Trump tuyên cáo: hoặc phải bầu cử lại, hoặc phải tuyên bố Trump đã thắng cử 2020 để tấn phong Trump - Hà Nội bình thường mới: hễ nghi là phong tỏa. Chuyên gia kiến nghị SG mạnh dạn mở cửa, phục hồi kinh tế. SG: 5 nhóm ngành cần hỗ trợ phục hồi sau đại dịch. Y tế SG đi cứu nguy các tỉnh. SG lần đầu tiêm vaccine Sputnik V. Thêm nhiều địa phương bỏ kiểm soát xét nghiệm PCR, bỏ giấy đi đường. Bình Dươ

- Trump tuyên cáo: hoặc phải bầu cử lại, hoặc phải tuyên bố Trump đã thắng cử 2020 để tấn phong Trump

- Hà Nội bình thường mới: hễ nghi là phong tỏa. Chuyên gia kiến nghị SG mạnh dạn mở cửa, phục hồi kinh tế. SG: 5 nhóm ngành cần hỗ trợ phục hồi sau đại dịch. Y tế SG đi cứu nguy các tỉnh. SG lần đầu tiêm vaccine Sputnik V. Thêm nhiều địa phương bỏ kiểm soát xét nghiệm PCR, bỏ giấy đi đường. Bình Dương bỏ bắt buộc cách ly người từ nơi khác đến. Kiến nghị thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân ở SG, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai. Nhiều xe khách liên tỉnh chưa thể chạy vì tài xế chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đà Nẵng xin đón khách quốc tế từ tháng 11.

- Biden: những người chống lại trát đòi của Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021 cần bị truy tố

- Houston: 3 cảnh sát bị bắn làm ngoài giờ cho 1 quán rượu Houston, sau khi nhập viện 1 cảnh sát đã chết

- xe lửa Amtrak tông một xe tải gần Thackerville, Oklahoma, gây bị thương 4 hành khách xe lửa

- nghiên cứu WSG: cử tri nghèo đã mang chiến thắng cho Biden tại nhiều tiểu bang chiến trường năm 2020. Chính sách Dân Chủ thắng lớn ở bầu cử 2020: 72% dân Mỹ nói thích bảo hiểm y tế của chính phủ, và hơn 70% ủng hộ nâng lượng tối thiểu

- Mục sư Artur Pawlowski và 2 anh/em bị phạt tiền, án treo, phải nói rõ là họ nói về đại dịch là phản khoa học

- Florida: Trump thắng 51% phiếu ở bầu cử 2020, người mê Trump vẫn gõ cửa từng nhà để điều tra "gian lận" bầu cử

- trình dự luật buộc các web và mạng xã hội chịu trách nhiệm nếu loan tin giả và có nội dung nguy hại

- Học khu Carroll thanh minh thanh nga: không đòi phản biện lò thiêu, vì sự kiện lịch sử không cần đối luận

- Ấn Độ: 200 gia đình -- tổng cộng 312 người -- thuộc giai cấp Dalit (thấp nhất xã hội Ấn Độ) cải đạo vào Phật Giáo

- San Jose: 3 người gốc Việt bị bắt, bị truy tố vì lừa ông cụ 75 tuổi số tiền khoảng $140,000.

- năm 2002, bà Stephanie Nguyen chở 2 con nhỏ, nói sẽ lao xe xuống sông Ohio. Xe của bà mới câu lên được tuần này

- HỎI 1: Xe Vinfast của VN sẽ bán ở Mỹ từ 2022? ĐÁP 1: Đúng, và triển lãm ở Los Angeles tháng 11/2021.

- HỎI 2: Hai diễn viên di dân Việt đóng phim Đài Loan thành công? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/10/2021) --- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu nói những người chống lại trát đòi của Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021 cần bị truy tố bởi Bộ Tư Pháp.

Biden tuyên bố như thế khi trả lời phỏng vấn của phóng viên CNN Kaitlan Collins. Hiện thời được biết, cựu phụ tá cao cấp Steve Bannon của Trump đã cho biết chống lại trát đòi.

--- Một chuyến xe lửa Amtrak đã tông vào một xe tải gần thị trấn Thackerville, Oklahoma, hôm Thứ Sáu, làm gây bị thương 4 hành khách xe lửa. Chuyến xe lửa Amtrak Train 822 lúc đó chạy giữa tuyến Fort Worth, Texas, và Oklahoma City, Oklahoma.

Đụng xe tải lúc 7 giờ tối giờ địa phương. Xe tải này là loại sườn trống, để chở xe hơi trên xe. Tài xế xe tải và con chó trên xe may mắn an toàn. Cứu hộ đã chở 4 hành khách xe lửa vào bệnh viện địa phương, chỉ bị thương nhẹ. Trên xe lửa có 110 hành khách và nhân viên xe lửa.

--- Một người dùng súng trường đã bắn 3 cảnh sát Texas lúc hơn 2 giờ sáng Thứ Bảy, khi 3 cảnh sát này làm ngoài giờ cho quán rượu Sports Bar ở Houston. Ba cảnh sát trúng đã nhập viện ở Memorial Hermann Hospital, nơi đây 1 cảnh sát đã lìa đời.

Ty Cảnh Sát Houston nói khit ới điều trà đã bắt 1 người, nhưng chưa rõ có phải là tay súng hay chỉ là nhân chứng.

Nhóm 3 cảnh sát bị bắn khi bước ra ngoài quán rượu để xem xét 1 vụ nghi là hỗn loạn ồn ào, thì bị phục kích bởi 1 tay súng được kể là trong lứa tuổi 20s. Cảnh sát nói hy vọng sẽ sớm bắt tay súng hung phạm.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 15/10 đến 17h ngày 16/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước (giảm 578 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.172 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (790), Đồng Nai (397), Bình Dương (385), Sóc Trăng (142), An Giang (130), Tiền Giang (121), Bình Thuận (116), Tây Ninh (101), Đồng Tháp (97), Kiên Giang (93), Cà Mau (93), Đắk Lắk (84), Quảng Nam (71), Long An (70), Cần Thơ (42), Khánh Hòa (42), Trà Vinh (41), Thanh Hóa (39), Hậu Giang (38), Gia Lai (34), Hà Giang (34), Bạc Liêu (31), Kon Tum (30), Quảng Ngãi (29), Nghệ An (25), Hà Nội (23), Vĩnh Long (15), Lâm Đồng (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Đắk Nông (10), Hà Nam (10), Quảng Trị (9), Ninh Thuận (8 ), Bình Định (8 ), Thừa Thiên Huế (5), Nam Định (5), Bắc Ninh (4), Sơn La (4), Bến Tre (4), Quảng Bình (2), Hải Dương (1), Hưng Yên (1), Phú Thọ (1), Thái Nguyên (1), Phú Yên (1), Điện Biên (1), Hà Tĩnh (1).





Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 88 ca tử vong tại TP HCM (58), Bình Dương (11), Tiền Giang (3), Long An (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Cần Thơ (2), Bình Thuận (1), Đắk Nông (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 98 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Chuyên gia kiến nghị SG mạnh dạn mở cửa, phục hồi kinh tế. PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa Y tế công cộng - Trường ĐH Y dược TP HCM, cho rằng nên bớt khắt khe hơn trong các biện pháp chống dịch. TP HCM nên mạnh dạn mở cửa nhằm tranh thủ thời cơ và chấp nhận số ca Covid-19 tăng ở mức kiểm soát được. Sáng 16-10, UBND TP HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học "Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP HCM giai đoạn 2022 – 2025" với sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi. Là người góp ý đầu tiên tại hội thảo, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa Y tế công cộng - Trường Đại học Y dược TP HCM, cho rằng thành phố nên mạnh dạn mở cửa nhằm tranh thủ thời cơ và chấp nhận số ca Covid-19 tăng ở mức kiểm soát được, đánh giá mức độ miễn dịch ở người lớn tuổi để có thể thực hiện mũi tiêm tăng cường khi cần thiết. Ông Đỗ Văn Dũng phân tích với tỉ lệ gần 100% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 và 72% người dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, thành phố đã đạt được miễn dịch cộng đồng một phần. Việc này giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và góp phần giảm số ca mắc mới. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Dũng cảnh báo các nhà khoa học trên thế giới cho rằng với biến chủng Delta, các vắc-xin hiện nay không thể giúp đạt được ngưỡng miễn dịch cộng đồng hoàn toàn.





SG: 5 nhóm ngành cần hỗ trợ phục hồi sau đại dịch. Bất động sản, công nghiệp xây dựng và 4 nhóm ngành công nghiệp chủ lực, du lịch, thương mại là 5 nhóm ngành trụ cột được các chuyên gia đề xuất chính quyền tập trung hỗ trợ phục hồi sau đại dịch, từ đó kéo theo hồi phục nền kinh tế TP Hồ Chí Minh. Sáng 16/10, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2022 - 2025. PGS, TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho biết: làn sóng Covid-19 lần 4 đã nhanh chóng gây nên sự sụt giảm nghiêm trọng ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, sốc tiêu cực xảy ra ở cả tổng cung lẫn tổng cầu.

Hà Nội bình thường mới: hễ nghi là phong tỏa. Tạm thời phong tỏa 1 tòa chung cư do có ca nghi nhiễm Covid-19. Ngày 16-10, UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai) đã ban hành thông báo về việc tạm thời không rời khỏi nơi cư trú đối với cư dân tòa nhà HH01A chung cư New Horizon City, số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động. Cụ thể, vào 00h30 ngày 16-10-2021, phường Mai Động nhận được thông tin về ca nghi nhiễm Covid-19 sinh sống tại tầng 12A, tòa nhà HH01A chung cư New Horizon City, số 87 Lĩnh Nam. Ca nghi nhiễm này sinh năm 1982, đi xe khách từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Hà Nội, qua test nhanh có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Y tế SG đi cứu nguy các tỉnh. Các y bác sĩ hai bệnh viện Thống Nhất và Chợ Rẫy lên đường chi viện các tỉnh đang bùng phát dịch là Ninh Thuận, Cà Mau. 24 giờ sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ nhân lực, thiết bị vật tư y tế, thuốc thiết yếu để điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng và nguy kịch từ UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, ngày 16/10, 9 bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa hồi sức, cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất lên đường chi viện. Họ mang theo hai tấn thiết bị, gồm 20 máy thở không xâm lấn HFNC, 5 máy thở dòng cao, 50 máy tạo oxy cùng nhiều thuốc men, vật tư y tế. Theo bác sĩ Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện, đoàn chưa xác định ngày về mà tùy theo diễn biến dịch bệnh thực tế tại Ninh Thuận. Hai nhiệm vụ chính của các y bác sĩ là sắp xếp, lắp đặt máy móc, điều trị bệnh nhân nặng phải thở máy, ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể), lọc máu liên tục...; đồng thời giúp ngành y tế Ninh Thuận gia cố hệ thống phòng, chống dịch từ y tế cơ sở phù hợp với điều kiện, địa lý, giao thông, khí hậu.





SG lần đầu tiêm vaccine Sputnik V. Ngày 16/10, TP Thủ Đức (TP.HCM) lần đầu tiên tổ chức tiêm vaccine Sputnik V trên tinh thần tự nguyện. Tối 16/10, trả lời PV VTC News, ông Phạm Xuân Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa tiêm xong gần 200 liều liều vaccine Sputnik V cho người dân. "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi thực hiện tiêm vaccine Sputnik V. Do ngày đầu tiên nên người đăng ký tiêm không nhiều, khoảng gần 200 người, chúng tôi đang thống kê cụ thể. Tất cả mọi người đều tiêm theo tinh thần tự nguyện", ông Hải nói. Trung tâm Y tế TP Thủ Đức bắt đầu tiêm vaccine Sputnik V (Nga) từ sáng 16/10. Số lượng vaccine được dùng do một doanh nghiệp tài trợ.

Thêm nhiều địa phương bỏ kiểm soát xét nghiệm PCR, bỏ giấy đi đường. Yên Bái, Nam Định, Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều tỉnh thành khác đã thay đổi biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128. Mới đây đã có thêm nhiều tỉnh, thành phố nới lỏng các biện pháp kiểm soát việc đi lại từ 0h ngày 16/10 như: Không yêu cầu người đến địa phương phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, bỏ giấy đi đường. Theo quy định mới, nhiều địa phương cũng không yêu cầu cách ly tập trung với người về từ vùng xanh, vàng, người đã tiêm 2 mũi vaccine, F0 đã chữa khỏi bệnh.





Bình Dương bỏ bắt buộc cách ly người từ nơi khác đến. Người nước ngoài nhập cảnh, các trường hợp đủ điều kiện xuất viện, hoàn thành thời gian điều trị COVID-19, trường hợp tiếp xúc gần với F0 từ các tỉnh, thành khác... thuộc diện áp dụng cách ly y tế. Ngày 16/10, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương ký văn bản khẩn liên quan tới nội dung công văn số 2628 hướng dẫn về việc theo dõi người cách ly tại nhà và cách ly y tế đối với các trường hợp nguy cơ vào địa bàn tỉnh do Sở ban hành vào ngày 15/10.

Kiến nghị thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân ở SG, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai. Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị được đầu tư thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân tại các địa phương có số lượng công nhân đông như: Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM. Chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị với Chính phủ nhiều vấn đề liên quan đến việc xây dựng nhà ở cho công nhân. Giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc các đối tượng doanh nghiệp khác hoặc Tổng Liên đoàn làm chủ đầu tư dự án nhà lưu trú công nhân (chủ yếu là hình thức cho thuê); đáp ứng tối thiểu 50% nhu cầu nhà ở cho công nhân làm việc trong khu. Xin trước mắt cho phép đơn vị được đầu tư thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân tại các địa phương có số lượng công nhân đông như: Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh 8 trường THPT tại Phú Thọ tạm nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, 8 trường THPT trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường để thực hiện truy vết các trường hợp liên quan đến F1, F2, F3 và xét nghiệm COVID-19.

Nhiều xe khách liên tỉnh chưa thể chạy vì tài xế chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tuyến vận tải hành khách Hà Tĩnh - TPHCM và ngược lại đã được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngừng để phòng dịch. Thế nhưng, hiện nhiều nhà xe ở Hà Tĩnh chưa thể cho xe chạy vì tài xế và phụ xe chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Nhiều tỉnh miền Nam cho phép xổ số kiến thiết mở lại từ ngày 22-10. Ngoài đồng ý cho mở lại, lãnh đạo các tỉnh yêu cầu các công ty xổ số kiến thiết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vắc xin cho đại lý và người bán vé số dạo.

Đà Nẵng đề xuất Thủ tướng cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11. Ngày 16/10, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho phép thành phố được tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế từ tháng 11/2021.

SG tặng 100.000 voucher du lịch

Một cuộc nghiên cứu

Mục sư Artur Pawlowski,

Sáng hôm Thứ Sáu

Bản tin CBS

Nhóm cứu hộ đã câu

Bất kể Trump đã chiến thắng

Trump hôm 15/10/2021 đã đưa ra bản văn mới

Có 4 Dân Biểu Dân Chủ

Học khu Texas thanh minh thanh nga.

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

Bộ phim "Ngày tháng trăn trở " của Đài Loan do hai diễn viên di dân mới người Việt thủ vai được lọt vào danh sách đề cử tại Liên hoan phim Busan

Hải Ly, RTI

cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Chương trình tặng voucher (phiếu quà tặng) du lịch TP HCM cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 nhằm thể hiện tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực cho ngành du lịch trong giai đoạn phục hồi. Chiều 16-10, Sở Du lịch TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai "Kế hoạch phục hồi du lịch TP HCM trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022". Ngành du lịch TP HCM đã phát động Chương trình 100.000 voucher du lịch TP HCM dành cho lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tặng 15.000 phiếu quà tặng dịch vụ khách sạn và ăn uống với tổng giá trị 30 tỉ đồng; Vingroup trao tặng sản phẩm du lịch với tổng giá trị 10 tỉ đồng; Techcombank tặng sản phẩm du lịch trị giá 5 tỉ đồng; Tập đoàn Masan tặng sản phẩm du lịch trị giá 3 tỉ đồng…---phổ biến hôm cho biết cử tri nghèo đi bầu tăng vọt trong bầu cử 2020, đặc biệt tại các tiểu bang chiến trường, đã giúp trao chiến thắng cho Joe Biden và các ứng cử viên Dân Chủ ở Thượng Viện và Hạ Viện.Nghiên cứu này nhan đề "Waking the Sleeping Giant: Low-Income Voters and the 2020 Elections" (Đánh thức người khổng lồ đang ngủ dậy: Cử tri nghèo và bầu cử 2020) được viết bởi Shailly Gupta Barnes, Giám đốc viện Kairos Center.Nghiên cứu cho thấy trong 168 triệu người Mỹ bầu phiếu năm ngoái, có 59 triệu người, tức 35%, có lương cả hộ gia đình chưa tới $50,000/năm, định nghĩa là nghèo hay lương thấp.Một điển hình là tiểu bang Georgia, nơi Biden chiến thắng và là ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ lần đầu chiến thắng ở tiểu bang này kể từ 1992. Được tiếp cận và khích lệ bởi tổ chức Poor People's Campaign, hơn 39,000 cử tri Georgia không đi bầu năm 2016 đã xuất hiện đi bầu năm 2020, con số này nhiều gấp 3 lần hơn mức chiến thắng của Biden trên Trump.Cử tri nghèo đã giúp mang chiến thắng cho Biden tại nhiều tiểu bang khác trong năm 2020. Tại các tiêu bang Biden chiến thắng gần hay chưa tới 3% (nghĩa là, tiểu bang chiến trường), thì có: Arizona (nơi cử tri nghèo chiếm 39.96% tổng số cử tri); Georgia (37.84%);Michigan (37.81%); Nevada (35.78%); và Wisconsin (39.8%).Có những tiểu bang trong nhóm cử tri nghèo có da trắng chiếm đa số, nơi Biden chiến thắng: có Michigan, nơi 2.95 triệu người từ tổng số 3.8 triệu cử tri nghèo là da trắng; Pennsylvania, 3 triệu trong tổng số 3.95 triệu cử tri nghèo là da trắng; và Wisconsin, nơi 1.8 triệu người từ 2.1 triệu cử tri nghèo là da trắng.Nghiên cứu này cho thấy chính sách Dân Chủ được ủng hộ nồng nhiệt. Theo thăm dò khi mới bầu ra (exit polls), 72% dân Mỹ nói họ thích kế hoạch y tế do chính phủ điều hành, và hơn 70% ủng hộ nâng lượng tối thiểu, trong đó có 62% người Cộng Hòa nói thế.---thuộc hội thánh Street Church Ministries tại Alberta, Canada, nổi tiếng vì tổ chức các thánh lễ bất chấp lệnh giãn cách ngừa COVID-19. Tuần này, Thầm phán Adam Germain của Court of Queen ra phán lệnh rằng bên cạnh án treo và tiền phạt $23,000 thì trong khi giảng đạo, Mục sư Pawlowski cũng phải nói rằng hầu hết các ý kiến khoa học là trái ngược với điều ông giảng dạy.Hai anh/em của mục sư là Dawid và Christopher Scott, chủ tiệm Whistle Stop Cafe, cũng bị tòa ra án lệnh vì tội coi thường tòa án, và, theo CBC tường trình lời Thẩm phán Germain rằng: "Họ ở phía phản khoa học. Họ cũng ở phía trái nghịch với suy nghĩ bình thường."Theo CBC, Artur sẽ phải trả tiền phạt $23,000 và án treo kéo dài 18 tháng. Người anh/em Dawid sẽ trả tiền phạt $10,000 và 12 tháng treo. Người anh/em Scott sẽ trả tiền phạt $20,000 và 18 tháng treo.Thầm phán Germain yêu cầu khi họ giảng đạo thì nói những câu như: "Tôi biết những gì tôi nói có thể khác ý với các chuyên gia y tế." Phán lệnh tòa buộc 3 anh em phải nói rõ rằng khi họ nói trái nghịch với khuyến cáo của Bộ y tế, thì phải nói rõ là đa số các chuyên gia y tế ủng hộ thuốc chích ngừa, mang khẩu trang, giãn cách đứng xa...---15/10/201, khoảng 200 gia đình -- tổng cộng 312 người kể cả trẻ em -- thuộc giai cấp Dalit (thấp nhất xã hội Ấn Độ) từ nhiều thành phổ tiểu bang Gujarat đã chuyển sang Phật Giáo tại một buổi lễ ở công viên Dr BR Ambedkar Park tại thị trấn Majur Gam.Địa điểm này có ý nghĩa lịch sử: vào ngày 14/10/1956, Tiến sĩ B R Ambedkar đã chuyển sang Phật Giáo cùng với 3,65,000 triệu người tin theo ông trong buổi lễ ở Nagpur. Từ đó, có truyền thống là người giai cấp cùng đinh Dalits xin vào Phật Giáo trong khoảng ngày giữa tháng 10 gọi là ngày Vijayadashmi.---ghi rằng 2 anh em từ San Jose và 1 cư dân Los Angeles đã bị bắt về tội lừa gạt 1 ông cụ 75 tuổi số tiền khoảng $140,000. Cảnh sát San Jose nói cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 7/2021 và đã quyết định bắt giam Henry Truong, 31 tuổi, và Dung Truong, 36 tuổi, vào ngày 29/7/2021.Cảnh sát cũng khám phá ra hung thủ thứ ba là Phuc Huynh, 41 tuổi, cư dân Los Angeles. Hôm 6/10/2021, cảnh sát dò ra Huynh tới San Jose và đã bắt y. Cả 3 đều bị truy tố tội trộm, lửa gạt. Cụ thể hồ sơ chưa tiết lộ, và cảnh sát nói ai có thêm thông tin xin báo về Thám tử Wellman #4447 ở Ty Cảnh Sát San Jose 408-277-4521.---lên chiếc xe SUV lên khỏi dòng sông Ohio River ở tiểu bang Indiana, theo lời cảnh sát hôm Thứ Sáu. Chiếc xe này là kiểu 1997 Nissan Pathfinder, được biết là xe của Stephanie Van Nguyen, người được báo cáo mất tích cùng 2 con nhỏ từ năm 2002.Khi mất tích, bà Nguyen được 26 tuổi, cùng con gái là Kristina Nguyen, 4 tuổi, và con trai là John Nguyen, 3 tuổi. Trước khi mất tích, bà Nguyen để lại lá thư cho biết bà sẽ lái xe lao xuống sông Ohio River, nhưng cảnh sát lúc đó không dò ra xe SUV này.Dùng kỹ thuật dò âm thanh mới, cảnh sát nhận ra chiếc xe này của bà Nguyen nằm dưới mặt nước 15 meters và xa bờ khoảng 90 meters.Cuộc tìm kiếm bằng kỹ thuật mới khởi sự từ 6 tháng trước, theo lời cảnh sát ở thị trấn Delhi Township, và tuần trước đã nhận ra có 3 chiếc xe nằm dưới lòng sông.Cảnh sát nói chưa thể nói có xác nào trong chiếc SUV của bà Nguyen hay không, vì nằm dưới bùng quá lâu. Các cửa kính xe đã bể, mui xe gần như biến mất. Chồng bà Nguyen không còn ở Ohio, nhưng cảnh sát đã báo tin được. Mẹ bà Nguyen đã dọn ra ngoài tiểu bang, ba bà Nguyen đã từ trần.---trong bầu cử 2020 tại Florida với hơn 51% phiếu, báo Tampa Bay Times loan tin rằng nhiều người ủng hộ Trump đang đi gõ cửa từng nhà tại quận Pasco County để hỏi về phiếu bầu, với hy vọng dò ra cái gọi là "gian lận" bầu cử.Báo này kể, sáng Thứ Bảy vừa qua, những người trong chiến dịch gõ cửa từng nhà này có Debbie Horgan, 64 tuổi; Kevin May, 61 tuổi; Paul Jordan, 77 tuổi. Họ lái xe vòng quanh quận Pasco County đi dò tìm các chứng cớ "gian lận" mà các quan chức bầu cử nói rằng chuyện gian lận chỉ là bịa đặt và vu khống vô căn cứ.Ba người trên nằm trong 1 chiến dịch đông người tại Florida, khôngc hỉ đi gõ cửa các nhà mà họ nghi là góp phần gian lận, họ cũng điện thoại và email tới các quan chức bầu cử để chất vấn những tin đồn.Không chỉ thế, họ xuất hiện ở các buổi họp phố của các dân cử, yêu cầu phải kiếm phiếu lại cuộc bầu cử 2020 ngay tại Florida, nơi mà họ nói đã có gian lận bất kể Trump thắng phiếu ở đây. Họ thuộc tổ chức có tên là Defend Florida, chi nhánh của tổ chức toàn quốc có tên là Defend our Union đang gây hỗn loạn tương tự nhiều nơi.Báo Tampa Bay Times đã phỏng vấn Mark Andersen, quan chức Cộng Hòa chỉ huy bầu cử ở quận Bay County, Florida. Ông nói văn phòng của ông đã kiểm từng phiếu, và sẵn sàng mở ra cuộc điều tra, nhưng không thấy gian lận chỗ nào cả. Ông đã nói với hội Defend Florida rằng: "Hãy cho tôi thấy, nếu quý vị có [chứng cớ gian lận]. Nếu quý vị chỉ có chứng cớ dỏm, thì ngừng các hành vi dỏm đó đi."---về cái mà Trump gọi là khám phá mới ở quận Pima County, Arizona. Pima là quận đông dân thứ nhì ở Arizona. Trump nói là có gian lận ở phiếu khiếm diện, nhưng Trump không đưa ra chứngc ớ nào.Đặc biệt, Trump đưa ra yêu cầu: "Hoặc là phải tức khắc tổ chức Cuộc Bầu Cử mới, hoặc là phải xóa chứng nhận cuộc Bầu Cử cũ và phải tuyên bố ứng cử viên Cộng Hòa đã thắng cử."Hiến Pháp không cho bầu cử lại, cũng không cho xóa chứng nhận bầu cử cũ, và cũng không cho tuyên bố người thua phiếu (tức là Trump) lên ngôi Tổng Thống.Bản tuyên bố của Trump có vẻ như đang rơi vào hư vô, vì chưa thấy các dân cử Cộng Hòa lên tiếng đòi bầu cử lại, hay là đòi tuyên bố tấn phong Trump lên Tổng Thống.---hôm Thứ Sáu trình dự luật để buộc các trang web và mạng xã hội phải chịu trách nhiệm nếu họ loan truyền tin giả và có nội dung nguy hại. Nếu thông qua, dự luật sẽ cho người dân kiện khi có ai tin vào tin giả mà gây nguy hiểm -- thí dụ, họ tự sát.Các Dân Biểu liên bang Frank Pallone (Dân Chủ-NJ), Mike Doyle (D-PA), Jan Schakowsky (D-IL), và Anna Eshoo (D-CA) bảo trợ dự luật này. Có phải đây là kiểm duyệt? Hay là tự do tới mức nào để có trách nhiệm? Đây sẽ là chỗ tranh luận.Dự luật đưa ra 1 tuần sau khi cựu nhân viên Facebook là Frances Haugen ra khai trước 1 ủy ban Thượng Viện rằng Facebook dùng thuật toán để đưa các nội dung gây giận dữ để kích động người đọc phản ứng, và do vậy sẽ tăng người đọc và thu hút quảng cáo --- và nhắm vào trẻ em để làm các em nghiện Internet.Dự luật không áp dụng cho các trang chủ hay kho dữ liệu, cũng như các nền tảng trực tuyến có chưa tới 5 triệu người vào mỗi tháng.---Sau khi 1 quan chức học khu Carroll nói rằng khi các thầy cô trình bày về sự kiện lò thiêu người Holocaust giết hàng triệu người Do Thái, thì cần đưa ra sách khác để tham khảo lý luận phản biện, theo luật HB-3979 của Texas về đa dạng hóa lý luận, thì một quan chức khác phải thanh minh thanh nga.Lane Ledbetter, Tổng giám đốc Học khu Carroll, viết trên Facebook rằng Luật HB3979 không đòi hỏi có quan điểm đối nghịch về sự kiện lịch sử, và "Trong vị trí học khu, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ sự mong đợi này cho các giáo viên, và một lần nữa xin lỗi về bất kỳ tổn thương hay lẫn lộn nào có thể gây ra."---Xe Vinfast của VN sẽ bán ở Mỹ từ 2022?Đúng, và triển lãm ở Los Angeles tháng 11/2021. Bản tin Reuters ghi rằng xe Vinfast sẽ nhận đơn đặt mua trước tại thị trường Mỹ cho các kiểu xe điện VF e35 và e36 loại SUV trong nửa đầu năm 2022 và dự kiến bắt đầu giao xe trước cuối năm 2022, theo lời Tổng Giám Đốc Toàn Cầu Michael Lohscheller. Đặc biệt, VinFast sẽ triển lãm 2 kiểu xe điện VF e35 và VF e36, trong cuộc triển lãm xe hơi 2021 Los Angeles trong tháng 11/2021, xem như cho ra mắt để ngó trước.Michael Lohscheller nói rằng Vinfast có 1 văn phòng ở California và dự kiến sẽ khai trương 60 đại lý bán xe ở Mỹ vào năm 2022.VinFast hy vọng thương vụ xe điện của hãng trong năm tới sẽ là 15,000 chiếc toàn cầu.Chi tiết:---: Hai diễn viên di dân Việt đóng phim Đài Loan thành công?: Đúng thế. Bản tin sau là của thông tấn RTI.-- 15/10/2021Bộ phim “Ngày tháng trăn trở “ của Đài Loan do hai viễn viên di dân mới người Việt thủ vai được lọt vào danh sách đề cử tại Liên hoan phim BusanBộ phim vừa mới ra mắt của đạo diễn Đài Loan Trương Đằng Nguyên có tên gọi “Ngày tháng trăn trở” đã được lọt vào danh sách đề cử tại Liên hoan phim Busan - Hàn Quốc, vào ngày 14/10 đạo diễn Trương Đằng Nguyên đã chia sẻ trực tuyến với khán giả cho biết, bộ phim này ngoài việc mô tả sự thay đổi hoàn cảnh sống của di dân Đông Nam Á trong xã hội châu Á, cũng hy vọng qua đó truyền cảm hứng về việc tái thiết lập quan hệ giao tiếp thời kỳ hậu Covid-19.Đạo diễn Trương Đằng Nguyên là người đã quan tâm đến đề tài di dân mới trong một khoảng thời gian khá dài, bộ phim mới của ông lần này kết hợp hai câu chuyện với nhau, thông qua cuộc sống của hai người phụ nữ Việt Nam thuộc hai niên đại khác nhau, để mô tả những khó khăn và sự thay đổi mà di dân mới phải đối mặt trong xã hội Đài Loan thậm chí trong xã hội châu Á.Hàn Quốc cũng giống với Đài Loan, đều có rất nhiều di dân mới đến từ các nước châu Á trong đó có Việt Nam, theo đạo diễn Trương Đằng Nguyên chỉ ra rằng, thực ra di dân mới thuộc lớp người trẻ tuổi ngày càng đông hơn, nhưng trong môi trường xã hội Đài Loan hoặc toàn xã hội châu Á, cách nhìn đối với di dân mới Đông Nam Á vẫn chỉ dừng lại ở quá khứ, vì vậy trong câu chuyện thứ hai đạo diễn cố ý chỉ quay từ sau lưng nhân vật nữ chính, tượng trưng cho ý nghĩa những gương mặt bị lãng quên trong hiện thực cuộc sống, hy vọng kích thích tư duy của người xem, đồng thời cũng thông qua góc độ của di dân mới, dẫn dắt khán giả quan sát những biến đổi và bất biến của xã hội Đài Loan.Trong hai câu chuyện được kể lại, đạo diễn Trương Đằng Nguyên đã cố tình sắp xếp sự tái xuất hiện của cùng một diễn viên, đồng thời đặt ra câu hỏi với khán giả tại hiện trường rằng nhân vật xuất hiện trong hai câu chuyện có phải là cùng một người hay không, thì tại Liên hoan phim Đài Bắc có khoảng một nửa số người được hỏi trả lời không phải cùng một người, nhưng khán giả tại liên hoan phim Busan thì hầu hết cho rằng đó là cùng một nhân vật.Đạo diễn Trương Đằng Nguyên không nói thẳng ra việc nhân vật trong hai câu chuyện có phải là cùng một người hay không, nhưng nói rằng có thể so sánh hai câu chuyện với cùng một góc độ, để phỏng đoán những vấn đề mà nhân vật trong câu chuyện thứ nhất phải đương đầu, “ví dụ ở đoạn cuối xuất hiện tình tiết nhân vật nam chính là người đồng tính, nhưng lại cưới một cô gái Việt Nam làm vợ, tôi hy vọng mọi người hãy tưởng tượng xem, nhân vật nam chính ở câu chuyện thứ nhất tại sao lại kết hôn muộn”, ông Trương Đằng Nguyên cho biết. Ngoài ra đạo diễn cũng muốn thông qua yếu tố tình yêu đồng giới, để phản ánh sự thay đổi hiện thực của Đài Loan vào mấy năm nay đã thực hiện hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.Đạo diễn Trương Đằng Nguyên cho biết, trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, bộ phim này không chỉ nói về di dân, mà còn đề cập việc “làm thế nào để tái thiết lập mối quan hệ giữa con người với nhau”, hy vọng mang đến cho khán giả một cách nhìn mới, kích thích tư duy của khán giả, từ tình hình hiện thực vì tình thế ép buộc đành phải chia cắt trong thời đại dịch, thì phải làm thế nào để tìm ra tương lai tốt đẹp hơn.Chi tiết:---