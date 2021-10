nhóm Trump trước ngày bạo loạn 6/1/2021 thuê 1 Đại tá hồi hưu chuyên ngành tâm lý chiến quậy đủ thứ - SG không còn vùng đỏ. Dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, không được "thả lỏng" người về từ vùng dịch. Trung tâm Hà Nội, Sài Gòn tưng bừng ngày cuối tuần trong bình thường mới. Đà Nẵng: tới trường từ 1/11/2021. Thêm 1,3 triệu liều vaccine Pfizer do Mỹ v

SG không còn vùng đỏ. Dịch vẫn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Trung tâm Hà Nội, Sài Gòn tưng bừng ngày cuối tuần trong bình thường mới. Đà Nẵng: tới trường từ 1/11/2021. Chuyên gia đề nghị bỏ cách ly với khách quốc tế ở vùng xanh.

- nhóm Trump trước ngày bạo loạn 6/1/2021 thuê 1 Đại tá hồi hưu chuyên ngành tâm lý chiến quậy đủ thứ

- SG không còn vùng đỏ. Dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, không được "thả lỏng" người về từ vùng dịch. Trung tâm Hà Nội, Sài Gòn tưng bừng ngày cuối tuần trong bình thường mới. Đà Nẵng: tới trường từ 1/11/2021. Thêm 1,3 triệu liều vaccine Pfizer do Mỹ viện trợ về đến Việt Nam. Chuyên gia đề nghị bỏ cách ly với khách quốc tế ở vùng xanh.

- Đức Giáo Phụ Chính Thống Giáo Phương Đông thăm Hoa Kỳ, sẽ hội kiến với Biden, thảo luận nhiều vấn đề

- đấu giá thư viết tay của Steve Jobs, viết năm 18 tuổi gửi cho bạn thời thơ ấu Tim Brown nói về Thiền PG

- TNS/TB David Rader (Cộng Hòa - Oklahoma) nói về Mỹ gốc Á như là "da vàng" bị DB/TB Cyndi Munson phản đối

- Có 3 quận từ tiểu bang Maryland ngỏ ý muốn được sáp nhập vào tiểu bang giáp biên West Virginia.

- Mỹ đang thiếu rượu mạnh vì cung ứng chậm, tàu hàng quốc tế kẹt, và lo mùa lễ sẽ thiếu rượu mạnh

- California: Đại học USC báo cáo thêm trường hợp gài thuốc mê để hiếp dâm. Cảnh sát xin giúp thêm thông tin

- Nam California: giá xăng tăng trung bình 1 đôla trong năm qua, trung bình bây giờ $4.50/gallon

- Arizona: 1 bác sĩ gốc Việt gian tiền bảo hiểm hàng chục triệu đôla trong 5 năm, bị truy tố 51 tội

- HỎI 1: Lái xe chạy điện sẽ tốn hơn lái xe hơi chạy xăng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Điêu khắc gia làm tượng tàng hình? ĐÁP 2: Julian Voss-Andreae gọi là "điêu khắc lượng tử".

QUẬN CAM (VB-24/10/2021) --- Trong khi các tàu hàng còn kẹt ngoài các hải cảng lớn Hoa Kỳ, các mặt hàng cho mùa lễ cơ nguy sẽ thiếu, nhưng hiện nay lại đang thiếu nhất là rượu mạng, theo tin CNN.

Jake Duke, quản lý khu vực hệ thống tiệm rượu Spec's Liquor, nói rằng hoàn toàn không thể đoán được những gì sắp tới, vì hiện nay trước mặt ông đang có 50 người đang xếp hàng chờ các lô rượu. Duke nói sáng bày hàng là chiếu hết ngay.

Eric Hoplin, Tổng quản trị hội các công ty bán sỉ rượu National Association of Wholesaler-Distributors, nói bên cạnh các lô tượu về chậm, còn chuyện thiếu nhân viên trong chuỗi cung ứng, vì lệnh cưỡng bách chích ngừa của Biden đưa ra có thể làm một số nhân viên không muốn chích ngừa nghỉ việc.

The National Association of Wholesaler-Distributors nói là đã thúc giục nhânv iên toàn quốc chích ngừa COVID, nhưng một số nói là thà nghỉ việc, còn hơn là chích ngừa. NAWD nói là đã xin Bạch Ốc dời hạn chót chích ngừa và sửa đổi lệnh buộc chích ngừa sang buộc xét nghiệm để giữ nhiều nhân viên.

--- Phòng An Toàn Công Cộng của Đại học University of Southern California (USCDPS) hôm Thứ Bảy tường trình là đã nhận thêm tin về các trường hợp tấn công tình dục và gài thuốc mê. Hồi đầu tuần trước đã có 1 trường hợp như thế. Cảnh sát Los Angeles nói đang điều tra trường hợp công bố hôm Thứ Tư về gài thuốc mê để tấn công tình dục.

Cảnh sát nói nghi can trong vụ tấn công tình dục tuần trước là Ryan Schiffilea, nơi xảy ra là trụ sở của hội sinh viên Sigma Nu tại địa chỉ 660 W. 28th St. Vào chiều Thứ Bảy, cảnh sát vẫn chưa bắt hay truy tố Schiffilea.

Từ hôm Thứ Tư, cảnh sát nhận thêm báo cáo một số trường hợp khác, nhưng là gài bẫy tương tự: bí mật gài thuốc mê vào nước uống rồi sau đó sẽ tấn công tình dục. Hiện thời các hoạt động sinh viên trong các hội thuộc liên hội Interfraternity Council đã ngừng các hoạt động xã hội.

Đại học USC kêu gọi, ai có thông tin nào hãy gọi về USCDPS ở số 213-740-6000, hay gọi Cảnh Sát LAPD trụ sở Tây Nam ở số 213-485-6571.

--- Theo tin Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 23/10 đến 17h ngày 24/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 4.028 ca ghi nhận trong nước (tăng 667 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.599 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (966), Bình Dương (524), Đồng Nai (429), An Giang (297), Sóc Trăng (296), Đắk Lắk (193), Bạc Liêu (155), Tây Ninh (132), Trà Vinh (113), Long An (88), Kiên Giang (83), Tiền Giang (78), Hà Giang (68), Bình Thuận (51), Cần Thơ (48), Gia Lai (44), Khánh Hòa (43), Cà Mau (42), Đồng Tháp (41), Thanh Hóa (38), Phú Thọ (34), Thừa Thiên Huế (32), Nghệ An (27), Quảng Nam (17), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Vĩnh Long (15), Bến Tre (15), Hà Nội (14), Quảng Ngãi (12), Bình Phước (12), Nam Định (11), Quảng Bình (11), Ninh Thuận (11), Bình Định (11), Kon Tum (10), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (8 ), Lâm Đồng (8 ), Hà Nam (6), Đắk Nông (5), Bắc Giang (3), Phú Yên (3), Hải Dương (2), Quảng Trị (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2), Bắc Kạn (1).

Số bệnh nhân tử vong: - Trong ngày ghi nhận 53 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (1), Bạc Liêu (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 68 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.





Dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Trong Thông báo 277 ngày 24-10, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19: “Dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, vì vậy khi thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vẫn phải quán triệt, tuân thủ nghiêm phương châm “5K + vaccine + điều trị + công nghệ và tích cực tuyên truyền, vận động, đề cao ý thức của nhân dân.””

Nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, không được "thả lỏng" người về từ vùng dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, về cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch. "Các tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định hay một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do đó, các địa phương phải rà soát lại, kiểm soát người về từ các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói.





SG không còn vùng đỏ. TP HCM hiện có 11 quận, huyện thuộc vùng xanh (chiếm 50%), 10 quận huyện vùng vàng (45%), 1 quận thuộc vùng cam. Theo Cổng Thông tin Covid-19 TP HCM, đến tối 24-10, TP không còn quận, huyện là vùng đỏ - vùng nguy cơ rất cao. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, TP HCM bước vào trạng thái "bình thường mới", phục hồi và phát triển kinh tế. Mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K sau khi đã tiêm đủ liều vắc-xin và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội.

Hà Nội phát hiện chùm ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây, có thẩm phán và trưởng công an huyện. TP Hà Nội vừa phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây, trong đó có thẩm phán, thư ký, cán bộ Toà án nhân dân, Trưởng Công an huyện Quốc Oai. Ngày 24-10, TP Hà Nội ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 9 ca đã được cách ly và 7 ca cộng đồng. Các ca mắc Covid-19 mới phân bố tại quận, huyện: Quốc Oai (5), Hoàn Kiếm (5), Đống Đa (2), Gia Lâm (1), Hà Đông (1), Nam Từ Liêm (1), Sơn Tây (1). Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Ổ dịch tại Quốc Oai (7), Chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức (5), Chùm ho sốt thứ phát (4).





Hồ Gươm nhộn nhịp, khu thương mại kín khách vào cuối tuần. Hôm Chủ Nhật (24/10), nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã đổ về khu vực xung quanh hồ Gươm để vui chơi, đi dạo. Một số khu thương mại trên địa bàn thủ đô cũng kín khách mua sắm và ăn uống. Hà Nội đã cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia) được phép phục vụ khách tại chỗ. Tuy nhiên, theo quy định các cửa hàng sẽ không được phục vụ quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn, chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

SG vui ngày cuối tuần 'bình thường mới'. Khi thành phố dần trở lại nhịp sống bình thường, những con phố nhộn nhịp hơn, người dân TP.HCM tranh thủ tận hưởng những ngày cuối tuần an lành trong tinh thần phòng dịch. Chỉ hơn một tháng trước, Bưu điện Trung tâm Thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình... vẫn còn trong trạng thái im lìm, vắng bóng người vì dịch giã, thì giờ đây, vào một ngày cuối tuần, nơi đây lại bắt đầu trở nên nhộn nhịp tiếng nói cười, đàn hát. Tranh thủ ngày chủ nhật, nhiều người lựa chọn đến công viên, đường sách tụ họp với bạn bè, thư giãn và nghỉ ngơi sau bao tháng ngày chỉ ở trong nhà. Tiếng đàn hát của một nhóm nhạc đã thu hút nhiều bạn trẻ đến nghe. Nhiều bạn ngồi bệt trên lề đường, tận hưởng vị mát lạnh của những que kem và cười tít mắt. Họ không quên nhắc nhở nhau mang khẩu trang.





. Tại Đà Nẵng, theo dự kiến, TP Đà Nẵng cho học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp từ ngày 1.11; học sinh các khối lớp còn lại sẽ đến trường từ ngày 8.11. Hiện Sở Y tế phối hợp Sở GDĐT xây dựng kế hoạch sớm tiêm vaccine cho học sinh từ 15 tuổi đến 18 tuổi, bảo đảm tất cả học sinh cấp THPT đều được tiêm mũi 1 trước khi đi học trở lại.Pfizer do Mỹ viện trợ về đến Việt Nam. Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, lô 1,3 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech vừa được chuyển đến sân bay Nội Bài tại Hà Nội. "Đây là số vaccine được tài trợ thêm vào tổng số 9,5 triệu liều vaccine mà Mỹ đã trao tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX", Đại sứ quán Mỹ thông báo trong bài đăng trên Facebook tối 24/10.với khách quốc tế ở vùng xanh. Một số chuyên gia đánh giá, kế hoạch bay thương mại chở khách quốc tế sẽ thiếu tính khả khi nếu vẫn giữ quy định cách ly tập trung với hành khách -- buộc phải cách ly 7 ngày theo quy định: "Giai đoạn 1 và 2, các hãng hàng không sẽ đón khách du khách quốc tế đi tour, người Việt về nước mua combo vé và khách sạn cách ly. Với khách quốc tế đi lẻ, cần tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid và phải cách ly 7 ngày sau khi đến Việt Nam." TS Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư Ký hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam, nói "thiếu tính khả khi do có quy định cách ly tập trung". "Việc cách ly tập trung sẽ khiến khách không bay, vì khách du lịch, làm ăn không ai đến Việt Nam để phải ở một tuần trong khách sạn."---, kinh hoàng. Tăng hơn 1 đôla/gallon kể từ ngày này năm ngoái. Một năm tăng 1 đôla, hiển nhiên là kinh hoàng đối với nhiều người đi làm phải lái xe xa, và cũng buộc nhiều cơ sở kinh doanh phải tăng giá hàng vì tiền vận chuyển tăng.Một số người phải chuyển xe, từ đang lái xe tốn xăng, sang kiểu xe ít tốn xăng, như Richard Lopez, cư dân Victorville. Tính kể từ tháng 3/2021, giá xăng đã tăng hàng tuần tại 3 quận Los Angeles, Quận Cam và Quận Ventura để tới trung bình $4.50/gallon. Và không ai biết tới bao giờ giá xăng mới giảm, hay sẽ cứ tăng đều.---6/1/2021? Một nhóm luật sư của Trump trước ngày bạo loạn 6/1/2021 đã tổ chức một Bộ Tư Lệnh Hành Quân đặt bản doanh ở khách sạn Willard ở thủ đô Washington, D.C.Cái gọi là Bộ Tư Lệnh Hành Quân này đã thuê 1 Đại tá Lục quân về hưu chuyên ngành tâm lý chiến về giúp cho luật sư Rudy Giuliani, cựu Trưởng Ty Cảnh Sát NYPD Bernard Kerik, và cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Steve Bannon.Người được trao nhiệm vụ tâm lý chiến này là Phil Waldron, cựu Đại tá chuyên ngành tâm lý chiến. Waldron chỉ huy một nhóm phân tích số liệu bầu cử mà ông nói là khả tín cho các lời Trump quy chụp "gian lận" bầu cử.Có mặt trong trung tâm hành quân này có John Eastman, người luật sư đã soạn ra 2 trang kế hoạch để xúi giục Phó Tổng Thống Mike Pence trong buổi xác định phiếu đại cử tri lật ngược kết quả để giựt ghế Tổng Thống về cho Trump, và rồi Pence đã từ chối.---dự kiến sẽ thăm Hoa Kỳ, và sẽ hội kiến với Biden. Ngài là người lãnh đạo Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Chính Thống Đông Phương với 200 triệu tín đồ, sẽ thăm Mỹ trong 12 ngày kể từ Thứ Bảy với nghị trình trong đó có buổi tiếp kiến Biden và nhiều nghi lễ liên tôn.Đức Giáo Phụ Bartholomew sẽ nói về nhiều vấn đề tái cấu trúc giáo hội này ạti Hoa Kỳ, cũng như sẽ nói về hiện trạng giáo hội này ở Thổ Nhĩ Kỳ, quê nhà của ngài. Dự kiến ngài sẽ kêu gọi mở lại 1 trường thần học đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa từ 50 năm trước.Theo chương trình, ngài sẽ nhận 1 văn bằng danh dự từ University of Notre Dame vào ngày 28/10/2021 trong sự kiện cải thiện quan hệ giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo, nhiều thế kỷ sau khi 2 giáo hội này tách ra từ năm 1054 vì tranh cãi dị biệt giáo lý.Giáo Hội Chính Thống Nga với 100 triệu tín đồ đã tuyên bố độc lập ra khỏi Giáo Hội Chính Thống Đông Phương sau khi Đức Giáo Phụ Bartholomew công nhận các nhà thờ Giáo Hội Chính Thống ở Ukraine.---, người đã sáng lập công ty Apple và là cha đẻ iPhone, sẽ được công ty đấu giá Anh quốc Bonhams tổ chức đấu giá vào ngày 3/11/2021. Thư này dài 1 trang, do Steve Jobs viết năm 18 tuổi gửi cho bạn thời thơ ấu Tim Brown.Lá thư này của Steve Jobs ghi các suy nghĩ về Thiền Tông Phật Giáo và kế hoạch chang trai này lúc đó là sẽ đi tới Ấn Độ để dự lễ hội Ấn Độ Giáo Kumbh Mela. Lá thư dự kiến sẽ đấu giá từ $200,000 tới $300,000.Thư đề ngày 23/2/1974, một ngày trước sinh nhật thứ 19 của Steve Jobs và là hơn 2 nămt rước khi Steve Jobs và Steve Wozniak đồng sáng lập Apple.---tiểu bang David Rader (Cộng Hòa - Oklahoma) hôm Thứ Sáu nói về các gia đình người Mỹ gốc Á như là "da vàng" và cũng nói rằng người đa đen Hoa Kỳ năm 1960 có đời sống sung túc hơn bây giờ.Rader nói như thế trong buổi chuyên gia chính sách Damion Shade điều trần về hố ngăn cách tài sản của những người da màu trước nghị viện tiểu bang, theo bản tin KFOR.Báo Rolling Stone nói rằng Rader dùng chữ "màu vàng" có một lich sử kỳ thị xấu xa, vì chữ "Họa Da Vàng" ('Yellow Peril') được dùng trong thế kỷ 19 và 20 để mô tả dân Châu Á là hiểm họa cho các giá trị Tây Phương và để biện hội chính sách di trú hạn chế di dân gốc Á vào Mỹ.Dân Biểu tiểu bang Cyndi Munson, người phụ nữ gốc Á đầu tiên được bầu vào nghị viện Oklahoma, đã nói rằng cách Rader gọi dân gốc Á là "da vàng" là xúc phạm và không chấp nhận được.---từ tiểu bang Maryland ngỏ ý muốn được sáp nhập vào tiểu bang giáp biên West Virginia. Đó là các quận Garrett, Allegany, và Washington. Các dân cử 3 quận này đã viết thư gửi Thống Đốc West Virginia để xin sáp nhập vì họ muốn "ly dị" tiểu bang Maryland.Jim Justice (Cộng Hòa), Thống Đốc West Virginia, nói rằng ông hoan hỷ muốn sáp nhập 3 quận trên, tổng cộng là sẽ có thêm 250,000 dân đang cư ngụ ở các thị trấn Maryland, nơi biên giới West Virginia.Tuy nhiên, thủ tục còn lâu. Trước tiên là xin West Virginia thì được Thống Đốc chấp thuậnr ồi. Kế tiếp là tổ chức trưng cầu dân ý ở 3 quận này trong kỳ bầu phiếu 2022. Rồi kế tiếp phải được lưỡng viện tiểu bang Maryland bỏ phiếu đa số cho ly khai. Rồi sau đó phải xin Quốc Hội Liên bang ưng thuận. Nghĩa là, còn lâu.---, 48 tuổi, cư dân Peoria, Arizona, điều hành một dịch vụ y tế lưu động tại Tucson đang đối diện với nhiều truy tố liên bang, bị cho là giả mạo giấy tờ để gian lận tiền bảo hiểm trong 5 năm qua.Nguyen cũng bị cáo buộc đã trộm căn cước của 1 bác sĩ khác để che giấu hành vi sai trái của Nguyen trong các màn gian lận bảo hiểm từ đầu năm 2017 tới tháng 7/2021.Một đại bồi thẩm liên bang tại Tucson vào ngày 20/10/2021 đã đưa ra truy tố Nguyen về 51 tội, theo Bộ Tư Pháp loan báo hôm 22/10/ 2021.Nguyen điều hành dịch vụ y tế lưu động, gửi các chuyên viên y tế nhiều lĩnh vực tới chăm sóc bệnh nhân tại nhà của họ hay tại nơi cư trú.Cáo trạng ghi rằng trong 5 năm, Nguyen tính riêng tiền Medicare là $50 triệu đôla, và nhận $33 triệu đô từ Medicare.Cáo trạng ghi rằng Nguyen có 2 nhóm nhân viên y tế, một từ Phoenix và một nhóm làm việc từ Việt Nam.---: Lái xe chạy điện sẽ tốn hơn lái xe hơi chạy xăng?Đúng thế. Báo Detroit Free Press có bài phân tích của Jamie L. LaReau, phân tích rằng lái xe hơi chạy điệnt hì tuyệt vời, cảm xúc hiển nhiên là đang cứu môi trường, cứu địa cầu cho các thế hệ sau. Nhưng sạc bình điện thì tốn kém hơn.Thực tế là có thêm chi phí ngầm tăng thêm cho xe hơi điện. Nếu bạn sạc bình nơi công cộng, cũng mất thì giờ: một máy sạc bình cần tới 30 phút để bơm từ 20% tới 80% điện năng cho xe.Sạc bình ở nhà thì có 2 loại máy sạc: Level 1 hay Level 2 cũng đều mất thì giờ và tốn tiền.Giá mua một máy sạc Level 1 (L-1) trung bình là $600. Để gắn máy sạc loại Level 2 (L-2) thi tốn $1,600 vì cần có thợ điện tới gắn.Máy sạc L-1 dùng điện 120-volt, cần 20 tiếng đồng hồ hay nhiều hơn để sạc.Còn máy sạc L-2 dùng điện 240 volts, sạc chỉ khoảng vài giờ là đầy bình xe.Nếu xe điện của bạn thuộc kiểu giá bậc trung --- như kiểu Chevrolet Bolt, Nissan Leaf hay Tesla Model 3 --- thì tốn $12.95 để lái xe xa 100 dặm (miles).Nếu xe chạy xăng của bạn thuộc loại trung bình (33 dặm/gallon) thì sẽ tốn $8.58 để chạy xa 100 miles (nếu giá xăng là $2.81/gallon).Nếu xe bạn chạy 12,000 dặm/năm, thì sẽ tốn $1,030 để lái xe chạy xăng và tốn $1,554 lái xe chạy điện. Đó là chưa kể các chi phí khác riêng cho xe điện.Chi tiết:---: Điêu khắc gia làm tượng tàng hình?: Julian Voss-Andreae gọi là "điêu khắc lượng tử".Chữ nghĩa rắc rối là do nhà điêu khắc Julian Voss-Andreae dùng chữ "Quantum Sculptures" (Các điêu khắc lượng tử) để gọi các tác phẩm của ông. Nhà điêu khắc này trú xứ ở Oregon, học ngành vật lý tại Châu Âu năm 1999, anh tự hỏi về một vật lượng tử di chuyển qua thời gian và không gian, và rồi anh kết hợp mỹ thuật và khoa học đê làm ra các tượng như thế. Sau khi dọn về thị trấn Portland, Oregon, và ghi danh học ở Pacific Northwest College of Art, anh khai triển ra các tác phẩm từ ý nghĩa ban đầu. Hiện thời anh có nhiều tượng trưng bày tại Hoa Kỳ, và trong cả viện bảo tàng.Chi tiết: