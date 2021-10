Alabama: lột chức 1 thẩm phán mê Trump, kỳ thị, chửi thề, hỏi nhân viên da đen mới mua xe là "tiền bán ma túy hả" - SG thú nhận: Cách ly tập trung tất cả F0 dẫn đến quả tải. SG còn 38.000 F0 đang được chăm sóc tại nhà, khu cách ly tập trung và bệnh viện. Sở Y tế SG đề xuất tiêm mũi 3 cho người có nguy cơ cao. Hậu Giang dựng lại các chốt kiểm dịch. Hà Giang: Học sinh ở TP Hà Giang tạm ngừng đến trư

SG thú nhận: Cách ly tập trung tất cả F0 dẫn đến quả tải. SG còn 38.000 F0 đang được chăm sóc tại nhà, khu cách ly tập trung và bệnh viện. Sở Y tế SG đề xuất tiêm mũi 3 cho người có nguy cơ cao. Hậu Giang dựng lại các chốt kiểm dịch...

.

- Alabama: lột chức 1 thẩm phán mê Trump, kỳ thị, chửi thề, hỏi nhân viên da đen mới mua xe là "tiền bán ma túy hả"

- SG thú nhận: Cách ly tập trung tất cả F0 dẫn đến quả tải. SG còn 38.000 F0 đang được chăm sóc tại nhà, khu cách ly tập trung và bệnh viện. Sở Y tế SG đề xuất tiêm mũi 3 cho người có nguy cơ cao. Hậu Giang dựng lại các chốt kiểm dịch. Hà Giang: Học sinh ở TP Hà Giang tạm ngừng đến trường. Nghệ An phong tỏa nhiều khu vực, các trường chuyển học trực tuyến. Bạc Liêu: Lập thêm cơ sở điều trị COVID-19, nâng cấp độ dịch tại nhiều địa phương. Số ca F0 tại Cần Thơ tăng vọt.

- thú nhận tố bầu cử gian lận chỉ là bịa đặt: 92% cử tri Cộng Hòa dự tính đi bầu trong bầu cử giữa kỳ 2022

- Trump xin ém khoảng 750 trang tài liệu và danh sách các cú phone liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2021

- 1 tên dự bạo loạn, xin xử ở tòa tiểu bang Maine thay vì thủ đô, chê bồi thẩm thủ đô thù ghét MAGA

- LS Heather Shaner đã thu xếp cho 3 người bạo loạn sẽ ra khai trước Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo Loạn

- tình báo Mỹ: siêu vi khuẩn COVID-19 không được chế tạo như vũ khí vi trùng. CSTQ cũng bất ngờ mắc dịch

- Virginia sắp bầu Thống Đốc: 5 người mặc y phục da trắng thượng đẳng nhắc rằng ứng cử viên Youngkin là kỳ thị

- New York: theo chủ tiệm ăn, tiệm móng gốc Á để biết nhà, rồi rình trộm. Hơn 20 lần thành công, 3 tên bị bắt

- hơn 3,200 người được chọn để thành phố Los Angeles sẽ cấp $1,000/tháng vô điều kiện trong vòng 1 năm

- California: đại học USC thú nhận chỉ trong vài tuần, có 8 nữ sinh viên bị gài thuốc mê để hiếp dâm

- HỎI 1: Chết vì đụng xe tăng vọt trong 6 tháng đầu 2021? ĐÁP 1: Đúng, nhiều nhất từ 15 năm nay.

- HỎI 2: Nam Hàn mời Đức Giáo Hoàng thăm Bắc Hàn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/10/2021) --- Chuyện kỳ lạ: trong khi những người mê Trump nói rằng có bầu cử gian lận năm 2020, nhưng tận thâm tâm họ không tin điều họ nói, và họ thầm kín thú nhận điều này với viện nghiên cứu và thăm dò Morning Consult.

.

Kết quả thăm dò mới cho thấy gần 7/10 cử tri Cộng Hòa không tin bầu cử 2020 là tự do và công bằng, trong khi 49% nghi ngờ rằng không chắc bầu cử giữa kỳ 2022 sẽ tự do và công bằng.

.

Không tin bầu cử công bằng và tự do, vậy thì họ sẽ tẩy chay bầu cử 2022? Không. Có tới 92% cử tri Cộng Hòa nói rằng họ dự tính đi bầu trong bầu cử giữa kỳ 2022 để tìm chiến thắng cho ứng cử viên Cộng Hòa. Chỉ 4% cử tri CH nói họ dự định không đi bầu 2022.

.

Ngược lại, hầu hết cử tri Dân Chủ tin rằng bầu cử 2020 là tuyệt vời, đã đưa Joe Biden lên ngôi Tổng Thống chính đáng. Nhưng báo Politico ghi rằng chỉ 70% cử tri DC nói là họ đự định đi bầu năm 2022, và 29% nói họ không dự định đi bầu.

.

Nhà phân tích Meredith McGraw nói rằng cử tri Dân Chủ làm biếng đi bầu 2022 vì nhìn thấy lời hứa các gói xây dựng kinh tế của Biden cứ bị trục trặc và cắt nhỏ. Còn cử tri Cộng Hòa nếu thực sự tin rằng lá phiếu của họ bị quăng bỏ [như họ nói về 2020] thì sẽ không muốn đi bầu năm 2022, vậy mà họ lại rủ nhau ào ạt đi bầu, vì trong thâm tâm họ tin là lá phiếu của họ có giá trị, sẽ được đếm công bằng. Ngắn gọn: cử tri Cộng Hòa đang nói dối, y hệt Trump của họ.

.

--- Biết rằng các gia đình gốc Á ưa cất giữ tiền mặt và nữ trang tại nhà, bọn gian quận Onondaga County, New York, tập trung trộm các gia đình gốc Á: cảnh sát bắt 3 nghi can hôm Thứ Tư vì liên hệ các vụ trộm nhắm vào các cơ sở kinh doanh và nhà người gốc Á.

.

Ba nghi can là Emery Kinsey, 39 tuổi; Jared Donaldson, 29 tuổi; và Philip Jackson, 39 tuổi. Cả 3 sau khi bị bắt đã bị truy tố vì trộm nhắm vào các tiệm ăn và tiệm làm móng có chủ là gốc Á, vì phần lớn giao dịch là tiền mặt. Nghi can thứ 4 là Donovan Moorman đang bị truy nã.

.

Chiến thuật bọn gian là: theo dõi chủ tiệm về tận nhà, rồi đêm vào nhà của gia chủ để trộm, khi các gia chủ rời nhà hay được nghĩ là nhà đang trống người. Các vụ trộm kiểu này xảy ra trong 5 tháng từ tháng 5 tới tháng 10/2021 tại quận Onondaga County, bao gồm cả thành phố Syracuse.

.

Có khoảng 20 gia đình bị trộm như thế, và bị mất khoảng $500,000 tiền mặt, nữ trang và các thứ khác.

.

Chiến thuật trộm tương tự cũng đã xảy ra cho hơn 20 tiệm ăn tại tiểu bang North Carolina.

.

--- Theo 1 bản tin từ báo Politico, Sở Văn Khố Quốc Gia cho biết các tài liệu Trump đang kiện để xin ém, xin để không giao sang Ủy ban Hạ viện Điều Tra Bạo Loạn trong đó có các bản ghi chú của cựu Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Kayleigh McEnany về những gì phải nói, và danh sách các cú điện thoại của Trump, và các bản ghi chú do các phụ tá của Trump ghi chép.

.

Như thế, Trump xin ém khoảng 750 trang từ gần 1,600 trang tài liệu liên hệ tới cuộc điều tra về ngày bạo loạn 6/1/2021. Trong đó có hàng trăm trang từ nhiều binders (các tờ giấy được đục 3 lỗ để xâu vào 1 tập binder để lưu giữ) từ Kayleigh McEnany ghi gần như các điểm phải nói và tài liệu liên hệ bầu cử 2020.

.

Dân biểu Liz Cheney trong Ủy ban Điều tra nói rằng Trump cũng xin ém các tài liệu của "cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows, cố vấn Stephen Miller và luật sư tư vấn Patrick Philbin. Luật sư đại diện Ủy viên Ngân Khố David Ferriero viết rằng các tài liệu này đều liên hệ tới ngày bạo loạn 6/1/2021, ghi về các diễn tiến trước, trong khi, và sau cú bạo loạn 6/1/2021.

.

--- Câu chuyện gây quan tâm cho các đại học vùng Nam California vẫn sôi nổi: nhiều nữ sinh viên bị gài thuốc mê vào rượu hay nước uống, rồi bị hiếp dâm, nhưng trường phản ứng quá chậm.

.

Đại Học USC đêm Thứ Sáu đưa ra bản văn thú nhận đã chậm trễ trong việc cảnh báo cộng đồng trường về các cáo buộc gài thuốc mê và hiếp dâm ở 1 hội sinh viên trong USC hồi tháng trước. Cần ghi nhận: USC phổ biến thư này vào đêm Thứ Sáu, vì cuối tuần chẳng ai bận tâm, tới Thứ Hai là nhiều người sẽ quên đi.

.

Trong thư gửi cộng đồng khuôn viên đại học này vào đêm Thứ Sáu, Viện Trưởng Carol Folt của USC nói rằng chương trình về mật báo trong trường nhận từ 5 tới 7 trường hợp nghi là gài thuốc mê rồi hiếp dâm tại 1 trụ sở hội sinh viên cuối tháng 9/2021. Nhưng USC chỉ chia sẻ tin này ra để cảnh báo từ ngày 20/10/2021, khi Phòng An Toàn Công Cộng đưa ra báo động rằng USC có nhiều báo cáo về gài thuốc mê rồi hiếp dâm ở trụ sở hội sinh viên Sigma Nu.

.

Có 6 sinh viên báo cáo bị gài thuốc mê và hiếp dâm tại trụ sở Sigma Nu vào ngày 24/9/2021, một sinh viên báo cáo cô bị gài thuốc mê ngày 27/9/2021 tại địa điểm không rõ, theo thư báo động ngày 21/10/2021. Thêm nữa, 1 sinh viên báo cáo ngày 16/10/2021 rằng cô bị hiếp dâm ở trụ sở Sigma Nu. Sau đó, USC mới thông báo tạm đóng cửa trụ sở hội này.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 29/10 đến 16h ngày 30/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 5.224 ca ghi nhận trong nước (tăng 335 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 2.293 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.042), Đồng Nai (679), Bình Dương (665), Bạc Liêu (404), Kiên Giang (298), An Giang (231), Tiền Giang (223), Tây Ninh (203), Sóc Trăng (190), Đắk Lắk (146), Long An (106), Cần Thơ (95), Trà Vinh (82), Bình Thuận (79), Ninh Thuận (69), Gia Lai (69), Đồng Tháp (67), Hà Nội (56), Bến Tre (46), Hậu Giang (42), Cà Mau (40), Vĩnh Long (35), Phú Thọ (34), Thừa Thiên Huế (27), Khánh Hòa (26), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Nam Định (24), Nghệ An (23), Bình Phước (23), Bắc Ninh (22), Hà Nam (20), Quảng Nam (19), Bình Định (16), Thanh Hóa (15), Quảng Trị (10), Phú Yên (10), Quảng Ngãi (8 ), Lâm Đồng (7), Đắk Nông (7), Kon Tum (7), Vĩnh Phúc (6), Bắc Giang (5), Quảng Bình (5), Hà Tĩnh (4), Thái Bình (3), Hải Phòng (3), Lai Châu (3), Hưng Yên (2), Đà Nẵng (2), Quảng Ninh (1).





.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 29/10 đến 17h30 ngày 30/10 ghi nhận 64 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (13), Bạc Liêu (5), Long An (4), Sóc Trăng (4), An Giang (3),Cần Thơ (1), Kiên Giang (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Ninh Thuận (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 59 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.030 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

.

Sở Y tế SG đề xuất tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người có nguy cơ cao. Sở Y tế TPHCM đề xuất tiêm mũi 3 cho nhóm người có nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch trong tháng 11 và 12. Thông tin trên được Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế thành phố, diễn ra vào chiều 30-10. Về kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 sắp tới, ông Châu cho biết Sở Y tế đang đề xuất tiêm mũi 3 cho nhóm người có nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch trong tháng 11 và 12. Ngoài ra, ngành y tế sẽ triển khai tiêm vét mũi 1, mũi 2 cho người trên 18 tuổi. Cạnh đó, vào cuối tháng 11, thành phố tiếp tục tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi.





.

SG thú nhận: Cách ly tập trung tất cả F0 dẫn đến quả tải. Bên cạnh đó, hệ thống y tế và dự phòng chưa được đầu tư đúng mức dẫn đến quá tải, tăng nguy cơ tử vong cho người bệnh. Đó là nhận định của bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 của ngành Y tế TP HCM trong đợt dịch thứ 4 diễn ra chiều 30-10. "TP đã thành lập 16 bệnh viện dã chiến nhưng vẫn không đủ thu dung, điều trị cho các bệnh nhân F0. Do đó, khi quá tải F0, khả năng chăm sóc và điều trị đã không đáp ứng được, bệnh nhân không được chăm sóc đầy đủ dẫn đến chuyển nặng. Ngày 23-8, TP ghi nhận có 340 ca tử vong, đây là ngày số ca tử vong cao nhất trong đợt dịch thứ 4. Tuy nhiên, hiện tại, số ca tử vong đã giảm ở mức 2 số" - bác sĩ Châu cho hay.

.

SG còn 38.000 F0 đang được chăm sóc tại nhà, khu cách ly tập trung và bệnh viện. Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết gần 6 tháng qua nhân viên y tế TP HCM đã trải qua những thời khắc cam go, khốc liệt nhất trong lịch sử của ngành y tế TP: đã có hơn 80.000 cán bộ y tế tham gia chống dịch, trong đó có gần 55.000 nhân viên y tế TP và gần 25.000 cán bộ y tế chi viện từ các tỉnh, thành. Đặc biệt, TP nhận được sự hỗ trợ lớn chưa từng có của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và nhiều sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức. Theo bác sĩ Thượng, hiện TP còn 38.000 F0 đang được chăm sóc tại nhà, khu cách ly tập trung và bệnh viện. Trong đó, số F0 tại tầng 2 và tầng 3 chiếm 30%, F0 tại nhà chiếm 60% và F0 tại cơ sở cách ly tập trung chiếm 10%.





.

Hậu Giang

Nghệ An

Hà Giang

Bạc Liêu

Cần Thơ

Hôm Thứ Sáu

Nghi can tham dự bạo loạn Kyle Fitzsimons

Trong khi đó, Heather Shaner,

Nguồn gốc siêu vi khuẩn

Có 5 ngươi mặt đồng phục trắng

Nếu bạn là cư dân Los Angeles

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Tổng thống Moon Jae-in tái đề xuất Giáo hoàng Francis thăm Bắc Triều Tiên

Gia tăng ca mắc,dựng lại các chốt kiểm dịch. Ngày 30/10, tại cuộc họp Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương thiết lập lại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Các chốt kiểm soát dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ những người từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về địa phương. Theo ông Đồng Văn Thanh, số trường hợp mắc mới COVID-19 trong khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng tại Hậu Giang tăng nhanh những ngày gần đây. Toàn tỉnh đã có 6/8 địa phương cấp huyện có dịch, với 17 vùng phải phong toả. Hiện tỉnh đã sử dụng khoảng 75% công suất điều trị bệnh nhân nặng, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến xấu hơn, thì trong thời gian tới khả năng điều trị của tỉnh sẽ không đáp ứng được.phong tỏa nhiều khu vực, các trường chuyển học trực tuyến khi liên tiếp có ca cộng đồng. Nghệ An đã phong tỏa nhiều khu vực khi xuất hiện các ca mắc ngoài cộng đồng ở nhiều địa phương. Sáng 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, địa bàn có thêm 10 ca mắc mới. Trong đó, có 3 ca cộng đồng, 7 ca được cách ly từ trước. Ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế nghệ An cho biết, dịch có diễn biến phức tạp bởi vậy yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp quản lý khu vực phong tỏa, cách ly. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ theo quy định. Ngoài ra, cần tuyên truyền để những trường hợp có biểu hiện bất thường: ho, sốt, khó thở đến ngay cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm.: Học sinh ở TP Hà Giang tạm ngừng đến trường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỉnh Hà Giang cho học sinh các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn TP. Hà Giang tạm thời nghỉ học. Tạm dừng các hoạt động vui chơi, thể thao, hoạt động đông người.: Lập thêm cơ sở điều trị COVID-19, nâng cấp độ dịch tại nhiều địa phương. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, nhất là có thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây, tỉnh Bạc Liêu thành lập thêm 3 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại huyện Hồng Dân và TP Bạc Liêu. Trước đó, tỉnh Bạc Liêu cũng đã quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 khoảng 500 giường nằm trên địa bàn xã Phong Thạnh A (thị xã Giá Rai) sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 từ các công ty thủy sản trên địa bàn thị xã Giá Rai. Cơ sở này bắt đầu hoạt động từ ngày 21/10, chủ yếu thu dung, điều trị các ca mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng.: Trạm y tế điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Trong những ngày gần đây, số ca F0 tại Cần Thơ tăng vọt, trên địa bàn TP đã ghi nhận nhiều điểm dịch… Riêng trong 24 giờ qua Cần Thơ ghi nhận 98 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 8/7 đến nay là 7.236 ca. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cần Thơ triển khai đẩy nhanh lấy mẫu xét nghiệm, theo đó xét nghiệm 100% trường hợp có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác, khứu giác, khó thở...---, bản tin NBC News ghi rằng Tòa án đạo đức tư pháp tiểu bang Alabama đã thống nhất ra phán lệnh là trục xuất Thẩm phán Randy Jinks ra khỏi cương vị phán xử của tòa dân sự chuyên về hộ sự và di sản thừa kế.Lý do vì Thẩm phán 65 tuổi này vi phạm đạo đức tư pháp, có ngôn ngữ kỳ thị tính phái, kỳ thị sắc tộc, gây môi trường làm việc khó chịu. Một chứng cớ là câu nói của Thẩm phán Jinks bị ghi băng về tình hình bất ổn sắc tộc trong năm 2020 lúc đó Jinks nói, "Tụi ch. đẻ (s.o.b.) đang cần một thứ gì đó để đốt rụi sau khi Trump tái thắng cử ở nhiệm kỳ 2, tụi bay đồ ch.đ."Hồ sơ dày 78 trang ghi hơn 100 lỗi vi phạm của Thẩm phán Jinks, kể cả Jinks nói thoải mái về chuyện sex. Thẩm phán Jinks là đàn ông, da trắng, thường có ngôn ngữ miệt thị da đen.Trong trụ sở tòa án của Jinks chỉ có 1 nhân viên da đen tên là Darrius Pearson, người này kể là hồi tháng 5/2019, khi Jinks thấy chiếc xe mới của anh thì mới nói rằng bản thân Jinks là thẩm phán còn mua không nổi chiếc xe mới, rồi nói: "Vậy thì mày làm gì vậy, bán ma túy hả?"---xin cho phiên tòa xử y ra khỏi khu vực thủ đô Washington, D.C., nơi y tin là các bồi thẩm tuyển chọn sẽ có thành kiến để sẽ xử nặng tay với y.NBC ghi nhận luật sư của Fitzsimons lý luận rằng khi chọn cư dân thủ đô làm bồi thẩm thì các bồit hẩm đó sẽ có thành kiến chính trị vì họ đã từng bị "tuyên truyền chính trị chống lại những người mê Trump" cuồng nhiệt.Văn bản luật sư xin dọn qua tòa khác ở tiểu bang Maine dẫn lời Tổng Thống biden từng nói bọn bạo lọan MAGA là "một băng đảng côn đồ, bọn nổi loạn, bọn cực đoan chính trị và là bọn da trắng thượng đẳng." Trước giờ cũng có nhiều nghi can xin đưa qua xử ở tòa khác, nhưng chưa ai thành công.---một luật sư đại diện cho nhiều người bạo loạn MAGA, nói với NBC News hôm Thứ Sáu rằng 1 trong các thân chủ của bà sẽ sớm khai về những người tổ chức biểu tình trước Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn về vụ tấn công Quốc Hội ngày 6/1/2021.Khi nói về ý định thân chủ của bà muốn ra điều trần ở Ủy ban Điều tra, LS Shaner nói trên BC rằng "chúng tôi muốn thấy vua và hoàng gậu bị truy tố chứ không chỉ là quân chốt," với ám chỉ rằng thân chủ của bà sẽ khai ra cấp cao tổ chức biểu tình bạo loạn.Báo Politico trong bản tin khác ghi lời LS Shaner là bà đã thu xếp cho 1 người khác, không phải thân chủ của bà, nhưng biết nhiều về ban tổ chức bạo loạn, sẽ ra khai trước Ủy ban.LS Shaner cũng nói trong 1 buổi điều trần kêu án rằng Jack Griffith, một trong các thân chủ của bà, sẽ hợp tác với Ủy ban Hạ viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.---COVID-19 không được sản xuất như một vũ khí vi trùng, theo một bản báo cáo từ Hội Đồng An Ninh Quốc Gia NSC và Văn Phòng Giám Đốc Sở Tình Báo Quốc Gia DNI vừa giải mật và phổ biến hôm Thứ Sáu 29/10/2021.Bản báo cáo là một phần trong cuộc điều tra về nguồn gốc siêu vi khuẩn theo lệnh của TT Biden. Bản báo cáo dựa trên sự duyệt xét 90 ngày, nói rằng có lẽ sẽ không bao giờ khẳng định chắc chắn về cội nguồn siêu vi khuẩn COVID-19, nhưng "có 2 giả thuyết khả tín nhất có thể xảy ra là, hoặc là cội nguồn từ thiên nhiên, hoặc là từ 1 sự kiện bất trắc trong phòng thí nghiệm."Báo cáo cũng nói, hầu hết các phân tích gia "đánh giá với tự tin thấp" rằng siêu vi khuẩn không bị biến đổi gene. Các cơ sở tình báo Mỹ không tin là người Trung Quốc đã biết về siêu vi khuẩn trước đó, bất kể nguồn gốc từ đâu.---của nhóm thượng đẳng da trắng thị trấn Charlottesville --- áo trắng, quần ka-ki vàng, tay cần đuốc tiki --- đứng bên 1 xe buýt vận động phiếu của 1 ứng cử viên Thống Đốc Virginia hôm Thứ Sáu để chụp hình.Một phóng viên kể rằng nhóm 5 người thượng đẳng da trắng trên hô khẩu hiệu, "Tất cả chúng ta sẽ bầu cho Glenn," tức là ứng cử viên Cộng Hòa Glenn Youngkin. Tuy nhiên, họ không thực sự là những người ủng hộ Youngkin.Họ tới theo dàn dựng của Lincoln Project, một nhóm đảng viên Cộng Hòa chống TRump. Họ nói rằng họ hóa trang làm da trắng thượng đẳng tới chụp hình là để nhắc cử tri Virginia những gì xảy ra ở Charlottesville hồi 4 năm trước, mà Glenn Youngkin không chịu lên án bạo lực của da trắng thượng đẳng.Cũng nên nhắc rằng vào ngày 12/8/2017, thì người da trắng thượng đẳng James Alex Fields, Jr. cố ý lái xe tông vào đám đông đang biểu tình ôn hòa, làm 1 người chết, 35 người bị thương. Đa số Cộng Hòa đã bênh vực Fields, Jr. hay là im lặng.Vài ngày nữa, tiểu bang Virginia sẽ bầu Thống Đốc vào Thứ Ba 2/11/2021. Nếu bạn là cư dân Virginia, xin nhớ đi bầu. Hãy nhớ rằng, da trắng thượng đẳng kỳ thị da đen, nhưng cũng xem da vàng cũng là một mối họa tàng ẩn của họ. Lincoln Project chỉ muốn nhắc rằng Youngkin là người ủng hộ da trắng thượng đẳng.---, bạn có thể nộp đơn vào chương trình thử nghiệm có tên là BIG:LEAP. Sẽ có hơn 3,200 người được chọn để thành phố sẽ cấp $1,000/tháng vô điều kiện trong vòng 1 năm.Bạn có thể nộp đơn ở đây:kể từ 8 a.m. giờ sáng Thứ Sáu 29/10/2021. Hạn chót nộp đơn là ngày 7/11/2021.Điều kiện để nộp đơn là:- người thành niên có ít nhất 1người phụ thuộc, hay đang có bầu.- phải là cư dân Thành phố Los Angeles.- phải có lương bằng hay dưới mức nghèo liên bang.- có bệnh hay bị ảnh hưởng kinh tế vì COVID-19.Mức nghèo liên bang 2021 là:$12,880 for individuals$17,420 for a family of 2$21,960 for a family of 3$26,500 for a family of 4$31,040 for a family of 5$35,580 for a family of 6$40,120 for a family of 7$44,660 for a family of 8Nhắc lại, nộp đơn ở:và hạn chót ngày 7/11/2021. Lựa chọn sẽ là bất kỳ trong các đơn nộp lên. Bạn sẽ lãnh 1 thẻ, mỗi tháng tự động chính phủ bơm vào thẻ $1,000 và tháng đầu là tháng 1/2022.---Chết vì đụng xe tăng vọt trong 6 tháng đầu 2021?: Đúng, nhiều nhất từ 15 năm nay. Bộ Giao Thông hôm Thứ Năm báo cáo rằng có hơn 20,000 người chết trên đường xá Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2021, nhiều nhất trong 15 năm qua.Bản báo cáo cho tháng 1 tới tháng 6/2021 từ Sở An Toàn Xa Lộ (National Highway Traffic Safety Administration) ước tính có 20,160 ngườic hết vì đụng xe trong 6 tháng đó, tức là tăng 18.4% so cùng thời kỳ trong năm 2020.Chi tiết:---: Nam Hàn mời Đức Giáo Hoàng thăm Bắc Hàn?: Đúng thế. Bản tin từ thông tấn KBS của Nam Hàn như sau.Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang trong chuyến thăm Rome (Ý) dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) đã tới thăm Tòa thánh Vantican vào ngày 29/10, có cuộc hội đàm riêng với Giáo hoàng Francis.Tại cuộc gặp, Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng nhất định được gặp Giáo hoàng tại bán đảo Hàn Quốc vào lần tới. Tổng thống cho rằng nếu Giáo hoàng thăm Bắc Triều Tiên thì chuyến thăm sẽ trở thành động lực cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Phát biểu này của ông Moon được phân tích là mang ý nghĩa tái đề xuất Giáo hoàng Francis thăm Bắc Triều Tiên, tương tự như đề xuất đưa ra trong cuộc gặp đầu tiên với ngài vào năm 2018. Khi đó, Giáo hoàng đã trả lời sẽ xúc tiến chuyến thăm nếu có lời mời chính thức từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cho tới nay chuyến thăm vẫn chưa thể diễn ra.Lần này, Giáo hoàng cũng đưa ra câu trả lời tương tự, đó là nếu Bình Nhưỡng gửi thư mời chính thức thì ông sẽ sẵn lòng thực hiện chuyến thăm miền Bắc vì hòa bình.Tháp tùng Tổng thống trong chuyến thăm Tòa thánh Vantican có Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young, Ngoại trưởng Chung Eui-yong và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon.