2 Dân Biểu Dân Chủ nói sẽ về hưu trước bầu cử giữa kỳ 2022, tăng cơ nguy Cộng Hòa sẽ nắm Hạ Viện - SG: Trên 230.000 công nhân đã trở lại làm việc. SG: Kiến nghị cho phép các quán ăn uống được bán tại chỗ. Học sinh ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2 được đi học trực tiếp. Đề xuất tăng chuyến bay, hành khách chỉ cần xét nghiệm âm tính. SG: Thiếu giấy chứng nhận tiêm vắc xin mũi 1 vẫn có thể tiêm mũi 2. Doan

SG bình thường mới: Trên 230.000 công nhân đã trở lại làm việc. SG: Kiến nghị cho phép các quán ăn uống được bán tại chỗ. Doanh nghiệp FDI đề xuất Hà Nội nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc.

.

- 2 Dân Biểu Dân Chủ nói sẽ về hưu trước bầu cử giữa kỳ 2022, tăng cơ nguy Cộng Hòa sẽ nắm Hạ Viện

- SG: Trên 230.000 công nhân đã trở lại làm việc. SG: Kiến nghị cho phép các quán ăn uống được bán tại chỗ. Học sinh ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2 được đi học trực tiếp. Đề xuất tăng chuyến bay, hành khách chỉ cần xét nghiệm âm tính. SG: Thiếu giấy chứng nhận tiêm vắc xin mũi 1 vẫn có thể tiêm mũi 2. Doanh nghiệp FDI đề xuất Hà Nội nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc.

- Nga: TQ thử vũ khí siêu thanh là bình thường, vì Mỹ cũng thử nghiệm loại vũ khí đó

- Hoa Kỳ 19 tháng đại dịch: tài sản những người giàu nhất Hoa Kỳ đã tăng 70%, xuất hiện thêm 130 tỷ phú mới

- Trump khai hữu thệ trước tòa hơn 4 giờ vụ kiện vì nhóm bảo vệ của Trump tấn công 1 nhóm biểu tình 2015

- Trump kiện Bạch Ốc, Văn Khố, Ủy Ban Điều Tra: hồ sơ về Trump cần ém bí mật, cấm không phổ biến

- California: ghi danh các lớp K-12 giảm 160,000 học sinh trong niên khóa 2020-21, sẽ bị cắt ngân sách

- Rủ nhau bỏ California để dọn sang Texas: giá nhà trung bình rẻ hơn $482,010, rộng hơn 577 square feet

- Đại học xuất sắc nhất: MIT, Princeton, CIT, Harvard, Yale, Rice University, Northwestern, Duke, Stanford, Johns Hopkins

- cái chết của Tướng Colin Powell: ung thư máu làm thuốc chủng ngừa chống COVID mất hiệu lực

- Thái Lan: không xài Sinovac của TQ nữa, sẽ chỉ xài vaccine hiệu AstraZeneca kết hợp với Pfizer & BioNTech.

- Huấn luyện viên bóng cà-na Nick Rolovich (lương $3.2 triệu đô/năm) bị sa thải vì không chích ngừa chống COVID

- Nhật quan ngại: Bắc Hàn đã phóng 2 hỏa tiễn đạn đạo vào sáng Thứ Ba, có thể là bắn từ tàu ngầm

- HỎI 1: Có phải Trump kêu gọi Cộng Hòa đừng đi bầu năm 2022 hay 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có 1 video cho thấy 1 hải vận hạm TQ chở đầy xe tăng chuẩn bị đánh Đài Loan? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-19/10/2021) --- Chính phủ Nga không xem việc Trung Quốc chế tạo vũ khí siêu thanh là một đe dọa, theo lời Dmitry Peskov, phát ngôn nhân chính phủ Nga hôm Thứ Ba 19/10/2021.

.

Trả lời câu hỏi trong buổi họp báo, Dmitry Peskov nói rằng Mỹ cũng đang chế tạo hệ thống vũ khí tương tự. Trước đó, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về chuyện TQ thử nghiệm vũ khí siêu thanh bay vòng quanh đia cầu, nhưng Bắc Kinh nói đó chỉ là phi thuyền không gian.

.

--- Nick Rolovich -- người có lương $3.2 triệu đô/năm và là người lãnh lương cao nhất tiểu bang Washington -- đã bị sa thải vì không chịu chích ngừa chống COVID. Rolovich là huấn luyện viên môn bóng bầu dục tại đại học Washington State University, năm nay là năm thứ nhì ở đây.

.

Ông nói ông không muốn tiết lộ lý do vì sao không chịu chích ngừa. Có 4 phụ tá huấn luỵen viên cùng bị sa thải theo ông, nhưng chỉ Rolovich là được lãnh tiền ngưng hợp đồng là $3.6 triệu đôla.

.

Thống Đốc Jay Inslee nói rằng hơn 90% công chức tiểu bang Washington đã chích ngừa theo lệnh cưỡng bách của ông, và đã chích đủ.

.

--- Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói rằng Bắc Hàn đã phóng 2 hỏa tiễn đạn đạo vào sáng Thứ Ba. Bản tin NHK ghi rằng Kishida lấy làm tiếc vì Bắc Hàn đã liên tiếp phóng tên lửa kể từ tháng trước. Nhật Bản vẫn chưa công bố chi tiết về địa điểm tên lửa có thể đã rơi xuống. Đây là lần thứ 4 trong năm nay Bắc Hàn phóng vật thể có khả năng là hỏa tiễn đạn đạo. Vụ gần đây nhất là vào ngày 28/9.

.

Trong khi đó, bản tin KBS ghi rằng Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo hướng về Biển Nhật Bản vào khoảng 10 giờ 17 phút sáng Rhứ Ba từ thành phố cảng Sinpo ở miền Đông của Bắc Triều Tiên. Quân đội Nam Hàn và các lực lượng Mỹ đang thu thập và phân tích thông tin liên quan.

.

KBS cũng nói, dựa trên kết quả phân tích từ các trang thiết bị tình báo Hàn-Mỹ, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Nam Hàn phỏng đoán đây là hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Hỏa tiễn có tầm bắn 590 km, đạt tới độ cao 60 km. Quân đội vẫn đang tiếp tục phân tích, xét tới khả năng địa điểm phóng có thể là tàu ngầm.

.

.

--- Bản tin sau viết theo Bộ y tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 18/10 đến 17h ngày 19/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.034 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 3.027 ca ghi nhận trong nước (giảm 132 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 1.220 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (907), Bình Dương (500), Đồng Nai (371), Sóc Trăng (200), An Giang (134), Tây Ninh (104), Kiên Giang (92), Tiền Giang (79), Đồng Tháp (65), Phú Thọ (59), Long An (51), Trà Vinh (45), Bạc Liêu (41), Cà Mau (39), Khánh Hòa (38), Lâm Đồng (34), Gia Lai (33), Cần Thơ (24), Thanh Hóa (23), Hà Nam (21), Bình Thuận (16), Vĩnh Long (15), Hậu Giang (14), Quảng Nam (12), Bến Tre (12), Hà Nội (11), Quảng Ngãi (11), Bình Định (10), Ninh Thuận (6), Nghệ An (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Đắk Nông (5), Bắc Ninh (5), Quảng Bình (5), Hà Tĩnh (4), Ninh Bình (4), Nam Định (3), Bình Phước (3), Hải Dương (3), Phú Yên (3), Quảng Trị (3), Đà Nẵng (2), Sơn La (2), Thừa Thiên Huế (2), Lào Cai (1), Yên Bái (1), Lai Châu (1), Điện Biên (1), Thái Bình (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 75 ca tử vong tại TP SG (47), Bình Dương (11), Đồng Nai (5), Tiền Giang (3), Long An (2), An Giang (2), Bình Thuận (2), Cà Mau (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 83 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.344 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm

.





Học sinh ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2 được đi học trực tiếp. Dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương cơ bản được kiểm soát, hôm Thứ Ba, một số tỉnh, thành trên cả nước đón học sinh trở lại trường, có địa phương đang chuẩn bị điều kiện sẵn sàng để học sinh đi học trực tiếp vào đầu tháng 11. Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới lớp học trực tiếp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục, ưu tiên tiêm đủ liều vaccine cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên phục vụ.

.

SG: Kiến nghị cho phép các quán ăn uống được bán tại chỗ. Toàn TP HCM có khoảng 7.500 doanh nghiệp cùng hàng chục ngàn hộ kinh doanh cá thể kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống đã chịu thiệt hại nặng nề trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Hiệp hội Văn hóa Âm thực Việt Nam (VCCA) vừa có văn bản gửi UBND TP HCM và Sở Công Thương TP kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trong địa bàn TP được mở cửa hoạt động bình thường. Theo VCCA, ẩm thực đang nằm trong nhóm ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt phân khúc nhà hàng.





.

Chủ tịch TP.HCM: Cần xem xét cho phép quán ăn phục vụ tại chỗ. Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng việc mở thêm một số hoạt động như quán ăn phục vụ tại chỗ, bán vé số sẽ tạo ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân, giảm gánh nặng an sinh. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị thời gian tới cần xem xét mở thêm một số dịch vụ như quán ăn phục vụ tại chỗ, hoặc các hoạt động sinh kế khác để tạo ra thu nhập cho người dân. "Ví dụ việc bán vé số cần nghiên cứu vì nó sẽ mở ra việc làm, cơ hội tăng thu nhập cho nhiều người dân, giảm gánh nặng cho an sinh xã hội, cần đánh giá kỹ lưỡng để mở các dịch vụ, hoạt động sinh kế", ông đề nghị.

.

Đề xuất tăng chuyến bay, hành khách chỉ cần xét nghiệm âm tính. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng tần suất chuyến bay nội địa từ 21/10. Hành khách chưa tiêm vaccine chỉ cần xét nghiệm âm tính. Ngày 19/10, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay đã trình Chính phủ kế hoạch vận tải hàng không giai đoạn mới (sau ngày 20/10) và một số quy định đối với hành khách. Sau khi được chấp thuận, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể. Theo đó, điều kiện hành khách đi máy bay được nới lỏng hơn trong giai đoạn thí điểm (10/10 đến 20/10). Hành khách cư trú tại địa bàn dịch cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa, xuất phát trên chuyến bay từ địa bàn dịch cấp độ 4 chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính (PCR hoặc test nhanh) trong 72 giờ trước chuyến bay.





.

SG: Thiếu giấy chứng nhận tiêm vắc xin mũi 1 vẫn có thể tiêm mũi 2. Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức về việc tiêm vét vắc xin COVID-19 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Theo đó người không có giấy chứng nhận tiêm vắc xin mũi 1 vẫn có thể tiêm mũi 2. Theo hướng dẫn của Sở Y tế, người không có giấy chứng nhận tiêm vắc xin mũi 1 có thể tra thông tin trên hệ thống hoặc làm cam kết để tiêm mũi 2 vắc xin ngừa COVID-19. Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức truyền thông để tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên cư trú trên địa bàn chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 hoặc mũi 2 (khi đã đến hạn) có thể dễ dàng tiếp cận điểm tiêm theo kế hoạch của địa phương, đảm bảo tiêm chủng đúng lịch, đủ liều và an toàn.

.

Hà Nội hy vọng vốn đầu tư nước ngoài vào. Sáng nay, 19-10, Thành ủy - UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19”. Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự, phát biểu khai mạc hội nghị. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố đã thu hút được 6.625 dự án đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký vào khoảng 48,7 tỷ USD. Trong năm 2018 và năm 2019, thành phố Hà Nội đã dẫn đầu trên cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, với số vốn tương ứng là 7,5 tỷ USD và 8,67 tỷ USD; Năm 2020, thành phố Hà Nội đứng thứ 3 trên cả nước với số vốn là 3,83 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù Hà Nội chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tin tưởng, lạc quan với môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, đã đầu tư vào Hà Nội với số vốn đăng ký là 1,28 tỷ USD.





.

Doanh nghiệp FDI đề xuất Hà Nội nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Các doanh nghiệp đề xuất nới lỏng tần suất xét nghiệm RT-PCR đối với lái xe chở hàng hóa nếu đã tiêm vắc xin và cho phép lưu thông qua khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời đề nghị rút ngắn thời gian xin cấp phép cho chuyên gia nước ngoài vì hiện nay chuyên gia phải chờ từ 1 đến 2 tháng mới hoàn thiện thủ tục vào làm việc. Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Eurocham cho biết, Eurocham đề xuất, thời gian tới doanh nghiệp được tự chủ hơn về phương án chống dịch, tránh vì 1 ca nhiễm mà đóng cửa toàn bộ nhà máy... Theo ông Inouce - đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), việc xét nghiệm RT-PCR đối với lái xe chở hàng hóa làm tăng chi phí vận tải. Phương tiện vận tải hàng hóa không được đi qua khu vực áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gây cản trở việc cung cấp vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất cũng như nhu yếu phẩm của người dân. Biện pháp "3 tại chỗ" cũng làm hạn chế số lượng lao động làm việc. Do đó, ông Inouce đề xuất nới lỏng tần suất xét nghiệm RT-PCR đối với lái xe chở hàng hóa nếu đã tiêm vắc xin và cho phép lưu thông qua khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội. Điều kiện là tuyến đường di chuyển có điểm đầu và điểm cuối thuộc vùng không thực hiện giãn cách xã hội.

Phà biển, tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu sắp được hoạt động lại

SG: Trên 230.000 công nhân đã trở lại làm việc

Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc

Trump đã nộp đơn kiện,

Trump đã ra khai hữu thệ

Học sinh giảm

Rủ nhau bỏ California

Thái Lan sẽ ngưng

Trong khi dịch COVID-19

Đại học xuất sắc nhất tại Mỹ

Một tin quan ngại cho Dân Chủ

Có thêm nhiều chi tiết

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2:

. Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Bình Dương, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị có ý kiến về việc khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa liên tỉnh. Theo Sở GTVT TP, việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, công nhân, chuyên gia... và phục vụ kế hoạch phục hồi du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.. Chiều 19/10, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1.300 công ty, nhà máy mở cửa trở lại, đạt hơn 92%. Riêng Khu Công nghệ cao thành phố Thủ Đức đã có 85 doanh nghiệp hoạt động trở lại, đạt 100%. Theo ông Phạm Thanh Trực, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu Công nghiệp thành phố, hiện có hơn 230.000/320.000 công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao đã trở lại làm việc, đạt khoảng 70%. Để đảm bảo sản xuất an toàn, an toàn đến đâu sản xuất đến đó, từ ngày 1/10 đến nay, các nhà máy, xí nghiệp chưa tăng hết công suất hoạt động. Tuy không sử dụng hết lực lượng lao động hiện có nhưng nhiều doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quy mô sản xuất, số lượng công nhân sẽ tăng nhanh trở lại trong thời gian tới.. Ngày 19.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết, đang chuẩn bị kế hoạch để đón hơn 400 công nhân ở Đắk Lắk trở lại Đồng Nai làm việc. Theo ông Phúc, đây là số công nhân cũ của công ty đã về quê trong đợt dịch vừa qua. Hiện nay, công ty đi vào phục hồi sản xuất nên sẽ đưa xe lên Đắk Lắk để đón số lao động này trở lại làm việc. Ngoài ra, công ty này cũng có kế hoạch đón hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc.---chỉ trích Bạch Ốc và Văn Khố Quốc Gia (National Archives) hôm Thứ Hai 18/10/2021, yêu cầu ngăn chận, không cho Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 nhận các hồ sơ về Trump liên hệ tới ngày bạo loạn.Đơn kiện nói rằng Ủy ban quấy nhiễu Trump và các phụ tá của Trump với yêu cầu bất hợp pháp đòi nhận các hồ sơ liên hệ về Trump.Trump cũng tố cáo Biden thủ thuật chính trị khi từ chối đặc quyền hành chánh mà Trump xin giữ kín các hồ sơ liên hệ. Đơn Trump kiện cũng nói rằng Luật Hồ Sơ Tổng Thống (Presidential Records Act) là vi hiến.Đơn Trump kiện cũng quy chụp Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra là đã đòi hỏi nhận quá nhiều hồ sơ liên hệ tới Trump, trong khi Ủy ban này không có mục tiêu lập pháp cụ thể.--- Cũng hôm Thứ Hai 18/10/2021,trong hơn 4 giờ đồng hồ về 1 sự kiện năm 2015 khi các nhà hoạt động bên ngoài Tòa Tháp Trump Tower bị nhóm bảo vệ của Trump tấn công trong khi họ biểu tình.Những người biểu tình kiện vì họ bị tấn công trong khi Trump đưa ra bình luận rằng người di dân Mexico toàn là bọn hiệp dâm và sát nhân.Trump ngồi ở tòa tháp Trump Tower ở Manhattan, trả lời những câu hỏi qua video hơn 4 giờ đồng hồ. Phía người biểu tình và kiện có luật sư đại diện là Benjamin Dictor, kể lại với báo chí rằng có một số câu hỏi Trump không trả lời.Sau buổi điều trần 4 giờ đồng hồ trước tòa, Trump ngay trong ngày Thứ Hai đưa ra bản văn gửi truyền thông báo chí, nói rằng ông vui vẻ trình bày trước tòa cái nhìn từ ông về câu chuyện kỳ cục này, rằng những người kia không phải biểu tình mà là đang ngăn cản cổng vào tòa tháp.---. Ghi danh vào các lớp K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12) trên khắp tiểu bang California đã giảm gần 3%, tức là 160,000 học sinh trong niên khóa 2020-21, theo dữ kiện phổ biến của Bộ Giáo Dục.Giảm học sinh, cũng có nghĩa là bị cắt giảm ngân sách. Như tại học khu West Contra Costa Unified, một học khu có khoảng 26,000 học sinh tại khu vực thành phố Richmond và vùng lân cận ở Bắc California, dự kiến sẽ bị cắt ngân sách 30 triệu đô trong niên khóa 2022-23, nghĩa là giảm 10% ngân sách, và như thế có thể sẽ phải cắt giảm nhân viên.---để dọn sang Houston? Bạn nghĩ như thế, người khác cũng nghĩ như thế. Do vậy, quận Harris County (Texas) trở thành điểm đến số 1 với những người dọn tới Texas từ California, theo phân tích của StorageCafé.Nơi rời bỏ California nhiều nhất? Quận Los Angeles County, quê nhà của Hollywood. Thống kê cho thấy, quận Harris County thu hút hầu hết người mới dọn tới từ quận Los Angeles County trong năm 2019 (3,263 người), kế tiếp là quận San Diego County (840), và rồi quận Riverside County (698).Tại sao rời bỏ California? Lý do chính là giá nhà đất tăng vọt. Cách biệt giá trung bình trong năm 2020 giữa 1 căn nhà ở quận Los Angeles County và 1 căn nhà ở quận Harris County là $482,010. Không chỉ giá nhà rẻ, mà diện tích nhà rộng hơn, trung bình 1 căn nhà ở Harris rộng hơn 1 căn ở L.A. là 577 square feet.---sử dụng thuốc chủng ngừa Sinovac của Trung Quốc khi xài hết lô hàng đang dùng, theo lời 1 viên chức cao cấp hôm Thứ Hau. Thái Lan đã tiêm hơn 31.5 triệu liều Sinovac chống COVID từ tháng 2/2021, khởi đầu với 2 liều cho các nhân viên tuyến đầu, các nhóm rủi ro cao, và cư dân Phuket, một hòn đảo du lịch đã mở cửa sớm để đón du khách thử nghiệm.Từ tháng 7/2021, Thái Lan tiêm Sinovac làm liều thứ nhất, sau đó liều 2 là thuốc chủng AstraZeneca của Oxford University bào chế. Như thế, Thái là nước đầu tiên kết hợp thuốc TQ rồi thuốc chủng Anh, các viên chức nói là hiệu qủa.Nhưng quan chức y tế Opas Karnkawinpong nói tuần này sẽ chích hoàn tất lô hàng Sinovac, rồi sau đó sẽ chỉ kết hợp vaccine hiệu AstraZeneca với hiệu Pfizer và BioNTech. Năm tới, Thái Lan sẽ mua 120 liều thuốc chủng chống COVID và đã đặt mua 60 triệu liều AstraZeneca, thuốc chủng này do tự bào chế ở Thái Lan. Thái Lan nói sẽ chỉ mua thuốc chủng có hiệu quả, cách nói ám chỉ Sinovac kém hiệu quả.---tới từ 19 tháng qua đã đánh sập nhiều thành phần kinh tế, cùng lúc lại làm tăng số lượng người tỷ phú Hoa Kỳ và làm tăng tổng tài sản chung của họ thêm 2.1 ngàn tỷ đôla.Thống kê cho thấy kể từ tháng 3/2020 tới giờ, tổng số tài sản những người giàu nhất Hoa Kỳ đã tăng 70% và đã cho xuất hiện thêm 130 tỷ phú mới tại Mỹ, theo bản báo cáo chung từ 2 nhóm nghiên cứu Americans for Tax Fairness (ATF) và Institute for Policy Studies (IPS).Trong bản văn, hai nhóm này ghi nhận hiện thời có 745 người có "tài khoản ngân hàng ở 10 hàng số" trong khi trước đại dịch chỉ có 614 người như thế. (Tài khoản ngân hàng 10 hàng số là nói, số tiền nhiều hơn $1,000,000,000).Vấn đề là, hầu hết mức tăng tài sản của các tỷ phú đều không bị đánh thuế theo luật hiện nay, và sẽ hoàn toàn biến mất đối với luật thuế khi họ chuyển sang cho thế hệ con cháu. Và hầu hết tỷ phú đều đang trả thuế ở tỷ suất thấp hơn người lao động bình thường.Biden và các dân cử Dân Chủ muốn tăng tỷ suất thuế cho những người có tài sản cao hơn $400,000 để chi trả cho các chương trình hạ tầng, nhưng Cộng Hòa liên tục ngăn cản.Thượng nghị sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Ore.), Chủ tịch Ủy ban Tài Chánh Thượng Viện (Finance Committee) nói rằng rất là mắc cỡ khi những người giàu nhất lại trả thuế thấp nhất: các tỷ phú đang trả thuế tỷ suất 8%, thấp hơn hàng chục triệu người lao động Mỹ.---? Theo nghiên cứu của WalletHub, sau khi khảo sát hơn 1,000 đại học xuất sắc nhất Hoa Kỳ dựa theo 30 thước đo khác nhau, đã chọn MIT là đại học xuất sắc nhất.Nhóm 30 thước đó này chia 7 lĩnh vực chính, như: tuyển chọn sinh viên (điểm trong lớp, điểm thi SAT/ACT), học phí và tài trợ, năng lực dựa vào giảng viên (như, tỷ lệ sinh viên/giảng viên, lương giản viên), kinh nghiệm trải nghiệm cho SV (tính đa dạng, cơ hội ra học hải ngoại...), thành quả (tỷ lệ tốt nghiệp, có việc...) và sự nghiệp khi ra trường (mức lương...).Nhóm 10 trường xuất sắc nhất là:1. Massachusetts Institute of Technology.2. Princeton.3. California Institute of Technology.4. Harvard.5. Yale.6. Rice University.7. Northwestern.8. Duke.9. Stanford.10. Johns Hopkins.---: 2 Dân Biểu Dân Chủ có uy tín tuyên bố sẽ về hưu trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2022. Nghĩa là, mở đường cho 2 cuộc tranh cử khó tiên đoán cho 2 ghế này.Dân biểu David Price, 81 tuổi, đại diện địa hạt 4 ở North Carolina từ 1997, và trước đó đã giữ ghế này từ 1987 tới 1995. Năm 2020 thắng đốit h3u Cộng Hòa với 67% phiếu.Dân Biểu Mike Doyle, 68 tuổi, đại diện địa hạt 18 của Pennsylvania từ 1995, là đồng minh tin cậy của Nancy Pelosi. Năm 2020 thắng đốit hủ Cộng Hòa với 69% phiếu.Nếu hai ghế này về tay Cộng Hòa năm 2022 thì Dân Chủ không chắc gì giữ được đa số ở Hạ Viện, và nếu như thế, sẽ là điều rất mực bi quan cho các chính sách của Biden. Đó là chưa nói, nếu Hạ Viện do Cộng Hòa nắm đa số sẽ chọn Trump làm Chủ Tịch Hạ Viện.---về cái chết của Tướng Colin Powell, người vừa từ trần hôm Thứ Hai ở tuổi 84, mặc dù đã chích ngừa chống COVID đầy đủ. Lý do chính: ung thư máu đã làm thuốc chủng ngừa kém hiệu lực. Powell cũng có bệnh nan y khác nữa: bệnh Parkinson's.Chứng ung thư máu của Powell có tên là "multiple myeloma" --- điều này làm thuốc chủng ngừa chống COVID vô hiệu hoặc hiệu lực kém. Nghiên cứu từ tháng 7/2021 cho thấy chỉ 45% bệnh nhân có hội chứng ung thư máu "multiple myeloma" là đáp ứng thích nghi với thuốc chủng hoặc của Pfizer hay Moderna. Chỉ 22% có đáp ứng "một phần," theo CNBC.---Có phải Trump kêu gọi Cộng Hòa đừng đi bầu năm 2022 hay 2024?Đúng thế. Trump đưa ra bản văn ngày 13/10/2021, thúc giục Cộng Hòa chớ đi bầu năm 2022 hay 2024, trừ phi xóa số kết quả bầu cử 2020 và đưa Trump tức khắc vào Bạch Ốc thay Biden.Bản văn Trump đưa ra là có thực, đăng ở trang donaldjtrump.com — trang web mà Trump thiết lập sau khi bị các mạng xã hội cấm cửa. Xem:Chi tiết ở:---Có 1 video cho thấy 1 hải vận hạm TQ chở đầy xe tăng chuẩn bị đánh Đài Loan?Đúng thế. Bản tin Taiwan News ghi rằng quân đội TQ hôm Thứ Sáu 15/10/2021 đã phổ biến 1 video cho thấy một hải vận hạm nhiều tầng chở đầy xe tăng và các loại quân xa dùng cho chiến trường để chuẩn bị cho cuộc chiến tương lai ở Đài Loan. Đài truyền hình quốc doanh CCTV-7 từ Bắc Kinh chiếu video này. Hài vận hạm này có tên là Zhong Hua Fu Xing, loại tàu vận chuyển khổng lồ có 3 tầng lầu bên trong.Theo cơ quan quan sát hàng hải VesselFinder, tàu khổng lồ này đã rời Qinhuangdao ở phía bắc Hebei lúc 6:41 p.m. hôm Thứ Năm 14/10/2021 và tới Cảng Tianjin lúc 9:08 a.m. Thứ Sáu.Bản tin Taiwan News ở đây: