- Giải Nobel y khoa 2021: 2 nhà khoa học Mỹ tìm ra lý do con người cảm nhận với nhiệt độ, chạm xúc. - Chết vì dịch ở SG xuống 2 hàng số. Các tỉnh thay phiên nhau hỗ trợ gần 500 người đi bộ về quê. 17 quận, huyện SG cơ bản kiểm soát dịch Covid-19. VN nhận 1,5 triệu liều vaccine Mỹ viện trợ. SG: kinh hoàng vì mũi 1 tiêm AstraZeneca, mũi 2 tiêm Vero Cell (của TQ). Đồng Nai sẽ thí điểm công nhân khôn

- Giải Nobel y khoa 2021: 2 nhà khoa học Mỹ tìm ra lý do con người cảm nhận với nhiệt độ, chạm xúc.

- Chết vì dịch ở SG xuống 2 hàng số. Các tỉnh thay phiên nhau hỗ trợ gần 500 người đi bộ về quê. 17 quận, huyện SG cơ bản kiểm soát dịch Covid-19. VN nhận 1,5 triệu liều vaccine Mỹ viện trợ. SG: kinh hoàng vì mũi 1 tiêm AstraZeneca, mũi 2 tiêm Vero Cell (của TQ). Đồng Nai sẽ thí điểm công nhân không cần giấy đi đường. SG và nhiều tỉnh thành đồng ý mở lại đường bay nội địa. GHPGVN đề nghị sử dụng chùa làm nơi cách ly tập trung.

- Biden: sẽ làm việc với tân Thủ Tướng Nhật Kishida vì hòa bình, thịnh vượng Ấn Độ Thái Bình Dương và thế giới

- Kansas: quan chức Cộng Hòa cầm lòng chẳng đặng, ôm hun cô Cộng Hòa 3 lần, bị cô báo cáo cảnh sát

- Forbes: Trump rút Mỹ ra TPP làm Mỹ mất thế đứng Châu Á, mất $1,200/hộ/năm, nhiều ngàn dân Mỹ mất việc, thị trường chứng khoán Mỹ mất 1.7 ngàn tỷ đô

- Grisham: hễ Trump nổi giận, la hét thì cố vấn Max Miller liền ngồi đàn piano bản "Memory" để Trump bớt giận

- Mỹ sẽ họp đợt mới về thương mại với TQ trong khi duy trì thuế quan trên hàng TQ nhập vào Mỹ

- J&J xin FDA phê chuẩn mũi vaccine tăng cường J&J. FDA hiện chỉ mới cho mũi tăng cường Pfizer và Moderna

- Fox News gài tiếng xấu là Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth trốn thuế. Các cựu chiến binh bênh vực Duckworth

- Pennsylvania: 1 Linh mục thú nhận đã trộm $30,000 để thuê nhà, giao du với các bạn trai đồng tính

- lộ hồ sơ trốn thuế ghi bí mật của 35 lãnh đạo thế giới và 300 quan chức, trong đó có cô bồ của Putin

- Disla bắn chết cô Mindy Tran, 25 tuổi, hồi năm 2017, bị đại bồi thẩm quận Essex County xử có tội

- HỎI 1: Báo động tràn dầu ngoài biển Quận Cam? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nam Hàn sẽ là quốc gia có dân số già nhất thế giới vào năm 2045? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-4/10/2021) --- Chính phủ Biden sẽ khởi động đợt thương thuyết mới về thương mại với Trung Quốc trong khi duy trì thuế quan trên hàng TQ nhập vào Mỹ, theo báo Wall Street Journal hôm Thứ Hai 4/10/2021.

.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai sẽ công bố chính sách mới của Mỹ vào chiều nay. Đó sẽ là bài diễn văn đầu tiên của viên chức này về chính sách thương mại Mỹ-TQ. Katherine Tai là công dân Mỹ gốc Đài Loan.

.

--- Dược phòng Johnson and Johnson (J&J) dự định yêu cầu cơ quan kiểm định dược phẩm FDA cho phê chuẩn sử dụng mũi chích vaccine tăng cường J&J trong tuần này, theo báo New York Times hôm Thứ Hai 4/10/2021.

.

FDA sẽ họp vào ngày 15/10/2021 để bàn về phê chuẩn thuốc chích ngừa J&J tăng cường theo quy chế sử dụng khẩn cấp EUA. Hiện thời FDA đã chấp thuận sử dụng vaccine tăng cường cho 2 loại thuốc Pfizer Inc. và BioNTech SE. Tức là, đã cho chích tăng cường Pfizer và Moderna.

.

--- Tạp chí tài chánh Forbes qua bài viết của chuyên gia Stuart Anderson ghi nhận rằng quyết định của Trump năm 2017 rút Mỹ ra khỏi hiệp định thương mại Trans-Pacific Partnership (TPP) mà Obama đã thiết lập cho 11 quốc gia vùng Thái Bình Dương là quyết định tệ hại nhất của 1 Tổng Thống Mỹ trong nhiều thập niên.

.

Như thế Trump thúc đẩy TQ thiết lập khối tự do thương mại RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) với 15 quốc gia, và rồi Nhật thúc đẩy thành lập khối tự do thương mại Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP, còn gọi là TPP11) với 11 quốc gia.

.

Bây giờ cả TQ và Đài Loan đều nộp đơn xin gia nhập CPTPP, trong khi Mỹ vẫn đứng ngoài tất cả các thương ước liên hệ Châu Á này. Forbes viết rằng nếu TQ vào được CPTPP thì Mỹ sẽ mất thế đứng kinh tế trong vùng Châu Á.

.

Trong khi đó, TRump phạt thuế quan 350 tỷ đô vào hàng nhập từ TQ, dẫn tới kết quả 1 gia đình trung bình Hoa Kỳ thiệt hại hơn $1,200/năm. Không chỉ dân nghèo Mỹ thiệt hại, làm nhiều ngàn công nhân Mỹ mất việc, và các công ty Mỹ liên hệ cũng thê thảm thiệt hại trị giá thị trường 1.7 ngàn tỷ đôla trên thị trường chứng khoán Mỹ.

.

Hôm nay Thứ Hai, sẽ có bài diễn văn quan trọng về chính sách thương mại Hoa Kỳ, do Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai công bố.

.

--- Giải Nobel về y khoa hay vật lý hôm Thứ Hai công bố: trao cho 2 nhà khoa học Mỹ -- David Julius và Ardem Patapoutian --- vì đã khám phá ra yếu tố cảm ứng thần kinh làm cho da của người phản ứng đối với nhiệt độ và chạm xúc.

.

Giải Nobel bên cạnh huy chương vàng, sẽ có 1.4 triệu đô tiền mặt. Khám phá của họ sẽ giúp khoa học tương lai chữa một số bệnh về đau nhức và tim.

.

GS Julius, 65 tuổi, đã dùng capsaicin, một thành phần trong ớt chili để nhận dạng ra yếu tố thần kinh làm cho da phản ứng đối với môi trường chung quanh, cảm nhận nóng/lạnh... Hai nhà khoa học này đã lãnh giải Kavli Award for Neuroscience hồi năm ngoái về khám phá này.

.

Julius, sinh tại New York, hiện làm ở đại học UC San Francisco. Patapoutian, sinh tại Lebanon, hiện làm ở viện Scripps Research Institute tại La Jolla, California.

.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Hai tuyên bố sẽ làm việc thân cận với tân Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida để củng cố sự hợp tác Mỹ-Nhật trong tương lai gần và xa: "Liên minh Mỹ-Nhật là tảng đá góc của hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho vùng Ấn Độ Thái Bình Dương và thế giới."

.

Biden cũng ca ngợi cựu Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vì các thành công thời gian qua, và cảm ơn đã giúp thiết lập Liên Minh Mỹ-Nhật (US-Japan Alliance).

.

Kishida Fumio đã trở thành Thủ tướng thứ 100 trong lịch sử chính trị của Nhật Bản. Hôm thứ Hai, lưỡng viện Quốc hội Nhật Bản đã bỏ phiếu cho tân lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, đảng chính trong liên minh cầm quyền.

.

Kishida nổi tiếng về thái độ mềm mỏng, nhu hòa, nhưng có lập trường thân Đài Loan, từng tuyên bố rằng Eo Biển Đài Loan có thể là "vấn đề ngoại giao lớn kế tiếp" sau khi TQ đàn áp Hong Kong.

.

Kishida nổi tiếng là nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản, trong hơn 4 năm làm Ngoại trưởng, đã cải thiện quan hệ với các nước láng giềng và đồng minh của Nhật Bản.

.

Nội các của tân Thủ tướng Kishida có 2 thành viên từ Nội các của Suga sẽ tiếp tục giữ các vị trí của mình, đó là Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc Phòng Kishi Nobuo. Ông Suzuki Shunichi là bộ trưởng tài chính mới.

.

Trong khi đó, một cựu thành viên khác của Nội các Suga, ông Hagiuda Koichi, sẽ chuyển sang giữ chức bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp, theo tin NHK.

.

Ông Kishida đã thành lập một vị trí mới là bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế và bổ nhiệm ông Kobayashi Takayuki vào vị trí này.

.

--- Tin COVID-91 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 03/10 đến 17h ngày 04/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.383 ca nhiễm mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 5.382 ca ghi nhận trong nước (tăng 15 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 2.690 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (2.490), Bình Dương (1.210), Đồng Nai (701), An Giang (222), Sóc Trăng (118), Long An (90), Kiên Giang (69), Khánh Hòa (53), Tiền Giang (52), Bình Thuận (48), Cà Mau (36), Hà Nam (36), Đồng Tháp (33), Cần Thơ (27), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Tây Ninh (20), Quảng Bình (18), Quảng Ngãi (17), Bình Định (14), Ninh Thuận (12), Bến Tre (12), Trà Vinh (10), Nghệ An (10), Quảng Trị (9), Bạc Liêu (9), Hà Nội (8 ), Đắk Nông (8 ), Vĩnh Long (7), Phú Yên (5), Nam Định (3), Thanh Hóa (2), Bắc Ninh (2), Phú Thọ (2), Bắc Giang (1), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Gia Lai (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 130 ca tử vong tại TP. SG (93), Bình Dương (20), Long An (5), Đồng Nai (5), An Giang (3), Cà Mau (1), Vĩnh Long (1), Đà Nẵng (1), Tiền Giang (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 149 ca.

.

Các tỉnh thay phiên nhau hỗ trợ gần 500 người đi bộ về quê. Trong số gần 500 người đi bộ từ các tỉnh thành phía Nam về có nhiều người lớn tuổi, phụ nữ mang thai. Tối 3-10, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị phương tiện để đưa hàng trăm người dân đi bộ về quê qua địa bàn tỉnh. Theo một người dân trong đoàn, đoàn người chủ yếu quê ở các tỉnh phía Bắc vào Bình Dương làm công nhân. Do mất việc nhiều tháng qua, phần lớn đã cạn tiền nên quyết định cùng nhau đi bộ về quê và đã được các tỉnh hỗ trợ.





.

17 quận, huyện SG cơ bản kiểm soát dịch Covid-19. Còn 5 quận, huyện ở TP.HCM chưa đề nghị hoặc chưa có báo cáo thẩm định về kết quả kiểm soát dịch bệnh gồm: quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn và Bình Chánh. Chiều 4/10, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Theo ông Hải, đến nay đã qua ngày thứ 3 thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP về tiếp tục kiểm soát dịch bệnh và từng bước phục hồi kinh tế. Trong 3 ngày qua, ông Hải cho hay, đại bộ phận người dân rất phấn khởi, nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất trở lại hoạt động, tạo ra không khí vui tươi. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị 18. Cụ thể, chưa thực hiện nghiệm 5k, có xuất hiện buôn bán hàng rong (đang bị cấm), nhiều người lưu thông ra đường khi chưa đủ điều kiện.





.

Tiếp nhận 1,5 triệu liều vaccine Mỹ viện trợ. Chiều 4/10, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 do Chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của Chương trình COVAX và Chính phủ, nhân dân Mỹ trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu đẩy mạnh tiêm phòng vaccine cho người dân. Christopher Klein, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm vượt qua đại dịch và xây dựng lại tốt hơn.

.

Hơn 60% người dân SG tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Cộng dồn từ khi Thành phố bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 vào đầu tháng 3 đến hết ngày 3/10 đã tiêm được 11.314.301 mũi tiêm, trong đó 4.366.864 người tiêm mũi 2. Cụ thể, người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi đã đạt 96,4%; người tiêm đủ 2 mũi đã đạt 60,6%. Riêng nhóm nguy cơ cao là người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi là 69,1%. Đến nay, vắc xin Vero Cell đã được tiêm cho 2.550.271 người.

.

SG: kinh hoàng vì mũi 1 tiêm AstraZeneca, mũi 2 tiêm Vero Cell (của TQ). Anh T.C. (25 tuổi, ngụ TPHCM) đã được tiêm vaccine Covid-19 mũi một vào ngày 9/8, loại AstraZeneca. Sáng 3/10, anh đến điểm tiêm trường THPT Nguyễn Huệ (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) để tiếp tục tiêm mũi 2 theo tin nhắn mời từ địa phương. Sau khi làm các bước sàng lọc, khoảng 9h30 cùng ngày, anh C. được tiêm vaccine mũi 2, được cấp giấy xác nhận. Khi ra cổng chuẩn bị về nhà, anh C. kiểm tra thì tá hỏa phát hiện trên giấy xác nhận tiêm chủng ghi loại vắc xin vừa chích là Vero Cell (cùa TQ). Quay lại thắc mắc, thì được trấn an rằng "không sao đâu" và được cho về nhà. Dù vậy, anh lo lắng việc tiêm sai loại vaccine có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Đồng Nai sẽ thí điểm công nhân không cần giấy đi đường

mở lại đường bay nội địa

Hà Nội

GHPGVN đề nghị sử dụng chùa làm nơi cách ly tập trung

, ưu tiên chuyên gia SG vào làm việc. Sau khi SG gửi văn bản lấy ý kiến về việc tổ chức lưu thông qua lại giữa các tỉnh, ngày 4-10, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đang xem xét nới lỏng một số quy định để tạo điều kiện cho công nhân và chuyên gia qua lại làm việc. Đáng chú ý, công nhân, chuyên gia qua lại làm việc ở Đồng Nai đã tiêm một mũi vắc xin sau 14 ngày, có xét nghiệm trong vòng 7 ngày không cần giấy đi đường mà chỉ cần kiểm tra các app khai báo y tế theo quy định (chưa có dữ liệu thì trình giấy chứng nhận tiêm chủng) và đi xe cá nhân hoặc đưa đón.SG và nhiều tỉnh thành đồng ý. Một số địa phương trong đó có TP HCM đã “gật đầu” đồng ý kế hoạch mở lại đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam. Theo kế hoạch được Cục Hàng không gửi xin ý kiến UBND TPHCM, dự kiến từ ngày 5.10, đường bay giữa TPHCM với 18 tỉnh, thành phố khác sẽ khai thác 132 chuyến khứ hồi/ngày. Trong đó đường bay TPHCM - Hà Nội khai thác nhiều nhất với 28 chuyến khứ hồi/ngày; Khánh Hòa 20 chuyến khứ hồi/ngày; Điện Biên 2 chuyến khứ hồi/ngày; Phú Yên 7 chuyến khứ hồi/ngày; Bình Định 11 chuyến khứ hồi/ngày...phát hiện, thu giữ 5.000 que test COVID-19 bán ngoài phố. Nhận được tin báo về việc một đối tượng đang chào bán que test COVID-19, lực lượngchức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ 5.000 que thử đang cất tại nhà riêng. Đối tượng sinh sống tại tòa Vimeco (Lô E9 Phạm Hùng – phường Trung Hòa – quận Cầu Giấy) đang chào bán que test COVOD-19. Công an đã tiếp cận, phát hiện và thu giữ 5.000 que test COVID-19. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguồn gốc về 5.000 que test COVID-19 trên.. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các địa phương xem xét sử dụng chùa hoặc tự viện làm nơi cách ly tập trung cho người dân từ vùng dịch về quê. Trong văn bản đến các địa phương ngày 4/10, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ chùa được sử dụng làm nơi cách ly phải đảm bảo về cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện của ngành y tế. Tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm được kêu gọi tiếp tục ủng hộ bếp ăn từ thiện, bữa cơm yêu thương phục vụ người dân về cách ly tại chùa. Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành tiếp tục kêu gọi ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ y tế, sinh phẩm (kit) xét nghiệm nhanh... cho khu cách ly. Theo thống kê của Bộ Công an, hiện có 3,5 triệu người các địa phương cả nước làm việc tại TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, trong đó 2,1 triệu người muốn về quê. Tuy nhiên, khả năng cách ly tập trung và điều kiện y tế của một số tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên còn hạn chế.--- Báo Kansas City Star hôm Chủ Nhật loan một bản tin kỳ lạ: 1 nữ quan chức Cộng Hòa nộp bản báo cáo cảnh sát tố cáo bị 1 quan chức Cộng Hòa tấn công tình dục. Stephanie Cashion, phó chủ tịch Cộng Hòa quận Wyandotte County, nộp đơn ở Ty cảnh sát Bonner Springs tố cáo Chủ tịch Cộng Hòa quận Johnson County là Fabian Shepard đã tấn công tình dục cô bên ngoài 1 sự kiện ủng hộ sự sống ngày 20/8/2021.Lúc đó 2 người đang đi bộ, nói chuyện, thì cô Cashion kể, đột nhiên Shepard quay sang ôm "và hôn tôi." Trong khi cô đứng hình, kinh ngạc, thì bị Shepard "hôn thêm cái nữa" và tìm cách hôn lần thứ ba thì cô đẩy xa ra.Cashion ghi trong bản tố cáo rằng Shepard đã nói sau khi hôn lần đầu: "Kỳ lạ, Không phải là 1 nụ hôn tuyệt vời. Bởi vì em không nhìn thẳng vào mắt anh. Có phải anh là kẻ hôn dở lắm không?"Dĩ nhiên, Shepard chối dữ dội. Tuy nhiên, nhà hoạt động Cộng Hòa Duane Beth, một cảnh sát về hưu của thành phố Kansas City, người đầu tiên đón Cashion khi bà quay trở lại sự kiện đêm đó, nói ông có thể thấy có gì sai trái.Beth kể, "Khi tôi gặp thì thấy cô Cashion trông như đang sợ hãi và giận dữ, khi cô bước vào cửa." Thế rồi Beth kể, khi Shepard tới gần 2 người thì cô Cashion "bước qua phía tôi và để tôi ở giữa cô ta và Shepard, và quay lưng cô về phía chúng tôi, mà tôi thấy là kỳ lạ."Chặp sau, trong đêm đó, Beth nói thấy cô Cashion tuôn trào nước mắt và kể cho ông chuyện cưỡng bách hôn, cô nói, "Tôi không thể tin là hắn ta thò cái lưỡi cà chớn của hắn vào miệng của tôi."Beth cũng viết riêng bản tường trình về những gì cô Cashion đã kể cho ông nghe, và sau khi thuyết phục cô hãy báo cáo cảnh sát, đã chở cô cùng đi tới gặp Ty cảnh sát Bonner Springs. Ông cựu cảnh sát Duane Beth nói rằng ông tin cô này "100%."--- Fox News chơi bẩn, tìm cách gây tiếng xấu là Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth trốn thuế. Thế là Fox tự gây tai tiếng. Trong bài viết hôm Chủ Nhật 3/10/2021, bình luận gia Dom Calicchio của Fox News viết rằng TNS Duckworth không trả thuế địa ốc trên căn nhà ở Illinois của bà từ năm 2015.Tuy nhiên, nhan đề lớn trên bài viết không nói chuyện TNS Duckworth được miễn thuế đó vì bà là cựu chiến binh và là thương binh bị mất cả 2 chân khi chiếc trực thăng Luc quân của bà bị bắn trúng một quả hỏa tiễn năm 2004.Nhà báo J.D. Simkins (cũng là cựu lính Thủy quân Lục chiến) chỉ tríhc Fox News rằng cách đặt tít bài của Fox News "là rác rưởi" ngay cả khi tính theo tiêu chuẩn Fox News. Cựu chiến binh Brandon Friedman cũng lên tiếng bênh vực Thượng nghị sĩ Duckworth rằng Fox News "tấn công không xấu hổ một cựu chiến binh đã hy sinh hai chân và một phần cánh tay trên chiến trường."--- Một Linh mục Đức Ông Công Giáo La Mã thú nhận đã trộm $30,000 từ giáo xứ của ông tại Pennsylvania, và tiền này ông xài để thuê 1 căn nhà ven biển ở thị trấn Ocean City, New Jersey và để giao du với các bạn trai đồng tính của linh mục.Đức Ông Joseph McLoone, 58 tuổi, hôm Thứ Năm nhận tội trộm và bị kêu án 5 năm tù treo, trong đó 9 tháng sẽ quản chế tại gia. Ông cũng sẽ phải làm việc cộng đồng.Ban đầu, McLoone bị tố cáo trộm gần $100,000 từ giáo xứ St. Joseph tại thị trấn Downington, nhưng rồi thương lượng [nhận tội để giảm án] được với các công tố quận Chester County.--- Người giàu trốn thuế ra sao? Báo Guardian và nhiều báo khác đã tiết lộ rằng chuyện các đại gia thế giới trốn thuế được ghi trong một hồ sơ có tên là Pandora Papers, trong đó gồm 11.9 triệu hồ sơ kể chuyện các quan chức lớn thế giới chuyển tiền ra hải ngoại để trốn thuế.Trong các nhân vật nổi tiếng trong hồ sơ trốn thuế này có bí mật của 35 lãnh đạo thế giới và 300 quan chức khác. Hồ sơ trốn thuế khổng lồ này được tiết lộ với báo chí bởi tổ chức của các nhà báo quốc tế chuyên về điều tra có tên là International Consortium of Investigative Journalists tại Washington. Trong những người trốn thuế nổi tiếng có Vua Abdullah II của Jordan, hay cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair đã dùng các công ty mặt ngoài để giấu tài sản trong các cơ sở địa ốc.Một nhân vật nổi bật trong hồ sơ là Svetlana Krivonogikh, cựu tình nhân của Tổng Thống Nga Vladimir Putin và là mẹ của 1 cô gái bây giờ đã 18 tuổi. Krivonogikh xuất thân không gì đặc biệt, nhưng đột nhiên làm chủ 1 công ty mặt ngoài ở Monaco thời gian ngắn trước khi sinh 1 bé gái, trong thời gian báo chí Nga đồn rằng Krivonogikh là tình nhân của Putin.Căn chung cư của Krivonogikh mua ở Monaco trị giá 4 triệu đôla, vài tuần sau khi sinh bé gái. Hồ sơ cho biết cô Krivonogikh có tài sản 100 triệu đôla và 1 du thuyến, đều nằm trong công ty mặt ngoài ở Monica.Hồ sơ này nói có 4 nhân vật thân cận của Putin cũng chuyển tiền sang Monaco. Cũng cùng 1 kỹ thuật như Svetlana Krivonogikh.Cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair và vợ là Cherie đã tránh trả thuế trên tòa building ở London nơi công ty luật của bà Cherie đặt văn phòng bằng cách mua công ty mặt ngoài hải ngoại làm chủ sở hữu nó.Thủ Tướng Andrej Babiš của Cộng Hòa Tiệp không bình luận về chuyện tại sao ông dùng 1 công ty đầu tư để mua 1 lâu đài Pháp. Tuần sau thì có cuộc bầu cử, mà ông đang kiếm phiếu.--- Cảnh sát nói Emmanuel Disla chỉ mới 14 tuổi khi bắn chết cô Mindy Tran, 25 tuổi, hồi năm 2017. Bây giờ thì Disla đủ 18 tuổi, đã bị đại bồi thẩm quận Essex County (New Jersey) xử có tội sát nhân (bắn chết cô Mindy Tran).Cảnh sát nói Disla bắn chết cô Tran trên đường Hillside Avenue hôm 26/11/2017. Cảnh sát nói Disla dự tính "cướp cô trùm buôn ma túy" này và lúc đó đã bắn chết côn Tran sau khi nhận lệnh từ 1 thành viên băng đảng đường phố Trinitario street gang.--- Mỗi lần Trump nổi giận, quạu quọ, là các viên chức Bạch Ốc thời Trump còn làm Tổng Thống lại lo sợ Trump sẽ làm những chuyện bất tường, nguy hiểm. Thế rồi, các viên chức Bạch Ốc cũng tìm cách vuốt giận Trump.Chuyện này cần kể dài dòng: Nhà thơ T.S. Eliot in tập thơ "Old Possum’s Book of Practical Cats" năm 1939, thế rồi tập thơ được nhạc sĩ Andrew Lloyd Webber phổ thành bản nhạc kịch "Cats" vào năm 1981. Trong đó có ca khúc "Memory" nổi tiếng. Ca khúc này ảnh hưởng lớn với Trump.Cựu Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc của Trump là Stephanie Grisham đã kể lại trong hồi ký "I’ll Take Your Questions Now" rằng các viên chức Bạch Ốc đã tìm ra cách làm Trumo bớt giận: mỗi khi Trump nổi giận la hét, thì Max Miller (cố vấn thân cận của Trump, và đang được Trump đưa ra tranh ghế Dân Biểu địa hạt 16 ở Ohio năm 2022) liền ngồi vào cây đàn dương cầm trình tấu ca khúc "Memory" (từ nhạc kịch "Cats") --- thế là, Trump dịu lại, bớt giận.Các viên chức Bạch Ốc đặt tên cho Max Miller là "Music Man" và thế là hễ thấy Trump nổi giận là Max Miller liền ngồi vào đàn chơi ca khúc "Memory".Độc giả có thể nghe ca khúc "Memory" trong video dài 4 phút nơi đây:

https://youtu.be/pq4BtlLJ5pU

.

--- HỎI 1: Báo động tràn dầu ngoài biển Quận Cam?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một khoảng dài ven biển Nam California bị dầu tràn bao phủ sau khi môt dung lượng khoảng 3,000 thùng barrels tràn ra biển Thái Bình Dương, làm chết nhiều chim chóc và cá tôm. Ven biển bị tràn dầu dài 5 dặm ngoài khơi thị trấn Huntington Beach, theo lời một Giám sát viên Orange County là Katrina Foley nói.

Đường ống dầu bị lủng này là của công ty Amplify Energy, theo lời chủ tịch công ty này là Martyn Willsher nói trong một buổi họp báo chiều Chủ Nhật.

Lượng dầu tràn tương đương 126,000 gallons dầu thô. Chi tiết:

https://www.cnn.com/2021/10/03/us/california-oil-spill/index.html

.

--- HỎI 2: Nam Hàn sẽ là quốc gia có dân số già nhất thế giới vào năm 2045?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Với tình hình sinh suất Nam Hàn thấp, quốc gia này sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2045 về tỷ lệ dân số trên 65 trở lên. Và dự kiến hơn 1/2 dân số Nam hàn sẽ cao hơn 60 tuổi vào năm 2056. Tỷ lệ dân số Nam Hàn từ 65 tuổi trở lên là 15.7% năm 2020, tỷ lệ này là 28.9% ạti Nhật Bản. Nhưng tỷ lệ này ạti Nam Hàn sẽ tăng tới 37% năm 2045, vượt qua Nhật Bản (36.7%).

Chi tiết:

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2021/10/01/2021100101011.html

.

.