Y bác sĩ bỏ việc sẽ bị lột chứng chỉ hành nghề. SG thêm 10 ngày ở đâu yên đó, đang nghiên cứu 'thẻ xanh' vaccine để người dân ra đường. Bộ Tài chính hoàn thiện quy định về quyên tiền từ thiện. Bình Dương: 'thẻ xanh' đi đường. Đồng Nai: đã tiêm vaccine sẽ ra đường. Hà Nội ưu tiên tiêm vắc xin cho shipper giao hàng. Đã có 120.000 quân nhân tham gia vào Nam chống dịch. Hàng chục triệu liều vắc-xin ch

QUẬN CAM (VB-6/9/2021) --- Đại sứ Đức quốc tại Trung Quốc Jan Hecker đã lìa đời chỉ 2 tuần lễ sau khi nhậm chức, theo lời Bộ Ngoại Giao Đức quốc cho biết. Bản văn nói đây là cái chết đột ngột, nhưng không nói lý do gì đã từ trần.

Đại sứ Jan Hecker được 54 tuổi, trước đó từng giữ chức cố vấnc hính sách ngoại giao cho Thủ Tướng Đức Angela Merkel. Ông chết, để lại vợ và 3 con.

--- Quân Taliban đã chiếm hoàn toàn thung lũng Panjshir Valley ở phía Bắc Kabul, theo lời phát ngôn nhân Taliban là Zabiullah Mujahid. Trong một tweet, Mujahid viết rằng tỉnh Panjshir là chiến khu cuối cùng của lực lượng thù nghịch của Taliban, bây giờ đã hoàn toàn do Taliban kiểm soát.

Tin trên đưa ra sau khi Mặt Trận Kháng Chiến Quốc Gia (NRF) của Afghanistan kêu gọi ngưng bắn sau khi phát ngôn nhân NRF là Fahim Dashty bị bắn chết, được nghĩ là do Taliban ra tay giết. Panjshir là tỉnh cuối cùng của Afghanistan tổ chức kháng chiến chống Taliban.

--- Hôm Thứ Hai 6/9/2021 là ngày Lễ Lao Động tại Hoa Kỳ. Trong khi cả nước nghỉ lễ để mừng thành quả người lao động, bản thăm dò CBS cho thấy hầu hết dân Mỹ ủng hộ việc tăng lương tối thiểu liên bang. Lương tối thiểu liên bang hiện nay là $7.25/giờ, và 7/10 dân Mỹ nghĩ là cần có lương cao hơn thế.

Nhưng cử tri Dân Chủ và Cộng Hòa không chung ý kiến. Đại đa số người Dân Chủ (85%), người cấp tiến (90%), người độc lậ[ (72%) và người trung dung (77%) nghĩ rằng lương tối thiểu liên bang cần tăng cao hơn, trong khi chỉ 52% người Cộng Hòa đồng ý như thế.

Chưa tới 1/2 những người tự nhận là bảo thủ muốn lương tối thiểu liên bang tăng. Trong giới bảo thủ, ủng hộ tăng lương tối thiểu liên bang lại là người lương thấp, trong khi giới lương cao không muốn tăng lương đó.

--- Tin COVID -19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 05/9 đến 17h ngày 06/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.481 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 12.477 ca ghi nhận trong nước tại TP SG (7.122), Bình Dương (2.194), Đồng Nai (871), Long An (857), Tiền Giang (234), Kiên Giang (201), Tây Ninh (134), Khánh Hòa (97), Đồng Tháp (95), An Giang (87), Đắk Lắk (79), Cần Thơ (70), Đà Nẵng (63), Bình Thuận (48), Hà Nội (42), Phú Yên (34), Quảng Ngãi (31), Bình Phước (28), Bà Rịa - Vũng Tàu (22), Quảng Bình (21), Trà Vinh (20), Thừa Thiên Huế (14), Gia Lai (13), Sóc Trăng (13), Nghệ An (12), Thanh Hóa (11), Cà Mau (10), Bình Định (9), Vĩnh Long (9), Bạc Liêu (9), Bắc Ninh (7), Lâm Đồng (4), Bến Tre (4), Ninh Thuận (3), Đắk Nông (3), Sơn La (2), Quảng Nam (2), Kon Tum (1), Bắc Giang (1) trong đó có 8.099 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 624 ca. Tại TP. SG tăng 896 ca, Bình Dương giảm 1.346 ca, Đồng Nai giảm 372 ca, Long An tăng 101 ca, Tiền Giang tăng 101 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 311 ca tử vong tại TP. SG (233), Bình Dương (39), Khánh Hòa (ngày 5 và 6/9: có 7), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), Kiên Giang (3), Đồng Tháp (2), Đà Nẵng (2), Cần Thơ (2), Sóc Trăng (2), Bình Định (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.385 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

SG thêm 10 ngày ở đâu yên đó. SG tiếp tục 'ai ở đâu ở yên đó' đến hết 15-9. Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy mở rộng chiều 6-9, chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP duy trì thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch như đã tiến hành từ ngày 23-8 cho đến hết ngày 15-9.

Chủ tịch TP.HCM: Nghiên cứu 'thẻ xanh' vaccine để người dân ra đường. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao Sở Y tế TP.HCM nghiên cứu 'thẻ xanh' vaccine để có quy định về những ai được tham gia các hoạt động sau này.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng cho biết có 2 điều chỉnh theo hướng nới lỏng từ nay đến ngày 15-9. Thứ nhất, các siêu thị sẽ mở đến từng xã phường, thị trấn để shipper mua hàng cho người dân và người dân “vùng xanh” đi chợ 1 lần/tuần. Các địa bàn quận 7, huyện Củ Chi và các quận huyện “vùng xanh” có thể quy định đi chợ 2 lần/tuần nếu đủ điều kiện. Thứ hai, cho bán hàng mang về và mở hai trung tâm tiếp nhận phân phối hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn.

Bộ Y tế lo y bác sĩ bỏ việc. Bộ Y tế ghi nhận một số nhân viên y tế tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công, có thể xem xét tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề. Thực tế, thời gian qua đã có những mất mát với y bác sĩ tuyến đầu. Theo thống kê của Công đoàn Y tế Việt Nam, từ đầu đại dịch năm 2020 tới ngày 9/8, có hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm khi làm việc, ba người tử vong gồm hai tại TP HCM, một Bình Dương, trong cuộc chiến chống Covid-19. Đến nay, hơn 16.000 y bác sĩ từ miền Bắc, Trung đã vào tâm dịch phía Nam chi viện. Ngoài đối mặt với lây nhiễm, y bác sĩ còn chịu áp lực nặng về tâm lý khi bệnh nhân quá đông, trở nặng nhanh, tỷ lệ tử vong cao; thiếu trang thiết bị, máy móc, đồ bảo hộ; ăn uống, ngủ nghỉ qua loa...

Hàng chục triệu liều vắc-xin chuẩn bị về Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, trong tháng 9 và 10, dự kiến có khoảng 50 triệu liều vắc-xin về Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, VN đẩy mạnh ngoại giao vắc-xin để tiếp cận nhanh nhất, nhiều nhất, sớm nhất. Nếu đầu tháng 8, Việt Nam đã huy động 16,6 triệu liều, thì cuối tháng 8 có 33 triệu liều. Dự kiến có khoảng 50 triệu liều vắc xin từ các nguồn khác nhau có thể về Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10. Theo ông Vũ, ngoài vắc-xin, Việt Nam cũng tìm kiếm nhiều loại thuốc đặc trị, nhập khẩu nhiều triệu liều thuốc từ các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Thụy Sĩ… “Đã có 660 máy thở, 600 máy tạo oxy, hàng tấn trang thiết bị và sinh phẩm y tế đã chuyển về Việt Nam”, ông Vũ nói.

Bộ Công an sẽ vào cuộc nếu có tố giác lừa đảo từ thiện. Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết nếu ai có chứng cứ, tài liệu về dấu hiệu sai phạm trong quyên góp từ thiện nên tố giác. Cơ quan này sẽ vào cuộc điều tra.

Lùm xùm nghệ sĩ kêu gọi hàng trăm tỉ đồng tiền từ thiện, Bộ Tài chính hoàn thiện quy định. Ngày 6-9, Bộ Tài chính đã cập nhật tiến độ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14-5-2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là vấn đề được dư luận rất quan tâm trong thời điểm có nhiều "lùm xùm" liên quan đến việc kêu gọi từ thiện của giới nghệ sĩ. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của các nghệ sĩ.

Gần 1.000 học viên Công an xuất quân vào miền Nam chống dịch. Sáng 6/9, Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam.

120.000 quân nhân tham gia chống dịch. Bộ Quốc phòng đã điều động trên 120.000 cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ hỗ trợ cho các tỉnh, thành phía Nam chống dịch, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức. Chiều 6/9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, trong số quân nhân chi viện, nhiều người có thân nhân qua đời, vợ con nhiễm bệnh nhưng không về được vì đang làm nhiệm vụ. Nhiều quân y, trong đó có những nữ bác sỹ hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương đã tiếp tục xung phong lên đường chi viện TP HCM và các tỉnh phía Nam. Thời gian qua, hơn 600 tổ quân y được triển khai về các trạm y tế phường, xã. Bộ Quốc phòng cũng đã thành lập 11 bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 6.000 giường bệnh ở TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Hà Nội. Hàng quán ở các huyện ''vùng xanh'' bắt đầubán hàng mang về. UBND huyện Gia Lâm cho biết, từ 6h ngày 6-9, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn (không uống) ở "vùng xanh" trên địa bàn huyện được phép mở cửa, bán hàng mang về.Hà Nội triển khai tiêm vắc xin COVID-19 chogiao hàng. Trong đợt giãn cách thứ tư, TP Hà Nội cho phép shipper giao hàng hoạt động từ 9h đến 20h hàng ngày. Theo đó, đối tượng là shipper sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin phòng chống COVID-19.sẽ cho phép người đã tiêm vaccine ra đường. Theo Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh, Đồng Nai dự kiến thực hiện kế hoạch 'công dân vaccine' với tinh thần người tiêm vaccine mới được ra đường và đi làm khi địa phương nới lỏng giãn cách.Người tiêm 2 mũi, âm tính, được cấp 'thẻ xanh' đi đường. Hôm nay (6/9), 4 huyện phía Bắc của tỉnh Bình Dương gồm Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+ sau thời gian dài thực hiện theo Chỉ thị 16. Để kiểm soát dịch bệnh, 4 huyện phía bắc của tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều giải pháp kéo giảm số ca mắc Covid-19, bảo vệ “vùng xanh” an toàn. Đến nay, mỗi huyện chỉ có một vài ấp còn “điểm vàng” và sẽ được “xanh hóa” trong những ngày tới.--- Trump lên truyền hình hôm cuối tuần, trên đài Sinclair, kể công rằng nhờ Trump "cài cắm" các thẩm phán Tòa Tối Cao, nên mới có quyết định chấp thuận cho Texas sử dụng luật mới là cấm phá thai sau 6 tuần lễ, tức là thời điểm nhiều phụ nữ chưa biết họ có thai.Trump trả lời phỏng vấn của người xướng ngôn Sharyl Attkisson, khoe rằng, "Chúng ta bây giờ có Tòa Án Tối Cao, mà tòa này bây giờ rất khác với quá khứ. Trước kia, tòa này làm việc kỳ lạ, và tôi nghĩ họ làm việc không vì có sức hút đó."Trump nói Tòa Tối Cao trước kia tuyên xử rất kỳ lạ và có lẽ Tòa Tối Cao trước đó không làm việc vì lợi ích của đất nước. Trump nói phán lệnh mới của Tòa Tối Cao có lẽ tạm thời, vì chuyện khác sẽ xảy ra và đó sẽ là chuyện lớn và hình ảnh lớn. Trump nói là: "Chúng tôi đang nghiên cứu phán lệnh của Tòa Tối Cao và chúng tôi nghiên cứu những gì đã xảy ra ở Texas. Chúng tôi sẽ loan báp vài điều trong tuần tới hay 2 tuần nữa."--- Dân Biểu Cộng Hòa Adam Kinzinger nói trên đài CNN rằng Đảng Cộng Hòa của ông không xứng đáng thắng đa số trong bầu cử giữa kỳ năm tới (2022), nếu cứ tiếp tục phun ra những lời nói dối và thuyết âm mưu, nói rằng [Cộng Hòa] cầm phải một cách tuyệt vọng nói lên sự thật.DB Adam Kinzinger cũng chỉ trích về lời cảnh cáo hăm dọa của Lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện Kevin McCarthy --- mới mấy ngày trước, McCarthy hăm dọa các công ty tư chớ nên hợp tác với ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1/2021 để nộp các hờ sơ các cú điện thoại liên hệ trong ngày bạo loạn 6/1/2021.---trong mấy ngày cuối tuần qua đã đi một vòng Nam California, mời gọi cử tri bầu "NO" trên phiếu bầu của cuộc bầu cử đặc biệt ngày 14/9/2021, và bây giờ lá phiếu đã gửi tới tất cả địa chỉ nhà cử tri California.Newsom tiếp tục đưa các nhân vật nổi tiếng của Đảng Dân Chủ tới nói chuyện, trong đó có Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar từ Minnesota tới Santa Ana, Quận Cam, hôm Chủ Nhật trong khi cảnh báo rằng thắng bại giữa Dân Chủ và Cộng Hòa bây giờ chỉ ăn thua là ở chỗ bầu nhiều hay ít, vì tỷ lệ cử tri Dân Chủ tại California nhiều hơn Cộng Hòa nhưng nếu lười biếng đi bầu thì Cộng Hòa sẽ thắng.Newsom nói Cộng Hòa dàn dựng bầu cử bãi nhiệm Newsom là vì biết là không thể chiến thắng trong bầu cử bình thường. Lá phiếu gồm 2 câu hỏi. Câu 1 là: muốn bãi nhiệm Thống Đốc Newsom hay không; Newsom xin cử tri xóa đen ô "NO" nghĩa là, muốn giữ lại Newsom ở ghế Thống Đốc. Newsom đề nghị mọi người không điền gì cho câu thứ 2, vì không nên cho bất kỳ người Cộng Hòa nào một đuểmg ì.Thăm dò cho thấy 58% cử tri muốn giữ Newsom ở ghế Thống Đốc. Nhưng đó là thăm dò, tương lai còn tùy số lượng cử tri đi bầu, vì cử tri Cộng Hòa hầu hết muốn trực tiếp tới phòng phiếu, trong khi cử tri Dân Chủ ưa bầu qua bưu điện.Hôm Thứ Bảy, Newsom đã mời Thượng nghị sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren từ Massachusetts tới trong buổi vận động ngoài trời ở một trường trung học thị trấn Culver City (quận Los Angeles) nằm ngay trung tâm đa số Dân Chủ, nhưng thăm dò cho thấy cử tri Dân Chủ gốc Latino và giới trẻ lại chưa nhiều người gửi phiếu bầu qua thư.TNS Warren cảnh báo về hậu quả thê thảm nếu Newsom mất ghế Thống Đốc, khi ghế này vào tay Cộng Hòa, và nếu người Cộng Hòa cực đoan như Larry Elder đang nổi ở hàng đầu mà thắng ghế Thống Đốc thì sẽ thê thảm, sẽ ém chận mức lương tối thiểu, sẽ chống bảo vệ môi trường, sẽ hăm dọa quyền phá thai. Warren nói Elder là giấc mơ trở thành 1 Trump của California.Phó Tổng Thống Harris sẽ tới vận động cho Newsom vào Thứ Tư, tại Bắc California. Tổng Thống Biden cũng hứa tới vận động giúp Newsom, nhưng chưa định ngày tới.---Có phải Glenn Beck đã di tản 5,100 tín đồ Thiên Chúa Giáo ra khỏi Afghanistan?: Beck nói thế, nhưng chưa kiểm chứng được. Glenn Beck cũng nói rằng hội bất vụ lợi của Glenn Beck đã quyên được 30 triệu đôla. Từ cuối tháng 8/2021, trang Snopes nhận được nhiều câu hỏi từ độc giả, xin kiểm chứng lời nói của Glenn Beck (một người chủ chương trình phát thanh bảo thủ nổi tiếng) rằng hai hội bất vụ lợi của ông là The Nazarene Fund và Mercury One đã di tả 5,100 tín đồ Thiên Chúa Giáo ra khỏi Afghanistan nhờ giúp đỡ từ người quyên góp, tính tới ngày 24/8/2021 đã góp tiền cho Beck hơn $28 triệu đôla.Trang Snopes gửi nhiều câu hỏi tới Tim Ballard (Tổng quản trị The Nazarene Fund) qua mạng hội bất vụ lợi khác của Ballard là Operation Underground Railroad thì chưa được trả lời.Một phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao trả lời email của Snopes rằng chính phủ không hề chỉ huy, điều hợp hay quản trị các chuyến bay thuê tư nhân nào ra khỏi Afghanistan, dù các chuyến bay này bay sang nước thứ ba. Câu hỏi tiếp theo của Snopes về Bộ là có chuyến bay nào tổ chức bởi The Nazarene Fund hay không thì chưa được trả lời.Theo Sở Thuế IRS, hội The Nazarene Fund có quy chế bất vụ lợi từ tháng 2/2021. Trên trang web, ghi rằng hội này tách biệt như làm việc gần nhua với Mercury One.Snopes đang chờ trả lời từ The Nazarene Fund và Mercury One. Sẽ cập nhật sau.Câu trả lời: chưa rõ.---Người dân TPHCM chỉ còn lựa chọn tiêm vắc-xin Trung Quốc?: Câu hỏi nhức nhối từ RFA., 4/9/2021Những ngày qua, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ nhận được tin nhắn, thông báo từ chính quyền địa phương, thúc giục họ đi tiêm vắc-xin Vero Cell của hãng Sinopharm (Trung Quốc) và dường như họ không còn lựa chọn nào khác ngoài loại vắc-xin này dù họ có muốn hay không.

Một số người dân thành phố cho Đài Á Châu Tự Do biết họ nhận được nội dung thông báo và tin nhắn về tiêm vắc-xin, cụ thể là thành phố đang triển khai tiêm vắc-xin Vero Cell, tiêm mũi một cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm cả người trên 65 tuổi và người có bệnh nền). Sau ngày 15/9/2021, khi các hoạt động kinh tế được mở cửa trở lại, thì chỉ có người được tiêm vắc-xin mới được đi làm.

Có thông báo ở địa phương thậm chí còn nói rõ là những người không tiêm vắc-xin sẽ phải tiếp tục thực hiện giãn cách tại nhà, nếu ra đường sẽ bị xử lý theo quy định.

Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện việc tăng cường giãn cách nghiêm ngặt với sự tham gia kiểm soát của quân đội từ ngày 23/8. Người dân thậm chí không thể đi chợ mà phải nhờ "đi chợ hộ" theo quy định của chính quyền.

Trong một bản đề xuất chiến lược đối phó với dịch bệnh của thành phố được hãng tin Reuters loan tải hôm 3/8, thành phố với khoảng chín triệu dân dự định sẽ mở cửa cho hoạt động kinh tế trở lại bình thường vào ngày 15/8 tới đây và chuyển chiến lược loại bỏ hoàn toàn các F0 thành sống chung với vi-rút.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thành phố đã thúc đẩy việc tiêm vắc-xin cho người dân. Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, đến ngày 2/9, tổng số mũi vắc-xin đã được triển khai trên toàn thành phố là 6.268.327, trong đó hơn 5,8 triệu người đã tiêm mũi một và hơn 360.000 người đã tiêm đủ hai mũi.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, tính đến ngày 3/9, thành phố đã nhận được 10.349.200 liều vắc-xin, trong đó có 4.456.490 liều vắc xin AstraZeneca, 571.200 liều vắc xin Moderna, 312.510 liều Pfizer và 5.009.000 liều Vero-cell.

Báo Tuổi Trẻ hôm 4/9 cho biết, thành phố đang hết vắc-xin Moderna (Mỹ) để tiêm mũi hai cho những người đã dùng vắc-xin này. Nhiều người được khuyên tiếp tục chờ. Cũng có đề nghị về khả năng tiêm trộn vắc-xin cho người dân.

Những người dân trả lời phỏng vấn của RFA cho biết họ không muốn tiêm vắc-xin Vero Cell vì lo ngại chất lượng và hiệu quả của vắc-xin này. Tuy nhiên, hiện tại họ đang chịu sức ép lớn phải tiêm vắc-xin Vero Cell để có thể quay lại đi làm.

Hồi tháng trước, chính quyền thành phố nói với báo chí rằng người dân được quyền lựa chọn tiêm hay không tiêm vắc-xin Trung Quốc. Nhưng giờ đây, dường như lựa chọn này là gần như không thể với nhiều người, nhất là những lao động ngoại tỉnh đang còn ở lại thành phố và đã mất việc nhiều tháng nay do dịch bệnh.

Xin xem tin và video ở đây:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/saigonese-has-no-other-choice-than-vero-cell-09042021093304.html

