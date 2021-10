Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken: Mỹ không để cho ai đơn phương thay đổi nguyên trạng Đài Loan - Giới trẻ Sài Gòn đổ ra phố đi bộ đón Halloween. Ngoài SG, có 2 tỉnh đã tiêm vaccine cho trẻ em. Gần 79% người dân đủ điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Nhiều công nhân mắc COVID-19, Bắc Giang kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2. 17 tỉnh thành mở lại xe khách với SG. Đề xuất thu 40.000 – 70.000 đồng m

Giới trẻ Sài Gòn đổ ra phố đi bộ đón Halloween. 17 tỉnh thành mở lại xe khách với SG. Đề xuất thu 40.000 – 70.000 đồng mỗi ô tô vào trung tâm SG. Coi chừng mất tiền vì từ thiện dỏm.

- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken: Mỹ không để cho ai đơn phương thay đổi nguyên trạng Đài Loan

- Cộng Hòa: Trump gây quỹ được 100 triệu đô, nhưng không xài cho Cộng Hòa, cũng không để đếm phiếu lại

- ngày 6/1/2021, LS cố vấn của Trump email cho phụ tá của PTT Pence: có bạo loạn vì Pence không lật ngược phiếu

- Pennsylvania: 2 cảnh sát bị sa thải, bị điều tra vì nộp giấy chứng nhận giả mạo đã chích vaccine

- mục sư giáo trưởng và nhà thờ bị tòa phạt gần 1 triệu đô vì sử dụng trẻ em làm việc nhiều năm không lương

- tòa phạt công ty nhà tù tư doanh GEO Group $17.3 triệu đô vì ép tù di dân làm không lương, chỉ lãnh kẹo

- Hàng không American Airlines đã hủy bỏ hơn 1,500 chuyến bay vì gió lớn và bất ngờ thiếu nhân sự

- hy hữu ở sở thú California: chim ưng mái sinh con mà không cần dan díu với chim trống

- New Jersey: lái xe theo 50 dặm, tới tận nhà người thắng cờ bạc, vào nhà bắn chết để cướp

- California: Rebeca Armendariz (nghị viên Gilroy) mở tiệc. Khách gây gỗ, bắn 1 chết, 3 người bị thương

- HỎI 1: Hễ có thêm tiệm thức ăn nhanh gần nhà, là có thêm người bệnh tiểu đường Loại 2? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Miến Điện: 160 nhà bị bắn cháy, phụ tá của bà Suu Kyi án 20 năm tù. ĐÁP 2: Nội chiến sẽ kéo dài.

QUẬN CAM (VB- 31/10/2021) --- Hai chim ưng mái tại một sở thú vùng nam California, mỗi con đã sinh ra một con chim con cách nhau vài năm mà không cần tới chim trống. Loài chim ưng này là "condor" còn được dịch là chim điêu, hay chim kên kên.

Các nhà nghiên cứu tại San Diego Zoo Wildlife Alliance nói rằng trường hợp đầu tiên là đầu thiên niên 2000s, và trường hợp thứ nhì là một thập niên sau đó.

Nghiên cứu về 2 trường hợp chim ưng mái sinh con mà không cần dan díu với chim trống đã đúc kết thành một bài viết trên tạp chí Journal of Heredity ấn bản hôm Thứ Năm 28/10/2021. Các trường hợp giống cái còn zin nhưng vẫn sinh con cũng xảy ra với một số chủng loại khác.

--- Nếu bạn đánh bài, nên cẩn trọng: bọn gian có thể theo dõi bạn về tận nhà, rồi rình cơ hội để trộm hay cướp. Công tố quận Middlesex County tại New Jersey cho biết đã bắt và truy tố Jekai Reid-John, 27 tuổi, vì đã theo dõi một người thắng cờ bạc tới tận nhà người này xa 50 dặm để vào cướp.

Nạn nhân là Sree Aravapalli, 54 tuổi, bị hung thủ theo dõi từ sòng bài về tận nhà và vào cướp lúc rạng sáng Thứ Ba. Aravapalli, bị hung thủ bắn trúng nhiều phátđạn, chở vào bệnh viện và đã chết sau khi nhập viện.

Hung thủ đã theo dõi Aravapalli từ một sòng bài ở Pennsylvania về tận nhà nạn nhân ở thị trấn Plainsboro (tiểu bang New Jersey) và xông vào cướp. Aravapalli đã đổi ra tiền mặt $10,000 tiền thắng cờ bạc ngay trong đêm đó tại sòng bài.

--- Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm Chủ Nhật rằng Hoa Kỳ sẽ bảo đảm Đài Loan có khả năng tự vệ nếu bị tấn công. Blinken nói như thế trên CNN, rằng Mỹ cam kết như thế đã từ lâu theo luật Taiwan Relations Act.

Blinken nói Mỹ phải bảo đảm là không ai, không nước nào có hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng liên hệ tới Đài Loan. Được hỏi về tuyên bố của Tổng Thống Biden trước đó là Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị TQ tấn công, Blinken nói Tổng Thống Biden không nói gì ngoài cam kết đã ký kết.

Được hỏi có phải Mỹ sẽ tham dự cuộc chiến bảo vệ Đài Loan, Blinken nói Biden chỉ làm rõ ràng rằng Đài Loan sẽ có phương tiện để tự bảo vệ.

Mới tuần trước, Tổng Thống Thái Anh Văn nói đang có một số chiến binh Mỹ trú đóng ở Đài Loan.

--- Lại nổ súng ở Bắc California. Lần này, nổ súng là tại nhà của Rebeca Armendariz, nghị viên thành phố Gilroy, vào hôm Thứ Bảy, làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Ty Cảnh sát Gilroy nói đó là bữa tiệc lớn ngoài trời nơi tư gia nghị viên Armendariz, xảy ra gây gỗ và rồi ít nhất là một nghi can rút súng ra bắn. Một nam nạn nhân chết tại chỗ, với 2 trong 3 người bị thương ở trong tình trạng nguy kịch. Nổ súng lúc 1 giờ sáng.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 30/10 đến 16h ngày 31/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.519 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 5.504 ca ghi nhận trong nước (tăng 280 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố (có 2.327 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.041), Đồng Nai (688), Bình Dương (672), Bạc Liêu (415), An Giang (342), Kiên Giang (295), Tiền Giang (222), Sóc Trăng (180), Đắk Lắk (157), Bình Thuận (130), Cần Thơ (130), Tây Ninh (110), Long An (109), Hà Giang (103), Trà Vinh (83), Đồng Tháp (83), Bà Rịa - Vũng Tàu (64), Gia Lai (63), Cà Mau (60), Ninh Thuận (58), Bến Tre (54), Bình Phước (49), Hà Nội (46), Hậu Giang (38), Vĩnh Long (36), Phú Thọ (35), Bắc Ninh (33), Thanh Hóa (23), Hà Nam (22), Khánh Hòa (21), Bắc Giang (20), Nghệ An (19), Quảng Nam (18), Thừa Thiên Huế (17), Bình Định (15), Quảng Trị (14), Quảng Bình (9), Quảng Ngãi (7), Nam Định (6), Đà Nẵng (4), Phú Yên (3), Ninh Bình (3), Thái Bình (2), Hải Phòng (2), Hải Dương (2), Lạng Sơn (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 30/10 đến 17h30 ngày 31/10 ghi nhận 53 ca tử vong tại TP SG (21), Bình Dương (7), Cần Thơ (5), Đồng Nai (4), Sóc Trăng (4), Bạc Liêu (3), Long An (3), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1), Trà Vinh (1), Tiền Giang (1), Kiên Giang (1), Đắk Lắk (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 59 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.083 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Giới trẻ Sài Gòn đổ ra phố đi bộ đón Halloween. Tối 31/10, hàng nghìn người đổ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ trong trang phục sặc sỡ tham gia lễ hội hóa trang Halloween. Các bạn trẻ tham gia hóa trang thành nhân vật trong phim như: Squid game, Joker, Người nhện… Nhiều người tỏ ra thích thú khi thấy những nhân vật hóa trang trên đường. Chị Nguyễn Thị Trang đi cùng con trai trên đường Nguyễn Huệ cho biết: “Hôm nay cuối tuần, dắt em bé đi chơi ở phố đi bộ, không ngờ đông vui đến vậy; rất nhiều kiểu hóa trang lạ mắt”.

Ngoài SG, có 2 tỉnh đã tiêm vaccine cho trẻ em. Đến nay ngoài TP HCM, có 2 địa phương khác là Bình Dương và Ninh Bình đã tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Riêng Ninh Bình sau 2 ngày tiêm đã cơ bản hoàn thành tiêm hết cho trẻ bậc THPT. Cập nhật đến chiều ngày 31/10, sau 4 ngày triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, đến nay đã có tổng số hơn 352.000 trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm. Nhiều quận, huyện dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch. Trước đó, theo số liệu thống kê, TP HCM có khoảng 780.000 trẻ 12-17 tuổi cần tiêm vacine. Theo kế hoạch tiêm, mũi 1 sẽ tiêm trong 5 ngày và tiêm vét trong 2 ngày.





Gần 79% người dân đủ điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 30/10, cả nước đã tiêm được 80.659.184 liều vaccine phòng COVID-19 (tăng 1.588.827 liều so với ngày trước đó); đã có 32,8 triệu người tiêm 1 liều vaccine và 23,9 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là 78,5% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều là 33,1% dân số từ 18 tuổi trở lên. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương.

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Bắc Giang kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2. Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang có nhiều diễn biến phức tạp khi liên tiếp phát hiện các ca F0 ở doanh nghiệp, nhà trọ, nơi cư trú của công nhân. Chiều tối 31/10, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong ngày, trên địa bàn phát sinh 19 ca F0, trong đó có 18 ca F0 trong doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên). Sở Y tế tỉnh Bắc Giang nhận định, dịch bệnh đang phức tạp do ca bệnh được ghi nhận ở nơi đông người, khu công nghiệp, nhà trọ, yếu tố dịch tễ liên quan đến đi chung xe với công ty khác, đi nhiều nơi, có nguy cơ lây lan sang doanh nghiệp khác và địa phương nơi cư trú. Địa điểm xuất hiện ca bệnh là xưởng sản xuất có đông lao động, môi trường làm việc kém thông khí, thời gian tiếp xúc dài. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh để ứng phó với dịch COVID- 19 trên địa bàn.





17 tỉnh thành mở lại xe khách với SG. 17 địa phương khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung... đã mở lại ôtô khách qua các bến lớn ở TP HCM, với khoảng 60 tuyến hoạt động. Hôm nay, tỉnh Tây Ninh mở lại vận tải hành khách tuyến cố định qua TP HCM. Các xe tạm thời được tỉnh sắp xếp qua bến xe ở huyện Hòa Thành, do Bến xe khách Tây Ninh đang bị phong tỏa phục vụ công tác truy vết, phòng chống Covid-19. Cùng với Tây Ninh, trước đó 16 tỉnh thành khác đã mở lại xe khách tuyến cố định qua 2 bến xe liên tỉnh lớn nhất TP HCM là Miền Đông (quận Bình Thạnh) và Miền Tây (quận Bình Tân).

Đề xuất thu 40.000 – 70.000 đồng mỗi ô tô vào trung tâm SG. Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) – đơn vị lập và là nhà đầu tư dự án thu phí ôtô vào trung tâm TPHCM đề xuất mức phí (tạm tính) từ 40.000 - 70.000 đồng đối với mỗi ô tô lưu thông vào trung tâm TPHCM ở khung giờ cao điểm (6h – 9h sáng và 15h – 19h) và không thu phí chiều ra. Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về việc lập dự án thu phí ôtô vào khu trung tâm thành phố. Theo đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong đề xuất quy mô đầu tư dự án xây dựng hệ thống thu phí bao gồm vành đai khép kín bao quanh khu vực trung tâm thành phố (bao gồm quận 1, quận 3), theo công nghệ thu phí đa làn không dừng.

: Xuất hiện các ca F0 cộng đồng, TP Đông Hà xin cho học sinh học trực tuyến. Trước tình hình xuất hiện các ca F0 trên địa bàn, trong đó có các ca bệnh là học sinh, UBND TP Đông Hà đã có văn bản hỏa tốc đề xuất phương thức học trực tuyến. Tuy nhiên, trước tình hình xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng, UBND TP Đông Hà đã có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT tỉnh này đề xuất thực hiện việc dạy học trực tuyến đối với tất cả các khối lớp cấp học phổ thông và tiếp tục dừng việc đến trường với cấp học mầm non. Thời gian thực hiện từ ngày 1/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.. Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Mạnh (25 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 5-2020, Mạnh tạo trang Facebook với tên "Quỹ từ thiện cộng đồng", sau đó lấy thông tin, hình ảnh những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở chuyên mục nhân ái trên các trang báo điện tử uy tín rồi tự chỉnh sửa, lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp từ thiện. Với thủ đoạn này, Mạnh chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm nhưng không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết.---than phiền với phóng viên báo Washington Post rằng Trump gây quỹ cả trăm triệu đôla, nhưng không ai biết Trump dự định xài tiền đó là gì: tính vào cuối tháng 7/2021, chiến dịch gây quỹ của Trump là khoảng 100 triệu đôla, trung bình 1 hay 2 triệu đô vào thêm mỗi tuần.Ngược lại, Ủy Ban Thượng Viện Cộng Hòa Quốc Gia (National Republican Senatorial Committee) quyênc hưa tới 30 triệu đôla tiền mặt tính vào cuối tháng 9/2021, và Ủy Ban Hạ Viện Cộng Hòa Quốc Gia (National Republican Congressional Committee) quyên được $65 triệu đôla tiền mặt cùng thời điểm.Một số quan chức Cộng Hòa lo ngại Trump sẽ moi tiền ra khỏi ưu tiên của Cộng Hòa trước thời điểm bầu cử giữa kỳ 2022. Ngay cả khi Trump liên tục lấy cớ chống gian lận bầu cử để gây quỹ, người ta không thấy Trump xài tiền đó để chứng minh gì về bầu cử 2020 gian lận.Quan chức Cộng Hòa ẩn danh này nói với báo W.P. rằng Trump không chịu chi tiền cho các cuộc kiểm phiếu lại, và thay vào đó là muốn các dân cử Cộng Hòa và các nghị viện tiểu bang do Cộng Hòa chiếm đa số phải gồng mình chi tiền.Quan chức Cộng Hòa này nói Trump gây quỹ để hình thành một quỹ bất hợp pháp, và trong khi Facebook cấm Trump nhưng vẫn nhận $100,000 đôla/tuần lễ từ Trump để quảng cáo gây quỹ thêm cho Trump.Facebook chấp nhận tiền quảng cáo của Trump vì Trump không đăng lên từ tài khoản đã bị cấm cửa, và quảng cáo không dùng giọng nói của Trump.---ở thị trấn Lancaster, Pennsylvania đang bị điều tra hình sự sau khi bị sa thải vì nộp giấy chứng nhận giả mạo là đã chích vaccine chống COVID-19 lên Ty Cảnh Sát.Hai cảnh sát này tự làm lộ chuyện giả giấy chứng nhận chích vaccine vì công khai khoe chuyện giấy giả tại nơi làm việc, theo báo Lancaster Online.Bản tin ghi rằng Heather Schaeffer kiếm được 1 thẻ chích ngừa chưa ghi chữ gì từ một người anh/chị/em họ trong quân đội và liên hệ trong chiến dịch chích ngừa. Schaeffer mới làm một phó bản, bán cho Benjamin Lapp với giá $20. Schaeffer đang bị điều tar xem đã bán các thẻ giả này cho ai nữa. Công tố chưa truy tố 2 cảnh sát này.---, mục sư giáo trưởng 1 nhà thờ đạo Mormon và 2 nhóm liên hệ vị giáo trưởng này đã bị tòa phạt gần 1 triệu đôla vì sử dụng trẻ em làm việc nhiều năm không lương.Lyle Jeffs là Giám mục hội thánh Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints và đối tác kinh doanh Brian Jessop bị Bộ Lao Động tố cáo là đã thuê trẻ em làm việc trên 1 trang trại.Một chứng cớ đưa ra tòa là 1 băng video năm 2012 cho thấy phụ nữ và trẻ em làm việc gặt hái ở 1 nông trại phía nam Utah. Thẩm phán liên bang Jill Parrish hôm Thứ Tư 27/10/2021 đã phán lệnh buộc Jeffs phải trả $312,079.30 tiền nợ lương và $312,079.30 tiền thiệt hại. Phán lệnh khác đưa ra là buộc Jeffs, Jessop và nhà thờ trả thêm khoảng $281,336.32 tiền nợ lương.---liên bang đưa ra kết luận rằng công ty nhà tù tư doanh GEO Group nợ nhiều ngàn tù di dân lậu tổng cộng $17.3 triệu đôla vì vi phạm luật về lương tối thiểu. Các tù nhân chỉ được GEO Group trả lương khoảng $1/ngày -- có khi không lương, mà chỉ cho một số kẹo --- để làm các việc nặng nhọc như dọn sạch các nhà tắm, nơi khoảng 50 tới 60 tù nhân sử dụng trong trại giam ICE Processing Center ở thị trấn Tacoma, Washington.Báo Washington Post loan tin rằng công ty GEO Group lý luận rằng các người lao động đó không thựcs ự là "nhân viên" để lãnh lương tối thiểu, nhưng là thamd ự trong "chương trình lao động tự nguyện" hãng này đề ra.Bob Ferguson, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Washington, người nộp đơn kiện GEO Group, đưa ra bản văn nói "tiểu bang Washington sẽ không dung dưỡng các công ty làm giàu bằng cách vi phạm quyền của người dân."---? Có phải vì Trump kích động? Hay vì người mê Trump bị xúi? Bây giờ, một cố vấn của Trump nói rằng bạo loạn 6/1/2021 xảy ra chỉ vì Phó Tổng Thống Miek Pence từ chối không chịu lật ngược kết quả cử tri đoàn, một hành vi mà Pence gọi là phi pháp.Luật sư John Eastman, người cố vấn cho Trump kế hoạch bạo loạn, trong khi bạo loạn đang sôi nổi ở tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021 đã gửi email tới 1 phụ tá của PTT Mike Pence, đổ tội Pence đã để xảy ra bạo loạn vì không chịu lật ngược kết quả phiếu để giựt ghế Tổng Thống về cho Trump.Báo Washington Post ghi rằng cuộc trao đổi email đó được tiết lộ trong một bài viết soạn ra từ tháng 1/2021 do Greg Jacob, phụ tá của PTT Pence, nhưng rồi Jacob quyết định không phổ biến bài viết đó.LS John Eastman cũng là người soạn ra 2 văn bản pháp lý lý luận rằng Cộng Hòa có thể đảo chánh Joe Biden để giành lại Bạch Ốc. Eastman dự kiến sẽ bị trát đòi ra điều trần trước Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn.---đã hủy bỏ hơn 1,000 chuyến bay hôm Thứ Sáu vì trở ngại nhân sự và khí hậu, theo tin CNBC. Lý do chính là vì gió quá lớn, rồi hủy chuyến trước làm dây chuyền rối loạn chuyến sau.Hàng không này đã hủy bỏ 460 chuyến bay, tức là 17% trên lịch trình hôm Thứ Bảy, với trước đó là hủy 340 chuyến bay hôm Thứ Sáu. Thêm nữa, hàng không này dự định hủy thêm 10% các chuyến bay (tức là 285 chuyến bay) vào Chủ Nhật.Bản tin CNN hôm Chủ Nhật cho biết American Airlines hủy bỏ thêm 634 chuyến bay Chủ Nhật, tức là hơn 12% tổngs ố chuyến bay trong lịch bay. Tổng cộng từ Tghứ Sáu là hủy bỏ hơn 1,500 chuyến bay trong các ngày cuối tuần.---: Hễ có thêm tiệm thức ăn nhanh gần nhà, là có thêm người bệnh tiểu đường Loại 2?: Đúng thế. Hễ sống gần tiệm thức ăn nhanh là rủi ro dính bệnh tiểu đường Loại 2 tăng. Ngược lại, nếu gần nhà có thêm siêu thị, cơ nguy dính bệnh tiểu đường Loại 2 sẽ giảm. Nghiên cứu này do Giáo sư ngành y tế dân số tại đại học NYU Langone Health tại New York City và các đồng sự thực hiện bằng cách theo dõi hơn 4 triệu cựu chiến binh Mỹ không có bệnh tiểu đường sống nhiều nơi ở Mỹ trong hơn 5 năm.Các nhà nghiên cứu khảo sát địa chỉ cư trú của các cựu chiến binh này với các tiệm thức ăn nhanh và các siêut hị trong 4 loại khu phố: thành thị đông dầy đặc, thành thị không đông lắm, ngoại ô, và nông thôn.Trong thời gian nghiên cứu, chỉ hơn 13% cựu chiến binh bị chẩn đoán có bệnh tiểu đường Loại 2, loại bệnh hầu hết liên hệ tới mập phì. Hễ có thêmt iệmt hức ăn nhanh trong tầm đi bộ tới nhà, thì tăng rủi ro bệnh tiểu đường trong cả 4 loại khu phố.Ngược lại, người cư trú ở ngoại ô và nông thôn sống gần siêu thị sẽ ít rủi ro bệnh tiểu đường, vì thức ăn lành mạnh dễ mua hơn, và không có cơ nguy mập phì.Tất cả người trong nghiên cứu này là cựu chiến binh Mỹ, hầu hết là nam giới, dễ ag85p trở ngại tài chánh và sức khỏe hơn là người ngoài quân đội.Các chuyên gia khuyến khích rằng nên nấu ở nhà thường xuyên, và nếu đi ăn ở tiệmt hức ăn nhanh thì hãy có chọn lựa lành mạnh thích nghi.Bác sĩ Minisha Sood tại bệnh viện Lenox Hill Hospital ở New York City nói rằng nếu bạn ăn ở tiệm thức ăn nhanh, nên gọi món thuần rau quả (plant-based), hay là mua món gì mà không chiên xào.Chuyên gia dinh dưỡng Joy Bauer nói rằng trong siêu thị có nhiều món rẻ, ngon và có lợi cho sức khỏe, thí dụ như rau trái đông lạnh, gà quay sẵn, rau đã cắt và đóng gói, đậu khô hay đậu hộp, trứng gà...Chi tiết:---Miến Điện: 160 nhà bị bắn cháy, phụ tá của bà Suu Kyi 20 năm tù.Nội chiến sẽ kéo dài. Hôm Thứ Bảy, quân đội chính phủ Miến Điện bắn cháy hơn 160 tòa nhà ở thị trấn Thantlang ở tiểu bang Chin, nơi này phần lớn đã bị bỏ hoang vì là chiến trường gay gắt giữa quân đội Miến Điện và quân kháng chiến, theo tin AP.Chưa có tin về số lượng thương vong, nhưng lửa cháy từ pháo binh đã phá hủy ít nhất 2 nhà thờ, 1 khách sạn và có thể là khoảng 200 căn nhà. Một văn phòng của hội từ thiện Save the Children nằm trong một tòa building cũng bị cố ý đốt rụi, theo văn phòng này từ London. Hầu hết phá hủy này là khu phố chính, nơi có đủ các cơ sở kinh doanh, bây giờ đã bị phá hủy, theo bản văn của Salai Za Uk Ling, Phó giám đốc của tổ chức Chin Human Rights Organization. Xem:Một tòa án Miến Điện đã kêu án 20 năm tù giam cho người phụ tá thân cận nhất của bà Aung San Suu Kyi về tội phản quốc hôm Thứ Sáu, theo truyền thông địa phương. Ông U Win Htein, 79 tuổi, là phụ tá lâu năm của bà Suu Kyi, cũng là người công khai kêu gọi toàn dân bất hợp tác dân sự để chống việc quân đội đảo chánh hồi đầu tháng 2/2021. Lý do đảo chánh vì quân đội nói rằng bầu cử cuối năm 2020 trong đó đảng của bà Suu Kyi thắng long trời lở đất là do gian lận, nhưng không đưa ra chứng cớ nào ra công chúng. Xem: