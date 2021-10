Tướng Colin Powell từ trần vì biến chứng COVID, thọ 84 tuổi, dù đã chích ngừa đầy đủ. Powell từng là Tham Mưu Trưởng Liên Quân trong chính phủ George H.W. Bush, Ngoại Trưởng trong chính phủ George W. Bush, Cố vấn an ninh quốc gia da đen đầu tiên trong thời kỳ cuối của chính phủ Reagan. Powell từng tác chiến trong Chiến Tranh Việt Nam.

- Tướng Colin Powell từ trần vì biến chứng COVID, thọ 84 tuổi, dù đã chích ngừa đầy đủ. Will Cain lên Fox News ra thuyết âm mưu: vaccine vô ích.

- Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề nghị xoá bỏ khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. 'Dịch vẫn khó lường, các địa phương không được chủ quan'. Thủ tướng: Vai trò của lực lượng tuyến đầu còn rất nặng nề. SG an toàn sau 2 tuần từng bước mở cửa. Gần 140.000 lao động ngoại tỉnh đã quay lại, SG tiếp tục cần nhân lực. SG tiêm vắc xin cho học sinh, suy tính dạy học trực tiếp trước học kỳ I. Hàng nghìn ngôi nhà miền Trung bị ngập, học sinh nghỉ học do mưa lũ.

- viễn ảnh 2022: Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện, mời Trump nắm Chủ Tịch Hạ Viện, sẽ luận tội Biden và Harris để Trump vào Bạch Ốc?

- TNS Cassidy (Cộng Hòa - LA): cần xét nghiệm mức độ não bộ lão hóa dù là Trump hay Thẩm phán Tòa Tối Cao

- Chuyên gia tình báo Malcolm Nance: Putin qua Trump đã tấn công Mỹ mà không cần nổ tiếng súng nào

- Trung Tá Alexander Vindman lên CNN: cần lôi Trump ra tòa vì cú xì căng đan hối lộ, áp lực Ukraine

- trong khi Hy Lạp thắp đuốc trao Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022, 3 người biểu tình chống TQ diệt chủng

- báo Mỹ: TQ bắn phi đạn siêu thanh có thể mang đầu đạn nguyên tử. TQ: chỉ là phi thuyền không gian

- California: người chống chích ngừa kêu gọi giáo viên và phụ huynh học sinh đình công 1 ngày

- Hai tàu chiến của Mỹ và Canada đi qua Eo Biển Đài Loan, TQ nổi giận, hăm dọa sẽ đối phó thích đáng

- Bill Clinton rời bệnh viện UCI, sức khỏe ổn định trở lại, sẽ về nhà ở New York

- Chồng Hàn ly dị vợ Việt, đòi nuôi cả 2 con vì tiếng Hàn vợ cũ kém. Tòa Tối Cao Nam Hàn cho mỗi người nuôi 1 con

- HỎI 1: Đài Loan cần gấp 66 chiến đấu cơ đời mới F-16Vs để chống TQ? ĐÁP 1: Một phân tích gia quân sự nói như thế.

- HỎI 2: Trung Quốc sẽ “thống nhứt” Đài Loan bằng mọi cách? ĐÁP 2: Đó là nhận định của bình luận gia Trương Nhân Tuấn.

QUẬN CAM (VB-18/10/2021) --- Chuyên gia tình báo Malcolm Nance nói chuyện trên đài MSNBC về cách chính phủ Nga có thể gây chiến tranh chống một quốc gia mà không cần nổ một phát súng.

Bình luận gia Maria Teresa Kumar ghi nhận rằng Donald Trump và các dân cử Cộng Hòa như dường đã học kỹ thuật của Nga và tạo ra bộ máy tuyên truyền riêng [cho Trump].

Là chuyên gia về kỹ thuật tuyên truyền của Nga, Nance nói rằng Nga đã lặng lẽ bắt đầu cuộc chiến từ đầu các năm 2000s, kế hoạch gọi là Lý Thuyết Gerasimov Doctrine, trao cho Trump và thủ hạ kế hoạch.

Nance nói đó là chiến thuật Nga dùng khi kết hợp chiến tranh thông tin khi họ tràn ngập nước khác toàn tin giả mà nước đó đón nhận, không cần gây ra chiến tranh quy ước nào.

Điều Nga gây ra ở Mỹ năm 2016 là một bong bóng thông tin, trong đó ban vận động của Trump sử dụng tin giả và các thông tin trộm từ Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia DNC, và tạo ra bầu khí quyển thông tin riêng. Khi bong bóng Nga nổ ra cho bầu cử 2016, Trump chụp lấy quả banh và dẫn banh vào sân bóng, Nga không cần làm thêm.

Trump và nhóm bảo thủ đã lèo lái các đài Fox News và OAN để nhồi sọ người xem, để họ tin những chuyện điên khùng nhất.

Thực tế, họ đã tung ra các tin như gia đình Biden bị CSTQ mua để nhuộm đỏ Hoa Kỳ, như Biden sẽ cấm làm lễ Giáng Sinh, như phiếu bầu giả mạo in trên giấy tre từ TQ đưa vào thùng phiếu Mỹ ngày 3/11/2020, và gần nhất là tin giả nói vaccine chỉ giết người chớ không cứu người.

--- Trung Tá Alexander Vindman nói với phóng viên CNN Jim Acosta hôm Chủ Nhật, rằng ông muốn Trump phải ra tòa vì các hành vi bất hợp pháp trong cú xì căng đan hối lộ Ukraine.

Trump đã xin "đặc ân" nếu Ukraine muốn nhận tiền và vũ khí mà Mỹ đã dưa viện trợ cho Ukraine. Sau khi bị lộ, Trump nói cú điện thoại đó không có gì sai, không phải áp lực, không phải trao đổi hối lộ. Khi Trump phổ biến cú điện thoại mật đó, thì đúng là Trump xin Ukraine "đặc ân" để Trump có cớ quy chụp, tấn công Đảng Dân Chủ. Xem bản chụp hồ sơ dưới đây:

Vindman nói, Trump nên bị lôi ra tòa, vì không nên để ai ngồi trên pháp luật, hay ít nhất Trump phải bị trát đòi ra Quốc Hội để trả lời về hành vi đốiv ới Ukriane và sau đó là hành vi bưng bít.

--- Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 khởi sự hôm Thứ Hai 18/10/2021 với lễ thắp đuốc tại đền thờ Hera ở ngọn đồi Ancient Olympia, Hy Lạp, nơi đã khai sinh truyền thống Thế Vận Hội. Dự kiến ngọn đuốc thắp lên sẽ đưa về Athens, và trao cho ban tổ chức Thế Vận Bắc Kinh.

Một bất ngờ: 3 người vượt rào để vào nơi của nghi lễ thắp đuốc, biểu tình phản đối nhân quyền TQ, mang 1 biểu ngữ “No genocide games” (Đừng dự Thế Vận diệt chủng) trong khi một người hô tỏ: Tại sao Bắc Kinh được phép tổ chức Thế Vận trong khi đang diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ?

Cảnh sát đã vật té 3 người này, áp giải đi. Ngọn đuốc sau đó được thắp trong nghi lễ với an ninh dày đặc, và đã chuyển về Athens để bàn giao.

--- Gia đình của Tướng Colin Powell nói rằng ông đã từ trần vì biến chứng từ COVID, hưởng thọ 84 tuổi. Báo Washington Post ghi rằng Powell đã được chích ngừa đầy đủ. Powell đã được chữa trị ở bệnh viện Walter Reed Medical Center tại Bethesda, Maryland, nhưng không qua khỏi.

Powell đã phục vụ trong nhiều chính phủ Cộng Hòa, trong chức vụ cao cấp: từng là Tham Mưu Trưởng Liên Quân trong chính phủ George H.W. Bush, Ngoại Trưởng trong chính phủ George W. Bush. Powell cũng là Cố vấn an ninh quốc gia da đen đầu tiên trong thời kỳ cuối của chính phủ Reagan. Powell từng tác chiến trong Chiến Tranh Việt Nam.

--- Will Cain, bình luận gia đài Fox News, nói, một giờ sau khi có tin Tướng Powell từ trần vì biến chứng COVID, rằng cái chết của Tướng Powell là một chứng cớ cho thấy nhiều người chích ngừa đầy đủ mà vẫn chết vì dịch COVID.

Cain hàm ý chống lại chiến dịch chích ngừa của Biden, nói: "Nơi đây chúng ta có 1 điển hình nổi bật để đòi hỏi tìm thêm sự thật từ chính phủ của chúng ta, từ các quan chức y tế. Khi chúng ta nói chuyện này thì nhiều tiểu bang đang thúc đẩy lệnh cưỡng bách chích ngừa."

Trong khi Cain nói giọng chống khoa học, các số thống kê cho thấy nếu không có vaccine thì Mỹ sẽ còn thê thảm hơn. Nhưng kiểu nói giựt gân của Cain mới thu hút nhiều người xem.

--- Tin ghi theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 17/10 đến 17h ngày 18/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.168 ca nhiễm mới, trong đó 09 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 1.261 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (968), Bình Dương (439), Đồng Nai (393), Sóc Trăng (174), An Giang (109), Kiên Giang (99), Tiền Giang (94), Cà Mau (77), Long An (68), Đồng Tháp (61), Phú Thọ (58), Bạc Liêu (48), Đắk Lắk (46), Quảng Nam (45), Thanh Hóa (42), Gia Lai (40), Trà Vinh (33), Khánh Hòa (31), Hậu Giang (28), Bình Thuận (28), Cần Thơ (27), Nghệ An (25), Nam Định (22), Kon Tum (20), Hà Nam (20), Quảng Ngãi (19), Tây Ninh (18), Bình Định (15), Quảng Bình (15), Vĩnh Long (14), Thừa Thiên Huế (12), Bến Tre (9), Bình Phước (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Quảng Trị (8 ), Phú Yên (6), Ninh Thuận (6), Tuyên Quang (6), Hà Nội (6), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Thái Bình (3), Ninh Bình (1), Hà Giang (1).



Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề nghị xoá bỏ khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu còn đề nghị hình thành mạng lưới chăm sóc bệnh nhân tại nhà theo cấp phường - xã; khu vực bị nhiễm có thể cách ly hẹp... Chiến lược này có thể áp dụng cho tất cả địa phương có tỉ lệ tiêm chủng cao như TP HCM, Bình Dương, Hà Nội... Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Hồi sức cấp cứu Bình Dương, nhìn nhận Covid-19 là đại dịch nguy hiểm nhất của thế kỷ 21. Theo sự phân công của Bộ Y tế, ông Nguyễn Lân Hiếu được cử tham gia Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bình Dương, nơi có rất nhiều khu công nghiệp với tỷ lệ mắc bệnh hơn 10% dân số. Từ thực tế này, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu thẳng thắn đề xuất: Xoá bỏ các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến. Hình thành mạng lưới chăm sóc bệnh nhân tại nhà theo cấp phường xã. Người nhiễm Covid-19 được tự chăm sóc theo bộ tiêu chí đã được Bộ Y tế ban hành. Khu vực bị nhiễm có thể cách ly hẹp. Nếu số lượng ca nhiễm tăng đột biến (hơn 10% số mẫu lấy ngẫu nhiên) có thể cách ly cả thôn hay xí nghiệp ấy. Đưa y tế vào bên trong để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

'Dịch vẫn khó lường, các địa phương không được chủ quan'. Theo các chuyên gia, dịch bệnh vẫn âm thầm lây lan trong cộng đồng trong khi vaccine chưa phủ rộng, dòng người đi từ vùng dịch lẩn khuất F0 nên vẫn ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Trả lời VnExpress ngày 18/10, PGS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nhận định khi cả nước mở cửa, nới giãn cách và xác định sống chung với dịch thì xuất hiện ca nhiễm mới là điều khó tránh khỏi, "cứ xét nghiệm thì sẽ phát hiện ca mới". Theo ông, dịch bệnh vẫn âm thầm lây lan trong cộng đồng, hơn 80% ca nhiễm có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng càng khiến mầm bệnh dễ phát tán. "Điều cần quan tâm nhất hiện nay là số ca mắc có triệu chứng, số ca trở nặng và giảm số ca tử vong", phó giáo sư phân tích. Đồng quan điểm, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng, đại học Y Dược TP HCM, cho rằng những nơi chưa bùng phát dịch và tỷ lệ tiêm chủng vaccine còn thấp vẫn sẽ có nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm tiếp theo, nhưng sẽ không quá lớn.

Thủ tướng: Vai trò của lực lượng tuyến đầu còn rất nặng nề. Chiều 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện tiêu biểu lực lượng y tế trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, bày tỏ lòng tri ân tất cả sự đóng góp ý nghĩa, cao cả của đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ và nhân viên y tế; đồng thời chia sẻ, thấu hiểu về sự hy sinh, mất mát của những người trên tuyến đầu chống dịch. Phạm Minh Chính ca ngợi hơn 24.000 người thuộc ngành y tham gia chống dịch là hơn 24.000 bông hoa đẹp, truyền cảm hứng về đức hy sinh, về trách nhiệm với đồng bào.

SG an toàn sau 2 tuần từng bước mở cửa. Sau hơn 2 tuần mở lại có kiểm soát các hoạt động xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương “an toàn tới đâu, mở ra tới đó; đã mở là an toàn” để từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn. Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm chia sẻ, cũng từ sự chi viện hiệu quả của các bộ, ngành trung ương và các địa phương trên cả nước, tính đến hết ngày 17-10, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 12.591.267 lượt người từ 18 tuổi trở lên. Trong số này, số người tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 98,7%. Số người tiêm mũi 2 đạt 76% (5.475.267 người).

Gần 140.000 lao động ngoại tỉnh đã quay lại, SG tiếp tục cần nhân lực. Theo thống kê, hiện đã có gần 140.000 lao động ngoại tỉnh quay lại TPHCM làm việc sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày tới. Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết hiện nay, theo thống kê của các khu chế xuất và khu công nghiệp có khoảng 134.850 người lao động trở lại TPHCM để làm việc và rải rác tại các doanh nghiệp trên địa bàn các quận - huyện khoảng trên dưới 5.000 người. "Một số lượng lao động ở khu vực Tây Nguyên đã trở lại làm việc vì thế tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian tới đây sẽ trở nên khả quan hơn", ông Lâm cho hay.

Riêng người lao động muốn tìm việc tại thành phố, ông Lâm cho biết có thể liên hệ lại công ty cũ hoặc đến các Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở để được tư vấn, hỗ trợ tìm việc theo nhu cầu.





SG tiêm vắc xin cho học sinh, suy tính dạy học trực tiếp trước học kỳ I. Dự kiến trong tuần này, TPHCM sẽ triển khai tiêm khoảng 780 nghìn liều vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trong độ tuổi từ 12- 17. Khi đã phủ vắc xin cho cả giáo viên lẫn học sinh, việc mở cửa trường học sẽ được đẩy nhanh và an toàn.

SG chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới. Sáng 18/10, HĐND TPHCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ. “Đến hôm nay, TPHCM có thể báo cáo trước đồng bào, cử tri: Tất cả 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch, chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới”, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Thanh Hóa: Trên 15.000 học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao,trên 15.000 học sinh các cấp ở 7 xã, phường của thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phải dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 và chưa thể học trực tuyến. SG chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn bình thường mới.

Ninh Thuận tổ chức xe lưu động tiêm vaccine Covid-19. UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Sở Y tế và các địa phương triển khai ngay việc tiêm vaccine và trong đợt này cho người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và một số đối tượng khác theo đề xuất của Sở Y tế. Trước mắt, Sở Y tế Ninh Thuận khẩn trương phân bổ cụ thể vaccine phòng Covid-19 cho các đơn vị, địa phương và hướng dẫn triển khai việc tiêm chủng đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, hiệu quả và an toàn cho người dân. Các xe tiêm vacine lưu động sẽ đến các khu dân cư bị phong tỏa, các nhà máy xí nghiệp, gia đình có người già yếu đi lại khó khăn và vùng sâu vùng xa để tiêm cho người dân.

5 tuyến xe 0 đồng

Hàng nghìn ngôi nhà miền Trung bị ngập

Cái đầu của Trump đã lẩm cẩm?

Nhiều giáo viên và phụ huynh California

Đã có lời bàn từ giới luật gia

Trung Quốc mới đây đã bắn thử nghiệm

Đại Tá Shi Yi,

Cựu Tổng Thống Bill Clinton

Tòa Tối Cao Nam Hàn bênh vực một phụ nữ gốc Việt

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Trung Quốc sẽ “thống nhứt” Đài Loan bằng mọi cách

Trương Nhân Tuấn, Báo Tiếng Dân

Hôm nay từ SG cóđi các tỉnh. Từ hôm nay (ngày 18-10) TP.HCM có 5 tuyến xe 0 đồng về các tỉnh, thành do Công ty Cổ phần Phương Trang tài trợ. Đại diện Công ty CP Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES (Phương Trang) cho biết ngày 18-10 đã có 5 tuyến xe 0 đồng đi các tuyến Phan Thiết, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn và Bắc Bình Minh. Hoạt động này nằm trong chương trình thí điểm tổ chức chuyến xe 0 đồng hỗ trợ người dân do Phương Trang tài trợ.---, học sinh nghỉ học do mưa lũ. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến hàng nghìn hộ dân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập sâu, học sinh phải nghỉ học. Trưa 18/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết mưa lũ kéo dài hai ngày qua khiến 24 xã với gần 1.400 hộ dân bị ngập sâu. Trong đó, Lệ Thủy có gần 1.200 hộ ngập từ 0,2-0,5 m, huyện Bố Trạch có 155 hộ ngập từ 0,3-1,2 m. Trao đổi với Zing, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết mưa lũ khiến khoảng 1.200 hộ dân tại các xã An Thủy, Liên Thủy, Hồng Thủy, thị trấn Kiến Giang... ngập sâu, giao thông qua lại gặp khó khăn, phải di chuyển bằng thuyền.---Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (Cộng Hòa-LA) nói với Chủ bút Axios là Mike Allen rằng có thể cẩn phải thử nghiệm về mức độ lão hóa (senility test) đối với tất cả các lãnh đạo dân cử, cho dù là với Trump hay các thẩm phán Tòa Tối Cao.Nói với Axios trên làn sóng truyền hình HBO, Cassidy nói rằng ông là 1 bác sĩ, nên biết rõ rằng "vào thời điểm nào đó, và thường là trong tuổi 80s, người ta suy thoái nhanh chóng. Thường là ghi nhận được. Do vậy, bất kỳ ai trong chức vụ lãnh đạo, có thể trên đà suy thoái đó, cần quan ngại, và tôi nói trong cương vị bác sĩ."Cassidy cũng nói rằng ông có nghe kể về những Thượng nghị sĩ ở cả 2 đảng trong quá khứ, vào cuối nhiệm kỳ thượng nghị sĩ, họ đã lẩm cẩm lão hóa. Do vậy điều hợp lý là các thẩm phán, dân cử Quốc Hội, hay lãnh đạo hành pháp cần có lượng định thường niên về độ lão hóa của họ.Thượng nghị sĩ Cassidy cũng nói rõ ông sẽ không bầu cho Trump trong bầu cử sắp tới hay bất kỳ bầu cử sơ bộ nào mà Trump chen vào.---có lập trườngc hống cưỡng bách chích ngừa nói dự định một cuộc đình công và biểu tình toàn tiểu bang hôm Thứ Hai.Tin này đưa lên mạng xã hội cho biết những người tổ chức kêu gọi phụ huynh rút trẻ em ra khỏi trường, và các giáo viên và nhân viên trường ủng hộ nên nằm nhà hôm Thứ Hai.California trở thành tiểu bang đầu tiên chống lệnh cưỡng bách học trò chích ngừa khi vào lớp, dù trường công hay tư, sau khi Thống Đốc Gavin Newsom ký lệnh cưỡng bách đó hôm 1/10/2021.Lệnh này yêu cầu giáo viên và nhânv iên trường phải chích ngừa, nếu không thì sẽ xét nghiệm thường xuyên. Tương tự, với học sinh lớp 7-12. Trẻ em 12 tuổi trở lên đã đủ điều kiện để chích ngừa.---rằng nếu Cộng Hòa chiếm quyền kiểm soát Hạ Viện năm 2022, Trump có thể được bổ nhiệm vào chức Chủ Tịch Hạ Viện, vì chức vụ này không đòi hỏi phải là Dân Biểu.Cuộc thảo luận này đưa lên đài phát thanh NPR hôm Thứ Bảy. NPR cũng nói, viễn ảnh này có thể kích động cử tri Dân Chủ đi bầu đông hơn, vì chức Chủ Tịch Hạ Viện là hàng quyền lực thứ ba sau Tổng Thống và Phó Tổng Thống.NPR đã liên lạc với phát ngôn viên của Trump là Liz Harrington và được trả lời rằng bà có nghe những ý kiến như thế, nhưng theo bà biết, Trump không có suy nghĩ gì về chuyện đó.Tuy nhiên, khi Trump nói chuyện trên đài Real America's Voice và được bình luận gia David Brody hỏi về viễn ảnh chức Chủ Tịch Hạ Viện, Trump nói có nghe các thảo luận như thế, nhưng Trump chưa xét tới chuyện đó.Nhưng khi trả lời phỏng vấn của bình luận gia bảo thủ Wayne Allyn Root, Trump nói nói, "Điều đó rất là hứng thú, rất là hứng thú."Root nói, "Khi ông trở thành Chủ Tịch Hạ Viện, ông chỉ huy cuộc luận tội Biden và bắt đầu điều tra hình sự nhắm vào Biden, Ông sẽ quét sạch họ trong 2 năm cuối của họ, và rồi ông sẽ lên chức Tổng Thống. Tới luôn đi."---vũ khí siêu thanh, phi đạn này có thể mang đầu đạn nguyên tử với mức độ chính xác kinh ngạc, theo 5 nguồn tin ẩn danh nói với báo Financial Times.Bắn thử nghiệm này là hồi tháng 8/2021, đã làm Mỹ ngạc nhiên vì không ngờ TQ có khả năng đạt tiến bộ như thế. Phi đạn này lúc đó bay siêu thanh xuyên qua không gian quỹ đạo thấp và vòng quanh địa cầu trước khi rơi xuống khoảng 24 dặm cách mục tiêu.Bắn thử nghiệm như thế xảy ra gây thêm căng thẳng giữa TQ và Đài Loan, và là sau khi Bắc Hàn bắn thử vũ khí siêu thanh mới hôi tháng qua. Có phải tin tình báo của Mỹ lúc nào cũng đúng?Hôm Thứ Hai, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Zhao Lijian nói rằng không hề bắn phi đạn siêu thanh nào vòng quanh địa cầu và trúng rất gần mục tiêu như thế. Lijian nói đây không phải phi đạn, chỉ là phi thuyền không gian (spacecraft) và "Đây là một tiến bộ lớn trong việc giảm chi phí sử dụng phi thuyền không gian."---đại diện chính thức của Binh Đoàn Tác Chiến Phía Đông của quân đội Trung Quốc, lên án Mỹ và Canada đã đe dọa hòa bình và ổn định ở Eo Biển Đài Loan.Yi nói rằng Mỹ và Canada đã khiêu khích, gây bất ổn khu vực và rằng TQ sẵn sàng có những bước cầnt hiết để đối phó các đe dọa và khiêu khích.Yi nói như thế sau khi Hải quân Mỹ thông báo khu trục hạm USS Dewey của Mỹ và khu trục hạm HMCS Winnipeg của Canada đi xuyên qua Eo Biển Đài Loan.---đã rời bệnh viện UCI ở Quận Cam hôm Chủ Nhật sau khi được chữa trị chứng sepsis (nhiễm trùng máu). Bác sĩ Alpesh Aminm, người phụ trách chữa trị cho Clinton nói sốt đã giảm và lượng bạch huyết cầu đã bình thường lại.Bill Clinton nhập viện hôm Thứ Ba, sẽ về nhà ở New York, nơi ông sẽ hoàn tất lô thuốc trong toa kháng sinh.---trong tranh chấp đòi quyền nuôi con đối với chồng cũ người Nam Hàn. Tòa này ra phán lệnh hôm Chủ Nhật để lật nước phán lệnh tòa dưới, lúc đó nói rằng 1 phụ nữ ngoại quốc kết hôn với 1 đàn ông Nam Hàn, sau đó ly dị, sẽ không thể có quyền nuôi con vì kém tiếng Hàn để nói chuyện.Trường hợp này là tòa dưới bênh vực ông chồng Nam Hàn, cho ông quyền nuôi con sau khi ly dị người vợ Việt Nam. Hai người cưới nhau năm 2015, có 2 đứa con. Họ ly dị năm sau đó, người vợ dẫn đứa con gái lớn lúc đó 2 tuổi theo và chăm sóc bé này từ đó.Người chồng kiện, đòi giữ luôn 2 đứa con, lấy cớ cô vợ cũ người Việt nói tiếng Hàn kém, và nhà ở bất định, không chăm sóc con được. Nhưng hồ sơ tòa cho thấy người chồng ở trong căn chung cư mang tên anh, nhưng lại thất nghiệp, sống bằng tiền vay nợ, trong khi người vợ có lương hàng tháng là 2 triệu won ($1,690).Hai bậc tòa dưới đều cho người chồng quyền nuôi cả 2 con, vì cớ tiếng Hàn của cô vợ cũ kém và vì nơi ở bất định. Thêm cớ nữa: bà mẹ của cô vợ cũ hoàn toàn không biết tiếng Hàn, đang chăm sóc cháu ngoại khi cô vợ cũ đi làm.Tuy nhiên Tòa Tối Cao bênh vực quyền nuôi con của cô vợ cũ gốc Việt, rằng kém tiếng Hàn không phải lý do để bị tước quyền nuôi con, vì đất nước Nam Hàn bảo đảm quyền được giáo dục cho tất cả trẻ em để sẽ thành thạo tiếng Hàn. Thêm nữa, khả năng nói tiếng Hàn của cô vợ cũ sẽ tăng theo thời gian trong khi đi làm hàng ngày. Tòa Tối Cao cũng nói, cho em bé ở với mẹ cũng là cơ hội để em bé học tiếng Việt, vì tòa phải tôn trọng các gia đình đa văn hóa và vì lợi ích cho trẻ em.---Đài Loan cần gấp 66 chiến đấu cơ đời mới F-16Vs để chống TQ?: Một phân tích gia quân sự nói như thế. Báo Taiwan News ghi lời Shu Hsiao-huang, nhà phân tích quân sự của Institute for National Defense and Security Research (Học Viện Quốc Phòng và Nghiên Cứu An Ninh), nói rằng nếu Mỹ đồng ý trao sớm 66 chiến đấu cơ F-16Vs mà Đài Loan đã mua năm 2019 sớm hơn thời hạn, các phi cơ này sẽ trú đóng ở Taitung (Đài Trung) và sẽ đối phó hiểm họa ở Nma Đài Loan, nơi dự kiến sẽ có chiến tranh bầu trời với Không lực CSTQ.Shu nói rằng các chiến đấu cơ F-5 hiện đóng ở căn cứ không quân Chihang Air Force Base tại Đài Trung đã tương đối cũ, cần chiến đấu cơ mới trong thế hệ F-16s để tăng hỏa lực.Chi tiết:---Trung Quốc sẽ “thống nhứt” Đài Loan bằng mọi cách?Đó là nhận định của bình luận gia Trương Nhân Tuấn.--- 17-10-2021Lục địa sẽ “thống nhứt” Đài Loan bằng mọi cách, ngay cả bằng cách gây chiến tranh. Chuyện này nếu không xảy ra dưới thời Tập Cận Bình thì sẽ xảy ra dưới thời một vị lãnh đạo khác. Không sớm thì muộn. Bởi vì lịch sử Trung Quốc cho thấy người Trung Quốc luôn đánh nhau với người Trung Quốc.Lịch sử thành hình quốc gia hiện đại của Trung Quốc, cũng giống như lịch sử của Việt Nam, là “chiến tranh”. (Quan niệm về “Quốc gia – Etat – State” chỉ mới xuất hiện từ đầu thế kỷ 20). Hàng ngàn năm liên tục chiến tranh, trong đó nội chiến chiếm phần lớn thời gian. Thời Chiến Quốc, thời Tam Quốc, hay thời cận đại chiến tranh Quốc-Cộng giữa Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch trên lục địa… là các thí dụ điển hình.

Văn minh Trung Hoa “đẻ ra” triết lý về chiến tranh: “Thế lớn trong thiên hạ là hợp rồi tan, tan rồi hợp”. Mà mỗi lần tan, hợp là mỗi lần chiến tranh.

Đối với Đài Loan, từ năm 1949 đến nay đã 3 lần đánh thật và rất nhiều lần suýt đánh lớn.

Lần thứ nhứt từ ngày 25 đến 27 tháng 10 năm 1949. Hồng quân CS đổ bộ tiến đánh đảo Kim Môn. Phía CS thua do quân lực yếu kém. Phía Đài Loan có 1.267 lính tử thương, 1.982 bị thương. Trung Quốc có 3.873 lính tử thương và 5.175 tù binh.

Lần thứ hai (1954-1955). Ngày 11 tháng 8 năm 1954, Châu Ân Lai tuyên bố “giải phóng” Đài Loan, cho pháo binh pháo kích mạnh vào hai đảo Kim Môn và Mã Tổ. Lúc đó Đài Loan có 58.000 quân trên đảo Kim Môn, 15.000 quân trên đảo Mã Tổ. Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo, Trung Quốc mở mặt trận ra đảo Tachen. Hoa Kỳ đã nghĩ tới dội bom nguyên tử để giải tỏa nếu tình hình bất lợi. Rốt cục, Trung Quốc rút quân sau khi mất khoảng 20.000 quân và một số lớn tàu bè bị phá hủy.

Lần thứ ba xảy ra năm 1958. Ngày 23 tháng 8 hồng quân CS pháo kích vào Kim Môn làm chết 400 quân Đài Loan. Chiến sự mở rộng với mặt trận trên không, một bên do Hoa Kỳ yểm trợ và bên kia do Liên Xô yểm trợ. Cuộc xung đột chấm dứt ngày 1 tháng 1 năm 1959 gậy thiệt hai cho đôi bên khoảng 1000 người.

Từ năm 1958 đến nay, lục địa dường như tạm thời để qua một bên giải pháp quân sự. Nhưng đó cũng có thể là do lãnh đạo cộng sản ở lục địa thấy “khó ăn”, không dám đánh. Cản trở là lo sợ Mỹ can thiệp.

Mỗi lần lục địa lên gân với Đài Loan, như cho diễn tập quân sự, thì Mỹ cũng đáp trả bằng các biện pháp tương tự, là cho hải quân tập trận, dĩ nhiên với một, hai hàng không mẫu hạm làm “soái hạm”.

Trung Quốc cho hàng ngàn hỏa tiễn tấn công chĩa về hướng Đài Loan. Mỹ can thiệp bằng cách “bán” cho Đài Loan các giàn hỏa tiễn phòng vệ Patriot (có khả năng bắn rớt các loại hỏa tiễn…).

Trung Quốc cho hàng trăm máy bay chiến đấu xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan. Máy bay của Đài Loan (mua từ Mỹ hay Pháp) bay lên “truy cản”, không cho máy bay Trung Quốc xâm nhập vào “không phận” của mình.

Đài Loan cũng phát triển các loại hỏa tiễn chống hạm, mục đích ngăn chặn mọi cuộc đổ bộ từ Trung Quốc…

Ngoài ra Đài Loan còn “tự quốc tế hóa” khả năng phòng vệ của mình bằng nối kết kinh tế. Nói trắng ra là bằng phương cách “độc quyền chế tạo những con chíp bán dẫn kỹ thuật 5 nano mét”. Thật vậy, xí nghiệp TSMC của Đài Loan đứng đầu thế giới kỹ nghệ khắc đường dẫn 5 nano mét. Xí nghiệp này cung cấp chíp bán dẫn “siêu nhanh” cần thiết cho máy móc ở hầu hết các quốc gia.

Chíp bán dẫn “siêu nhanh” trở thành một mặt hàng “chiến lược”, tương tự như dầu khí. Khủng hoảng chất bán dẫn tương tự như khủng hoảng dầu khí.

Đài Loan bị Trung Quốc xâm lược đồng nghĩa với việc lợi ích các quốc gia khác bị xâm phạm (hay đe doạ).

Do đó ta không ngạc nhiên khi thấy Hòa Lan tháp tùng cùng các quốc gia khác gồm Mỹ và Anh… diễn tập quân sự vùng biển cận Đài Loan. Tập đoàn chất bán dẫn Philips của Hòa Lan có quan hệ khá mật thiết với TSMC… Nào giờ Hòa Lan luôn đúng ngoài mọi tranh chấp ở khu vực Ấn độ – Thái Bình Dương…

Tức là Trung Quốc thấy “khó nuốt” nên không “nuốt”, chớ không phải là không muốn nuốt Đài Loan.

Vấn đề là chừng nào thì lục địa có thể khắc phục được những trở ngại?

Điều nên biết nữa là, Mỹ đã nhiều lần “bỏ” Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch cho Mao Trạch Đông. Lần thứ nhứt là năm 1949. Mỹ chấm dứt viện trợ cho họ Tưởng đánh cộng sản vì phe Quốc Dân đảng quá tham nhũng và thối nát. Lần thứ hai năm 1975, Mỹ không cứu vãn số phận Trung Hoa Dân quốc trước LHQ. Lần ba là năm 1979, đoạn giao với Đài Loan.

Điều nên biết khác nữa là, các kết ước hiện có giữa Đài Loan và Mỹ, như Taiwan Relations Act năm 1979, là do kiều dân Đài Loan tại Mỹ vận động.

Ngoài ra ta cũng không thể loại trừ các trường hợp chiến tranh do bị “gài triệt buộc”. Đài Loan, hay chủ quyền các đảo ở Biển Đông … đều có thể là những “con cờ” để các cường quốc “gài” Việt Nam, Đài Loan (hay một quốc gia nào đó…) vào thế chiến tranh với Trung Quốc. Cuốn sách mới phát hành của vị cựu Tham mưu trưởng quân đội Mỹ cho ta thấy âm mưu này là có thật. (Bình Luận từ Facebook)

