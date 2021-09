Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn đòi hồ sơ liên hệ tới Trump, Bạch Ốc sẽ trao, Trump có 60 ngày khiếu nại - VN thú nhận đã trả giá, bây giờ chuyển từ mục tiêu 'không có COVID' sang 'sống chung'. 8 hiệp hội gởi kiến nghị: dự thảo hướng dẫn của Bộ Y Tế chưa phù hợp. SG: Tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 mới giảm mạnh ở tất cả vùng nguy cơ. Thiện nguyện dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 phải thông qua địa phương. Thêm y

VN thú nhận đã trả giá, bây giờ chuyển từ mục tiêu 'không có COVID' sang 'sống chung'. SG: Tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 mới giảm mạnh ở tất cả vùng nguy cơ. Thiện nguyện dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 phải thông qua địa phương. Thêm y, bác sĩ từ Huế, Lâm Đồng, Đồng Tháp vào giúp SG chống dịch. Lên facebook 'xúi' người dân không tiêm vaccine TQ, bị phạt 7,5 triệu đồng.

- Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn đòi hồ sơ liên hệ tới Trump, Bạch Ốc sẽ trao, Trump có 60 ngày khiếu nại

- Trump chính thức trả lời trên đài: chỉ bác sĩ mới cản được Trump không tái ứng cử Tổng Thống 2024

- Trump đêm nay tới Georgia: hô hào Cộng Hòa theo Trump bứng ghế Cộng Hòa truyền thống

- FBI gài người trong bạo loạn 6/1/2021, hoạt động theo dõi nhóm cực hữu Proud Boys vùng Trung Tây

- 3 quận Texas bất ngờ vì lệnh kiểm phiếu 4 quận, rằng đã đếm phiếu nhiều lần rồi, bầu cử 2020 là tuyệt vời, an toàn

- Sidney Powell xin tòa giảm tiền bồi thường chính quyền Detroit vì các đơn kiện "gian lận" vô căn cứ

- Anthony Mariotto ra tòa, thú tội bạo loạn 6/1/2021, bị thẩm phán mắng đã phá hoại đất nước

- Giáo Hội Công Giáo Canada xin lỗi các sắc tộc thổ dân về một thế kỷ lạm dụng tại các trường nội trú

- Thẩm phán Arthur Engoron: Trump Organization phải nộp hồ sơ theo trát đòi New York, hạn chót 30/9/2021

- Các đại học xuất sắc nhất: 1. Harvard, 2. Stanford, 3. MIT, 4. Yale, 5. Duke, 6. Brown, 7. CIT, 8. Princeton

- Canada: ông gốc Việt giữ vé số trúng 2 triệu đôla trong túi, 5 ngày sau dò mới biết trúng số

- Texas: sau khi gây gỗ từ tiệm làm nail ra tới ngoài cửa, Kiet T. Nguyen bắn chết Ryan Vo, bị truy tố

- HỎI 1: Nhiều ngàn dân Haiti vào Mỹ xin tỵ nạn, nếu từ Haiti thì tới Florida là gần nhất, sao lại tới biên giới Texas, quá xa? ĐÁP 1: Họ không đi từ Haiti.

- HỎI 2: Thấy dấu chân người xưa nhất ở Bắc Mỹ tại New Mexico? ĐÁP 2: Đúng thế. Xưa 23,000 năm

QUẬN CAM (VB-25/9/2021) --- Trump nói chuyện đêm Thứ Sáu trên chương trình "The Water Cooler" của truyền thông bảo thủ Real America's Voice, cho biết chỉ có 1 điều có thể làm Trump không tái ứng cử Tổng Thống 2024.

Câu hỏi của bình luận viên David Brody rằng có gì có thể cản, có thể làm Trump không ứng cử Tổng Thống 2024, Trump đáp là: "Không có gì cản được. Nhưng tôi đoán, chỉ có thể là 1 cú điện thoại báo tin tệ hại từ bác sĩ mới cản nổi, đúng không?"

Trump bây giờ là 75 tuổi, từng là Tổng Thống già nhất khi vào Bạch Ốc năm 2017, cho tới khi Biden vào Bạch Ốc đầu năm nay.

--- Hãy nhớ rằng FBI đang gài người khắp nơi, những chỗ nào có thể gây ra bạo lực: FBI có 1 mật báo viên trong đám đông bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, theo báo New York Times hôm Thứ Bảy, và mật báo viên này đã được gài để theo dõi nhóm cực hữu Proud Boys khu vực Trung Tây.

Hồ sơ ghi rằng mật báo viên này đã kể lại khi gặp các thành viên khác trong Proud Boys lúc 10 a.m. tại tượng đài Washington Monument và sau đó là vào tòa nhà Quốc Hội. Mật báo viên này đã vào tòa nhà Quốc Hội, và rồi ra bằng cửa sổ sau khi cảnh sát nói cho anh biết là có người mới bị bắn -- nhiều phần là nói tới cô Ashli Babbitt, theo báo này ghi nhận.

Mật báo viên này ghi trong hồ sơ rằng Proud Boys không có ý bạo động ngày 6/1/2021, cũng không lên kế hoạch tấn công Quốc Hội, nhưng bị thu hút theo tâm lý bầy đàn.

FBI trả lời báo N.Y.T. rằng FBI không bàn về nguồn tin và phương pháp làm việc, vì cần bảo vệ những nhân sự đang làm việc để bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ.

Đã có hơn 600 người bị bắt vì liên hệ vụ bạo loạn 6/1/2021, trong đó đã có hơn 50 người thú tội trước tòa. Có 15 thành viên Proud Boys đã bị truy tố trong 4 hồ sơ tòa.

--- Đêm nay Thứ Bảy 25/9/2021, Trump sẽ tới Georgia và gây sóng gió lớn trong nội bộ Cộng Hòa. Dự kiến cùng Trump dự buổi vận động ở th5i trấn Perry, Ga., sẽ là cựu ngôi sao bóng bầu dục Herschel Walker, người ra tranh ghế của Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (Dân Chủ-Ga.) trong bầu cử giữa kỳ 2022 theo lời Trump thúc giục.

Bên Trump cũng sẽ là Dân Biểu Jody Hice (Cộng Hòa-Ga.), người ủng hộ Trump cuồng nhiệt và đang ra ứng cử để bứng ghế đương nhiệm Bộ TRưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger trong bầu cử sơ bộ Cộng Hòa 2022.

Đứng bên Trump đêm nay cũng sẽ là Thượng nghị sĩ tiểu bang Burt Jones (Cộng Hòa), đang ra tranh cử để bứng ghế Phó Thống Đốc Geoff Duncan (Cộng Hòa), một viên chức dám cãi Trump rằng không hề có gian lận bầu cử 2020 tại Georgia.

Nghĩa là, nếu bạn là cư dân Georgia, đêm nay sẽ thấy truyền hình sôi nổi các lời thúc giục từ các ứng viên Cộng Hòa theo Trump, vu vạ về ":gian lận bầu cử 2020" để sẽ tranh ghế những dân cử Cộng Hòa trong bầu cử 2022. Tuy nhiên, thực tế là: Trump là ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa đầu tiên thua phiếu Dân Chủ trong gần 3 thập niên tại Georgia. Và phiếu tại Georgia đã được Raffensperger cho đếm lại, trong đó có đếm tay, tới 3 lần, và Trump vẫn thua Biden.

--- Các viên chức Texas từ 3 trong 4 quận dự kiến sắp đếm lại phiếu bầu 2020 theo lệnh Thống Đốc nói rằng không cần đếm phiếu gĩ nữa, vì kết quả rất chính xác, không có gì để thắc mắc nữa.

Các viên chức 3 quận Harris, Dallas và Tarrant nói rằng bầu cử 2020 rất êm đẹp, an toàn, chính xác. Chỉ có các viên chức quận Collin County chưa trà lời câu hỏi của phóng viên.

Thầm phán Glen Whitley (Cộng Hòa) của quận Tarrant County nói rằng thuyết âm mưu cứ nói là có gian lận bầu cử 2020, nhưng thực tế là không, đã tới lúc phải quên các chuyện này rồi.

Isabel Longoria, Giám đốc Bầu cử quận Harris County, nói rằng bà bất ngờ khi nghe lệnh đếm lại phiếu, vì quận đã xác nhận kết quả nhiều lần rồi, "Dĩ nhiên, đếm đi đếm lại hoài thì cũng tốt. Nhưng tới lúc nào người ta mới chịu nghe sự thật, rằng không hề có gì sai trong bầu cử 2020."

--- Giáo Hội Công Giáo Canada hôm Thứ Sáu đưa ra lời xin lỗi các sắc tộc thổ dân về một thế kỷ lạm dụng tại các trường nội trú do Công Giáo điều hành nhằm đồng hóa trẻ em vào dòng chính.

Nhưng các lãnh tụ thổ dân nói rằng vẫn muốn chờ lời xin lỗi từ Giáo Hoàng. Bản văn xin lỗi hôm Thứ Sáu ký tên các Giám Mục Công Giáo Canada, nói rằng muốn hòa giải với quá khứ.

Các khám phá gần đây, đặc biệt là về 1,200 ngôi mộ không bia tại 2 nơi mà trẻ em thổ dân Canada bị ép vào học nội trú. Tổng cộng khoảng 150,000 trẻ em ba sắc tộc Indian (thường gọi là da đỏ), Metis và Inuit ghi danh học từ cuối 1800s tới 1990s tại 139 trường nội trú khắp Canada, phải xa cách gia đình.

Trong bản văn, các giám mục nói rằng họ xác nhận sự đau khổ của trẻ em thổ dân và xác nhận sự "lạm dụng tệ hại" nhắm vào các em, kể cả lạm dụng thể xác, cảm xúc, tinh thần, văn hóa và tình dục gây ra từ các hiệu trưởng và thầy giáo.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 24/9 đến 17h ngày 25/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 9.682 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.152 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 4.377 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (4.046), Bình Dương (3.629), Đồng Nai (996), Long An (193), Bình Phước (147), An Giang (117), Kiên Giang (91), Tiền Giang (81), Hà Nam (66), Cần Thơ (48), Sóc Trăng (42), Tây Ninh (41), Bình Định (39), Khánh Hòa (25), Bến Tre (13), Ninh Thuận (13), Đà Nẵng (11), Phú Yên (10), Đắk Lắk (9), Bình Thuận (9), Quảng Bình (8 ), Quảng Trị (7), Đồng Tháp (6), Đắk Nông (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Nghệ An (4), Bạc Liêu (4), Cà Mau (4), Hà Nội (4), Vĩnh Long (3), Quảng Ngãi (2), Thanh Hóa (2), Trà Vinh (1), Thừa Thiên Huế (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 180 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (123), Bình Dương (34), Đồng Nai (7), An Giang (3), Tiền Giang (3), Tây Ninh (3), Bến Tre (2), Đà Nẵng (2), Bình Thuận (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 220 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).



VN thú nhận đã trả giá, bây giờ chuyển từ mục tiêu 'không có COVID' sang thích ứng an toàn, linh hoạt. Ban Chỉ đạo Quốc gia và các địa phương thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu "không có COVID" sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 10.400 xã, phường, thị trấn. "Chủ trương đã đúng, đề nghị chúng ta kiên định thực hiện, những bài học này chúng ta đã trả giá, đã có kinh nghiệm. Hôm nay chúng ta họp đến tận xã phường để nắm vấn đề này. Đây là gợi mở hết sức quan trọng từ thực tiễn để nới lỏng giãn cách, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, thay vì khoanh vùng rộng rồi lai rai kéo dài mà không dập được dịch", Thủ tướng nói. ​

Chỉ vài tiếng sau khi Bộ Y tế ra dự thảo hướng dẫn, 8 hiệp hội gởi kiến nghị lên Chính phủ. Chỉ vài tiếng sau khi Bộ Y tế đưa ra dự thảo hướng dẫn "Thích ứng an toàn với dịch COVID-19", 8 hiệp hội ngành hàng đã có kiến nghị gởi Chính phủ, cho rằng nhiều quy định chưa phù hợp với chủ trương "sống chung với dịch", làm ảnh hưởng kinh tế. Tám hiệp hội ngành hàng gồm: Thực phẩm minh bạch, Lương thực - thực phẩm TP.HCM, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Dệt may Việt Nam, Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM, Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Nhựa Việt Nam và Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã đồng loạt kiến nghị đến Chính phủ cùng năm bộ ngành liên quan với các đóng góp rất chi tiết khi cho rằng dự thảo còn đeo đuổi tư duy "Zero COVID", chưa phù hợp với mức độ phủ vắc xin và năng lực y tế của các địa phương trong cả nước.

SG: Tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 mới giảm mạnh ở tất cả vùng nguy cơ. Y tế thành phố SG đã triển khai 7 đợt xét nghiệm. Kết quả cho thấy, tỷ lệ ca nhiễm mới trong tổng số mẫu xét nghiệm tại các vùng đỏ, cam, vàng, xanh đều giảm mạnh. Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 để sớm tạo miễn dịch cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, toàn thành phố có 2.310.875 hộ dân, trong đó 396.166 hộ thuộc vùng đỏ, 175.721 hộ thuộc vùng cam.



SG dự kiến gỡ bỏ các rào chắn, chốt kiểm soát trước ngày 30.9. Dự kiến trước ngày 30.9, TPHCM sẽ gỡ bỏ các rào chắn, chốt kiểm soát để chuẩn bị bước sang giai đoạn "bình thường mới" từ ngày 1.10. Riêng các chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ TPHCM vẫn sẽ được duy trì. Thông tin trên được ông Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM - chia sẻ tại chương trình "Cà phê doanh nhân HUBA" trực tuyến với chủ đề "Kế hoạch phục hồi kinh tế TPHCM trong giai đoạn bình thường mới", ngày 25.9.

SG: Hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 phải thông qua địa phương

115 y, bác sĩ từ Huế vào SG chống COVID-19.

Thêm 218 thanh niên Lâm Đồng đến SG hỗ trợ chống dịch

Thêm 202 cán bộ y tế Đồng Tháp

Từ 27/9, Bình Dương áp dụng quét mã QR

Lên facebook 'xúi' người dân không tiêm vaccine TQ

Nha Trang tháo dỡ chốt cứng 'vùng xanh

. UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành cùng UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức về hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người già neo đơn và trẻ mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19. Theo UBND TP HCM, trước thực trạng có hàng ngàn trẻ em mồ côi cha mẹ và người cao tuổi neo đơn không có người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc do dịch Covid-19 gây ra, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã có tâm nguyện giúp đỡ người già neo đơn và trẻ em mồ côi vượt qua phần nào khó khăn, mất mát. Nghĩa cử ấy, hành động ấy là rất đáng trân trọng. Do đó, để công tác chăm lo được chu đáo, kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch và đúng pháp luật, UBND TP HCM chỉ đạo tất cả các hoạt động hỗ trợ của tổ chức, cá nhân thiện nguyện nhằm chăm lo cho người già neo đơn và trẻ em mồ côi do Covid-19 phải thông qua sự quản lý và điều phối của UBND phường, xã, thị trấn.Sáng 25/9, đoàn công tác gồm 115 y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế lên đường vào TPHCM hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19. Đây là đợt thứ 3 Bệnh viện Trung ương Huế điều động cán bộ, nhân viên y tế vào việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế ở TPHCM và góp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.. Thêm 218 thanh niên tình nguyện tỉnh Lâm Đồng là sinh viên đoàn viên thanh niên của 12 huyện, thành phố trong tỉnh hăng hái lên đường đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Sáng 25.9, tại Trường CĐ Y tế Lâm Đồng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Lễ xuất quân cho 218 thanh niên tình nguyện tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 bao gồm sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn và đoàn viên thanh niên của 12 huyện, thành phố trong tỉnh.hỗ trợ SG chống dịch. Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ xuất quân tiễn Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp lần này có 202 cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên thuộc các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh; các giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. Lực lượng tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại Quận 8, quận Bình Chánh và Bình Tân. Trước khi lên đường, tất cả các thành viên được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đã được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.để phòng, chống dịch COVID-19. Bình Dương sẽ thực hiện quét mã QR để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, làm việc, giải trí… thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Ngày 25/9, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh đã thiết lập được 72 xã, phường “vùng xanh” trở lại trạng thái "bình thường mới." Trên địa bàn hiện còn 6 xã, phường nguy cơ rất cao “vùng đỏ,” 5 xã, phường nguy cơ cao “vùng cam” và 8 phường, xã “vùng vàng.”, bị phạt 7,5 triệu đồng. Ông V. Đ đã sử dụng tài khoản facebook Thùy Linh đăng một bài trên nhóm facebook Hội Cam Ranh, kêu gọi người dân không tiêm vaccine phòng COVID-19 từ TQ. Ngày 25/9, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa, cho biết thanh tra sở này hôm qua 24/9 đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với ông V.Đ (SN 1978, trú tổ dân phố Lộc Sơn, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh) về hành vi đăng tải thông tin bị xem là sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.Trước đó, ngày 20/9, ông V. Đ đã sử dụng tài khoản facebook Thùy Linh đăng tải một bài viết trên nhóm facebook Hội Cam Ranh, với nội dung kêu gọi người dân không tiêm vaccine phòng COVID-19.', để dân tự quản. TP Nha Trang giao Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức tháo dỡ các chốt cứng tại "vùng xanh" để thuận tiện cho việc lưu thông của người dân. Việc quản lý "vùng xanh" trên tinh thần tự quản của người dân và phát huy hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng. Theo số liệu đánh giá, phân loại mức độ nguy cơ dịch COVID-19 của 27 xã, phường và 363 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, tính đến 16 giờ 30 ngày 24/9, thành phố đã có 19 xã, phường đạt mức bình thường mới, tức "vùng xanh".​--- Sidney Powell, cựu luật sư trong ban vận động của Trump, trong hồ sơ nộp lên tòa hôm Thứ Tư, đã xin tòa liên bang giảm số tiền chi phí pháp lý mà tiểu bang Michigan và thành phố Detroit đòi tòa buộc Powell bồi thường cho 2 cơ quan chính quyền này.Powell lý luận rằng thành phố Detroit không có quyền đòi luật sư phí quá cao liên hệ hồ sơ bà kháng án. Detroit đòi Powell bồi thường $182,193.75 luật sư phí. Bây giờ Powell đòi tòa giảm số tiền bồi thường từ Detroit còn $21,964.75. Số tiền này bằng số tiền luật sư phí mà Thống Đốc Michigan đòi bà bồi thường.Lý do bà bị tòa phạt bồi thường vì những đơn bà kiện về "gian lận bầu cử 2020" không hề có chứng cớ gì, và chỉ làm tốn kém cho các nơi bị kiện như Michigan và Detroit. Nhưng, nhờ các đơn kiện, bà Powell mới gây qũy kiếm được những khoản tiền khổng lồ.--- Một người gốc Việt tại thị trấn Mississauga (Canada) đã giữ vé số trúng 2 triệu đôla trong túi mà 5 ngày sau mới biết. Hung Nguyen giữ vé số độc đắc của cuộc xổ số Ontario 49 thắng lô 2 triệu đôla trong túi tới 5 ngày mới biết là trúng số.Hai ông bà Hung và Hao Nguyen đã đi chợ, mua một vé số hôm 28/7/2021, và rồi 5 ngày sau ngày xổ số mới lấy ra dò, mới biết trúng số lớn. Họ có 3 con và 5 cháu (nội/ngoại).Hai ông bà Hung và Hao Nguyen dự định chia tiền giúp cho các con, và sẽ hỗ trợ việc từ thiện.--- Một đại bồi thẩm đoàn tại quận Bexar County, Texas, đã truy tố Kiet Tuan Nguyen, 42 tuổi, về tội bắn chết Ryan Vo, 46 tuổi, vào ngày 5/7/2021 tại một khu phố thương mại trên đường Blanco Road, nơi họ gây gỗ từ trong 1 tiệm làm móng và rồi tiếp tục ra ngoài tiệm gây nhau.Kết quả gây gỗ giữa Vo và Nguyen đã dẫn tới hậu quả: Nguyen bắn chết Vo, theo lời cảnh sát San Antonio. Đại bồi thẩm cũng truy tố Nguyen về tội dùng vũ khí sát thương để tấn công, vì đã lấy báng súng nện vào Stacey Nguyen.Nếu Kiet Tuan Nguyen bị tòa xử có tội sát nhân, Nguyen có thể bị chung thân ngồi tù và tiền phạt tới $10,000.--- Reggie Walton, một thẩm phán được cựu Tổng Thống George W. Bush bổ nhiệm, đã la mắng bị cáo Anthony Mariotto, người đang bị truy tố về tội tham dự bạo loạn 6/1/2021, sau khi y thú tội đã tham dự bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.Thẩm phán Walton nói: "Ông đã làm xấu hổ đất nước này trước mắt cả thế giới và tôi sẽ có ý muốn tống giam ông, nhưng vì [công tố] chính phủ không yêu cầu tôi [giam ông] như thế... Tôi sẽ không."Hồ sơ công tố không đòi kêu án tù cho bị cáo Mariotto vì đã thú tội. Mariotto nhìn nhận trước tòa về hành vi của y ngày bạo loạn 6/1/2021, "Đó là cú tấn công vào chính phủ, và tôi yêu chính phủ của tôi."--- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Sáu rằng Tổng Thống Joe Biden sẽ không dùng quyền hành pháp để ngăn các hồ sơ Trump tại Bạch Ốc. Nghĩa là, yêu cầu của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đòi hồ sơ liên hệ tới Trump sẽ được Bạch Ốc trao ra.Như thế, Trump có 60 ngày để khiếu nại với tòa, nếu muốn ém hồ sơ, nếu không muốn hồ sơ về Trump trao cho Ủy ban Điều Tra, nơi tin rằng Trump là người chủ mưu và kích động bạo loạn 6/1/2021.--- Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp New York --- nơi đang điều tra Trump Organization về hành vi phóng đại trị giá tích sản và trốn thuế --- nói rằng công ty của Trump đang dùng thủ đoạn trì hoãn, quanh co, không chịu thực hiện các trát đòi nộp hồ sơ câu giờ cả hơn 1 năm.Bây giờ, Thẩm phán Arthur Engoron đã ra phán quyết rằng nếu Trump Organization không nộp các hồ sơ theo trát đòi vào tuần tới, thì công ty sẽ phải thuê 1 chuyên gia ngoài công ty tìm kiếm hồ sơ. Hạn chót nộp hồ sơ là 30/9/2021 là phải có bản báo cáo về tất cả các hồ sơ mà trát đòi từ Bộ Tư Pháp New York đòi hỏi.Đây là vụ kiện dân sự, hồ sơ do Bộ Tư Pháp New York nhắm vào Trump Organization từ hơn 1 năm nay, nhưng cứ bị kéo dài, câu giờ, không chịu nộp hồ sơ. Vụ kiện dân sự không phải vụ truy tố hình sự về chuyện Trump và công ty trốn thuế do Biện Lý Khu Vực Manhattan nhắm vào Trump Organization.--- Chấm điểm các đại học Mỹ, theo bản khảo sát thường niên của Wall Street Journal/Times Higher Education cho thấy đứng đầu đại học vẫn là Harvard. Các yếu tố để chấm điểm gồm nhiều thang điểm, trong đó có mức lương sinh viên mới tốt nghiệp, nợ vay thời đi học, số lượng tiền chi cho giảng dạy, và tính đa dạng cho giảng viên và sinh viên.Đứng đầu là 10 đại học, tính chung:1. Harvard2. Stanford3. Massachusetts Institute of Technology4. Yale5. Duke6. Brown7. California Institute of Technology8. Princeton9. (đồng hạng) Johns Hopkins10. (đồng hạng) NorthwesternNhóm 10 đại học công lập xuất sắc nhất, và con số đi kèm là thứ hạng khi tính chung:1. University of Michigan-Ann Arbor (24)2. University of California, Los Angeles (27)3. University of North Carolina at Chapel Hill (33)4. University of California, Berkeley (36)5. University of California, Davis (40)6. University of California, San Diego (43)7. (tie) University of Illinois at Urbana-Champaign (45)8. (tie) University of Washington-Seattle (45)9. United States Military Academy (47)10. Purdue (48)---: Nhiều ngàn dân Haiti vào Mỹ xin tỵ nạn, nếu từ Haiti thì tới Florida là gần nhất, sao lại tới biên giới Texas, quá xa?Họ không đi từ Haiti. Hiện thời đang có nhiều ngàn người Hati đi bộ vượt sông Rio Grande ở biên giới Texas và Mexico. Nếu họ đi từ Haiti, thì đường ngắn nhất từ Hati vào Mỹ là Florida. Nhưng tại sao tới biên giới Texas/Mexico, tức là xa Florida rất xa. Nhiều ngàn người Haiti mất nhà từ trận động đất 2010 đã di tản vào Brazil hay Chile để tìm việc làm, Thế rồi việc làm bây giờ không còn, đại dịch tàn phá cả vùng Nam Mỹ, điều kiện sống tệ hại... thế là họ đi về hướng Bắc, tới Mexico, và vượt sông vào Mỹ. Họ không thể đi bộ từ Haiti tới biên giới Texas, vì phải vượt vùng biển Caribbean Sea và băng Vịnh Gulf of Mexico mới tới Texas. Thực tế, nhiều năm nay họ đã sống ở Nam Mỹ từ sau trận động đất 7.0 hồi năm 2010. Chính phủ Brazil đã cấp họ visa nhân đạo, và nhiều người làm việc cho ngành xây dựng nhờ nhu cầu chuẩn bị xây dựng 2014 World Cup và rồi 2016 Olympics tại Rio de Janeiro. Khi hết việc ở Brazil, nhiều người Haiti đi sang Chile tìm việc. AP nói rằng có khoảng 150,000 dân Haiti tới Chile từ 2014 tới 2018 và làm đủ thứ việc lao động. Nhưng từ 2018 thì chính phủ Chile gây khó khăn cho họ.Chi tiết:---: Thấy dấu chân người xưa nhất ở Bắc Mỹ tại New Mexico?: Đúng thế. Xưa 23,000 năm, tại White Sands National Park ở New Mexico.

Dấu chân người hóa thạch, xưa 23,000 năm, tại White Sands National Park ở New Mexico. (AP)

Các nhà nghiên cứu đã nhìn thấy dấu chân hóa thạch tại lòng một hồ cạn nước ở White Sands National Park in 2009. Nhưng chỉ gần đây mới đo được thời gian, ước tính theo các nhà khoa học ở viện địa dư U.S. Geological Survey thì các dấu chân này xưa từ 22,800 năm tới 21,130 năm.

Chi tiết:

.