Trump tin chắc chắn sẽ thắng Ron DeSantis (Thống Đốc Florida) vòng sơ bộ Tổng Thống Cộng Hòa 2024 - Vui mừng: chết vì dịch giảm nhiều. Đường sắt xin chạy lại tàu khách từ 7-10. Dân Hà Nội vô tư trà đá vỉa hè bất chấp quy định phòng chống dịch. Miền Tây xin tạm ngưng cho dân về quê vì nguy cơ bùng phát F0. Kiên Giang: Hiệu trưởng bị ngưng việc vì không cho mượn trường làm điểm cách ly. Hà Nội: Để x

VN chết vì dịch giảm nhiều. Đường sắt xin chạy lại tàu khách từ 7-10. Miền Tây xin tạm ngưng cho dân về quê vì nguy cơ bùng phát F0. Kiên Giang: Hiệu trưởng bị ngưng việc vì không cho mượn trường làm điểm cách ly. Hà Nội: Để xảy ra dịch COVID-19, bệnh viện Việt Đức bị phạt 14 triệu đồng.

.

- Trump tin chắc chắn sẽ thắng Ron DeSantis (Thống Đốc Florida) vòng sơ bộ Tổng Thống Cộng Hòa 2024

- Vui mừng: chết vì dịch giảm nhiều. Đường sắt xin chạy lại tàu khách từ 7-10. Dân Hà Nội vô tư trà đá vỉa hè bất chấp quy định phòng chống dịch. Miền Tây xin tạm ngưng cho dân về quê vì nguy cơ bùng phát F0. Kiên Giang: Hiệu trưởng bị ngưng việc vì không cho mượn trường làm điểm cách ly. Hà Nội: Để xảy ra dịch COVID-19, bệnh viện Việt Đức bị phạt 14 triệu đồng. Vào cứu SG: thêm 50 y bác sĩ Đà Nẵng, 32 y bác sĩ Cao Bằng. Dân SG 'rồng rắn' cả km tiêm vắc xin để trở lại nhịp sống mới. SG: lo ngại vì đông người tới siêu thị, chợ tự phát.

- Rudy Giuliani thú nhận: quy chụp gian lận bầu cử 2020 là đọc ở Facebook, không có thì giờ kiểm chứng

- 1 cựu nhân viên lên TV: Facebook cố ý nới giám sát 2020, làm phân cực chính trị Mỹ, dẫn tới bạo loạn 6/1/2021

- từ năm 1950, ước tính có khoảng 3,000 linh mục ấu dâm hoạt động trong Giáo Hội Công Giáo tại Pháp

- Dallas: 12 cảnh sát lừa tiền kiểu kim tự tháp, người chỉ huy bị bắt, còn lại bị tạm nghỉ để điều tra

- Kansas: 5 người biểu tình, đòi đối xử công bằng với người bạo loạn 6/1/2021 như "tù nhân chính trị"

- Thẩm phán Pitman hứa xét kỹ đơn Bộ Tư Pháp Mỹ đòi chận luật mới "rất mực dị thường" của Texas

- Mỹ bắt, truy tố Mohammed Khalifa, người dịch sang Anh văn, đọc 15 video tuyên truyền cho khủng bố ISIS

- Miami: 1 y tá sản khoa bị sa thải vì đăng hình lên mạng xã hội, đùa giỡn về 1 bé sơ sinh dị tật

- lô độc đắc Powerball tăng tới ít nhất $670 triệu đô cho lần quay số đêm mai, Thứ Hai 4/10/2021

- HỎI 1: Nhiều dược phòng -- trong đó có CVS, Walgreens, Walmart... --- ra tòa về tội giúp làm chết 500,000 người? ĐÁP 1: Tòa sẽ xét vụ kiện vào Thứ Hai.

- HỎI 2: Các tiệm ăn Hoa Kỳ sẽ hồi phục gian nan? ĐÁP 2: Đúng vậy

.

QUẬN CAM (VB-3/10/2021) --- Không có vé số nào của Powerball trúng độc đắc trong lần quay số đêm Thứ Bảy 2/10/2021: các số 28-38-42-47-52 và số Powerball là 1. Do vậy, lô độc đắc tăng lên ít nhất là $670 triệu đôla cho lần quay số đêm Thứ Hai 4/10/2021.

.

Nếu bạn trúng độc đắc 670 triệu đô vào đêm mai (Thứ Hai 4/10/2021), tiền mặt lãnh về một lần, sau thuế, dự kiến là $474.8 triệu đôla.

.

Lớn nhất lịch sử xổ số Hoa Kỳ trước giờ, trong 3 lô độc đắc lớn nhất có người trúng, nơi đây ghi cả tiểu bang nơi vé độc đắc bán ra:

1. $1.586 tỷ đô, Powerball, ngày 13/1/2016 (3 vé, từ California, Florida, Tennessee)

2. $1.537 tỷ đô, Mega Millions, ngày 23/10/2018 (1 vé, South Carolina)

3. $1.05 tỷ đô, Mega Millions, ngày 22/1/2021 (1 vé, Michigan)

.

--- Một cựu nhân viên công ty Facebook, danh tánh chưa tiết lộ vào sáng Chủ Nhật, sẽ lên chương trình truyền hình "60 Minutes" vào đêm Chủ Nhật 3/10/2021 tiết lộ hồ sơ mật công ty: chính Facebook đã cố ý nới lỏng các giám sát sớm về bầu cử 2020, đóng góp phân cực chính trị Mỹ, dẫn tới ngày bạo loạn 6/1/2021.

.

Phó chủ tịch Facebook là Nick Clegg đã viết một văn thư nội bộ, dài 1,500 chữ, gửi các nhânv iên và nói rằng cáo buộc như thế là "không chính xác" và công ty đang mạnh mẽ chống lại cáo buộc đó.

.

--- Trả lời phỏng vấn của Yahoo Finance, Donald Trump tuyên bố là tất yếu, Trump tin chắc chắn là sẽ thắng Ron DeSantis (Thống Đốc Florida) trong bầu cử sơ bộ Tổng Thống Cộng Hòa 2024.

.

Bản tin nói rằng Trump không khẳng định sẽ tranh cử Tổng Thống 2024, nhưng cách nói cho thấy ý định rõ rệt như thế, và Trump dự đoán sẽ đè bẹp các đối thủ Cộng Hòa ra tranh sơ bộ, kể cả đương nhiệm Thống Đốc Florida là Ron DeSantis.

.

--- Kể từ năm 1950, ước tính có khoảng 3,000 linh mục hay viên chức giáo hội ấu dâm hoạt động trong Giáo Hội Công Giáo tại Pháp, theo bản tin AFP ghi lời Jean-Marc Sauve, Chủ tịch 1 ủy ban độc lập điều tra về tệ nạn này sau 2 năm rưỡi điều tra theo hồ sơ tòa, cảnh sát và giáo hội --- dự kiến sẽ phổ biến kết quả vào Thứ Ba.

.

Jean-Marc Sauve nói nghiên cứu này, dẫn tới bản tường trình dày 2,500 trang, cho thấy có từ 2,900 tới 3,200 linh mục ấu dâm, và đây là con số ước tính tối thiểu.

.

Ủy ban độc lập điều tra này do Hội Đồng Giám Mục Pháp thành lập năm 2018 sau khi bùng nổ xì căng đan ấu dâm trong giáo hội ạti Pháp và toàn cầu. Ủy ban điều tra gồm 22 chuyên gia về luật, bác sĩ, sử gia, xã hội học, thần học gia.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ qua, tính từ 17h ngày 02/10 đến 17h ngày 03/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.376 ca nhiễm mới, trong đó 09 ca nhập cảnh và 5.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 110 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 2.674 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (2.461), Bình Dương (1.283), Đồng Nai (824), An Giang (147), Long An (85), Kiên Giang (75), Bình Thuận (73), Tây Ninh (54), Khánh Hòa (50), Hà Nam (39), Đồng Tháp (35), Cần Thơ (33), Cà Mau (24), Hậu Giang (20), Quảng Bình (19), Đắk Lắk (17), Quảng Trị (15), Tiền Giang (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Ninh Thuận (12), Bình Phước (12), Nghệ An (11), Bình Định (8 ), Đắk Nông (6), Phú Yên (5), Bến Tre (5), Vĩnh Long (4), Bạc Liêu (4), Hà Nội (4), Quảng Ngãi (3), Hà Tĩnh (3), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Bắc Giang (1), Gia Lai (1), Kon Tum (1), Đà Nẵng (1), Thừa Thiên Huế (1), Phú Thọ (1).





.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. SG (-262), Bình Dương (-234), Đắk Lắk (-42). - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (315), Tây Ninh (34), Đồng Tháp (29).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 114 ca tử vong tại TP. SG (79), Bình Dương (20), Đồng Nai (4), Tiền Giang (4), Kiên Giang (2), Tây Ninh (1), Đồng Tháp (1), Cần Thơ (1), Bình Thuận (1), Bạc Liêu (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 155 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.715 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

.

Cục Đường sắt đề xuất cho chạy lại tàu khách từ 7-10. Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh/thành phố, đề xuất cho chạy lại tàu chở khách từ ngày 7-10. Cục Đường sắt Việt Nam mới đây có văn bản hỏa tốc về việc đề nghị cho ý kiến đối với kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

.

Chợ dân sinh Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch để phân luồng phòng dịch. UBND phường Tân Mai (Hà Nội) đã cho vẽ ô, kẻ vạch nhằm phân luồng giao thông tại chợ Tân Mai, để hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch COVID-19, chia ô để người dân giữ khoảng cách.





.

Dân Hà Nội vô tư trà đá vỉa hè bất chấp quy định phòng chống dịch. Bản tin Bộ Y Tế trên báo Sức Khỏe & Đời Sống ghi nhận: Có mặt tại khu HH Linh Đàm, Hà Nội, chúng tôi nhận thấy sự chủ quan, không tuân thủ 5K và các quy định phòng chống dịch COVID-19 của một số người dân ở đây. Ngày 3/10, tại vỉa hè một số vườn hoa, con phố nội bộ thuộc chung cư khu Đô thị HH Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội), có khá nhiều quán trà đá, hàng ăn đường phố hoạt động, phục vụ cùng lúc nhiều thực khách tại chỗ, bất chấp các quy định phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Hiện, Hà Nội vẫn đang áp dụng Chỉ thị 15 phòng chống dịch, chỉ được bán hàng giải khát mang về. Các quán vỉa hè nói trên hoạt động khá nhộn nhịp với lượng khách tới tập trung khá đông, chủ yếu là thanh niên, người đi dạo mát, tập thể dục. Và không khó để bắt gặp hình ảnh không ít người trong số này vẫn "phớt lờ" đeo khẩu trang, ở khoảng cách không đảm bảo giãn cách.

.

Lãnh đạo ĐBSCL kiến nghị tạm ngưng cho dân về quê vì nguy cơ bùng phát F0. Dân trí Trong các ngày 2-3/10, hàng chục ngàn người từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... đổ về miền Tây. Các tỉnh xuyên đêm tiếp đón người dân trong bộn bề nỗi lo nên vừa kiến nghị tạm ngưng cho dân về quê.

Trưa 3/10 trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND- Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết: Từ hôm qua đến trưa ngày 3/10, đã có khoảng 20.000 người chạy xe gắn máy về địa phương. Tại Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, đêm qua đến sáng 3/10 có trên 20.000 người dân đi qua các chốt tại Đồng Tháp, trong đó dân Đồng Tháp khoảng 5.000 người. Còn đối với dân các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ…, tập hợp 500 - 600 người, cán bộ CSGT dẫn đường đưa người dân tới địa bàn giáp ranh các tỉnh, bàn giao cho lực lượng của tỉnh đó để làm các thủ tục tiếp theo. Còn tại An Giang từ ngày 1-3/10, tỉnh này đã tiếp đón trên 15.000 người. Tổng cộng 3 ngày qua, Kiên Giang đã tiếp nhận khoảng 7.000 công dân hồi hương.





.

Kiên Giang: Hiệu trưởng bị đình chỉ việc vì không cho mượn trường làm điểm cách ly. Trần Sung, Hiệu trưởng Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận nhận quyết định tạm đình chỉ chức vụ vào tối 2/10. Ông Sung bị đình chỉ chức vụ 15 ngày vì không chấp hành sự chỉ đạo của Trưởng ban Covid-19 huyện về việc trưng dụng trụ sở trường làm điểm tiếp nhận, cách ly người về quê.

.

Để xảy ra dịch COVID-19, bệnh viện Việt Đức bị phạt 14 triệu đồng. Ngày 3-10, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có Quyết định số 5171/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo quyết định, xử phạt Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (địa chỉ tại số 40 phố Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) 14 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Chiều 3-10, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hôm nay, khoảng 4.000 người, gồm: Bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế, người lao động và người dân sống xung quanh khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức được lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 lần 2 sau 3 ngày, kể từ khi phát hiện ca F0 tại đây.





.

Vào cứu SG: 50 y, bác sĩ Đà Nẵng

Vào cứu SG: 32 y, bác sĩ Cao Bằng

SG: lo ngại vì đông người

Hai ngày mở cửa trở lại, di tích Cố đô Huế

Dân SG 'rồng rắn' cả km tiêm vắc xin

Đường sách SG

Nha Trang phong tỏa 1 phường

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

lên đường. Vietnam Airlines vừa thực hiện liên tiếp 2 chuyến bay chở y - bác sĩ của TP Đà Nẵng vào TP HCM chống dịch vào ngày 2-10. Theo đó, chuyến bay VN9128 đã chở 50 y - bác sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại TP HCM trở về Đà Nẵng lúc 12 giờ 20 phút. Ngay sau đó, chuyến bay VN9129 cất cánh từ Đà Nẵng và đáp tại TP HCM lúc 14 giờ 40 phút với 50 y - bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng được điều động luân phiên, tăng cường chi viện cho công tác chống dịch.lên đường. Ngày 3/10, đoàn cán bộ y tế thứ ba của tỉnh Cao Bằng đã lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng lên đường vào TP.HCM đợt này gồm 32 cán bộ bác sỹ, điều dưỡng và kỹ thuật viên y tế. Trước khi lên đường, các cán bộ y tế đã được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ như: hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch cho tổ Covid-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại cấp xã; Các biện pháp nghiệp vụ trong thăm khám, điều trị, xét nghiệm sàng lọc, thực hành xử trí y tế theo từng nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời được cập nhật hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Covid-19 mới của Bộ Y tế...tới siêu thị, chợ tự phát. Khi TP.HCM mở cửa dần từ 1-10, nhiều nơi tổ chức mua bán chưa đúng hướng dẫn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh. Tuy vậy, nhiều nơi cho biết việc xử lý gặp khó do TP chưa có quy định cụ thể. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online mới đây, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết mua bán chui là hành vi vi phạm nên các địa phương có thể dựa vào bộ tiêu chí, quy định kinh doanh để xử lý. Tuy vậy, bà Lan thừa nhận các quy định trong hoạt động mua bán hiện vẫn chưa được cụ thể, nhiều điểm còn chung chung, gây khó cho cơ quan chức năng lẫn người kinh doanh.đón được... 32 khách tham quan. Qua 2 ngày đầu mở cửa trở lại, các điểm di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đón được 32 khách tham quan. Doanh thu từ tiền bán vé là 1,3 triệu đồng. Từ đầu tháng 10, các điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Cố đô Huế như Đại nội, các lăng vua Minh Mạng, Tự Đức và Khải Định đã mở cửa trở lại. Du khách được phục vụ tham quan ở các khu vực ngoài trời, không tổ chức tham quan khu vực bên trong cung điện.để trở lại nhịp sống mới. Các điểm tiêm quá tải do người dân đổ về chờ tiêm vắc xin Vero Cell (của TQ) để chuẩn bị cuộc sống bình thường mới. Sáng 3/10, mặc dù ngày nghỉ cuối tuần nhưng nhiều quận, huyện ở TP.HCM như Tân Bình, Gò Vấp, 12... vẫn tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân. Các địa phương được Sở Y tế phân bổ vắc xin Vero Cell để người dân tiêm mũi 2 khi thời hạn tiêm mũi 1 đủ thời gian, đồng thời tiêm 'vét' cho những trường hợp tiêm lần đầu.chuẩn bị hoạt động trở lại. Từ ngày 1/10, khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 18, bên cạnh hoạt động in, xuất bản, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng, Đường sách Nguyễn Văn Bình dự kiến sớm trở lại hoạt động phục vụ độc giả sau hơn 4 tháng giãn cách. Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, nói dù đã sẵn sàng để các hoạt động tại đây mở cửa trở lại, Đường sách đang rà soát, kiểm tra để đảm bảo đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của UBND TP.HCM.Xuất hiện ổ dịch mới,. Ngày 3/10, Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời phường Vĩnh Trường để tầm soát COVID-19 trong cộng đồng, do trên địa bàn vừa xuất hiện ổ dịch mới.Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa từ 7 giờ ngày 2/10 đến 12 giờ ngày 3/10, chỉ riêng trên địa bàn phường Vĩnh Trường đã ghi nhận tổng cộng 34 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly y tế tại dân cư.--- Một nhóm 5 người bảo thủ hôm Thứ Bảy 2/10/2021 đã tới biểu tình trước tòa nhà nghị viện tiểu bang Kansas, nói rằng các công tố viên đã bất công đối với hàng trăm người bạo loạn ngày 6/1/2021 khi họ tấn công tòa nhà Quốc Hội liên bang để đòi đưa Trump lên làm Tổng Thống.Chỉ huy cuộc biểu tình 5 người là Ian Camacho, nói rằng ông kêu gọi các chính khách liên bang và tiểu bang hãy can thiệp nhân danh các "tù nhân chính trị" đang bị truy tố về tội bạo loạn ngày 6/1/2021, mà theo Camacho là họ đã ôn hòa bày tỏ chính kiến.Thực tế, cuộc tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 đã dẫnt ới kết quả: 1 người biểu tình bị bắn chết trong tòa nhà Quốc Hội, trong khi hơn 130 cảnh sát bị thương, và người bạo loạn đã đập phá, gây thiệt hại nhiều triệu đôla. Hơn 650 người tham dự bạo koạn đang bị truy tố.--- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ nói hôm Thứ Bảy 2/10/2021 là đã bắt và truy tố Mohammed Khalifa, 38 tuổi, sinh ở Saudi Arabia nhưng đã nhập tịch Canada, vì lý do Khalifa đã dịch sang Anh văn và đọc khoảng 15 video tuyên truyền cho khủng bố ISIS.Mohammed Khalifa bị lực lượng kháng chiến Syrian Democratic Forces bắt hồi năm 2019, và mới đây mới trao cho FBI. Raj Parekh, quyền Biện Lý khu vực phía đông Virginia, mô tả Khalifa là "tiếng nói phía sau bạo động."Parekh nói rằng bằng cách tuyên truyền cho ISIS, Khalifa đã quảng bá các video vinh danh sự tàn bạo và giết chóc của ISIS.--- Thẩm phán liên bang Robert Pitman đang suy xét về đơn kiện của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ chống lại luật mới của Texas, trong đó Texas cấm phá thai đối với các bào thai 6 tuần tuổi, thời điểm nhiều phụ nữ chưa biết họ đã có thai, bất kể là hiếp dâm hay loạn luân. Luật mới Texas cho tất cả mọi người dân được phép kiện bất kỳ ai hỗ trợ người phá thai, và các đơn kiện thành công sẽ được thưởng tiền, từ 10,000$ trở lên.Thẩm phán Pitman nói với các quan chức Texas rằng luật mới của Texas "rất là dị thường" trong buổi điều trần hôm Thứ Sáu 1/10/2021. Pitman nói rằng nếu Texas tin rằng hạn chế phá thai là hợp hiến, tại sao [Bộ Tư Pháp Texas] không trực tiếp kiện mà lại cho những công dân bình thường đứng ra kiện?Trong khi Bộ Tư Pháp của Biden xin khẩn cấp ngăn chận luật mới của Texas, thẩm phán Pitman không lộ ra ý kiến gì về chuyện ngăn chận, chỉ nói ông sẽ "xem xét kỹ càng" các vấn đề liên hệ.--- Không nên giỡn cợt với người dị tật, dù là bé sơ sinh. Y tá Sierra Samuels, làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt sản khoa ở bệnh viện Jackson Memorial Hospital, đã bị sa thải vì đăng lên mạng xã hội và đùa giỡn về trrường hợp 1 bé sơ sinh bị dị tật ruột nằm ngoài da bụng.Ngay lập tức, y tá này bị tạm cho nghỉ để ban giám đốc bệnh viện Jackson Memorial Hospital, ở Miami, Florida, điều tra và suy xét kỷ luật. Và sau cùng là sa thải.--- Hơn một tá cảnh sát Dallas bị tố giác điều hành một cú lừa tiên kiểu kim tự tháp. Lệnh bắt đã đưa ra đối với 1 người trong nhóm này là Cảnh sát Reginald Jones, người có 20 làm việc ở Ty Cảnh Sát Dallas Police Department, nơi Phòng Tuần Cảnh Phía Nam.Jones bị cáo buộc là tổ chức kiểu lừa kim tự tháp này. Đại bồi thẩm đoàn cũng cho biết liên hệ có 12 cảnh sát khác, 1 cảnh sát trừ bị, 1 nhân viên dân sự. Tất cả đều bị cho tạm nghĩ trong khi điều tra. Tại Texas, tội lừa tiền kiểu kim tự tháp là đại hình, có thể tù 6 tháng tới 2 năm, và tiền phạt tới $10,000.--- Rudy Giuliani thú nhận trong tờ khai hữu thệ rằng ông thấy "chứng cớ" về gian lận bầu cử 2020 một phần là từ Facebook, và ông không hề kiểm chứng hay phỏng vấn nguồn này.Giuliani là lluật sư của Donald Trump trong hàng chục đơn kiện thất bại sau bầu cử 11/2020, đã trình tờ khai trước tòa hôm 14/8/2021 vì dính tới 1 vụ kiện bôi nhọ tên tuổi đưa ra từ Eric Coomer, cựu nhân viên công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems.Coomer kiện ban vận động của Trump và nhiều người vì đã tung ra thuyết âm mưu rằng Coomer đã gài gì đó trong máy để giúp Biden. Giuliani thú nhận trong tờ khai nộp lên tòa rằng chuyện Giuliani nghe về Coomer là có thể từ Facebook hay mạng xã hội nào đó mà ông không nhớ, và Giuliani nói rằng ông quá bận rộn nên không kiểm chứng các thôngt in ông đọc ở mạng.---: Nhiều dược phòng -- trong đó có CVS, Walgreens, Walmart... --- ra tòa về tội giúp làm chết 500,000 người?Tòa sẽ xét vụ kiện vào Thứ Hai 4/10/2021. Tình hình thuốc an thần để giảm đau biên toa bán ở quận Lake County, Ohio, từ 2012 tới 2016 lên tới 265 viên thuốc mỗi đầu cư dân. Nơi phía nam, thuốc an thần opioids biên toa bán cùng thời kỳ lên tới 400 viên mỗi đầuc ư dân ở quận Trumbull County. Luật sư nói tình hìnht huốc quá liều đã làm các quận này tốn ít nhất 1 tỷ đôla/quận. Bây giờ các quận này muốn các dược phòng phảu trả.Trong phiên tòa liên bang khởi sự từ Thứ Hai, luật sư đại diện các quận Cleveland, Lake và Trumbull sẽ thuyết phục 1 bồi thẩm đoàn rằng các dược phòng bán lẻ cũng có vai trò gây khủng hoảng thuốc an thần. Như thế, lần đâu tiên các dược phòng CVS, Walgreens, Giant Eagle và Walmart phải ra tòa tự vệ trước cáo buộc họ gây ra khủng hoảng vì thuốc an thần opioid. Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 tuần lễ. Rằng có phải các dược phòng cũng đã góp phần trong cái chết của khoảng 500,000 người Mỹ vì dùng quá liều thuốc an thần opioid trong 2 thập niên qua.Trước đó, đã có một hệ thống tiệm thuốc tây, Rite-Aid, đã thương lượng với 2 quận Lake và Trumbull; thương lượng cho quận Trumbull là $1.5 triệu; còn với quận Lake County thì giữ kín.Chi tiết:---: Các tiệm ăn Hoa Kỳ sẽ hồi phục gian nan?: Đúng vậy, 51% tiệm ăn nhỏ không trả nổi tiền thuê chỗ trong tháng 9/2021. Bản tin Bloomberg kể rằng các tiệm ăn Mỹ hồi phục sau đại dịch rất là khó khăn. Bây giờ thì thứ gì cũng tăng giá, từ thịt gà cho tới cá hồi, từ vải may đồng phục cho tới lương tối thiểu phải tăng, vậy mà nhiều nơi không thuê đủ nhân viên. Trong khi đó, một bản thăm dò cho thấy 51% tiệm ăn nhỏ tại Hoa Kỳ không trả nổi tiền thuê chỗ trong tháng 9/2021, tăng từ 40% trong tháng 7/2021.Thêm nữa, nhiều khách hàng vẫn do dự khi nghĩ tới vào ngồi trong tiệm ăn, vì lo sợ biến chủng Delta.Chi tiết: