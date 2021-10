Hà Nội, Hải Phòng bỏ quy định hành khách từ SG phải cách ly tập trung 7 ngày. Bộ Y tế đề nghị SG làm rõ phản ánh 'đường dây tiêm vaccine thu phí'. SG dự kiến phát triển 1 triệu nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp. Mở lại vận tải khách đường bộ liên tỉnh từ 13/10. Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 kéo dài 9 ngày.

- báo Anh: gián điệp Nga chôm công thức Oxford/AstraZeneca để Nga bào chế vacicne mang tên Sputnik V

- Hà Nội, Hải Phòng bỏ quy định hành khách từ SG phải cách ly tập trung 7 ngày. Bộ Y tế đề nghị SG làm rõ phản ánh 'đường dây tiêm vaccine thu phí'. SG chưa cho phép ăn uống tại chỗ, xe ôm công nghệ hoạt động trở lại. SG dự kiến phát triển 1 triệu nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp. Đồng Nai: 100% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 ngừa COVID-19. Mở lại vận tải khách đường bộ liên tỉnh từ 13/10. Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 kéo dài 9 ngày.

- Ba giáo sư Mỹ được Giải Nobel Kinh Tế nhờ nghiên cứu về lao động, di dân, tiền lương, xã hội, kinh tế...

- Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo nhưng không công nhận Taliban. Taliban hứa cho ngoại kiều ra đi, sẽ bứng rễ khủng bố

- FBI bắt 1 kỹ sư nguyên tử Hải quân và vợ về tội bán bí mật quân sự cho 1 chính phủ ngoại quốc

- Fiona Hill (cựu viên chức HĐ An Ninh QG của Trump): Trump nguy hiểm hơn Putin, cú bạo loạn 6/1/2021 chỉ mới là tập trận

- Trump thú nhận đã bịa đặt về "gian lận" bầu cử một phần vì nói như thế mới được hoan hô cuồng nhiệt

- DB Greene (Cộng Hòa) tố Lin Wood (Chủ tịch Cộng Hòa South Carolina) là Cộng Hòa dỏm, bị Wood tố ngược Greene là Cộng sản

- tháng 1/2019, Trump đòi bổ nhiệm cô Ivanka làm Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới, bị Bộ Trưởng Ngân Khố Mnuchin cản

- Merck xin FDA phê chuẩn thuốc viên molnupiravir cho người mới nhiễm COVID, giảm 1/2 nhập viện và tử vong

- GS đại học NYU: lý do bạo loạn 6/1/2021 vì Trump không kéo được quân đội, vì thua 60 đơn kiện; khi bạo loạn thua, Trump vẫn phá hoại và mai phục

- Tokyo: bắt 2 thanh niên Việt nghi trộm gạo từ ít nhất 17 siêu thị ở các tỉnh Saitama và Chiba

- HỎI 1: Các con số về 4 năm Trump ở Bạch Ốc đầy lo ngại? ĐÁP 1: Đúng vậy, nợ tăng, việc giảm.

- HỎI 2: Có 1 dự luật tại Pennsylvania để siết quyền sinh đẻ của quý ông? ĐÁP 2: Không, chỉ là giỡn thôi.

QUẬN CAM (VB-11/10/2021) --- Hãng dược phẩm Merck đã xin cơ quan Federal Drug Administration (FDA) cho chuẩn thuận loại viên thuốc đầu tiên để chữa trị COVID-19. Thuốc chống siêu vi này có thể uống tại nhà sẽ giảm các hội chứng cho bệnh nhân COVID-19 và rút ngắn thời gian chữa trị.

.

Thuốc viên này có tên là molnupiravir, dự kiến sẽ dùng cho bệnh nhân ở các trường hợp nhẹ tới trung bình nhưng có thể gặp cơ nguy nhập viện. Thử nghiệm, thuốc này giàm nhập viện và tử vong tới phân nửa, khi dùng cho bệnh nhân mới nhiễm COVID-19, theo Merck.

.

--- Ba nhà nghiên cứu Hoa Kỳ được trao Giải Nobel Kinh Tế nhờ các công trình của họ cho thấy "nhiều câu hỏi lớn của xã hội có thể được trả lời," theo lời Ủy Ban Nobel.

.

Phân nửa giải Nobel này trao cho David Card, giáo sư UC Berkeley, vì các nghiên cứu về kinh tế lao động. Phân nửa giải Nobel còn lại chia cho 2 nhà nghiên cứu Joshua D. Angrist (của viện MIT) và Guido Imbens (của đại học Stanford).

.

GS Card nghiên cứu về thị trường lao động với ảnh hưởng của mọi thứ từ di dân và giáo dục đối với lương tối thiểu. Trong khi đó, Angrist và Imbens nghiên cứu về các dữ kiện thiên nhiên dẫn tới tiên đoán về yếu tố nhân quả cho thị trường và kinh tế.

.

--- Trump và các phụ tá vẫn đang đặt nền móng để "đảo chánh" từng ngày một, theo lời giáo sư Ruth Ben-Ghiat tại New York University và là tác giả cuốn "Strongmen: From Mussolini to the Present" (Bạo chúa: Từ Mussolini tới Bây Giờ).

.

Ben-Ghiat lên đài CNN sáng Thứ Hai thảo luận về nhận định của nghệ/kịch sĩ Bill Maher rằng Trump vẫn đang làm 1 cú "đảo chánh chậm" có thể sẽ thành công vào năm 2024, vì những yếu tố ngăn cản Trump đảo chánh năm 2020 có thể không còn nữa.

.

Ben-Ghiat nói nhận định của Maher là khả thi, vì Trump nhiều tháng qua đã xài "y chang thủ đoạn các nhà độc tài. Nếu chúng ta nhìn những gì Trump làm trong thời gian 11/2020 tới hết 1/2021 thì đó là cú tập trận."

.

Trump đã yêu cầu quân đội can thiệp, nhưng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mark Milley từ chối, theo lời Ben-Ghiat phân tích. Thế rồi Trump tráo bài bằng cách yêu cầu các quan chức bầu cử tiểu bang lật ngược kết quả.

.

Ben-Ghiat nói, thời nay, bạn không thể ngưng các cuộc bầu cử hay kết quả đếm phiếu, chỉ trừ trong các nước Cộng sản, "bạn có quyền giữ lại tiến trình đếm phiếu, nhưng kết quả phải giữ nguyên." Bà thêm rằng, Trump lại thua, vì hơn 60 Thẩm phán anh hùng đã quăng bỏ đơn kiện của Trump.

.

Bà tiếp, đó là lý do dẫn tới ngày bạo loạn 6/1/2021, vì bởi vì Trump không lôi kéo quân đội vào được, không lôi kéo tòa án vào được, thì phải nhờ vào giang hồ da trắng thượng đẳng.

.

Bà nói tiếp, bạo loạn 6/1/2021 cũng thua, nhưng bi thảm là Cộng Hòa đã chấp nhận tinh thần bạo loạn đó vì các dân cử Cộng Hòa lo sợ sự phẫn nộ của cử tri Cộng Hòa. Và Cộng Hòa đang chụp lấy lời bịa đặt của Trump về "gian lận" bầu cử, điều đang từng ngày xói mòn niềm tin vào dân chủ. Cách duy nhất là cử tri Mỹ phải đi bầu đông, đi bầu ào ạt, để đè bẹp những lời vu khống.

.

--- Taliban nói hôm Chủ Nhật rằng sau các buổi họp ở Qatar, chính phủ Mỹ không chính thức công nhận Taliban nhưng sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân Afghanistan.

.

Thương thuyết ở Doha là các buổi họp trực diện đầu tiên giữa các viên chức Mỹ và Taliban từ khi lính Mỹ rút khỏi Afghanistan từ cuối tháng 8/2021.

.

Kết quả: Mỹ viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, trong khi Taliban làm thủ tục cho công dân ngoại quốc ra đi. Bộ NGoại Giao Mỹ nói, Mỹ thảo luận tập trung về nhân quyền, về sự tham gia của phụ nữ vào xã hội, cũng như bàn về chống khủng bố.

.

Mỹ nói, thương thuyết không có nghĩa là Mỹ công nhận chính phủ Taliban. Bù lại, phát ngôn nhân Taliban là Suhail Shaheen nói với AP rằng Taliban bảo đảm khủng bố không bắt rễ ở Afghanistan.

.

--- Các gián điệp Nga đã chôm công thức thuốc chủng Oxford/AstraZeneca của Anh quốc để chuyển cho các nhà khoa học Nga và bào chế ra vacicne mang nhãn hiệu Sputnik V. Tiết lộ này do báo The Sun của Anh đưa ra, dựa theo tiết lộ của chính phủ Anh.

.

Chính phủ Anh không chính thức tiết lộ như thế, nhưng Dân Biểu Anh Bob Seely nói với báo The Sun rằng "bây giờ chính phủ Anh phải cẩn trọng về gián điệp Nga và Trung Quốc, dù là họ trộm công thức AstraZeneca hay khả năng bắt chẹt về năng lượng, "chúng ta phải thông minh đối phó họ."

.

Dmitry Peskov, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh, hôm Thứ Hai đã chỉ trích báo The Sun, nói rằng Nga không chôm gì hết, các công thức khác nhau đã giúp viện Gamaleya Institute bào chế ra vacicne hiệu Sputnik V.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, bào, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 10/10 đến 17h ngày 11/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.619 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 3.617 ca ghi nhận trong nước (tăng 104 ca so với ngày trước đó) tại 44 tỉnh, thành phố (có 1.726 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.527), Đồng Nai (499), Bình Dương (446), An Giang (142), Đắk Lắk (119), Kiên Giang (91), Long An (76), Tiền Giang (67), Tây Ninh (55), Đồng Tháp (55), Cà Mau (51), Trà Vinh (48), Cần Thơ (47), Bình Thuận (45), Bến Tre (40), Quảng Ngãi (38), Hậu Giang (32), Nghệ An (27), Lâm Đồng (26), Khánh Hòa (26), Hà Nam (21), Bình Định (21), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Bạc Liêu (14), Gia Lai (13), Vĩnh Long (12), Kon Tum (10), Đắk Nông (9), Ninh Thuận (9), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Bắc Ninh (4), Hà Tĩnh (4), Sơn La (3), Hải Dương (2), Thanh Hóa (2), Quảng Trị (2), Ninh Bình (1), Nam Định (1), Phú Yên (1), Vĩnh Phúc (1), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 115 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (75), Bình Dương (18), Đồng Nai (5), An Giang (5), Tiền Giang (4), Ninh Thuận (2), Long An (2), Quảng Bình (1), Bình Định (1), Cần Thơ (1), Tây Ninh (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 117 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.670 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Hà Nội, Hải Phòng bỏ quy định hành khách từ SG phải cách ly tập trung 7 ngày. TP Hà Nội và TP Hải Phòng trong ngày 11-10 đã cùng đưa ra các quy định mới về việc cách ly những hành khách bay từ TP HCM tới hai địa phương này trên các chuyến bay thương mại thường lệ. Ngày 11-10, theo nguồn tin, UBND TP Hà Nội đã thống nhất về điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch với người dân từ TP HCM, Đà Nẵng về Hà Nội. Theo đó, đối với người đã tiêm 2 mũi vắc-xin sẽ được cách ly tại nhà trong 7 ngày, còn với người chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi yêu cầu cách ly trong 14 ngày. Ngày 11-10, UBND TP Hải Phòng vừa có công văn hỏa tốc, trong đó cho biết tất cả hành khách tới sân bay quốc tế Cát Bi trên các chuyến bay thương mại nội địa và lưu trú tại Hải Phòng sẽ không phải cách ly y tế tập trung 7 ngày.

.

Bộ Y tế đề nghị SG làm rõ phản ánh 'đường dây tiêm vaccine thu phí'. Việc thu phí tiêm vaccine là việc làm không đúng với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, vi phạm nghiêm trọng quy định về tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19. Ngày 11/10, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị xác minh, điều tra, làm rõ việc tiêm vaccine COVID-19 thu phí mà báo chí phản ánh. Theo văn bản của Bộ Y tế, ngày 11/10/2021, Báo Thanh niên có bài viết "Xâm nhập đường dây tiêm vaccine thu phí", theo nội dung báo nêu tại Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh có nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch của Uỷ ban nhân dân phường Thảo Điền nhận tiền của người dân để sắp xếp việc tiêm vaccine phòng COVID-19.





.

SG chưa cho phép ăn uống tại chỗ, xe ôm công nghệ hoạt động trở lại. Lãnh đạo các Sở Công Thương và Sở GTVT TP.HCM khẳng định thành phố chưa có chủ trương mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ và hoạt động loại hình xe ôm công nghệ. Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 11/10, đại diện các sở ngành cho biết, thành phố chưa có chủ trương mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ và hoạt động loại hình xe ôm công nghệ. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, theo Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM, các loại hình dịch vụ nào đủ điều kiện tổ chức hoạt động an toàn thì được mở lại, còn loại hình có khả năng gây ra nhiều rủi ro thì vẫn phải cân nhắc.





.

1 triệu nhà ở giá rẻ

Đồng Nai: 100%

Mở lại vận tải khách đường bộ liên tỉnh

Đề xuất nghỉ Tết

Trong buổi vận động tại Iowa

Nói chuyện

Dân Biểu Marjorie Taylor Greene

Theo một bản tin từ báo Intercept

Một kỹ sư nguyên tử Hải quân

Bản tin báo Tokyo Today

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2:

SG dự kiến phát triểncho người thu nhập thấp. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết cuối tuần này, UBND TP sẽ nghe các ngành chức năng trình kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp, dự kiến phát triển nhà ở giá thấp nhất có thể.Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trong thời gian dịch bùng phát, lãnh đạo TP có đi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các địa phương. Qua đó, TP nhận thấy được bất cập trong việc đảm bảo điều kiện nhà ở cho người dân. Có những nơi nhiều người ở trong một diện tích chật hẹp ảnh hưởng lớn đến tinh thần, đời sống vật chất của người dân. "Cuối tuần này, thường trực UBND TP sẽ nghe các ngành chức năng trình kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp. Dự kiến phát triển nhà ở những mức giá thấp nhất có thể để người thu nhập thấp có thể tiếp cận được. Thay thế chung cư cũ, nhà ở ven kênh rạch, cải thiện lại các nhà trọ hiện nay", chủ tịch UBND TP.HCM thông tin.người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 ngừa COVID-19. Đến nay 100% người dân tại Đồng Nai trong độ tuổi tiêm ngừa COVID-19 đã được tiêm vắc xin mũi 1, trong đó trên 25% người đã được tiêm mũi 2. ​. Cùng với yêu cầu các đơn vị sẵn sàng phương án ứng phó bão, đảm bảo ATGT cho người dân từ vùng dịch về địa phương, Bộ GTVT dự kiến mở lại vận tải khách đường bộ liên tỉnh từ ngày 13/10.Nguyên đán năm 2022 kéo dài 9 ngày liên tục. Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 kéo dài 9 ngày liên tục. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất phương án ngày nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Với phương án này, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày thứ Bảy (29-1) Dương lịch đến hết ngày Chủ nhật (6-2) Dương lịch (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Trong đó, 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần.---của Trump đêm Thứ Bảy, Trump nói rõ rằng một trong những lý do Trump lặp đi lặp lại lời bịa đặt về "gian lận" bầu cử là vì khi nói như thế, TRump được hoan hô nồng nhiệt.Bình luận gia Jim Acosta của CNN chiếu lại đoạn Trump nói như thế trên CNN và nói rằng như thế, TRump đã thú nhận rằng Trump đã bịa đặt, và thực sự không có chuyện "gian lận" bầu cử gì hết mà chỉ có chuyện Trump muốn vuốt ve tự ái, và rồi dẫn tới bạo loạn 6/10/2021.---với bình luận gia Pamela Brown của CNN hôm Chủ Nhật, Fiona Hill, người chuyên gia về Nga và là cựu viên chức Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ trong chính phủ Trump, thú nhận rằng bà lo ngại nhiều về Trump hơn là lo ngại về Vladimir Putin.Bà nói những gì Putin làm sẽ cần thời gian mới có hiệu ứng, kể cả việc Putin can thiệp vào bầu cử 2016, nhưng sự thật là chính Trump trong mấy năm qua mới là nguy hiểm lớn, đã và đang trấn nước nền dân chủ Hoa Kỳ (our own former president, Donald Trump, who has been talking down U.S. democracy).Bà nói, trong khi về nhiều phương diện, người Nga chỉ ngồi nhìn thì chính Trump nói với mọi người rằng cuộc bầu cử đã bị trộm. Thực sự Trump nói về "bầu cử gian lận" nhiều tuần lễ trước khi cử tri Mỹ bỏ phiếu, trong khi Trump còn là Tổng Thống, đang chỉ huy FBI, cảnh sát và quân đội... Và trước và sau bầu cử, không ai đưa ra chứng cớ nào về "gian lận" bầu cử.Hồi năm 2016, Trump nói là có bầu cử gian lận, mặc dù Trump thắng phiếu. Trump nói có 3 triệu phiếu bất hợp lệ ở California. Trump bổ nhiệm Kris Kobach (Cộng Hòa) đi điều tra gian lận, nhưng Kobach cuối cùng phải thú nhận là không thấy gì lạ.Năm 2020, Trump trong cương vị Tổng Thống đã vu cáo cho các quan chức tổ chức bầu cử của Trump là chuẩn bị gian lận để Dân Chủ thắng phiếu. Hồi tháng 6/2020, Trump nói phiếu bầu qua bưu điện là âm mưu Trung Quốc đưa cho Dân Chủ thắng cử. Lúc đó, có tin là phiếu bầu gian lận nếu có từ TQ sẽ có sơ bột tre, một số nhà diễn hài nói rằng Trump nên nhập cảng ácc con gấu trúc vì loài này ăn lá tre, hễ thấy phiếu bầu có mùi tre là các con thú này tới ngửi liền.Bà Hill nói hồi năm 2020, chính Trump nói đừng dựa vào Bưu điện, bất kể Trump đã bổ nhiệm bạn thân vào chức Tổng Giám Đốc Bưu Điện. Nói trong chương trình "Face the Nation" hôm Chủ Nhật, Hill nói cú bạo lạon 6/1/2021 chỉ là cú tập trận để tương lai cực hữu sẽ bạo động giành quyền.---(Cộng Hòa-GA) bây giờ đang phóng tweet tấn công nhiều người Cộng Hòa khác. Mới nhất, DB Greene tấn công Lin Wood (Chủ tịch Đảng Cộng Hòa South Carolina) không phải người Cộng Hòa thực sự.Chưa hết, DB Greene phóng tweet tấn công nhiều dân cử Cộng Hòa đang than phiền về viễn ảnh Trump có thể tranh cử Tổng Thống lần nữa vào năm 2024. Bà cũng lớn tiếng bênh vực những người chống lệnh mang khẩu trang và chống cưỡng bách chích ngừa COVID, mà bà nói là y hệt như quân Đức phát xít giả vờ như dân Do Thái có chí rận.Nội chiến Cộng Hòa bây giờ là công khai. Lin Wood cũng đã tấn công bà Greene, rằng theo ông thì "bà Marjorie Taylor Greene là Cộng sản, và khi bà loanh quanh nói là 'Hãy luận tội Biden' chỉ có nghĩa là bà công nhận Biden đã thắng phiếu 2020."---, cựu Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin buộc phải ngăn chận Trump khi Trump đề nghị bổ nhiệm cô con gái Ivanka vào chức Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới (World Bank). Hồi tháng 1/2019, khi Chủ tịch World Bank là Jim Yong Kim đột ngột từ chức, Trump thấy ngay cơ hội vàng.Bản tin ghi rằng khi chức vụ đó trống vào tháng 1/2019, Trump thấy đây là cơ hội để đưa cô Ivanka vào. Bản tin nói trong khi Bạch Ốc suy tính chọn người để bổ nhiệm chức Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới, một cái tên nổi bật hẳn lên: cô Ivanka, và cô trả lời các phóng viên về tin đồn này rằng cô "hạnh phúc" được cố vấn cho bố cô ở Bạch Ốc.Báo Intercept ghi rằng tin này lấy từ 2 nguồn. Lúc đó Trump hăng say nói về viễn ảnh cô Ivanka làm Chủ Tịch World Bank, và rồi chính Mnuchin ngăn chận Trump, nói rằng sẽ bất lợi trăm đường.---và vợ đã bị bắt, bị truy tố về tội tìm cách bán bí mật quân sự cho 1 chính phủ ngoại quốc. Jonathan Toebbe, 42 tuổi, và vợ là Diana, 45 tuổi, bị cáo buộc bán bí mật của chương trình Hải quân nguyên tử để sẽ nhận tiền kỹ thuật số.Hai vợ chồng sống ở Annapolis (tiểu bang Maryland), bị bắt ở West Virginia về tội gián điệp. Bà Diana là một giáo viên. Toebbe đã gửi 1 gói dữ kiện cho 1 chính phủ nước ngoài trong đó gạ bán bí mật nguyênt ử Hải quân của Mỹ. Nhưng lá thư này bị FBI chận, tịch thu hồi tháng 12/2020.Một đặc vụ FBI mới giả làm gián điệp quốc tế, liên lạc với Toebbe. Rồi Toebbe tới để các thẻ dữ kiện mật tại các "hộp thư giả" tại West Virginia và Virginia— trong khi đó vợ anh này đóng vai canh gác người qua lại.Toebbe chuyển thẻ hồ sơ mật, một giấu trong bánh mì kẹp bơ đậu phụng, và một giấu trong một giấy gói kẹo chewing gum. Với 2 thẻ này, Toebbe được tiền đặt cọc 2 lần, một lần $10,000 và lần kia là $70,000, đều là tiền cryptocurrency. Hai thẻ hồ sơ này là về tàu ngầm loại Virginia-class có thể phóng phi đạn hành trình.FBI nói Toebbe đã trao ra nhiều ngàn trang hồ sơ mật, hẳn là phải nhiều năm gom góp. FBI không nói rõ chính phủ ngoại quốc nào liên hệ.---kể rằng cảnh sát Tokyo hôm Chủ Nhật 10/10/2021 đã bắt 1 người Việt Nam 27 tuổi vì tình nghi trộm 35 kilograms gạo từ 1 siêu thị hồi tháng 1/2021.Nghi can này nói vô tội. Cảnh sát nói anh này và 1 người đàn ông khác đã vào 1 siêu thị ở quận Adachi Ward tại Tokyo hồit háng 1/2021, lấy 7 gói gạo loại 7 kilogram/gói, loại gạo Koshihikari, trị giá 15,000 yen (=134 đôla Mỹ) vào 1 xe đẩy, ra ngoài cửa luôn, để vào chiếc xe hơi người bạn chờ sẵn ở ngoài. Rồi 2 anh quay lại siêu thị, lấy 11 chai rượu whisky.Khi 1 nhân viên trong tiệm nhận ra 2 anh này ra tiệm lần thứ nhì, mới gọi 2 anh này, nhưng 2 anh này chui vào xe chờ sẵn, phóng đi.Cảnh sát nói xe này bị nhận dạng qua các máy ảnh giám sát. Cũng 2 anh này tình nghi trộm gạo trị giá 800,000 yen (= 7,100 đôla Mỹ) từ ít nhất 17 siêu thị ở các tỉnh Saitama và Chiba.---: Các con số về 4 năm Trump ở Bạch Ốc đầy lo ngại?: Đúng vậy, nợ tăng, việc giảm. Theo các phóng viên từ trang factcheck.org có tên Eugene Kiely, Brooks Jackson, Brea Jones, D'Angelo Gore, Lori Robertson và Robert Farley, sau đây là một số thống kê 4 năm Trump ở Bạch Ốc.. Kinh tế mất 2.9 triệu việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng 1.6% để tới 6.3%.. Lương trung bình hàng tuần tất cả công nhân tăng 8.7% sau lạm phát.. Lợi tức công ty tăng, thị trường chứng khoán tới kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 index tăng 67.8%.. Thâm thủng thương mại quốc tế tăng (nhập cảng hơn xuất cảng). Thâm thủng về hàng hóa và dịch vụ trong năm 2020 cao nhất kể từ 2008, và là tăng 40.5% từ 2016.. Số người thiếu bảo hiểm y tế tăng 3 triệu người.. Nợ liên bang tăng, từ $14.4 ngàn tỷ đôla tới $21.6 ngàn tỷ đôla.. Giá nhà tăng 27.5%, tỷ lệ chủ nhà tăng 2.1% tới 65.8%.. Di dân bất hợp pháp tăng. Bắt giữ ở biên giới Tây Nam tăng 14.7% trong năm 2020 so với 2016.. Sản lượng than giảm 26.5%, việc làm ngành mỏ than giảm 16.7%.. Sản lượng súng tăng 12.5% trong năm 2020 so với 2016, là kỷ lục mới.. Tỷ lệ sát nhân trong năm 2020 tăng tới mức cao nhất kể từ 1997.. Trump bổ nhiệm 1/3 Thầm Phán Tòa Tối Cao, gần 30% thầm phán tòa kháng án và 1/4 thẩm phán tòa liên bang.Chi tiết:---: Có 1 dự luật tại Pennsylvania để siết quyền sinh đẻ của quý ông?Không, chỉ là chuyện giỡn thôi. Tin nói rằng 1 Dân Biểu Dân Chủ tiểu bang trình lên Hạ Viện tiểu bang Pennsylvania, sẽ buộc cắt ống dẫn tinh (vasectomy) đối với đàn ông trên 40 tuổi hay là ai đã có đứa con thứ 3 trong sáu tuần lễ trước đó; những ai không chịu cắt ống dẫn tinh sẽ bị phạt $10,000. Chủ yếu là để giễu chuyện Texas ra luật siết quyền phá thai của phụ nữ có thai sau 6 tuần lễ. Người gây ra chuyện giễu này là Dân bỉểu tiểu bang Chris Rabb tại Pennsylvania, vào ngày 2/10/2021 nói rằng ông dự định trình dự luật buộc tất cả đàn ông phải phẫu thuật như thế trong vòng 6 tuần lễ sau khi đứa con thứ 3 ra đời, hay là lúc sinh nhật thứ 40, bất cứ thời hạn nào tới sớm. DB Chris Rabb sau đó nói với báo USA TODAY rằng dự luật đó sẽ không bao giờ thấy ánh sáng.Chi tiết: