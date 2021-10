cựu đại sứ Osius: Trump giễu, hỏi phát âm tên Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc có phải là "Fook Yoo"? - Hơn 28,2 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi đợt dịch lần 4. Mỹ tặng VN 77 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine. Giãn cách kéo dài khiến hoạt động sản xuất kinh doanh VN thê thảm. Nhiều địa phương mở cửa cho du khách ngoại tỉnh. Người dân miền Tây rủ nhau trở lại SG làm việc. Xe khách liênt ỉnh thí điểm vào S

Hình trên là chợ Bình Tây, khu Chợ Lớn, Sài Gòn sáng Thứ Ba 12/10/2021. Hơn 28,2 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi đợt dịch lần 4. Mỹ tặng VN 77 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine. Giãn cách kéo dài khiến hoạt động sản xuất kinh doanh VN thê thảm. Mắt thần công an: Sân bay Nội Bài có 2.000 camera giám sát, truy vết khi có ca F0.

- cựu đại sứ Osius: Trump giễu, hỏi phát âm tên Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc có phải là "Fook Yoo"?

- Hơn 28,2 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi đợt dịch lần 4. Mỹ tặng VN 77 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine. Giãn cách kéo dài khiến hoạt động sản xuất kinh doanh VN thê thảm. Nhiều địa phương mở cửa cho du khách ngoại tỉnh. Người dân miền Tây rủ nhau trở lại SG làm việc. Xe khách liênt ỉnh thí điểm vào SG, Hà Nội. Mắt thần công an: Sân bay Nội Bài có 2.000 camera giám sát, truy vết khi có ca F0. Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do.

- California cấm xài thiết bị nhỏ chạy xăng (như máy cắt cỏ, máy thổi lá) để giảm khói gây độc môi trường

- quận Fulton (Georgia): Trưởng Ban Bầu Cử quận sa thải 2 nhân viên đã xé nhỏ các đơn xin ghi danh cử tri

- cựu viên chức của Trump lên đài MSNBC: cần phải lấy Đảng Cộng Hòa ra khỏi tay Trump, đưa về truyền thống

- Nga dọa rút đóng cửa các sứ quán Nga tại Mỹ vì đã mấp mé cơ nguy khủng hoảng ngoại giao

- 4 cố vấn của Trump không ra điều trần. Ủy ban Điều tra Bạo loạn sẽ yêu cầu Bộ Tư Pháp truy tố kẻ chống trát đòi

- Dân Biểu Cộng Hòa Claudia Tenney chụp nón cối: Giáo Hoàng Francis và Nancy Pelosi là "2 tên cộng sản"

- người thông ngôn Afghan năm 2018 từng giúp cứu Joe Biden đã cùng gia đình vượt biên, vào được Pakistan

- hiện đang có 156.000 công dân Nam Hàn ở VN, Nam Hàn tặng VN 1,1 triệu liều vaccine AstraZenaca

- Texas: 1 phụ nữ trung niên da trắng vào tiệm phở Việt, đòi món ăn Nhật, chửi mắng dữ dội, bị quay phim

- HỎI 1: Hàng ngàn nhân viên hãng hàng không Southwest Airlines đình công để chống lệnh cưỡng bách chích ngừa, làm tê liệt cả hãng? ĐÁP 1: Sai.

- HỎI 2: Nạn lụt có thể làm tê liệt 25% hạ tầng cơ sở Hoa Kỳ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/10/2021) -- Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) hôm Thứ Bảy ký thành luật theo đó sẽ cấm tất cả các máy làm vườn chạy bằng xăng trên toàn tiểu bang Califonria, kể cả máy cắt cỏ và máy thổi lá, nhằm hạn chế ô nhiễm không khí.

Như thế California sẽ cấm bán các thiết bị chạy bằng xăng kể từ 1/1/2024, hay là khi cơ quan California Air Resources Board nói rằng luật đó khả thi -- bất cứ thời gian nào có sớm (trong 2 thời điểm trên).

Hiện thời có hơn 16.7 triệu thiết bị nhỏ (chạy xăng) tại California, nhiều hơn số lượng xe hơi trên đường lộ khoảng 3 triệu đơn vị.

Sử dụng 1 máy thổi lá chạy xăng trong 1 giờ sẽ gây ra ô nhiễm khói vào không khí tương đương 1 chiếc Toyota Camry đời 2017 chạy từ Los Angeles tới Denver, tức là chạy 1,100 dặm.

--- Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergey Ryabkov nói hôm Thứ Ba rằng Nga có thể phải tạm thời đóng cửa toàn bộ các trụ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ. Ryabkov nói Nga muốn tránh biện pháp đó, nhưng nói Mỹ-Nga đang có khả năng rơi vào khủng hoảng như thế.

Hồi đầu tháng 10/2021, Ryabkov nói 2 nước đã sẵn sàng cải thiện ngoại giao. Nga và Mỹ đã tạm thời rút các nhà ngoại giao ra khỏi thủ đô 2 nước, nhưng đã nối lại hoạt động của họ sau buổi họp thượng đỉnh Biden-Putin hồi tháng 6/2021 tại Geneva.

--- Nam Hàn tặng 1,1 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZenaca cho VN. Bản tin KBS ghi rằng chính phủ Nam Hàn hôm 12/10/2021 cho biết, Nam Hàn sẽ tặng lần lượt 1,1 triệu liều và 470.000 liều vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZenaca (Anh) cho Việt Nam và Thái Lan, hai nước đang gặp khó khăn do làn sóng lây lan dịch COVID-19. Dự kiến số vaccine trên sẽ được vận chuyển tới Việt Nam và Thái Lan trong ngày 13/10.

Nam Hàn đã chọn giúp hai quốc gia trên sau khi cân nhắc tổng hợp tới các yếu tố như đảm bảo an toàn cho công dân Nam Hàn tại nước ngoài, chính sách phương Nam mới của Seoul, tình hình thiệt hại do COVID-19. Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết hiện có khoảng 156.000 công dân Nam Hàn đang sinh sống tại Việt Nam, và 18.000 công dân tại Thái Lan. Số doanh nghiệp Nam Hàn đang đầu tư tại Việt Nam là hơn 9.000 đơn vị, tại Thái Lan là hơn 400 đơn vị.



Trong thời gian qua, Chính phủ Nam Hàn đã thảo luận chặt chẽ với giới chức hai nước về phương án tiêm chủng sớm cho người dân thuộc đối tượng tiêm chủng ở các nước, trong đó bao gồm cả công dân Nam Hàn. Số vaccine mà Seoul hỗ trợ lần này được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục sớm đời sống cho người dân của hai quốc gia Đông Nam Á.

--- Bản tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 11/10 đến 17h ngày 12/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.949 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 2.939 ca ghi nhận trong nước (giảm 678 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 1.183 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.018), Đồng Nai (501), Bình Dương (447), Tây Ninh (112), An Giang (111), Đồng Tháp (87), Kiên Giang (76), Bình Thuận (72), Long An (70), Bạc Liêu (51), Gia Lai (48), Khánh Hòa (38), Cà Mau (37), Hậu Giang (31), Cần Thơ (28), Trà Vinh (28), Tiền Giang (20), Hà Nam (18), Bình Định (12), Quảng Ngãi (11), Vĩnh Long (10), Bến Tre (9), Bình Phước (9), Quảng Bình (9), Ninh Thuận (8), Thừa Thiên Huế (8), Thanh Hóa (8), Lâm Đồng (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bắc Ninh (7), Phú Yên (5), Đắk Nông (5), Quảng Trị (5), Hà Nội (4), Đà Nẵng (4), Hà Tĩnh (4), Kon Tum (4), Quảng Nam (3), Hải Phòng (2), Hải Dương (2), Lào Cai (1), Bắc Giang (1), Lai Châu (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 93 ca tử vong tại TP. SG (64), Bình Dương (13), An Giang (4), Kiên Giang (3), Long An (2), Bình Định (2), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Hà Nội (1), Gia Lai (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 111 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.763 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Hơn 28,2 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi đợt dịch lần thứ tư. Số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 12/10 cho thấy, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, lây lan nhanh và kéo dài đã làm tăng tỷ lệ và số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý III năm 2021 lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tính riêng quý III/2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 như: Mất việc làm, giãn việc nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập… So với quý II/2021, số lao động chịu tác động xấu bởi dịch Covid-19 trong quý III tăng thêm 15,4 triệu người. Hầu hết những người bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi lao động, từ 24 - 54 tuổi, chiếm 73,3% tổng số lao động bị ảnh hưởng.

Tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine COVID-19 do Hoa Kỳ viện trợ. Bộ Y tế sẽ phân bổ số tủ lạnh này tới các đơn vị và địa căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu bảo quản vaccine COVID-19 cho phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Ngày 12/10, tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã tổ chức lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu do Hoa Kỳ viện trợ. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và ông Kristopher Klain, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Rana Flowers- Trưởng đại Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cùng dự buổi lễ.





Giãn cách kéo dài khiến hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, thiệt hại nặng nề. Liên tiếp nhiều tháng qua, dịch COVID-19 bùng phát, nhiều tỉnh, thành phải giãn cách xã hội ở mức cao nhất, trong đó có TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Giãn cách xã hội khiến kinh tế bị thiệt hại nặng nề, sản xuất bị đình trệ. Tại các khu công nghiệp, các khu chế xuất, khu công nghệ cao ở TP. Hồ Chí Minh, nơi tâm dịch của cả nước và cũng là địa phương bị thiệt hại nhất. Số liệu của Ban Quản lý khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho thấy chỉ còn 637 dự án đủ điều kiện hoạt động với 53.254 lao động "ba tại chỗ" trên tổng số 288.161 người lao động (NLĐ) chiếm 18,48%, có 775 dự án tạm dừng hoạt động.

Chủ tịch nước: SG cần phối hợp với các tỉnh đưa người lao động trở lại. Nhìn nhận vấn đề việc làm, lao động là một trong những điểm mấu chốt của TPHCM thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM cần phối hợp với các tỉnh, thành trong việc đưa người lao động trở lại, đào tạo, kết nối người lao động với doanh nghiệp.

Du lịch hy vọng hồi sinh: Nhiều địa phương mở cửa cho du khách ngoại tỉnh. Từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, nhiều địa phương như Quảng Ninh, Quảng Bình, Đà Lạt (Lâm Đồng), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đón khách ngoại tỉnh.





Người dân miền Tây rủ nhau trở lại SG làm việc. Những ngày qua, rất đông người dân các tỉnh miền Tây đã chở nhau bằng xe máy, mang theo nhiều đồ đạc trở lại TPHCM để chuẩn bị đến công ty làm việc sau thời gian về quê tránh dịch. Từ ngày 1/10, TPHCM bước vào giai đoạn bình thường mới vừa chống dịch vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động trở lại, hoạt động vận tải hành khách cũng đang được chuẩn bị để thí điểm mở lại nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thu hút công nhân đến TPHCM làm việc. Dự kiến từ ngày mai (13/10) các chuyến xe khách được hoạt động thí điểm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công nhân các tỉnh trở lại TPHCM làm việc.

Từ 13-10-2021, SG thí điểm cho xe khách hoạt động lại. Trong thời gian thí điểm, xe khách hoạt động lại với tần suất hạn chế không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của từng đơn vị. Ngoài ra, hành khách ngồi trên xe thực hiện 5K suốt hành trình. Sở Giao thông vận tải TP HCM (GTVT) vừa có phương án thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh bằng ôtô đến và đi từ TP HCM gửi đến Sở GTVT các tỉnh, thành để thống nhất phương án. Thời gian thực hiện thí điểm từ 13-10 đến 20-10-2021.

Đề xuất mở lại vận tải hành khách liên tỉnh

Sân bay Nội Bài có 2.000 camera giám sát

Hải Phòng được đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do

Trump đã giễu cợt về tên của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc,

Dân Biểu Adam Schiff

Dân Biểu Claudia Tenney

Sau nhiều tuần lễ ẩn trốn

Tiểu bang Georgia

Nói chuyện với

Một video lên mạng xã hội TikTok

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

bằng ô tô từ Hà Nội đi 9 địa phương. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố Hà Nội mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải công cộng hoạt động từ ngày 13-10. Theo đó, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đề xuất UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy cho phép mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng xe ô tô đi đến các tỉnh, thành phố, gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La với số chuyến bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được Sở công bố. Thời gian thực hiện từ ngày 13-10 đến 20-10., truy vết khi có ca F0. Sân bay Nội Bài đã tổ chức trung tâm điều hành tập trung có 2.000 camera giám sát liên tục gửi dữ liệu về. Nếu hành khách có ca F0, dữ liệu từ các camera giám sát sẽ truy vết nhanh được những người tiếp xúc.. Chiều 11.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành Hải Phòng, Nghệ An và Thừa Thiên-Huế, trong đó có đề xuất việc cho Hải Phòng xây dựng khu thương mại tự do. Trước đó, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định sẽ “Xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, ngang tầm với các thành phố Châu Á…”. Cần ghi chú rằng, có lẽ VN bắt chước mô hình TQ: tháng 10/2013, TQ đã thử nghiệm lập Khu Tự do Thương mại Thượng Hải.---theo lời một nhà cựu ngoại giao tiệt lộ trong cuốn sách sắp ra. Báo Politico viết rằng, Trump đã hỏi tên Nguyễn Xuân Phúc có phải phát âm như là "like Fook Yoo".Cựu Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius kể lại chuyện đó trong cuốn sách. Trump giỡn như thế trong khi sửa soạn vào hội nghị Hợp Tác Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương 2017 (2017 Asia-Pacific Economic Cooperation), theo tường trình của Politico Playbook hôm Thứ Sáu, dẫn theo cuốn hồi ký sắp phát hành của cựu đại sứ.Theo kế hoạch, cuốn sách "Nothing is Impossible: America's Reconciliation with Vietnam" (Không gì là bất khả: Hòa giải Hoa Kỳ với VN) của Ted Osius sẽ phát hành vào ngày 15/10/2021. Trump đã giỡn như thế khi nghe tên Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.Osius kể rằng Trump hỏi: "Ông nói đọc như là Fook Yoo? Tôi có biết 1 người tên là Fook Yoo. Thiệt sự. Kinh doanh của anh này tiêu tùng. Người ta không thích [tên] như thế. Anh ta mất cả nhà hàng." Từ lâu, Trump vẫn có thói quen nói xúc phạm người khác.---(Dân Chủ-CA), cũng là 1 thành viên trong Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021, hôm cuối tuần nói rằng ủy ban sẽ xúc tiến, thúc giục Bộ Tư Pháp truy tố bất kỳ ai từ chối tuân phục trát đòi ra điều trần.Steve Bannon, Mark Meadows, Dan Scavino, và Kash Patel -- tất cả cố vấn cho Trump trong khi TRump làm Tổng Thống --- đã chống lại trát đòi do Ủy ban gửi đòi họ ra điều trần. Schiff nói với CBS News rằng ông muốn tất cả các nhân chứng này phải tới điều trần vì đó là nhiệm vụ vâng phục luật pháp.---(Cộng Hòa-NY) hôm cuối tuần đã tấn công Giáo Hoàng Francis sau khi vị giáo chủ này tiếp kiến Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA) tuần qua.Báo Syracuse.com loan tin rằng DB Tenney gọi bà Pelosi và Giáo Hoàng là "2 tên cộng sản" trên mạng xã hội Twitter hôm Chủ Nhật, và rồi tự bảo vệ đối với cáo buộc rằng bà là một người chống Công Giáo bằng cách nói rằng bà vẫn tôn kính các vị giáo hoàng khác.DB Tenney viết: "Tôi yêu thương Giáo Hoàng John Paul II. Ngài tử tế, thánh thiện. Ngài không đập vào bàn tay giáo dân."---, người thông ngôn hồi năm 2018 từng giúp cứu Joe Biden (lúc đó còn là Thượng nghị sĩ) bây giờ đã cùng với gia đình thoát được ra khỏi Afghanistan cùng với gia đình.Aman Khalili là thành viên trong nhóm cứu họ được gửi tới trợ giúp 2 trực thăng chở Biden, Thượng nghị sĩ John Kerry (Dân Chủ-MA), và Thượng nghị sĩ Chuck Hagel (Cộng Hòa-NE) sau khi họ bị buộc hạ cánh khẩn cấp trong 1 khu vực thường xuyên bị Taliban tấn công.Khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Khalili gửi được tin tới Biden xin giúp cứu anh và gia đình vượt biên, và Bạch Ốc cam kết sẽ cứu. Sau 6 tuần gian nan, Khalili và gia đình có thể vượt biên giới vào Pakistan thanks nhờ chiến dịch cứu hộ hợp tác với hội bất vụ lợi Human First Coalition.Khalili kể với báo Wall Street Journal rằng sau 144 giờ đi xe cả đêm và ngày, vượt nhiều chốt chặn, đủ thứ nguy hiểm sợ hãi, bây giờ thì thoát rồi. Các hội bất vụ lợi đã giúp nhiều gia đình vượt biên, ước tính tới giờ là hơn 75,000 người vượt biên.---đang điều tra chuyện 2 nhân viên ban bầu cử quận Fulton County đã xé nhỏ các đơn xin ghi danh cử tri. Tin này đưa ra hôm Thứ Hai, chưa đầy 24 giờ trước khi bầu cử sớm cho các cuộc tranh cử địa phương ở quận Fulton.Một bản tin từ quận nói là Trưởng Ban Bầu Cử Richard Barron trong 2 tuần qua đã sa thải 2 nhân viên bị cho là đã xé nhỏ (xé bằng máy) các đơn xin ghi danh cử tri. Ước tính 300 hồ sơ liên hệ bầu cử bị xé nhỏ, trong khi luật yêu cầu phải giữ lại 24 tháng sau ngày bầu cử.Robb Pitts, Chủ tịch Ủy ban Quận Fulton, đã tức khắc kêu gọi Công Tố quận Fulton County là Fani Willis phải điều tra, theo bản tin do Pitts đưa ra.Văn phòng của Bộ Trưởng Hành Chánh Tiểu Bang Georgia là Brad Raffensperger (Cộng Hòa) cũng đã được thông báo để điều tra chuyện 2 nhân viên vừa sa thải.---bình luận gia Nicolle Wallace trên đài MSNBC hôm Thứ Hai, cựu viên chức Miles Taylor của chính phủ Trump nói ông lo ngại về tình trạng của Đảng Cộng Hòa rằng cần phải lấy đảng này về lại, không cho Trump dắt mũi nữa.Tyalor nói rằng người Cộng Hòa năm 2016 đã kình chống bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ, hiển nhiên là cảm xúc tự nhiên, rồi dẫn tới Trump vào Bạch Ốc thì quá nhiều nguy hiểm và phiêu lưu, do vậy năm 2020 nhiều người Cộng Hòa truyền thống đã bầu cho Biden.Trong chu kỳ tới, đã thấy nhiều người cực đoan ủng hộ Trump đang thắng nhiều chức vụ địa phương. Taylor nói rằng những người cực đoan Cộng Hòa đã viết xong bản điếu văn cho Cộng Hòa và muốn liên minh với người Dân Chủ để chận đứng làn sóng cực đoan [trong Cộng Hòa] đó.Taylor phân tích rằng một số người Cộng Hòa [truyền thống] sẽ phải ủng hộ một ứng viên Dân Chủ, và một số người Dân Chủ sẽ phải ủng hộ một người độc lập trung dung để chống lại Cộng Hòa ở một tiểu bang Cộng Hòa có đa số [cử tri] để chận cực đoan lại.---cho thấy một phụ nữ da trắng trung niên đã la mắng một người thu nhân tại một tiệm ăn Việt Nam chỉ vì tiệm này không có "miso soup" (một món canh truyền thống Nhật Bản).Tiệm ăn này tên là Pho Saigon tại thị trấn North Austin, Texas, trong vòng 3 ngày đã có 76,000 lượt người xem và 5,460 likes (ưa thích).Phụ nữ da trắng kia mặc áo T-shirt có in chữ “Not Today Satan” (Không phải quỷ Satan hôm nay). Bà la mắng cả nhân viên tiệm ăn và cả người đang đưa phone quya hình lên mạng TikTok.Người quay video là cô Whitney, vừa hỏi vừa quay phim, "Tại sao bà thô lỗ như bây giờ vậy?"Người phụ nữ da trắng đáp, tay lắc lư cầm ly nước: "Tao đặt mua để mang đi, vậy mà họ không làm để mang đi. Làm sao họ không hiểu là "mang đi" chớ?"Một giọng người khác nói: "Bà làm văng nước khắp người bà kìa."Bà da trắng gây lại: "Có muốn tao làm đổ nước lên mày hay không?"Phụ nữ da trắng tiếp tục la mắng các nhân viên gốc Á đang khẩn cấp làm lại cho đúng đơn đặt mua của bà, rồi bà lại gây gỗ với người quay phim cho TikTok, người quay phim có vẻ như bênh vực các nhân viên kia.Whitney giải thích tình hình nơi phần bình luận: Bà kia vào, hoải miso soup trong tiệm ăn Việt Nam. Người tiếp viên xin bà lặp lại, thì bà da trắng nổi giận la mắng. Miso soup là thực đơn của Nhật Bản, trong khi tiệm ăn Việt có thể không có, hay là họ ngạc nhiên vì đặt hàng như thế. "Tôi không bắt đâu quay phim cho tới khi bà bắt đầu hăm dọa các nhân viên trong tiệm. Bà ta LA HÉT bảo các nhânv iênt iệm phải nói tiếng Anh."Độc giả có thể xem đoạn video này ở đây:---: Hàng ngàn nhân viên hãng hàng không Southwest Airlines đình công để chống lệnh cưỡng bách chích ngừa, làm tê liệt cả hãng?: Sai. Công đoàn các phi công hãng hàng không Southwest nói là không có chuyện đình công gây ra hủy chuyến bay. Các chuyến bay phải hủy bỏ vì kỹ thuật không lưu ở Florida và vì thời tiết xấu, dẫn tới hoãn bay và rồi hủy chuyến bay. Hàng không Southwest đã hủy hơn 1,000 chuyến bay hôm Chủ Nhật 10/10/2021. Khi tính từ đêm Thứ Sáu 8/10/2021 tới sáng Thứ Hai 11/10/2021 thì hàng không này đã hủy bỏ hơn 2,000 chuyến bay toàn quốc. Lý do vì trở ngại kỹ thuật không lưu, và vì thời tiết xấu. Tin đồn nhảm đó dựa một phần sự kiện: có một số phi công đình công để phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa. Hội các phi công Southwest Airlines (Southwest Airlines Pilots Association) đưa ra bản văn ngày 9/10/2021 rằng các phi công "không hề tham dự trong bất kỳ hành động nào chính thức hay không chính thức."Casey Murray, chủ tịch công đoàn, đưa ra bản văn nói rõ hơn, rằng theo Luật Railway Labor Act, công đoàn bị cấm tranh chấp lao động trong hoàn cảnh hiện nay.Trước đó một tuần, công đoàn ra bản văn ngày 5/10/2021 rằng công đoàn không chống lại chích ngừa, nhưng sẽ kiện để phản đối hãng đưa ra yêu cầu mà không thảo luận trước.Chi tiết:---Nạn lụt có thể làm tê liệt 25% hạ tầng cơ sở Hoa Kỳ?: Đúng thế. Cuộc nghiên cứu của First Street Foundation đưa ra nghiên cứu, nói rằng gần 1/4 toàn bộ các đường bộ, bệnh viện, trạm phát điện, tháp lọc nước và các hạ tầngq uan trọng khác tại Mỹ có thể sẽ tê liệt, không hoạt động được vì các trận lụt. Hội FSF khảo sát về rủi ro gặp lụt trong 30 năm đối với từng thành phố toàn quốc và thấy rằng nhiều cơ sở hạ tầng rất mong manh.Chi tiết: