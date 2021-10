Mark Zuckerberg bị VN hăm dọa, liền trao VN quyền xóa các bài mà VN cho là "chống chính phủ" - SG chưa cho phép hàng quán ăn, uống phục vụ tại chỗ. Sở Y tế SG đề nghị tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi. SG: 92% phụ huynh đồng ý tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ. SG: Hàng hóa cung ứng về tăng nhanh. Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt SG vắng khách. TP Vinh chuyển lại hơn 4.000 liều vắc xin Ver

SG chưa cho phép hàng quán ăn, uống phục vụ tại chỗ. Sở Y tế SG đề nghị tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi. SG: Hàng hóa cung ứng về tăng nhanh. Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt SG vắng khách. Số ca mắc Covid-19 tại các tỉnh ĐBSCL có dấu hiệu tăng trở lại.

- Mark Zuckerberg bị VN hăm dọa, liền trao VN quyền xóa các bài mà VN cho là "chống chính phủ"

- điều trần ở Quốc Hội Anh: Facebook chấp nhận tin vịt vì lợi nhuận, đã và đang gây bạo lực toàn cầu

- có ít nhất 6 dân biểu nói với ban tổ chức bạo loạn về dàn dựng kế hoạch biểu tình ngày 6/1/2021

- Ohio: Josh Mandel (Cộng Hòa) nói sẽ dẹp Hiến Pháp nếu đắc cử Thượng nghị sĩ, xóa lằn ranh nhà thờ & nhà nước

- hàng chục triệu găng tay y tế bẩn, được giặt rửa rồi giả làm găng tay mới để xuất cảng từ Thái vào Mỹ

- Neil Cavuto, người dẫn chương trình Fox News, chữa xong COVID, ra bệnh viện, lên đài kêu gọi đi chích ngừa

- Tiền đều đặn tới Mike Pence, diễn văn 100,000$/bài, hy vọng viễn ảnh Pence thắng cử Tổng Thống 2024.

- DB Bennie Thompson (Chủ tịch Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021): bạo loạn có dàn dựng trước

- Giám đốc cơ quan không gian NASA: có thể người hành tinh đã tới thăm địa cầu nhiều lần trong vài năm qua

- Las Vegas: sinh nhật thứ 140 của họa sĩ Picasso, đấu giá 11 tác phẩm của họa sĩ này với giá 109 triệu đô

- HỎI 1: Ngồi hoài sẽ chết sớm, thể dục sẽ cứu nguy? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chuyện “nhân tài” phá nát xã hội. ĐÁP 2: Nhận định của Hiệu Minh, Báo Tiếng Dân.

QUẬN CAM (VB25/10/2021) --- Tiểu bang Ohio nên cảnh giác: Ứng cử viên Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Mandel thú nhận trong buổi tranh luận hôm Chủ Nhật rằng ông sẽ chà đạp lên Hiến Pháp nếu đắc cử chức Thượng nghị sĩ.

Trong khi tất cả những dân cử liên bang đều buộc tuyên thệ bảo vệ Hiến Pháp, Mandel nói rõ Hiến Pháp đã làm nhạt mất hình ảnh Thượng Đế tại Hoa Kỳ.

Mandel nói trong buổi tranh luận đông người rằng: "Chúng ta nên cấy đức tin [Thượng Đế] vào lớp học, vào sở làm và vào mọi nơi trong xã hội. Không có chuyện gì nên gọi là tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước."

--- Một số dân cử Cộng Hòa đã tham dự một số buổi họp của những người tổ chức biểu tình để dẫn tới bạo loạn 6/1/2021, theo một bản tin trên báo Rolling Stone.

Hai nguồn tin cung cấp cho báo này, nói rằng Dân Biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-AZ), DB Lauren Boebert (CH-CO), DB Mo Brooks (CH-AL), DB Madison Cawthorn (CH-NC), DB Andy Biggs (CH-AZ), và DB Louie Gohmert (CH-TX) tất cả đều có mặt trong hàng chục cú điện thoai với ban tổ chức biểu tình 6/1/2021.

Phụ tá của Trump là Katrina Pierson được nhận diện là "người liên lạc" giữa Bạch Ốc và nhóm tổ chức biểu tình. Chánh văn phòng của Trump là Mark Meadows được kể là người hỗ trợ nhóm này.

Một người trong ban tổ chức nói với báo Rolling Stone rằng cụ thể DB Marjorie Taylor Greene có lúc nói qua điệnt hoại trên đầy dây có mặt khoảng 1 tá Dân biểu khác, hay là lúc khác có khoảng vài DB khác và các nhânv iên phụ tá.

Trump cũng từng nói chuyện với ban tổ chức biểu tình 6/1/2021 rằng họ nên tuần hành với Quốc Hội và nói với các dân cử rằng họ cần phải đưa chiến thắng về cho Trump. Trump hứa sẽ dẫn đầu nhóm tuần hành và đi bộ với họ, nhưng rồi lạnh cẳng lén về lại Bạch Ốc.

Bài báo cũng nói theo 2 người cho tin thì vài tuần trước ngày bạo loạn, họ đã tổ chức biểu tình ở nhiều tiểu bang khoảng giữa từ ngày bầu cử tới ngày bạo loạn 6/1/2021.

--- Frances Haugen, cựu nhân viên rồi trở thành người thổi còi về công ty Facebook Inc. nói trong buổi điều trần ở Quốc Hội Anh quốc hôm Thứ Hai rằng FB có thể thúc đẩy bạo lực nhiều nơi trên thế giới.

Bà nói hiển nhiên bạo lực ở Myanmar và Ethiopia là các "chương mở đầu" của Facebook vì chính sách xếp ưu tiên và tập trung vào nội dung gây chia rẽ và cực đoan.

Frances Haugen cũng nói rằng FB chia người dùng FB làm nhiều mảng, với có 4% người đọc FB là nhận được 80% lượng tin vịt, kể cả các tin vịt về dịch COVID-19.

Theo Haugen, lý do Facebook không muốn chặn tin vịt vì không muốn mất lợi nhuận, dù chỉ là phần nhỏ lợi nhuận. Bà nói mảng tin do trí tuệ nhân tạo sắp xếp có 3% tới 5% là đầy bạo lực và căm thù.

--- VC đã bóp cổ anh Zuck? Theo một bản tin trên báo Washington Post, Tổng quản trị công ty Facebook là Mark Zuckerberg đã đầu hàng chính phủ CSVN và cho phép bịt miệng những người chỉ trích các lãnh đạo VN và các chính sách nhà nước.

.

Theo bản tin, Zuckerberg đã bị chính phủ đưa ra phản đối, và sau đó đồng thuận làm theo ý nhà nước CSVN vì lo sợ mất thị trường sinh lợi này.

.

Bài báo viết rằng tại Mỹ, Zuckerberg nói rằng anh đề cao quyền tự do phát biểu, nói không muốn gỡ bỏ các nội dung sai trái và mạ lỵ. Nhưng tại VN, những người đòi quyền tự do phát biểu phải trả giá tù tội. Nhưng VN là thị trường FB đang có lợi nhuận hơn 1 tỷ đôla/năm, theo ước tính năm 2018 của Hội Ân Xá Quốc Tế.

Bài báo dẫn ra rằng, có 3 nhân viên Facebook thân cận với Zuckerberg đã chịu nói sau khi được hứa cho ẩn danh, rằng FB đã đứng về phe với VC để bịt miệng các tiếng nói bất đồng. Cụ thể trước khóa họp Quốc Hội CSVN hồi tháng 1/2021, Facebook tăng cường kiểm duyệt các bài "chốngc hính phủ" và cho nhà nước VC gần như kiểm soát hoàn toàn mạng FB, theo các nhà hoạt động bênh vực quyền tự do phát biểu.

Cuối năm 2020, FB trao cho nhà nước CSVN quyền xóa bỏ các bài trên FB mà họ không thích. Zuckerberg đã đầu hàng như thế sau khi VN hăm dọa xóa sổ FB tại VN.

--- Theo tin Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 24/10 đến 17h ngày 25/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.639 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 3.620 ca ghi nhận trong nước (giảm 408 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 1.573 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (969), Bình Dương (517), Đồng Nai (458), An Giang (232), Tây Ninh (163), Bạc Liêu (156), Tiền Giang (111), Kiên Giang (99), Sóc Trăng (87), Long An (74), Trà Vinh (60), Bình Thuận (57), Gia Lai (52), Hậu Giang (48), Khánh Hòa (44), Cà Mau (42), Phú Thọ (37), Đắk Lắk (33), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Cần Thơ (26), Thừa Thiên Huế (23), Bến Tre (23), Hà Giang (22), Nam Định (21), Thanh Hóa (21), Bình Định (20), Đồng Tháp (19), Hà Nội (18), Vĩnh Long (18), Nghệ An (15), Quảng Trị (15), Hà Nam (14), Đắk Nông (13), Ninh Thuận (12), Quảng Nam (12), Bình Phước (10), Quảng Bình (8 ), Quảng Ngãi (8 ), Quảng Ninh (5), Bắc Ninh (5), Kon Tum (4), Ninh Bình (3), Lâm Đồng (3), Hà Tĩnh (3), Vĩnh Phúc (3), Phú Yên (2), Lạng Sơn (2), Hải Dương (1), Đà Nẵng (1), Thái Bình (1), Bắc Giang (1), Lai Châu (1), Lào Cai (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 65 ca tử vong tại TP SG (40), Bình Dương (11), Đồng Nai (7), Tây Ninh (3), Bạc Liêu (2), An Giang (1), Tiền Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 67 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.738 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.





SG chưa cho phép hàng quán ăn, uống phục vụ tại chỗ. Theo ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, việc mở lại hàng quán ăn, uống phục vụ tại chỗ vẫn đang trong quá trình xem xét, đánh giá nên Thành phố vẫn chưa cho phép mở lại. Chiều 25/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong tuần qua. Liên quan đến đề xuất cho phép các hàng quán ăn uống, nhà hàng được phục vụ tại chỗ, ông Lê Huỳnh Minh Tú cho biết, UBND TP Hồ Chí Minh và các sở, ngành vẫn đang xem xét, cân nhắc cách làm, tiêu chí đánh giá để mở lại hoạt động này. Theo đó, TP Hồ Chí Minh hiện vẫn chưa quyết định mở lại để đảm bảo yêu cầu phòng dịch. “Việc mở lại quán ăn, uống phục vụ tại chỗ vẫn đang trong quá trình trao đổi và còn cần làm rõ lại nhiều vấn đề. Sau khi thống nhất, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh sẽ thông báo cụ thể những thông tin liên quan", ông Lê Huỳnh Minh Tú nói.

VN đã tiêm hơn 74 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong ngày 24/10/2021 có 1.120.951 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 74.050.037 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 52.584.839 liều, tiêm mũi 2 là 21.465.198.





Sở Y tế SG đề nghị tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi. Sở Y tế TPHCM đề nghị Viện Pasteur TPHCM chấp thuận cho phép sử dụng loại vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi và hướng dẫn, tập huấn chuyên môn. Ngày 25.10, Sở Y tế TPHCM đã gửi văn bản khẩn đến Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM để xin ý kiến tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố. Theo Sở Y tế, hiện nay Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể loại vaccine để tiêm cho trẻ, chưa có hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

SG: 92% phụ huynh đồng ý tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ. Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết tính đến chiều 25-10 có 92,13% phụ huynh đồng ý tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi, theo kết quả khảo sát từ các trường THCS và THPT trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố có 655.715/711.702 phụ huynh học sinh từ 12-17 tuổi đồng ý cho con em mình tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đặc biệt, tỉ lệ đồng thuận cao nhất là phụ huynh khối lớp 9. Địa phương có tỉ lệ phụ huynh đồng thuận cao nhất là huyện Hóc Môn với 98,79%. Quận 7 là địa phương có tỉ lệ đồng thuận thấp nhất với 79,18%.





TP Vinh chuyển lại hơn 4.000 liều vắc xin Vero Cell (của TQ). Hết lịch tiêm tại địa phương, TP Vinh chuyển lại hơn 4.000 liều vắc xin để tỉnh Nghệ An phân bổ đến nơi khác. Chiều 25/10, trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh giải thích về việc hơn 4.000 liều vắc xin Vero Cell (Sinopharm) chuyển lại cho tỉnh Nghệ An mà không tiếp tục tiêm. Các phường, xã ở thành phố Vinh tổ chức tiêm từ ngày 13 – 20/10 với hơn 66.672 liều vắc xin. Riêng vắc xin Vero Cell được cấp là 51.000 liều, trong đó hơn 4.000 liều tiêm chưa xong, hết lịch tiêm nên chuyển lại cho tỉnh để phân bổ đến các địa phương khác. “Không phải thành phố thừa vắc xin. Việc chuyển hơn 4.000 liều về tỉnh điều tiết vắc xin đi các huyện khác tiêm đúng thời gian. Do thời hạn TP Vinh tiêm vắc xin mà chưa xong nên chuyển số này cho huyện khác. Số vắc xin này sẽ được bổ sung vào đợt tiếp theo cho thành phố” – bà Tú thông tin. (Hay vì chê vaccine TQ?)

Các cơ sở y tế sẵn sàng vừa điều trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh có kế hoạch thiết lập khu điều trị COVID-19 ngay trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện tại để sẵn sàng vừa điều trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị COVID-19. Bộ Y tế vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.





Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt SG vắng khách. Sau hơn 4 tháng tạm ngưng vì COVID-19, TP.HCM cho 8 tuyến xe buýt hoạt động trở lại, tuy nhiên trên chuyến xe 65 (Bến Thành - An Sương) chỉ lác đác vài hành khách. Sáng 25/10, 8 tuyến xe buýt chạy trên trục đường chính có trợ giá ở TP.HCM chính thức hoạt động lại sau thời gian phải tạm ngưng vì dịch COVID-19.

SG: Hàng hóa cung ứng về tăng nhanh. Thành phố đã mở 120/234 chợ truyền thống, lượng hàng về chợ đạt 6.000 tấn/ngày. Chiều 25/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thông tin về tình hình thị trường, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, ngày 25/10, đơn vị ghi nhận tình hình kinh doanh trên địa bàn không có nhiều biến động. Lượng cung ứng hàng hóa cho TPHCM đã ổn định, với bình quân 6.000 tấn/ngày.

Đắk Lắk thiếu thuốc, thiết bị y tế trong khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp, số ca tăng nhanh nhưng lại đang thiếu thuốc, trang thiết bị y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Chiều 25-10, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết bệnh viện đang thiếu hụt nghiêm trọng thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng. Theo bác sĩ Phong, nhiều loại thuốc hiện nay rất khan hiếm, khó mua được trong khi công tác đấu thầu vẫn chưa triển khai xong. "Bệnh viện là tuyến cuối, nhận nhiều ca Covid-19 nặng, có bệnh nền. Nếu tình hình này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, ảnh hưởng tính mạng bệnh nhân" - bác Phong lo ngại.

Đồng Nai: Không xét nghiệm COVID-19 người đã tiêm 2 mũi vaccine. Không xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Đó là nội dung tại văn bản mà Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành về hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh vào chiều 25-10. Theo đó, sẽ xét nghiệm tất cả trường hợp có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác, khứu giác, khó thở….

Số ca mắc Covid-19

tại các tỉnh ĐBSCL có dấu hiệu tăng trở lại

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy về miền Tây

Dân Biểu Bennie Thompson

Một cuộc điều tra mới

Neil Cavuto

Bill Nelson

Tiền đều đặn dồn tới cho Mike Pence

Cuộc đấu giá

Trong buổi đấu giá hôm Thứ Bảy.

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

Chuyện “nhân tài” phá nát xã hội

Hiệu Minh, Báo Tiếng Dân

. Những ngày qua, số ca mắc Covid 19 trong khu vực ĐBSCL có dấu hiệu tăng trở lại. Nguy hiểm hơn khi một số địa phương phát hiện nhiều điểm dịch trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bùng phát rất nhanh trong 1 tuần qua. Tính từ ngày 19/10 đến nay mỗi ngày tỉnh ghi nhận từ 50 F0 trở lên trong cộng đồng và tại các khu cách ly tập trung. Riêng 2 ngày gần đây, mỗi ngày ghi nhận hơn 150 F0. Số F0 xuất hiện tại thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, các huyện Đông Hải, Phước Long, Vĩnh Lợi, Hồng Dân và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Đặc biệt, tại thị xã Giá Rai, số ca FO liên quan đến Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi đã lên hơn 330 ca.hỗ trợ chống dịch Covid-19. Trước tình hình dịch Covid-19 tại miền Tây Nam Bộ đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đoàn y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã được chi viện hỗ trợ chuyên môn cho một số địa phương chống dịch. Ngày 25-10, thêm một đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy do BSCK2 Phạm Thanh Việt (Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp) làm trưởng đoàn đã lên đường đến Cà Mau. Tại đây, đoàn của Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau họp trực tuyến với các đội ngũ y tế địa phương, các trung tâm y tế (quận, huyện, xã) để hỗ trợ về công tác điều trị, chăm sóc F0, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn…---(Dân Chủ-Miss.), Chủ tịch Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, hôm Chủ Nhật nói rằng hiển nhiên ngày bạo loạn 6/1/2021 là có soạn kế hoạch trước. Không phải tình cờ, đột phát.Ông nói như thế trên đài CBS, cho chạy lại một phần lời nói của cựu chiến lược gia của Trump là Stephen Bannon, nói một ngày trước bạo loạn, "Tất cả địa ngục sẽ bùng nổ ngày mai. Đang diễnt iến. Rất nhanh chóng. Và tất cả những gì tôi có thể nói là hãy buộc dây cho chặt. Phòng Hành Quân, lực lượng dân quân, các bạn đã làm cho điều này xảy ra, và ngày mai sẽ là ngày vào trò chơi."Người dẫn chương trình của CBS là Margaret Brennan hỏi Thompson sau khi đoạn băng trên chiếu, có phải họ đã lên kế hoạch bạo loạn?DB Thompson nói, hiển nhiên là thế, rằng Ủy ban Điều Tra đang nhìn như thế, nhưng bí mật tệ hại nhất là Trump đã mời nhiều người tới thủ đô ngày 6/1/2021 để góp sức lật đổ nhằm đưa ghế Tổng Thống về cho Trump.Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.), cũng trong Ủy ban Điều tra, nói rằng cả Trump và Bannon đều trực tiếp dính vào việc soạn kế hoạch và tổ chức bạo loạn 6/1/2021.---của CNN cho thấy hàng chục triệu găng tay y tế dơ bẩn, đã xài rồi đã được làm sạch lại trong nhiều nhà máy ở Thái Lan. Nhiều găng tay này còn dính máu đã được xuất cảng vào Hoa Kỳ.Chuyên gia Douglas Stein nói với CNN rằng nhiều găng tay bân đã vào Mỹ, và các cơ quan liên bang đang điều tra. Các găng tay này đặt mua từ thờii đỉnh cao đại dịch.Mặc dù 1 công ty Mỹ đã cảnh báo cho cơ quan Hải Quan & Biên Phòng và Sở FDA, nhưng các lô hàng găng tay rửa lại và vẫn còn bẩn cứ liên tục vào Mỹ, trong đó lô hàng mới nhất vào Mỹ là tháng 7/2021.---, người dẫn chương trình Fox News cũng là người mới đây dính dương tính COVID-19, hôm Chủ Nhật trở lại làn sóng truyền hình Fox News, thúc giục khán giả hãy đic hích ngừa, vài giờ sau khi Lisa Boothe, một bình luật gia Fox News, khoe rằng bà vẫnc hưa chích ngừa, trong 1 kiểu như phản đối lại Biden.Cavuto, người có nhiều bệnh nền và đã chích ngừa đầy đủ, nói rằng dù chích ngừa nhưng vẫn làm ông dính COVID.Cavuto nói, "Không phải chuyện tả hay hữu, không phải chuyện bảot hù hay cấp tiến. Lần tôi nhập viện vừa qua, thì bất kể lập trường chính trị, dịch bệnh không phân biệt ai. Cuộc đời quá ngắn để bịt mắt ngu ngốc. Hãy đi chích ngừa đi, làm ơn."---, Giám đốc cơ quan không gian NASA, nói hôm Thứ Ba trong cuộc thảo luận với Larry Sabato (Đại học University of Virginia, viện Center for Politics) rằng có thể là một vài dĩa bay được nhìn thấy là có thể có loài người từ hành tinh xa trên đó.Bill Nelson, được Joe Biden bổ nhiệm làm Giám Đốc NASA từ tháng 5/2021, nói ông không biết chắc về các vật bay lạ mà nhiều phi công Hoa Kỳ đã thấy và chụp hình, quay phim.Nelson nói ông hy vọng rằng những sinh vật từ hành tinh xa tới thăm địa cầu đó, với kỹ thuật cao như thế, không phải có ý đối địch với chúng ta.Tiếp theo, Nelson nói rằng một phần nhiệm vụ NASA bây giờ là tìm dấu hiệu sự sống ở Sao Hỏa (Mars). Và cũng sẽ tìm xem các hành tinh khác có đời sống hay không.Nelson nói rằng các phi công Hải quân Mỹ đã nhìn thấy nhiều vật lạ bay trong năm 2004, đã có có hơn 300 lần nhìn thấy từ đó tới giờ.---, dự kiến tài trợ Pence ứng cử Tổng Thống 2024. Một người bạn kể về Mike Pence rằng Pence đang tự nhìn thấy như là Tổng Thống, và Pence đang thiết lập một hội bất vụ lợi theo diện 501(c)4 để gây quỹ.Pence hiện nay đang xuất hiện đều trên các bản tin, viết sách, đọc diễn văn nhiều nơi, theo báo Vanity Fair. Và Pence được điểmt hăm dò và tin cậy cao trong khi tự xuất hiện như ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa 2024.Trong cương vị ứng cử viên Tổng Thống, Mike Pence đọc diễn văn được tiền ở 6 hàng số. Mike và Karen Pence đang sống trong 1 căn nhà trị giá $2 triệu đôla ở ngoại ô Indianapolis. Tiền đầu tư của họ bị thua lỗ.Một chiến lược gia Cộng Hòa nêu câu hỏi: Tại sao có người trả tiền cho Mike Pence đọc diễn văn với giá $100,000 đôla? Đơn giản vì họ nhìn thấy một Mike Pence có thể thành công trong bầu cử Tổng Thống 2024.---tại khách sạn Bellagio Hotel ở Las Vegas hôm Thứ Bảy, trùng vào sinh nhật thứ 140 của họa sĩ Picasso đã bán 11 tác phẩm của họa sĩ này với giá 109 triệu đôla.Nhiều tác phẩm của Picasso -- 9 bức tranh và 2 đồ gốm --- đã trưng bày trong tiệm ăn Picasso trong phòng tranh Bellagio Gallery of Fine Art trong hơn 2 thập niên, cho tới khi chủ công ty MGM Resorts quyết định đầu năm nay là phải bán đi.Đấu giá hôm Thứ Bảy tổ chức bởi công ty Sotheby's. Trong đó bức cao giá nhất là năm 1938 khi Picasso vẽ chân dung người tình Marie-Thérèse Walter của ông và đặt nhan đề là "Femme au béret rouge-orange" (“Người đàn bà đội nón màu cam đỏ”) bán với giá $40.5 triệu đôla, vượt xa mức ước tính ban đầu là từ $20 triệu tới $30 triệu đôla.---Ngồi hoài sẽ chết sớm, thể dục sẽ cứu nguy?Đúng thế. Chuyên gia về y tế công Teruhide Koyama, giảng viên ở đại học y khoa Kyoto Prefectural University of Medicine, nghiên cứu dài hạn về 60,000 người trong nhiều năm để tìm các yếu tố ảnh hưởng sức khỏe. Đặc biệt, là ảnh hưởng của ngồi làm việc nhiều giờ.. Kết quả cho thấy những người ngồi từ 7 tới chưa tới 9 giờ/ngày sẽ có tỷ lệ chết 1.2 lần cao hơn những người ngồi chưa tới 5 giờ/ngày.. Ngồi 9 giờ/ngày hay nhiều hơn sẽ có tỷ lệ chết 1.5 lần nhiều hơn so với nhóm người ngồi ít hơn.. Tính chung, rủi ro tử vong tăng 15% cho mỗi 2 giờ/ngày ngồi thêm. Rủi ro tử vong còn tăng nếu người đó có bệnh huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu.... Rủi ro tử vong chỉ giảm 3% nếu tập thể dục tích cực, nghĩa là quá ít.. Lời khuyên: hãy ngồi ít mỗi ngày, và trong khi ngồi cũng phải vận động cơ thể bằng những cách riêng. Cứ mỗi 20 phút nên đứng dậy, đi tới đi lui một chút. Bàn làm việc: nếu có loại bàn đứng làm việc, tốt hơn loại bàn để ngồi.Chi tiết:---Chuyện “nhân tài” phá nát xã hội.: Nhận định của Hiệu Minh, Báo Tiếng Dân.-- 24/10/2021Nếu hệ thống mà để tài năng dùng vào mục đích xấu thì sự phá hoại là rất lớn. Vụ mới nhất liên quan đến GĐBV Bạch Mai vừa bị khởi tố, một tài năng y học, tu nghiệp bên Pháp về ngành Tim mạch.

Năm 1980 sau khi đoạt giải nhất Chopin, nghệ sỹ Đặng Thái Sơn quay lại Moskva học tiếp và tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovky năm 1983 rồi sang Nhật giảng dạy và định cư tại Canada từ năm 1991. Hình như Hà Nội không nằm trong kế hoạch của ông. Trong cuộc thi Chopin 18 vừa kết thúc tại Ba Lan, hai học trò của ông, Bruce (Xiaoyu) Liu giành giải nhất và J J Jun Li Bui đã giành giải 6. May cho nghệ sỹ.

Nhà toán học Ngô Bảo Châu giành được Huy chương Fields do nghiên cứu bên Pháp và giờ thì đang ở Mỹ. Nhà vật lý Đàm Thanh Sơn cũng vậy. Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva năm 1991 và nhận bằng tiến sĩ vật lý tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Moskva năm 1995 rồi đi tuốt sang Mỹ. May cho hai người.

Nhớ 5-6 năm trước, đình đám được vài tuần, tiền vào như nước, bỗng nhiên Nguyễn Hà Đông với trò chơi Flappy Bird đi ở ẩn và nghe nói đã sang Mỹ làm việc cho một công ty IT nổi tiếng. Một nghị sỹ Mỹ nói chuyện với tôi cứ tiếc mãi, giá như vào tay ông thì Hà Đông sinh ra tiền tỷ đô. Việt Nam đã bỏ phí một tài năng IT xuất chúng, chất xám chảy đi, tiền cũng mất, thiệt đủ đường. Hà Đông khôn như Flappy Bird.

Một lần đi cafe với một luật sư trẻ người Việt đang làm cho một tổ chức tài chính quốc tế ở Washington DC, chúng tôi lan man về nạn chảy máu chất xám. Rất nhiều sinh viên du học ở Mỹ và phương Tây tìm cách ở lại, phần lớn là những tinh hoa từ các trường phổ thông.

Ngay tại World Bank, có vài bạn trẻ từng học ở trường chuyên Amsterdam Hà Nội, dù mới ngoài 30 tuổi nhưng đã là chuyên gia kinh tế có tiếng của tổ chức này.

Câu hỏi đơn giản, về nước thì người như anh sẽ làm gì với vốn kiến thức luật quốc tế về tài chính, ngoại ngữ như gió, có ai cần không? Hay phải làm trong môi trường mà ai cũng tìm cách thỏa hiệp để tồn tại, rủ nhau chia chác hay lập dự án trời ơi, muốn ăn phải phá?

Anh bảo, ai cũng biết, khi người tài mà dùng trí tuệ kết hợp với hiểu biết tầm toàn cầu cho mục đích xấu như trộm cắp hay tham ô tài sản quốc gia thì hệ lụy không hề nhỏ và hơi khó bị bắt.

Ăn cắp mà vẫn đúng luật quốc tế là trò chơi của những kẻ có kiến thức nhưng vô đạo. Dự án trên trời, thu vén vài quốc tịch, thẻ xanh, đầu tư ra nước ngoài bằng tiền tham nhũng dễ như trở lòng bàn tay.

Chúng tôi nhớ lại nhà tài phiệt Bernard Madoff, từng là chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ và có hãng đầu tư cùng tên ở phố Wall. Với hiểu biết về chứng khoán và cung cách hoạt động của sàn giao dịch, Madoff đã kiếm hàng tỷ đô la vào túi vì gian lận tài chính. Ông đã bị bắt năm 2008 và bị phạt 150 năm tù.

Vụ gian lận của Madoff đã làm thiệt hại tới 50 tỷ đô la, nhiều ngân hàng tại Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ, Italia, Hà Lan, Nhật Bản đã ngậm đắng vì vụ lừa đảo này vì họ mất trắng hàng tỷ đô la.

Suốt từ khi thành lập công ty những năm 1960, Madoff được coi là doanh nhân xuất chúng và một nhà từ thiện.

Việc ông bị bắt đã làm chao đảo thương mại toàn cầu năm 2008 khi khủng hoảng tài chính thế giới lên đỉnh điểm. Một trí tuệ siêu việt được dùng cho mục đích bẩn thỉu đã ảnh hưởng cả thế giới.

Một đồng nghiệp khác tâm sự về vụ án ACB và ông Kiên đầu bạc từ vụ án năm 2012. Hồi trong nước, anh rất mê bầu Kiên đầu bạc qua các bài báo. Nhưng rồi bầu Kiên bị bắt làm anh choáng váng, không thể hiểu tại sao nhiều người tài năng lại có thể dính vào vòng lao lý một cách dễ dàng như vậy, gây hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

Nếu không có lỗ hổng về hệ thống hay thể chế thì chắc chắn họ không thể khuynh đảo xã hội như thế. Cho tới nay, không hiểu bầu Kiên đã gây thiệt hại to lớn như thế nào cho nền kinh tế.

Vụ án Vinashin thiệt hại 4 tỷ đô la và dư chấn vẫn còn tới hôm nay dù ông đứng đầu đã bị tù 20 năm và phải đền 500 tỷ đồng.

Ông Phạm Thanh Bình là chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Bí thư Đảng ủy, người bổ nhiệm con trai sinh năm 1980 từ một nhân viên tập sự trở thành Viện phó Viện Khoa học công nghệ tàu thủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm và kiểm định tàu thủy, rồi các chức danh khác.

Ông Bình cũng bị bắt vì một tội tương tự như bầu Kiên “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ai cũng sợ phải sống và làm việc trong một môi trường pháp lý nhiều lỗ hổng, thiếu minh bạch, quan hệ chồng chéo, hậu duệ hơn trí tuệ, nhiều tài năng trẻ bị uổng phí. Khi ấy họ sẽ sợ không dám làm hoặc phải tự cứu như người bạn làm ở Washington DC nếu như không muốn dính vào vòng lao lý.

Một trong những “biến chứng” khác, là cơ chế không tốt, có thể biến một số người thành một kiểu mafia không hơn không kém như nhà tài phiệt Madoff, cuối cùng bị bắt, bị tù cho đến lúc chết.

Nguy hiểm hơn cả là hậu quả để lại, quốc gia không thể phát triển.

Thể chế văn minh là tạo ra chính sách và môi trường cho sáng tạo và phát triển, nuôi dưỡng những tài năng cho đất nước và cho nhân loại. Nếu hệ thống mà để tài năng dùng vào mục đích xấu thì sự phá hoại là rất lớn.

Tài năng không đặt trong đúng hệ thống thì không thể phát triển, không thăng hoa và chẳng giúp gì do dân tộc. Trí tuệ khác người thì đừng dùng trong hệ thống không giống ai.

