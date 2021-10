Cộng Hòa lạnh cẳng vì Trump đòi đưa Trump vào chiếm Bạch Ốc tức khắc. DB Cộng Hòa Tom Emmer chận liền: Trump có quyền tự do nói. - VN đề nghị Pfizer hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19. Từ tháng 11 sẽ chỉ xài 1 phần mềm theo dõi COVID-19. Thủ tướng: Địa phương không chống dịch cao hơn quy định. 180.000 người về quê, có 1.000 người nhiễm. Tiêm vắc xin cho trẻ tại SG trong 5 ngày. Thừa Thiên H

VN đề nghị Pfizer hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19. Từ tháng 11 sẽ chỉ xài 1 phần mềm theo dõi COVID-19. 180.000 người về quê, có 1.000 người nhiễm. Tiêm vắc xin cho trẻ tại SG trong 5 ngày.

.

- Cộng Hòa lạnh cẳng vì Trump đòi đưa Trump vào chiếm Bạch Ốc tức khắc. DB Cộng Hòa Tom Emmer chận liền: Trump có quyền tự do nói.

- VN đề nghị Pfizer hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19. Từ tháng 11 sẽ chỉ xài 1 phần mềm theo dõi COVID-19. Thủ tướng: Địa phương không chống dịch cao hơn quy định. 180.000 người về quê, có 1.000 người nhiễm. Tiêm vắc xin cho trẻ tại SG trong 5 ngày. Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch. Tới Lâm Đồng, lại phải ký giấy. Thiếu vaccine, một số địa phương ở ĐBSCL có thể phải tăng cấp độ dịch.

- trên đài MSNBC, DB Dân Chủ Stacey Plaskett muốn buộc Trump ra trả lời về ngày bạo loạn 6/1/2021

- Jeffrey Clark (cựu phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ giúp Trump lật Biden) cơ nguy bị lột bằng hành nghề và truy tố hình sự

- Florida: ứng viên Cộng Hòa Laura Loomer chống vaccine dữ dội, ứng cử Dân Biểu địa hạt 11 năm 2022

- Alabama: nổ súng giữa trận bóng, nhiều người bị thương, cảnh sát xin giúp tin về các tay súng

- Philadelphia: bất kể nhiều người chung quanh, vẫn hiếp dâm trên xe điện, hung thủ đã bị bắt

- Daniel Rodriguez dự bạo loạn 6/1/2021 thú nhận dí súng điện vô cảnh sát là ngu, đã ra khai ở Hạ Viện

- Cựu Bộ Trưởng Y Tế Anh quốc Matt Hancock vào chức mới ở LHQ bị thu hồi 3 ngày sau khi được bổ nhiệm

- đoàn truyền giaó Mỹ 17 người bị băng đảng vũ trang bắt cóc ở Haiti, báo động về Mỹ xin cứu

- thăm dò bầu Thị Trưởng Boston năm nay: cử tri gốc Việt hầu hết ủng hộ ứng viên gốc Đài Loan Michelle Wu

- Richard Nguyen, 28 tuổi, bị bắt trong khi lái xe ở quận Jackson, Kansas, vì chở ma túy và một khẩu súng

- Oklahoma: doanh nhân gốc Việt ký giấy mua nông trại $100,000, bị cảnh sát chận xe, lấy tiền vì nghi ma túy

- HỎI 1: Putin nói TQ có thể chiếm Đài Loan mà không cần nổ súng? ĐÁP 1: Putin nói thế.

- HỎI 2: Cán bộ đã bỏ lỡ cơ hội tuyên truyền cho hình ảnh dân VN? ĐÁP 2: Đúng thế. Nếu chăm sóc 15 con chó thì sẽ tuyệt vời.

.

QUẬN CAM (VB-17/10/2021) --- Cựu Bộ Trưởng Y Tế Anh quốc Matt Hancock trong chức vụ mới đươc bổ nhiệm tại Liên Hiệp Quốc đã bị thu hồi chỉ 3 ngày sau khi được bổ nhiệm. Hancock, người từ chức Bộ Trưởng sau khi lộ cú xì căng đan vì bị máy giám sát thu hình đang da díu với 1 cô phụ tá, đã được bổ nhiệm vào LHQ giữ chức giúp các quốc gia Châu Phi hồi phục sau đại dịch COVID-19.

.

Nhưng, chỉ 72 giờ sau lệnh bổ nhiệm, LHQ nói rằng quyết định đó đã bị thu hồi. Nói chuyện với thông tấn Pass Blue, phát ngôn nhân LHQ Stéphane Dujarric nói: cơ quan có tên UN Economic Commission for Africa (Ủy ban Kinh tế vì Châu Phi tại LHQ) đã thu hồi quyết định đó.

.

Chức vụ Hancock được bổ nhiệm là "Đại diện đặc biệt LHQ về sáng tạo tài chánh và biến đổi khí hậu trong Ủy ban Kinh tế vì Châu Phi."

.

Nick Dearden, Giám đốc tổ chức Global Justice Now, nói rằng: "Nếu Matt Hancock muốn giúp các nước Châu Phi hồi phục sau đại dịch, ông ta nên vận động Thủ Tướng Anh đặc miễn bản quyền [bào chế[ thuốc chủng ngừa COVID-19. Nếu Hancock làm thế khi còn giữ chức Bộ Trưởng, đã có thêm hàng chục triệu người được chích ngừa. Điều cuối cùng Châu Phi cần là 1 chính khách Anh thất bại. Không còn ở thế kỷ 19 nữa đâu."

.

--- Trump đang gây cơn sốt cho các dân cử Cộng Hòa, sau khi Trump kêu gọi cử tri Cộng Hòa đừng đi bầu năm 2022 và 2024 nếu Cộng Hòa không tức khắc đòi tổ chức lại bầu cử 2020, hoặc nếu Cộng Hòa không tuyên bố xóa kết quả 2020 và tấn phong Trump vào Bạch Ốc thay Biden.

.

Nếu cử tri Cộng Hòa không đi bầu 2022, thì hiển nhiên lưỡng viện đều nằm trong tay Dân Chủ. Chiến lược gia Cộng Hòa Matt Gorman, cựu viên chức Uy Ban Cộng Hòa Hạ Viện Toàn Quốc, nói với báo The Hill rằng: "Chúng ta đã thấy cuốn phim đó kết thúc thế nào. Đó là lý do có 2 Thượng nghị sĩ Ossoff và Warnock [của Dân Chủ] vào Thượng Viện (trong bầu cử 5/1/2021). Chúng tôi cần tất cả cử tri Cộng Hòa phải đi bầu năm 2022. Giá trả sẽ rất cao [nếu tin Trump]."

.

Dân Biểu Tom Emmer (Cộng Hòa-Minn.), chủ tịch ban vận động tranh cử Cộng Hòa ở Hạ Viện, nói: "Cựu Tổng Thống [Trump], bây giờ là 1 công dân đời thường. Dĩ nhiên, Trump có quyền có ý kiến riêng."

.

Nhưng chưa êm. Vì theo lịch trình Trump sẽ nói chuyện trong bữa tiệc mùa thu sắpt ới của Ủy Ban Cộng Hoà Hạ Viện Toàn Quốc. Emmer nói: "Trump vẫn là sức thu hút lớn trong đảng chúng tôi và chúng tôi hạnh phúc khi Trump giúp chúng tôi trong nỗ lực đẩy bà Nancy Pelosi về vườn."

.

--- Một phái đoàn truyền giáo Mỹ -- gồm 14 nhà truyền giáo Hoa Kỳ và 3 trẻ em --- đã bị băng đảng vũ trang bắt cóc hôm Thứ Bảy khi họ đang đi xe buýt, rời 1 viện mồ côi ở Port-au-Prince, theo lời cảnh sát Haiti.

.

Phái đoàn truyền giáo này có tên là Christian Aid Ministries (Giáo đoàn Viện trợ Thiên chúa giáo) có bản doanh ở Ohio, lúc đó đi tới phi trường Port-au-Prince để đưa vài thành viên đi tới nơi khác. Một người bị bắt cóc đã báo tin về Mỹ xing íup qua mạng WhatsApp ngay khi đang bị bắt cóc.

.

Bộ NGoại Giao Mỹ cho biết đã biết tin này, và bảo vệ công dân Mỹ nơi hải ngoại là ưu tiên cao nhất của Bộ Ngoại Giao Mỹ.

.

--- Jeffrey Clark, cựu phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ trong chính phủ Trump, đang gặp cơ nguy bị tước bằng hành nghề luật và cơ nguy bị truy tố hình sự vì đã giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020. Điều bi hài là trước đó, Bộ TRưởng Tư Pháp Bill Barr ngày 1/12/2021 đã công khai nói rằng bầu cử không hề gian lận gì.

.

Báo The Guardian nói rằng Jeffrey Clark làm việc sát cánh với Trump nhằm cưỡng bách quyền Bộ Trưởng Tư Pháp lúc đó là Jeffrey Rosen phải áp lực các quan chức bầu cử Georgia sửa các con số phiếu bầu để trao chiến thắng cho Trump, điều mà các quan chức Georgia đã không chịu làm, dù là họ Cộng Hòa.

.

Bản báo cáo 394 trang của Ủy ban Tư pháp Thượng Viện đã trao Chủ tịch Ủy ban Dick Durbin (Dân Chủ-IL) đề nghị Hội Đồng Luật Khao Thủ Đô DC điều tra Clark và kỷ luật thích nghi, nghĩa là có thể lột bằng hành nghề luật.

.

Cùng bàn báo cáo Thượng Viện đó đã chuyển sang Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 cho thấy chứng cớ có thể truy tố hình sự Clark.

.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 16/10 đến 17h ngày 17/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.193 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước (giảm 36 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.339 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.059), Bình Dương (537), Đồng Nai (517), Tây Ninh (156), An Giang (117), Kiên Giang (93), Sóc Trăng (64), Long An (54), Cà Mau (48), Tiền Giang (46), Khánh Hòa (40), Đồng Tháp (38), Bình Thuận (38), Cần Thơ (29), Quảng Ngãi (28), Hậu Giang (27), Thanh Hóa (25), Gia Lai (24), Đắk Lắk (22), Hà Nam (22), Quảng Nam (19), Vĩnh Long (15), Nghệ An (14), Trà Vinh (14), Bình Phước (12), Bạc Liêu (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Hà Nội (10), Hà Giang (9), Ninh Thuận (9), Phú Thọ (8 ), Bình Định (8 ), Bến Tre (7), Đắk Nông (6), Kon Tum (5), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Lâm Đồng (4), Hà Tĩnh (4), Phú Yên (3), Lào Cai (3), Thái Bình (2), Thừa Thiên Huế (2), Điện Biên (2), Quảng Trị (1), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Tuyên Quang (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 63 ca tử vong tại TP. SG (38), Bình Dương (13), Đồng Nai (2), Kiên Giang (2), Sóc Trăng (2), Đắk Lắk (2), Quảng Ngãi (1), Bạc Liêu (1), Bình Thuận (1), Đắk Nông (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 91 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.194 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

.





Chơi bảnh: VN đề nghị Pfizer hợp tác sản xuất thuốc điều trị Covid-19. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ đề nghị Pfizer hợp tác với Việt Nam trong việc sản xuất thuốc điều trị Covid-19 và thúc đẩy để có vắc xin hiệu quả và an toàn cho trẻ em. Ủy ban ASEAN tại Washington D.C. mới đây đã có buổi làm việc với ông Stephen Claeys, Giám đốc Cấp cao về Chính sách Thương mại của công ty Pfizer, về hợp tác giữa Pfizer với các nước khu vực Đông Nam Á. Tham dự buổi làm việc có Đại sứ và đại diện của tất cả 10 nước ASEAN tại Mỹ. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã tham dự sự kiện này. Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao sự hỗ trợ của Pfizer đối với Việt Nam, đề nghị Pfizer thực hiện cam kết với lãnh đạo cấp cao Việt Nam cung cấp đủ 51 triệu liều vắc xin trong năm 2021 và tiếp tục trao đổi với các cơ quan Việt Nam về việc cung cấp vắc xin trong năm 2022. Đại sứ Ngọc cũng đề nghị Pfizer hợp tác với Việt Nam trong việc sản xuất thuốc điều trị Covid-19 và thúc đẩy để có vắc xin hiệu quả và an toàn cho trẻ em.

.

Từ tháng 11 sẽ chỉ xài 1 phần mềm theo dõi COVID-19. Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị liên quan trong việc phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Công an để đảm bảo thực hiện tiến độ nhập liệu, xác thực tiêm chủng. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh từ ngày 20-10, không chấp nhận tình trạng người dân tiêm vắc-xin trước rồi mới cập nhật thông tin lên hệ thống. Các tỉnh, thành phố phải sử dụng duy nhất một phần mềm cập nhật dữ liệu tiêm chủng, phấn đấu đến ngày 11-11 tới sẽ hoàn thành việc rà soát dữ liệu tiêm chủng để người dân được cập nhật thông tin một cách chính xác, không còn tình trạng sai hoặc thiếu dữ liệu… Về những sai sót trong quá trình nhập liệu dữ liệu tiêm chủng, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị trong vòng 30 phút ngồi đợi theo dõi sau tiêm, mỗi người đã tiêm chủng cần theo dõi sát Sổ Sức khỏe điện tử để kịp thời báo ngay thông tin sai sót (nếu có) trong dữ liệu tiêm chủng trên Sổ Sức khỏe điện tử.





.

Thủ tướng: Địa phương không chống dịch cao hơn quy định. Quy định thích ứng an toàn Covid-19 được thực hiện thống nhất trên toàn quốc, địa phương áp dụng linh hoạt, sáng tạo nhưng không được trái quy định của Trung ương. Sáng 17/10, chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nếu các tỉnh, thành thực hiện biện pháp cao hơn, sớm hơn quy định chung thì phải báo cáo cấp trên. Thời gian qua, ông nhận thấy vẫn còn một số nơi chưa làm đúng quy định chung, thực hiện khác nhau; gây ách tắc, vướng mắc không cần thiết, phiền hà cho người dân. Về các giải pháp thích ứng an toàn, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, theo người đứng đầu Chính phủ đây là quy định, hướng dẫn tạm thời, "chưa có tiền lệ, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện, mở rộng dần".

.

Tiêm vắc xin cho trẻ tại SG trong 5 ngày. Dự kiến từ ngày 22-10, TP.HCM sẽ tổ chức tiêm chủng vắc xin cho khoảng 780.000 trẻ em từ 12 -17 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn. Có thể TP.HCM sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước tiêm vắc xin cho trẻ sau hướng dẫn của Bộ Y tế.





.

180.000 người về quê, có 1.000 người nhiễm. Theo đánh giá của Bộ Y tế, tình hình dịch Covid-19 trong nước vẫn diễn biến khó lường. Nguy cơ dịch bệnh gia tăng và tái bùng phát có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào, nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội. Để phòng dịch, cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân thì cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Khi phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định. Theo báo cáo sơ bộ, từ ngày 1-10 đến nay, tại 43 tỉnh, thành phố đã ghi nhận khoảng 180.000 người trở về các địa phương, trong đó có hơn 1.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính.

.

Đề xuất mở hàng không giai đoạn 2: Chỉ buộc xét nghiệm với khách từ SG đi. Cục Hàng không đề xuất Bộ GTVT triển khai giai đoạn 2 mở lại hoạt động hàng không chở khách nội địa tới hết tháng 11, bắt đầu từ ngày 21/10, với quy định chỉ yêu cầu xét nghiệm với khách từ TPHCM đi, hoặc khách chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Cục Hàng không vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT đánh giá việc thực hiện thí điểm giai đoạn 1 mở lại hoạt động hàng không chở khách nội địa, và đề xuất giai đoạn 2 áp dụng trong 40 ngày tiếp theo, từ ngày 21/10 – 30/11 trên cơ sở Nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo phân cấp nguy cơ dịch bệnh của Bộ Y tế, hiện chỉ có sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) thuộc vùng 4 (nguy cơ rất cao). Do đó, Cục Hàng không đề xuất, khách xuất phát từ sân bay này phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp PCR hoặc xét nghiệm nhanh (kể cả với khách đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin).

.



Thừa Thiên Huế

Tới Lâm Đồng, lại phải ký giấy

Thiếu vaccine

Long An gỡ hết chốt kiểm soát

Hơn một nửa số bệnh nhân COVID-19 bị tình trạng 'COVID kéo dài'

Kết quả bầu cử

Cảnh sát xin

Xuất hiện

Fiston Ngoy

Một người mê TRump

Richard Nguyen,

Nếu bạn là cư dân Boston

Hai doanh nhân Nang Thai và Weichuan Liu

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

sẽ tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn từ 0h ngày 18/10. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 18/10/2021. Cụ thể, đối với người dân đang sinh sống, học tâp và làm việc trong tỉnh: Yêu cầu tất khi di chuyển ngoài đường, đến nơi công cộng hoặc các điểm đến khác phải đem theo người mã QR Quốc gia thông qua Thẻ kiểm soát dịch bệnh được cấp (thẻ điện tử, thẻ giấy). Công dân xuất trình và quét thẻ tại các điểm đến trong quá trình di chuyển, mua sắm và các hoạt động phục vụ cho cá nhân. Thường xuyên khai báo y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có nghi vấn tiếp xúc với ca bệnh. Trong quá trình truy vết, khi được ghi nhận đến cùng thời điểm và địa điểm có ca bệnh đi qua, công dân sẽ nhận được tin nhắn thông báo để chủ động theo dõi và liên hệ với y tế địa phương để được hỗ trợ y tế kịp thời.. Người vào Lâm Đồng phải ký cam kết phòng chống Covid-19. Tại các chốt phòng chống dịch đầu tỉnh, người vào Lâm Đồng phải khai báo y tế và ký cam kết phòng chống dịch Covid-19. Sở Y tế Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn và các đơn vị trong toàn ngành y tế về việc triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 cho người từ các tỉnh vào Lâm Đồng., một số địa phương ở ĐBSCL có thể phải tăng cấp độ dịch. Do thiếu nguồn vaccine để tiêm cho dân, dẫn đến chưa đạt tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nên đến thời điểm này, một số địa phương ở ĐBSCL vẫn chưa thể triển khai Nghị quyết 128… Ngày 17.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, thành phố đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho dân, nhằm đạt tiêu chí để áp dụng cấp độ 1 khi triển khai Nghị quyết 128. Tuy nhiên, trước tình trạng thiếu hụt nguồn vaccine, nhiều khả năng Cần Thơ vẫn sẽ thực hiện theo cấp độ 2.COVID-19 với các tỉnh, thành. Từ 0h ngày 18-10, Long An sẽ chính thức dừng hoạt động tại tất cả các trạm, chốt kiểm soát COVID-19 giáp ranh với TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp. Ngày 17-10, UBND tỉnh Long An đã có văn bản chính thức về việc dừng hoạt động các trạm kiểm tra các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, Long An sẽ dừng hoạt động trạm kiểm tra các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đóng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ giáp ranh với TP.HCM, Tiền Giang và Đồng Tháp từ 0h ngày 18-10.. Báo Sức Khỏe & Đời Sống của Bộ Y Tế ghi nhận theo kết quả một nghiên cứu mới đây đăng trên Tạp chí AMA Network Open, các triệu chứng dai dẳng sau mắc COVID-19, còn được gọi là tình trạng "COVID kéo dài", ảnh hưởng đến hơn 1/2 số người sống sót sau mắc COVID-19, và các hệ thống chăm sóc sức khỏe cần chuẩn bị kế hoạch để điều trị những bệnh nhân này. Cho đến nay, 236 triệu người trên toàn thế giới đã có chẩn đoán mắc COVID-19 và nhiều người đã gặp các vấn đề sức khỏe cả về thể chất và tâm thần kéo dài trong 6 tháng hoặc lâu hơn. Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Paddy Sentongo, Phó giáo sư thuộc Đại học Park (Mỹ), cho biết: "Gánh nặng về suy giảm sức khỏe ở những người sống sót sau mắc COVID-19 là rất lớn. Trong số này có những rối loạn về sức khỏe tâm thần. Cuộc chiến của một người với COVID-19 không kết thúc bằng việc hồi phục sau giai đoạn cấp tính".---tháng 11/2020 tại địa hạt 21 tiểu bang Florida, Dân Biểu đương nhiệm Lois Frankel (Dân Chủ-FL) được 237,925 phiếu, tức là được 59% tổng số phiếu bầu, chiến thắng.Thất cử, theo kết quả này, là ứng viên Cộng Hòa Laura Loomer với 157,612 phiếu, tức là 39.1% phiếu, thua Frankel gần 20% phiếu. Nghĩa là Frankel thắng Loomer long trời lở đất. Xin xem hình ghi kết quả phiếu bầu thì rõ.Tuy nhiên, bắt chước Trump vu khống cái gọi là gian lận và không cần chứng cớ gì, bà Loomer nói rằng cuộc bầu cử đã "bị trộm" vì bà thắng phiếu. Loomer lên làn sóng phát thanh Joe Pags nói rằng bà thắng phiếu nhưng đã bị "gian lận" y hệt Trump.Bà Loomer có lập trường kiên định chống chích ngừa, không ra tranh cử địa hạt 21 nữa, năm 2022 sẽ tranh cử ở địa hạt 11, nơi đương nhiệm là Dân Biểu Daniel Webster (Cộng Hòa-FL).Bà Loomer mấy tuần trước bị dính COVID-19, nhưng vẫn giữ lập trường chống chích ngừa. Lúc đó, bà nói bà đau, sốt thê thảm, nhưng nhờ uống thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine nên dứt bệnh. Bà là moột người chuyên về thuyết âm mưu, và chống người Hồi Giáo.---dân chúng giúp thông tin về nghi can gây ra vụ nổ súng trong 1 trận bóng bầu dục trung học tại thị trấn Mobile, Alabama, đêm Thứ Sáu. Có khoảng 5 tới 7 phát súng. Cảnh sát đã tìm được 4 vỏ đạn.Theo lời Ty Cảnh Sát Mobile, súng nổ lúc gần 10 giờ đêm tại sân banh Ladd-Peebles Stadium. Nhiều người bị thương, chở đi nhập viện. Có ít nhất 1 người "bị thương có thể thiệt mạng." Trong các nạn nhân, có 2 em vị thành niên.Có ít nhất 2 nghi can đã phóng chạy khỏi hiện trường trên 1 xe hơi màu trắng. Cảnh sát xin dân chúng biết gì về các tay súng, xin báo cho Ty Cảnh Sát Mobile ở số 251-208-7211 hay ghi lên mạng: mobilepd.org/crimetip.---trên đài MSNBC sáng Thứ Bảy với bình luận gia Ali Velshi, Dân Biểu Stacey Plaskett (Dân Chủ-Virgin Islands) nói rằng bà sẽ ủng hộ toàn tâm, toàn lực nếu Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 gửi trát đòi để buộc Trump ra trả lời điều trần.Hôm Thứ Sáu 15/10/2021, Dân biểu Adam Schiff (Dân Chủ-CA) mở ngỏ về gợi ý sẽ gửi trát đòi buộc Trump và cựu Phó Tổng Thống Mike Pence ra trước Ủy ban để trả lời về những gì họ biết về bạo loạn 6/1/2021.Nói trên MSNBNC, DB Plaskett nói Chủ tịch Ủy ban là Dân Biểu Bennie Thompson cũng từng nói là Trump có thể nhận trát đòi để buộc ra điều trần. Bà nói không chỉ như vậy, mà Ủy ban cần biết tất cả các truyền thông, cú gọi điện thoại, video, những gì ở Bạch Ốc mà Trumppp làm trong ngày 6/1/2021.---, 35 tuổi, đã bị cảnh sát bắt, truy tố về tội hiếp dâm một phụ nữ trên xe điện lúc 11 giờ đêm Thứ Tư. Điều làm cảnh sát bực dọc là có nhiều người chứng kiến chuyện hành hung sex trên xe điện nhưng không ai gọi báo 911.Khi 1 nhân viên xe điện, thuộc Sở Giao Thông SEPTA nhìn thấy mới gọi 911 và các cảnh sát SEPTA mới bắt hung thủ ngay tại trận. Cảnh sát trưởng Timothy Bernhardt của ty Upper Darby nói với NBC Philadelphia rằng video giám sát đã ghi hình đầy đủ, cho chứng cớ Ngoy phạm tội hiếp dâm.Nhưng video cũng cho thấy nhiều người chứng kiến sự kiện đó lại không giúp người phụ nữ đang bị tấn công, theo lời Bernhardt, lẽ ra nhân chứng phải xúm laị ngăn cản, hay phải tức khắc bấm điện thoại 911. Nạn nhân đã được nhập viện.---tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 bị truy tố nhiều tội, trong đó có tội sử dụng súng điện để dí điện (tasing) vào anh cảnh sát Michael Fanone. Hung thủ Daniel Rodriguez bị truy tố về 8 tội, trong đó tội dí súng điện là tội tấn công nhân viên công lực.FBI đã thẩm vấn Daniel Rodriguez, rằng y nghĩ gì khi thấy cảnh sát Fanone đã bị bọn bạo loạn xách cả 2 tay và 2 chân lôi đi mà vẫn dí súng điện, thì y trả lời rằng dí súng điện để bảo vệ anh cảnh sát, "Tôi nói nghe có vẻ là ngu, vì tôi dí súng điện là bảo vệ anh ta, vì sợ bọn kia sẽ đánh anh bầm dập."Một FBI bảo là phải khai thiệt đi. Rodriguez thú nhận rằng y kém thông minh "nên không biết là mình làm điều sai trái. Tôi quá ngu. Tôi nghĩ tới đó xông pha là tuyệt vời."Video vụ tấn công này đã chiếu trong cuộc luận tội TRump lần thứ nhì. Hung thủ Fanone cũnh đã ra khai trước Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 của Hạ Viện.---28 tuổi, cư dân thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, đã bị cảnh sát bắt trong khi lái xe ở Xa lộ 75, ở quận Jackson County, tiểu bang Kansas, vào sáng Thứ Sáu 15/10/2021.Cảnh sát khám phá trên chiếc xe 2018 Toyota Forerunner do Nguyen đang lái có chở nhiều loại ma túy và một khẩu súng.---thì đây là điều quan tâm: cuộc tranh cử giành chức Thị Trưởng Boston trong bầu cử tháng 11 năm nay có thể dẫn tới bước ngoặt mới, cho Boston một Thị Trưởng gốc Á: nghị viên Michelle Wu đang được nhiều ủng hộ hơn đối thủ cũng là nghị viên Annissa Essaibi George, theo bản thăm dò mới nhất.Trong buổi gặp cử tri gốc Việt và gốc Hoa tại Rainbow Adult Day Care Center ở Fields Corner, Wu được ủng hộ nồng nhiệt. Tớpi mức Hunt Vu nói, "Tôi tin rằng bà có 99% cơ hội trở thành Thị Trưởng."Tuy nhiên, Wu trả lời, "Chúng ta chỉ có cơ hội thất cử, trừ phi tất cả chúng ta đi bầu phiếu." Bà Wu nói bằng tiếng Anh, rồi nói bằng tiếng Quan Thoại, rồi những người khác dịch sang tiếng Quảng Đông và tiếng Việt.Bà Wu kể về đời bà, trong một gia đình Đài Loan di dân sang Mỹ, bây giờ ứng cử Thị Trưởng, điều mà khi còn là một bé gái bà chưa bao giờ mơ tưởng.Trước khi bà Wu tới, Lien Nguyen, một nhân viên xã hội về hưu, nói bà chưa quyết định bỏ pphiếu cho ai, nhưng đã gặp Essaibi George vài lần nên nghĩ là sẽ bấu cho George, nhưng sau khi ngh bà Wu nói chuyện, bà Lien Nguyen đứng dậy nói giữa đám đông: "Tôi tin chúng tôi sẽ ủng hộ bà và muốn chúc bà may mắn."Bản thăm dò tuần trước do MassINC Polling Group thực hiện, cho thấy bà Wu thu hút 63% cử tri gốc Á. Nếu tính chung tất cả các nhóm dân, bà Wu được 57% cử tri ủng hộ, hơn Essaibi George 32% điểm.---từ New Mexico lái chiếc xe BMW dọc xa lộ 40 ở Oklahoma vào một đêm tháng 4/2021 thì bị 1 cảnh sát bật đèn chận lại. Lúc đó Thai và Liu trên đường tới 1 khách sạn ở Oklahoma City.Hai người đàn ông này dự định tìm chỗ ngủ để sáng hôm sau tới mua khu đất nông trại 10-acre với giá $100,000. Nhưng lúc 2 giờ sáng ngày 19/4/2021, một cảnh sát quận Canadian County chận họ lại, và khám xét xe.Nang Thai, 51 tuổi, di dân gốc Việt Nam và là cư dân có 2 con ở thị trấn Albuquerque, nói rằng ông lái xe trong vòng tốc độ cho phép, không hiểu sao bị cảnh sát chận lại. Cảnh sát tịch thu khoản tiền mặt hơn $100,000, mà Thai nói để mua nông trại.Người cảnh sát nói là nghi họ có "hành vi bất hợp pháp," theo lời Thái kể. Dò tìm hồ sơ, thì có bản án năm 2017 cho thấy Liu trồng cần sa ở California. Một cảnh sát thứ nhì trờ xe tới, đưa Thai và Liu tới đồn cảnh sát, thẩm vấn nhiều giờ. Trên xe không có gì bất hợp pháp hết.Cảnh sát thả 2 người mà không truy tố, cũng không đưa giấy phạt vi cảnh nào, nhưng Ty Cảnh Sát Canadian County Sheriff’s Office không trả lại tiền mặt. Hồ sơ tòa do công tố Michael Fields ghi tịch thu vì nghi là tiền ma túy.Thai và Liu mới kiện để đòi tiền lại. Cảnh sát nói tịch thu $131,500 – nhưng thực sự còn ghi thiếu $10,000. Tiền 2 người mang trên xe hôm đó là $141,500.Kinh ngạc cũng là người dự tính bán nông trại cho Thai và Liu. Chủ nông trại này nói với NBC News rằng trước đó vài ngày ông đã gặp Thai và Liu, đã viết hợp đồng bán nông trại cho Thái với giá $100,000. NBC News đã xem 1 phó bản hợp đồng bán đất.NBC News duyệt hồ sơ tòa, thấy rằng cảnh sát đã tịch thu hơn $1.3 triệu đôla tiền mặt trong năm nay từ những người lái xe xuyên qua quận Canadian County. Có 58% trong 31 vụ tịch thu tiền mặt là từ dân thiểu số --- trong đó gốc Á chiếm 23%, da đen 19%, Latino 16%. Dân da trắng chiếm 26% vị tịch thu tiền ở quận Canadian County, nơi hơn 75% là da trắng.Chỉ có 14 trong 31 vụ tịch thu tiền mặt tại quận này có truy tố hình sự, tức là 45%.---: Putin nói TQ có thể chiếm Đài Loan mà không cần nổ súng?: Putin nói thế. Tuy nhiên, khi Putin cho quân chiếm bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, lại chẳng hòa bình tí nào. Báo Taiwan News hôm 14/10/2021 ghi rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói hôm Thứ Tư 13/10/2021 rằng TQ không cần bạo lực vẫn thống nhất Đài Loan dễ dàng. Putin nói kinh tế TQ khổng lồ, sẽ dùng kinh tế chinh phục Đài Loan được mà không cần chiến tranh. Nhưng nói thì dễ, còn thực hiện sẽ khó.Chi tiết:---: Cán bộ đã bỏ lỡ cơ hội tuyên truyền cho hình ảnh dân VN?: Đúng thế. Nếu chăm sóc 15 con chó theo chủ về quê thì sẽ tuyệt vời. Trong cuộc thi nhiếp ảnh, nhiều cô chú chó được thành đề tài giúp cho các nhiếp ảnh gia vào được danh sách ngắn chung kết cho giải Comedy Pet Photo Awards 2021. Giải thi nhiếp ảnh này sẽ công bố giải thưởng trong tháng 11/2021.Cuộc thi này năm nay có hơn 2,000 ảnh gửi từ các nhiếp ảnh gia toàn cầu tham dự. Danh sách ngắn gồm 40 ảnh. Nơi đây, chúng ta đăng vài ảnh từ danh sách ngắn vào chung kết giải Comedy Pet Photo Awards 2021.Chi tiết: