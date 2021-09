Cà Mau: kết án 1 công nhân 5 năm tù vì tội làm lây dịch, khởi tố 1 bác sĩ. SG chích vaccine: Hiện 94,02% người 18+ tuổi. SG: chích ngừa cho "phe ta", cán bộ bị bắt. SG làm thẻ xanh COVID. Hà Nội bố ráp thuốc lậu. Cần Thơ ngồi yên thêm 10 ngày. SG: 1 nghệ sĩ công khai 100 trang kế toán việc làm từ thiện. Phú Quốc nghĩ tới đếm tiền mùa dịch. - Mỹ: lây nhiễm COVID tăng 316 so với năm ngoái, nhập viện

Mỹ: lây nhiễm COVID tăng 316 so với năm ngoái, nhập viện tăng 158%, chết dịch tăng gấp đôi. Lý do: nhiều người dân không chịu chích ngừa. Quận Columbia (Florida) chỉ 33% dân chích ngừa; trong quận, 1 Trưởng Ty Cứu Hỏa chết dịch, Phó Ty thở máy, 75% nhân sự dương tính.

- Cà Mau: kết án 1 công nhân 5 năm tù vì tội làm lây dịch, khởi tố 1 bác sĩ. SG chích vaccine: Hiện 94,02% người 18+ tuổi. SG: chích ngừa cho "phe ta", cán bộ bị bắt. SG làm thẻ xanh COVID. Hà Nội bố ráp thuốc lậu. Cần Thơ ngồi yên thêm 10 ngày. SG: 1 nghệ sĩ công khai 100 trang kế toán việc làm từ thiện. Phú Quốc nghĩ tới đếm tiền mùa dịch.

- bầu cử nên hay không bãi nhiệm: Thống Đốc Newsom thăm dò thắng thế; Quận Cam và quận San Diego: 50% chống bãi nhiệm, 45% ủng hộ bãi nhiệm; phe chống bãi nhiệm Newsom gây quỹ 49.5 triệu đô, phe đòi bãi nhiệm gây quỹ 8.6 triệu đôla

- West Virginia: 44% cử tri thành niên nói bầu cử 2020 chính xác, 43% nói kết quả sai rồi, 14% nói không biết chắc

- máy điện toán hỏng, dẫn tới báo cáo động đất 6.5 ở Canada; bản tin báo động đã xóa đi

- vợ ân hận vì chồng chết dịch khi mới 38 tuổi, trước giờ cứ nghĩ COVID là trò chính trị và vaccine là trò kiếm tiền

- Biden: Mỹ công nhận Taliban còn lâu lắm. Thông tấn Nga: giao chiến ở Panishir còn dữ dội

- Scotland: trưng cầu dân ý cuối năm 2023 về có nên độc lập ra khỏi Vương Quốc Anh hay không

- Mike Lindell vu khống bầu cử 2020, đơn đặt hàng MyPillow tăng 40%, thuê thêm 200 nhân viên

- HỎI 1: Cảnh báo về khủng bố bằng bom vi trùng? ĐÁP 1: Cưu Thủ Tướng Anh Tony Blair cảnh báo.

- HỎI 2: Siêu thị không quầy thu ngân? ĐÁP 2: Bắt đầu ở Tokyo.

QUẬN CAM (VB-7/9/2021) --- Lễ Lao Động 2021 có một nỗi lo: Lây nhiễm siêu vi coronavirus hàng ngày tăng 316% so với ngày Lễ Lao Động 2020, theo số liệu từ Johns Hopkins University. Số lượng chết dịch mỗi ngày tăng gần gấp đôi. Lý do vì biến chủng Delta lây lan nhanh và vì nhiều người Mỹ vẫn chưa chịu chích ngừa.

.

Số người nhập viện vì COVID tăng 158% so với năm ngoái, theo số liệu Bộ Y Tế & Nhân Dụng. Một số bệnh viện Mỹ bây giờ đông bệnh nhân COVID tới nỗi các bác sĩ phải cân nhắc khi đưa người vào số giường ICU còn sót lại.

--- Trưởng Ty Cứu Hỏa Randy Burnham của thị trấn Lake City, Florida, đã chết vì COVID-19 sau khi dịch này làm 75% nhân sự trong Ty của ông phải nghỉ việc để chữa trị hồi tháng qua. Ty Cứu Hỏa nói không rõ Burnham trước đó có chích ngừa hay chưa. Burnham chết hôm Chủ Nhật 5/9/2021 sau khi nhập viện chữa trị nhiều tuần lễ.

Phó Ty Cứu Hỏa của thị trấn Lake City, 60 dặm phía tây Jacksonville, đang nằm viện vì COVID, và đang nằm ống thở, theo tin Channel 4 News. Ty Cứu Hỏa này có 21 người, có một lúc 75% nhân sự bị dính COVID hoặc bị cách ly. Lake City nằm trong quận Columbia County, và quận này chỉ có 33% cư dân chích ngừa.

--- Nicola Sturgeon, Thủ Tướng Scotland (Tô Cách Lan), nói hôm Thứ Ba rằng mục tiêu của bà là tổ chức trưng cầu dân ý vào cuối năm 2023 để hỏi ý dân về quyết định Scotland có nên độc lập ra khỏi Vương Quốc Anh hay không. Bà nói dự kiến thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý là khi dịch COVID đã qua xong.

Scotland hiện là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh, chiếm một phần ba diện tích phía bắc của đảo Anh, có biên giới với Anh ở phía nam, Đại Tây Dương bao quanh các mặt còn lại. Edinburgh là thủ đô và là thành phố lớn thứ nhì của Scotland. Glasgow là thành phố lớn nhất của Scotland. Dân số Scotland ước tính vào năm 2019 là 5,463,300 người.

--- Mike Lindell, Tổng quản trị công ty MyPillow, trong đêm Thứ Năm thú nhận trên làn sóng truyền hình riêng Lindell TV rằng những lời vu khống của ông về "gian lận bầu cử 2020" đang mang tới lợi tức nhiều hơn là bất lợi, cho dù bị công ty Dominion Voting Systems kiện đòi $1.3 tỷ đô và một số tiệm bách hóa lớn từ chối bán sản phẩm MyPillow.

Mike Lindell nói rằng đơn đặt hàng tăng vọt, tới nổi công ty phải thuê thêm 200 nhân viên, và bây giờ MyPillow có tổng cộng 2,700 nhân viên. Các đợt bán hàng đặc biệt đều thành công, với các mã số tiếp thị (promo codes) ủng hộ Trump và chỉ trích bầu cử như: 'FightforTrump,' '45,' 'Proof,' và 'QAnon' — làm tăng thương vụ MyPillow thêm 30-40%.

--- Tin COVID theo Bộ Y TẾ, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 06/9 đến 17h ngày 07/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.208 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 14.193 ca ghi nhận trong nước tại TP SG (7.310), Bình Dương (3.966), Đồng Nai (945), Long An (490), Kiên Giang (242), Tiền Giang (183), Quảng Bình (182), Tây Ninh (164), An Giang (87), Cần Thơ (74), Đồng Tháp (71), Khánh Hòa (61), Đắk Nông (51), Bình Phước (48), Bình Thuận (46), Quảng Ngãi (37), Hà Nội (36), Đà Nẵng (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (31), Phú Yên (25), Nghệ An (18), Bình Định (11), Quảng Nam (10), Thừa Thiên Huế (9), Trà Vinh (8 ), Quảng Trị (8 ), Vĩnh Long (7), Thanh Hóa (7), Cà Mau (7), Sơn La (7), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (3), Bến Tre (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Lâm Đồng (1), Kon Tum (1), Hưng Yên (1), Bắc Giang (1), Ninh Thuận (1) trong đó có 8.161 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.716 ca. Tại TP. SG tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1.772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca, Long An giảm 367 ca, Kiên Giang tăng 41 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 316 ca tử vong tại TP. SG (253), Bình Dương (40), Long An (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (1), Phú Yên (2).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

SG làm thẻ xanh COVID-19. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố và nhóm chuyên gia y tế, kinh tế đang thiết kế "thẻ xanh COVID-19" để quy định những ai được tham gia các hoạt động khi thành phố mở cửa lại kinh tế. Sắp tới các hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại sẽ từ từ mở lại theo mức độ an toàn. Sau ngày 15.9, công sở, các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vận tải... muốn mở lại phải đáp ứng các điều kiện an toàn. "Một trong những điều kiện an toàn khi người dân tham gia các hoạt động sau này là tiêm vaccine. Thành phố mong muốn được Trung ương cung cấp thêm vaccine để tiêm đủ mũi 2 cho người dân” – ông Mãi nói. Dự kiến TPHCM sẽ thí điểm "thẻ xanh COVID-19" ở quận 7 (nơi đã kiểm soát được dịch), sau đó mới từng bước áp dụng ở các địa phương khác khi đã kiểm soát được dịch.

SG chích vaccine: Hiện 94,02% người từ 18 tuổi trở lên ở TPSG đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin Covid-19, tại Hà Nội là gần 56,45%, Bình Dương là 73,28%, Long An 94,28%, Đồng Nai là 49,26%. Đến ngày ngày 7-9, TP HCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai đã tiêm gần 12,3 triệu liều vắc-xin Covid-19.

Phú Quốc nghĩ tới đếm tiền: Thí điểm đón 2-3 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp, nêu ra yêu cầu thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc từ nay đến cuối năm với dự kiến từ 2-3 triệu lượt người.

Nghệ sĩ công khai kế toán việc làm từ thiện. Trấn Thành tung 100 trang sao kê (kế toán) hoạt động từ thiện và gửi tâm thư. Giữa ồn ào "không minh bạch tiền quyên góp từ thiện", Trấn Thành bước đầu tung 100 trang sao kê trong tổng cộng 1.000 trang. Trấn Thành cho biết bảng sao kê của anh dài hơn 1.000 trang nên sẽ chia làm 10 bài đăng. Động thái rõ ràng của Trấn Thành như ngầm đáp lại loạt tin đồn thất thiệt, tố anh "ăn chặn" tiền từ thiện gây xôn xao suốt những ngày qua. Trấn Thành trên fanpage có 18 triệu lượt theo dõi.

SG: chích ngừa cho "phe ta", cán bộ bị bắt. Móc nối, làm hồ sơ tổ chức cho gần 20 trường hợp không thuộc diện được tiêm vaccine COVID-19 đến tiêm vaccine, một đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 7/9, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân quận 6, TP HCM cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Mạnh Thảo (SN 1984, ngụ phường 14, quận 6) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều Điều 356 - Bộ Luật Hình sự.

Cần Thơ tiếp tục gia hạn áp dụng chỉ thị 16 toàn thành phố thêm 10 ngày. Ngày 7-9, UBND TP Cần Thơ có công văn yêu cầu tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 trên toàn thành phố thêm 10 ngày nữa.

Hà Nội bố ráp thuốc lậu. Đang giao 1.000 viên thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu thì bị bắt quả tang. Lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, tâm lý người dân muốn mua các loại thuốc phòng, điều trị COVID-19, một đối tượng đã mua thu gom từ các nguồn trên mạng để bán kiếm lời.

Cà Mau: Khởi tố 1 bác sĩ

Lãnh án 5 năm tù vì tội làm lây dịch

Khai trương siêu thị không quầy thu ngân tại Tokyo

NHK

Ngày 7/9, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý một đối tượng nhập lậu số lượng lớn thuốc điều trị COVID-19.bị cho là thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19. Ngày 7-9, thượng tá Trần Thanh Xuân - thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau - ký quyết định khởi tố bị can Lê Hữu Phước (41 tuổi, bác sĩ, trưởng Trạm y tế xã Thanh Tùng) vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi, trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, bác sĩ Phước với vai trò thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Thanh Tùng, đã không thực hiện đủ vai trò, trách nhiệm của mình; thực hiện hành vi bị cấm trong lĩnh vực y tế về khám chữa bệnh, không khám sàng lọc, tư vấn, không thực hiện đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế về các yếu tố dịch tễ có liên quan đến bệnh nhân L.T.Đ. Từ đó, dẫn đến hậu quả không phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bệnh của Đ., để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã Ngọc Chánh và Thanh Tùng.. Lê Văn Trí (28 tuổi, ở xã An Xuyên, TP. Cà Mau) làm thuê ở TP.HCM, khi về Cà Mau không tuân thủ quy định phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh cho 19 người, đã bị tuyên án 5 năm tù. Ngoài phạt tù, HĐXX còn phạt bị cáo 20 triệu đồng. Gia đình Trí có hoàn cảnh khó khăn nên đã lên chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) làm thuê cho một đại lý nước đá. Khuya 2/7, Trí và người em vợ điều khiển xe máy từ TP.HCM về Cà Mau. Đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại quản lộ Phụng Hiệp, Trí ghé khai báo y tế và được lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn về địa phương tiếp tục khai báo để được hướng dẫn cách ly tại nhà. Tuy nhiên, khi vừa qua khỏi chốt kiểm soát Trí đã ghé vào Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi được hỏi một số thông tin khai báo y tế như: Trong những ngày qua có đi đến hoặc từ ngoài tỉnh về không… thì Trí trả lời không. Về đến nhà, Trí cũng không đi khai báo y tế ngay. Trong quá trình thực hiện yêu cầu cách ly tại nhà Trí cũng không tuân thủ đúng quy định dẫn đến làm lây nhiễm dịch bệnh cho 19 người, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.-- Trở lại Bạch Ốc từ nhà ở Wilmington, Delaware, Tổng Thống Joe Biden nói với các phóng viên rằng chuyện Mỹ công nhận chính thức Taliban vẫn còn xa lắm.Cùng lúc, có tin giao chiến xảy ra trong tỉnh Panjshir của Afghanistan, nơi quân Taliban nói là đã kiếm soát được toàn tỉnh, nhưng một nguồn tin từ Mặt Trận Kháng Chiến Afghanistan nói với thông tấn TASS của Nga rằng giao chiến vẫn dữ dội, và chạm súng lan sang cả tỉnh giáp biên là Baghlan.Cùng lúc, quân kháng chiến nói họ được ủng hộ từ nhiều cuộc biểu tình diễn ra khắp nước Afgahnistan, kể cả tại thủ đô Kabul.--- Còn hơn một tuần nữa là ngày cử tri trực tiếp tới phòng phiếu của cuộc bầu cử đặc biệt với câu hỏi có nên bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom hay không. Chính thức là ngày 14/9/2021 bầu cử, nhưng nhiều cử tri đã bầu sớm qua bưu điện và qua thùng nhận phiếu. Cho tới hôm nay, tiền gây quỹ của Thống Đốc Newsom nhiều hơn các ứngc ử viên đối thủ.Bầu cử bình thường thì Dân Chủ chắc chắn là sẽ thắng phiếu vì cử tri Dân Chủ đông gấp đôi cử tri Cộng Hòa tại California. Vấn đề là, bầu cử đặc biệt sẽ không có nhiều cử tri tham dự, và điều này là một rủi ro khó tiên đoán. Tuy nhiên, người ta thắc mắc vì sao phải buộc California tốn 276 triệu đô la để hỏi cử tri về chuyện bãi nhiệm Newsom, trong khi Newsom sẽ mãn nhiệm vào cuối năm 2022, tức là 15 tháng nữa?Cộng Hòa đang nhức nhối vì điểm thăm dò của Public Policy Institute of California phổ biến tuần qua cho thấy 58% các cử tri dự tính đi bầu nói họ ủng hộ Newsom ở lại ghế Thống Đốc (chỉ 39% nói muốn bãi nhiệm), và 66 nữ cử tri nói đừng bãi nhiệm Newsom vì các chính sách Newsom chống dịch hữu hiệu, giáo dục cởi mở, và đặt trọng tâm về chăm sóc gia đình, phụ nữ, cao niên, trẻ em.Bản thăm dò PPIC cũng cho thấy ngay cả ở các nơi từng là hang ổ Cộng Hòa, điểm ủng hộ Newsom lại cao bất ngờ (với xác suất sai số +/-3.4%):. vùng Inland Empire (2 quận giáp biên Quận Cam: Riverside County và San Bernardino County) có 54% cử tri ủng hộ Newsom ở lại ghế Thống Đốc, chỉ 46% ủng hộ bãi nhiễm.. vùng Quận Cam và quận San Diego: 50% chống bãi nhiệm, 45% ủng hộ bãi nhiệm.Về tiền gây quỹ, tổng số gây quỹ cà hai phiếu (chống và ủng hộ bãi nhiệm) lên hơn 72 triệu đôla. Theo bản báo cáo từ văn phòng Bộ TRưởng Hàng Chánh California, tính vào ngày 31/7/2021, phía ủng hộ Newsom gây quỹ hơn $49.5 triệu đôla (riêng Ủy ban Stop the Republican Recall of Governor Newsom gây quỹ được 46.3 triệu đôla), phía đòi bãi nhiệm Newsom gây quỹ 8.6 triệu đôla (nhiều nhất là Larry Elder, gây quỹ từ 1/1/2021 tới 31/7/2021 là 4.4 triệu đôla).--- Một nhà địa chấn học chính phủ Canada nói rằng bản tin về động đất 6.5 độ hôm Thứ Hai báo cáo là xảy ra ở British Columbia, Canada, thực ra là nhầm lẫn, vì chưa hề có cú động đất đó. Alison Bird từ cơ quan Natural Resources Canada nói rằng một sai sót điệnt oán đã dẫn tới bản tin về động đất tử Sở Địa Dư Hoa Kỳ. Bà nói không hề có cú động đất được báo cáo là ở 165 kilometres đông nam thị trấn Kitimat chiều Thứ Hai. Bản tin đã được xóa bỏ trên trang Sở Địa Dư Hoa Kỳ.--- Có những vùng tin giả tràn ngập. Cuộc thăm dò của công ty nghiên cứu thị trường Research America, thực hiện cho mạng thông tin Metro News Network của tiểu bang West Virginia cho thấy những con số đáng ngại.- 44% cử tri thành niên ở tiểu bang West Virginia tin rằng kết quả bầu cử 2020 là chính đáng.- 43% cử tri thành niên nơi đó tin bầu cử 2020 đã bị làm cho sai lạc.- 14% nói là không biết chắc điều gì để nói.--- Một phụ nữ, mới đây trở thành qảu phụ vì chồng chết vì COVID-19, bây giờ tích cực kêu gọi mọi người hãy đi chích ngừa. Christina Lowe, 32 tuổi, và chồng là Mikel lâu nay mạnh mẽ chống chích ngừa và khẩu trang. Hai vợ chồng tin rằng họ còn trẻ, khỏe mạnh, không thể có siêu vi khuẩn nào tác hại.Cô Lowe nói với đài NBC San Diego hai vợ chồng đã tin chuyện vaccine chỉ là âm mưu tiền bạc và quyền lực, chứ không phải bảo vệ sức khỏe dân Mỹ, chủ yếu nghĩ COVID là chính trị thổi phồng.Anh Mikel lại là lính cứu hỏa 15 năm qua, bất ngờ dính COVID hai tuần trước, rồi khó thở, sinh ra pneumonia. Cô Christina kể, khuôn mặt anh trở nên màu xanh tím, nên phải cho thở với oxygen. Và Mikel chết vì COVID-19 hôm 29/8/2021. Lúc đó, anh mới 38 tuổi.Cô Christina nói bây giờ rất ân hận. Cô đã đi chích ngừa, hy vọng người khác cũng sẽ chích ngừa và nhớ mang khẩu trang.---: Cảnh báo về khủng bố bằng bom vi trùng?: Cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair cảnh báo. Blair nói hôm Thứ Hai rằng hiểm họa Hồi Giáo là có thực và là nỗi lo lớn nhất, và thế giới Tây Phương nên sửa soạn đối phó việc các tổ chức cực đoan tấn công bằng vũ khí vi trùng. Blair nói như thế trong bài diễn văn trước viện nghiên cứu về an ninh thế giới RUSI trongd ịp tưởng niệm 20 năm cuộc khủng bố ngày 11/9/2021 tại Hoa Kỳ.Blair nói các nhóm cực đoan Hồi Giáo có thể bám chân trở lại trong Afghanistan để làm căn cứ tấnc ông toàn cầu. Blair nói dịch COVID-19 đã dạy cho nhân loại các chủng loại vi khuẩn chết chóc, và nhân loại cần phải nghĩ tới viễn ảnh quân khủng bố sử dụng bom vi trùng. Chi tiết:---: Siêu thị không quầy thu ngân?: Bắt đầu ở Tokyo., 6/9/2021Một cửa hàng siêu thị mới không có quầy thu ngân được khai trương tại Tokyo. Cửa hàng sử dụng công nghệ, theo đó khách hàng không cần trả tiền ngay tại chỗ, góp phần giải quyết tình trạng người mua phải xếp hàng dài để trả tiền.

Công ty bán lẻ lớn của Nhật là Daiei hợp tác với công ty NTT Data đã mở một cửa hàng siêu thị mà họ gọi là “walk through” nằm bên trong tòa nhà có văn phòng của công ty NTT Data.

Khách hàng vào cửa hàng bằng cách quét mã QR trên điện thoại di động, sau đó có thể mua bất cứ loại hàng nào rồi ra về mà không cần phải thanh toán.

Số tiền hàng sau đó sẽ được tự động trừ vào thẻ tín dụng đã được đăng ký trước.

Cửa hàng có gắn 32 máy camera và thiết bị cảm ứng đo trọng lượng trên giá hàng để có thể biết được khách hàng đã lấy mặt hàng nào ra khỏi giá.

NTT Data muốn mở rộng dịch vụ này tới các nơi như khu chung cư, quầy bán đồ ăn nhẹ ở công sở hoặc nhà máy nếu dịch vụ này cho thấy có hiệu quả.

Các công ty khác trong lĩnh vực này ở Nhật Bản cũng đang có bước tiến tương tự.

Công ty vận hành chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart và một chuỗi cửa hàng thuộc Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cũng đã thành lập những cửa hàng không có nhân viên thu ngân.

Chi tiết:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/320525/

