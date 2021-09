Sở tình báo CIA năm 2017 lên kế hoạch bắt cóc và ám sát người sáng lập WikiLeaks là Julian Assange - Ba tín hiệu lạc quan trong chống dịch tại SG. Test nhanh Covid-19 mua ở nước ngoài giá chỉ 1,5 USD, đưa về VN bán giá trên trời. Nhiều con hẻm, tuyến đường ở SG đã gỡ rào chắn. SG lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống. Từ 28-9: Hà Nội cho phép hoạt động trở lại thể dục thể thao ng

Ba tín hiệu lạc quan trong chống dịch tại SG. Test nhanh Covid-19 mua ở nước ngoài giá chỉ 1,5 USD, đưa về VN bán giá trên trời. Nhiều con hẻm, tuyến đường ở SG đã gỡ rào chắn. SG lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống. Từ 28-9: Hà Nội cho phép hoạt động trở lại thể dục thể thao ngoài trời, trung tâm thương mại.

.

- Sở tình báo CIA năm 2017 lên kế hoạch bắt cóc và ám sát người sáng lập WikiLeaks là Julian Assange

- Ba tín hiệu lạc quan trong chống dịch tại SG. Test nhanh Covid-19 mua ở nước ngoài giá chỉ 1,5 USD, đưa về VN bán giá trên trời. Nhiều con hẻm, tuyến đường ở SG đã gỡ rào chắn. SG lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống. Từ 28-9: Hà Nội cho phép hoạt động trở lại thể dục thể thao ngoài trời, trung tâm thương mại. Thêm 2,6 triệu liều vắc xin Đức tặng về đến SG. SG điều tra vụ mua bán thuốc điều trị Covid-19 trái phép. 150.000 F0 tại SG vẫn được chăm sóc, điều trị dù chưa có mã số bệnh nhân. Máy bay Vietnam Airlines nằm ụ, không đủ chỗ đậu’.

- DB Cheney: Trump cực kỳ nguy hiểm, chà đạp luật pháp, vẫn quậy, không hề biến đi đâu mất cả

- Biden sẽ thê thảm sau 2022: Cộng Hòa gian lận công khai khi ra luật làm khó bầu phiếu ở nhiều tiểu bang, vẽ lại 187 địa hạt để bảo đảm chiếm đa số Hạ Viện trong bầu cử giữa kỳ 2022, vu khống gian lận 2020 để tự biện hộ

- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa) nói với Trump: Trump thua bầu cử 2020 rồi, bị Trump cúp máy

- Cohen xúi Mary Trump: cứ để Trump kiện, rồi kéo ra tòa, Trump không nhớ nổi những gì Trump mới nói dối hôm qua

- Murphy (cựu Giám đốc Tình Báo Bộ Nội Vụ): nếu Trump thắng cử 2024, ngành tình báo Mỹ sẽ bị quậy tan nát

- Pennsylvania: bầu cử giữa kỳ 2022 nếu Cộng Hòa thắng ghế Thống Đốc, kết quả bầu cử 2024 sẽ bị xào nấu cho Trump

- Thái Lan: nhiều ngàn tài xế taxi mất việc đòi chính phủ tăng trợ cấp, biến các mui taxi cũ thành vườn rau

- Đài Loan đào tạo hướng dẫn viên du lịch từ người gốc Việt, Malaysia, Philippines, và Indonesia

- Huntington Beach: 1 người cầm súng đi nơi bờ biển, không chịu buông súng, bị cảnh sát bắn chết

- HỎI 1: Công ty quốc phòng General Dynamics chưa cưỡng bách chích ngừa? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thủ Tướng Đức Angela Merkel ưa chim vẹt? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-27/9/2021) --- Bình luận gia Juan Williams viết trên báo The Hill rằng, các dân cử Cộng Hòa tại các tiêu bang ra luật chèn ép quyền bầu phiếu của cử tri chính là hình thức gian lận để bảo đảm là ứng viên Cộng Hòa sẽ thắng phiếu.

.

Bài báo dẫn ra các nghiên cứu từ các chuyên gia ở Cook Political Report và FiveThirtyEight, và cả những người chuyên về cá cược ở Las Vegas, tiên đoán rằng Cộng Hòa sẽ chiếm đa số Hạ Viện trong bầu cử giữa kỳ 2022.

.

Và như thế, các Dân Biểu Cộng Hòa sau bầu cử 2022 sẽ cản trở, điều tra, chất vấn, quy chụp chính phủ Biden, thậm chí sẽ bịa đặt các thuyết âm mưu ngay giữa hội trường Hạ Viện.

.

Lúc đó Dân Biểu Cộng Hòa sau 2022 sẽ là hầu hết cực đoan, vì trung dung sẽ bị đẩy ra ngoài. Mới đầu tháng này, DB Anthony Gonzalez (Cộng Hòa-Ohio) cho biết sẽ về hưu. DB Gonzalez mới 37 tuổi, mới 2 nhiệm kỳ Dân Biểu, nhưng bị Trump và cực đoan tấn công liên tục sau khi anh bỏ phiếu luận tội Trump vì Trump kích động bạo loạn 6/1/2021. Và do vậy, chắc chắn Gonzalez sẽ thua ứng viên cực đoan do Trump ủng hộ trong bầu sơ bộ Cộng Hòa.

.

Cộng Hòa hiện kiểm soát hầu hết các nghị viện tiểu bang, đang vẽ lại bản đồ 187 địa hạt Dân Biểu để tăng cơ hội sẽ có thêm 1 Cộng Hòa thắng ghế. TRong khi các nghị viện do Dân Chủ kiểm soát chỉ vẽ được bản đồ 75 địa hạt. Như thế, Cộng Hòa dự toán sẽ chiếm thêm 5 ghế Dân Biểu ngay cả trước khi bầu phiếu.

.

Cộng Hòa chỉ bận tâm về thắng ghế, không bận tâm chuyện phải lương thiện, và họ đã ra trò gian lận ngay từ khi chưa bỏ phiếu. Do vậy, hiện có 15 ứng viên Cộng Hòa tranh cử chức Bộ TRưởng Hành Chánh tại 5 tiểu bang chiến trường — Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Wisconsin. Trong nhóm đó, 10 người đã tuyên bố "bầu cử 2020 đã bị [Biden] trộm, hay đã kêu gọi điều tra về kết quả. Chỉ có 2 trong nhóm ứng cử viên Cộng Hòa đó trả lời Reuters là Biden đã thắng cử."

.

Chưa hết, theo viện Brennan Center for Law and Justice, “Từ ngày 1/1/2021 tới ngày 14/7/2021, có ít nhất 18 tiểu bang đã ký 30 luật để làm khó khăn cho bầu phiếu bằng thư và cho bầu sớm, đòi ID để ghi danh cử tri, và làm dễ dang việc xóa tên cử tri. Hơn 400 dự luật có điều khoản làm khó bầu cử đã trình ở 49 tiểu bang trong các khóa họp 2021."

.

Cộng Hòa gian lận công khai, nhưng hợp pháp, vì họ ra dự luật, chấp thuận dự luật và ký thành luật để làm khó bầu phiếu. Cộng Hòa đã vẽ lại nhiều bản đồ địa hạt để có thể chiếm thêm 5 ghế Dân Biểu. Và họ vu khống, bịa đặt về bầu cử 2020 để giải thích cho lý do họ làm khó. Đó là gian lận công khai.

.

--- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-S.C.) đã nói thẳng với Trump, "Chính ông đã làm hỏng mẹ nó chính cái ghế Tổng Thống của ông (You f'd up your presidency)" hồi đầu năm nay, khi khuyên Trump chấp nhận thua phiếu trong bầu cử 2020.

.

Lời Graham nói được tiết lộ trong sách "Peril" của Bob Woodward và Robert Costa, và đưa lên thảo luận ở NBC hôm Chủ Nhật bởi Bob Woodward, khi kể rằng khi Graham nói như thế thì Trump gác máy điện thoại. Vài ngày sau, Trump gọi lại cho TNS Graham, lúc đó Graham nói với Trump, "Lẽ ra tôi cũng cúp máy liền." Có nghĩa là, Graham bảo là Trump cần thấy sự thực, Trump thua Biden rồi.

.

Phòng viên NBC hỏi tác giả Costa là Trump có tin là TRump đã thua bầu cử không, thì Costa nói là ông là nhà báo tường trình về chính trị Mỹ, không bận tâm những gì người ta suy nghĩ, không nêu giả thuyết là họ nghĩ gì, mà chỉ tường trình những gì họ làm hay họ nói.

.

--- Dưới quyền lãnh đạo của Giám đốc lúc đó là Mike Pompeo, Sở tình báo CIA năm 2017 đã lên kế hoạch để bắt cóc, và đã thảo luận về kế hoạch ám sát, người sáng lập WikiLeaks là Julian Assange, người bây giờ đang bị giam ở London trong khi kiện để chống nỗ lực của Biden muốn dẫn độ Assange về Mỹ xét xử.

.

Thông tấn Yahoo News loan tin đó sau khi phỏng vấn hơn 30 cựu viên chức Mỹ, rằng "có những cuộc thảo luận về kế hoạch bắt cóc hay ám sát Assange xảy ar giữa các cấp cao nhất trongc hính phủ Trump."

.

CIA lúc đó đã có kế hoạch theo dĩ sát những người liên hệ WikiLeaks, gây chia rẽ giữa những người trong nhóm WikiLeaks, và tìm cách trộm các thiết bị điện tử của họ.

.

Lý do CIA muốn trả thù sau khi WikiLeaks phóng lên hồ sơ mật CIA có tên là "Vault 7," gồm các công cụ tin tặc của CIA, và được CIA thú nhận là "vụ mất dữ kiện hồ sơ lớn nhất trong lịch sử CIA."

.

May mắn cho Assange, các kế hoạch CIA để bắt cóc và ám sát, cuối cùng, đã không được thực hiện. Bộ Tư Pháp của Trump đã truy tố Assange về 17 tội vi phạm Luật Gián Điệp (Espionage Act), và bây giờ liên tục đòi Anh dẫn độ Assange về Mỹ.

.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ qua, tính từ 17h ngày 26/9 đến 17h ngày 27/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.362 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 9.342 ca ghi nhận trong nước (giảm 669 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 4.453 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (4.134), Bình Dương (3.793), Đồng Nai (616), Long An (190), An Giang (131), Tây Ninh (80), Kiên Giang (73), Tiền Giang (58), Cần Thơ (56), Hà Nam (35), Bình Thuận (32), Khánh Hòa (26), Bình Định (21), Quảng Bình (15), Đồng Tháp (14), Phú Yên (11), Ninh Thuận (9), Kon Tum (5), Cà Mau (4), Bắc Giang (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Nghệ An (3), Quảng Ngãi (3), Quảng Trị (3), Vĩnh Long (3), Quảng Nam (3), Đắk Nông (3), Trà Vinh (2), Gia Lai (2), Bến Tre (2), Quảng Ninh (2), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Thanh Hóa (1), Vĩnh Phúc (1), Hà Nội (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 174 ca tử vong tại TP.SG (122), Bình Dương (32), Tây Ninh (4), An Giang (4), Đồng Nai (4), Cần Thơ (3), Đồng Tháp (2), Tiền Giang (1), Bình Thuận (1), Đà Nẵng (1).

.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 208 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.758 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,0%).



.

Test nhanh Covid-19 mua ở nước ngoài giá chỉ 1,5 USD, đưa về VN bán giá trên trời. Thông tin tới Thủ tướng, ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết giá bộ test xét nghiệm nhanh Covid-19 mua số lượng lớn tại nước ngoài chỉ khoảng 35.000 đồng/test. Chia sẻ với PV Thanh Niên ngay sau cuộc họp, ông Đặng Hồng Anh cho biết thêm, giá 1,5 USD/test ông nói là giá mua tại nước ngoài, nếu tính chi phí về đến Việt Nam (kể cả tiền kho bãi và các chi phí khác) mỗi test giá cũng chỉ khoảng 50.000 đồng. Trong khi hiện nay các các tỉnh thành đang đấu thầu giá 60.000 - 70.000 đồng/bộ thì dẫn đến rất lãng phí tiền của. Liền có thanh minh thanh nga từ Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế (Bộ Y tế) rằng, trước 20.8, giá test nhanh khoảng 100.000 - 198.000 đồng/test. Tuy nhiên, theo cập nhật đến ngày 25.9, một số doanh nghiệp có điều chỉnh giá, trong đó, mức giảm khoảng 20.000 - 70.000 đồng/test. Hiện có gần 90 loại test nhanh đang được lưu hành, bao gồm cả sản xuất trong nước và nhập khẩu.

.

Ba tín hiệu lạc quan trong chống dịch tại SG. Số ca tử vong và bệnh nhân thở máy giảm, ca xuất viện cao hơn nhập viện là 3 tín hiệu vui trong công tác chống dịch, theo lãnh đạo Ban chỉ đạo chống Covid-19 TP HCM. Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn chiều 27/9. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đã ghi nhận 371.660 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư và trải qua gần 4 tháng giãn cách xã hội với nhiều cấp độ.





.

Từ 28-9: Hà Nội cho phép hoạt động trở lại thể dục thể thao ngoài trời, trung tâm thương mại. Từ ngày 28-9-2021, UBND thành phố cho phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và thành phố, gồm: Thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người; trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm.

.

Nhiều con hẻm, tuyến đường ở SG đã được tháo bỏ rào chắn. Nhiều con hẻm, tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã thông thoáng hơn sau khi được tháo dỡ rào chắn để tạo lối đi lại cho người dân. Sáng ngày 27/9, các giàn giáo, khung sắt, kẽm gai... rào chắn nhiều con hẻm, tuyến đường trên địa bàn các quận như Gò Vấp, Tân Bình, Quận 12, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã được tháo dỡ, trả lại không gian thông thoáng cho các tuyến đường.





.

SG lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống. Ngày 27.9, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết để chuẩn bị cung ứng hàng hóa cho TPHCM cho giai đoạn mở cửa trở lại từ sau 30.9, Sở đã làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để cùng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện tiêm vaccine. Lực lượng shipper và hệ thống phân phối hàng hóa đều đang được ráo riết hoàn thành công tác tiêm vaccine. Về chuẩn bị nguồn hàng cung ứng, Sở đã tổ chức 3 điểm trung chuyển tại 3 chợ đầu mối là chợ Bình Điền, chợ Hóc Môn, chợ Thủ Đức. Mỗi ngày, khoảng 300 tấn hàng về các chợ này để phục vụ người dân trên địa bàn thành phố. Về cung ứng hàng hóa tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Sở đang rà soát, tổ chức lại.

.

Thêm 2,6 triệu liều vắc xin Đức tặng về đến SG.

Đồng Nai : Trốn xét nghiệm

mua bán thuốc điều trị Covid-19 trái phép

150.000 F0 tại SG vẫn được chăm sóc, điều trị dù chưa có mã số

Đại dịch COVID: ‘Máy bay nằm nhà còn không có chỗ đậu’

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2

Lô thứ hai gồm 2,6 triệu liều, nâng tổng số vắc xin COVID-19 mà Chính phủ Đức viện trợ cho Việt Nam lên 3,45 triệu liều. Ngày 27-9, lễ bàn giao lô 2,6 triệu liều vắc xin nói trên đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, với sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, đại diện Bộ Y tế, và Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner. Theo thông cáo của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, hôm 26-9, lô vắc xin gồm 2,6 triệu liều của Hãng AstraZeneca nói trên đã về đến TP.HCM. Lô vắc xin này được viện trợ từ nguồn dự trữ của Đức, như đã được Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý hình sự. Chiều 27-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp yêu cầu xét nghiệm COVID-19 thần tốc đạt tỉ lệ 100% trong cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động; chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc, tổ chức thực hiện các biện pháp quyết liệt yêu cầu mọi người dân tuân thủ xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng nơi cư trú. Xem xét áp dụng quy định xử phạt hành chính liên quan lĩnh vực này, nhấn mạnh trường hợp không xét nghiệm để lây lan dịch bệnh phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.Công an SG điều tra vụ. Công an TP HCM đã khởi tố vụ án với 3 bị can về tội sản xuất, buôn bán tân dược giả các nhãn hiệu có tác dụng phòng ngừa, chữa trị Covid-19 và đang điều tra 1 vụ việc liên quan hành vi tham ô tài sản, mua bán thuốc kháng virus Molnupiravir. Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, chia sẻ thông tin trên tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM chiều 27-9.bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết theo thống kê, TP có gần 150.000 F0 chưa được cấp mã số quốc gia. Tuy nhiên, tất cả đều có trong danh sách và được cấp thuốc, chăm sóc, điều trị. Trả lời phóng viên về việc Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân cho các F0 được phát hiện qua test nhanh, bác sĩ Châu cho biết theo quy định của Bộ Y tế, để xác định một trường hợp là F0 cần xác định bằng kỹ thuật RT-PCR. Dùng test nhanh có hạn chế là độ nhạy và đặc hiệu không cao.. Chủ tịch HĐQT Vietnam Airline Đặng Ngọc Hòa nói: “Đối với chúng tôi, năm 2020 thì rất khó khăn. Năm 2021, làn sóng dịch bệnh thứ 3 và thứ 4, từ tháng 4 trở lại đây ảnh hưởng rất lớn. Trong tháng 3/2020, thực tế trên bầu trời của Việt Nam chỉ có 3 chuyến bay thôi. Đến tháng 7 và tháng 8/2021, thậm chí không có chuyến bay nào. Chúng tôi chỉ được bay duy nhất một chuyến là đi Sài Gòn đón bà con ra Hà Nội, sau đó dừng, không bay chuyến nào. Các chuyến bay chủ yếu vận chuyển hơn 11.000 y bác sĩ ở khắp đất nước, cũng như vận chuyển miễn phí 250.000 tấn trang thiết bị y tế để chống dịch.” Toàn bộ hãng hàng không của Việt Nam có 250 máy bay đang đậu tại tất cả các sân bay ở Việt Nam, thậm chí bây giờ còn không có chỗ đậu.--- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) trả lời những người chỉ trích bà, những người nói rằng bà không nên tham dự Ủy ban Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 bởi vì bà sẽ tập trung vào cựu Tổng Thống Donald Trump.DB Cheney nói rõ rằng Trump không hề biến đi đâu hết. DB Cheney nói trên chương trình "60 Minutes" rằng: "Những người nghĩ là cứ lờ Trump đi thì Trump sẽ biến mất, nhưng thế là sai rồi... Nhiều người nghĩ rằng cần phải thay thế Biden, nhưng nếu thay thế Biden bằng một người [như Trump] không xem luật pháp là gì và cũng chính Trump đã vi phạm lời tuyên thệ khi nhậm chức."DB Cheney nói rằng: "Tôi đã quan sát trong khi trận tấn công 6/1/2021 xảy ra, hiểu rất rõ những gì Trump làm trong ngày bạo loạn 6/1/2021, hiểu rõ những gì Trump thất bại trong ngày 6/1/2021. Thay vì ngăn cản trận tấn công đang diễn tiến, Trump lại bận rộn điện thoại cho các Thượng nghị sĩ để thúc giục trì hoãn cuộc đếm phiếu [cử tri đoàn]. Tôi nghĩ TRump cực kỳ nguy hiểm."--- Đại dịch tràn tới Thái Lan, đã làm nhiều ngàn tài xế taxi mất việc, không có cách nào kiếm tiền trong khi cả nước nhiều ngày ngưng đọng. Do vậy, một công ty taxi tại Thái Lan có cách mới: biến các mui xe cũ thành vườn rau.Khoảng 300 mui xe taxi được trải đất để thành vườn rau. Đất thủ đô Bangkok tìm đâu ra chỗ trống mà trồng rau. Đây là cách thực tiễn giúp nhiều tài xế có cách kiếm ra tiền chợ. Thêm nữa, các vườn rau từ mui xe taxi cũng là một kiểu phản đối nhà nước: dân đói mà chính phủ không lo được.Các hợp tác xã và công ty taxi tại Bangkok thúc giục chính phủ phải tăng hỗ trợ để giúp các tài xế taxi, cũng như các kinh doanh nhỏ bị thê thảm vì đại dịch.Thái Lan hiện thời có hơn 1 triệu rưỡi người bị lây nhiễm COVID-19 trên khối dân số 70 triệu người. Chích ngừa không đều giữa thành thị và thôn quê. Mới có 21% dân số Thái Lan chích ngừa đầy đủ. Tại thủ đô Bangkok, 90% dân số đã chích 1 mũi.--- Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Donald Trump, khuyên Mary Trump rằng cô cháu của Trump có thể biển ông chú thành một trò hề giữa tòa án, bằng cách lôi Trump ra chất vấn giữa tòa.Trump đã kiện cháu gái là Mary Trump, kiện báo New York Times và 3 phóng viên báo này để đòi bồi thường $100 triệu đô vì cuộc điều tra của báo này làm lộ hồ sơ thuế của Trump.Cohen nói trên đài MSNBC hôm Chủ Nhật: "Nếu tôi là Mary Trump và luật sư của bà, tôi sẽ quay người đi và nó, không chống làm chỉ, chỉ trả lời đơn kiện và tìm các câu trả lời chất vấn, rồi sẽ thấy nhiều mới lạ. Vì chắc chắn là, như tôi đã đọc hàng chục bài tRump trả lời các đơn kiện, đều là các bài viết ngu ngốc nhất người ta từng đọc. Vô nghĩa."Michael Cohen nói hiện Cohen có trong 1 đơn kiện chống lại Trump Organization và Cohen đã đòi Trump ra đối chất, nhưng luật sư của Trump từ chối, họ không muốn Trump ngồi để bị chất vấn vì Trump không biêt Trum nói gì. Thậm chí Trump cũng không nhớ những lời Trump mới nói dối hôm qua."Cohen hiện đang bị giam tại gia trong bản án 3 năm, và chỉ vài tháng nữa là mãn án, về nhiều tội hình sự năm 2018.--- Brian Murphy là người từng giữ chức Giám đốc Tình Báo Bộ Nội Vụ,hồi năm 2020 đã từng nộp đơn báo động rằng Trump đã chính trị hóa tình báo, đã ém các tin tình báo Trump không ưa và phóng đại các tin tình báo TRump ưa th1ich.Murphy hôm Chủ Nhật trả lời phỏng vấn trên ABC rằng nếu Trump vào Bạch Ốc năm 2024 thì sẽ là tai họa cho cộng đồng tình báo Mỹ, vì Trump ưa phóng ra tin giả và tin vào các tin giả, và sẽ là hiểm họa cho nền dân chủ Mỹ.Chính Murphy là người hồi tháng 9/2020 đã nộp đơn báo động dài 24 trang, chỉ đích danh Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen và cựu quyền Bộ Trưởng Chad Wolf đã tìm cách "kiểm duyệt hay xào nấu" các bản tin tình báo liên hệ tới chuyện tình báo Nga quậy bầu cử Mỹ và về hiểm họa cực đoan da trắng thượng đẳng tại Mỹ.--- Cảnh sát California đã bắn chết 1 người có súng tại bãi biển Huntington Beach hôm Thứ Bảy trong khi tay súng này xuất hiện giữa đám đông người trong cuộc thi thường niên lướt sóng U.S. Open of Surfing.Cảnh sát nói họ được báo động lúc 3:15 p.m. về 1 người khả nghi cầm súng tại bờ biển Huntington Beach. Khi cảnh sát đi theo bờ cát tới gần, ra lệnh người kia buông súng, nhưng y không buông, và cảnh sát phải nổ súng, bắn y gục ngã.Cảnh sát nói, đã đưa tay súng kia vào bệnh viện, sau đó ít lâu thì bác sĩ tuyên bố y đã chết. Cảnh sát tịch thu 1 khẩu súng tại bờ cát. Cảnh sát nói, người bị bắn chết là Ronnie Andrew Garcia, 43 tuổi. Ty Cảnh sát Quận Cam sẽ điều tra.--- Khả năng Trump lật ngược kết quả bầu cử Tổng Thống 2024 sẽ là tùy vào các cuộc bầu cử giữa kỳ 2022, đặc biệt là các ghế Bộ Trưởng Hành Chánh các tiểu bang, vì chức vụ này sẽ phụ trách về bầu cử và lựa chọn đại cử tri để đưa về Thượng Viện xác nhận kết quả.Nếu Trump gài nhiều tay chân vào các chức Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang, thì sẽ là những cuộc xáo trộn bất tận.Hầu hết các tiểu bang có Bộ Trưởng Hành Chánh được dân bầu lên. Riêng tiểu bang chiến trường Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri sẽ nhận lệnh từ Bộ Trưởng Hành Chánh, mà Bộ Trưởng này sẽ được bổ nhiệm từ người thắng ghế Thống Đốc Pennsylvania trong bầu cử giữa kỳ 2022.Báo Philadelphia Inquirer nói rằng Trump có thể xúi giục các lãnh đạo Cộng Hòa Pennsylvania để chà đạp lên truyền thống, và bây giờ đã thấy rằng, "tại Harrisburg, các lãnh đạo dânc ử Cộng Hòa, sau nhiều tuần lễ Trump xúi giục, thúc đẩy, bây giờ đang đưa ra kế hoạch để một lần nữa duyệt lại (nhưng KHÔNG PHẢI kiểm phiếu) kết quả bầu cử 2020, trong đó liên hệ việc trao ra các dữ kiện cá nhân của 9 triệu cử tri cho một công ty vô danh nào đó."Báo này ghi nhận rằng Bộ Trưởng Tư Pháp Pennsylvania là Josh Shapiro (Dân Chủ) đã kiện đểmchận cuộc duyệt lại kết quả 2020 của Cộng Hòa Pennsylvania.Nếu Cộng Hòa thắng ghế Thống Đốc Pennsylvania năm 2022, thì Bộ Trưởng Hành Chánh sẽ được tân Thống Đốc bổ nhiệm, và họ sẽ đòi xét lại kết quả bầu cử 2020, và sẽ quậy tới nơi tới chốn kết quả bầu cử Tổng Thống 2024. Hễ thua, là tố gian lận để giựt sòng.--- Bản tin Taiwan News ghi rằng trong nỗ lực thúc đẩy du lịch địa phương, thị trấn Tainan của Đài Loan đã vận dụng sự đa dạng sắc tộc của di dân mới vào và các sinh viên quốc tế để huấn luyện họ thành các hướng dẫn viên du lịch.Thành phố đưa ra chương trình đào ạto hướng dẫn viên du lịch có khả năng ngoại ngữ để thu hút các du khách từ Đông Nam Á, với 22 người vừa hoàn tất khóa huấn luyện hôm Thứ Bảy 25/9/2021. Các hướng dẫn viên du lịch này gồm các sinh viên quốc tế, cũng như tân di dân và con của họ. Các hướng dẫn viên du lịch mới ra trường tại Tainan. Mặc áo dài VN đông hơn các trang phục khác.Các hướng dẫn viên du lịch mới sẽ giới thiệu du khách về mọi thứ họ cần biết về thành phố và Đài Loan bằng tiếng Việt, tiếng Malay (của Malaysia), tiếng Tagalog (của Philippines), và tiếng Indonesian.---: Công ty quốc phòng General Dynamics chưa cưỡng bách chích ngừa?: Đúng vậy. Tin đồn trên mạng nói (sai trật) rằng General Dynamics đã hủy bỏ lệnh cưỡng bách chích ngừa sau khi nhiều nhân viên hăm dọa bỏ việc. General Dynamics là công ty về quốc phòng và không gian chuyên làm nhiều hợp đồng cho Bộ Quốc Phòng Mỹ. Tin đồn nói công ty này ban đầu ra lệnh ép chích ngừa chống COVID-19, rồi sau đó hủy lệnh này vì 40% nhân viên khôngc hịu chích ngừa. Tin đó là sai. General Dynamics nói với báo USA TODAY là công ty chưa công bố lệnh cưỡng bách chích ngừa nào, lý do vì còn chờ chi tiết từ liên bang về hướng dẫn thi hành đối với các công ty hợp đồng.Tổng Thống Joe Biden đã ký săc lệnh ngày 9/9/2021 yêu cầu công chức liên bang và nhân viên hợp đồng phải chích ngừa. Lệnh chỉ cho đặc miễn lý do tôn giáo hay sức khỏe. Chi tiết:---Thủ Tướng Đức Angela Merkel ưa chim vẹt?: Đúng vậy. Nhiều hình ảnh tuần qua cho thấy bà Merkel giỡn với chim vẹt. Tuần qua là mùa vận động bầu cử, nhưng bà Merkel sẽ không ra ứng cử nữa sau 4 nhiệm kỳ Thủ Tướng. Do vậy bà tới tỉnh nhà để vận động giúp cho ứng cử viên khối liên minh trung hữu của bà. Và đã ghé thăm một công viên chim ở tỉnh bang Mecklenburg Western-Pomerania, đứng giỡn với khoảng một chục con chim vẹt.

.

.

Một chim vẹt bất ngờ mổ vào tay bà Thủ Tướng làm bà la lớn kiểu sân khấu cũng để giỡn. Đức quốc tổng tuyển cử toàn quốc hôm Chủ Nhật để quyết định thành phần Quốc Hội. Đảng mạnh nhất sẽ lập tân chính phủ và sẽ bầu lên tân Thủ Tướng, chức vụ này cần phê chuẩn từ đa số dân cử. Nhiều phần là đảng bảo thủ của bà Merkel sẽ thua phiếu.

Chi tiết:

https://www.yakimaherald.com/news/weird_news/what-a-cracker-merkel-pecked-by-parrot/article_8dabf5d6-c49a-5577-9192-9b6b378d43a0.html

.

.