- Tuần sau bầu Thống Đốc Virginia: 2 ứng viên Dân Chủ, Cộng Hòa điểm ngang nhau. Kết quả sẽ ảnh hưởng bầu cử 2022

- Bộ trưởng Bộ Y tế: Tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ em từ tháng 11/2021. SG tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ ngày mai (27/10). VN sẵn sàng trao đổi chứng nhận tiêm chủng trong ASEAN. SG tháo dỡ 51 chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Nhiều hàng quán tại SG đã mở bán tại chỗ. Hàng quán nóng ruột chờ mở cửa, SG vẫn cân nhắc. Khoảng 381.000 người di chuyển về các tỉnh, ghi nhận 6.222 trường hợp dương tính. Học sinh của 23 tỉnh, thành phố đã được học trực tiếp. Miền Tây cảnh giác nguy cơ cao.

- DB Mo Brooks (Cộng Hòa) thú nhận: có thể phụ tá của ông đã giúp tổ chức biểu tình & bạo loạn ngày 6/1/2021

- GS Albert W. Alschuler: có thể truy tố Trump vì Hiến pháp buộc Tổng Thống chận bạo loạn, nhưng Trump không chận

- Steve Bannon ra thuyết âm mưu mới: nhóm Oath Keepers bí mật làm việc với FBI để kích động bạo loạn 6/1/2021

- Biden OK chuyển nhóm hồ sơ mới về Trump sang Ủy ban Điều tra Bạo Loạn, Trump lại kiện lên tòa, xin chận

- Mục sư Ken Peters: nhiều giáo dân chấp nhận nội chiến để giúp Trump tái chiếm Bạch Ốc để lên ngôi

- Trước ngày bạo loạn, Dân Biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-AZ) hứa đặc xá toàn bộ ban tổ chức bạo loạn 6/1/2021

- Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi chuyển hồ sơ tới Công tố thủ đô: Bannon có thể bị án tiền phạt và 12 tháng tù

- 78% giới trẻ (13-25 tuổi) tự xem là tâm linh, nhưng chỉ 47% còn trong 1 giáo hội, và chỉ 23% dự lễ tôn giáo/tuần

- Anthony Nguyen (Cộng Hòa) chống Trump 2020, nhưng mua cổ phiếu mạng xã hội Trump, mới vài ngày đã hốt bạc

- 1 GS luật: Facebook sắp xếp để trẻ em nhận tràn ngập tin giả, điều này có thể là tội hình sự

- quỳ gối rồi thò tay vào váy 1 phụ nữ, Andrew Nguyen bị truy tố tội tấn công sex và say ma túy nơi công cộng

- HỎI 1: Đức Giáo Hoàng có thể sắp thăm Bắc Hàn? ĐÁP 1: Nam Hàn nói hy vọng.

- HỎI 2: Nếu TQ tấn công Đài Loan, Úc sẽ hỗ trợ quân Mỹ? ĐÁP 2: Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc nói thế.

QUẬN CAM (VB26/10/2021) --- Tuần sau là bầu cử chức Thống Đốc Virginia, cũng là một cuộc trưng cầu dân ý về lòng dân tiểu bang này giữa hai hướng đi Cộng Hòa và Dân Chủ. Bản thăm dò của Suffolk University phổ biến hôm Thứ Ba cho thấy 2 ứng viên Thống Đốc --- Terry McAuliffe (Dân Chủ), và Glenn Youngkin (Cộng Hòa) --- kể như ngang điểm nhau.

Có 46% cử tri nói họ ủng hộ McAuliffe (cựu Thống Đốc Virginia), 45% nói ủng hộ Youngkin. Nhưng 1 điểm chênh nhau nằm trong xác suất về sai số.

Bản thăm dò của đại học Monmouth University phổ biến tuần trước cho thấy 2 ứng cử viên bằng điểm nhau: 46% mỗi người. Bản thăm dò Cygnal do Cộng Hòa thuê cho thấy 2 ứng viên bằng điểm nhau ở 48%.

Hai đảng đang quan sát cuộc bầu cử này (tuần sau, Thứ Ba 2/11/2021 là bầu cử) để soạn chiến lược cho bầu cử giữa kỳ 2022. Vì chính sách Youngkin và McAuliffe phù hợp với chính sách 2 đảng. Tổng Thống Biden hôm nay sẽ tới Arlington cùng với McAuliffe vận động phiếu.

--- Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đêm Thứ Hai 25/10/2021 đã chính thức thông báo cho Công tố liên bang khu vực thủ đô Channing Phillips, rằng cựu cố vấn Trump là Steve Bannon đã từ chối tuân thủ trát đòi ra Hạ Viện.

Trên nguyên tắc, nếu Channing Phillips truy tố, Bannon có thể bị án tiền phạt và 12 tháng tù giam, theo CNN. Tuy nhiên, có thể Phillips sẽ tham khảo với Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp về hồ sơ Bannon.

--- Tổng Thống Joe Biden bác bỏ một yêu cầu mới của Trump xin giữ kín và không chuyển một nhóm hồ sơ mới về Trump sang Ủy ban Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021.

Hồi đầu tháng 10/2021, Biden đã bác bỏ yêu cầu của Trump xin giữ kín 47 tài liệu mà Ủy ban Điều tra Bạo loạn đòi chuyển qua nghi là có liên hệ giữa Trump và bạo loạn 6/1/2021.

Lô hồ sơ thứ nhì Trump xin giữ kín cũng đã bị Biden bác bỏ: Hôm Thứ Hai 25/10/2021, luật sư Bạch Ốc Dana Remus gửi thư cho Giám đốc Văn Khố David Ferriero nói rằng Biden không có ý ém nhóm hồ sơ thứ nhì về liên hệ giữa Trump và bạo loạn, vì lý do bạo loạn 6/1/2021 mà Trump kích động là "cú tấn công nghiêm trọng nhất" nhắm vào chính phủ kể từ thời Nội Chiến.

Nhóm hồ sơ thứ nhì Trump xin ém và bây giờ Biden nói là sẽ phổ biến là 3 tài liệu mang ký số: Bates Numbers 000143-000179; 000398; 000879-000890.” Bạch Ốc từ chối nói 3 tài liệu này có nội dung là gì. Văn Khố sẽ trao Hạ Viện từ ngày 12/11/2021, nếu tòa không chận lại. Trump đã nộp đơn lên tòa xin ém lại.

--- Bạn vẫn còn nhớ rằng Dân Biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) đã mặc áo giáp khi ra đọc diễn văn vào buổi sáng 6/1/2021 trước cuộc biểu tình để rồi biểu tình này vài giờ sau là thành bạo loạn tấn công Quốc Hội.

Hôm Chủ Nhật, báo Rolling Stone loan tin rằng Dân Biểu Brooks và nhiều Dân biểu khác liên kết chặt chẽ với nhóm soạn kế hoạch bạo loạn 6/1/2021. Báo chí mới tìm phỏng vấn DB Brooks thì được trả lời rằng ông không liên hệ gì tới ban tổ chức cho tới ngày 5/1/2021, khi ông nói Bạch Ốc mời ông ra đọc diễn văn hôm sau.

Tới đây DB Brooks bèn thú nhận: ông nói ông không rõ là nhân viên của ông có ai liên hệ việc soạn kế hoạch biểu tình (và rồi bạo loạn) hay không: "Nói thẳng, tôi sẽ tự hào về nhân viên của tôi nếu họ giúp tổ chức cuộc biểut ình vì quyền phát biểu để phản đối bầu cử gian lận và trộm bầu cử." Ghi nhận rằng: Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr của Trump nói rằng bầuc ử 2020 là tuyệt vời, không hề có gian lận như Trump vu cáo.

--- Theo Bộ Y Tế và báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 25/10 đến 17h ngày 26/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 3.592 ca ghi nhận trong nước (giảm 28 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 1.431 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (783), Bình Dương (528), Đồng Nai (481), An Giang (290), Đắk Lắk (162), Tiền Giang (121), Tây Ninh (120), Kiên Giang (118), Trà Vinh (108), Bạc Liêu (106), Long An (66), Nghệ An (59), Cần Thơ (57), Thanh Hóa (50), Gia Lai (46), Khánh Hòa (45), Bình Thuận (40), Bà Rịa - Vũng Tàu (33), Phú Thọ (33), Cà Mau (32), Quảng Nam (28), Hà Giang (28), Hậu Giang (27), Nam Định (26), Bình Định (23), Bình Phước (23), Bến Tre (19), Vĩnh Long (18), Hà Nội (18), Đồng Tháp (17), Thừa Thiên Huế (12), Ninh Thuận (11), Hà Nam (11), Hưng Yên (8), Quảng Ngãi (8), Đắk Nông (7), Lâm Đồng (6), Sơn La (4), Quảng Bình (3), Đà Nẵng (2), Phú Yên (2), Vĩnh Phúc (2), Kon Tum (2), Bắc Giang (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 64 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (27), Bình Dương (14), Đồng Nai (4), Tiền Giang (3), Long An (3), Bạc Liêu (3), Tây Ninh (3), An Giang (3), Ninh Thuận (1), Cần Thơ (1), Cà Mau (1), Nghệ An (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 65 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.802 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.





VN sẵn sàng trao đổi chứng nhận tiêm chủng trong ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi ASEAN thích ứng linh hoạt với Covid-19, bày tỏ Việt Nam sẵn sàng trao đổi chứng nhận tiêm chủng với các nước ASEAN. Trong Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 38, do nước chủ tịch ASEAN là Brunei chủ trì với chủ đề ưu tiên là ứng phó Covid-19 và thúc đẩy phục hồi, ông Chính nói rằng, đã đến lúc ASEAN cần chuyển hướng sang chiến lược mới với cách tiếp cận toàn dân để thích ứng an toàn, ứng phó linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch, song song với đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. ASEAN cần nâng cao hiệu quả các cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực hệ thống y tế, chủ động về vaccine, thuốc điều trị và đề cao ý thức của nhân dân. "Là một trong số các nước ASEAN đang đẩy mạnh nghiên cứu và chủ động sản xuất vaccine, Việt Nam đề nghị sớm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị Covid-19, hình thành chuỗi cung ứng tự chủ của khu vực chúng ta", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho trẻ em từ tháng 11/2021. Ngày 26/10, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Theo đó, từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất, đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Đây là vaccine đảm bảo an toàn cho trẻ em. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ được thực hiện trước với trẻ em ở độ tuổi từ 16-17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.





SG tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ ngày mai (27/10). SG bắt đầu thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi ở Quận 1 và huyện Củ Chi từ ngày mai (27/10). Dự kiến sẽ tiêm mũi 1 trong vòng 5 ngày và tiêm vét trong 2 ngày. Dự kiến thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi ở Quận 1 và huyện Củ Chi từ ngày 27/10. Sau hai địa phương trên, Thành phố sẽ triển khai tiêm cho trẻ ở TP. Thủ Đức và các quận, huyện còn lại. Thành phố sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ.

SG tháo dỡ 51 chốt kiểm soát phòng, chống dịch. UBND.TPHCM thông tin, từ 18h ngày 26-10, lực lượng chức năng dỡ bỏ và dừng hoạt động 51 chốt trạm kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại các địa bàn giáp ranh các tỉnh. Như vậy, người dân từ các địa phương khác vào thành phố SG không còn phải dừng xe kiểm tra các thủ tục, giấy tờ phòng, chống Covid-19 tại các chốt trạm này như thời gian vừa qua. Thay vào đó, các lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tuần tra, kiểm soát lưu động và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 hiện hành.





Nhiều hàng quán tại SG đã mở bán tại chỗ. Dù TP HCM chưa chốt thời gian mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ nhưng nhiều quán cà phê trong sáng 26-10 đã mở bán, thậm chí phục vụ khách ngay trên vỉa hè. Ghi nhận trong sáng 26-10, trên nhiều tuyến đường ở TP HCM như: Bà Huyện Thanh Quan, Rạch Bùng Binh (quận 3), Phạm Văn Bạch, Nguyễn Quang Bích, Hoàng Hoa Thám, Trường Sa (quận Tân Bình), nhiều quán cà phê, nước giải khát đã rục rịch mở bán tại chỗ để phục vụ khách.

Hàng quán nóng ruột chờ mở cửa, SG vẫn cân nhắc. TP.HCM vẫn đang cân nhắc, tính toán các điều kiện để cho hàng quán mở bán tại chỗ. Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng chỉ cần đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine và thực hiện 5K. Ở góc độ chuyên gia dịch tễ, bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - cho rằng việc quy định hàng quán không được bán bia, rượu chưa hợp lý. "Thực tế, việc tập trung ăn uống tại nhà đã được TP cho phép từ lâu và hoạt động này không khác so với việc ăn uống tại quán, chỉ có khác là phòng này qua phòng khác và có nhân viên phục vụ", ông nói. "Lúc này không nghĩ đến khó khăn của người kinh doanh sao gọi là vừa chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Nếu không mạnh dạn mở cửa thì sẽ lãng phí nỗ lực chích ngừa suốt thời gian qua", bác sĩ Khanh nhìn nhận.





Khoảng 381.000 người di chuyển về các tỉnh, ghi nhận 6.222 trường hợp dương tính. Theo báo cáo của Bộ Y tế, nhìn chung, số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước trong 2 tuần qua đã giảm 48% so với 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, nếu tính riêng từng tuần thì tuần sau tăng 14,4% so với tuần liền trước. Trong số 19 tỉnh, thành phố miền Đông, Tây Nam Bộ, so với tuần trước đó, từ ngày 19-25/10, 17/19 địa phương ghi nhận ca mắc tăng trong cộng đồng; 2 địa phương ghi nhận số ca mắc giảm. Từ ngày 7-25/10, theo thống kê sơ bộ có khoảng 381.000 người di chuyển về các tỉnh, đã lấy mẫu xét nghiệm cho 363.405 người, trong đó đã ghi nhận 6.222 trường hợp dương tính.

phố đã được học trực tiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có báo cáo thống kê tình hình tổ chức dạy học năm học 2021-2022 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, tính đến ngày 25-10, cả nước có 23 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp; 15 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học theo hình thức kết hợp trực tiếp, trực tuyến và dạy học qua truyền hình; 25 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình. 23 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Sơn La và Lạng Sơn.. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh Tây Nam Bộ trong tình trạng có nguy cơ rất cao. Đặc biệt, trong thời gian qua, lượng người từ T P HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về khu vực này rất lớn, tỷ lệ lây nhiễm trên số người về rất cao, khoảng 1,6%; khả năng lây lan ra cộng đồng rất lớn, đặc biệt đối với địa bàn chưa kịp tiêm bao phủ vaccine mũi 1. Các tỉnh Tây Nam Bộ phải giám sát chặt người từ vùng dịch về, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", giám sát y tế, xét nghiệm, cách ly theo điều kiện thực tiễn tại địa phương theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫyphòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới ghi nhận trong cộng đồng, chiều ngày 26/10, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk. Dẫn đầu đoàn công tác, bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, gần đây một số tỉnh có tình trạng F0 gia tăng, nguyên nhân một phần do người dân từ vùng dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương về.xuất hiện chùm lây mới, khẩn cấp chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch. Sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng cùng với nhiều trường hợp nghi nhiễm, tỉnh Bắc Giang đã khẩn cấp chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch với quyết tâm chặn đứng chuỗi lây. Tối 26/10, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong ngày trên địa bàn phát sinh 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Đây là 2 mẹ con, có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch ở thành phố Hà Nội. Ngay sau khi phát sinh ca mắc mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch, kích hoạt các biện pháp chống dịch tại xã Thượng Lan và các địa bàn liên quan của huyện Việt Yên.---, Giáo sư Đại học New York University, nói chuyện trên CNN nơi chương trình "Anderson Cooper 360" của CNN hôm Thứ Hai, nói với các tiết lộ gần đây, một số lãnh đạo ở mạng Facebook có thể bị truy tố tội hình sự.Galloway nói với bình luận viên Anderson Cooper rằng các hồ sơ do Frances Haugen, cựu viên chức FB, phổ biến có thể là tai họa lớn cho FB. Bởi vì có những chứng cớ phạm tội hình sự.Bởi vì khi Facebook chấp nhận cho tin giả, tin vịt chạy tới những người cực đoan để dẫn tới bạo loạn 6/1/2021 thì không truy cứu trách nhiệm FB được, nhưng khi FB chấp nhận cho tin giả tràn ngập tới cho trẻ em đọc hàng ngày, điều này có thể là tội hình sự.---vào công ty mới của Trump sẽ có thể mang về lợi nhuận lớn. Bản tin Reuters kể rằng Trump đã lôi cuốn được cả những người say mê Trump và những người chỉ trích Trump vào trò chơi lớn: bơm tiền vào công ty sẽ thực hiện mạng xã hội mới của Trump.Trong đó có Anthony Nguyen, 49 tuổi, kỹ sư nhu liệu từ Austin, Texas, là một người Cộng Hòa nhưng không chịu bầu cho Trump trong bầu cử 2020. Tuần trước, Nguyen cùng với nhiều triệu người mua bán chứng khoán đã bơm tiền vào công ty mới của Trump, đẩy trị giá công ty mới này tới gần 12 tỷ đôla.Phần nhu liệu app của công ty vẫn đang thử nghiệm, nhưng Nguyen nói với Reuters rằng anh đầu tư vì muốn kiếm lời nhanh chóng, chứ không phải tin vào thành công lâu dài của mạng xã hội đó.Cổ phiếu công ty Digital World Acquisition Corp tăng giá 842% từ khi công ty này tuyên bố hôm Thứ Tư 20/10/2021 là sẽ sáp nhập vào Trump Media & Technology Group, công ty đang nhắm làm mạng xã hội có tên là Truth Social.Nguyen nói rằng anh đã mua $4,100 trị giá cổ phiếu Digital World với giá trung bình $41 mỗi cổ phiếu, bán phân nửa số đó với giá $4,800 khi cổ phiếu tới giá $96, và bán 1/4 số đó với giá $3,000 khi cổ phiếu tới giá $120. Bây giờ anh còn 25 cổ phiếu.---hôm Thứ Hai, luật gia Albert W. Alschuler nói rằng hầu hết các chuyên gia luật bỏ sót 1 cách truy tố Trump, vì vai trò của Trum dung dưỡng bạo loạn 6/1/2021, tức là Trump đã không can thiệp để ngăn cản bạo loạn, tức là Trump tự biến thành đồng phạm.Alschuler viết rằng, không ngăn cản tội phạm thường thì không có nghĩa là đồng phạm, nhưng đối với người có bổn phận pháp lý phải can thiệp thì không ngăn cản tức là đồng phạm. Thí du6, trường tàu xe lửa không ngăn cản hành khách mang rượu lậu bán, thì trưởng tàu có tội đồng phạm vận chuyển rượu lậu. Tương tự, cảnh sát không can thiệp tội phạm trước mắt tức là cảnh sát tự biến thành đồng phạm.Alschuler dẫn ra Hiến Pháp với Article II, Section 3 trong đ1o ghi rằng "Tổng Thống phải thi hành luật." Ngày 6/1/2021, lẽ ra, Trump phải gọi quân đội hay gọi thêm cảnh sát tới can thiệp, hay chỉ đơng ỉan là Trump kêu gọi tín đồ ngưng lại. Do vậy, Trump là đồng phạm bạo loạn, theo Hiến Pháp.---của các cụ trong nhà thờ đã đẩy giới trẻ bước xa khỏi giáo hội. Cuộc thăm dò mới của viện Springtide Research Institute phổ biến hôm Thứ Hai, đăng trên báo Wall Street Journal, cho thấy 1/2 người trẻ từ 13 tuổi tới 25 tuổi nghĩ rằng các giáo hội không bận tâm về chuyện họ quan tâm, như công bằng về sắc tộc, bình đẳng tính phái, quyền di dân, bất bình đẳng lợi tức, kiểm soát súng, và ác điều đó làm giảm số tín đồ các giáo hội.Christian Camacho, 22 tuổi, trưởng thành trong 1 gia đình Công giáo bảo thủ tại Minneapolis, nói rằng anh biết nhiều người trẻ không đi nhà thờ nữa, chỉ vì họ không thấy lý do nào để đi nhà thờ.Bản tường trình từ viện Springtide Research Institute ghi rằng 71% người trẻ nói họ quan tâm về quyền đồng tính LGBTQ, nhưng cảm thấy rằng 44% các cộng đồng tôn giáo chia xẻ quan tâm của họ.Zaina Qureshi, 16 tuổi, từ Massachusetts có cha là Hồi Giáo và mẹ là Công Giáo, nói người trẻ cởi mở hơn, và bây giờ cô không còn liên hệ gì với các giáo hội nữa.Bản khảo sát ghi rằng hầu hết người trẻ (78%) tự xem họ có yếu tố tâm linh, nhưng chỉ 47% là còn tự xem là thuộc vào một cộng đồng tôn giáo, và chỉ 23% là dự nghi lễ tôn giáo hàng tuần.---, cựu cố vấn của Trump, sau khi bất tuân trát đòi của Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 yêu cầu ông ra điều trần, tuần này đưa ra thuyết âm mưu mới: ngay sau bầu cử 2020 là cuộc đảo chánh lật đổ Trump, và cánh thành viên tổ chức Oath Keepers đã bí mật làm việc với FBI để kích động bạo loạn 6/1/2021 tấn công Quốc Hội.Bannon nói lẽ ra bị trát đòi ra điều trần để tìm sự thật phải là Giám đốc FBI Christopher Wray và Bộ Trưởng Tư Pháp [hiện nay] Merrick Garland. Bannon đưa ra thuyết âm mưu quá lố thành ra tin vịt: Garland chỉ mới bổ nhiệm chức Bộ TRưởng Tư Pháp hồi tháng 3/2021. Khi bầu cử 2020 thì Garland là Thẩm phán một tòa kháng án. Không có quyền lực gì để đảo chánh.----- một trong các lãnh đạo của hội thánh Patriot Church bản doanh ở Knoxville, Tennessee --- trả lời phỏng vấn của báo Vice, nói rằng nhiều giáo dân đang mất kiên nhẫn bởi vì Trump vẫn chưa được tái nhậm chức Tổng Thống trong Bạch Ốc.Mục sư Peters nói với phóng viên David Gilbert rằng giáo dân không muốn dùng bạo lực, nhưng sẽ phải dùng bạo lực nếu đó là điều cần thiết để giúp Trump tái chiếm Bạch Ốc.Phóng viên Gilbert giải thích phong trào tôn giáo "Patriot Church" là dựa vào huyền thoại "Trung Đoàn Áo Choàng Đen" gồm nhiều mục sư và thầy truyền giáo đã "nổi dậy, chỉ huy các hội thánh của họ vào các trận chiến vì tự do" trong thời Chiến Tranh Cách Mạng Hoa Kỳ (1775-83) để nước Mỹ thoát vai trò thuộc địa của Anh quốc.Gilbert viết rằng đó chỉ là huyền thoại vì các sử gia sau này không dò ra dấu tích nào về bất k2y nhân vật nào của Trung Đoàn Áo Choàng Đen. Tuy nhiên, Mục sư Peters nói ông tin rằng Mỹ cần phải trở về Kinh Thánh và Mỹ "nên là một quốc gia Thiên Chúa Giáo và Mục sư đã thấy Trump là người có thể tái lập vàng son cho Hoa Kỳ.Gilbert viết, bất kể huyền thoại thực hư, Mục sư Peters và nhiều mục sư như ông đang dùng huyền thoại Trung Đoàn Áo Choàng Đen để bịa đặt chuyện "gian lận" bầu cử 2020 để kích động các nhà thờ chuẩn bị cho cuộc nội chiến mới sắp tới, giữa thiện và ác, và là cuộc chiếnc hống lại phe tả.Mục sư Peters nói ông không muốn nội chiến, nhưng "sẽ phải đứng lên vì những gì họ tin tưởng. Nếu chúng tôi không nói, thì phía bên kia, phe tả sẽ chiếm diễn đàn. Tôi muốn nói, họ là truyền thông dòng chính."----để xóa tội. Vài giờ đồng hồ sau khi đám đông ủng hộ Trump xông vào Quốc Hội ngày 6/1/2021, Dân Biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-AZ) một cách vô căn cứ đã chụp mũ antifa chủ mưu và thực hiện bạo loạn.Nhưng theo một bản tin riêng của báo Rolling Stone, Dân Biểu Gosar biết chính xác những ai đã thực hiện bạo loạn, và DB Gosar còn hứa sẽ giúp họ được đặc xá (pardon) ngay cả trước khi có bạo loạn 6/1/2021.Một người ẩn danh trong ban tổ chức bạo loạn 6/1/2021 nói với báo này rằng DB Gosar đã hứa cho họ "đặc xá bao trùm" (“blanket pardon”) --- tức là, bất kỳ ai dự bạo loạn cũng được miễn tội toàn bộ.DB Gosar nói với ban tổ chức bạo loạn rằng: "Tôi vừa duyệt qua danh sách đặc xá và chúng tôi muốn nói với các bạn là chúng tôi mang ơn tất cả việc làm cực nhọc quý vị sắp làm."Báo Rolling Stone viết rằng có ít nhất 3 người tổ chức biểut ình 6/1/2021 đang hợp tác với Ủy ban Hạ Viện Điều Tra, và họ tiết lộ là có nhiều Dân Biểu có "liên hệ chặt chẽ" trong việc làm kế hoạch bạo loạn.---39 tuổi, đã bị tống giam sau khi Ty cảnh sát Metro Nashville Police nói Nguyen tấn công tình dục một phụ nữ ngay khu vực góc đường 4th và đường Broadway, giữa khu phố chính Nashville, Tennessee, vào đêm Thứ Sáu 22/10/2021.Nhân chứng và nạn nhân kể rằng Nguyen quỳ xuống, nhìn vào dưới váy một phụ nữ rồi thò tay vào trong váy nạn nhân. Nguyen bị truy tố tội tấn công tình dục và tội say ma túy nơi công cộng.Nguyen thú nhận với cảnh sát rằng y lúc đó say thuốc THC (một loại tinh chất cần sa). Nạn nhân là cô Amanda L. Buckholz. Hồ sơ sẽ do Thẩm phán Timothy Lee xét xử.---: Đức Giáo Hoàng có thể sắp thăm Bắc Hàn?: Nam Hàn nói hy vọng. Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in dự kiến sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Francis khi viếng thăm Vatican vào cuối tuần này. Vấn đề Giáo Hoàng thăm Bắc Hàn sẽ được thảo luận lần nữa. Nếu thực hiện được, chuyến thăm này sẽ giúp tái lập hòa bình giữa 2 miền Nam-Bắc Hàn.Dự kiến Moon sẽ gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào Thứ Sáu này, trước khi tham dự Thượng Đỉnh G-20, và dự kiến sẽ nói về khả thể chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tới Bắc Hàn. Một quan chức cao cấp Tổng Thống Phủ Nam Hàn nói với báo chí rằng Đức Giáo Hoàng liên tục bày tỏ ý muốn thăm Bắc Hàn.Chuyên thăm đó đã có hy vọng trong những cuộc nói chuyện năm 2018, sau 3 buổi họp Thượng đỉnh Liên Hàn và sau các buổi gặp giữa Kim Jong-un và Donald Trump.Vào tháng 10/2018, Moon thăm Đức Giáo Hoàng, chuyển lời mời miệng từ Kim Jong-un. Đức Giáo Hoàng lúc đó nói ông sẵn sàng thăm Bắc Hàn, nhưng cần thư mời chính thức. Nhưng kế hoạch hủy bỏ, sau khi Kim gặp Trump năm 2019 mà chẳng có thỏa hiệp nào.Chi tiết:---: Nếu TQ tấn công Đài Loan, Úc sẽ hỗ trợ quân Mỹ?Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc nói thế. Báo Taiwan News ghi rằng Bộ Trưiởng Quốc Phòng Úc châu Peter Dutton nói trong buổi phỏng vấn của truyền thông mới đây rằng Úc sẽ đứng chung chiến tuyến với Mỹ nếu TQ tấn công quân sự Đài Loan. Thông tấn Sky News Australia hôm Chủ Nhật 24/10/2021 phát hình buổi phỏng vấn Dutton, khi được hỏi Úc châu sẽ chiến tranh với TQ trong tương lai, Dutton nói, "TQ rất rõ ràng về ý định của họ đối với Đài Loan. Cũng y thế, Mỹ rất rõ ràng về ý dịnh của Mỹ đối với Đài Loan. Không ai muốn chiến tranh, nhưng điều đó thực sự là 1 câu hỏi cho TQ."Dutton nói nếu TQ tấn công Đài Loan, Úc sẽ chờ phản ứng của Mỹ và sẽ cùng chiến tuyến của Mỹ như đã hơn 70 năm qua.Dutton nói thế là y hệt tuyên bố của Thủ Tướng Scott Morrison hồi tháng 5/2021, khi ông nói nếu TQ tấn công Đài Loan, Úc sẽ hỗ trợ Mỹ và đồng minh.Chi tiết: