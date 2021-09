Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov (giữa) đã đưa cô bồ triệu phú Svetlana Polyakova (phải) xuất ngoại hơn 60 lần trong các chuyến "công tác ngoại giao" trong 7 năm qua, và đã liên tục bơm tiền cho cô sống xa hoa.

- bầu cử Thống Đốc Florida 2022, thăm dò Political Matrix: 55% ủng hộ Nikki Fried (Dân Chủ), 45% ủng hộ DeSantis (Cộng Hòa)

- Hội đồng Đạo đức thông qua vaccine nội hóa Nano Covax. VN phê duyệt vacicne Cuba. SG: Số bệnh nhân COVID-19 nặng mới nhập viện giảm rất nhiều, tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin là đủ điều kiện có thẻ xanh COVID. Chuyên gia: Dịch ngấm sâu, lan rộng ở SG, xét nghiệm không còn nhiều ý nghĩa. SG chuẩn bị nền tảng y tế để sống chung an toàn với Covid-19. Không có chuyện nhận tiền để đưa tro cốt bệnh nhân COVID về sớm. Thêm nhiều tình nguyện viên tôn giáo đi chăm sóc bệnh nhân COVID. TQ quậy phá VN, vẽ chuyện COVID dính thanh long? Tự xưng là 'Ngọc Hoàng đại đế', giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm?

- Biden: ghi danh thêm 2.8 triệu dân trong 8 tháng, bảo hiểm y tế ObamaCare tới 12 triệu người, kỷ lục

- Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov đưa cô bồ Svetlana Polyakova xuất ngoại hơn 60 lần/7 năm trên chuyên cơ

- Cựu Trưởng phòng Báo chí của Trump ghen tỵ ra mặt với Trưởng phòng Báo chí của Biden

- Mike Pence vận động ứng cử Tổng Thống 2024, chiến lược gia Cộng Hòa đoán Trump sẽ thù vặt, đánh phá

- Tướng Milley: điện thoại gọi Tướng Tàu là bình thường, không bí mật, cũng đã gọi tướng Anh, Nga và Pakistan

- Tướng Milley: vui nhất đời là ngày Lễ đăng quang của TT Biden vì Trump đã rời chức Tổng Thống

- Trump gửi thư tới Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia yêu cầu khởi sự "lật ngược kết quả" bầu cử 2020

- Oregon: 1 bác sĩ bị treo bằng vì loan tin giả, nói mang khẩu trang sẽ bị ngộ độc carbon dioxide

- hội đồng cố vấn FDA: dưới 65 tuổi không cần liều chích vaccine thứ 3 của Pfizer chống COVID-19

- HỎI 1: Tướng Milley giẫm chân lên quyền phóng bom nguyên tử, nói với Tướng Tàu? ĐÁP 1: Không, tùy là nói gì.

- HỎI 2: Ai tìm ra lợi ích của trà xanh? ĐÁP 2: Nữ khoa học gia Nhật Bản Michiyo Tsujimura.

QUẬN CAM (VB-18/9/2021) --- Nhiều báo quốc tế hôm Thứ Bảy loan tin rằng Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov đã bí mật đưa cô bồ triệu phú Svetlana Polyakova xuất ngoại hơn 60 lần kể từ 2014 trong các chuyến "công tác ngoại giao" và bơm tiền cho cô sống xa hoa. Cô cũng từng xuất hiện trong một số nghi lễ công khai có mặt Tổng Thống Putin và được vào danh sách quan khách thượng lưu Điện Cẩm Linh.

Các chi tiết bị lộ ra từ cuộc điều tra của nhóm hoạt động đối lập liên hệ với nhà hoạt động Alexei Navalny. Bản báo cáo về cuộc điều tra này có tên là “Yachts, bribes and a mistress. What Minister Lavrov is hiding” (Du thuyền, tiền hối lộ và 1 cô tình nhân. Những gì Ngoại Trưởng Lavrov đang giấu?"

Bản báo cáo ghi về những chuyến đi xa hoa, và các du thuyền sang trọng mà cặp tình nhân quyền lực này dùng để du hí. Trong đó có 1 du thuyền thuộc sở hữu của đại gia Oleg Deripaska, nơi từng tiếp đón những người nổi tiếng như người mẫu Anastasia Vashukevich của Belarus, còn dùng tên ẩn danh là Nastya Rybka.

Ngoại Trưởng Lavrov, 71 tuổi, có vợ và một con gái nhưng không mấy khi xuất hiện với vợ con. Trong khi cô bồ Svetlana Polyakova là một nữ diễn viên và là người kinh doanh nhà hàng, không có phẩm chất ngoại giao nào nhưng vẫn xuất hiện bên Ngoại Trưởng trong hơn 60 chuyến công du ngoại giao ra hải ngoại từ 2014, và xuất hiện bên chàng trong nước Nga thì không đếm nổi bao nhiêu lần.

Các phóng viên nói cô Polyakova và các thành viên gia đình cô có tài sản tại Nga và tại Anh trị giá hơn 1 tỷ rubles ($13.6 triệu USD), cũng như một đoàn xe hơi sang trọng trị giá 40 triệu rubles ($545,000 USD). Báo Daily Mail và 4chan nói rằng tài sản của cô Polyakova và các thành viên gia đình cô thực ra là $13.6 tỷ USD, chứ không phải triệu đôla. (The investigation also uncovered Polyakova's extraordinary wealth and family properties across Russia and the UK worth $13.6billion)

Chàng đưa nàng đi nhà thờ, và rồi không rời nhau. Polyakova (giữa) cùng Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov dự một thánh lễ tại nhà thờ chánh thống Nga St Sergius of Radonezh hồi tháng 12/2014, và từ đó xuất hiện liên tục bên Lavrov.

Thực tế ở các quốc gia hậu cộng sản, tài sản thực không thể nào tính cho chính xác. Nhưng chiếc xe Mercedes cô Polyakova sử dụng được ước tính trị giá $274,758 đôla.

Các hình ảnh xuất hiện của cô Polyakova được nói xuất hiện lần đầu bên Ngoại Trưởng Lavrov trong nhà thờ St Sergius of Radonezh vào tháng 12/2004, từ đó được tường trình và lưu giữ bí mật trên mạng Instagram do con gái của Polyakova là cô Polina, 26 tuổi, ghi lại theo quy chế ẩn riêng. Sau khi bản tin phóng ra, các trang của cô Polina mới đổi sang quy chế công cộng cho thấy chiếc du thuyền mà mẹ cô và Ngoại Trưởng thường xuyên tới tiệc tùng.

Một số viên chức Bộ Ngoại Giao Nga bất bình với mối tình của Ngoại Trưởng đã bị thay thế, đổi việc; một trong các viên chức đó đã cung cấp tài liệu cho nhóm phóng viên đối lập. Trong 7 năm qua, cô Polyakova đã dùng phi cơ chính thức của Ngoại Trưởng ít nhất 60 lần. Trong các nước cô bay công tác cùng Ngoại Trưởng có Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Nhật, Singapore, Bồ Đào Nha và Hy Lạp.

--- Cựu Trưởng phòng Báo chí của Trump là Sean Spicer đã ghen tỵ ra mặt với cô Jen Psaki, Trưởng phòng Báo chí của Biden, nói rằng các phóng viên thủ đô ưa đặt câu hỏi khó khăn cho Spicer, trong khi ra mặt bày tỏ ái mộ cô Psaki.

Sean Spicer than phiền như thế với báo New York Times, và rằng thậm chí phóng viên Peter Doocy của Fox News cũng viết tin khen ngợi cô Psaki, bất kể hàng ngày Doocy lên mạng Twitter và các giờ trên đài ban đêm để chọc quê về Biden, về các dân cử Dân Chủ và về Psaki.

Cô Psaki đã chinh phục nhân tâm khéo tới nổi Doocy kể, khi Doocy vừa dự hôn lễ về, tới dự buổi họp báo Bạch Ốc, thì cô Psaki nói với mọi người trong buổi họp báo rằng phóng viên Fox là anh Doocy vừa cưới vợ, "Đó là bản chép lại buổi họp báo, tôi có thể in ra giấy và cho các con tôi sau này đọc [như kỷ niệm đẹp]."

Sean Spicer kể rằng các buổi họp báo ở Bạch Ốc của anh y hệt như anh đang đối diện với cả đàn sư tử phóng viên. Trong khi các buổi Bạch Ốc của cô Psaki không có không khí rừng già hay Sở Thú như thế. Hiển nhiên, Spicer quên rằng, Trump nhiều lần chỉ mặt nhiều phóng viên và mắng "tụi bay là bọn tin giả." Ngay cả Putin và Tập Cận Bình vẫn có ngôn ngữ có học thức cao hơn nhiều. Đó là ngôn ngữ Mafia, không còn là môi trường Bạch Ốc.

--- Một thành trì Cộng Hòa có thể sẽ vào tay Dân Chủ trong bầu cử giữa kỳ 2022 để giành ghế cao nhất ở Florida: điểm của Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa) thua điểm ứng viên Dân Chủ Nikki Fried. Điều ngạc nhiên vì DeSantis mới vài tháng trước trong hội nghị Cộng Hòa khi chấm điểm tìm ứng viên dự kiến cho tranh cử Tổng Thống 2024, DeSantis cao điểm hơn Trump.

Ron DeSantis đang làm mọi cách để giữ sự ủng hộ của Cộng Hòa: cấm trường học cưỡng bách mang khẩu trang, cấm các công ty cưỡng bách chích ngừa. Bất kể là số bệnh nhân COVID-19 lây lan tràn ngập, và số người chết dịch tăng. Có lẽ đây là lý do thăm dò mới cho thấy đối thủ của DeSantis được thêm điểm, vì cử tri không muốn con em mình nhập viện và chết sớm.

Cuộc thăm dò Political Matrix/The Listener Group khảo sát dư luận về cuộc tranh ghế Thống Đốc Florida 2022 trong các ngày 11-12/9/2021 dẫn tới kết quả là:

- Nikki Fried (Dân Chủ) được 55% ủng hộ.

- Đương nhiệm DeSantis (Cộng Hòa) có 45% ủng hộ.

- tức là Fried hơn DeSantis gần 10 điểm.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 17/9 đến 17h ngày 18/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.373 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 9.360 ca ghi nhận trong nước TPSG (4.237), Bình Dương (2.877), Đồng Nai (939), Long An (236), Tiền Giang (197), Kiên Giang (168), An Giang (143), Đắk Lắk (91), Đắk Nông (70), Tây Ninh (66), Quảng Bình (45), Bình Định (45), Cần Thơ (43), Đồng Tháp (30), Khánh Hòa (28), Quảng Ngãi (23), Bình Thuận (21), Hà Nội (19), Ninh Thuận (14), Bình Phước (10), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Quảng Trị (9), Phú Yên (8 ), Bạc Liêu (8 ), Trà Vinh (5), Nghệ An (4), Thanh Hóa (4), Cà Mau (3), Quảng Nam (3), Bến Tre (1), Lào Cai (1), Thừa Thiên Huế (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 4.827 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 2.146 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP.SG giảm 1.735 ca, Bình Dương giảm 1.136 ca, Đồng Nai tăng 594 ca, Long An giảm 37 ca, Tiền Giang tăng 79 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 220 ca tử vong tại TP.SG (165), Bình Dương (39), Kiên Giang (7), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), Thanh Hóa (1), Quảng Ngãi (1), Hà Nội (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 250 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.857 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Hội đồng Đạo đức thông qua vaccine nội hóa Nano Covax. Tối 18.9, GS.TS Trương Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng Đạo đức), xác nhận vaccine Nano Covax của Công ty Nanogen đạt các yêu cầu về an toàn và tính sinh miễn dịch. Cuộc họp thẩm định kết quả giai đoạn 3a, bao gồm tính sinh miễn dịch, bổ sung, kết quả bước đầu giai đoạn 3b của vaccine COVID-19 Nano Covax của Nanogen đã được tổ chức vào chiều nay (18.9). GS Dũng cho biết hội đồng chuyên môn sẽ sớm có thông tin báo chí chính thức về kết quả cuộc họp này. Hiện toàn bộ hồ sơ, dữ liệu của vaccine Nano Covax đã được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) để tiếp tục xem xét trước khi trình Bộ Y tế đề xuất cấp giấy đăng ký lưu hành.

VN phê duyệt vacicne Cuba. Vắc-xin Covid-19 thứ 8 được Bộ Y tế phê duyệt. Bộ Y tế chính thức phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covid-19 Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Đây là vắc-xin thứ 8 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Ngày 17-9, Bộ Y tế đã có quyết định số 4471/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện đối với vắc-xin Covid-19 Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, vắc-xin này sản xuất thành phẩm tại Công ty AICA Laboraries, Base Business Unit (BBU) AICA - Cuba và được xuất bán thành phẩm, đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB) - Cuba.

SG: Số bệnh nhân COVID-19 nặng mới nhập viện giảm rất nhiều. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện nay số bệnh nhân nặng mới nhập viện giảm rất nhiều, số ca tử vong vì COVID-19 cũng có xu hướng giảm trong một tuần qua. Phát biểu tại buổi họp báo thông tin về tình hình COVID-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 18/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, số ca tử vong do COVID-19 tại thành phố đang có xu hướng giảm trong một tuần qua. Theo ông Châu, số ca tử vong phản ánh quá trình điều trị kéo dài từ lúc nhập viện, diễn tiến nặng và hồi sức. Theo thống kê những ngày gần đây, số ca bệnh nặng nhập viện cũng giảm rất nhiều.

SG: Chỉ tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin là đủ điều kiện có thẻ xanh COVID. Theo quan điểm của ngành y tế TP.HCM, chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (đối với vắc xin phải tiêm 2 mũi) và phải ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly sẽ đủ điều kiện có thẻ xanh COVID. Chiều 18-9, Sở Y tế đã họp với Sở Thông tin và truyền thông, Sở Kế hoạch và đầu tư nhằm thống nhất quan điểm tham mưu với UBND TP về triển khai thí điểm áp dụng thẻ xanh COVID trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn TP. Qua cuộc họp, Sở Y tế báo cáo UBND TP nêu quan điểm của ngành y tế về việc thí điểm thẻ xanh COVID. Cụ thể, theo Sở Y tế, kế hoạch triển khai thí điểm thẻ xanh COVID trong giai đoạn phục hồi kinh tế đã có tác động tích cực và khích lệ người dân đồng thuận tiêm chủng vắc xin. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện để triển khai thí điểm trong thời gian tới.

Chuyên gia: Dịch ngấm sâu, lan rộng ở SG, xét nghiệm không còn nhiều ý nghĩa. Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, việc xét nghiệm diện rộng ở TP.HCM không còn mang nhiều ý nghĩa vì dịch đã ngấm sâu, lây lan rộng. PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định, mỗi ngày TP.HCM vẫn ghi nhận tới vài nghìn ca COVID-19 là do dịch đã lây lan rất rộng trong cộng đồng. Theo ông Nga, với tình hình dịch như hiện nay tại TP.HCM thì việc xét nghiệm không còn mang nhiều ý nghĩa vì dịch đã ngấm sâu, lây lan rộng. TP.HCM nên chuyển sang hướng chỉ nên xét nghiệm những người triệu chứng ho, sốt. Bên cạnh đó, gần như tất cả người trong độ tuổi được tiêm vaccine tiêm mũi 1 nên nguy cơ lây nhiễm không cao.

. Để phục vụ chiến lược sống chung với Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh duy trì việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng theo từng vùng nguy cơ, trong đó, khuyến khích người dân tự lấy mẫu xét nghiệm; khuyến khích cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động tạo nguồn kinh phí và tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho đơn vị mình. Ngày 18-9, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, trong bối cảnh thành phố đang thí điểm nới lỏng một số hoạt động xã hội tại quận 7 và các huyện Củ Chi, Cần Giờ từ nay đến ngày 30-9, việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại các quận, huyện này và các địa phương khác của thành phố vẫn được triển khai theo quy định của Bộ Y tế.. Tự xưng là nhân viên cơ sở mai táng, một số đối tượng đã đề nghị thân nhân người mất vì COVID-19 đưa tiền để họ "phối hợp" với lực lượng quân sự làm thủ tục hỏa táng sớm. Bộ tư lệnh TPHCM khẳng định, cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang không bao giờ và tuyệt đối không nhận tiền của thân nhân người tử vong vì COVID-19.bệnh nhân COVID-19. Chiều nay (18/9), tại chùa Giác Ngộ (Quận 10) và Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, TP.HCM diễn ra lễ xuất quân cho các tình nguyện viên tôn giáo đi chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Lần xuất quân này gồm 23 tình nguyện viên, sẽ tham gia hỗ trợ tại 2 bệnh viện: Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương (04 tình nguyện viên Phật giáo), Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình (19 tình nguyện viên Công giáo). Tính đến nay, qua 06 đợt xuất quân tình nguyện đã có tổng cộng 567 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị COVID-19.? Không có cơ sở khẳng định SARS-CoV-2 lây nhiễm từ thùng hàng thanh long? Hiện nay, chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định virus SARS-CoV-2 lây nhiễm từ thùng hàng thanh long. Tuy nhiên, trước khi có kết luận, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc rà soát lại các lô hàng kỹ lưỡng, tuân thủ đúng yêu cầu tiêu chuẩn mà hai nước ký kết trước khi vận chuyển lên cửa khẩu.vì tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Ngày 18-9, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ký quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Kim Hải - giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt - liên quan đến vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi.Báo Tuổi Trẻ ghi rằng Tài khoản YouTube ‘Thầy Long 0984…’ gần đây đăng nhiều clip tuyên bố mình là Ngọc Hoàng đại đế, người đang quản lý thiên giới - đã và đang đi xuyên Việt từ Hà Nội tới TP.HCM trấn yểm để chống lại dịch COVID-19, khiến dư luận bất bình. Nhiều người phản ảnh bức xúc với hành vi đăng nhiều clip trên mạng xã hội tuyên truyền mê tín, dị đoan, xúc phạm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn của ông Lương Gia Long ngụ tại Hà Nội. Ông Long còn bị nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh - phó chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo Mẫu Việt Nam, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội - làm đơn tố cáo các hành vi gây bất bình với những người theo tín ngưỡng Đạo Mẫu để gửi tới Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Cơ quan An ninh văn hóa của Bộ Công an và các cơ quan báo chí.--- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence nghĩ rằng ông có thể kiếm được nhiều triệu phiếu của người ái mộ Trump, bất kể nhiều cử tri cuồng Trump đã kêu gọi treo cổ Pence trong cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.CNN loan tin rằng Pence đang mở cuộc vận động ứng cử vào Bạch Ốc năm 2024, cũng không bận tâm chờ xem Trump sẽ làm gì trước khi Pence tiến hành. Một nguồn tin thận cận với Pence tiết lộ với CNN rằng Pence làm việc theo thúc giục con tim, không phải vì có Trump hay không có Trump, cũng không bận tâm chuyện sẽ có ai trong cuộc vận động.Nhưng David Kochel, nhà chiến lược Cộng Hòa trụ sở ở Iowa, nói với CNN rằng Pence có thể sẽ sai lầm nếu nghĩ là có thể ứng cử 2024 mà không bị người ủng hộ Trump đánh phá, vì bản thân Pence là nhân vật đặc biệt có quan hệ với Trump từng là trợ thủ và cũng từng là kẻ đẩy Trump vào vũng lầy. Thoát được cơn giận dữ của Trump cũng sẽ là hy hữu.--- Tổng Thống Joe Biden thắng lớn trong một lời hứa: mở rộng bảo hiểm giá rẻ Affordable Care Act, còn gọi là ObamaCare, để bảo hiểm y tế cho thêm 2.8 triệu dân Mỹ chỉ trong vòng 8 tháng. Và như thế giảm chi phí bảo hiểm y tế cho cao niên Mỹ ghi danh trong chương trình này trung bình $67/tháng.Như vậy, số người Mỹ ghi danh trong chương trình ObamaCare là hơn 12 triệu người, một con số cao kỷ lục mọi thời. Chương trình y tế ObamaCare bảo hiểm dân nghèo liên tục bị Trump đòi gỡ bỏ nhiều lần trong 4 năm Trump làm Tổng Thống, nhưng đều bị tòa ngăn chận. Có lúc Trump hứa là xóa bỏ ObamaCare để thay bằng TrumpCare, nhưng chuyện này không xảy ra, vì Trump ưu tiên đẩy mạnh chương trình giảm thuế cho các thành phần thượng lưu.--- Một bác sĩ tại Oregon liên tục phản đối chính sách phòng chống dịch COVID-19 và từng tung ra tin giả về khẩu trang đã bị rút bằng hành nghề, theo báo Newsweek. Steven Arthur LaTulippe nhận quyết định trừng phạt từ Hội Đồng Y Khoa Oregon Medical Board đầu tháng 9/2021 vì "hành vi kém chuyên môn, không xứng đáng; liên tục không tôn trọng việc hành nghề y khoa, và sơ xuất về hành nghề y khoa."LaTulippe cũng bị phạt $10,000. Đây là lần thứ nhì treo bằng hành nghề của LaTulippe. Lần thứ nhất là tháng 12/2020, sau khi Hội Đồng Y Khoa thấy rằng phòng mạch Southview Medical Arts bác sĩ này ở Dallas hoạt động có nguy hiểm cho công chúng và an toàn công cộng. Lúc đó, ông nói với bệnh nhân là mang khẩu trang sẽ bị ngộ độc chất carbon dioxide.Có ít nhất 95% bệnh nhân của LaTulippe không mang khẩu trang từ tháng 3/2020 tới tháng 12/2020, theo lời LaTulippe thú nhận trước Hội Đồng Y Khoa. Hội Đồng cũng thấy có ít nhất 8 trường hợp, LaTulippe biên toa thuốc giảm đau opioids cho các bệnh nhân lẽ ra họ không cần tức khắc. Thuốc an thần này có thể gây nghiện.--- Bạn không cần liều chích vaccine thứ 3 của Pfizer chống coronavirus, nếu bạn dưới 65 tuổi, theo lời các cố vấn khoa học của FDA. Một hội đồng cố vấn FDA hôm Thứ Sáu bỏ phiếu chống lại lời kêu gọi chích liều vaccine thứ 3 để tăng cường chống dịch, đối với dân Mỹ trên 16 tuổi. Hiện thời Pfizer là vaccine duy nhất được FDA chấp thuận trọn vẹn. Các vaccine khác hiện chỉ được FDA công nhận theo thủ tục khẩn cấp.Cuộc bỏ phiếu cho mũi thứ 3 Pfizer hôm Thứ Sáu có kết quả: 16 nhà khoa học chống, 2 nhà khoa học đồng ý chích mũi 3. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu này là thống nhất: hội đồng thống nhất khuyến cáo nên chích mũi 3 cho dân Mỹ trên 65 tuổi và những người có rủi ro biến chứng nặng với COVID-19.--- Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark Milley nói hôm Thứ Sáu rằng các cú điện thoại ông nói với tướng tương nhiệm Trung Quốc về cơ nguy Trump có thể bấm nút chiến tranh là "hoàn toàn nằm trong bổn phận và trách nhiệm" của chức vụ của ông.Tướng Milley những cú điện thoại như thế là thường xuyên, nhằm bảo đảm ổn định chiến lược. Tướng Milley nói như thế với AP và các phóng viên khác đi cùng với ông tới Châu Âu. .Sau khi TRump thua phiếu Biden tháng 11/2020, Trump rơi vào chỗ tâm thần bất định, và Tướng Milley đã 2 lần điệnt hoại cho Tướng Li Zuocheng của quân đội TQ. bảo đảm rằng Mỹ không bất ngờ tấn công quân sự TQ. Hai cú điện thoại này được kể lại trong tác phẩm “Peril” của Bob Woodward và Robert Costa.Tướng Milley hôm Thứ Sáu cũng nói ông dự định trình bày chi tiết chuyện này trước Quốc Hội, khi ông điều trần sắpt ới vào cuối tháng 9/2021.Dự kiến Tướng Milley và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin sẽ điều trần ngày 28/9/2021 trước Ủy ban Quân Vụ Thượng Viện, về cuộc rút quân và di tản ra khỏi Afghanistan.Đại tá Dave Butler, phát ngôn nhân của Tướng Milley, nói rằng các cú điện thoại không có gì bí mật, vì hiện diện với các nhân sự phụ tá, được điều hợp và được thông báo với Bộ Quốc Phòng và các cơ quan liên bang liên hệ.Các cú điện thoại tương tự cũng được Tướng Milley nói với các lãnh tụ quân sự khác sau bạo loạn 6/1/2021, trong đó có các lãnh đạo của Anh quốc, Nga và Pakistan.--- Theo tác phẩm "Peril" của Bob Woodward và Robert Costa, Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark Milley là một trong những người vui nhất đời trong ngày Lễ đăng quang của Tổng Thống Joe Biden vì Trump đã rời chức Tổng Thống.Báo Business Insider ghi theo sách này rằng Tướng Milley đã nghĩ rằng tướng này là một trong những người hạnh phúc nhất, khôngc hỉ vì Biden, nhưng cũng vì Trump mất ghế Tổng Thống và vì có vẻ như có sử chuyển giao quyền lực ôn hòa.Sau ngày bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội, Tướng Milley đưa ra một bản văn nội bộ trong quân đội, gọi sự kiện đó "là cú tấn công trực tiếp vào Quốc Hội Mỹ, vào tòa nhà Quốc Hội Mỹ và vào tiến trình Hiến Pháp Hoa Kỳ."--- Trump hôm Thứ Sáu đã gửi một lá thư tới Bộ TRưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger, yêu cầu khởi sự tiến hành "lật ngược kết quả" bầu cử 2020.Lá thư của Trump được phóng lên Twitter bởi phát ngôn nhân Liz Harrington, viết rằng Trump là nạn nhân của "bầu cử gian lận" tại Georgia nhưng không đưa ra chứng cớ nào.Trump cũng viết trong thư gửi Raffensperger rằng "người ta không hiểu vì sao ông và Thống Đốc Brian Kemp từ chối xác nhận các sự kiện bây giờ đã chứng minh." Thư đọc ở đây:Thực sự, không có gian lận bầu cử nào ở Georgia có chứng cớ, và tất cả các nỗ lực của ban vận động của Trump đều bị quăng bỏ ở tòa án.---: Tướng Milley giẫm chân lên quyền phóng bom nguyên tử, nói với Tướng Tàu?: Không, còn tùy nói gì. Trump và một số dân cử Cộng Hòa nổi giận sau khi có tin Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark Milley họp với các sĩ quan cao cấp về quy định phóng bom nguyên tử, và về cú điện thoại gọi tướng tương nhiệm của CSTQ. Theo luật, chỉ có Tổng Thống mới ra lệnh phóng bom nguyên tử, và Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân không chỉ là một phần trong cuộc thảo luận của Bộ Quốc Phòng trước khi lệnh phóng bm nguyên tử được thực hiện. Do vậy, câu hỏi là, có phải Tướng Milley đã vượt quyền khi họp các tướng để thảo luận về viễn ảnh có thể Trump sẽ phóng bom? Tuy nhiên, bài báo Washington Post, trích từ sách "Peril,'' của Bob Woodward và Robert Costa, kể rằng Tướng Milley đã triệu tập các tư lệnhq uân binh chủng để họp, tiên đoán về lệnh có thể có từ Trump là phóng bom nguyên tử. Bài báo W.P. viết rằng Tướng Milley nhắm là "duyệt lại thủ tục để phóng vũ khí nguyên tử, nói rằng riêng Tổng Thống có thể ban lệnh, nhưng một cách chủ yếu, thì ông (Tướng Milley) cũng sẽ phải liên hệ."Sách cũng nói Tướng Milley đã điện thoại cho Tướng Li Zuocheng của CSTQ, bảo đảm rằng Mỹ không có ý định tấn công quân sự TQ.Theo luật, Tổng Thống ra lệnh cho Bộ Trưởng Quốc Phòng, rồi Bộ TRưởng ra lệnh cho Tư Lệnh Trung Tâm Hành Quân Chiến Lược (U.S. Strategic Command). Không qua Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân. Tuy nhiên, Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân sẽ là 1 phần tiến trìnhd ẫn tới quyết định tấn công nguyên tử, được thảo luận chi tiết về cơ hội tấn công thành công, cũng như ảnh hưởng pháp lý, ngoại giao và chiến lược. Sách Cẩm Nang Quốc Phòng viết: "Tổng Thống quyết định dựa trên nhiều yếu tố, sẽ xét các lời khuyên từ các cố vấn cao cấp, trong đó có Bộ Trưởng Quốc Phòng, Tham Mưu Trưởng Liên Quân, và Tư lệnh các binh chủng." Như thế, Tướng Milley có 1 vai trò trong quyết định, nếu có phóng bom nguyênt ử, nhưng không phải là yêu cầu pháp lý.Trong khi đó, chuyện Tướng Milley điện thoại cho Tướng Tàu là chuyện bình thường, cũng như điện thoại cho các Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân các nước khác trên thế giới. Vấn đề là nói gì. Nếu Tướng Milley nói ông sẽ chống lệnh phóng bom nguyên tử, thì là phạm quân luật về bất tuân thượng lệnh. Nhưng cuốn sách không nói chuyện đó.Chi tiết:---Ai tìm ra lợi ích của trà xanh?: Nữ khoa học gia Nhật Bản Michiyo Tsujimura. Hôm Thứ Sáu 17/9/2021, Google dùng hình Doodle để mừng sinh nhật thứ 133 của nhà khoa học Michiyo Tsujimura, người nghiên cứu về lợi ích của trà xanh. Tsujimura sinh ngày 17/9/1888 tại th5i trấn Okegawa, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Bà học tại đại học Hokkaido Imperial University năm 1920 rồi chuyển sang đại học Tokyo Imperial University nghiên cứu về thành phần hóa chất của trà xanh. Tsujimura làm việc chungv ới Tiến sĩ Umetaro Suzuki, người trước đó khám phá ra vitamin B1. Hai người khám phá thấy trà xanh có nhiều chất vitamin C. Tsujimura tách ra được catechin, một chất đắng trong trà vào năm 1929 và sau đó tách ra thêm chất đắng hơn có tên là tannin. Các khám phá này làm đề tài luận án Tiến sĩ của bà nhan đề "On the Chemical Components of Green Tea." Bà tốt nghiệp và là nữ Tiến sĩ nông nghiệp đầu tiên của Nhật Bản năm 1932 và trở thành Khoa Trưởng Khoa Kinh Tế Gia Đình đầu tiên của đại học Tokyo Women's Higher Normal School năm 1950. Một tượng đài vinh danh bà đặt ở Okegawa City. Chi tiết: