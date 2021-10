- Biden sẽ gặp Đức Giáo Hoàng. Đa số giáo dân Công Giáo nói nên để Biden vào nhà thờ rước lễ - SG cho phép nhà hàng tiệc cưới được phục vụ rượu bia. SG lên kế hoạch dạy học trực tiếp với địa bàn dịch cấp 1, 2. Gần 39.700 trẻ em SG được tiêm vaccine COVID-19 an toàn. SG chính thức công khai chi phí xét nghiệm Covid-19. Hơn 77,14 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam. SG: F0 nhẹ hoặ

SG cho phép nhà hàng tiệc cưới được phục vụ rượu bia. SG lên kế hoạch dạy học trực tiếp với địa bàn dịch cấp 1, 2. Gần 39.700 trẻ em SG được tiêm vaccine COVID-19 an toàn. SG chính thức công khai chi phí xét nghiệm Covid-19.

.

- Biden sẽ gặp Đức Giáo Hoàng. Đa số giáo dân Công Giáo nói nên để Biden vào nhà thờ rước lễ

- SG cho phép nhà hàng tiệc cưới được phục vụ rượu bia. SG lên kế hoạch dạy học trực tiếp với địa bàn dịch cấp 1, 2. Gần 39.700 trẻ em SG được tiêm vaccine COVID-19 an toàn. SG chính thức công khai chi phí xét nghiệm Covid-19. Hơn 77,14 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam. SG: F0 nhẹ hoặc không triệu chứng được tự đề nghị nơi cách ly phù hợp. Đồng Nai: Số ca nhiễm tăng mạnh. Đắk Lắk đề nghị Sở Y tế SG hỗ trợ 200.000 liều vaccine. Hà Nội đón khoảng 5.000 lượt khách trong tháng 10-2021. Nhiều nơi vẫn cách ly tập trung người từ địa phương khác.

- Trump tố Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr (của chính phủ Trump) và Mark Zuckerberg trộm bầu cử 2020 để Biden thắng

- Trump xin tòa ém hồ sơ thuế, Thẩm phán Trevor McFadden nói cho điều trần ở tòa ngày 16/11/2021

- bay từ New York tới Quận Cam, hạ khẩn ở Denver vì khách đấm bể mũi cô tiếp viên hàng không

- Sổ thông hành (passport) của Mỹ ghi thêm mục giới tính thứ ba "X" sau "nam" và "nữ" cho người LGBT

- nhiều viên chức bầu cử, dù là Cộng Hòa, đang bị người mê Trump hăm dọa bắn chết cả nhà

- Kentucky: 1 trung học mừng hội ngộ, nhiều nữ sinh vũ sexy đón quý thầy. Học khu liền ra kỷ luật

- Gallup: 74% dân Mỹ tin bây giờ là cơ hội tốt để tìm được việc làm tốt và có lương cao.

- North Carolina: Phong Duc Nguyen bị kêu án hơn 15 năm tù vì tội vi phạm luật súng liên bang

- California: lò mổ gà của chủ gốc Việt bị phạt vì chận lương quá giờ 103 công nhân, có khi làm 60-70 giờ/tuần

- HỎI 1: Bạch Ốc gọi "Cây Giáng Sinh" là "Cây Mùa Lễ" lần đầu tiên năm nay? ĐÁP 1: Không hề thấy tin đó.

- HỎI 2: Chiếc mô tô bay đã thử nghiệm thành công ở Nhật? ĐÁP 2: Đúng.

.

QUẬN CAM (VB-28/10/2021) --- Luật sư của Trump hôm Thứ Ba 26/10/2021 thúc giục một thẩm phán liên bang ngăn chận Bộ Ngân Khố và Sở Thuế IRS là đừng đưa hồ sơ thuế của Truump sang Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện (House Ways and Means Committee).

.

Ủy ban đã kiện Bộ Ngân Khố thời chính phủ Trump để đòi hồ sơ Trump nộp thuế và bị Trump ngăn cản. Bây giờ chính phủ Biden cho biết sẽ trao cho Ủy ban. Ủy ban nói cần hồ sơ thuế của Trump để nghiên cứu cho 1 dự luật về kiểm toán IRS.

.

Trump đã từng tự hào rằng người thông minh thì giỏi trốn thuế, và báo New York Times cho biết Trump đã đóng thuế zero đôla gần 2 thập niên, riêng 2 năm khi ngồi ở Bạch Ốc thì đóng thuế 750$/năm. Trump là Tổng Thống duy nhất không đưa ra hồ sơ thuế.

.

Thẩm phán tòa liên bang khu vực vùng thủ đô là Trevor McFadden nói rằng sẽ có phiên điều trần ở tòa là ngày 16/11/2021.

.

--- Quận Cam cũng là hang ổ những người ghét mang khẩu trang và hung hăng chống khẩu trang. Một hành khách trên chuyến phi cơ American Airlines bay từ sân bay JFK ở New York tới sân bay Quận Cam, California đã nổi giận, đấm liên tục vào 1 nữ tiếp viên hàng không.

.

Chuyến bay phải hạ cánh khẩn ở sân bay Denver International hôm Thứ Tư 27/10/2021 sau vụ này. Khi chuyến bay được nửa chừng, nữ tiếp viên hàng không (người da màu) nói 1 hành khách ở khu vực ghế thượng hạng nên mang khẩu trang, thì anh này đấm cô 2 cú, làm bật máu mũi.

.

Hung thủ đã bị trói vào băng ghế bằng băng keo, trong khi chuyến bay phải hạ khẩn để đưa cô nữ tiếp viên nhập viện. Hàng không này nói có lẽ hung thủ đã say rượu. Cảnh sát không phổ biến tên hung thủ.

.

--- Theo tin Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 27/10 đến 17h ngày 28/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.892 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 4.876 ca ghi nhận trong nước (tăng 472 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 1.980 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.069), Đồng Nai (745), Bình Dương (618), An Giang (286), Tây Ninh (190), Hà Giang (184), Kiên Giang (160), Tiền Giang (139), Cần Thơ (138), Quảng Nam (129), Sóc Trăng (128), Bình Thuận (116), Long An (93), Trà Vinh (92), Phú Thọ (81), Đắk Lắk (80), Cà Mau (78), Gia Lai (58), Nghệ An (43), Bến Tre (39), Hậu Giang (39), Nam Định (38), Hà Nội (31), Thừa Thiên Huế (31), Khánh Hòa (30), Đồng Tháp (26), Vĩnh Long (25), Ninh Thuận (22), Thanh Hóa (22), Hà Nam (21), Lâm Đồng (20), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Bắc Ninh (12), Phú Yên (10), Quảng Ngãi (9), Quảng Bình (9), Vĩnh Phúc (7), Quảng Trị (7), Kon Tum (6), Đắk Nông (6), Bình Định (5), Đà Nẵng (4), Bắc Giang (3), Hưng Yên (2), Lào Cai (2), Quảng Ninh (1), Lạng Sơn (1), Thái Nguyên (1), Yên Bái (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 27/10 đến 17h30 ngày 28/10 ghi nhận 54 ca tử vong tại TP. SG (25), Bình Dương (6), Tiền Giang (4), Long An (4), Tây Ninh (4), Đồng Nai (3), Sóc Trăng (2), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1), Đắk Lắk (1), Bạc Liêu (1), An Giang (1), Ninh Thuận (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 60 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.910 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.





.

Gần 39.700 trẻ em SG được tiêm vaccine COVID-19 an toàn. Bác sĩ Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) - cho biết, từ ngày 27.10 đến trưa 28.10, có 39.756 trẻ đã tiêm vaccine COVID-19. Có 167 trẻ hoãn tiêm, 1 trẻ chống chỉ định và chuyển tiêm tại bệnh viện. Không ghi nhận tai biến nặng sau tiêm chủng. Bà Nga nhận định, chiến dịch tiêm chủng được tổ chức trong bối cảnh TPHCM đang chống dịch, nên phải đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch. “Không để nơi tiêm chủng trở thành nơi lây nhiễm COVID-19” - bà Nga nhấn mạnh. Trong đợt tiêm chủng lần này, Sở Y tế TPHCM cũng ghi nhận có một số quận, huyện đã hoàn thành tiêm chủng gần 100% trẻ em từ 16-17 tuổi.

.

Hơn 77,14 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam. Trong ngày 28/10 có 1.170.967 liều vaccine COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm tại Việt Nam là 77.145.612 liều, trong đó 1 mũi là 54.520.772 liều, mũi 2 là là 22.624.840 liều.

Trong ngày 28/10/2021 có 1.170.967 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 77.145.612 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 54.520.772 liều, tiêm mũi 2 là 22.624.840 liều.





.

SG chính thức công khai chi phí xét nghiệm Covid-19. TP HCM đã có 169 cơ sở y tế nộp hồ sơ và đã được Sở Y tế thẩm định cho phép cung ứng dịch vụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19. Ngày 28-10, Sở Y tế TP HCM đã công khai danh sách các cơ sở y tế được cung ứng dịch vụ xét nghiệm và giá thu xét nghiệm Covid-19. Sở Y tế TP HCM cho biết tính đến nay, đã có 59 cơ sở y tế trên địa bàn đã được Bộ Y tế thẩm định cho phép thực hiện dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR. Theo quy định, kỹ thuật này được chỉ định để chẩn đoán xác định các ca lâm sàng tại các cơ sở điều trị.

.

SG: F0 nhẹ hoặc không triệu chứng được tự đề nghị nơi cách ly phù hợp. F0 không đủ điều kiện cách ly chăm sóc tại nhà, được tự đề nghị địa điểm cách ly phù hợp tại cơ sở cách ly doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở cách ly có thu phí hoặc khu cách ly tập trung của địa phương.

Theo hướng dẫn, nơi ở của F0 được xem là ổ dịch hộ gia đình và phải được xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay cho tất cả các thành viên sống cùng nhà. Đồng thời cách ly hộ gia đình 14 ngày kể từ ngày phát hiện ca F0 đầu tiên, dán biển cảnh báo trước nhà. Trong thời gian cách ly, nếu phát hiện thêm F0 trong cùng hộ gia đình thì không tính thêm thời gian cách ly cho những người còn lại. Về chăm sóc, các F0 được khám, đánh giá dấu hiệu suy hô hấp. Nếu có thở nhanh hoặc khó thở hoặc Sp02 dưới 96% thì gọi tổ phản ứng nhanh đến cấp cứu và chuyển người bệnh vào bệnh viện.





.

SG lên kế hoạch dạy học trực tiếp với địa bàn dịch cấp 1, 2. Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1, 2 sẽ cho học sinh đến trường. Tuy nhiên, trường học phải đảm bảo giãn cách, đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn trong ngành giáo dục, đồng thời nhà trường cũng chuẩn bị hạ tầng công nghệ, trang thiết bị, phương tiện để chuyển sang hình thức dạy trực tuyến khi dịch bệnh phức tạp.

.

SG cho phép nhà hàng tiệc cưới được phục vụ rượu bia. Nhà hàng tiệc cưới được cho phép phục vụ thức uống có cồn và hoạt động đến sau 21 giờ. Chiều ngày 28/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM đã họp báo cung cấp thông tin định kỳ về tình hình dịch bệnh TPHCM. Ông Lê Huỳnh Minh Tú- Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, từ ngày 28/10, Thành phố cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được buôn bán, phục vụ tại chỗ với thời gian tới 21 giờ hàng ngày. Về hệ thống nhà hàng tổ chức tiệc cưới, ông Tú cho biết việc sử dụng thức uống có cồn là được phép, kể cả sau 21 giờ. Tuy nhiên, số lượng người tham dự phải tuân thủ theo Chỉ thị 18.

.

Đồng Nai: Số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng mạnh. Số ca nhiễm COVID-19 ở tỉnh Đồng Nai những ngày qua tiếp tục tăng mạnh, nhất là các ca trong cộng đồng. Sáng 28-10, theo báo cáo Sở Y tế Đồng Nai, 24 giờ qua toàn tỉnh ghi nhận thêm 753 ca nhiễm COVID-19, trong đó 229 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng (tăng gần 100 ca so với hôm qua), còn lại trong các khu phong tỏa, cách ly tập trung.

.

Đắk Lắk đề nghị Sở Y tế SG hỗ trợ 200.000 liều vaccine. Sở Y tế Đắk Lắk vừa có đề nghị Sở Y tế TP.HCM hỗ trợ vắc xin, thuốc, trang thiết bị và nhân lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM với một số nội dung trên. Theo đó, đến ngày 27-10 tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3.479 trường hợp mắc, 23 trường hợp tử vong, hiện còn điều trị 1.435 trường hợp. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận trên 140.000 công dân của tỉnh trở về từ các tỉnh phía Nam. Với số lượng người dân từ các vùng dịch trở về tỉnh khá lớn như vậy, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại tỉnh, khó khăn trong công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Để kiểm soát được số mắc, giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Sở Y tế TP.HCM quan tâm hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 200.000 liều vắc-xin.

Hà Nội đón khoảng 5.000 lượt khách

Nhiều nơi vẫn cách ly tập trung

Al Schmidt

Cựu Tổng Thống Donald Trump t

Một trường trung học

Trong khi nhiều người Mỹ

Nhà thờ có nên cấm cửa Biden hay không?

Các điều tra viên

Chuyện xảy ra tại North Carolina.

Hoa Kỳ đã phát hành

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2: Đ

trong tháng 10-2021. Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 10-2021, do thành phố Hà Nội nới lỏng giãn cách và cho phép mở cửa một số dịch vụ, nên ước tính Hà Nội đón khoảng 5.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội địa. Từ ngày 14-10, thành phố Hà Nội cho phép một số hoạt động, dịch vụ được mở cửa trở lại như bảo tàng, công viên, cơ sở lưu trú, nên hoạt động du lịch đã được khởi động trở lại. Theo số liệu tại một số điểm du lịch trên địa bàn, trong 3 ngày (từ ngày 15 đến 18-10), Công viên Thủ Lệ đã đón 2,5 nghìn lượt khách tham quan, Vườn quốc gia Ba Vì đón khoảng 500 lượt khách, khu du lịch Tản Đà đón khoảng 200 lượt khách... Ước tính, tháng 10-2021, khách du lịch đến Hà Nội chỉ bao gồm khách du lịch nội địa, với khoảng 5.000 lượt khách, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14 tỷ đồng, giảm 98,8% so với cùng kỳ năm 2020.người từ địa phương khác. Các tỉnh thành Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng yêu cầu người về từ địa phương có dịch cách ly tập trung, xét nghiệm Covid-19.---, Ủy viên thành phố Philadelphia City, hôm Thứ Tư báo động rằng những người mê Trump đang hăm dọa bạo lực nhắm vào các viên chức bầu cử khắp Hoa Kỳ.Ra điều trần trước Thượng Viện liên bang, Schmidt kể về các lời hăm dọa bạo lực nhận được kể từ khi Trump thua ở tiểu bang Pennsylvania năm 2020.Ông nói, "Tôi là 1 người Cộng Hòa và tôi tin rằng đếm phiếu trong một nền dân chủ là một nhiệm vụ thiêng liêng. Vì tôi có nhiệm vụ đếm phiếu , một số lời nhắn đã gửi tới tôi và gia đình tôi:'Mày phải nói sự thật, nếu không thì 3 đứa con của mày sẽ bị bắn chết."Schmidt nhấn mạnh rằng lời hăm dọa đó kèm theo tên 3 đứa con của ông, địa chỉ nhà gia đình ông, và 1 tấm hình chụp ngôi nhà. Hăm dọa đó có dòng cuối hăm dọa: "RINOs steal elections, we steal lives." (Bọn Cộng Hòa giả hình trộm cuộc bầu cử, tụi tao sẽ trộm mạng sống [tụi bay].)Schmidt nói một số lời hăm dọa khác có hình ảnh kinh khủng hơn. Ông gọi đây là bọn khủng bố nội địa.---ố cáo Tổng quản trị Facebook Mark Zuckerberg và cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr (của chính phủ Trump) đã trộm cuộc bầu cử 2020 tại Pennsylvania trong 1 lá thư giận dữ gửi tới báo Wall Street Journal.Đặc biệt, Trump giận dữ vì một bài bình luận ký tên ban biên tập WSL in hôm Thứ Hai viết rằng Biden thắng Trump hơn 80,000 phiếu tại Pennsylvania. Trump nói bầu cử có gian lận, nhưng đưa ra các lời chứng cớ gian lận mà các tòa án đã quăng bỏ.Thế rồi Trump gây sự với Bộ Trường tư Pháp Barr của chính phủ Trump, rằng Barr ra lệnh cho Công tố liên bang Bill McSwain chớ có điều tra các vụ mà Trump gọi là bất hợp pháp trong bầu cử.Trong lá thư, Trump cũng quy chụp Mark Zuckerberg (TQT Facebook) đã bơm hơn $17 triệu đô để can thiệp vào bầu cử Pennsylvania, trong đó có $5.5 triệu đô cho "thiết bị tiến hành phiếu bầu" tại Philadelphia và $552,000 cho các thùng nhận phiếu (drop boxes) where the voting pattern was not possible."Trump cũng nói về phiếu của cử tri ma ("phantom" voters) ở nhiều nơi, nhưng tất cả những chuyện này đều không có căn cứ, đều đã bị các tòa quăng bỏ, và klhi đếm lại như ở Arizona thì các chứng cớ của Trump đều là bịa đặt.---ở tiểu bang Kentucky đã tưng bừng lễ hội ngộ thường niên trong tuần này với kiểu mới: học sinh múa lap dance đón mừng các thầy cô, trong đó có vị Hiệu trưởng.Truyền thống về trường họp mặt thường niên gọi là homecoming thường là vui, nhưng nghiêm túc. Nhưng lần này, nhiều em trung học Hazard High School đã đi quá đà, một số mặc quần ngắn kiểu các cô trong quán rượu, một số mặc đồ lót tới múa lap dance (một kiểu múa gợi dục) cho thấy cô xem nơi hội trường gym của Hazard High School -- trong đó có Thầy Hiệu Trưởng Donald “Happy” Mobelini, cũng là Thị trưởng thị trấn Hazard.Nhiều phụ huynh nổi giận, nói rằng chuyện này không phù hợp, nhưng một số phụ huynh nói chẳng có gì là quá đà, vì chủ yếu là vui, tuổi học trò là quậy mà.Tổng Giám Đốc Học Khu Hazard Independent Schools là bà Sondra Combs nói rằng bà đã có biện pháp kỷ luật, nhưng không nói rõ là gì. Bộ Giáo Dục Kentuck đã yêu cầu Học khu gửi báo cáo.---nói rằng kinh tế đang suy giảm, 74% dân Mỹ lại nghĩ bây giờ là cơ hội tốt để tìm được việc làm tốt và có lương cao.Bản thăm dò Gallup thực hiện các ngày 1-19 tháng 10/2021, với 823 người thành niên tại 50 tiểu bang, nói 74% người nói bây giờ dễ tìm việc làm tốt hơn, trong khi 74% nói rằng họ thất vọng với tình hình đất nước.Kỷ lục nói rằng dễ tìm việc làm tốt trước đó là 72% vào tháng 8/2021, theo Gallup.---Người Công Giáo từ lâu đã tranh luận chuyện này. Nhưng Vatican đã cảnh cáo các giám mục Mỹ là đừng cấm Joe Biden rước lễ Chủ nhật vì cớ ủng hộ phá thai. Bây giờ, bản thăm dò mới cho thấy đa số giáo dân Công Giáo muốn cửa nhà thờ mở cho Biden vào rước lễ.Cuộc khảo sát của Pew Research Center thực hiện hồi tháng 3/2021, nhưng mới đúc kết và phổ biến hôm Thứ Tư 27/10/2021 cho thấy chỉ có 29% giáo dân Công Giáo muốn nhà thờ cấm cửa Biden vào rước lễ.Khi tính theo đảng, 55% giáo dân Cộng Hòa muốn cấm Biden dự rước lễ, chỉ 11% giáo dân Dân Chủ nói thế, và 87% giáo dân Dân Chủ nói nên mở cửa cho Biden vào rước lễ.Trong tuần này, Biden sẽ hội kiến Đức Giáo Hoàng Francis vào sáng Thứ Sáu, khi Biden đi Châu Âu. Dự kiến, Biden sẽ họp Thượng đỉnh G-20 tại Rome vào Thứ Năm.---liên bang đã ra lệnh cho những người chủ 1 cơ sở kinh doanh thịt gà ở La Puente, California, phải trả $200,000 tiền lương còn nợ và tiền thiệt hại cho 103 công nhân, những người đôi khi làm việc 60-70 giờ/tuần nhưng không được lãnh tiền quá giờ.Hình phạt tương tự cũng áp đặt lên 2 cơ sở làm thịt gà khác đang kinh doanh ở địa chỉ 507 Coral Ridge Place tại thị trấn La Puente. Chuyện ăn chận lương công nhân xảy ra từ ngày 17/10/2014 tới ngày 3/12/2020 trong một môi trường có 50 hay nhiều hơn công nhân đã làm việc ở bất kỳ thời điểm nào.Một đơn kiện nộp lên Tòa khu vực liên bang do các điều tar viên của Bộ Lao Động, nhắm vào các chủ nhân Kevin Truong, Lily “Mei” Tseng, Aiwa Tang-Ton, Jimmy Huynh và các công ty làm thịt gà của họ là, KP Poultry, TL Foods và Express Poultry Services.Tháng 7/2021, tòa chấp nhận phán quyết được ưng thuận trong đó xưởng KP Poultry và Truong thú nhận vi phạm luật về tiền lương và đồng ý trả $100,000 tiền nợ lương quá giờ cũng như $100,000 tiền bồi thường thiệt hại.Rồi tháng 10/2021, tòa phán rằng Tseng, chủ lò mổ gà TL Foods, và Huynh, chủ lò Express Poultry Services, trách nhiệm tương tự và phải bị phạt tương tự. Nhưng 2 hồ sơ kiện này vẫn còn đang tiến hành.---Phong Duc Nguyen, 35 tuổi, hôm Thứ Ba 26/10/2021 đã bị kêu án hơn 15 năm tù sau khi bị tòa kết tội vi phạm luật súng liên bang. Nguyen bị xử 182 tháng tù giam và 5 năm quản chế sau đó.Hồ sơ cho biết vào rạng sáng ngày 25/11/2019, một cảnh sát của Ty Monroe Police Department chận chiếc xe Nguyen đang lái. Cảnh sát thấy rằng bằng lái xe của Nguyen đã bị treo và có nhiều lệnh truy nã để bắt y.Khám xét xe của Nguyen, cảnh sát thấy có súng, cần sa và bạch phiến. Vào ngày 17/2/2021, Nguyen nhận tội mang súng trong khi là can phạm hình sự. Khi kêu án hôm Thứ Ba 26/10/2021, thẩm phán gọi Nguyen là người vũ trang có sự nghiệp hình sự.---, cấp ra thông hành (passport) đầu tiên có tính phái ghi là "X" --- một quyết định cho thấy Bộ Ngoại Giao sửa đổi chính sách về căn cước giới tính đối với người LGBTQI+Truyền thống trước giờ, mục giới tính trên thông hành chỉ có 2 mục "nam" và "nữ, nhưng quyết định đã công bố từ tháng 7/2021 để ghi tính phái cho người giới tính thứ ba, hay lưỡng tính, hay trường hợp không minh định tính phái.Những ai muốn ghi giới tính thứ 3 trên thông hành Hoa Kỳ sẽ không cần giấy bác sĩ, có thể tự ghi trong đơn. Nhiều nước như Australia, Canada, New Zealand, và Nepal đã làm như thế.---Bạch Ốc gọi "Cây Giáng Sinh" là "Cây Mùa Lễ" lần đầu tiên năm nay?: Không hề thấy tin đó. Dư luận ồn ào vì đủ thứ tin vịt. Lần này là quy chụp Joe Biden, một giáo dân thuần thành, có ngôn ngữ như kẻ vô thần: Bạch Ốc gọi "Cây Giáng Sinh" (Christmas trees) là "Cây Mùa Lễ" (Holiday Trees) lần đầu tiên năm nay? Không hề có chuyện đó. Quy chụp đó nguyên thủy cũng xảy ra năm 2009 trong thời Obama làm Tổng Thống, bây giờ lại hâm nóng lại. Không hề thấy bản văn nào từ Bạch Ốc gọi tên cây như thế. Người hấp lại các quy chụp là Eric Trump, con trai của Donald Trump, năm 2016 bịa đặt rằng một phần động cơ của bố anh là muốn "Cây Giáng Sinh" không được gọi bằng tên khác.Chi tiết:---Chiếc mô tô bay đã thử nghiệm thành công ở Nhật?úng. Xe mô tô bay này tên là XTurismo, chết tạo bởi công ty A.L.I. Technologies Inc. đã bay thử nghiệm ở thị trấn Oyama, tỉnh Shizuoka Prefecture, Nhật Bản vào ngày 26/10/2021. Vì là xe mô tô bay, nên phiên bản đầu tiên chỉ duy 1 người ngồi lái. Bay thử đã cho bay 2 phút tại đường chạy Fuji International Speedway tại Oyama, tỉnh Shizuoka Prefecture, ngày 26/10/2021, ở độ cao 3 mét trên mặt đất. Dự kiến giá xe XTurismo sẽ bán 77.7 triệu yen ($680,000)/chiếc. Sẽ nhận đơn đặt mua từ đầu năm tới. Xe này chưa được quyền dùng trên đường lộ công cộng vì Nhật chưa có luật về giao thông cho mô tô bay. Xe dài 3.7 meters, rộng 2.4 meters, cao 1.5 meters, nặng 300 kilograms.Xe có 1 động cơ, 2 cánh quạt trước và sau, với 4 cánh quạt phụ hai bên. Có thể bay 40 phút sau khi đổ đầy bình xăng, và trên một bình điện sạc đầy đủ.Chi tiết: