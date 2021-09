Phong trào khủng bố Al-Qaida vừa phổ biến băng video cho thấy lãnh tụ Ayman al-Zawahri đọc diễn văn để ca ngợi nhân dịp 20 năm trận khủng bố 9/11 trên nội địa Hoa Kỳ, nhiều tháng sau khi có tin đồn rằng ông đã chết.

.

- RWW: nhiều nhà thờ kêu gọi bầu bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom để Larry Elder sẽ Ky Tô Hóa California

- Tử vong tại VN giảm đều. SG khó cấp 'thẻ xanh Covid' cho F0 không khai báo. Bao giờ shipper được phép giao hàng liên quận, huyện SG? SG mở chiến dịch tiêm chủng cao điểm. Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine toàn dân 16-65 tuổi. Hà Nội: Đã tiêm phòng 77,1%. Thủ tướng: 'Sóng và máy tính cho em' là giải pháp tình thế, nhưng phù hợp. Chuyên gia: không thể giãn cách mãi, phải thích nghi để mở lại. Bà Rịa - Vũng Tàu: Thí điểm cho 4 cơ sở du lịch lớn ở 'vùng xanh' đón khách nội địa.

- Trump hàm ý sẽ ứng cử Tổng Thống 2024, nhưng chưa tiện nói để tránh né luật về tài chánh vận động

- Tướng Mỹ Lực Lượng Đặc Biệt rất buồn khi xem video quân Taliban chặt đầu 1 lính chế độ cũ rồi quay phim

- thấy xác 2 mẹ con trong xe đậu ngoài trời nóng ở Florida: mẹ bị bắn chết, em bé 1 tuổi chết vì nóng

- Một bệnh viện New York tạm ngưng các ca sinh nở vì nhiều y tá xin nghỉ vì lệnh cưỡng bách chích ngừa

- Alabama: chết vì tim, vì 43 bệnh viện ở 3 tiểu bang không cho nhập viện vì COVID chiếm hết giường ICU

- Texas: 1 hãng hứa sẽ giúp nữ nhân viên và gia đình dọn nhà sang tiểu bang khác vì chống luật siết phá thai

- Cảnh Sát Capitol đề nghị kỷ luật 6 cảnh sát vì có hành vi bất xứng liên hệ vụ bạo loạn 6/1/2021

- Gallup: 94% chấp nhận hôn nhân dị chủng

- USA Today/Ipsos: hơn 60% phụ huynh muốn con em họ học về ảnh hưởng của chế độ nô lệ và nạn kỳ thị sắc tộc, như một phần học trình K-12

- HỎI 1: Có phải gia đình Biden sở hữu 10% một công ty TQ, mà chứng khoán hãng này tăng gần 300% từ khi Biden thắng cử? ĐÁP 1: Sai hoàn toàn.

- HỎI 2: Bệnh nhân hồi phục từ COVID-19 sẽ di hại lâu dài? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-12/9/2021) --- Cuộc thăm dò mới của Viện Gallup cho thấy đại đa số dân Mỹ chấp nhận hôn nhân dị chủng. Gallup cho biết con số đó là 94% dân Mỹ ủng hộ khác sắc tộc cưới nhau.

.

Câu hỏi này được Gallup hỏi từ năm 1958, lúc đó chỉ 4% nói họ đồng ý những người khác sắc tộc kết hôn. Gần 1 thập niên sau, Tòa Tối Cao mới hợp pháp hóa hôn nhân dị chủng.

.

Nhận định gần như tương đồng từ các sắc tộc khác nhau. Dân Mỹ da trắng chấp nhận hôn nhân dị chủng là 93%, trong khi người Mỹ không-da-trắng đồng ý ở mức 96%.

.

--- Bản thăm dò mới của USA Today/Ipsos nói rằng hơn 60% phụ huynh Hoa Kỳ muốn con em họ học về ảnh hưởng của chế độ nô lệ và nạn kỳ thị sắc tộc, như một phần học trình K-12 (lớp mẫu giáo tới lớp 12). Nhưng không nhiều người muốn con em học về thuyết phê phản sắc tộc (critical race theory).

.

Thuyết này viết tắt là CRT, nhận xét rằng nạn kỳ thị vẫn là lực đẩy trong và đang ảnh hưởng đối với xã hội hiện nay, và bị nhiều người xem rằng lý thuyết này cũng là một dạng kỳ thị. Khoảng 1/4 phụ huynh ủng hộ việc chính phủ hạn chế dạy về CRT ở cấp dưới đại học.

.

--- Theo bản nghiên cứu của Right Wing Watch, phong trào quốc gia Ky tô tại California đang toàn lực kêu gọi giáo dân đi bầu để bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) và thay thế họ bằng nhà hoạt động truyền thanh cực hữu Larry Elder, người chiêu dụ sự ủng hộ từ các nhà thờ. Cử tri gốc Việt thường không nghe phát thanh tiếng Anh, nhưng với người Mỹ thì Elder rất nổi tiếng trên làn sóng phát thanh, thường được dân Mỹ mở nghe trong khi lái xe.

.

Thứ Ba 14/9/2021 là ngày bầu cử với câu hỏi bãi nhiệm Newsom hay không. Nhiều phiếu bầu đã gửi qua thư. Bản phúc trình Right Wing Watch ghi rằng nhiều mục sư nổi tiếng tại California tuyên bố rõ ý định từ nhiều năm gần đây là sẽ Thiên chúa hóa tiểu bang bằng cách kêu gọi bỏ phiếu đầy đủ các cử tri khuynh hướng truyền giáo Phúc âm bảo thủ (conservative evangelical voters).

.

Một nhân vật nổi bật cho vận động này là Ché Ahn, người lãnh đạo hội thánh New Apostolic Reformation bản doanh ở Pasadena, nói rằng Elder là chìa khóa vào văn phòng Thống Đốc tại tiểu bang đa số là cử tri Dân Chủ này. Ahn mới đây đã đọc diễn văn trong một cuộc tụ họp vận động của Donald Trump và kêu gọi bỏ phiếu bãi nhiệm Newsome.

.

Chưa hết, theo Right Wing Watch, Ahn từng chống các hạn chế tụ họp ở nhà thờ để chống dịch, được một phiên tòa phán quyết ủng hộ, nhưng gần nhất là đêm Thứ Năm, Ahn đồng tổ chức buổi họp phố ủng hộ Elder với 1 mục sư ủng hộ TRump cuồng nhiệt là Samuel Rodriguez, và Hội nghị Lãnh Đạo Ky Tô Gốc Latino Toàn Quốc (National Hispanic Christian Leadership Conference).

.

Và nhiều mục sư khác cũng góp lời la mắng Newsom. Nhưng các bản thăm dò gần đây cho thấy đa số cử tri muốn Newsom vẫn làm Thống Đốc California, trong đó 61% cử tri nói sẽ bầu "KHÔNG" bãi nhiệm, và 66% nữ cử tri cũng nói sẽ bầu tương tự, vì cho rằng Newsom đã cứu được kinh tế California, đã ưu tiên hỗ trợ các quan tâm của cư dân về xã hội, phúc lợi, cùng lúc đã giảm được đà tấn công của đại dịch.

.



Nếu bạn là cử tri California chưa đi bầu, xin nhớ, Thứ Ba 14/9/2021 hãy bước tới một phòng phiếu gần nhà để bỏ phiếu đã điền sẵn; nếu đã làm mất phiếu bầu thì chỉ cần đưa căn cước ID để lấy mẫu phiếu bầu thay thế. Tương lai California nằm trong tay bạn.

.

--- Tin COVID-19, theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 11/9 đến 17h ngày 12/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.478 ca nhiễm mới, trong đó 09 ca nhập cảnh và 11.469 ca ghi nhận trong nước tại TPSG (6.158), Bình Dương (3.188), Đồng Nai (974), Long An (285), Kiên Giang (117), Tây Ninh (93), Tiền Giang (80), Cần Thơ (68), An Giang (62), Quảng Bình (61), Đồng Tháp (49), Khánh Hòa (46), Bà Rịa - Vũng Tàu (46), Bình Phước (33), Quảng Ngãi (30), Cà Mau (22), Hà Nội (20), Đắk Nông (17), Bình Thuận (16), Bình Định (16), Phú Yên (14), Quảng Nam (12), Đắk Lắk (12), Thanh Hóa (12), Đà Nẵng (12), Bạc Liêu (8 ), Trà Vinh (7), Bến Tre (3), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Hưng Yên (1) trong đó có 6.650 ca trong cộng đồng.

.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 458 ca. Tại TP.SG tăng 529 ca, Bình Dương giảm 783 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, Long An giảm 52 ca, Kiên Giang giảm 48 ca.

.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 261 ca tử vong tại TP. SG (200), Bình Dương (39), Long An (5), Đồng Nai (6), Bình Thuận (3), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (2), Trà Vinh (1), Khánh Hòa (1), Cần Thơ (1), Đà Nẵng (1).

.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 281 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.279 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

.

SG khó cấp 'thẻ xanh Covid' cho F0 không khai báo. Trường hợp tự làm xét nghiệm, phát hiện dương tính và tự điều trị, không báo chính quyền địa phương sẽ khó có cơ sở cấp chứng nhận từng là F0, theo lãnh đạo Sở Y tế TP HCM. Thông tin được Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn chiều 12/9.

.

SG mở chiến dịch tiêm chủng cao điểm hơn 1,8 triệu liều vaccine COVID-19. SG tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM với mục tiêu đến hết 15.9, thực hiện hơn 1.806.000 liều vaccine cho người dân. Chiều 12.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đối tượng là người dân từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại TPHCM chưa được tiêm mũi 1 và tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vaccine phòng COVID-19.

.

Bao giờ shipper được phép giao hàng liên quận, huyện SG? Theo Công an TP Hồ Chí Minh, việc cho phép shipper được đi giao hàng liên quận, huyện phải chờ phân tích, đánh giá tình hình dịch COVID-19 và quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh. Chiều 12/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, việc cho phép shipper chạy liên quận, huyện có ưu điểm là phục vụ được nhiều đơn hàng, đa dạng nguồn cung cho người dân. Tuy nhiên, shipper chạy liên quận, huyện có nguy cơ lây lan dịch từ vùng này qua vùng khác và lượng đơn hàng ít hơn do khoảng cách các quận xa hơn.

.

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ 18 đến 65 tuổi, không cần là đối tượng ưu tiên và không phân biệt điều kiện cư trú. Tại cuộc họp chiều ngày 12.9 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã giao UBND các quận huyện chủ động lập kế hoạch và triển khai tổ chức cho đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thành phố.

.

Thủ tướng: 'Sóng và máy tính cho em' là giải pháp tình thế, nhưng phù hợp. Do đây là phương thức mới nên đòi hỏi thầy cô phải điều chỉnh nội dung, khối lượng để học sinh tiếp thu tốt nhất. Tối 12.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được xây dựng và triển khai với mục đích hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang ở vùng có dịch Covid-19 (thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg) có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Chương trình ưu tiên hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn thông đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhấn mạnh "tạm dừng đến trường nhưng không dừng học", Thủ tướng cho biết ông rất cảm động khi biết nhiều em dựng lán trên đỉnh đồi để có sóng học tập; song nhiều gia đình cũng không có tiền mua máy tính, điện thoại cho con học hành.

.

Chuyên gia: không thể giãn cách mãi, phải thích nghi để mở lại. “TP.HCM giờ giống như một cơ thể đã bị đóng băng 100 ngày. Muốn trở lại hoạt động thì phải tập bò, tập đi, nói cách khác là phải có giai đoạn thử nghiệm, khởi động dần dần”, ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, chia sẻ với Zing về đề án chuẩn bị mở cửa lại TP từ 15/9.

Ông Ngân là một trong những thành viên xây dựng đề án. Theo đó, TP.HCM dự kiến lấy mốc 15/9 để dần phục hồi từng bước các hoạt động kinh tế, dựa trên phân loại người dân có “thẻ xanh”, “thẻ vàng”. Đề án đã được lấy ý kiến các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thí điểm cho 4 cơ sở du lịch lớn ở 'vùng xanh' đón khách nội địa. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại 4 huyện “vùng xanh” của tỉnh này. Đáng chú ý có việc thí điểm cho phép 4 cơ sở lớn ở đây được đón khách nội địa. Ngày 12-9, ông Lê Ngọc Khánh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ký công văn cho phép và hướng dẫn một số hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại 4 huyện "vùng xanh" là Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Côn Đảo.

.

Sân bay quốc tế Vân Đồn

Hà Nội:

HỎI 1

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2:

đón 345 khách có 'hộ chiếu vaccine' về từ Mỹ. Ngày 12/9, sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã đón thành công hai chuyến bay đưa 345 công dân từ Mỹ về Việt Nam. Hành khách trên chuyến bay đều đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm 'hộ chiếu vaccine' của Bộ Y tế.Đã thực hiện trên 3,9 triệu mũi tiêm phòng Covid-19, đạt 77,1%. Theo Bộ Y tế, hiện Việt Nam đã nhận hơn 34 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Tính đến sáng 12-9, tỷ lệ sử dụng vắc xin đạt hơn 83%. Số lượng vắc xin còn lại chưa tiêm tập trung tại một số địa phương, đơn vị, trong đó có khoảng 2 triệu liều mới được phân bổ từ ngày 8-9. Riêng tại Hà Nội, trong ngày hôm qua, ngành Y tế thành phố đã triển khai tiêm hơn 411.000 liều vắc xin, đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Tổng số mũi tiêm thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là 3.906.597 mũi, sử dụng 3.538.826 liều vắc xin/4.591.476 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 77,1%.--- Phong trào khủng bố Al-Qaida vừa phổ biến băng video cho thấy lãnh tụ Ayman al-Zawahri đọc diễn văn để ca ngợi nhân dịp 20 năm trận khủng bố 9/11 trên nội địa Hoa Kỳ, nhiều tháng sau khi có tin đồn rằng ông đã chết.Tổ chức quan sát tình báo SITE Intelligence Group chuyên theo dõi các mạng thánh chiến, nói video mới đăng ngày Thứ Bảy 11/9/2021, trong đó lãnh tụ al-Zawahri nói rằng "Jerusalem sẽ không bao giờ được Do Thái hòa," và ca ngợi các trận tấn công của al-Qaida kể cả 1 vụ tấn công quân lính Nga tại Syria hồi tháng 1/2021.SITE nói al-Zawahri cũng ghi nhận chuyện Mỹ rút quân ở Afghanistan sau 20 năm chiến tranh. Nhưng SITE nói điều đó không có nghĩa là video thực hiện mới đây, vì hòa ước rút quân đã ký từ tháng 2/2020 giữa Taliban và chính phủ Trump.Al-Zawahri không nói chuyện Taliban chiếm trọn Afghanistan và thủ đô Kabul tháng trước, nhưng có nói về trận 1/1/2021 tấn công lính Nga ở thị trấn Raqqa phía bắc Syria.Tin đồn từ cuối 2020 là al-Zawahri chết vì bệnh. Từ đó, không có chứng cớ gì cho thấy ông còn sống, cho tới hôm Thứ Bảy. Rita Katz, giám đốc mạng SITE, nói cũng có thể ông ta đã chết vào thời điểm nào đó sau tháng 1/2021. Bài diễn văn của Al-Zawahri trên video dài 61-phút, 37-giây sản xuất bởi cơ quan thông tin as-Sahab Media Foundation của al-Qaida.Al-Zawahri là người Ai Cập, trờ thành lãnh tụ al-Qaida sau khi Biệt kích Mỹ hạ sát Osama bin Laden năm 2011 tại th5i trấn Abbottabad, Pakistan.-- Quân Taliban đã chặt đầu 1 chiến binh chế độ cũ, rồi hát ca ngợi lãnh tụ trong khi nắm tóc, xách đầu nạn nhân trong một video đăng trong một phòng chat room riêng của Taliban. Video dài 36 giây đồng hồ được báo Mỹ Washington Examiner thu giữ đươc, đăng từ 1 tuần trước.Không rõ ràng là chuỵen chặt đầu thu hình ngày nào, nhưng vào ngày 17/8/2021, các lãnh tụ Taliban hứa sẽ ân xá cho những người của chế độ cũ, và sẽ bảo vệ cho phụ nữ. Lúc đó phát ngôn nhân Taliban là Zabihullah Mujahid nói rằng Taliban không muốn có kẻ nộit hù hay ngoại thù nữa, nên bảo đảm với quốc tế, kể cả Hoa Kỳ là sẽ không ai gặp nguy hiểm.Nhưng trong video, 6 chiến binh Taliban vây quanh người lính chế độ cũ, đang nằm ngửa lưng ở sa mạc, đầu bi chặt đứt, đặt lên ngực. Trong hình, 5 người đàn ông mang súng trường, người thứ sáu một tay cầm 2 con dao. Người thứ bảy đứng quay phim. Người lính chế độ cũ mang quân phục xanh lá cây sậm loại quân đội quốc gia. Người cầm dao trông như lãnh tụ cả nhóm, đưa cao tay cầm dao lên trời, hô khẩu hiệu.Bản dịch từ tiếng Pushto cung cấp cho báo Washington Examiner bởi 1 nguồn tin quân sự Mỹ, cho thấy nhóm này hô lớn: "Thánh chiến quân. Thượng đế vĩ đại và trường thọ tới Ameer ul momeneen Mullah Haybat Uallah Akhunzada (lãnh tụ tối cao của Taliban)!”Cuối video, người trưởng nhóm hô: "Bắn nó! Phải làm như nó bị bắn" trong khi các chiến binh đứng chĩa súng bắn."Nasser Von Waziri, tham vấn an ninh người Afghan, làm việc với tất cả các cơ quan chính phủ trong khi lính Mỹ còn ở đó, kinh hoàng nói: "Thiệt là dã man."Chuẩn Tướng Hoa Kỳ Don Bolduc, người phụ tránh huấn luyện các đơn vị Lực lượng đặc biệt và là cựu Tư Lệnh Đặc Nhiệm Các Chiến Dịch Đặc Biệt tại Afghanistan năm 2010-2013, nói ông rất buồn khi xem video này. Bolduc nói ông đã gặp 3 nạn nhân bị chặt đầu trong 10 chuyến công tác tại Afghanistan. Họ đều là dân làng, vàv các toán quân Lực lượng đặc biệt của Bolduc được các thành viên gia đình của họ mời tới để điều tra.--- Một em bé 1 tuổi ở Orlando, Florida, được tìm thấy nằm chết trong chiéc xe nóng bỏng ngoài trời sau khi mẹ em bé bị bắn chết kế bên, theo lời cảnh sát. Xác 2 mẹ con được tìm thấy ở 1 sân đậu xe sau khi vụ bắn xảy ra.John Mina, Trưởng Ty Cảnh Sát Quận Cam (Florida), nói đã ban lệnh truy nã đối với tay súng nghi can là Doujon Duwayne Griffiths, 21 tuổi. Cảnh sát nói Griffith trước đó trong tuần cũng đã bắn bố em bé bị thương.Sau khi có ý thức trở lại, bố em bé nói Griffiths là kẻ nổ súng, nói 2 người gây lộn nhau, rồi bị Griffith bắn bị thương. Griffith sau đó lái xe chở đi bạn gái của bố em bé là Massania Malcolm, và em bé là, Jordania. Bà mẹ 20 tuổi và em bé 1 tuổi được tìm thấy xác hôm Thứ Năm.--- Một bệnh viện ở New York loan báo ngưng các ca sinh nở cho bà bầu cuối tháng này, sau khi nhiều y tá xin nghỉ việc vì lệnh cưỡng bách chích ngừa COVID-19. Bệnh viện Lewis County General Hospital bâyg iờ sẽ ngưng các ca sinh đẻ từ ngày 24/9/2021, theo tin từ đài WWNY TV.Họp báo hôm Thứ Sáu ở thị trấn Lowville, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gerald Cayer nói thiếu nhânv iên, nên không thể thực hiện các ca sinh đẻ em bé an toàn. Theo lời Cayer, có 6 y tá trong sản khoa từ nhiệm vì lệnh chích ngừa, trường hợp thứ bảy chưa quyết định dứt khoát.Cayer nói ông hy vọng đóng cửa chỉ là tạm, và đang làm việc với Bộ Y Tế để tránh đóng cửa vĩnh viễn. Quận Lewis County có tỷ lệ trung bình tính 7 ngày các ca COVID cao nhất tiểu bang New York trong 3 ngày qua.--- Chỉ vài ngày nữa là tới sinh nhật thứ 74, một người đàn ông ở tiểu bang Alabama đã chết tuần trước sau khi 43 bệnh viện ở 3 tiểu bang không thể cho ông nhập viện vì hết giường ICU (chăm sóc đặc biệt). Bây giờ, gia đình người này khuyến khích dân Mỹ hãy đi chích ngừa để không làm tràn ngập các bệnh viện Mỹ.Ông Ray Martin DeMonia chết vì đau tim tuần trước, sau khi gia đình tìm cách đưa ông nhập viện chữa trị, nhưng cuối cùng 1 nhân viên ở bệnh viện Alabama mới tìm được giường ICU cho ông ở 1 bệnh viện Mississippi, gần 200 dặm cách nhà. Gia đình viết lời cáo phó ghi rằng: "Để vinh dah Ray, xin hãy chích ngừa nếu bạn chưa chích, nhằm làm trống giường các ca cấp cứu không phải COVID. Ray không muốn có ai phải trải qua như Ray đã trải qua."--- Công ty tin học Salesforce đưa ra đề nghị để giúp các nhân viên đang ở Texas muốn dọn ra khỏi tiểu bang này sau khi luật siết gắt phá thai đưa ra ở Texas. Marc Benioff, Tổng quản trị Salesforce, hôm Thứ Sáu thông báo với các nhân viên rằng có ai muốn dọng khỏi Texas, công ty sẽ giúp dọn cả gia đình ra khỏi Texas.Salesforce, công ty có bản doanh ở San Francisco, chuyên ngành nhu liệu, nói rằng nếu có nhânv iên nào quan ngại về luật phá thai ở Texas, muốn dọn đi, công ty sẽ giúp dọn cả nhân viên đó và gia quyến trực tiếp của họ.Các công ty kỹ thuật khác cũng đã có phản ứng với luật Texas. Công ty hẹn hò mạng Bumble và Match Group, cùng có bản doanh ở Texas, nói họ sẽ tạo ra quỹ để giúp các phụ nữ.Hai công ty xe công nghệ Uber và Lyft nói họ sẽ gánh các chi phí pháp lý nếu các tài xế của họ bị kiện vì luật cấm phá thai 6 tuần tuổi, vì theo luật thì người chở đi phá thai cũng sẽ bị kiện và sẽ bị phạt ít nhất 10,000$/đơn kiện.--- Trump hôm Thứ Bảy nói mí mí về ý định ra tranh cử Tổng Thống 2024. Trong khi nói chuyện với cảnh sát ở New York, Trump được hỏi là sẽ tranh cừ hay không, thì nói "Tôi nghĩ là các bạn sẽ rất vui."Trump nói: "Tôi biết tôi sắp làm gì, nhưng chúng ta chưa nên nói tới vì từ quan điểm luật tài chánh vận động, mà luật này rất kỳ cục." Trump dịp này cũng chửi mắng Biden về cách rút quân ra khỏi Afghanistan, gọi là hỏng hoàn toàn.--- Cảnh Sát Capitol (USPC) nói là đã đề nghị kỷ luật 6 cảnh sát vì có hành vi liên hệ vụ bạo loạn 6/1/2021 tại thủ đô Washington DC. Các cảnh sát này bị xem là đã vi phạm vì hành vi không xứng đáng, không thi hành chỉ thị, tuyên bố không thích hợp, tiết lộ các thông tin không chính đáng.Nhưng không có hành vi nào bị xem là tội hình sự. USPC khen ngợi các cảnh sát làm việc trong ngày bạo loạn, đã có những nỗ lực anh hùng, chứng tỏ lòng can đảm khi chống người bạo loạn để bảo vệ Quốc Hội hôm 6/1/2021.---: Có phải gia đình Biden sở hữu 10% một công ty Trung Quốc, mà chứng khoán hãng này tăng gần 300% từ khi Biden thắng cử?: Sai hoàn toàn. Người ta muốn tấn công gia đình Biden, quyc hụp rằng gia đình Biden làm chủ 10% tích sản công ty từ TQ là Contemporary Amperex Technology Ltd. và chứng khoán hãng này tăng gần 300% từ khi Biden đắc cử Tổng Thống. Có 3 người, mà mỗi người sở hữu 10% hay nhiều hơn chứng khoán hãng này, đều là người Trung Hoa, và chứng khoán hãng này tăng 90%, chứ không phải 300%. Công ty CATL là sản xuất bình điện hàng đầu của TQ, và hãng xe điện Tesla cũng là khách hàng của CATL. Con số 10% chứng khoán hãng này là trị giá $18 tỷ đôla.Gia đình Biden không làm chủ sở hữu lớn nào. Có 3 người làm chủ 10% hay nhiều hơn trong CATL, là: Chủ tịch công ty Yu Qun Zeng; Phó chủ tịch Shi Lin Huang; và tỷ phú TQ Zhen Hua Pei.Không có chứng khoán cá nhân làm làm chủ bởi Joe, Jill Biden. Biden đã làm bản khai tài chánh trong cương vị Tổng Thống ngày 17/5/2021, cho cả 2 vợ chồng quyền lực cao nhất Hoa Kỳ. TRước đó, Biden đã khai tài chánh ngày 20/5/2020 khi tranh cử Tổng Thống. Cả 2 bản khai không có đầu tư chứng khoán cá nhân nào.Con trai Joe Biden là Hunter Biden từng bị dòm ngó về đầu tư ở TQ, nhưng không có gì liên hệ ở CATL. Chi tiết ở:---: Bệnh nhân hồi phục từ COVID-19 sẽ di hại lâu dài?Đúng thế. Gần 1/2 bệnh nhân hồi phục từ COVID-19 bị hội chứng kéo dài, theo bản khảo sát Tokyo. Bản khảo sát từ Setagaya Ward xem phản ứng từ 3,710 trong khoảng 9,000 người bị nhiễm dương tính hồit háng 4/2021. Trong các đáp ứng, 1,786, tức là 48.1%, nói họ bị hội chứng kéo dài, xảy ra trên 50% trường hợp với người trong lứa tuổi 30s tới 50s, nhưng chỉ là 14.3% trong những người dưới 10 tuổi, mức tuổi thấp nhất trong nhóm khảo sát.- 971 người bị vấn đề khứu giác (ngửi),- 893 người bị bệnh mất sức,- 801 người bị hỏng về nếm,- 433 người giảm sức tập trung tư tưởng,- 315 người bị rụng tóc.Bản khảo sát không cho biết được là các hội chứng kéo dài bao lâu thì hết, hay có người sẽ bị vĩnh viễn. Bản chung kết sẽ phổ biến cuối tháng 10/2021.Chi tiết: