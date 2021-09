Trump lạnh cẳng, sợ FBI gài bẫy: biểu tình ngày 18/9/2021 để đòi trả tự do các tù nhân bạo loạn 6/1/2021 - 92% người trên 18 tuổi tại SG đã tiêm mũi 1 vắc xin. SG: nhiều cơ sở, ngành nghề hoạt động trở lại. SG: 17 nhóm đối tượng không cần giấy đi đường. Hà Nội tháo dỡ toàn bộ chốt "vùng đỏ", không kiểm tra giấy đi đường "vùng xanh". Hơn 850.000 liều vắc xin AstraZeneca Đức tặng VN đã tới. Đón chuy

Đài Loan là "một thành trì biển" ngăn chận sức bành trướng của Trung Quốc ra Thái Bình Dương và sẵn sàng chia sẻ với các nền dân chủ khác về kiến thức đối phó để làm suy yếu TQ, theo lời Ngoại Trưởng Đài Loan Joseph Wu nói hôm Thứ Tư với nhiều viên chức Hoa Kỳ.

QUẬN CAM (VB-16/9/2021) --- Đài Loan là "một thành trì biển" ngăn chận sức bành trướng của Trung Quốc ra Thái Bình Dương và sẵn sàng chia sẻ với các nền dân chủ khác về kiến thức đối phó để làm suy yếu TQ, theo lời Ngoại Trưởng Đài Loan Joseph Wu nói hôm Thứ Tư với nhiều viên chức Hoa Kỳ.

Mỹ không có bang giao chính thức với Đài Loan, nhưng hiện vẫn hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Nói trên diễn đàn trực tuyến tổ chức bởi Global Taiwan Institute về quan hệ Mỹ-Đài, Wu nói Đài Loan giữ vai trò quan trọng để bảo đảm thông đường hải lưu qua Eo biển Đài Loan và Biển Đông (của VN).

Wu nói Đài Loan không chỉ bị TQ hăm dọa quân sự, mà liên tục bị tấn công tin tặc, loan tin giả và các chiến thuật "vùng xám" để gây rối.

Sáng Thứ Tư 15/9/2021, Đài Loan Sự Vụ của chính phủ TQ lặp lại rằng cấm Đài Loan tuyên bố độc lập, vì như thế sẽ hăm dọa hòa bình và ổn định. Đài Loan trả lời rằng dân Đài Loan sẽ quyết định tương lai Đài Loan.

--- Thủ Tướng New Zealand là Jacinda Ardern nói rằng nước này bước ra ngoài liên minh an ninh Mỹ-Úc-Anh (AUKUS). Bà nói quyết định này không đổi vai trò New Zealand trong liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes alliance), một hiệp ước chia sẻ tin tình báo giữa các nước dân chủ nói tiếng Anh và Canada.

Thủ Tướng Ardern nói lập trường New Zealand về việc cấm sử dụng tàu chiến chạy bằng năng lượng nguyên tử trên vùng biển nước này vẫn không đổi. Theo hiệp ước mới Mỹ-Úc-Anh, Úc sẽ được giúp đóng tàu ngầm chạy bằng nguyên tử.

--- Tại buổi họp báo ngày 15/9/2021, Hoa Kỳ công bố đã thiết lập mối quan hệ hợp tác an ninh ba bên ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với Anh và Úc châu (AUUKUS), đồng thời quyết định cung cấp công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc châu, theo tin KBS.

AUUKUS ra đời nhằm tăng cường và liên kết khả năng của ba nước Mỹ-Anh-Úc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương dựa trên mối quan hệ đồng minh lâu dài. Cụ thể, ba nước sẽ xúc tiến cuộc họp của quan chức cấp cao về chính sách ngoại giao, hợp tác trên các lĩnh vực không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, năng lực hoạt động dưới nước, tăng cường chia sẻ công nghệ thông tin.

Sáng kiến đầu tiên của AUUKUS là giúp Australia sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Ba bên quyết định thành lập cơ chế thảo luận với các cơ quan hữu quan, tiến hành nghiên cứu chung trong 18 tháng để tìm ra phương án tối ưu. Tuy nhiên, đây là công nghệ “cực kỳ nhạy cảm”, nằm ngoài chính sách của Washington. Do đó, đây có thể được coi là ngoại lệ duy nhất và sẽ không có trường hợp tương tự với nước khác trong tương lai.

--- Trong khi TRump liên tục lớn tiếng ủng hộ những người tham dự bạo loạn 6/1/2021, điều kỳ lạ lại là Trump tránh né cuộc biểu tình lớn sẽ tổ chức ngày Thứ Bảy 18/9/2021 để kêu gọi trả tự do cho người bạo loạn đang bị giam, bị kêu án.

Báo New York Times dẫn nguồn tin thân cận với Trump, cho biết Trump bày tỏ quan ngại rằng cuộc biểu tình ngày 18/9/2021 sắp tới là bẫy của FBI để gài Trump bước vào. Do vậy, Trump sẽ không tham dự, sẽ trọn ngày đi chơi golf ở New Jersey.

Theo tin Reuters, một hàng rào sắt đã dựng lên ở thủ đô đêm Thứ Tư để ngừa bạo động trong cuộc biểu tình Thứ Bảy sắp tới. Cảnh sát Capitol cũng đã xin Vệ Binh tới giữ an ninh.

--- Cảnh sát New Orleans cho biết cụ ông Long Nguyen, 84 tuổi, cư dân thị trấn Algiers từ 46 năm qua, trong khi đang đứng cắt cỏ trước sân thì 1 chiếc xe tải chệch hướng, leo lề, tông chết ông cụ.

Tai nạn xảy ra lúc 8:30 am Thứ Năm 26/8/2021, theo lời kể của con gái ông cụ là bà Khanh Nguyen-Dufour. Đà xe tông mạnh tới nỗi nội tạng trào ra dưới nách cụ ông. Cụ Long Nguyen vừa mới mừng sinh nhật thứ 84 vài tháng trước.

Cụ ông từ trần để lại 20 người cháu, 7 người con. Cảnh sát kêu gọi ai có thông tin về tai nạn này xin gọi Crime Stoppers ở số 822-11 có thể mật báo ẩn danh và sẽ nhận tiền thưởng $2500 nếu thông tin dẫn tới bắt được hung thủ.

--- Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 15/9 đến 17h ngày 16/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 10.482 ca ghi nhận trong nước TP SG (5.735), Bình Dương (2.998), Đồng Nai (567), Long An (281), Kiên Giang (198), An Giang (126), Tiền Giang (81), Cần Thơ (60), Tây Ninh (58), Quảng Bình (43), Khánh Hòa (37), Đồng Tháp (33), Bình Phước (30), Bà Rịa - Vũng Tàu (29), Bình Thuận (29), Đắk Lắk (26), Bình Định (22), Hà Nội (15), Quảng Ngãi (14), Ninh Thuận (12), Hậu Giang (10), Cà Mau (9), Phú Yên (9), Đắk Nông (8 ), Bến Tre (7), Sóc Trăng (7), Bạc Liêu (7), Quảng Nam (6), Thanh Hóa (6), Trà Vinh (5), Nghệ An (4), Thừa Thiên Huế (3), Gia Lai (2), Đà Nẵng (2), Bắc Ninh (1), Hưng Yên (1), Lâm Đồng (1)trong đó có 6.537 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 101 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP.SG tăng 434 ca, Bình Dương giảm 230 ca, Đồng Nai giảm 241 ca, Long An giảm 143 ca, Kiên Giang tăng 15 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 234 ca tử vong tại TP. SG (160), Bình Dương (46), Long An (10), Tiền Giang (6), Nghệ An (3), Tây Ninh (2), Bến Tre (2), Thanh Hóa (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Cà Mau (1), Hà Nội (1).

SG: nhiều cơ sở, ngành nghề hoạt động trở lại gắn với phòng chống COVID-19. SG tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30/9. Một số ngành nghề, lĩnh vực được hoạt động trở lại nhưng phải gắn với phòng, chống dịch. Sáng sớm 16/9, một số cửa hàng thực phẩm thiết yếu đã cấp tập đóng gói cho các nhân viên đi giao hàng. Bên cạnh đó tiếp tục nhận giao dịch thông qua điện thoại, zalo. Trước mỗi cửa hàng đều chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn, các các tờ hướng dẫn thực hiện tốt việc giãn cách. Việc gọi người giao hàng không còn khó khăn như trước.

Hà Nội tháo dỡ toàn bộ chốt "vùng đỏ", không kiểm tra giấy đi đường "vùng xanh". Hôm nay 16-9, để phù hợp tình hình mới, Công an TP Hà Nội đã tháo dỡ 39 chốt phân vùng phòng chống dịch Covid-19. Ngày 16-9, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa cho tháo dỡ 21 chốt kiểm soát loại 1 (vùng đỏ) sau khi TP Hà Nội nới lỏng một số biện pháp giãn cách, phòng chống dịch Covid-19. Ngoài 21 chốt loại 1, Công an TP Hà Nội cũng tháo dỡ 9 chốt loại 2 (cấp quận, huyện quản lý), 9 chốt loại 3 (cấp xã, phường quản lý). Sau khi tháo dỡ 21 chốt loại 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ kiểm soát tại 23 chốt tại các cửa ngõ lớn ra, vào thành phố.

92% người trên 18 tuổi tại SG đã tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19. HCDC cho biết, hiện các quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục tiêm vét vắc xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi không phân biệt thường trú, tạm trú. Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM (HCDC) cho biết, đến ngày 15/9, TP đã đạt mục tiêu hoàn thành bao phủ vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên. HCDC cho biết, trong ngày 15/9, TP đã tiêm thêm 124.117 mũi vắc xin. Như vậy, tính đến nay, TP đã tiêm được 8.452.609 mũi, trong đó, có 6.667.018 người tiêm mũi 1, có 1.785.591 người tiêm mũi 2. Riêng vắc xin Sinopharm đã có 2.224.981 người được tiêm. Theo thống kê của Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình, tổng số người từ 18 tuổi trở lên tại TP.HCM là 7.208.800 người. Như vậy tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tại TP đã tiêm mũi 1 đạt hơn 92%, mũi 2 là hơn 24,7%

Hơn 850.000 liều vắc xin AstraZeneca Đức tặng Việt Nam tới Hà Nội. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 852.480 liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca đã về đến Hà Nội hôm 16-9. Đây là số vắc xin Chính phủ Đức tặng cho chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Yêu cầu ngừng: Tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi, kết hợp vắc xin không theo hướng dẫn. Bộ Y tế vừa yêu cầu khẩn tạm dừng hoặc đình chỉ các hoạt động tiêm chủng nếu vi phạm quy định chuyên môn, như tiêm vắc xin COVID-19 cho người dưới 18 tuổi và kết hợp vắc xin không theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

SG công bố 17 nhóm đối tượng không cần giấy đi đường. Công an TPHCM vừa bổ sung nhiều nhóm đối tượng được lưu thông không cần giấy đi đường từ ngày 16.9 đến 30.9. TP HCM: Người giao nhận hàng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh được ra đường. Ngoài shipper, ở TP HCM, một lực lượng khác cũng được hoạt động là người giao nhận hàng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Incheon đến Cam Ranh.

TQ dừng nhập khẩu thanh long VN

FPT mở trường nuôi dạy cho 1000 em nhỏ bị mồ côi

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2:

Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá tổ chức đánh bạc gồm 42 du học sinh Việt Nam

Khánh Hòa: ĐónCục Hàng không Việt Nam vừa cấp giấy phép cho chuyến bay của Hãng hàng không Asiana Airlines từ Incheon (Hàn Quốc) đến Khánh Hòa vào ngày 18/9. Được sự cho phép và khuyến khích của Chính phủ, các đường bay quốc tế đang dần được mở cửa, Nhà ga Hành khách Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh bắt đầu kích hoạt kế hoạch tái khai thác, chào đón du khách các nước đã kiểm soát được dịch bệnh đến với tỉnh Khánh Hòa.do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) cho hay, vừa nhận được thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc Chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực Cầu phao tạm Đông Hưng (phía Việt Nam là Điểm xuất hàng Km3+4, Quảng Ninh). Thời gian tạm dừng thông quan thanh long kéo dài 7 ngày, từ ngày 15 đến ngày 21/9 do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì bọc quả thanh long và thùng các-tông đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam.do COVID-19. Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cam kết sẽ nhận 1.000 em mất cha mẹ và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, chi phí mỗi năm ước khoảng 80 tỷ đồng. FPT City Đà Nẵng là nơi để thực hiện cam kết này của FPT. Ngày 16/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình công bố thành lập trường và chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng, đào tạo 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ vì COVID-19. Theo ông Trương Gia Bình, dịch COVID-19 đang gây ra nhiều tang thương và xáo trộn cho đất nước. Hàng nghìn người chết, hàng chục nghìn doanh nghiệp đóng cửa, hàng triệu người lao động mất việc. Đau thương hơn nữa là hàng nghìn em nhỏ mất cha, mất mẹ... Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cam kết sẽ nhận 1.000 em mất cha mẹ và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, chi phí mỗi năm 80 tỷ đồng.--- Lên chương trình "OutFront" của CNN hôm Thứ Tư, William Marsh, vị dân cử tiểu bang New Hampshire đã gây sóng gió khi tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng Hòa để gia nhập Đảng Dân Chủ.Marsh cũng lên án Cộng Hòa vì đảng này tấn công thuốc chủng ngừa, và so sánh nỗ lực của Cộng Hòa New Hampshire với Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa-FL), người tìm cách ngăn chận tất cả các yêu cầu y tế địa phương trong khi Florida trở thành ổ dịch tệ hại nhất Hoa Kỳ.Bản thân Dân biểu tiểu bang Marsh cũng là một bác sĩ, nói rằng hồi tháng 6/2021 đã có 1 dự luật tại Hạ Viện New Hampshire trong đó kiểu y hệt DeSantis ngănc hận tất cả nỗ lực chống dịch hợp lý, và cấm các trường ra lệnh mang khẩu trang, cấm các cơ sở kinh doanh yêu cầu khách hàng chích ngừa và mang khẩu trang.DB Marsh nói ai cũng biết làm như Cộng Hòa là đưa tiểu bang vào nhà mồ, làm dânc hết, trẻ em sẽ bệnh la liệt. Marsh lúc đó đã phản đối các chính sách Cộng Hòa như thế, để giữ an toàn cho người dân.--- Một Dân biểu Cộng Hòa tại tiểu bang Michigan đã bị tước bỏ các nhiệm vụ lập pháp sau khi bị một đồng viện Dân Chủ tố cáo là đã bạo hành lạm dụng.Báo Detroit Free Press nói rằng DB/TB Cộng Hòa Steve Marino bị Dân Biểu tiểu bang Mari Manoogian tố cáo tội bạo hành, nhưng không rõ bản chất chuyện này cụ thể ra sao. Tuy nhiên, Chủ Tịch Hạ Viện Jason Wentworth (Cộng Hòa) đã tuyên bố tước bỏ Marino các nhiệm vụ trong các ủy ban, và cam kết hợp tác với Cảnh Sát Tiểu Bang Michigan để điều tra.DB Manoogian đưa ra bản văn xác nhận có tình hình như thế, nhưng nói đây là chuyện riêng tư, nên không nói cụ thể được.--- Lực lượng Cảnh sát Điện Capitol hôm Thứ Tư cho biết đang hợp tác với Bộ Quốc Phòng để xin lính Vệ Binh tới canh gác cho một cuộc biểu tình lớn vào Thứ Bảy 18/9/2021. Cuộc biểu tình do phe bảo thủ tổ chức, nhằm đòi trả tự do cho những người bạo loạn 6/1/2021 đang bị giam.Cuộc biểu tình lớn sắ tới có tên là "Justice for J6" (Công Lý Cho Ngày 6/1) tổ chức bởi nhóm Look Ahead America, lãnh đạo bởi 1 người cựut hân tín của Trump là Matt Braynard.Hiện thời đang có nỗi lo là biểu tình sẽ có các thành viên của Proud Boys và Oath Keepers. Nhiều thành viên của 2 nhóm này đã và đang bị truy tố về tội tham gia bạo loạn ngày 6/1/2021.--- Một thành viên dân quân cực hữu Oath Keepers từng tham dự bạo loạn 6/1/2021 đã khai nhận 2 tội và bây giờ sẽ hợp tác với công tố liên bang. Jason Dolan, thành viên nhóm Oath Keeper, hôm Thứ Tư đã khai nhận tội trước tòa về âm mưu và cản trở pháp lý.Trên nguyên tắc 2 tội đó sẽ là từ 5 tới 6 năm tù, nhưng Dolan đã đồng ý thú tội để được giảm nhẹ bản án. Theo hợp đồng thú tội, hồ sơ có thể được câp nhật vào cuối năm nay. Trong hồ sơ nói rằng Dolan đã đi hàng đầu những người bạo loạn, đã kéo cánh tay một cảnh sát Capitol trong hàng ngũ cảnh sát kềm chế đám đông hôm bạo loạn 6/1/2021.--- Đơn kiện của nhà văn E. Jean Carroll tố cáo Trump đã bêu xấu tên tuổi cô đã được một thẩm phán liên bang cho tiến hành, sau khi thẩm phán Lewis Kaplan bác bỏ yêu cầu của Trump xin chận lại đơn kiện này.Như thế, đơn kiện của Carroll được xúc tiến, có thể sẽ buộc Trump cung cấp nhiều hồ sơ và cả một mẫu nhiễm sắc thể DNA. Luật sư Roberta Kaplan của Carroll nói luậts ư hy vọng buộc Trump ra tòa trực tiếp trả lời đơn kiện này trước Tòa Liên Bang số 2 (Second Circuit).CNN nói Trump vẫn còn cơ hội xin kháng án để làm chậm đà đơn kiện này. Nhà văn Carroll đã tố cáo Trump hiếp dâm cô vào giữa thập biên 1990s và đã kiện Trump về tội bôi nhọ mạ lỵ khi Trump nói rằng cô nói dối.--- Benjamin Barksdale, Trưởng Ty Cứu Hỏa Orlando, đã đấm vào 1 ông bố và cô con gái bên trong 1 nhà hàng của 2 bố con này ở North Carolina sau khi Barksdale say bí tỉ bước vào và đòi sử dụng nhà vệ sinh, bất kể lúc đó tiệm ăn đang đóng cửa.Vụ này dẫn tới kết quả Barksdale bị bắt về 2 khinh tội tấn công, xảy ra lúc 10 p.m. hôm 28/7/2021 tại tiệm ăn Hasaki Grill & Sushi tại Charlotte, N.C. Và rồi Barksdale đã bị tạm ngưng chức vụ tại Ty Cứu Hỏa OFD.Cô Amanda Nguyen, 26 tuổi, nói với cảnh sát rằng cô đang làm ở tiệm ăn thì Barksdale bước vào, lúc đó là 1 tiếngr ưỡi sau khi tiệm đóng cửa, rồi nói "Hãy để tôi dùng nhà vệ sinh nhé," theo báo cáo cảnh sát.Cô Nguyen nói "Không" và nói rằng sàn nhà còn ướt, rằng Barksdale có thể tới tiệm 7-Eleven gầnd 9ó để xài nhà vệ sinh. Nhưng Barksdale xô cô Nguyen, thế rồi bố cô là Hung Nguyen, 55 tuổi, tới giúp cô trong khic ô và ông sếpc ứu hỏa xô xát.Thế rồi Barksdale té xuống sàn, rồi đứng dậy, xông tới... thì lúc đó cô Nguyen dùng điện thoại quay phim lại. Amanda Nguyen nói với cảnh sát rằng cô em gái 14 tuổi lúc đó cũng có mặt. Đoạn phim dài 26 giây đồng hồ cho thấy Barksdale xô xát với 2 cha con nhà họ Nguyen.Cô Amanda và Hung Nguyen đưa được Barksdale tới cửa, lúc đó Barksdale đấm vào cô Amanda Nguyen, trúng đầu cô. Rồi y đấm Hung Nguyen trúng mắt trái. Thế rồi lại té, y lại chạy tới tiệm 7-Eleven. Cô Nguyen kể hung thủ lại tấn công tiếp, sau khi y rời tiệm tạp hóa, vì 2 chị em cô Nguyen đi theo để giúp cảnh sát tìm ra y.Barksdale chạy ra khỏi tiệm tạp hóa 7-Eleven để tới công viên gần đó là Romare Bearden Park thế rồi làm rớt bảng tên vớic hức cụ, ghi rõ “Benjamin Barksdale Fire Chief of Orlando Fire” (Benjamin Barksdale, Trưởng Ty Cứu Hỏa Orlando).---: Úc báo động Thái Bình Dương nguy lớn, cần liên minh cứu?: Đúng thế. Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Châu Peter Dutton trong buổi họp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin hôm Thứ Tư đã kêu gọi thành lập liên minh bảo vệ các quốc gia và các dân tộc trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương.Dutton nói tình hình vùng Ấn Độ Thái Bình Dương đang suy sụp, và lập liên minh là cách duy nhất để gìn giữ trật tự pháp trị quốc tế, theo một bản văn của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.Dutton tới thăm Pentagon một ngày trước khi có buổi họp Hội Đồng Tham Vấn Liên Bộ Úc-Mỹ với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.Austin và Dutton thảo luận về liên minh giữa 2 nước, nguyên có tình thân từ Thế Chiến 1 và vẫn là liên minh theo hiệp ước an ninh có tên "Australia, New Zealand, United States Security Treaty" ký hồi năm 1951.Austin nói: "Úc châu, một trong các đồng minh xưa nhất của chúng ta, lần đầu tiên nêu ra lại Hiệp ước ANZUS Treaty và cũng là lần duy nhất sau 9/11, gửi quân giúp 2 thập niên trước để chiến đấu vai bên vai với Hoa Kỳ."Hồi tháng 11/2020, Mỹ và Úc châu đã kết thân trong nỗ lực tăng tốc phát triển thiết bị quốc phòng, thử nghiệm vũ khí siêu thanh (hypersonic weapons) để đáp ứng cuộc chạy đua vũ trang liên hệ tới Trung Quốc và Nga.Mỹ và Úc đã có nhiều cuộc tập trận ở vùng Biển Đông (ngoài khơi VN, TQ và Philippines) để bảo đảm thông thương hải lộ Ấn Độ Thái Bình Dương.Tháng 6/2021, tàu chiến Hải quân Mỹ có phi đạn hành trình đã cùng với 1 tàu chiến Úc châu tập trận ở Biển Đông.Tháng 7/2021, khoảng 17,000 chiến binh tập trận Hải quân 2 tuần lễ tại khu vực bờ biển Úc châu.Cuộc tập trận có tên là "Red Flag-Alaska 21-2" liên hệ Không quân Mỹ-Úc cũng tập trận tháng 8/2021.Chi tiết:---Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá tổ chức đánh bạc gồm 42 du học sinh Việt Nam?Đúng thế. Theo tin KBS.Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Sở cảnh sát thành phố Daejeon (Hàn Quốc) cho biết đã bắt giữ 13 người điều hành trang web đánh bạc, trong đó có một du học sinh Việt Nam 22 tuổi, với tội danh tổ chức đánh bạc trực tuyến và vi phạm Luật khuyến khích thể thao công dân, tạm giam 7 đối tượng trong số này. Cơ quan điều tra cũng lập biên bản 29 người tham gia đánh bạc.

Các đối tượng này bị cáo buộc lôi kéo du học sinh, phụ nữ Việt Nam kết hôn đang lưu trú tại Hàn Quốc tham gia vào website đánh bạc quy mô 6,5 tỷ won (5,55 triệu USD), vận hành từ tháng 1/2018 đến tháng 8/2020.

10 người trong đường dây điều hành trang web đánh bạc là du học sinh đang theo học tại các trường đại học ở thủ đô Seoul và thành phố Daejeon. Những đối tượng này đã tìm kiếm người chơi thông qua trang mạng xã hội.

Ngoài ra, 4 người bị cáo buộc vi phạm Luật giao dịch ngoại hối với hành vi nhận 20 tỷ won (17,09 triệu USD) tiền đánh bạc tại Hàn Quốc (đã trừ phí) sau đó chuyển về Việt Nam bằng tài khoản giấu tên.

Trong khi đó, cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị cảnh sát Việt Nam dẫn độ một đối tượng 34 tuổi trong nhóm vận hành trang web đánh bạc, bỏ trốn sang Việt Nam trong quá trình thi hành án.

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=51548

