trang thiết bị và vật tư y tế hỗ trợ điều trị COVID-19, trị giá 3,5 triệu bảng Anh và 640.000 EURO do kiều bào, các cơ quan tại Vương quốc Anh và tại Cộng hòa Pháp ủng hộ cùng hơn 400.000 bơm kim tiêm và một số vật tư y tế do Liên hội Y tế Pháp - Việt ủng hộ. Đoàn công tác cũng bàn giao cho đại diện cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tiền 2 tỷ đồng và hơn 16.000 bảng Anh tiền mặt do kiều bào, các cơ quan tại Vương quốc Anh ủng hộ; 107.000 EURO do kiều bào, các cơ quan tại Cộng hòa Pháp ủng hộ.

Còn 18% trẻ em SG chưa chích vắc xin ngừa COVID-19. Theo kế hoạch, ngày 6/11 chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sẽ khép lại. Tuy nhiên, đến hôm nay trên địa bàn TPHCM vẫn còn 18% số trẻ chưa chích ngừa. Thời gian tới, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tiêm vét cho nhóm đối tượng trên. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM tính đến ngày 6/11 trên địa bàn Thành phố đã có gần 640.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được chích vắc xin ngừa COVID-19. Tổng số trẻ trong độ tuổi trên cần chủng ngừa là 780.000 người. Như vậy, đến nay thành phố đã chích được 82%, còn 18% trẻ chưa chích ngừa.





SG phát hiện 9 điểm dịch ở hai xã thuộc 'vùng vàng' huyện Hóc Môn. Trong ngày 6-11, hai xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở 9 điểm dịch được xác định. Đây là địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với quận, huyện và tỉnh khác, nhiều khu công nghiệp, dân cư đông. Chiều 6-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn đã khẩn trương chỉ đạo trạm y tế các xã xác định lại danh sách các điểm dịch gia đình và cộng đồng, đề xuất UBND xã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ đến các tổ chăm sóc COVID-19 cộng đồng. Qua đó, huyện đã phát hiện 9 điểm dịch tại hai xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm. Trong ngày 6-11, hai xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm đã nhanh chóng lập danh sách và triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thuộc 9 ổ dịch này.

Hà Nội gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19. Sáng nay, 6-11, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19”. Hà Nội đã thu hút được trên 201.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đứng thứ hai toàn quốc và chiếm tới 23,7% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước, góp phần cùng Thủ đô đóng góp 16% GDP, 18,5% tổng thu ngân sách, 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước… Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tổng sản phẩm GRDP của thành phố 9 tháng năm 2021 tuy vẫn tăng trưởng dương 1,28% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Mặc dù, trong 10 tháng năm 2021, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 76%, nhưng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lại giảm 10%, doanh nghiệp giải thể tăng 26%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, một số chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ bị gián đoạn.





Tháng 11 bắt đầu đón du khách quốc tế đến VN. Trong giai đoạn 1 có 5 địa phương đón khách du lịch quốc tế gồm thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Chiều 6/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay ngày 5/11, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch đã ký ban hành Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chia theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11/2021.

Đà Nẵng sẵn sàng tiếp đón du khách quốc tế. Cho đến thời điểm này, thành phố đã sẵn sàng các phương án tái khởi động du lịch, đón khách du lịch, tuy nhiên, vẫn chưa có du khách. Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết, với nhiều nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm an toàn về phòng chống dịch cho du khách và người dân, Đà Nẵng là một trong 5 địa phương đã được Chính phủ quyết định cho thí điểm đón khách quốc tế. Ngay lập tức, ngành Du lịch thành phố này đã chuẩn bị các phương án để sẵn sàng “mở cửa” đón khách quốc tế sau gần 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19. Theo đó, các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú cũng nắm bắt ngay cơ hội, chuẩn bị cơ sở, hạ tầng cũng như các điều kiện phòng dịch chu đáo để sẵn sàng phục vụ khi có khách.

. Tối 6/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày đã ghi nhận thêm 64 trường hợp có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Từ 0h ngày 7/11, một số lĩnh vực được hoạt động có điều kiện gồm: Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán cafe...) được phép hoạt động, thực hiện đồng thời các biện pháp an toàn phòng dịch: giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, quét mã QR code, phục vụ không quá 50% công suất và không quá 50 khách hàng trong cùng một thời điểm.Trong khi Bình Thuận, Sóc Trăng cho tái lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch, Bình Phước, An Giang, Bạc Liêu nâng cấp độ phòng dịch do ca mắc trong cộng đồng tăng cao.. TP Phan Thiết quyết định từ 0h ngày 8/11, thành phố áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 4 (vùng đỏ), và từ 0h ngày 7/11, tái thành lập chốt kiểm soát dịch đặt ở các cửa ngõ thành phố. Ngoài TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc cũng nâng cấp độ dịch Covid-19 lên cấp 4.. TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Tỉnh này cũng tái lập 3 chốt kiểm soát ở cửa ngõ giáp Bạc Liêu là quốc lộ 1, đường Quản Lộ - Phụng Hiệp và Nam Sông Hậu.. Tỉnh Hậu Giang cũng quyết định từ 0h ngày 6/11, người dân không được ra khỏi nhà kể từ 21h đến 4h hôm sau. Tỉnh này cũng quyết định tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ và chỉ được bán mang về.Để giảm áp lực cho cơ sở cách ly khi ca nhiễm tăng cao, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Ninh Thuận, Đồng Nai cho F0 triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà. Ngày 6/11, Phó chủ tịch TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết Sở Y tế sẽ có hướng dẫn F0, F1 cách ly tại nhà. "F0 cách ly tại nhà phải đáp ứng một số điều kiện, ví dụ như đã tiêm đủ hai mũi vaccine, không có triệu chứng, có phòng riêng...", ông Hiển nói. Cán bộ y tế cơ sở sẽ đến cấp thuốc, theo dõi sức khỏe, khi F0 có vấn đề sẽ chuyển đi cấp cứu. Theo Sở Y tế Cần Thơ, ca nhiễm ở thành phố liên tục tăng. Từ 25/10 đến 5/11, địa phương này ghi nhận hơn 2.600 ca nhiễm. Trong khi đó, giường điều trị theo mô hình tháp ba tầng là 3.100, cùng thời điểm có 2.245 người điều trị, số giường trống còn rất ít.lên mức 1,72m, nhiều tuyến đường SG ngập nặng. Các báo trong VN ngày 6/1/2021 ghi rằng triều cường vượt mức báo động III, lên mức 1,72m đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân. Mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút, hàng loạt tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng. Chiều tối ngày 6/11, mực nước tại trạm Phú An ở mức 1,68m và trạm Nhà Bè ở mức 1,72m, vượt mức báo động III, khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh bị ngập nặng.Bản tin TTXVN ghi rằng sáng 6/11, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1971, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ” 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ.. Tòa tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, cựu sỹ quan Công an, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) 7 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ” tổng hợp với hình phạt 30 năm tù theo Quyết định của bản án hình sự phúc thẩm số 158/20202/HS-PT ngày 12/5/2020 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 30 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 4/1/2018.---người bị tố cáo là giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020, đã từ chối trước Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/11/2021, theo tin AP.Trong 1 lá thư, Clark thông báo cho Ủy ban rằng y sẽ không trả lời các câu hỏi vì Trump tuyên bố đặc quyền hành pháp được miễn tiết lộ. Báo Politico nói rằng đặc quyền đó nằm ở phía thân chủ khẳng định, và ngay cả nếu Trump là thân chủ của Clark trong trường hợp nào đó, thì Trump đã từ chối ngăn chận Clark ra khai rồi.Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS), Chủ tịch Ủy ban Điều tra Bạo loạn, nói với Politico rằng Ủy ban đang cân nhắc truy tố Clark về tội hình sự coi thường trát đòi của Quốc Hội nếu Clark không khai.Theo trát đòi, chính Clark đề nghị trao 1 lá thư cho các dân cử tiểu bang Georgia và các nơi khác để khuyến khích hoãn xác nhận kết quả phiếu bầu, và Clark cũng khuyến khích mở họp báo để tuyên bố rằng Bộ Tư Pháp đang điều tra về gian lận bầu cử, cho dù không có chứng cớ gì.---trong Bộ Ngoại Giao thời Trump đã phù phép làm biến mất nhiều quà tặng trị giá hàng chục ngàn đô la, theo bản báo cáo từ Tổng Thanh Tra Bộ này.Các quà tặng biến mất hoặc là do Bộ mua bằng tiền thuế của dân để sẽ làm quà tặng các lãnh đạo quốc tế, hoặc là Bộ nhận được bởi các quan chức cao cấp Bộ Ngoại Giao tiếp nhận, theo báo New York Times.Trong các quà tặng mất tích có chai rượu Nhật Bản hiệu Suntory Hibiki xưa từ 30 năm tặng cho Ngoại Trưởng Mike Pompeo trị giá $5,800, và nhiều quà tặng quý giá khác.Báo New York Times tháng trước đã loan tin rằng hồi tháng 1/2021, khi các quan chức chính trị do Trump bổ nhiệm dọn dẹp văn phòng để ra đi, các viên chức ngoại giao chuyên nghiệp của Bộ nhìn thấy có vài người ra đi trong khi xách theo túi quà lẽ ra để tặng các lãnh đạo nước ngoài trong hội nghị thượng đỉnh.Vào ngày 20/1/2021, Phó Sở Nghi Lễ vào kho chứa quà tặng cùng với các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, thì thấy kho chứa lộn xộn. Bấy giờ mới sắp xếp, thống kê danh sách quà tặng và so sánh với quà còn trong nhà kho.Bản báo cáo không nói là bị trộm hay bị mất. Chỉ nói là không còn tìm ra được trong kho. Vào kho quà lại không có camera thu hình. Tổng Thanh Tra nói, từ tháng 8/2020 tới tháng 1/2021, kho chứa quà có hơn 3,000 lượt vào cũa ít nhất 77 người. Bản báo cáo thúc giục Bộ tạo ra hệ thống quản lý tài sản chặt chẽ hơn và tăng giám sát kho quà.---, trong đó 2 người tại Houston, đang bị cáo buộc âm mưu rửa tiền nhiều triệu đôla. Michael Dean Richards đã ra phiên tòa đầu tiên trước Thẩm phán Frances Stacy sáng Thứ Sáu 5/11/2021.Cảnh sát tuần trước cũng đã bắt Branden Denver Richards và Douglas Paul Michael Davis từ vùng Dallas-Fort Worth Metroplex. Họ cũng ra tòa vào Thứ Sáu.Trong khi đó,, dự kiến sẽ ra tòa liên bang tuần sau.Một đại bồi thẩm liên bang chuyển hồ sơ truy tố nhóm 5 người này về 11 tội hôm 6/10/2021 vì rửa tiền và âm mưu giao dịch tiền tệ trong các tích sản có yếu tố hình sự.Hai vợ chồng Phan cũng bị truy tố 6 tội giao dịch tiền tệ trong các tích sản có yếu tố hình sự, hoạt động chuyển tiền không giấy phép, và âm mưu làm như thế. Hai vợ chồng Phan điều hành cơ sở kinh doanh chuyển tiền không giấy phép, gửi tiền nhận được là tiền mặt. Bao gồm cả tiền mặt từ Michael và Brandon Richards và Davis, nhóm này vận chuyển và bán ma túy.Trong thời gian 21 tháng, hoạt động chuyển tiền lậu này đã nhận và gửi hơn 32 triệu đôla. Hai vợ chồng Phan hoặc là lái xe chở tiền này đi khắp nước Mỹ, hay đưa vào hệ thống ngân hàng qua các tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền ảo, và mua và chuyển tiền ảo (virtual currency).Cả 5 người có thể lãnh án 20 năm tù vì tội rửa tiền và tối đa 10 năm tù vì âm mưu giao dịch tiền tệ trong các tích sản có yếu tố hình sự. Hai vợ chồng Phan cũng có thể đối diện tới 5 năm tù nếu bị kết án âm mưu hoạt động chuyển tiền không có giấy phép.---dự luật hạ tầng lưỡng đảng trị giá $1.2 ngàn tỷ đôla, trao chiến thắng lớn cho Biden trong nghị trình xây dựng kinh tế và xã hội, sau nhiều tháng tranh cãi và chia rẽ giữa các Dân biểu Dân Chủ.Dự luật thông qua với 228-206 phiếu. Có 13 Dân Biểu Cộng Hòa bỏ phiếu đồng thuận với đa số Dân Chủ ủng hộ dự luật, mặc dù 6 Dân Biểu Dân Chủ bỏ phiếu chống lại. Dự luật bây giờ sẽ chuyển tới Tổng Thống Biden để ký thành luật.Thượng Viện đã thông qua dự luật này từ tháng 8/2021, nhưng khựng lại ở Hạ Viện vì Dân Chủ tìm cách thương lượng gói kinh tế riêng trị giá $1.9 ngàn tỷ đôla.Luật này sẽ cấp $550 tỷ đôla cho đầu tư liên bang vào hạ tầng Hoa Kỳ trong 5 năm, bao gồm cả tiền cho cầu, đường, giao thông đại chúng, xe lửa, sân bay, cảng và sông hồ.Dự kiến sẽ có $65 tỷ đô để cải thiện hạ tầng đường chuyền băng rộng (Internet) cho Hoa Kỳ, và đầu tư hàng chục tỷ đô cải thiện mạng lưới điện và nước. Sẽ có $7.5 tỷ đô để xây dựng mạng lưới toàn quốc các trạm sạc bình điện xe hơi điện.Biden đã điện thoại cho Chủ Tịch Ha Viện Nancy Pelosi trước lúc nửa đêm để chúc mừng thôngq ua dự luật. Pelosi cũng cảm ơn Biden đã góp sức vận động, thuyết phục nhiều Dân Biểu.---, 28 tuổi, hôm Thứ Sáu 5/11/2021 đã bị tòa kêu án 45 ½ năm tù vì bắn vào vợ và 2 người khác, một trong 2 người đó đã chết, bên ngoài siêu thị Boo Han Market ở thị trấn Edmonds, tiểu bang Washington hồi tháng 9/2020.Duy Phuong Nguyen đã thú tội hồi tháng trước về 1 tội sát nhân bậc nhất và 2 tội tấn công bậc nhất, làm chết Thanh Vy Ly, 20 tuổi, làm bị thương bạn trai của Ly. Vợ của Nguyen cũng trúng đạn, bị thương (trong bản tin, tòa ẩn danh vợ của hung thủ).Người vợ, 24 tuổi, đã kết hôn với Nguyen tại VN khoảng năm 2017, dọn tới Everett, Wash. vào tháng 7/2020 để sống với Nguyen và ba mẹ Nguyen. Cô vợ làm việc ở chợ Boo Han Market cùng với mẹ của Nguyen và cô bạn mới quen là Thanh Vy Ly.Nguyen ưa đánh vợ, do vậy khi bị hành hung, hăm dọa cô vợ liền dọn qua ở chung với cô bạn Thanh V. Ly. Thế rồi Nguyen tới siêu thị tìm vợ, và bắn trúng 3 người: cô Ly chết, bạn trai cô Ly trúng 5 phát đạn nhưng thoát chết, và cô vợ thì bị thương.---Liên Hiệp Quốc Nikki Haley tuần trước nói rằng cần có "khám nghiệm mức độ trí tuệ minh mẫn [hay lú lẫn]" đối với các chính khách cao niên, hầu hết người nghe nghĩ là chỉ trích Tổng Thống Joe Biden.Nhưng phân tích gia của MSNBC là Nick Confessore nói rằng Haley — người có tin đồn là ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024 — cũng có thể là nhằm tấn công sếp của là Donald Trump.Phân tích này nói rằng Haley đang tìm cách tranh cử Tổng Thống kình với Trump, vì lúc đó Haley so sánh yêu cầu khám nghiệm trí tuệ minh mẫn cũng như việc ứng cử viên Tổng Thống phải trình ra hồ sơ khai thuế. Thế là rõ rồi, vì tới bây giờ, Trump vẫn giấu hồ sơ thuế.---: Kết hôn trên giường bệnh COVID-19?Đó là anh Jonathan Johnson. Báo Omaha World-Herald kể rằng chàng Jonathan Johnson, 28 tuổi, nằm máy thở mấy tuần chống COVID-19, rồi mới quyết định cưới vợ ngay khi còn nằm giường bệnh trong bệnh viện. Cô dâu là Mariah Copeland, 28 tuổi, cũng chấp nhận làm hôn lễ khi chàng còn nằm giường bệnh.Johnson dính siêu vi COVID-19 hồi tháng 9/2021. Anh bị cách ly trong phòng ngủ, xa cách cô bạn gái Copeland và đứa con trai 2 tuổi của họ. Thế rồi Copeland cũng bị lây dịch. Nhưng Johnson nặng hơn, bị chở vào bệnh viện Methodist Jennie Edmundson Hospital ở Iowa và thở máy hơn 3 tuần lễ. Ngay khi rời máy thở, anh quyết định 2 người phải cưới nhau. Cô dâu trang điểm, vào bệnh viện, bên giường bệnh của chàng, làm hôn lễ ngày 14/10/2021. Nhưng giấy tờ pháp lý ghi ngày cưới là 22/10/2021, ngày mà Johnson xuất viện.Chi tiết:---: Liên Hiệp Quốc báo động nạn buôn phụ nữ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út?Đó là bản tin RFI.05/11/2021.Liên Hiệp Quốc ngày 03/11/2021 báo động về nạn phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam nghèo đói trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người sang Ả Rập Xê Út thông qua hình thức xuất khẩu lao động.Tuyên bố của nhóm chuyên gia đăng trên website của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 04/11/2021 báo động: “Chúng tôi đang chứng kiến những kẻ buôn người nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói, nhiều người trong số họ đã lâm cảnh dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội. Những kẻ buôn người hoạt động mà không bị trừng phạt”.

Theo các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, sau khi ký hợp đồng với các công ty tuyển dụng lao động tại Việt Nam, một số thiếu nữ và phụ nữ bị chủ lao động lạm dụng tình dục, đánh đập, tra tấn và đối xử tàn nhẫn khi đến Ả Rập Xê Út. Thường thì họ không được cung cấp thực phẩm, không được điều trị y tế, không được trả lương, hoặc chỉ được hưởng lương thấp hơn mức lương ghi trong hợp đồng.

Liên Hiệp Quốc báo động có một số công ty khai khống tuổi của trẻ em gái để đưa các em sang Ả Rập Xê Út làm giúp việc gia đình, che giấu sự thật là các em vẫn còn nhỏ tuổi. Các chuyên gia nêu trường hợp một thiếu nữ Việt Nam 15 tuổi bị ốm vì bị chủ đánh đập, không cho ăn uống và chữa bệnh. Nạn nhân được cho về nước, nhưng chưa kịp lên máy bay thì đã qua đời. Do giấy tờ của cô bị làm giả nên gia đình hiện vẫn chưa nhận được thi thể nạn nhân.

Liên Hiệp Quốc thúc giục chính quyền Việt Nam và Ả Rập Xê Út có thêm nhiều hành động để chống nạn buôn người và bảo vệ những người lao động Việt Nam, trên cơ sở các nguyên tắc về nhân quyền và bảo đảm thực thi trách nhiệm. Liên Hiệp Quốc khuyến nghị Ả Rập Xê Út có luật lao động bảo vệ người nước ngoài nhập cư làm lao động giúp việc gia đình, mở rộng cải cách luật lao động cho nhóm đối tượng này. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cũng thúc giục chính phủ hai nước tiến hành một cuộc điều tra công bằng và độc lập, thậm chí cả về những cáo buộc liên quan đến sự tiếp tay của các cơ quan công quyền.

Liên Hiệp Quốc cho biết thêm trong vòng chưa đầy 2 tháng, từ ngày 03/09 đến 28/10/2021, có khoảng 205 phụ nữ Việt Nam, trong đó có nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người, đã được hồi hương. Các chuyên gia kêu gọi Việt Nam tăng cường hỗ trợ những người phụ nữ này, kể cả về pháp lý, chăm sóc y tế và tâm lý xã hội.

Liên Hiệp Quốc nhắc nhở Việt Nam và Ả Rập Xê Út về “các nghĩa vụ pháp lý quốc tế trong việc hợp tác chống nạn buôn người”, bao gồm cả trong điều tra tư pháp hình sự, có các biện pháp khắc phục hiệu quả tệ nạn này và hỗ trợ nạn nhân. Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20211105-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c-b%C3%A1o-%C4%91%E1%BB%99ng-n%E1%BA%A1n-bu%C3%B4n-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-vi%E1%BB%87t-nam-sang-%E1%BA%A3-r%E1%BA%ADp-x%C3%AA-%C3%BAt

.