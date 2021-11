6 người Cộng Hòa từng tham dự biểu tình sáng 6/1/2021 ở thủ đô đã đắc cử cấp dân cử tiểu bang - 100% doanh nghiệp trong khu công nghệ cao tại SG đã hoạt động trở lại. SG: 150 chợ truyền thống được hoạt động trở lại. VN đã tiêm trên 85 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hàng loạt tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ phát hiện ca mắc trong cộng đồng, "đổi màu" cấp độ dịch. SG hỗ trợ các tỉnh miền Tây chống d

Massachusetts: Thu Nguyen thắng cử nghị viên Worcester, người giới tính thứ ba và là người gốc Á đầu tiên vào chức này.

- 6 người Cộng Hòa từng tham dự biểu tình sáng 6/1/2021 ở thủ đô đã đắc cử cấp dân cử tiểu bang

- 100% doanh nghiệp trong khu công nghệ cao tại SG đã hoạt động trở lại. SG: 150 chợ truyền thống được hoạt động trở lại. VN đã tiêm trên 85 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hàng loạt tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ phát hiện ca mắc trong cộng đồng, "đổi màu" cấp độ dịch. SG hỗ trợ các tỉnh miền Tây chống dịch. SG: Nếu chủ quan, dịch Covid-19 sẽ gia tăng trở lại. SG: Doanh nghiệp có 80% người lao động tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, thì F1 được làm việc. SG đề xuất thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12/2021. VN xem xét kỷ luật cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Truy tố cựu Thứ Trưởng Y Tế Trương Quốc Cường tội nhập thuốc giả.

- VN yêu cầu các tàu cá TQ rút khỏi quần đảo Trường Sa.

- Smartmatic kiện OANN, Newsmax, Fox News, Rudy Giuliani, Sidney Powell... tội vu khống, bịa đặt

- Có ít nhất 18 tỷ phú và hơn 250 người cực kỳ giàu đã lãnh chi phiếu cứu trợ mùa dịch lẽ ra cho dân nghèo

- 1 quỹ pháp lý dựng lên để trả luật sư phí cho nhóm tổ chức biểu tình 6/1/2021 tại thủ đô

- sếp cũ: pizza tiệm Papa John's dở vì có mùi Dân Chủ cấp tiến; tiệm Papa John's: sếp cũ đi, bánh lại ngon hơn

- Biden: hạn chót ngày 4/1/2022 để nhân viên doanh nghiệp tư nơi có hơn 100 người phải chích ngừa

- Iowa: cô Hai Huynh, 44 tuổi, tái thắng cử ghế nghị viên trong Hội đồng Thành phố Coralville

- Maine: BS Dung Nguyen thắng ghế hội đồng giám đốc học khu "Regional School Unit 5 Board of Directors"

- Massachusetts: Thu Nguyen thắng cử nghị viên Worcester, đồng tính và là gốc Á đầu tiên vào chức này

- Mayo Clinic: thử máu cách mới sẽ dò ra 50 loại ung thư, nhiều gấp 10 lần cách xét nghiệm hiện nay

- Houston: Tung Tran, trong nghề cảnh sát 23 năm, đã bị bắt vì tấn công tình dục 1 bé gái 13 tuổi

- HỎI 1: Có hơn 1 triệu "cử tri ma" trên danh sách cử tri Florida? ĐÁP 1: Không có.

- HỎI 2: TQ thâu tóm các công ty bán dẫn châu Âu? ĐÁP 2: Có báo động.

QUẬN CAM (VB-4/11/2021) --- Có ít nhất 18 tỷ phú và hơn 250 người cực kỳ giàu đã nhận lãnh chi phiếu cứu trợ mùa đại dịch, lẽ ra cứu trợ này chỉ giành giúp đỡ giới lao động và trung lưu, theo bản tin từ ProPublica.

Bản tin dựa vào hồ sơ Sở Thuế IRS, cho thấy các tỷ phú, trong đó có Ira Rennert, George Soros, Glen Taylor... đã nhận tiền chính phủ cứu trợ qua chiết khấu thuế trong đó khai giảm thu nhập của họ tới thấp ở mức âm $291 triệu đôla. Nhiều tỷ phú từ chối trả lời phỏng vấn của ProPublica, chỉ văn phòng Soros nói rằng tỷ phú này đã trả lại chi phiếu ông nhận được và không hề xin gì.

--- Hệ thống bệnh viện Mayo Clinic đã nghiên cứu ra một cách thử nghiệm máu có thể dò ra hơn 50 loại ung thư khác nhau khi mới chớm bệnh. Xét nghiệm này có tên gọi là Galleri, thiết lập bởi công ty Grail, một đối tác của Mayo Clinic. Đơn giản chỉ là rút máu ra để xét nghiệm.

Trước giờ, xét nghiệm máu hiện nay chỉ dò ra 5 loại ung thư. Và nếu screen (dò) thì sẽ dò ra chỉ 1 ung thư mỗi lần. Nhưng bác sĩ thường không khuyến cáo dò các ung thư khác, và các ung thư khác chiếm 71% cái chết vì ung thư, theo Mayo Clinic.

Tuy nhiên, các hãng bảo hiểm hiện nay không chi trả cho xét nghiệm Galleri, giá hiện nay là $949. Mayo Clinic nói xét nghiệm này sẽ làm chăm sóc sớm, và giảm những cái chết vì ung thư.

--- Tổng Thống Joe Biden ra hạn chót là ngày 4/1/2022 để các doanh nghiệp tư có hơn 100 nhân viên cưỡng bách nhân viên chích ngừa trước hạn chót này. Như thế là phù hợp với lệnh ra hạn chót cưỡng bách công chức liên bang phải chích ngừa.

Quyết định vừa dẫn sẽ ảnh hưởng hơn 84 triệu nhân viên công ty tư doanh khắp Hoa Kỳ. Biden cũng loan báo tất cả nhân viên y tế tiếp cận với người già hay bệnh phải chích ngừa trước hạn chót 4/1/2022 (điều này ảnh hưởng 17 triệu nhân viên). Công ty nào vi phạm sẽ bị phạt $13,653 trên mỗi vi phạm.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 03/11 đến 16h ngày 04/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.580 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước (tăng 401 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 2.889 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (981), Bình Dương (948), Đồng Nai (939), Kiên Giang (478), An Giang (381), Tiền Giang (263), Tây Ninh (240), Đắk Lắk (210), Sóc Trăng (198), Bình Thuận (194), Cần Thơ (186), Long An (178), Trà Vinh (123), Hà Giang (110), Hà Nội (100), Bà Rịa - Vũng Tàu (98), Đồng Tháp (97), Ninh Thuận (78), Vĩnh Long (75), Bắc Giang (68), Phú Thọ (67), Bình Phước (52), Cà Mau (51), Bắc Ninh (51), Hậu Giang (45), Quảng Nam (42), Thanh Hóa (36), Bình Định (35), Khánh Hòa (34), Gia Lai (29), Hưng Yên (26), Thừa Thiên Huế (26), Điện Biên (24), Hà Nam (21), Đắk Nông (17), Thái Nguyên (14), Đà Nẵng (13), Quảng Ngãi (11), Phú Yên (5), Hải Dương (5), Quảng Ninh (4), Hà Tĩnh (4), Quảng Bình (4), Lào Cai (4), Nam Định (3), Tuyên Quang (3), Hải Phòng (2), Vĩnh Phúc (2), Thái Bình (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 03/11 đến 17h30 ngày 04/11 ghi nhận 59 ca tử vong tại TP. SG (28), Bình Dương (13), Đồng Nai (3), Tiền Giang (3), Long An (2), Kiên Giang (2), Cần Thơ (2), Trà Vinh (2), Bạc Liêu (1), Đắk Lắk (1), Hà Nội (1), Ninh Thuận (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 62 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.342 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Đã tiêm trên 85 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Thống kê theo số thực trên Cổng thông tin tiêm chủng cho biết, đến 13h30 ngày 4/11, cả nước đã tiêm được hơn 85 triệu liều vaccine phòng COVID-19 (tăng 790.353 liều so với ngày trước đó), trong đó đã có 33 triệu người tiêm 1 liều vaccine và khoảng gần 26 triệu người tiêm đủ 2 liều. Tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là hơn 81% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là gần 36% dân số từ 18 tuổi trở lên. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương.

Hàng loạt tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ phát hiện ca mắc trong cộng đồng, "đổi màu" cấp độ dịch. Hàng loạt tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau... đã báo cáo phát hiện nhiều ca mắc COVID-19, có địa phương con số lên đến hàng trăm ca. Nhiều địa phương đã "đổi màu" cấp độ dịch.





SG hỗ trợ các tỉnh miền Tây về vaccine, nguồn lực chống dịch. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh miền Tây đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Sáng 4.11, hàng loạt tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau... đã báo cáo phát hiện hàng trăm ca mắc COVID-19 mới. Khi tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM đã ở mức cao, không ít chuyên gia bày tỏ quan điểm TPHCM nên suy nghĩ việc tạm dừng các kế hoạch tiêm vaccine để chi viện cho miền Tây, song song với việc hỗ trợ về nhân, vật lực. Hiện nay, có 3 tỉnh là Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang đang có số ca mắc COVID-19 tăng, TPHCM đã cử 3 đội luân phiên xuống trực tiếp điều trị, hỗ trợ cho các tỉnh này. Trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng, Bệnh viện Trưng Vương hỗ trợ tỉnh An Giang, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hỗ trợ Bạc Liêu.

SG: Nếu chủ quan, dịch Covid-19 sẽ gia tăng trở lại. Chỉ trong 3 ngày đầu của tháng 11-2021, số bệnh nhân nhiễm mới, số bệnh nhân nhập viện và số tử vong do Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu gia tăng. Ngành Y tế thành phố khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch, nhất là với sự phức tạp, khó lường của biến chủng Delta. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 4-11, các bệnh viện tầng 2 và 3 tại thành phố đang điều trị 11.446 bệnh nhân, trong đó có 631 trẻ em dưới 16 tuổi, 246 bệnh nhân nặng đang thở máy, 12 bệnh nhân can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Số F0 đang điều trị tại nhà hoặc nơi cư trú là 28.621 trường hợp. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại thành phố đang có dấu hiệu tăng. Cụ thể, ngày 1-11, có 927 ca; ngày 2-11, có 687 ca, nhưng ngày 3-11, có tới 991 F0 được phát hiện. Tương tự, số ca nhập viện (tầng 2 và 3 của tháp điều trị) cũng có xu hướng tăng.





SG: 150 chợ truyền thống được hoạt động trở lại. TP Hồ Chí Minh hiện đã có 150/234 chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Lượng hàng hóa cung ứng hàng ngày ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng với giá cả ổn định. Tại họp báo cung cấp về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 4/11, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có 150/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Lượng hàng hóa cung ứng hàng ngày ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng với giá cả ổn định.

SG: Doanh nghiệp có 80% người lao động tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, thì F1 được làm việc. Theo hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở, kinh doanh, khu công nghiệp (doanh nghiệp) đã được Sở Y tế TP HCM ban hành, khi phát hiện F0, trường hợp doanh nghiệp có trên 80% người lao động tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì F1 được tiếp tục lao động. Đồng thời, F1 được xét nghiệm vào ngày 3, 7 và tiếp tục mỗi 7 ngày đến khi không còn phát hiện F0; khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. Trường hợp cơ sở sản xuất có dưới 80% người lao động tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, đối với F1 chưa tiêm đủ liều vaccine thì cách ly 14 ngày tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly, xét nghiệm vào ngày thứ 14. Đối với trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine thì xử lý như trường hợp F1 của cơ sở sản xuất có trên 80% người lao động đã tiêm đủ vaccine.





SG đề xuất thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12/2021. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh và tỉ lệ người dân được phủ vaccine cao, TP Hồ Chí Minh đang kỳ vọng được thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12 và mở rộng trong năm 2022 theo lộ trình khôi phục ngành du lịch. Chiều 4/11, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của doanh nghiệp góp ý cho dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến TP Hồ Chí Minh sử dụng "hộ chiếu vaccine" cuối năm 2021 và năm 2022. Với dự thảo này, TP Hồ Chí Minh đề xuất xúc tiến nhanh việc đón khách quốc tế ngay trong năm nay thay vì đón khách quốc tế từ đầu năm 2022 như kế hoạch trước đó.

100% doanh nghiệp trong khu công nghệ cao tại SG đã hoạt động trở lại. Theo thống kê của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 4-11-2021, có 100% doanh nghiệp trong khu công nghệ cao đã làm việc trở lại, với tổng số lao động 145.000 người, đạt tỷ lệ 84% tổng số lao động làm việc tại đây. Còn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có 95% các doanh nghiệp hoạt động trở lại, với số lao động 216.000 người, chiếm 75% tổng số lao động làm việc tại đây. Qua 1 tháng triển khai sống chung an toàn với dịch Covid-19, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có khoảng 50 ca F0 được phát hiện mỗi ngày tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Đa số F0 trong số này là thể nhẹ và đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19.





Hà Nội: 'Từng bước mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục'. Theo Bí thư Hà Nội, trước mắt học sinh một số huyện, thị xã bảo đảm điều kiện phòng chống dịch có thể đến trường, sau đó sẽ đánh giá, "an toàn đến đâu mở đến đó". Trao đổi với báo chí ngày 4/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho hay, thành phố sẽ từng bước đưa toàn bộ hệ thống giáo dục thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới. Việc cho học sinh trở lại trường phải đảm bảo mục tiêu cao nhất là an toàn nên sẽ được tiến hành từng bước, thận trọng, không nóng vội. Thành phố có gần 3.000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh, đến nay đều chưa được tiêm vaccine. Gần đây, số ca nhiễm tăng gấp nhiều lần giai đoạn trước, từ ngày 28/10 đến 4/11 dao động 33-67 ca/ngày.

VN xem xét kỷ luật cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Truy tố cựu Thứ Trưởng Y Tế Trương Quốc Cường tội nhập thuốc giả. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ngày 4-11, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố do liên quan đến vụ án "Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TP HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược - Bộ Y tế". Theo đó, bị can Trương Quốc Cường được xác định là đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc; thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc dẫn đến hồ sơ đăng ký 7 loại thuốc giả nhãn mác Công ty Health 2000 được đăng ký nhập khẩu và đã tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá trên 151 tỉ đồng.

VN yêu cầu các tàu cá TQ rút khỏi quần đảo Trường Sa

Bánh pizza của tiệm Papa John's

ít nhất 6 người Cộng Hòa đã từng tham dự biểu tình

Một quỹ pháp lý mới

Trung sĩ cảnh sát Tung Tran

Tại tiểu bang Iowa: Hai Huynh

Tại tiểu bang Maine, Dung Nguyen

Thu Nguyen làm nên lịch sử:

Hình trên: Thu Nguyen say mê tập võ.

Truyền thông cực hữu

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

Trung Quốc khoác áo tư nhân để thâu tóm lãnh vực bán dẫn châu Âu

Thụy My, RFI

. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ việc các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Chiều 4/11, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc nhiều tàu Trung Quốc hoạt động tại Bãi Ba Đầu, quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói rằng các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tinh thần và nội dung Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực trên và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.---dở hơn vì dính vào Dân Chủ thổ tả? Báo Daily Beast hôm Thứ Tư ghi lời John Schnatter, cựu Tổng quản trị hệ thống tiệm Papa John's, chơi màn kỳ dị 18 tháng qua: ăn 800 bánh pizzas từ công ty cũ của ông để chứng minh rằng Hội Đồng Quản Trị công ty Papa John đuổi ông về vườn là một hành xi xấu ác của bọn "cánh tả cấp tiến thượng đẳng."Schnatter kể với báo Bloomberg rằng ông ăn bánh pizza liên tục từ công ty cũ là để chứng minh từ khi công ty vào tay phe tả thì bánh pizza không còn ngon như thời ông làm Tổng Quản Trị. Không dễ tin ông này, vì kiểu nói có vẻ như chỉ trích những ngươ2i đã sa thải ông.Schnatter là người có lập trường bảo thủ, buộc từ chức Tổng quản trị năm 2017 sau khi ông quy chụp lãnh đạo hội bóng bầu dục NFL là dung dưỡng những người phản đối quốc ca Mỹ (ám chỉ những người quỳ gối phản đối).Ông lại giữ vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhưng lại bị đẩy ra năm 2018 sau khi ông dùng chữ N. (miệt thị da đen) trong khi họp công ty qua điện thoại viễn liên. Rồi ông cũng bị tố cáo gây rối tình dục.Tuy nhiên, một phát ngôn nhân công ty Papa John's nói với báo Bloomberg rằng bánh pizza của công ty vẫn tuyệt vời, không dở chút nào, đặc biệt ngon hơn vì chế ra công thức làm dòn vỏ bánh pizza. Còn chuyện ông sếp cũ thì ai cũng quên rồi.--- Kết quả bầu phiếu đêm Thứ Ba 2/11/2021 cho thấy tại một số tiểu bang, cử tri đã bầu lênsáng 6/1/2021 diễn ra trước cuộc bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội, theo quan sát của báo HuffPost.Có 3 người trong nhóm đó đã đắc cử vào chức dân cử tiểu bang Virginia, trong khi 5 người đắc cử các chức dân cử địa phương trong các tiểu bang, như New Jersey, Connecticut, và Idaho.Hầu hết những người đắc cử đó nói rằng họ chỉ biểu tình buổi sáng 6/1/2021 nhưng không hề xông vào tòa nhà Quốc Hội trong bạo loạn sau đó. Chỉ có duy nhất Susan Soloway, từ New Jersey, có tự chụp tấm hình (bây giờ đã xóa) đứng trước tòa nhà Capitol và rồi sau đó hợp tác, nộp các hình ảnh cho FBI; tất cả những người còn lại đều trung thành với Trump.Trong những người tham dự biểu tình sáng ngày 6/1/2021, có ít nhất 5 người thất cử hôm Thứ Ba 2/11/2021.---đã được thành lập để hỗ trợ cho những người tổ chức cuộc biểu tình vào sáng ngày 6/1/2021 đã bị trát đòi từ Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Tiền gây quỹ này sẽ chi trả cho luật sư phí từ công ty luật của Matt Whitaker (cựu quyền Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump). Báo Rolling Stone ghi rằng Whitaker hiện thời là tư vấn cho công ty luật Graves Garrett tại Kansas City, Missouri.Một luật sư đang làm việc liên hệ tới cuộc điều tra của Hạ Viện nói rằng Whitaker đang chỉ huy 2 luật sư khác từ công ty Paul Brothers & Todd Graves, nhằm bảo vệ những người tổ chức biểu tình 6/1/2021.Quỹ này thiết lập bởi Matt and Mercedes Schlapp, không nhằm giúp hàng trăm người say mê Trump đã biểu tình, bạo loạn, bị truy tố vì tấnc ông Quốc Hội.Mercedes Schlapp từng là giám đốc truyền thông tại Bạch Ốc của Trump, chồng bà là Matt là Chủ tịch liên đoàn hành động chính trị Conservative Political Action Coalition (CPAC), và Whitaker từng giữ chức quyền Bộ Trưởng Tư Pháp từ tháng 11/20218 tới tháng 2/2019.---ở Houston đã làm việc 23 năm trong ngành đã bị truy tố 2 tội đại hình sex với trẻ em, trong đó có tội tấn công tình dục 1 em bé, và tội không-trong-sáng với 1 em bé.Tung Tran đã bị bắt hôm Thứ Ba 2/11/2021 sau khi hoàn tất cuộc điều tra thực hiện bởi Ty Cảnh Sát Hedwig Village Police Department.Chi tiết các cáo buộc chưa công bố, nhưng vào ngày 23/9/2021 cảnh sát được thông báo về 1 vụ có thể là tấn công tình dục một bé gái 13 tuổi bởi 1 người lớn. Ty cảnh sát Hedwig Village PD nói rằng Tran là bạn của gia đình nạn nhân. Tran đã ra phiên tòa đầu tiên vào sáng Thứ Tư 3/11/2021, nơi Thẩm phán ghi tiền tại ngoại là $260,000.---, Laurie Goodrich và Mike Knudson thắng cử vào 3 ghế nghị viên trong Hội đồng Thành phố Coralville City Council sau bầu cử hôm Thứ Ba 2/11/2021.Với 100% phiếu đếm xong, có 1,591 phiếu (30.1%) bầu cho cô Hai Huynh, 1,406 (26.6%) bầu cho Goodrich, 1,251 (23.6%) bầu cho Knudson. Đó là 3 ngườit hắng cử. Những người khác ít phiếu hơn, thất cử.Hai Huynh, 44 tuổi, đã ở Hội Đồng Thành Phố gần 1 năm, và là điều hợp viên các dự án cộng đồng với bếp ăn từ thiện Coralville Food Pantry.---và Colin Cheney đã thắng cử vào 2 ghế trong hội đồng giám đốc học khu "Regional School Unit 5 Board of Directors" theo kết quả bầu cử. Cheney được 1,800 phiếu, Nguyen được 1,788 phiếu. Những người khác ít phiếu hơn, đã thất cử.Nguyen, 60 tuổi, đã dọn tới Freeport hồi tháng 4/2021, sống bằng nghề bác sĩ và khoa học gia. Nguyen xuất thân từ Sài Gòn, và đã vào Mỹ năm 1975. Nguyen ra tranh cử với khẩu hiệu ev62 giáo dục: tập trung vào học trình toán, kỹ thuật và khoa học.Nguyen nói anh hy vọng làm việc với hội đồng học khu và các trường để có thể soạn ra các bài giảng có thể giúp các học sinh từ K-12 (mẫu giáo tới lớp 12) có thể hiểu những khái niệm cao hơn. Chức dân cử trong học khu có nhiệm kỳ 3 năm.---thắng cử vào Hội đồng thành phố Worcester ở tiểu bang Massachusetts: người gốc Á đầu tiên vào Hội đông, và là người giới tính thứ ba.Thu Nguyen nói rằng thắng cử chức nghị viên là nhờ ban vận động quần chúng "vì dân, do dân" và nhấn mạnh vào sự bao dung và quyền làm chủ.Thu Nguyen nói là nhờ có 10 năm làm người tổ chức cộng đồng, nên gắn kết được với cộng đồng.---One America News (OANN) và Newsmax đang bị kiện bởi công ty kỹ thuật bầu phiếu Smartmatic về tội bôi nhọ vì bịa đặt rằng Smartmatic đã dùng kỹ thuật vi tính chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden.Smartmatic đưa ra đơn kiện dày 197 trang chống lại Herring Networks (công ty mẹ của OANN), nói rằng OANN có cơ hội để tường trình sự thật về bầu cử 2020, nhưng OANN lại làm ngược lại liên tục, cứ nói dối mãi.Smartmatic đưa ra đơn kiện riêng biệt khác để kiện Newsmax, nói hãng này chạy đua tìm khán giả, nên đã vượt qua lằn ranh pháp lý và đạo đức.Smartmatic cũng đưa ra đơn kiện chống lại Fox News, một số bình luận viên ở đây và các luật sư Rudy Giuliani và Sidney Powell về tội bôi nhọ.Trong đơn kiện của Smartmatic chống lại OANN, có nhắc tới tổng quản trị MyPillow là Mike Lindell tới 84 lần, nói rằng OANN dung dưỡng, phỏng vấn, cho phép Lindell làm nguồn tin bịa đặt để vu khống hãng Smartmatic.---: Có hơn 1 triệu "cử tri ma" trên danh sách cử tri Florida?Không có. Câu nói đó là bịa đặt của Roger Stone, nói hôm 31/10/2021: Có hơn 1 triệu cử tri ma trên danh sách cử tri Florida. Những ngườit hân tín của Trump đã lập ra tổ chức Defend Florida để đi tìm phiếu ma, tìm cử tri ma... Họ đi gõ cửa từng nhà một để hỏi cho ra xem có ghi danh cử tri nào dỏm hay không. Defend Florida nói có 13% trong 9,946 cử tri là cử tri ma, tức là tên của người chết, hay ghi danh nhưng không ở địa chỉ đó, hay chỉ là địa chỉ hộp thư, không phải địa chỉ nhà. NHóm này mới thổi phồng là có 1.4 triệu phiếu bầu trong bầu cử 2020 nhung là cử tri ma. Tuy nhiên, danh sách cử tri ma chỉ là bịa đặt, vì không chứng cớ nào.Bịa đặt tới mức vô lý: trang web của Defend Florida ngày 1/11/2021 ghi rằng Defend Florida đúc kết, nói là trong tổng số 11.1 triệu phiếu bầu ở Florida tháng 11/2020 thì có khoảng 1.4 triệu "phiếu ma." Nhưng giáo sư Barry Burden tại University of Wisconsin-Madison nói rằng phương pháp của Defend Florida sai ngay từ căn bản, vì họ đi gõ cửa nhà cử tri vào lúc gần 1 năm sau ngày bầu cử (3/11/2020) thì có nhiều thay đổi, vì chết, vì dọn ra khỏi nơi khác. Thêm nữa, Defend Florida không giải thích vì sao chỉ chọn 31 quận nơi họ đi gõ cửa nhà dân.Chi tiết:---: TQ thâu tóm các công ty bán dẫn châu Âu?: Có báo động. Bản tin RFI kể lại., 3/11/2021Năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu 350 tỉ đô la chip bán dẫn, cao hơn cả dầu lửa. Đây là mặt hàng chiến lược cần thiết cho điện thoại thông minh, máy tính, xe hơi và cả hỏa tiễn đạn đạo. Nhà nước Trung Quốc đều can dự trong mỗi thương vụ mua các đơn vị nghiên cứu, sản xuất chất bán dẫn nhưng giấu mặt sau các quỹ tư nhân. Nhiều nước châu Âu không biết được vì thông tin nằm rải rác và bằng tiếng Hoa.

Chỉ số chứng khoán CAC 40 của Pháp phá kỷ lục, khí hậu, vấn đề chẩn đoán vô sinh, đó là các chủ đề lớn trên báo chí Paris hôm nay. Trên lãnh vực kinh tế, Le Monde giải thích "Trung Quốc tìm cách kiểm soát các công ty bán dẫn châu Âu như thế nào". Đang lẹt đẹt phía sau, Bắc Kinh âm thầm ẩn mình sau các công ty bình phong để thâu tóm công nghệ này, kể cả tại Pháp.

Mua được các công ty bán dẫn, Bắc Kinh cho xây nhà máy tại Hoa lục

Hôm 13/05, quỹ đầu tư Trung Quốc Wise Road Capital đề nghị mua lại công ty Pháp Unity Semiconductor (SC) SAS. Quỹ này có vẻ vô hại: được thành lập năm 2017 để đầu tư vào các công ty công nghệ nhất là bán dẫn, trên trang web cho biết là « tư nhân », khẳng định có «quyết định độc lập». Thế nhưng theo cơ quan tình báo kinh tế Datenna, nhiều cổ đông có liên hệ chặt chẽ với Nhà nước Trung Quốc, và thực tế là công cụ của Bắc Kinh để nâng cao sức mạnh công nghệ.

UnitySC tuy ít được biết đến nhưng có tương lai rất sáng sủa. Nhờ trung tâm nghiên cứu ở «thung lũng Silicon mini» Grenoble, công nghệ của công ty rất cần thiết khi những con chip bán dẫn ngày càng được thu nhỏ. Theo South China Morning Post, nhiều trung tâm nghiên cứu, đơn vị sản xuất đã bị rơi vào tay Wise Road Capital và được chuyển giao cho Trung Quốc. Chỉ một tháng sau khi bị mua lại, United Test and Assembly Center (UTAC) của Singapore thông báo xây nhà máy tại Sơn Đông, công ty Đức Huba Control cũng cùng chung số phận, được đưa về Tứ Xuyên. Công ty liên doanh với Áo AMS thì xây nhà máy tại An Huy.

Với công nghệ số, chip điện tử là mặt hàng không thể thiếu trong kỹ nghệ thế giới, có mặt trong điện thoại thông minh, máy tính, xe hơi và cả hỏa tiễn đạn đạo. Một chiếc xe hơi cần từ 1.000 đến 1.400 con chip. Việc sản xuất tập trung vào một số ít nước, và Trung Quốc vốn chỉ làm được 15% số chip tiêu thụ, đang lệ thuộc vào Nhật Bản, Đài Loan. Năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu 350 tỉ đô la chip bán dẫn, cao hơn cả dầu lửa. Dù chỉ 1% chip bán dẫn được sử dụng trong quân sự, Hoa Kỳ vẫn thận trọng hạn chế xuất sang Trung Quốc.

Lập 1.800 quỹ đầu tư để đứng đầu thế giới trong 10 công nghệ

Với kế hoạch Made in China 2025 tung ra năm 2015, Bắc Kinh tự ra hạn định 10 năm để đứng đầu thế giới trong mười công nghệ chủ chốt, và lập ra trên 1.800 quỹ đầu tư công về kỹ nghệ, sở hữu 390 tỉ euro, theo Viện Mercator. Tổng giám đốc Datenna nhấn mạnh, riêng về lãnh vực bán dẫn, Nhà nước Trung Quốc đều can dự trong mỗi thương vụ nhưng giấu mặt sau các quỹ tư nhân. Nhiều nước châu Âu không biết được vì thông tin nằm rải rác và bằng tiếng Hoa.

Ủy ban Đầu tư Nước ngoài ở Hoa Kỳ đã bác việc Wise Road Capital, thông qua hai chi nhánh ở quần đảo Caiman và bang Delaware, mua lại nhà sản xuất bán dẫn Magnachip của Hàn Quốc niêm yết tại Wall Street. Anh chặn việc bán Newport Wafer Fab cho chi nhánh ở Hà Lan của một công ty điện tử Trung Quốc. Tại Pháp, cả bộ Kinh Tế lẫn UnitySC đều từ chối bình luận về khả năng Trung Quốc mua lại. Từ ngày 01/04/2020, việc nước ngoài mua các công ty bán dẫn phải được cơ quan chức năng xét duyệt, vì lý do an ninh quốc gia.

Mùa xuân 2019, Liên Hiệp Châu Âu đã loan báo cơ chế thanh lọc, các quốc gia thành viên phải thông tin về mọi đầu tư ngoại quốc trong công nghệ nhạy cảm. Nhưng Viện Thẩm kế châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc có được dữ liệu hoàn chỉnh cập nhật, và như vậy vẫn chưa có được cái nhìn chung về các hoạt động thâu tóm của Bắc Kinh.

