- TT Biden gặp ĐGH Francis, tặng quà, họp kín, nói giỡn về quà tặng, rượu, tuổi già và về gốc Ái nhĩ lan của Biden - SG: dự thảo kế hoạch học trực tiếp tại trường. Khách sạn SG ngóng khách du lịch những tháng cuối năm. Australia bàn giao thêm 800.000 liều vắc xin. Tặng Bằng khen của Thủ tướng cho kiều bào giúp chống dịch (không thấy tên ai ở Mỹ). PTT thúc giục công nhận "hộ chiếu vaccine". Bộ trư

TT Biden gặp ĐGH Francis, tặng quà, họp kín, nói giỡn về quà tặng, về rượu, về tuổi già và về gốc Ái nhĩ lan của Biden

.

- TT Biden gặp ĐGH Francis, tặng quà, họp kín, nói giỡn về quà tặng, rượu, tuổi già và về gốc Ái nhĩ lan của Biden

- SG: dự thảo kế hoạch học trực tiếp tại trường. Khách sạn SG ngóng khách du lịch những tháng cuối năm. Australia bàn giao thêm 800.000 liều vắc xin. Tặng Bằng khen của Thủ tướng cho kiều bào giúp chống dịch (không thấy tên ai ở Mỹ). PTT thúc giục công nhận "hộ chiếu vaccine". Bộ trưởng Tài chính: 'Có nguồn lực để phát triển kinh tế và chống dịch'. Nối chuyến bay thương mại với các nước an toàn cao. TP Nam Định giới nghiêm sau 22 giờ tối.

- 66 cựu dân cử (với 2 tá Cộng Hòa) thư lên tòa: Ủy ban Hạ viện cần điều tra hành vi bạo loạn của Trump

- Michigan: 1 thiết bị dữ kiện bầu phiếu của quận Hillsdale County biến mất, nghi cũng là bàn tay Cộng Hòa

- DB Adam Kinzinger sẽ không tái ứng cử năm 2022. Ông là 1 trong 2 DB Cộng Hòa trong Ủy ban Điều tra Bạo loạn

- Thẩm phán Beryl Howell chất vấn công tố: bạo loạn lật đổ là nặng tội, sao ghi là tội nhẹ biểu tình rối loạn

- Mark Zuckerberg: Facebook đổi tên mới là Meta để hướng về lĩnh vực thực tại ảo trong tương lai

- TNS Richard Burr (Cộng Hòa) đọc xong tin mật chứng khoán, gọi cho em vợ, rồi cùng bán tháo chứng khoán

- DB Ann Wagner (Missouri) và DB Michael McCaul (Texas) bỏ phiếu bênh Bannon, vì Cộng Hòa có "nhiều kẻ cuồng điên"

- thuốc an thần rẻ tiền fluvoxamine có thể chữa trị COVID-19, giảm nhu cầu nhập viện: chỉ tốn $4 đôla

- Gia đình cậu bé Coby Daniel (6 tuổi) kiện Ryan Le-Nguyen vì bắn trúng tay Coby khi cậu bé tới lấy xe đạp về

- California: Học khu họp, 1 phụ huynh đòi miễn khẩu trang, miễn chích ngừa. Chủ tịch Học khu liền chửi thề

- HỎI 1: Tổng Thống Đài Loan xác nhận có lính Mỹ ở xứ Đài? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Một cơn lốc thổi ngang Xa lộ I-10 ở Texas đã bứt cả nhiều đường dây điện? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/10/2021) --- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) hôm Thứ Sáu cho biết ông sẽ không tái ứng cử vào năm tới, như thế là kết thúc sự nghiệp 12 năm làm Dân Biểu trong đó thời gian cuối ông đã chỉ trích các hành vi phi pháp của Trump.

.

DB Adam Kinzinger loan tin như thế qua một băng video vào Thứ Sáu. Ông nói ông giữ lời hứa là sẽ tới lúc cần làm việc khác thì ông sẽ rời Quốc Hội, và bây giờ là lúc đó. Ông là 1 trong 2 Dân Biểu Cộng Hòa có mặt trong Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.

.

.

--- Trong một băng video phổ biến từ buổi hội kiến giữa Tổng Thống Biden và Đức Giáo Hoàng Francis, Biden đã tặng vị giáo chủ Công Giáo hoàn vũ một đồng coin quân sự bằng kim loại và nói lên vài câu đùa giỡn.

.

Băng hình từ Vatican Television cho thấy Biden trao Đức Giáo Hoàng Francis một đồng coin đặc biệt có ý nghĩa riêng tư: đồng coin này mang huy hiệu của Lữ đoàn 261st Signal Brigade, đơn vị Vệ Binh Delaware mà trong đó con trai quá cố của ông (là Beau Biden) đã phục vụ trong cương vị đại úy.



.

Biden nói rằng, "Tôi biết con tôi muốn tôi tặng đồng này cho ngài." Năm 2015, chính vị Giáo Hoàng này đã an ủi Biden và tang quyến vài tháng sau cái chết của Beau Biden.

.

Biden nói các đồng coin là trao tặng cho các chiến sĩ và lãnh đạo, và gọi ĐGH Francis là "chiến sĩ quan trọng nhất cho hòa bình mà tôi từng gặp."

.

Sau khi nói thiệt là tới nói giỡn. Biden nói đùa rằng ĐGH Francis sẽ phải mời Biden đi uống nước [ám chỉ rượu] nếu ĐGH Francis không có đồng coin đó vào lần sau họ gặp lại. ĐGH Francis đã cười phá lên vì câu nói đùa.



.

Hai người nói với nhau qua thông ngôn. Biden nói, "Tôi là người Ái nhĩ lan duy nhất mà ngài từng gặp và là người chưa từng uống [rượu mạnh]."

.

ĐGH Francis tiếp lời: "[Tôi biết] Dân Ái nhĩ lan yêu thích rượu whisky."

.

Rồi Biden (78 tuổi) nói giỡn về tuổi với ĐGH Francis (84 tuổi). Biden kể chuyện cầu thủ bóng chày Satchel Paige, nhắc lời nói về tuổi giả: "Bạn bao nhiêu tuổi, khi bạn không biết rằng bạn bao nhiêu tuổi?"

.

Biden nói, "Ngài [ĐGH Francis ] là 65 tuổi. Còn tôi 60 tuổi. Chúa yêu thương ngài."

.

Hai ông bà Biden tặng ĐGH Francis một số quà tặng khác, trong đó có 1 lễ phục thêu từ năm 1930 được dùng lúc đó bởi vị Giáo trưởng Dòng Tên (Society of Jesus) tại Mỹ.





.

Đức Giáo Hoàng Francis bắt tay tất cả các quan chức Mỹ đi theo Biden. Cuộc gặp gỡ giữa Biden và ĐGH Francis kéo dài 90 phút, riêng buổi họp kín chỉ có ĐGH Francis và Biden thì kéo dài 75 phút.

.

.

--- Theo tin Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 28/10 đến 16h ngày 29/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.899 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 4.889 ca ghi nhận trong nước (tăng 13 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 2.305 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (977), Bình Dương (697), Đồng Nai (697), Bạc Liêu (398), An Giang (320), Kiên Giang (249), Tây Ninh (180), Sóc Trăng (151), Cần Thơ (101), Long An (91), Đắk Lắk (90), Tiền Giang (75), Bình Thuận (68), Cà Mau (65), Gia Lai (61), Đồng Tháp (60), Hà Giang (60), Trà Vinh (59), Phú Thọ (46), Hậu Giang (42), Quảng Nam (38), Vĩnh Long (37); Hà Nội (37), Bến Tre (34), Quảng Bình (32), Khánh Hòa (30), Nghệ An (25), Bình Phước (20), Bình Định (17), Thừa Thiên Huế (17), Thanh Hóa (16), Nam Định (14), Hà Nam (13), Bắc Giang (12), Kon Tum (12), Bắc Ninh (7), Quảng Ngãi (7), Quảng Ninh (6), Đắk Nông (6), Thái Bình (4), Phú Yên (3), Ninh Bình (3), Đà Nẵng (2), Hải Phòng (2), Hải Dương (2), Lâm Đồng (2), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Vĩnh Phúc (1), Sơn La (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 28/10 đến 17h30 ngày 29/10 ghi nhận 56 ca tử vong tại TP SG (32), Bình Dương (6), Bạc Liêu (5), Đồng Nai (4), Tiền Giang (2), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (1), Quảng Ngãi (1), Kiên Giang (1), Lâm Đồng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 60 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.966 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





.

SG: dự thảo kế hoạch học trực tiếp tại trường. Cùng với việc bắt đầu đồng loạt tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho học sinh 12 - 17 tuổi, nhiều trường trên địa bàn TP.HCM đang chuẩn bị các phương án để mở cửa đón học sinh sau thời gian "nhường" cho công tác phòng chống dịch. Trước đó vào chiều 27-10, Sở Giáo dục và đào tạo đã trình UBND TP.HCM dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại trường học trên địa bàn TP. Theo đó, địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Như vậy, nếu xét theo tình hình hiện tại thì chỉ còn quận Bình Tân là chưa thể tổ chức học trực tiếp.

.

Australia bàn giao thêm 800.000 liều vắc xin ngừa COVID-19 cho VN. Ngày 29/10, thông báo từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết đã giao 800.000 liều vắc xin ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Với lần giao vắc xin thứ ba này, Australia đã hoàn thành cam kết chia sẻ 1,5 triệu liều vắc xin AstraZeneca do quốc gia này sản xuất trước khi kết thúc năm 2021. Ngoài những liều vắc xin này, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, gần đây đã thông báo Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam mua thêm khoảng 3,7 triệu liều vắc xin thông qua thỏa thuận mua sắm với UNICEF và hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam. Tổng cộng, Australia hiện đã cam kết chia sẻ 5,2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam.





.

Khách sạn SG ngóng khách du lịch những tháng cuối năm. Theo số liệu báo cáo của CBRE Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2021, lượng khách nội địa đến TPHCM tiếp tục đà giảm 31% so với cùng kỳ, còn khách du lịch quốc tế hầu như không có. Tính đến hết quý 3/2021, thị trường khách sạn 4-5 sao tại TPHCM có tổng cộng 11.182 phòng với 51 dự án. Giá phòng bình quân quý 3/2021 chỉ đạt 61 USD, giảm 26,8% so với cùng kỳ 2020. Dự báo về triển vọng của ngành khách sạn trong thời gian tới, ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam cho rằng tình hình hoạt động của các khách sạn có thể bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp giảm nhu cầu đặt phòng khách sạn lưu trú. Tuy nhiên, sự phục hồi du lịch nội địa trong Quý 4 sẽ là động lực phát triển bền vững đối với ngành Khách sạn. TPHCM đã bước vào giai đoạn “Chung sống an toàn với COVID-19” và từng bước nới lỏng hạn chế du lịch. Kế hoạch phục hồi du lịch được chia thành ba giai đoạn, tập trung kết nối điểm du lịch an toàn liên vùng vào cuối năm 2021 và đặt mục tiêu đón khách quốc tế vào tháng 6.2022. Du lịch nội địa phục hồi sẽ là động lực thúc đẩy ngành Khách sạn trong Quý 4/2021, ông Troy Griffiths nhận định.

.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng cho kiều bào giúp chống dịch (không thấy tên ai ở Mỹ). Có 8 tập thể và 8 cá nhân kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và củng cố, phát triển cộng đồng, tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, đất nước được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các Hội người Việt và cá nhân là từ Czech, Hungary, Đức, Ba Lan, châu Âu. Không thấy ai hay hội nào ở Mỹ.





.

Phó Thủ tướng thúc giục công nhận "hộ chiếu vaccine". Về việc công nhận Giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 (hộ chiếu vaccine), Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với các đối tác để đẩy nhanh việc công nhận "hộ chiếu vaccine"; Bộ Y tế chủ trì ban hành thống nhất mẫu "hộ chiếu vaccine" của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử (có cơ chế xác thực điện tử) trước ngày 05/11/2021.

.

Bộ trưởng Tài chính: 'Có nguồn lực để phát triển kinh tế và chống dịch'. Bộ trưởng Tài chính cho biết có nguồn lực để phát triển kinh tế cũng như chống dịch khi thu ngân sách đến cuối năm sẽ tăng khoảng 1,7%, tiết kiệm chi. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết như trên khi thảo luận tổ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021 - 2025 tại Quốc hội, chiều 29/10. Ông Phớc nói, năm 2021 "vô cùng vất vả", chưa năm nào khó khăn như thế. Dịch bệnh hoành hành khốc liệt trên diện rộng và trong thời gian dài. Tuy vậy, đến nay chính sách tài khóa hoàn thành kế hoạch. Dự kiến thu ngân sách năm nay tăng khoảng 1,7%; chi ngân sách không vượt dự toán, tiết kiệm chi và có nguồn lực để phát triển kinh tế cũng như chống dịch.

.

Nối chuyến bay thương mại với các nước an toàn cao. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói đồng ý về nguyên tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đi và đến từ các nước/vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao, có biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc với địa phương mình, đồng thời ủy quyền cho cơ quan đầu mối có thẩm quyền giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh làm việc, học tập, nhân đạo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng đối tượng và bố trí địa điểm cách ly y tế phù hợp, an toàn phòng chống dịch.

.

TP Nam Định giới nghiêm sau 22 giờ tối.

Có khoảng 2 tá Cộng Hòa

Mới đầu tuần này ,

Thẩm phán Beryl Howell

Marlys Davidson

Mark Zuckerberg,

Khi các Dân biểu Dân Chủ

Ủy ban Trao Đổi Chứng Khoán

Một loại thuốc an thần rẻ tiền

Gia đình

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

Người dân TP Nam Định được yêu cầu không ra khỏi nhà sau 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ trường hợp cần thiết, để phòng chống dịch COVID-19. Chiều 28-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chủ trì buổi làm việc với TP Nam Định để bàn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch khi liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm nhiều ca cộng đồng. Trước tình hình dịch phức tạp, Chủ tịch tỉnh Nam Định yêu cầu TP Nam Định huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là cấp cơ sở; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng". Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết.---trong số 66 cựu dân cử Quốc Hội liên bang đã ký vào 1 văn bản pháp lý thúc giục 1 thầm phán liên bang hãy bác bỏ nỗ lực của Trump muốn ngăn chận Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 không cho lấy hồ sơ Trump trong bạch Ốc liên hệ tới bạo loạn này.Báo Politico loan tin đêm Thứ Năm rằng văn bản pháp lý đó nói rằng Trump không có cớ nào vê đặc quyền hành pháp để giữ bí mật các hồ sơ đó, vì nhu cầu Quốc Hội điều tra về vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội vượt xa tất cả những yêu cầu khác, vì Quốc Hội cần soạn luật để tương lai những vụ bạo loạn sẽ không thể xảy ra được.Bản văn pháp lý, dự kiến nộp vào Thứ Sáu 29/10/2021, viết rằng Trump đóng vai chủ lực dàn dựng các sự kiện dẫn tới vụ tấn công ngày 6/1/2021. Bản văn pháp lý viết dưới cái dù của Protect Democracy, một hội bất vụ lợi chuyên về giám sát công quyền.Bản văn nói rằng khả năng Trump dùng đặc quyền hành pháp trong cương vị Tổng Thống bị hạn chế vì không thể áp dụng khi dùng cho tái ứng cử hay kinh doanh riêng liên hệ tới vận động.Bản văn dẫn lời Lãnh đạo Thiểu số Thượng Viện McConnell rằng "nỗ lực của Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử không phải là hành vi chính thức của một Tổng Thống; các hành vi đó là sự bôi bẩn nhiệm vụ đáng xấu hổ."---Phòng Bầu Cử Michigan đã tước bỏ thầm quyền giám sát bầu cử của bà Stephanie Scott, thư ký thị trấn Adams Township, sau khi bà không cho một nhân viên bảo quản từ công ty ngoài tới thực hiện việc bảo trì thường kỳ trên một máy bầu phiếu.Scott là một người Cộng Hòa, đã từng phóng các thuyết âm mưu QAnon lên mạng xã hội và chuyển đủ thứ tin giả về các máy tổng hợp dữ kiện được dùng ở quận Hillsdale County.Thế rồi bây giờ, các viên chức phải mở ra cuộc điều tra hình sự sau khi máy bầu phiếu nêu trên bỗng nhiên biến mất, theo bản báo cáo từ trang tin Bridge Michigan.Marney Kast, cũng là Cộng Hòa và là Thư ký quận Hillsdale County được bổ nhiệmt hay thế Scott để điều hành việc bầu cử địa phương, nói với báo Bridge Michigan rằng máy tính bảng được dùng làm não bộ cho máy bầu phiếu nêu trên đã biến mất.Cảnh sát đang điều tra theo yêu cầu của Bộ Trưởng Hành Chánh Michigan. Trong khi đó, bà Scott nói với báo Bridge Michigan hôm Thứ Ba rằng bà quan ngại về sự chính xác của thiết bị đếm dùng trong máy bầu phiếu, và lo ngại người bảo trì sẽ xóa các dữ kiện cũ, trong khi các máy bầu phiếu có thể đã gài để đổi phiếu bầu Trump sang bầu Biden năm 2020. Bà tố cáo tiểu bang đã độc tài khi tước quyền chỉ huy bầu cử của bà.---tại Washington hôm Thứ Năm 28/10/2021 đã đọc cho các luật sư Bộ Tư Pháp nghe về luật bạo loạn, trong phiên xử kết tội Jack Jesse Griffith, một người tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021.Thẩm phán chỉ trích các luật sư Bộ Tư Pháp khi làm hồ sơ truy tố người bạo loạn đã biến tội đại hình của bạo loạn thành khinh tội bằng cách chấp nhận cho bị can thú tội. Thẩm phán nói tội bạo loạn để lật đổ nền dân chủ là nặng lắm, nhưng các công tố đã biến họ thành những người biểu tình gây rối loạn, tội rất là nhẹ. Griffith từ Tennessee tới thủ đô dự bạo loạn, đã thú tội để giảm án.---, Chủ tịch Hội đồng Học khu Los Alamitos Unified School District, trong buổi họp hôm Thứ Ba 26/10/2021 khi nổi giận đã nói nhỏ một câu chửi thề, nhưng không ngờ máy vi âm lúc đó lại để gần cho nên cả phòng đều nghe.Nguyên do vì một phụ huynh học sinh, bà Lauren Roupoli, và một vài phụ huynh khác tới dự phiên họp ở Học khu, chất vấn tại sao Học khu lại cưỡng bách học sinh phải mang khẩu trang và phải chích ngừa.Bà Lauren Roupoli yêu cầu Học khu phải tôn trọng học sinh về quyền tự do không mang khẩu trang và tự do không chích ngừa. Chủ tịch Hội Đồng Học Khu là Marlys Davidson nói rằng bà Roupoli đã nói hết thời lượng, rồi mời phụ huynh khác cho ý kiến.Bà Roupoli nói kết thúc, và bà Davidson lầm bầm rất nhỏ qua hơi thở "f--- you" (tiếng chửi thề ĐM), nhưng máy vi âm quá nhạy và lại để gần, cho nên âm thanh chửi thề cả phòng đều nghe rõ. Cả phòng sửng sờ im lặng một vài khoảnh khắc.Cả bà Davidson và học khu Los Alamitos Unified School District đều không trả lời xin phỏng vấn của NBC News. Nhưng đài KTLA loan tin rằng bà Chủ Tịch Học Khu Davidson đã xin lỗi mọi người, trong một bản văn.---Tổng quản trị công ty mạng xã hội Facebook, hôm Thứ Năm nói rằng công ty đổi tên mới là Meta trong nỗ lực hướng về lĩnh vực thực tại ảo trong tương lai.Mark Zuckerberg nói rằng chữ Meta trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Vượt qua," và công ty sẽ trở thành một vũ trụ lớn bao trùm nhiều vũ trụ nhỏ, trong đó Facebook, Instagram, Messenger, và WhatsApp sẽ giữ tên y nguyên nhưng công ty mẹ là Meta sẽ bao trùm, và có nhiều sản phẩm khác nữa.Zuckerberg nói, hy vọng là "siêu vũ trụ" (metaverse) mới này sẽ được dùng bởi 1 tỷ người trong thập niên tới. Đó là một không gian trực tuyến phong phú, mà người dùng có thể giao tiếp, làm việc và chơi trò chơi bằng bộ tai nghe thực tế ảo cũng như tương tác thông qua hình đại diện của mình. Công ty hiện thời cũng có nhiều sản phẩm thực tại ảo, như bộ ống nghe Quest VR headset, nền tảng thực tại ảo Horizon VR platform, và nhiều nữa.---mới đây bỏ phiếu để phán lệnh rằng Cựu Cố Vấn Bạch Ốc Steve Bannon có tội coi thường Quốc Hội vì chống lại trát đòi từ Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, chỉ có 9 Dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận với họ.Dân Biểu Ann Wagner (Missouri) và DB Michael McCaul (Texas) nằm trong số các Dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu bênh vực Bannon. Và bây giờ Wagner — theo báo Politico — thú nhận rằng họ phải bỏ phiếu như thế vì có "nhiều kẻ cuồng điên" trong đảng Cộng Hòa của họ.Báo Politico ghi rằng DB Wagner và DB McCaul (vị này trong Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện) "trong một sự kiện ở nhà hàng Sonoma Restaurant and Wine Bar tại Capitol Hill" thì có 1 người trong nhóm họ hỏi về việc vẽ lại bản đồ địa hạt ở Missouri và nói ông hy vọng bà Wagner có địa hạt thêm nhiều người bảo thủ để bà dễ tái đắc cử.Nhưng DB Wagner nói bà không muốn địa hạt thêm chất bảo thủ vì "lúc đó sẽ có thêm những tên cuồng điên." Rồi DB McCaul nói tiếp lời, "Đó là l1y do vì sao chúng tôi phải bỏ phiếu như chúng tôi đã bỏ phiếu hôm nay." Thế rồi, Politico ghi rằng hôm đó Wagner và McCaul đã bỏ phiếu bênh vực Bannon, kẻ đã thúc giuc bạo loạn cho TRump.---(The Securities and Exchange Commission - SEC) tiết lộ rằng Thượng nghị sĩ Richard Burr (Cộng Hòa), người có quyền đọc các thông tin mật về ảnh hưởng kinh tế thời đại dịch, đã cảnh báo người em vợ trong một cú điện thoại dài 50 giây đồng hồ.Người em vợ này tên là Gerald Fauth ngay sau đó 1 phút đã điện thoại cho đại lý mua bán chứng khoán của ông. Khi người này không ở trong văn phòng, thì Fauth gọi cho người đại lý thứ nhì, và người này liền thực hiện vụ bán chứng khoán cho Fauth.Chính Burr bán ra hơn $1.6 triệu đôla trị giá chứng khoán trước khi điện thoại cho Fauth hồi tháng 2/2020, một tuần trước khi thị trường liên hệ COVID-19 sụt giá bi đát. SEC kết luận rằng đây là giao dịch nội gián, vì Burr có tin mật vì lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Tình Báo Thượng Viện, một thành viên trong ủy ban y tế, và xuyên qua các nhânv iên cũ liên hệ trong vị trí chính phủ đối phó siêu vi COVID.Báo ProPublica trước đó loan tin rằng Burr và Fauth (người được Trump bổ nhiệm vào hội đồng National Mediation Board) đã bán tháo chứng khoán của họ trong cùng ngày.Fauth đã bán ra từ $97,000 tới $280,000 trị giá cổ phần trong 6 công ty. SEC đang điều tra 2 anh em này về nghi vấn giao dịch nội gián.---có thể chữa trị COVID-19: thuốc fluvoxamine giảm nhu cầu nhập viện trong những người thành niên rủi ro cao bị dính COVID trong cuộc nghiên cứu về thuốc chữa COVID.Nghiên cứu này đăng trên báo y tế Lancet Global Health hôm Thứ Tư 27/10/2021. Kết quả cũng đã trình lên viện y tế U.S. National Institutes of Health, được cơ quan này ấn hành về hướng dẫn chữa trị, và hy vọng được WHO (World Health Organization) khuyến khích sử dụng.Thuốc fluvoxamine sẽ chỉ tốn $4 để chữa trị một đợt COVID-19. Trong khi đó, nếu chữa bằng IV sẽ tốn khoảng $2,000, trong khi thuốc kháng sinh mới của Merck sẽ tốn $700 cho 1 đợt chữa trị (khoảng 5 ngày).---của 1 cậu bé Coby Daniel, 6 tuổi, đã kiện người bắn cậu bé này khi cậu bé tới sân nhà người này để lấy xe đạp về. Đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại $4 triệu đôla.Arnold Daniel là bố của Coby Daniel nói rằng cậu bé đang khó khăn bình phục sau khi cậu bé bị bắn bởi Ryan Le-Nguyen, 29 tuổi, và hóa đơn y khoa dự kiến sẽ tăng vọt lên.Khi cậu bé Coby tới sân nhà Le-Nguyen để lấy xe đạp cậu bé để trước nhà, thì chủ nhà là Le-Nguyen rút súng ra bắn trúng tay cậu Coby.Hôm 5/6/2021, Le-Nguyen bị bắt bởi cảnh sát quận Washtenaw County, bị truy tố vì ý định sát nhân.---: Tổng Thống Đài Loan xác nhận có lính Mỹ ở xứ Đài?: Đúng thế. Tổng Thống Thái Anh Văn nói với CNN rằng bà muốn ngồi đối thoại với người tương nhiệm Trung Quốc, nói về dị biệt và về thu xếp hòa bình. Bà Thái Anh Văn nói có một số lượng nhỏ chiến binh Mỹ tại Đài Loan để huấn luyện chung với lính Đài Loan để tăng khả năng quốc phòng Đài Loan. Tổng Thống Thái Anh Văn nói rằng Đài Loan hiện nay là ngọn hải đăng của lý tưởng dân chủ cần được bảo vệ để giữ niềm tin cho khắp thế giới vào giá trị dân chủ. Bà nói hòn đảo 23 triệu dân Đài Loan đang làm việc cực nhọc hằng ngày để tự bảo vệ, để bảo vệ nền dân chủ Đài Loan và phải bảo đảm rằng dân Đài Loan có được hìnht hức tự do mà họ xứng đáng.Bà Thái Anh Văn nói rằng nếu Đài Loan thảm bại, nghĩa là những người tin vào các giá trị này sẽ nghi ngờ về chính những giá trị mà họ nên chiến đấu cho nó.Bà Thái Anh Văn cũng lập lại ý muốn đối thoại với Chủ Tịch Tập Cận Bình, nói rằng đối thoại như thế sẽ làm giảm ngộ nhận giữa 2 phía quốc/cộng để 2 phía có thể cùng tồn tại hòa bình.Bà Thái Anh Văn từ chối trả lời câu hỏi có phải chiến binh Mỹ sẽ trú đóng thường trực ở Đài Loan.Chi tiết:---Một cơn lốc thổi ngang Xa lộ I-10 ở Texas đã bứt cả nhiều đường dây điện?: Đúng thế. Bản tin Nexstar ghi rằng cơn lốc hy hữu đó đã thổi ngang Xa lộ I-10 ở thị trấn Orange, Texas hôm Thứ Tư 27/10/2021, để lại nhiều đổ nát và nhiều đường dây điện bứt tung lên. Bản tin ghi rằng lúc đó cô Mary Phan đang lái xe trên xa lộ thì thấy cơn lốc, đã quay được video. Lúc đó là khoảng 7:54 a.m. sáng Thứ TưVideo ngắn 29 giây đồng hồ ở đây:

https://youtu.be/dHo9u7rtMcs

.

Chi tiết:

https://www.kxan.com/news/texas/watch-tornado-tears-across-south-texas-highway/

.

.